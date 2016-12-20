Рейтинговая оценка компаний строительного комплекса формируется путем анализа принятого ряда внутренних и внешних показателей. Для каждого типа рейтинга определен свой набор показателей-параметров. Конечная — интегральная — оценка выносится суммированием набранных баллов по каждому параметру.



Субъекту оценивания присваивается буквенно-цифровая оценка в пределах категорий: «А1» («Б1» для дистанционного оценивания) — наивысшая, «Г3» — наименьшая. Класс «Д» говорит об инициировании процедуры банкротства предприятия и крайне низкой вероятности возвращения к уровню конкурентного функционирования.



В рамках рейтинговых классов — А, Б, В, Г — агентство добавляет цифровые модификаторы 1, 2 или 3.



Модификатор «1»

Компания находится в верхней части своей общей рейтинговой категории и имеет потенциал к повышению рейтинга.



Модификатор «2»

Компания занимает положение в середине рейтингового диапазона и имеет устойчивое положение в категории.



Модификатор «3»

Компания находится в нижней части этой общей рейтинговой категории с риском понижения рейтинговой оценки.

