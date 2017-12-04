Список необходимых документов содержится в п. 3. ст. 213.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». На сбор и оформление всех документов по банкротству физических лиц может уйти немало времени.



- Справка из ИФНС об отсутствии статуса ИП (за 5 дней до подачи заявления).

- Копия паспорта (все страницы, в том числе пустые).

- Все кредитные договоры (и другие документы, подтверждающие долги).

- Копия ИНН.

- Копия СНИЛС.

- Копия свидетельства о рождении детей (если есть).

- Выписки с лицевых счетов, открытых в банках, в которых есть непогашенные кредиты.

- Выданная банком справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) в банке за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом.

- Справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом (при наличии).

- Справки о размере текущей задолженности из всех банков, в которых такая задолженность имеется.

- Справка из пенсионного фонда о размере отчислений (за последние три года).

- Справка из ФНС формы 2-НДФЛ (за последние три года).

- Справка с последнего места работы (из Центра занятости).

- Копия свидетельства о заключении (расторжении) брака (при наличии заключенного и не расторгнутого на дату подачи заявления брака или расторгнутого менее трех лет назад).

- Копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии).

- Заверенная копия трудовой книжки (если трудоустроены).

- Копия пенсионного удостоверения (при наличии).

- Опись кредиторов (Приложение № 1 к приказу Минэкономразвития России от 05.08.15 № 530).

- Опись имущества (Приложение № 2 к приказу Минэкономразвития России от 05.08.15 № 530).

