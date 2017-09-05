аналитика
ТОП худших районов
RostovGazeta.ru впервые представляет рейтинг городов и районов Ростовской области. Его результаты позволили определить наиболее комфортные для жизни в регионе территории. Мы выявили также и «антигероев» – самые депрессивные районы Ростовской области с низким качеством жизни населения.
Корреспонденты издания попробовали разобраться, есть ли в регионе территории, где дороги есть только к районной администрации и к дому главы, где вместо антибиотиков к животу прикладывают подорожник, где дружба настолько крепка, что дети в детских садах, если они есть, делят не только игрушки, но и горшок, а зарплаты у учителей настолько мизерны, что едят они трижды в год: на 1 сентября, последний звонок и День учителя
Анализ районов Ростовской области на сайте RostovGazeta
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Рейтинг качества жизни в городах и районах Ростовской области основан на данных Росстата по пяти категориям, определяющим качество жизни: демография; здравоохранение и окружающая среда; образование; трудоустройство и инфраструктура. Мы изучили уровень доходов населения, количество трудоспособного населения от общего объема проживающих на территории человек, показатели рождаемости и смертности, количество мест в детских садах, состояние дорог и т.д. Всего мы проанализировали качество жизни в 42 районах и 11 городах Ростовской области.
Полная таблица с рейтингом районов
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ТОП-5 самых депрессивных районов
Ростовской области
5. Самый скандальный
Низкие зарплаты работников социальной сферы, высокая доля трудоспособного населения и невысокий процент трудоустроенных, относительно высокий процент смертности – все это выводит на пятое место в антирейтинге комфортной жизни Милютинский район Ростовской области (49 место из 53 в общем рейтинге городов и районов региона).

Расположенный в северо-восточной части региона он относится к Северо-Восточной природно-сельскохозяйственной зоне и специализируется на сельскохозяйственном производстве.

В экономике района на сельскохозяйственные предприятия приходится 98,7% валового продукта региона. Главное богатство района – это черноземы с толщиной до полуметра, на которые приходится более 70% всей территории. Среди крупных сельхозпроизводителей: ООО «Зерно Дон», ООО РЗК «Ресурс», ООО «Колос», ЗАО «Каменное», ООО «Восход», СПК «Авангард», ООО «Крестьянин», ООО «Молочные реки», ООО «АСБ - Калитва», ООО «Колос Дона», ООО «Агро-Дружба» и др.

Главой районной администрации с 2015 года является Алексей Королев.


Алексей Королев
В 2005 году был избран председателем Законодательного собрания Милютинского района. Женат, имеет двух дочерей и сына. В 2010 году избран Главой Милютинского района. В 2015 году назначен главой Администрации Милютинского района.
Скандал
Вошедший в ТОП-5 антирейтинга RostovGazeta по комфортности проживания Милютинский район лидирует по количеству произошедших на его территории скандалов. В июле прошлого года главу администрации района Алексея Королева заподозрили в незаконной продаже казенной «Волги» с красивыми номерами своему близкому родственнику. Автомобиль с госзнаком 777 достался родне чиновника без аукциона и всего за 6 тысяч рублей. Королева оштрафовали.

Все в том же 2016 году местный застройщик решил нажиться на детях-сиротах. Директор ООО «Югстрой» Павел Китаев подозревался в краже порядка 5 миллионов рублей, которые были предназначены на строительство жилья для сирот Милютинского района. По такой же схеме, по версии следствия, им были присвоены около 10 миллионов рублей на жилье для сирот Обливского района. На Китаева завели уголовное дело.

Еще один скандал разгорелся вокруг конкурсного управляющего ЗАО «Россошь» Федора Тимошенко, которого уличили в незаконной распродаже готовой продукции местного сельхозпредприятия, находящегося на стадии банкротства. Его заподозрили в присвоении около 41,8 миллиона рублей от продажи подсолнечника, еще 15,4 миллиона были получены им от незаконной реализации имущества других банкротящихся в районе предприятий.
4. Самый грязный
На четвертом месте антирейтинга RostovGazeta оказался Верхнедонской район (50 место из 53 в общем рейтинге). В области он занимает одно из последних мест по размерам среднемесячной заработной платы и количеству занятого населения. Здесь же только 7% детей в возрасте от 6 лет до года посещают дошкольные учебные учреждения. При этом по количеству мест в детских садах район занимает чуть ли не лидирующее место в области: здесь на тысячу малышей приходится почти 800 мест в детских садах.

Верхнедонской район расположен в северной части Ростовской области в 360 километрах от областного центра. Район сельскохозяйственный, на его территории сосредоточено около 60 сельскохозяйственных предприятий и около 90 крестьянских (фермерских) хозяйств. Среди наиболее крупных из них – ЗАО «Шумилинское», СПК «Комсомолец Дона», СПК «Степной», СПК «Тиховской - 5», СПК «Красное знамя» и пр. На территории района развиваются охотничьи хозяйства «Казанское», «Шумилинское», «Мигулинское», «Быковское», а также Дубровский и Вешенский ПООУ.

Верхнедонской район остается в числе самых загрязненных в регионе: по этому показателю он занимает четвертое место в антирейтинге RostovGazeta. Количество выбросов в атмосферу здесь достигает 272,4 килограмма на тысячу жителей. При этом проживает в районе всего около 18 тысяч человек и нет крупных промышленных предприятий. Здесь же отмечается самая высокая смертность после Песчанокопского района – коэффициент смертности в регионе достигает 17,8 на тысячу человек, а также один из самых низких в Ростовской области показателей рождаемости – 8,8 младенцев на тысячу человек. Каждый двухсотый родившийся здесь человек покидает район.

На посту главы администрации района вот уже 12 лет восседает Александр Болдырев.

Алексей Болдырев
До своего первого избрания на должность главы района неоднократно избирался депутатом районного собрания депутатов.
Скандал
Обеспечить комфорт жителям района в администрации не спешат, в отличие от личного комфорта чиновников. В 2014 году местные власти заказали себе иномарку в люксовой комплектации за 1,5 миллиона рублей. Салон машины, по требованию чиновников, должен был быть выполнен в черном цвете, со вставками «под дерево» с подогревом сидений, датчиками дождя и света, кнопкой для запуска двигателя одним нажатием и индивидуальными лампами для чтения. Оплатить покупку такой машины намеревались из местного бюджета, дефицит которого на момент размещения лота на сайте госзакупок составлял 15,1 миллиарда рублей.

Не обошлось в сельскохозяйственном Верхнедонском районе и без скандалов во время посевных. Местный предприниматель засадил озимой пшеницей без документов почти 12 гектаров. За использование семян без проверки сортовых и посевных качеств бизнесмена оштрафовали.
3. Район без образования
По доступности образования этот район занимает чуть ли не последнее место. В антирейтинге RostovGazeta он уступает только Целинскому и Советскому районам. В Тацинском районе (51 место из 53 в общем рейтинге) отмечается также одна из самых низких оплат работы воспитателей и педагогов. Средняя зарплата воспитателей в детских садах на уровне 11 тысяч рублей, учителя получают не более 18 тысяч. Для сравнения: педагогам в Аксайском и Семикаракорском районах платят, соответственно, по 25 и 23 тысячи рублей. Быть воспитателем престижнее всего в Аксайском и Мясниковском районах, где труд работников дошкольного образования оценивается в 16 и 14,5 тысячи рублей.

Тацинский район нельзя назвать депрессивным. Здесь примерно в равных долях развивается промышленность и сельское хозяйство, в котором занято почти половина населения. Большая часть промышленного производства (около 80%) приходится на стройматериалы. На территории района проживает около 36,9 тысяч человек. Среди почти 55,7% трудоспособного населения работает только 27,5%. Среднемесячная заработная плата близка к средней по региону и составляет около 21,8 тысячи рублей.

Главой администрации района с июня 2016-го назначен Николай Кошелев. До этого он долгое время работал на разных должностях в администрации Семикаракорского района, где родился и вырос.
Николай Кошелев
Глава администрации Тацинского района
Скандал
В апреле прошлого года на махинациях с недвижимостью попался глава Углегорского сельского поселения Александр Козин. Вместе с местным депутатом Евгением Лобовым и нотариусом Иваном Романовым они провернули сделку по переходу права собственности на нежилое помещение в Ростове-на-Дону. Собственнику нанесли ущерб в 3,5 миллиона рублей. Подозреваемых осудили за мошенничество и подделку документов.

Недвижимость стала камнем преткновения в еще одном громком деле в Тацинском районе. Нажиться на незаконной сдаче в аренду коммерческим фирмам части площадей местного детского Дома творчества решил его директор. Горе-бизнесмена оштрафовали.

2. Район беспризорников
По количеству мест в детских садах этот район бьет все рекорды «антирейтинга». Здесь на тысячу дошколят приходится только 5,2 места. В дошкольные учреждения пристроен только каждый шестой ребенок в возрасте от 6 лет до года. При этом райцентр считается городом молодежным, где сосредоточены три средне-специальных учебных заведения: сельскохозяйственный техникум, педагогический колледж и профтехучилище.
Константиновский район. 52 место в общем рейтинге из 53. Здесь проживает около 36,5 тысяч человек, более половины из которых (56,1%) трудоспособны и заняты в сельском хозяйстве, либо добывающей промышленности. По удельному весу в объеме промышленной продукции наибольшую долю (29,6%) занимают строительные нерудные материалы, на втором месте пищевая промышленность (13,4%), далее производство электроэнергии, газа и воды (18,7%) и легкая промышленность (1,5%).

Естественный прирост (разница между показателями рождаемости и смертности) в районе отрицательный и составляет 3,6 промилле. Заработные платы учителей остаются одними из самых низких в регионе – по этому показателю в антирейтинге район уступает разве что Милютинскому и Советскому районам.

Почти 70% дорог местного значения не отвечают нормативным требованиям. А по числу выданных разрешений на строительство и введенных за год зданий район не вошел и в первую десятку.

Заведует районом Владимир Калмыков. Он назначен на пост главы администрации с марта 2015-го. До этого пять лет курировал работу Константиновского городского поселения.

Владимир Калмыков
Назначен на пост главы администрации Константиновского района
с марта 2015-го.
Скандал
Константиновский район за последние годы неоднократно мелькал в новостях как наркопритон. Местный житель наладил здесь производство марихуаны в промышленных масштабах. В сентябре 2015-го он попытался «толкнуть» шесть мешков травы (около 64 килограммов) за 120 тысяч рублей наркополицейским, за что и был арестован. За сбыт и хранение наркотиков мужчину судили уже в пятый раз. В октябре 2016-го на хранении 163 граммов марихуаны попался еще один местный житель, а в июне этого года полицейские задержали мужчину за хранение дезоморфина.

Низкое качество дорог когда-либо должно было аукнуться Константиновскому району. В ночь на 19 мая прошлого года из-за плохой погоды на 17 метров вглубь рухнул 100-метровый участок дороги, соединяющий поселок с райцентром и городом Ростовом-на-Дону. Движение перекрыли. Приступить к восстановительным работам смогли только месяц спустя, когда погода наладилась.

1. Район без дорог
На первом месте среди аутсайдеров – один из самых удаленных от областного центра Советский район. Здесь проживает около 7 тысяч человек, половина из которых (55,9%) трудоспособны (по данным районной администрации этот показатель вдвое ниже). Здесь нет ни промышленных, ни транспортных предприятий, основной доход местному бюджету приносит сельское хозяйство: почти вся территория района (115 тысяч гектар из 128 тысяч) – земли сельхоз назначения.

Евгений Щепелев - глава администрации района. Назначен на должность два года назад решением местного Собрания депутатов. Он родился 10 сентября 1960 года в сл. Калач-Куртлак. Сейчас возглавляет в районе градостроительный совет, гражданскую оборону района, комиссию по противодействию коррупции, комиссию по безопасности дорожного движения, комиссию по предупреждению особо опасных болезней животных, комиссию по демографической политике, координационный совет по налогам, межведомственные антинаркотическую и антитеррористическую комиссии, рабочую группу по вводу жилья.

Евгений Щепелев
Назначен на должность два года назад решением местного Собрания депутатов.
Скандал
В апреле этого года ростовские ветеринары диагностировали бруцеллез у коров на хуторе Осиновский Советского района. Бруцеллез – неизлечимая инфекционная болезнь, которая может коснуться как животных, так и человека. Район закрыли на карантин, за пределы территории его действия запретили вывозить мясо животных, а также корма и кормовые добавки.

Еще один скандал разгорелся вокруг замглавы администрации района Дмитрия Пашигорова в мае этого года. Чиновник одобрил покупку квартиры для сироты без проведения соответствующей экспертизы. В результате сиротке чуть было не досталась квартира, которая не соответствовала строительным нормам и нуждалась в капитальном ремонте. В отношении чиновника возбудили уголовное дело за превышение им своих должностных обязанностей.

Мы рассказали о пятерке районов – лидеров «антирейтинга» по уровню комфортного проживания по версии RostovGazeta. Всех их объединяет удаленность от областного центра, низкие заработные платы работников социальной сферы, влияющих на качество предоставления образовательных услуг, отрицательный естественный прирост, невысокие темпы строительства жилья.

Примечательно, что два района – Аксайский и Мясниковский, возглавившие рейтинг RostovGazeta по комфортности проживания, находятся в непосредственной близости с областным центром – городом Ростовом-на-Дону. В них проживает высокая доля трудоспособного населения – по этому показателю районы занимают 3 и 5 места соответственно. В Аксайской районе отмечен один из самых высоких показателей миграционного прироста. Здесь же отмечается самая низкая смертность по региону (всего 11,1 на тысячу жителей). Район лидирует по среднемесячной заработной плате, которая составляет почти 30 тысяч рублей. В ТОП-5 районов, комфортных для проживания также вошли Зерноградский, Кагальницкий и Миллеровский районы. Но вот, что удивительно, Кагальницкий район, наряду с Целинским и Орловским, по показателям отрицательного миграционного прироста по отношению к численности проживающего на данной территории населения обогнал даже выделенные нами депрессивные районы области. Каждый сотый житель этих районов не только мечтает, но и покидает эти районы ежегодно. Причины этого еще предстоит выяснить в следующих публикациях RostovGazeta.