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Звуки хлопков в Ростовской области

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2024
Власти в Ростовской области назвали причину звука мощного взрыва в небе
Звуки громких хлопков, напугавших жителей Ростовской области вечером 10 августа, прокомментировали в местных администрациях.
11 августа 2024, 08:38
2023
Ростовчане назвали причины звуков хлопков вечером 9 июня
Причинами звуков хлопков, которые услышали жители Ростова-на-Дону, оказались петарды, сообщили горожане в соцсетях.
10 июня 2023, 05:18
Жителей Ростова-на-Дону напугали звуки взрывов в ночь на 4 июня
Жителей нескольких районов Ростова-на-Дону сильно напугали громкие хлопки в небе в ночь на 4 июня, об этом они сообщили в социальных сетях.
4 июня 2023, 07:04
«Зачем панику наводить»: ростовчане прокомментировали громкие звуки на улице
Жители Ростова-на-Дону услышали похожие на хлопки звуки, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.
28 апреля 2023, 05:47
Стали известны подробности звуков хлопков в Ростове-на-Дону вечером 27 апреля
Жители Ростова-на-Дону услышали вечером в четверг, 27 апреля, звуки, которые похожи на хлопки, заявили они в соцсетях.
28 апреля 2023, 05:19
Жители в Ростове-на-Дону заявили о звуках хлопков вечером 27 апреля
28 апреля 2023, 04:53
«Очень страшно»: ростовчане высказались о звуке хлопка вечером 20 апреля
Жители Ростова-на-Дону услышали громкий звук в районе проспекте Королева, что их сильно напугало, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».
21 апреля 2023, 05:50
Стали известны подробности мощного хлопка в Ростове-на-Дону вечером 20 апреля
Жители Ростова-на-Дону заявили о громком звуке, похожем на хлопок, в районе проспекта Королева, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».
21 апреля 2023, 04:48
«Стекла чуть не полопались»: мощный хлопок прогремел у «Шайбы» в Ростове 20 апреля
20 апреля 2023, 20:01
Военную технику заметили на дорогах Ростовской области 9 апреля
9 апреля 2023, 07:13

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