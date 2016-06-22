«Серебро» российского первенства резко повысило престиж «Ростова», но в то же время поставило клуб перед необходимостью увеличения бюджета – прежде всего в связи с выходом команды в квалификационный раунд Лиги чемпионов. С учетом этого обстоятельства, говорит источник, близкий к команде, минимальный требуемый бюджет может составить около 2 млрд рублей. «Курбан Бердыев наверняка потребует усилить две-три ключевые позиции, а это – дополнительные расходы», - поясняет собеседник. По его словам, в этой ситуации самый желательный вариант развития событий для руководства Ростовской области – найти для команды на сезон 2016/2017 титульного спонсора федерального масштаба, чтобы, по крайней мере, уйти от постоянного затыкания дыр в бюджете.

О том, что такой сценарий вполне возможен, еще за несколько туров до завершения последнего розыгрыша Чемпионата России говорил бывший президент московского «Динамо», известный бизнесмен Борис Ротенберг, чей сын Борис выступает в составе «Ростова».

