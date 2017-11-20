аналитика
100 крупнейших компаний Ростовской области
RostovGazeta впервые представляет ежегодный рейтинг 100 крупнейших компаний Ростовской области по объему выручки за 2016 год. Рейтинг составлен на основе данных официальной отчетности.
В рейтинг включены крупнейшие представители экономики Ростовской области, отобранные по объему выручки за 2016 год. Суммарный объем выручки участников ТОП-100 составил 1 379,6 млрд рублей.
Консолидированный финансовый результат 100 крупнейших компаний региона за прошлый год равен 63,5 млрд рублей. Несмотря на то, что в рейтинге собраны самые успешные представители бизнеса Ростовской области, не все из них закончили 2016 год с прибылью. В составе ТОП-100 присутствуют 10 организаций с отрицательным финансовым результатом, суммарный убыток которых равен 6,4 млрд рублей. В их число попали и несколько лидеров рейтинга – ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" (11 место в ТОП-100) и ПАО "Таганрогский металлургический завод" (13 место). Остальные убыточные предприятия занимают в рейтинге места в конце четвертого десятка и ниже.
Отраслевая структура ТОП-100 является достаточно концентрированной. Лидером рейтинга является торговля. К ней относится более половины (53) крупнейших предприятий региона. Ее доля в ТОП-100 по объему выручки составляет 50%, а по сумме прибыли до налогообложения – 15%. Предприятия отрасли заняли 4 из 10 первых строчек рейтинга. При этом почти все представители отрасли закончили 2013 год с прибылью, исключение составили лишь ООО "ТД Индолина" (убыток по году 131,9 млн рублей) и ООО "Партторг" (10,9 млн рублей).

Сферой деятельности организаций, попавших в рейтинг, чаще всего является торговля зерном – такую специализацию имеют 15 компаний из 53 торговых компаний. Из них крупнейшая - ООО "Торговый дом "РИФ", занимающая в ТОП-100 пятое место. Также нередки в ТОП-100 представители торговли топливом: из 53 компаний к этой группе относится девять. Из них крупнейшая - ООО "Газэнергосеть Розница".

Именно это предприятие является крупнейшей организацией торговли Ростовской области. Его выручка составляет 66,9 млрд рублей, прибыль – 1,2 млрд рублей. Оба эти показателя максимальные для отрасли. Правда в общем рейтинге ТОП-100 предприятие занимает лишь третью позицию.
АО "Евраз маталл Инпром" занимает второе место по объему выручки в отрасли (29,4 млрд рублей), но по размеру полученной прибыли до налогообложения практически не отстает от лидера, она также составляет 1,2 млрд рублей. В ТОП-100 АО "Евраз маталл Инпром" занимает 14-е место.

На втором месте по объему аккумулируемой выручки находится отрасль естественных монополий - производства и распределения электроэнергии, газа и воды. На ее долю приходится 11% всей выручки ТОП-100 и менее 2% прибыли до налогообложения. Крупнейшее предприятие в этой отрасли по объему выручки - ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" – занимает шестую строку рейтинга.

Третьей крупнейшей по объему присутствия в ТОП-100 отраслью является машиностроение. Несмотря на то, что количество ее представителей в рейтинге равно пяти, и их доля в совокупной выручке ТОПа – лишь 11%, по объему сформированной прибыли до налогообложения отрасль значительно опережает торговлю: 36 млрд рублей или 57% от совокупного показателя ТОП-100. Все предприятия отрасли, попавшие в рейтинг крупнейших, закончили 2016 год с прибылью.
Именно к этой отрасли принадлежит крупнейшее предприятие Ростовской области - ПАО "Роствертол", входящее в холдинг "Вертолеты России". Достаточно сказать, что ПАО в одиночку формирует 39% (!) совокупной прибыли ТОП-100 и 6% его совокупной выручки.

Наконец, четвертая крупнейшая отрасль региона – пищевая промышленность. В рейтинге она представлена восемью компаниями, обеспечивающими 8% совокупной выручки ТОП-100 и почти 13% суммарной прибыли участников рейтинга. В то же время представители отрасли не смогли подняться выше 15-й строчки: ее занимает ОАО "Астон" с выручкой 28,9 млрд рублей и прибылью 1,5 млрд рублей.

Конкурировать за звание лидера отрасли может и ЗАО "Донской табак". Имея выручку несколько ниже (24,3 млрд рублей) он в три с лишним раза опережает лидера по объему прибыли до налогообложения, который приближается к 5 млрд рублей.
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