«Серебро»
с ветром в кошельке

Автор: Николай Проценко

«Серебро»
с ветром
в кошельке

Автор: Николай Проценко
Завоевав серебряные медали российской Премьер-лиги, ФК «Ростов» продемонстрировал беспрецедентный для отечественного футбола результат
с точки зрения имевшихся в распоряжении команды финансовых ресурсов.
В первенстве 2015/2016 годов «Ростов» смог на равных играть с топ-клубами,
которым уступал по размеру бюджета в несколько раз. Однако путь к высочайшему достижению в истории «Ростова» сопровождался регулярно сотрясавшими команду финансовыми скандалами, от которых она не застрахована и в предстоящем сезоне, поскольку по-прежнему зависит от региональной казны и доброй воли спонсоров. Существенно пополнить свой бюджет «Ростов» может за счет выхода в групповой этап Лиги Чемпионов, что предполагает получение серьезных премиальных со стороны УЕФА, но эта задача представляется чрезвычайно сложной, учитывая уровень потенциальных соперников.
Результат не по бюджету
Выступление «Ростова» в Чемпионате России 2015/2016 годов вошло в историю отечественного футбола не только как собственно спортивное достижение, но и как впечатляющий пример того, что внушительный бюджет является отнюдь не единственным фактором высоких результатов. Еще в июле прошлого года губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что бюджет команды на сезон 2015/2016 составит 1,4 млрд рублей (примерно 25 млн долларов). Эта сумма не слишком отличалась от показателей прошлых лет, когда «Ростов» вел борьбу за выживание в Премьер-лиге, а приемлемым результатом и для самой команды, и для многих болельщиков считалось попадание в первую десятку.
Евгений Гинер, президент ФК "ЦСКА"
Одним словом, еще год назад никакого чуда от «Ростова», занявшего в предыдущем розыгрыше лишь 14-е место, ждать не приходилось – как минимум, исходя из финансовых возможностей команды. Тем более сенсационным стал итоговый результат – «серебро», полученное благодаря самоотверженности игроков и мастерству тренера Курбана Бердыева. Для сравнения, бюджет чемпиона 2015/2016 годов, столичного ЦСКА, как сообщил в прошлом ноябре президент команды Евгений Гинер, равнялся 70 млн долларов, или почти 4,5 млрд рублей по курсу на тот момент. А бюджет бронзового призера, питерского «Зенита», в
завершившемся сезоне был еще больше – 5,5 млрд рублей.
«Ростов» - не первая провинциальная команда, выигравшая медали Чемпионата России за последние несколько лет: в сезоне 2012/2013 «бронзу» выигрывал махачкалинский «Анжи», а в розыгрыше 2014/2015 награду такого же достоинства получил «Краснодар». Но бюджет этих клубов также существенно превышал тот, которым располагал «Ростов» в своем «серебряном» сезоне. «Краснодар» занял третье место с бюджетом 80 млн долларов (согласно исследованию портала Sports.ru), а «Анжи» для такого достижения понадобилось и вовсе 180 млн долларов. При этом не следует забывать, что владельцами двух этих клубов являются миллиардеры – Сергей Галицкий и Сулейман Керимов. У «Ростова» же бюджет давно формируется по принципу «с миру по нитке».
Согласно данным отчета ОАО ФК «Ростов» за 2014 год, уставный капитал клуба в размере 241 тысяча рублей распределен между тремя собственниками. Основным из них является Министерство имущественных и земельных отношений Ростовской области (94%), еще 5% акций принадлежат столичному ОАО «Аврора» и 1% - ОАО «МРСК Юга». Общий объем доходов ФК «Ростов» за 2014 год составил почти 1,2 млрд рублей, причем почти две трети из них приходится на статьи «благотворительная помощь» (392 млн рублей) и «финансовая поддержка за счет средств областного бюджета» (374 млн рублей). Это означает, что собственные доходы клуба в полном смысле этого слова весьма невелики. Реализация телевизионных прав и размещение рекламы в 2014 году принесли «Ростову» чуть меньше 202 млн рублей (порядка 17% доходов), а продажа билетов и атрибутики – статьи, которые занимают значительную часть в доходах именитых мировых клубов, - обеспечили всего 32,5 млн рублей, то есть лишь 2,7% доходов.
В структуре расходов ростовского клуба на абсолютном первом месте в 2014 году находилась оплата труда – 862,9 млн рублей, или порядка 55% расходов. Второе место занимала строка «Прочие затраты», на которые в позапрошлом году пришлось 302 млн рублей (почти 20% расходов). Общая сумма расходов «Ростова» в 2014 году составила 1,557 млрд рублей. Чистый убыток команды, по данным отчетности, превысил 316 млн рублей, а кредиторская задолженность на конец 2014 года достигла почти 600 млн рублей, причем в реестре кредиторов значилось порядка 140 организаций.

Победы вне плана

Отчет клуба за 2015 год еще не опубликован, однако определенные предположения относительно содержания этого документа уже можно сделать. Прежде всего, можно прогнозировать существенный рост фонда оплаты труда – учитывая большое количество побед, за которые игрокам выплачиваются хорошие премиальные. В 18 играх последнего розыгрыша Премьер-лиги, состоявшихся в 2015 году, «Ростов» выиграл десять матчей, а общее количество побед в завершившимся сезоне составило 19 (плюс шесть ничьих, за которые также выплачиваются премиальные).

Такого количества побед никогда не было, поэтому никто на это не закладывал средств. В результате первоначально запланированный объем премиальных был многократно превышен,
- говорит источник, близкий к руководству команды.
Общая сумма премиальных, полученных игроками «Ростова» за сезон 2015/2016, официально не раскрывается, однако известно, что за победу в последних решающих матчах игрокам было обещано по 1,5 млн рублей, а за ничью – по 250 тысяч рублей. Такая система премирования, по сообщению канала «Матч ТВ», была введена начиная с домашней победы над ЦСКА 12 марта, после которой претензии «Ростова» на медали окончательно обрели реальность.
В последних 11 матчах чемпионата команда одержала 8 побед, два матча сыграла вничью и всего один проиграла, то есть премиальные на каждого игрока могли составить 12,5 млн рублей. Умножая эту сумму на 28 игроков основного состава «Ростова», получаем 350 млн рублей премиальных только за последнюю треть чемпионата, не считая тренерского штаба, администрации и прочего персонала.
Однако все эти цифры до публикации свежей отчетности клуба можно считать лишь чисто гипотетическими, а полную финансовую картину, утверждает источник, близкий к команде, видят лишь несколько человек, главный среди которых – губернатор Василий Голубев.
Все, что касается финансового состояния «Ростова», относится в лучшем случае к полузакрытой информации. «Для крупнейшего гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Ростовской области поддержка ФК «Ростов» является одним из приоритетных социально-значимых проектов, реализуемых в регионе. Данный проект совмещает в себе такие важные цели, как поддержка и популяризация спорта в регионе, повышение узнаваемости бренда и укрепление лояльности клиентов к компании», - сообщает, к примеру, титульный спонсор «Ростова» - ПАО «ТНС Энерго», добавляя, что все обязательства компании по отношению к клубу исполнены в полном объеме. Однако конкретные суммы поддержки команды при этом не называются. В феврале этого года из материалов госзакупок следовало, что «ТНС Энерго» потратит на рекламу во время домашних матчей «Ростова» 40 млн рублей.
Возвращение старого друга

В начале марта на волне успехов «Ростова» руководство команды сообщило, что ее генеральным спонсором стали компании известного бизнесмена Ивана Саввиди, занимающего отдельную страницу в современной истории донского футбола. Его непростые отношения с ФК «Ростов» начались осенью 2002 года (тогда команда еще называлась «Ростсельмаш»), когда Саввиди стал президентом клуба. Именно в этот момент ФК был переименован в «Ростов» и уже летом 2003 года добился лучшего в своей истории достижения – выхода в финал Кубка России.
Однако после поражения от «Спартака» в ростовской команде начался затяжной кризис – расчеты Ивана Саввиди на быстрый успех явно не оправдывались. В августе 2005 году он сложил полномочия президента «Ростова», переключившись на другой местный клуб – СКА, который, впрочем, тоже не показал сколько-нибудь убедительных результатов. После этого у «футбольного романа» Ивана Саввиди появился новый объект: в 2012 году ростовский бизнесмен приобрел на своей исторической родине, в Греции, контрольный пакет акций клуба ПАОК (Салоники).
Со стороны Саввиди это был отчасти демонстративный жест, поскольку покупка ПАОК происходила в разгар открытого конфликта между предпринимателем и донскими властями вокруг ростовского аэропорта, одним из ключевых акционеров которого был Саввиди. После получения Ростовской областью права на проведение матчей Чемпионата по футболу 2018 года в регионе сразу же активизировался проект строительства нового международного аэропорта, который предполагал, что действующий аэропорт будет закрыт и передан под комплексную застройку.
Ивана Саввиди такой сценарий категорически не устраивал, и на протяжении нескольких лет он вел затяжную борьбу за сохранение контроля над действующим аэропортом в судах и прессе. Победа в этом конфликте осталась за правительством Ростовской области, но вскоре после этого отношения между харизматичным бизнесменом и властями наладились. Одним из подтверждений этого и стало решение Саввиди выступить генеральным спонсором «Ростова». А несколькими месяцами ранее бизнесмен предоставил команде займ в размере 100 млн рублей под 12% годовых после того, как летом прошлого года «Ростов» попал под санкции Российского футбольного союза из-за долгов в размере 285 млн рублей по зарплатам, премиальным, трансферам и компенсациям за просрочку других долгов. Без погашения этой задолженности «Ростов» мог лишиться права на выступление в прошлом розыгрыше Чемпионата России, который принес ему серебро.
Многомиллионные долги вообще являются хронической проблемой команды – информация о задержках выплат на протяжение последних нескольких лет постоянно попадала в СМИ от игроков. Не прекратились финансовые скандалы и после того, как «Ростов» вышел в группу лидеров в сезоне 2015/2016. В марте компания «Агрофест-Дон» известного бизнесмена Алексея Федорычева (бывшего владельца московского «Динамо») подала иск о банкротстве ФК «Ростов» в связи с взысканием задолженности, образовавшейся еще в середине прошлого десятилетия, когда она на протяжении нескольких месяцев была спонсором команды. Спустя пару месяцев «Агрофест-Дон» от своих претензий на банкротство отказался, но финансовое положение клуба это не слишком облегчило. В конце мая «Ростову» пришлось взять очередной займ – на сумму 150 млн рублей – от АО «Донэнерго», решение об этом было принято на экстренном заседании совета директоров компании.
Приманка для инвестора
«Серебро» российского первенства резко повысило престиж «Ростова», но в то же время поставило клуб перед необходимостью увеличения бюджета – прежде всего в связи с выходом команды в квалификационный раунд Лиги чемпионов. С учетом этого обстоятельства, говорит источник, близкий к команде, минимальный требуемый бюджет может составить около 2 млрд рублей. «Курбан Бердыев наверняка потребует усилить две-три ключевые позиции, а это – дополнительные расходы», - поясняет собеседник. По его словам, в этой ситуации самый желательный вариант развития событий для руководства Ростовской области – найти для команды на сезон 2016/2017 титульного спонсора федерального масштаба, чтобы, по крайней мере, уйти от постоянного затыкания дыр в бюджете.
О том, что такой сценарий вполне возможен, еще за несколько туров до завершения последнего розыгрыша Чемпионата России говорил бывший президент московского «Динамо», известный бизнесмен Борис Ротенберг, чей сын Борис выступает в составе «Ростова».
У "Ростова" – великий тренер, который строит команды из того, что попадает ему в руки, и делает их лучше. Финансовые проблемы клуба? Нет, это не мой вопрос. Пусть занимаются. У них есть губернатор. И к тому же, если они попадут в еврокубки, кто-то обратит на них внимание. Я так думаю.
Борис Ротенберг
из интервью "Спорт-Экспрессу"
В околофутбольных кругах говорят, что в качестве главного спонсора команды, который обеспечил бы ее относительно безбедное существование в предстоящем сезоне, руководство Ростовской области очень хотело бы видеть Араса Агаларова, владельца девелоперской группы «Крокус», строящей на левом берегу Дона стадион к ЧМ-2018 году. В российском рейтинге Forbes Арас Агаларов занимает 55-е место с состоянием 1,2 млрд долларов, и если его удастся уговорить стать спонсором «Ростова», то по финансовым возможностям команда могла бы приблизиться к «Краснодару» (владелец которого Сергей Галицкий в том же рейтинге находится на 17-й строчке).
Арас Агаларов - российский предприниматель, президент и владелец группы компаний Crocus Group
В околофутбольных кругах говорят, что в качестве главного спонсора команды, который обеспечил бы ее относительно безбедное существование в предстоящем сезоне, руководство Ростовской области очень хотело бы видеть Араса Агаларова, владельца девелоперской группы «Крокус», строящей на левом берегу Дона стадион к ЧМ-2018 году. В российском рейтинге Forbes Арас Агаларов занимает 55-е место с состоянием 1,2 млрд долларов, и если его удастся уговорить стать спонсором «Ростова», то по финансовым возможностям команда могла бы приблизиться к «Краснодару» (владелец которого Сергей Галицкий в том же рейтинге находится на 17-й строчке).
Задача найти для «Ростова» крупного федерального спонсора для донских властей становится вдвойне актуальной, поскольку после завершения мундиаля 45-тысячный ростовский стадион предстоит заполнять зрителями в течение всего года – в противном случае объект сразу окажется «белым слоном». Наличие такого «якоря», как успешно играющая в Премьер-лиге местная команда, может повысить привлекательность стадиона как площадки для развития других бизнесов (гостиничные услуги, выставки, торговля и т.д.). И здесь, опять же, все говорит о том, что наиболее подходящий вариант – это «Крокус Групп», один из ключевых российских игроков рынка коммерческой недвижимости.
Если же чаемый спонсор федерального масштаба за оставшиеся до начала квалификационных матчей Лиги чемпионов полтора месяца не найдется, то самый оптимистичный вариант развития событий для «Ростова» связан с выходом команды в групповой турнир Лиги чемпионов, что автоматически означает получение серьезных премиальных от УЕФА. В прошлом году только бонус за попадание в число 32 сильнейших команд Европы составлял 12 млн евро (то есть больше половины прошлогоднего бюджета «Ростова»), а затем за каждую победу в групповом этапе Лиги чемпионов начислялись премиальные в размере 1,5 млн евро и за ничью – 0,5 млн евро.
Однако пробиться в основную сетку Лиги чемпионов «Ростову» будет крайне непросто – для этого нужно пройти два квалификационных раунда, в которых жеребьевка может свести команду с очень сильными соперниками. В прошлом году ЦСКА, которому удалось успешно пробиться через квалификацию, сначала одолел пражскую «Спарту», а затем лиссабонский «Спортинг». Теоретически такие клубы ростовчанам, занимающим сейчас в рейтинге УЕФА 138-ю строчку, по зубам. Но если на их пути окажутся «Манчестер Юнайтед», «Лацио», «Байер», «Валенсия» или «Монако» (все эти именитые команды также год назад участвовали в квалификации Лиги чемпионов), то здесь исход встречи будет предсказуемо не в пользу «Ростова».
Впрочем, вылет из квалификации Лиги чемпионов не поставит крест на участии команды в европейских кубках. В этом случае у «Ростова» остается шанс продолжить борьбу в Лиге Европы, хотя здесь размер премиальных УЕФА существенно скромнее: за победу на групповом этапе в прошлом году выплачивалось 360 тысяч евро, за ничью – 120 тысяч евро. Но и выход в групповую часть Лиги Европы для «Ростова» тоже будет историческим достижением. Взять этот барьер команда уже пыталась два года назад после победы в финале Кубка России над «Краснодаром», но тогда на пути «Ростова» встал турецкий «Трабзонспор».

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