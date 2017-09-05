Вошедший в ТОП-5 антирейтинга RostovGazeta по комфортности проживания Милютинский район лидирует по количеству произошедших на его территории скандалов. В июле прошлого года главу администрации района Алексея Королева заподозрили в незаконной продаже казенной «Волги» с красивыми номерами своему близкому родственнику. Автомобиль с госзнаком 777 достался родне чиновника без аукциона и всего за 6 тысяч рублей. Королева оштрафовали.



Все в том же 2016 году местный застройщик решил нажиться на детях-сиротах. Директор ООО «Югстрой» Павел Китаев подозревался в краже порядка 5 миллионов рублей, которые были предназначены на строительство жилья для сирот Милютинского района. По такой же схеме, по версии следствия, им были присвоены около 10 миллионов рублей на жилье для сирот Обливского района. На Китаева завели уголовное дело.



Еще один скандал разгорелся вокруг конкурсного управляющего ЗАО «Россошь» Федора Тимошенко, которого уличили в незаконной распродаже готовой продукции местного сельхозпредприятия, находящегося на стадии банкротства. Его заподозрили в присвоении около 41,8 миллиона рублей от продажи подсолнечника, еще 15,4 миллиона были получены им от незаконной реализации имущества других банкротящихся в районе предприятий.

