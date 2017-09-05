Мы рассказали о пятерке районов – лидеров «антирейтинга» по уровню комфортного проживания по версии RostovGazeta. Всех их объединяет удаленность от областного центра, низкие заработные платы работников социальной сферы, влияющих на качество предоставления образовательных услуг, отрицательный естественный прирост, невысокие темпы строительства жилья.
Примечательно, что два района – Аксайский и Мясниковский, возглавившие рейтинг RostovGazeta по комфортности проживания, находятся в непосредственной близости с областным центром – городом Ростовом-на-Дону. В них проживает высокая доля трудоспособного населения – по этому показателю районы занимают 3 и 5 места соответственно. В Аксайской районе отмечен один из самых высоких показателей миграционного прироста. Здесь же отмечается самая низкая смертность по региону (всего 11,1 на тысячу жителей). Район лидирует по среднемесячной заработной плате, которая составляет почти 30 тысяч рублей. В ТОП-5 районов, комфортных для проживания также вошли Зерноградский, Кагальницкий и Миллеровский районы. Но вот, что удивительно, Кагальницкий район, наряду с Целинским и Орловским, по показателям отрицательного миграционного прироста по отношению к численности проживающего на данной территории населения обогнал даже выделенные нами депрессивные районы области. Каждый сотый житель этих районов не только мечтает, но и покидает эти районы ежегодно. Причины этого еще предстоит выяснить в следующих публикациях RostovGazeta.