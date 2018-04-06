По эффективности принятых мер уступает только Москве. Псковская область одной из первых заявила о поддержке бизнеса в период кризиса. По состоянию на 2 апреля в регионе зафиксировано девять случаев коронавируса. К сожалению, два человека скончались. Губернатор Михаил Ведерников заявил, что янтарь является эффективным средством в борьбе с инфекцией. Но действует он только дома в режиме самоизоляции.
Санкт-Петербург 2 место по СЗФО/6 место по РФ
Город федерального значения входит в десятку лучших по борьбе с коронавирусом. В числе первых Санкт-Петербург заявил о поддержке бизнеса в период кризиса. По данным на 2 апреля в городе заболели коронавирусом 147 человек. Семь человек успели выздороветь, но, к сожалению, зафиксировано две смерти. По поручению губернатора Александра Беглова увеличены запасы медикаментов и средств индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции.
Калининградская область 3 место по СЗФО/7 место по РФ
Входит в десятку лучших по организации отпора коронавирусной инфекции. По данным на 2 апреля, здесь заболели 12 человек. Пятеро успели вылечиться. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов еще в конце марта заявил, что вспышка коронавируса пришла в его регион и реальное положение дел гораздо хуже, чем кажется. Он рекомендовал строго соблюдать режим самоизоляции.
Ленинградская область 4 место по СЗФО/8 место по РФ
Регион входит в десятку лучших исследования и противостоит коронавирусной инфекции в связке с Санкт-Петербургом. В Ленинградской области одними из первых ввели режим дистанционного обучения. По состоянию на 2 апреля здесь больны 31 человек. Зафиксирован один случай выздоровления от коронавируса. Губернатор Александр Дрозденко настоял на поэтапном введении режим строгой самоизоляции.
Мурманская область 5 место по СЗФО/27 место по РФ
Вошла в первую тридцатку исследования готовности региона к наступлению коронавируса. Мурманская область в числе первых закрыла кинотеатры, кафе и рестораны. По состоянию на 2 апреля здесь зафиксировано 15 случаев заражения. Один человек успел вылечиться. Губернатор Андрей Чибис заявил о том, что все строительные работы, несмотря на пандемию, будут завершены в срок.
Вологодская область 6 место по СЗФО/29 место по РФ
Замыкает тридцатку лучших исследования готовности регионов к борьбе с коронавирусом. Здесь опасной инфекцией заболели 12 человек. Губернатор Олег Кувшинников высказался против того, чтобы людям была предоставлена отсрочка по оплате услуг ЖКХ. По его мнению, можно и дома работать эффективно.
Карелия 7 место по СЗФО/36 место по РФ
Крепкий середняк исследования готовности регионов противостоять коронавирусу. В числе первых здесь заявили о поддержке бизнеса в период кризиса. В Карелии, по данным на 6 апреля, два зарегистрированных случая коронавируса. Ранее Глава республики Артур Парфенчиков выразил уверенность, что инфекция до глубинки не доберется, а местное население само может отправлять на карантин побывавших за границей.
Архангельская область 8 место по СЗФО/42 место по РФ
Входит в группу регионов-середняков исследования по готовности противостоять распространению коронавируса. По состоянию на 2 апреля инфекцией здесь заражены семь человек. Непопулярный губернатор Игорь Орлов ушел в отставку. Его сменил глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.
Коми 9 место по СЗФО/57 место по РФ
Входит в группу отстающих регионов исследования готовности регионов противостоять распространению пандемии. Здесь коронавирусом по состоянию на 2 апреля болеют 56 человек, выздоровел всего один. По мнению экспертов, распространение инфекции в Сыктывкаре стало причиной отставки главы Сергея Гапликова. Его место занял врач Владимир Уйба.
Новгородская область 10 место по СЗФО/77 место по РФ
Входит в список аутсайдеров исследования по готовности дать отпор инфекции коронавируса. Хотя регион в числе первых ввел режим повышенной готовности. Всего по состоянию на 2 апреля в Новгородской области зарегистрировано три случая заболевания. Губернатор Андрей Никитин сообщил, что уже развернуты 124 круглосуточных инфекционных койки. В апреле в инфекционную больницу поступит пять аппаратов ИВЛ.
Ненецкий АО 11 место по СЗФО/85 место по РФ
Худший регион исследования по готовности противостоять коронавирусу. В Ненецком автономном округе не была оказана поддержка бизнесу и осуществлен контроль цен на социально значимые товары. Возможно, передовой федеральный опыт и не нуждался в применении в самом малонаселенном субъекте. Крайний Север имеет свою специфику. Губернатор Александр Цыбульский ушел на повышение руководить всей Архангельской областью вместе непопулярного Игоря Орлова. В перспективе ожидает объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа.