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Змеи в Ростовской области

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2024
Массовые нападения змей на людей зафиксированы в Ростовской области
В этом году жители Ростовской области более 55 образ обращались в медицинские учреждения из-за укусов змей, сообщает «Дон 24» со ссылкой на статистику регионального Минздрава.
8 августа 2024, 13:12
«Яд не убьет, но плохо будет»: Ростовскую области заполонили змеи
4 июня 2024, 15:47
Житель Ростовской области обнаружил под капотом автомобиля неизвестную змею
В Ростовской области житель Гуково обнаружил под капотом авто неизвестную змею, об этом сообщили местные Telegram-каналы.
13 апреля 2024, 09:18
Нашествие змей и магнитные бури надвигаются на Ростовскую область в апреле
6 апреля 2024, 19:03
Сотни змей усеяли побережье Волго-Донского канала
6 апреля 2024, 07:23
Зоолог спрогнозировала резкий рост популяции змей в Ростовской обласи
Из-за теплых зим большему количеству змей удается выживать при отсутствии сильных морозов, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский зоолог Регина Ерофеева.
5 апреля 2024, 06:05
Трехметровую змею поймали в подземельях под заводом атомных реакторов в Волгодонске
2 апреля 2024, 18:07
2023
Ветеринары в Ростове спасли питона, проглотившего футболку
Ветеринары в Ростове оказали помощь питону, который заглотил одежду владельцев питомца, сообщают в местной соцсети.
19 ноября 2023, 07:15
В Ростовской области более 30 человек пострадали от укусов ядовитых змей и пауков
Более 30 дончан стали жертвами укусов ядовитых змей и пауков, об этом заявила замминистра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова.
6 сентября 2023, 10:46
В Батайске жители заявили о нашествии змей на западе города
В Батайске местные жители рассказали, что все чаще стали ловить на улицах города и в частном секторе змей, информацией об этом поделился местный Telegram-канал.
5 августа 2023, 11:16
«Не отсасывать яд»: серпентолог рассказал, что делать ростовчанам после укуса змеи
После укуса неядовитой змеи будет болеть только место укуса без признаков интоксикации, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский серпентолог Яков Астафьев.
20 апреля 2023, 06:58
Серпентолог Астафьев рассказал, что делать ростовчанам при встрече со змеей
Неядовитые змеи могут укусить нападающего, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский серпентолог Яков Астафьев.
19 апреля 2023, 08:40
Целый клубок змей обнаружил рыбак в Ростовской области днем 16 апреля
Житель Ростовской области решил съездить на рыбалку и обнаружил в траве большое количество змей, сообщил он в соцсети «ВКонтакте».
17 апреля 2023, 05:16

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