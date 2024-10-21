rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Звездопад

Выбрать дату
2024
Метеорный поток Ориониды пронесется над Ростовской областью 21 октября
Жители Ростовской области смогут увидеть падающие звезды ночью 21 октября, рассказал RostovGazeta заведующий астрономической обсерваторией парка Горького Николай Дёмин.
21 октября 2024, 16:02
Жители Ростовской области увидят первый осенний звездопад — поток Дракониды
Метеорный поток Дракониды смогут наблюдать жители Ростовской области. Где лучше всего смотреть звездопад и как найти на ночном небе, RostovGazeta рассказал заведующий астрономической обсерваторией парка имени Горького Николай Дёмин.
8 октября 2024, 08:44
Над Ростовской областью пронесутся метеоры Южных дельта-Акварид
В Ростовской области начинается пик активности метеоритного потока Южных дельта-Акварид, сообщает сайт Star Walk.
23 июля 2024, 11:42
Метеоритный поток Боотиды будет видно в Ростовской области
В Ростовской области можно увидеть июньский звездопад Боотиды. Пик метеоритного потока придется на 27 июня, сообщает Москва FM.
24 июня 2024, 07:33
Редкую ледяную комету и Меркурий смогут увидеть ростовчане весной 2024 года
21 марта 2024, 18:14
2023
Жители Ростовской области увидят метеорный поток 4 января
26 декабря 2023, 08:45
В Ростовской области жители смогут увидеть звездопад в ночь на 4 января
В Ростовской области жителей предупредили о метеорном потоке Квадрантиды, пик активности которого придется на ночь 4 января, об этом сообщил портал ТАСС.
3 января 2023, 18:23

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика