На третьей строчке рейтинга расположилась московская группа компаний «ПИК», которая значительно отстает от лидеров по объемам строящегося в регионе жилья (107 тысяч квадратных метров против 146 тысяч у второго места).
Компания осваивает северный жилой массив города Ростова-на-Дону и по улице Орбитальной строит жилой комплекс «НОРД». Цена квадратного метра здесь начинается от 38,7 тысячи, а минимальная стоимость 26,9 квадратных метров составляет 1,28 миллиона рублей.
При этом, ГК «ПИК», по данным РАСК (рейтингового агентства строительного комплекса), единственная из девелоперов в регионе имеет «очень высокий» уровень надежности.