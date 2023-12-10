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Жизнь Диброва

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Декабрь 2023
«Карлсон и противный дед»: ростовчанин Дибров пожаловался на критиков в соцсетях
Телеведущий из Ростова-на-Дону Дмитрий Дибров пожаловался на тех, кто пишет критические отзывы о нем и о его молодой супруге, об этом сообщили в НТВ.
10 декабря 2023, 07:12
Июль 2023
Ростовчанин Дибров назвал «фантастическим» отдых в Таганроге с устрицами и вином
Ростовчанин Дмитрий Дибров посетил Богудонию в Таганроге, там его прокатили на катамаране и накормили устрицами с шампанским, фото и видео с отдыха делится в соцсетях его супруга Полина.
27 июля 2023, 17:36
Ростовчанин Дибров на латыни проклял новую ведущую «Кто хочет стать миллионером?»
Новая ведущая «Кто хочет стать миллионером?» Юлианна Караулова не поняла, что пожелал ей на латыни ростовчанин Дмитрий Дибров, пишут СМИ.
12 июля 2023, 14:03
Июнь 2023
Ростовчанин Дибров не видится с дочерью, чтобы его не обвинили в предательстве России
Уроженец Ростова-на-Дону Дмитрий Дибров не общается с дочкой и внучкой, живущими во Франции, пишут СМИ.
29 июня 2023, 10:17
Ростовчанина Диброва взяли на работу после увольнения c «Кто хочет стать миллионером»
Телеведущий Дмитрий Дибров из Ростова-на-Дону будет вести новое шоу, говорится в официальном сообществе «VK Видео».
8 июня 2023, 06:20

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