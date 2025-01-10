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Звуки взрывов

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2025
«Дом прям трясся от удара»: жители Ростова и области рассказали о ночной атаке
Жители Ростовской области рассказали, как пережили атаку беспилотников в ночь на 10 января. Впечатлениями люди поделились в комментариях под постом о БПЛА в telegram-канале у главы региона Юрия Слюсаря.
10 января, 07:11
2024
Власти в Ростовской области назвали причину звука мощного взрыва в небе
Звуки громких хлопков, напугавших жителей Ростовской области вечером 10 августа, прокомментировали в местных администрациях.
11 августа 2024, 08:38
«Дом задрожал»: жители Ростовской области услышали звуки взрыва
Жители Миллерово Ростовской области в четверг, 16 мая, заявили о звуке, похожем на взрыв, об этом они сообщили в Telegram.
16 мая 2024, 11:17
«Прямо залпы»: жители Батайска пожаловались на звуки, похожие на взрыв
24 февраля 2024, 15:51
2023
«Два раза бабахнуло»: жители Ростовской области заявили о звуках взрывов
Жители Таганрога утром в пятницу, 29 декабря, услышали похожие на взрыв звуки, сообщили они в соцсетях.
29 декабря 2023, 08:57
Губернатор Голубев заявил о сработавшей системе ПВО в Ростовской области
В Ростовской области снова задействовали системы ПВО по целях за пределами региона, сообщил губернатор Василий Голубев.
4 декабря 2023, 13:02
Губернатор Голубев призвал жителей Ростовской области сохранять спокойствие из-за ПВО
14 ноября 2023, 12:57
«Военные работают»: глава Ростовской области заявил о работе систем ПВО 14 ноября
14 ноября 2023, 12:42
«Было несколько ударов»: ростовчане заявили о звуках взрывов
14 ноября 2023, 08:47
Украинские паблики пытаются посеять панику среди ростовчан на теме звуков взрыва
7 ноября 2023, 11:55
Напуганные ПВО ростовчане требуют запретить салюты и пиротехнику
Жители Ростова требуют запретить запуски салютов после напугавшего всех инцидента, об этом они пишут в соцсетях.
4 ноября 2023, 07:12
Губернатор Ростовской области рассказал, что сбили системы ПВО 2 ноября
В Ростовской области системе ПВО удалось поразить две воздушные цели в четверг, 2 ноября, сообщил губернатор Василий Голубев.
2 ноября 2023, 12:46
Взрывотехники выехали на место крупного пожара со стрельбой в жилом доме в Шахтах
29 июня 2023, 11:30
Жители донского поселка заявили о звуках взрывов во время пожара днем 29 июня
29 июня 2023, 11:00
СМИ сообщили о ночных хлопках 10 июня, испугавших жителей Левенцовки в Ростове
Ряд СМИ в Ростове сообщили о мощных хлопках, которые якобы услышали жители Левенцовки в ночь на 10 июня, ссылаясь на социальные сети.
12 июня 2023, 06:12
«Самолеты грохочут»: жителей Таганрога разбудили звуки хлопков и вой сирен 10 июня
10 июня 2023, 16:07
Ростовчане потребовали запретить продажу петард после инцидента 9 июня
Жители Ростова-на-Дону попросили запретить продажу петард, взрывы которых пугают горожан, сообщили они в соцсетях.
10 июня 2023, 06:06
«Дом задрожал»: жителей Ростовской области 21 мая напугали звуки, похожие на взрывы
22 мая 2023, 09:13
Жителей в Ростовской области предупредили о звуках взрывов днем 19 мая
В Сальске и Сальском районе проводят инженерно-саперные работы с использованием взрывчатых веществ, сообщается в Telegram-канале райадминистрации.
19 мая 2023, 08:53
Жители в Батайске заявили о похожих на взрывы звуки вечером 13 мая
Жители Батайска услышали громкий звук, который был похож на взрыв, сообщает Telegram-канал «Батайск город».
14 мая 2023, 09:24

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