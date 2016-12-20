Строительство в Ростове
отдали «варягам»
Тройка крупнейших застройщиков, реализующих проекты в Ростовской области, оказалась из других регионах страны, свидетельствуют обновленные на 1 декабря данные Единого реестра застройщиков (ЕРЗ). Кто и почему обогнал местные компании, попробовали разобраться корреспонденты RostovGazeta.
Ранжирование застройщиков по объемам текущего строительства на территории Ростовской области (данные ЕРЗ от 1.12.16)
* Рейтинговая оценка строительных компаний
Рейтинговая оценка компаний строительного комплекса формируется путем анализа принятого ряда внутренних и внешних показателей. Для каждого типа рейтинга определен свой набор показателей-параметров. Конечная — интегральная — оценка выносится суммированием набранных баллов по каждому параметру.

Субъекту оценивания присваивается буквенно-цифровая оценка в пределах категорий: «А1» («Б1» для дистанционного оценивания) — наивысшая, «Г3» — наименьшая. Класс «Д» говорит об инициировании процедуры банкротства предприятия и крайне низкой вероятности возвращения к уровню конкурентного функционирования.

В рамках рейтинговых классов — А, Б, В, Г — агентство добавляет цифровые модификаторы 1, 2 или 3.

 Модификатор «1»
Компания находится в верхней части своей общей рейтинговой категории и имеет потенциал к повышению рейтинга.

Модификатор «2»
Компания занимает положение в середине рейтингового диапазона и имеет устойчивое положение в категории.

Модификатор «3»
Компания находится в нижней части этой общей рейтинговой категории с риском понижения рейтинговой оценки.
В отношении первых двух лидеров у аналитиков рынка вопросов не возникает — компании занимаются комплексным освоением территории, а число строящихся квадратных метров жилья превышает 297,5 тысяч и 146,4 тысяч соответственно.
Первая в рейтинге группа компаний «ВКБ-Новостройки» из Краснодара осуществляет застройку жилых районов Суворовский и Платовский в городе Ростове-на-Дону.

Стоимость возводимого жилья — от 34 тысяч до 53 тысяч рублей за квадратный метр в зависимости от объекта и его готовности. По данным ЕРЗ, это самая низкая цена на новостройки в городе Ростове-на-Дону.
Лидерами, по числу строящихся квадратных метров в городе Ростове-на-Дону, являются иногородние компании, строящие жилье эконом класса из конструкций высокой заводской готовности по технологии панельного или объемно-блочного домостроения.
Эти компании, как правило, являются собственниками производств, или имеют долгосрочные контракты на поставку конструкций и вынуждены строить большие объемы жилья по типовым проектам, чтобы обеспечить загрузку производственных мощностей заводов.
Андрей Шумеев
гендиректор АО «ЮИТ ДОН»
Подтверждает его слова и другой директор центрального офиса Центра недвижимости Ростовской области.
Ростовские компании предпочитают точечную застройку по индивидуальным проектам, максимально приближенную к центральной части города. Ценовая политика и маржиналь-ность строительства выше, соответственно и прибыль у таких компаний больше.
Светлана Назаренко, директор центрального офиса ростовского Центра недвижимости «Алекс».
На втором месте в рейтинге крупнейших девелоперов региона — столичная группа компаний «Интеко», более известная в Ростове под брендом собственного центра продаж квартир от застройщика «Магистрат-Дон».

Компания возводит дома в Левенцовком микрорайоне («Западные ворота», ЖК «Английский квартал», ЖК «Французский квартал», ЖК «Итальянский квартал» и пр.), жилой комплекс «Красные ворота» в Пролетарском районе, жилой комплекс «Акварель» вблизи Текучевского моста и на данный момент разрабатывает еще один проект «Декоративные культуры» у Ростовского моря.

Квартира без отделки в сданном доме обойдется минимум в 1,86 миллиона рублей.
С большими объемами строительства и освоением отдаленных от центра города территорий связаны и жалобы новоселов в крупных жилых комплексах. Кроме недовольства качеством и завышенной ценой эконом-жилья, жители сетуют на проблемы с транспортной доступностью и отсутствие необходимой инфраструктуры.
На третьей строчке рейтинга расположилась московская группа компаний «ПИК», которая значительно отстает от лидеров по объемам строящегося в регионе жилья (107 тысяч квадратных метров против 146 тысяч у второго места).

Компания осваивает северный жилой массив города Ростова-на-Дону и по улице Орбитальной строит жилой комплекс «НОРД». Цена квадратного метра здесь начинается от 38,7 тысячи, а минимальная стоимость 26,9 квадратных метров составляет 1,28 миллиона рублей.

При этом, ГК «ПИК», по данным РАСК (рейтингового агентства строительного комплекса), единственная из девелоперов в регионе имеет «очень высокий» уровень надежности.
Совокупный объем строящихся тройкой лидеров домов составляет 550 тысяч квадратных метров, что более чем на 100 тысяч квадратных метров превышает объемы возводимого
жилья прочими ростовскими компаниями, вошедшими в ТОП-10 крупнейших в регионе.

Не вошедшие в тройку лидеров компании первой десятки представлены в основном ростовскими фирмами, который строят от 45 до 90 тысяч квадратных метров недвижимости.
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