Штормовой ветер повалил десятки деревьев в Ростове-на-Дону

К утру 2 ноября службы насчитали больше 20 деревьев, упавших во время непогоды в Ростове. Спасатели и сотрудники коммунальных служб до сих пор ликвидируют последствия, сообщает глава администрации города Алексей Логвиненко.