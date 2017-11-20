Отраслевая структура ТОП-100 является достаточно концентрированной. Лидером рейтинга является торговля. К ней относится более половины (53) крупнейших предприятий региона. Ее доля в ТОП-100 по объему выручки составляет 50%, а по сумме прибыли до налогообложения – 15%. Предприятия отрасли заняли 4 из 10 первых строчек рейтинга. При этом почти все представители отрасли закончили 2013 год с прибылью, исключение составили лишь ООО "ТД Индолина" (убыток по году 131,9 млн рублей) и ООО "Партторг" (10,9 млн рублей).



Сферой деятельности организаций, попавших в рейтинг, чаще всего является торговля зерном – такую специализацию имеют 15 компаний из 53 торговых компаний. Из них крупнейшая - ООО "Торговый дом "РИФ", занимающая в ТОП-100 пятое место. Также нередки в ТОП-100 представители торговли топливом: из 53 компаний к этой группе относится девять. Из них крупнейшая - ООО "Газэнергосеть Розница".



Именно это предприятие является крупнейшей организацией торговли Ростовской области. Его выручка составляет 66,9 млрд рублей, прибыль – 1,2 млрд рублей. Оба эти показателя максимальные для отрасли. Правда в общем рейтинге ТОП-100 предприятие занимает лишь третью позицию.

