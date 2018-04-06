Псковская область

1 место по СЗФО/2 место по РФ



По эффективности принятых мер уступает только Москве. Псковская область одной из первых заявила о поддержке бизнеса в период кризиса. По состоянию на 2 апреля в регионе зафиксировано девять случаев коронавируса. К сожалению, два человека скончались. Губернатор Михаил Ведерников заявил, что янтарь является эффективным средством в борьбе с инфекцией. Но действует он только дома в режиме самоизоляции.