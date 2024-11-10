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Жители

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Ноябрь
«Волна ударила по окнам»: жители Ростовской области рассказали, как услышали БПЛА
Жители Ростовской области поделились, как пережили атаку беспилотников в ночь на 10 ноября. Судя по бурным обсуждениям в соцсетях и мессенджерах, грохот прогремел над Каменском-Шахтинским после полуночи.
10 ноября, 06:33
Штормовой ветер повалил десятки деревьев в Ростове-на-Дону
К утру 2 ноября службы насчитали больше 20 деревьев, упавших во время непогоды в Ростове. Спасатели и сотрудники коммунальных служб до сих пор ликвидируют последствия, сообщает глава администрации города Алексей Логвиненко.
2 ноября, 07:34
«Я аж у входа в магазин присела»: жителей Белой Калитвы перепугал мощный грохот
Грохот раздался на северо-востоке Ростовской области около 17:40 мск 1 ноября. О жутком звуке жители Белой Калитвы сообщили RostovGazeta.
1 ноября, 15:13
Октябрь
«Аж окна задрожали»: жители Ростовской области рассказали об атаке дронов 31 октября
Ночью 31 октября над Ростовской областью сбили почти десяток беспилотников. О том, как пережили атаку дронов, местные жители рассказали в соцсетях.
31 октября, 06:13
Уничтожены и перехвачены: военные сообщили, что за БПЛА сбили в Ростовской области
В ночь на 19 октября военные отразили атаку беспилотников на Ростовскую область. Силами ПВО сбили два дрона, сообщает Минобороны России.
19 октября, 05:58
Массовые сбои в работе радио и ТВ начнутся в Ростовской области с 14 октября
С 14 по 20 октября в части Ростовской области пропадет телерадиосигнал, сообщают в РТРС.
12 октября, 05:59
«Аж глаза режет!»: жители Азова задыхаются от дыма из-за пожара
10 октября, 08:29
Минобороны РФ назвало атаку БПЛА на Ростовскую область террористической
10 октября, 05:53
«Пролетали над домом»: жители Ростовской области рассказали, как пережили атаку БПЛА
После атаки беспилотников 10 октября на Ростовскую область местные жители стали делиться в соцсетях, как для них прошла эта ночь.
10 октября, 05:34
Подшипниковый завод ГПЗ-10 с вековой историей сносят в Ростове
В Ростове приступили к сносу зданий Десятого государственного подшипникового завода (ГПЗ-10) на улице Пескова, 1, сообщает корреспондент RostovGazeta.
3 октября, 04:27
Сентябрь
Только очертания зданий: появилось видео пыльной бури, накрывшей Ростов 29 сентября
Местные жители поделились с RostovGazeta видео пыльную бурю, которая накрыла Ростов и почти всю область 29 сентября.
29 сентября, 13:43
Появились кадры пожара после атаки беспилотников в Ростовской области
29 сентября, 08:55
Крупный пожар вспыхнул в Ростовской области после атаки беспилотника
В небе над Ростовской областью перехватили беспилотник. Атаку отразили после полуночи 22 сентября, сообщает глава региона.
22 сентября, 05:03
«Собака начала скулить»: похожий на взрыв грохот разбудил жителей Таганрога
Жители сообщают о грохоте в небе над Таганрогом, который прогремел утром 21 сентября, пишут очевидцы в соцсетях.
21 сентября, 07:57
Жители Ростова-на-Дону назвали зарплату, которая сделает их счастливыми
Ростовчане признались, сколько денег хотели бы зарабатывать, чтобы чувствовать себя счастливыми, результаты опроса сообщил SuperJob.
16 сентября, 07:57
Губернатор Голубев сделал заявление после работы ПВО в Ростовской области
Губернатор Ростовской области прокомментировал работу системы ПВО 14 сентября, подробности инцидента Василий Голубев сообщил в своем telegram-канале.
14 сентября, 21:26
«Он просто рухнет»: жители хутора Ростовской области боятся ходить по мосту с детьми
9 сентября, 07:58
Жители Ростовской области увидели стрельбу и обнаружили странное кладбище
5 сентября, 15:30
Август
Ростовчан возмутила украинская песня на теплоходе у городской набережной
Жителей Ростова возмутило исполнение песни про Украину на теплоходе, курсирующим недалеко от набережной, об этом они делятся в соцсетях.
25 августа, 06:47
«Дом содрогался»: ростовчане боятся остаться без жилья из-за застройки некрополя
7 августа, 16:50

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