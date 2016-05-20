На какой стадии находится вопрос по Парамоновским складам? Могут ли ростовчане повлиять на сохранение памятника?

Практика показывает, что повлиять на подобные вопросы крайне сложно. Новый арендатор, как и предыдущие, преследует цель постройки сооружений, приносящих доход. Обследование показывает, что здания аварийны и надстройка невозможна, что значит снос старых стен и возведение новых. Охранные обязательства, в свою очередь, не предусматривают сохранение того колорита, который мы видим сегодня, они предусматривают лишь сохранение объемно-пространственных решений постройки второй половины 19 века.