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Звуки взрыва в Ростове

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2024
Власти в Ростовской области назвали причину звука мощного взрыва в небе
Звуки громких хлопков, напугавших жителей Ростовской области вечером 10 августа, прокомментировали в местных администрациях.
11 августа 2024, 08:38
2023
Военные заставили жителей Ростова уйти в укрытие с улицы Пушкинской
Находящихся на месте падения обломков БПЛА в центре Ростова заставили уйти в укрытие, сообщает корреспондент RostovGazeta.
7 сентября 2023, 02:22
Жители Ростова избили предполагаемого организатора ночных взрывов 9 июня
Ростовчане устроили самосуд над мужчиной, который запускал петарды вечером 9 июня, сообщили очевидцы в социальных сетях.
11 июня 2023, 05:25
Ростовчане потребовали запретить продажу петард после инцидента 9 июня
Жители Ростова-на-Дону попросили запретить продажу петард, взрывы которых пугают горожан, сообщили они в соцсетях.
10 июня 2023, 06:06
Жителей Ростова-на-Дону напугали звуки взрывов в ночь на 4 июня
Жителей нескольких районов Ростова-на-Дону сильно напугали громкие хлопки в небе в ночь на 4 июня, об этом они сообщили в социальных сетях.
4 июня 2023, 07:04
В Ростове-на-Дону заявили о взрыве на Западном днем 23 мая
В Ростове-на-Дону на Западном были слышны звуки взрыва, после чего повалили клубы дыма, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
23 мая 2023, 11:59

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