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Звук

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Август
Власти в Ростовской области назвали причину звука мощного взрыва в небе
Звуки громких хлопков, напугавших жителей Ростовской области вечером 10 августа, прокомментировали в местных администрациях.
11 августа, 08:38
Июнь
«Так страшно! Я проснулась!»: звук взрыва переполошил жителей Шахт ночью
25 июня, 21:48
Зазвенели стекла и завыла сигнализация: мощный грохот в небе перебудил жителей Азова
2 июня, 07:11
Май
«У нас зазвенели окна»: похожий на взрыв грохот в небе встревожил жителей Ростова
Днем 1 мая жителей центра Ростова-на-Дону и Западного жилого массива испугали мощные раскаты грохота, напоминающие взрыв, сообщают очевидцы в социальных сетях.
1 мая, 09:48
Апрель
«Бахнуло знатно»: ростовчан испугал грохот в небе над городом
6 апреля, 17:58
Март
В Сети появилось видео удара беспилотников по новочеркасской ГРЭС
На камеры попал момент атаки беспилотниками по ГРЭС в Новочеркасске, об этом сообщил популярный Telegram–канал.
25 марта, 14:54
«Прям сильно бахнуло»: жители Азова рассказали о звуке взрыва
8 марта, 14:20
Февраль
«Думала окна выпадут»: ростовчане заявили о звуках взрывов
14 февраля, 11:57
Ноябрь 2023
Показанные Путину в Ростове вездеходы уничтожили украинские беспилотники «Баба Яга»
При помощи мотовездеходов, которые показали президенту Владимиру Путину в Ростове-на-Дону, удалось уничтожить украинскую технику, сообщает издание «Новороссия».
23 ноября 2023, 12:45
«Затряслось все»: жители Таганрога заявили о звуке мощного взрыва
7 ноября 2023, 07:15
Напуганные ПВО ростовчане требуют запретить салюты и пиротехнику
Жители Ростова требуют запретить запуски салютов после напугавшего всех инцидента, об этом они пишут в соцсетях.
4 ноября 2023, 07:12
Второй взрыв услышали в небе жители Ростовской области
В Ростовской области в четверг, 2 ноября, снова раздался звук, похожий на взрыв, сообщили местные жители в соцсетях.
2 ноября 2023, 11:53
Октябрь 2023
«С кровати вскочила»: ростовчан напугал похожий на взрыв звук над городом
24 октября 2023, 05:43
Стали известны подробности похожего на взрыв звука в небе над Ростовом
24 октября 2023, 05:19
Сентябрь 2023
«Жутковато было»: ростовчане рассказали о моменте падения беспилотника
В Ростове-на-Дону упавший в центре города беспилотник сильно напугал местных жителей, сообщили они в соцсетях.
7 сентября 2023, 09:04

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