Банкротство
Физических лиц
Риски и преимущества
1
Что такое банкротство физических лиц?
Простыми словами - это отсутствие финансовой возможности платить по долгам. Законодатель определил условия, при которых должник может признать свою несостоятельность. Это сумма задолженности свыше 500 тысяч рублей и неплатежеспособность. Банкротство физического лица подразумевает полное списание долгов.
Иван
Решит любой, даже самый сложный вопрос
"Сегодня любой человек, попавший в непростую финансовую ситуацию, может законно списать все долги и вернуть спокойную жизнь без кредиторов, приставов, арестов и коллекторов."
Иван
Решит любой, даже самый сложный вопрос
"Сегодня любой человек, попавший в непростую финансовую ситуацию, может законно списать все долги и вернуть спокойную жизнь без кредиторов, приставов, арестов и коллекторов."
2

Основные требования для получения банкротства физических лиц

Соответствуете ли вы требованиям законодательства о банкротстве физических лиц? Проверяем.
ГРАЖДАНСТВО
Смотрим в паспорт. Написано: «гражданин Российской Федерации»? Тогда все отлично.

Если нет, то, сколько бы вы ни проживали в Российской Федерации, даже если у вас имеется разрешение на работу и вид на жительство, вы не можете объявить себя банкротом — для этого вы должны быть гражданином Российской Федерации.
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 500 000 РУБЛЕЙ
Если на данный момент задолженности в размере 500 000 рублей нет, но:
• вы потеряли работу,
• у вас снизился заработок,
• по иным причинам в скором времени будете неспособны выплачивать долги,
вы можете обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании вас банкротом как физическое лицо на основании п. 2 ст. 213.4 закона о банкротстве в связи с «предвидением банкротства».

В этом случае вам необходимо будет подтвердить следующее:
• Оплата задолженности одному кредитору приведет к невозможности оплаты других долгов.
• В связи со сложившимися обстоятельствами вы неспособны в дальнейшем оплачивать задолженность.
• Вашего имущества недостаточно для выплаты всех долгов.
Зарина
Составит индивидуальный план работы и приведет документы в наилучший вид
"Процедура банкротства - трудоемкий процесс с особыми правилами, документами, судебными заседаниями. Нужно очень ответственно подойти к этому вопросу. Или обратиться за помощью к грамотному юристу, чтоб сделать все правильно и максимально быстро."
Зарина
Составит индивидуальный план работы и приведет документы в наилучший вид
"Процедура банкротства - трудоемкий процесс с особыми правилами, документами, судебными заседаниями. Нужно очень ответственно подойти к этому вопросу. Или обратиться за помощью к грамотному юристу, чтоб сделать все правильно и максимально быстро."
3
Затраты на процедуру банкротства физических лиц
Расходы рассчитаны при условии проведения одной процедуры — реализации имущества — на октябрь 2017 г.
Вознаграждение финансового управляющего — 25 000 р. единоразово на депозит суда. (п. 4 ст. 212.5 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

Госпошлина за обращение в суд — 300 р. (ч. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса).Компенсация расходов финансового управляющего — 12 000 р. единоразово на депозит суда. В расходы финансового управляющего входит публикация в газете "КоммерсантЪ" сообщения о введении процедуры банкротства (около 8 000 руб.), почтовые расходы на рассылку уведомлений о введении процедуры банкротства и запросов (около 2 000 руб.), а также публикация сведений в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (около 2 000 руб.).

Плюс стоимость юриста по банкротству граждан, если будете прибегать к его услугам.

Расходы могут быть выше в связи со следующим:
  • Вы можете не найти финансового управляющего по указанной стоимости.
  • Расходы на корреспонденцию могут быть выше.
  • У вас может быть больше публикаций из-за некорректной работы финансового управляющего.

Если вы внимательно изучили свое финансовое положение и сделали выводы о том, что:
  • у вас нет имущества, подлежащего продаже, или есть, но вам его не жалко;
  • у вас хватит денежных средств, чтобы оплатить процедуру банкротства,
вы можете смело переходить к следующему шагу.
Оксана
Отстоит ваши интересы в суде
"Производство в суде в каждом случае индивидуально. Но главное - заранее подготовиться. Иногда судьи задают много вопросов и хотят получить детальные ответы на понятном им юридическом языке."
Оксана
Отстоит ваши интересы в суде
"Производство в суде в каждом случае индивидуально. Но главное - заранее подготовиться. Иногда судьи задают много вопросов и хотят получить детальные ответы на понятном им юридическом языке."
4
Сроки проведения процедуры банкротства гражданина
В среднем процедура банкротства длится один год. Мы приведем примерные сроки исходя из собственного опыта. У вас некоторые этапы могут занимать больше времени в связи с недостатком опыта и договоренностей, наработанных нами за время работы.
Сбор документов

1-3 месяца
Назначение судебного процесса
1 месяц
Реализация имущества

7-8 месяцев
Если в течение трех лет до процедуры банкротства вами заключались сделки по отчуждению имущества (купля-продажи, дарение, раздел имущества супругов и т.д.), такие сделки могут быть оспорены финансовым управляющим или кредиторами.

В этом случае процедура банкротства может затянуться на время рассмотрения заявления об оспаривании сделки.
СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ БАНКРОТСТВА
Список необходимых документов содержится в п. 3. ст. 213.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». На сбор и оформление всех документов по банкротству физических лиц может уйти немало времени.

- Справка из ИФНС об отсутствии статуса ИП (за 5 дней до подачи заявления).
- Копия паспорта (все страницы, в том числе пустые).
- Все кредитные договоры (и другие документы, подтверждающие долги).
- Копия ИНН.
- Копия СНИЛС.
- Копия свидетельства о рождении детей (если есть).
- Выписки с лицевых счетов, открытых в банках, в которых есть непогашенные кредиты.
- Выданная банком справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) в банке за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом.
- Справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом (при наличии).
- Справки о размере текущей задолженности из всех банков, в которых такая задолженность имеется.
- Справка из пенсионного фонда о размере отчислений (за последние три года).
- Справка из ФНС формы 2-НДФЛ (за последние три года).
- Справка с последнего места работы (из Центра занятости).
- Копия свидетельства о заключении (расторжении) брака (при наличии заключенного и не расторгнутого на дату подачи заявления брака или расторгнутого менее трех лет назад).
- Копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии).
- Заверенная копия трудовой книжки (если трудоустроены).
- Копия пенсионного удостоверения (при наличии).
- Опись кредиторов (Приложение № 1 к приказу Минэкономразвития России от 05.08.15 № 530).
- Опись имущества (Приложение № 2 к приказу Минэкономразвития России от 05.08.15 № 530).
Заключение
Мы искренне надеемся, что в пошаговой инструкции по процедуре банкротства физических лиц вы нашли множество нужной и полезной информации.

Для реализации цели - списание долгов через процедуру банкротства, мы рекомендуем обратиться к специалистам. Это позволит вам сохранить свое спокойствие и получить действительно качественный результат.

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