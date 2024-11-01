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Зимняя резина

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Ноябрь
Водителей призвали перейти на зимнюю резину из-за непогоды в Ростовской области
Из-за непогоды в Ростовской области водителей просят заменить летнюю резину на зимнюю, сообщают региональные власти.
1 ноября, 08:20
Октябрь
Шиномонтажник рассказал, когда в Ростове пора «переобувать» машины осенью
16 октября, 18:42
Июнь
Жителей Ростовской области будут штрафовать за зимнюю резину
3 июня, 06:55
Март
Замена зимней резины на летнюю в Ростове стала дороже на 13%
В Ростове выросли цены на замену зимней резины на летнюю, об этом сообщили донские СМИ.
9 марта, 18:06
Ноябрь 2023
В Ростовской области с декабря будут штрафовать за несезонную резину: правда или нет
29 ноября 2023, 12:14
Спасатель рассказал, когда последний срок замены резины на зимнюю в Ростове
23 ноября 2023, 07:04
Юрист Габович напомнил ростовчанам о штрафах за летнюю резину с 1 декабря
17 ноября 2023, 12:18

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