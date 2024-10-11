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Звук взрыва

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Октябрь 2024
Минобороны РФ сообщило о попытке террористической атаки в Ростовской области
Сотрудники министерства обороны России заявили, что в Ростовской области пресекли попытку террористической атаки сопредельного государства, следует из опубликованной информации ведомства.
11 октября 2024, 05:22
Сентябрь 2024
Жители сообщают о работе ПВО в Ростовской области 13 сентября
Система противовоздушной обороны, предположительно, сработала в районе города Таганрога Ростовской области, информация об этом появилась в telergam-канале «Это Ростов новости» 13 сентября.
13 сентября 2024, 10:31
Август 2024
Власти в Ростовской области назвали причину звука мощного взрыва в небе
Звуки громких хлопков, напугавших жителей Ростовской области вечером 10 августа, прокомментировали в местных администрациях.
11 августа 2024, 08:38
Июнь 2024
«Так страшно! Я проснулась!»: звук взрыва переполошил жителей Шахт ночью
25 июня 2024, 21:48
Похожий на взрыв мощный ночной грохот разбудил Ростов
23 июня 2024, 10:10
Зазвенели стекла и завыла сигнализация: мощный грохот в небе перебудил жителей Азова
2 июня 2024, 07:11
Май 2024
Власти прокомментировали звуковой удар в Красном Сулине
21 мая 2024, 07:52
«Пять раз бахнуло, аж стекла дрожали»: жители Ростова сообщили о ночном грохоте 8 мая
Жители разных районов Ростова-на-Дону сообщили о грохоте, который раздался в небе над городом около полуночи 8 мая.
7 мая 2024, 21:17
«У нас зазвенели окна»: похожий на взрыв грохот в небе встревожил жителей Ростова
Днем 1 мая жителей центра Ростова-на-Дону и Западного жилого массива испугали мощные раскаты грохота, напоминающие взрыв, сообщают очевидцы в социальных сетях.
1 мая 2024, 09:48
Апрель 2024
В Ростове горит старинный дом Эрберга, построенный в 1903 году
В Ростове огонь охватил здание дома Эрберга на улице Ульяновской, 25, огонь распространился на 300 квадратных метров, об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.
10 апреля 2024, 09:44
Февраль 2024
Испугавший 19 февраля жителей Ростова звук взрыва попал на видео
19 февраля 2024, 08:37
Появились кадры работы системы ПВО в Ростовской области по воздушным целям
В Ростовской области военные отработали системой ПВО по воздушным целям, сообщил губернатор региона в своем телеграмм-канале. В сети, между тем, завирусилось видео этого момента.
16 февраля 2024, 21:36
Жители почти десятка городов Ростовской области заявили о звуках взрыва
Жители восьми городов Ростовской области заявили, что слышали звуки взрыва днем 16 февраля, комментарии появились в мессенджерах.
16 февраля 2024, 10:53
«В доме все содрогнулось»: ростовчан напугал мощный звук взрыва
Жители Ростова-на-Дону после громкого звука, похожего на взрыв, оставили сотни комментариев в соцсетях за 10 минут.
16 февраля 2024, 10:42
«Подумала, землетрясение»: мощный звук взрыва прогремел по всему Ростову
Жители Ростова-на-Дону и Батайска в пятницу, 16 февраля, услышали громкий звук, напоминающий взрыв, сообщили они в соцсетях.
16 февраля 2024, 10:14
Январь 2024
«Услышали грохот»: звук, похожий на взрыв, встревожил жителей Ростова 18 января
Жителей сразу нескольких районов Ростова-на-Дону испугал громкий хлопок, похожий на взрыв, прозвучавший в небе, сообщают пользователи соцсетей.
18 января 2024, 20:17
«Ярко засветилось и бахнуло»: ростовчан разбудил мощный звук взрыва ночью 10 января
10 января 2024, 06:25
Ростовчане заявили о звуке взрыва перед отключением света
5 января 2024, 17:10
Ноябрь 2023
«Стекла затряслись»: жители Ростовской области заявили о звуке взрыва ночью
10 ноября 2023, 08:11
Напуганные ПВО ростовчане требуют запретить салюты и пиротехнику
Жители Ростова требуют запретить запуски салютов после напугавшего всех инцидента, об этом они пишут в соцсетях.
4 ноября 2023, 07:12

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