Новогодний звездопад
Санаторий Славутич – это круглогодичная здравница для семейного отдыха и санаторно-курортного лечения на берегу Черного моря.
Хотите провести Новогодние праздники весело и с пользой для здоровья? Тогда Вам в санаторий «Славутич». Только здесь, на берегу Черного моря, в небольшом живописном городке Алушта Вы получите целый спектр лечебно-профилактических услуг, которые помогут обновить и восстановить организм, а также предупредить различные заболевания. Лечебные ванны с минералами, СПА и другие приятные процедуры, а также Новогодняя развлекательная программа и банкет не заставят Вас скучать! Отдыхающие попробуют на вкус крымские вина, посетят интересные экскурсии, поучаствуют в сеансах аромотерапии и спелеотерапии.

Новый год на море станет незабываемым подарком для Вас и Ваших близких!

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На охраняемой территории площадью 3.5 га расположились современные уютные корпуса, позволяющие разместить в комфортабельных номерах до 460 отдыхающих. Так же на территории комплекса имеется фито бар, детская комната, бильярдный зал и различные спортивные площадки, на которых проводятся ежедневные интересные программы детской и взрослой анимации, которые сделают ваш отдых по-настоящему семейным и подарят море удовольствия и положительных эмоций.
Фотогалерея
Город Алушта входит в список самых посещаемых курортов Крымского полуострова. Этот райский уголок привлекает своими необычайными пейзажами. Алушта со всех сторон окружены величественными Крымскими горами, которые оберегают ее от холодных воздушных масс.
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8 (800) 555-94-91
[email protected]
Красноармейская 20, Алушта, Крым
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