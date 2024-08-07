Звонки мошенников

Ростовский инженер потратил 2 млн рублей на проститутку во время командировки

Инженер из Ростова-на-Дону во время командировки решил скрасить свой досуг с девушкой легкого поведения и заплатил за это два миллиона рублей, сообщили в УМВД по Волгоградской области.