rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Звонки мошенников

Выбрать дату
2024
Телефонный бомбинг. Что делать ростовчанам, если мошенники засыпают сообщениями
7 августа 2024, 15:48
В Ростове «замминистра транспорта» обманул пенсионера на 1,5 млн рублей
В Ростове обманутый мошенниками 72-летний пенсионер отдал им 1,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе главка МВД России по Ростовской области.
28 января 2024, 07:41
2023
Ростовский инженер потратил 2 млн рублей на проститутку во время командировки
Инженер из Ростова-на-Дону во время командировки решил скрасить свой досуг с девушкой легкого поведения и заплатил за это два миллиона рублей, сообщили в УМВД по Волгоградской области.
7 июня 2023, 14:44

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика