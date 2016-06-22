Однако все эти цифры до публикации свежей отчетности клуба можно считать лишь чисто гипотетическими, а полную финансовую картину, утверждает источник, близкий к команде, видят лишь несколько человек, главный среди которых – губернатор Василий Голубев.
Все, что касается финансового состояния «Ростова», относится в лучшем случае к полузакрытой информации. «Для крупнейшего гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Ростовской области поддержка ФК «Ростов» является одним из приоритетных социально-значимых проектов, реализуемых в регионе. Данный проект совмещает в себе такие важные цели, как поддержка и популяризация спорта в регионе, повышение узнаваемости бренда и укрепление лояльности клиентов к компании», - сообщает, к примеру, титульный спонсор «Ростова» - ПАО «ТНС Энерго», добавляя, что все обязательства компании по отношению к клубу исполнены в полном объеме. Однако конкретные суммы поддержки команды при этом не называются. В феврале этого года из материалов госзакупок следовало, что «ТНС Энерго» потратит на рекламу во время домашних матчей «Ростова» 40 млн рублей.