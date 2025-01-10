Звуки взрывов

«Дом прям трясся от удара»: жители Ростова и области рассказали о ночной атаке

Жители Ростовской области рассказали, как пережили атаку беспилотников в ночь на 10 января. Впечатлениями люди поделились в комментариях под постом о БПЛА в telegram-канале у главы региона Юрия Слюсаря.