Новогодний звездопад

Хотит е провести Новогодние праздники весело и с пользой для здоровья? Тогда Вам в санаторий «Славутич». Только здесь, на берегу Черного моря, в небольшом живописном городке Алушта Вы получите целый спектр лечебно-профилактических услуг, которые помогут обновить и восстановить организм, а также предупредить различные заболевания. Лечебные ванны с минералами, СПА и другие приятные процедуры, а также Новогодняя развлекательная программа и банкет не заставят Вас скучать! Отдыхающие попробуют на вкус крымские вина, посетят интересные экскурсии, поучаствуют в сеансах аромотерапии и спелеотерапии.



Новый год на море станет незабываемым подарком для Вас и Ваших близких!



