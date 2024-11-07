rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Живая природа

Выбрать дату
Ноябрь
Зоолог Евсюков рассказал, куда исчезли ежики в Ростовской области
2 ноября, 13:37
Ученый сообщил о вымирании ушастых ежей в Ростовской области
1 ноября, 14:16
Октябрь
Жителям Ростовской области массово предлагают путешествовать по болотам
В России набирает популярность новый вид туризма — «болотинг», подробнее о нём рассказали «Новые известия».
30 октября, 09:27
Зоолог рассказал, почему в водоемах Ростовской области стало так мало раков
25 октября, 06:26
Гигантских хищных моллюсков нашли ученые в Азовском море в Ростовской области
19 октября, 18:43
Ростовчане сообщили о погибающих соснах в центре Ростова у здания винзавода
14 октября, 07:49
Ветер выдул воду из реки Дон в Ростовской области
13 октября, 18:28
Эколог Зайчиков рассказал, почему в Таганрогском заливе массово гибнет рыба
9 октября, 15:12
В Ростовской области начался сезон охоты на фазана и вальдшнепа
6 октября, 10:46
В Ростовской области ветеринары отрезали страусенку третью лапу
2 октября, 14:09
Стало известно, когда вода вернется в реку Дон в Ростове
1 октября, 07:59
Сентябрь
Центр погоды «Фобос» сообщил, когда в Ростове-на-Дону стихнет песчаная буря
29 сентября, 15:33
Река Дон обмелеет из-за сильного ветра
29 сентября, 13:18
Ученые выяснили, как в Азовском море появляются токсичные «красные приливы»
27 сентября, 13:46
Учёные сообщили о росте запасов камбалы и деликатесного моллюска в Азовском море
20 сентября, 16:53
Все Азовское море заполонили опасные медузы корнероты
17 сентября, 13:15
Стало известно, сколько продлится пыльная буря в Ростовской области
17 сентября, 08:33
У планеты Земля на два месяца появится еще одна «маленькая Луна»
Осенью 2024 года в орбиту Земли влетит астероид. Небесное тело будет вращаться вокруг планеты, как маленькая Луна, сообщает «Новая Хакасия».
17 сентября, 08:25
Дон обмелел из-за сильного ветра в Ростовской области 16 сентября
Из-за сильного ветра в Ростовской области уровень воды в реке Дон падает. Соответствующая информация размещена на сайте Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии.
16 сентября, 18:03
Редкие растения, животные и птицы погибли во время пожара в Аксайском районе
16 сентября, 11:51

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика