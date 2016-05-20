В 2011 году было проведено заседание по вопросу Старочеркасска. Согласно закону реституции, церквям нужно возвращать то, что им принадлежало. Да, это действительно так, но необходимо
также провести мониторинг количества земель, объектов, недвижимости, объема финансовой помощи, которые получила церковь, начиная с конца 1980-х годов. Все это имеет кадастровое исчисление, и когда церковь выдвигает требования на постройку очередной церкви, все это нужно учитывать. Было запрошено 27 участков для новых церквей, 21 из них уже выдан. Нужно принимать справедливые решения, если церковь требует 3,7 тысячи квадратных метров по закону и уже получила 3,9 тысячи квадратных метров территорий, никоим образом не относящимся к церкви.