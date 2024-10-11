Звук взрыва

В Ростове горит старинный дом Эрберга, построенный в 1903 году

В Ростове огонь охватил здание дома Эрберга на улице Ульяновской, 25, огонь распространился на 300 квадратных метров, об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.