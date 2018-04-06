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Большинство регионов ПФО ответственно подошли к обеспечению безопасности на своей территории. Впрочем, некоторые главы вместо действенных мер ударились в популизм, используя общую беду для личного продвижения.
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Самарская
область
Саратовская
область
Ульяновская
область
Республика
Башкортостан
Республика
Татарстан
Республика
Чувашия
Республика
Марий-Эл
Республика Чувашия
1 место по ПФО/10 место по РФ

Совсем чуть-чуть не хватило для попадания в первую десятку рейтинга. В Чувашии в числе первых ограничили проведение массовых мероприятий и до последнего сохраняли доступность масок и продуктов в аптеках и магазинах. По данным на 3 апреля, в республике зарегистрирован всего один случай коронавируса. Врио главы Чувашии Олег Николаев 3 апреля сообщил о "вопиющем факте", когда зараженный человек поехал на транспорте в Чебоксары.
Республика Башкортостан
2 место по ПФО/11 место по РФ

Входит в число лучших регионов по готовности к борьбе с коронавирусом. В числе первых Башкирия отреагировала на необходимость поддержать бизнес в период кризиса. По данным на 3 апреля, в регионе заразились 10 человек, пятерым удалось вылечиться. Глава Радий Хабиров допустил "демократизацию" режима самоизоляции на второй неделе апреля.
Ульяновская область
3 место по ПФО/14 место по РФ

Регион входит в список двадцати лучших по мерам, предпринятым для борьбы с коронавирусом. В числе первых в Ульяновской области ввели режим повышенной готовности. Всего здесь зарегистрирован один случай коронавируса по состоянию на 3 апреля. Этот человек уже выздоровел. Губернатор Сергей Морозов заявил, что в Ульяновске развернут 615 мест для больных коронавирусом, всех граждан старше 65 лет обязательно протестируют, а автопарк органов власти был передан для перевозки медицинских работников.
Нижегородская область
4 место по ПФО/19 место по РФ

Замыкает двадцатку лучших по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Здесь вовремя ввели контроль в аэропорту и на вокзалах, а также создали оперативный штаб. Губернатор Глеб Никитин утвердил систему контроля за жителями во время режима полной самоизоляции с помощью QR-кодов. Они необходимы для выхода из дома. "Это сервис. Это не какая-то обязаловка. Это инструмент комфортного подтверждения пребывания на улице. Ты указываешь цель покидания помещения, время покидания помещения, и на все это требуется буквально 20 секунд. Работа предусмотрена для всех категорий граждан, включая тех, у которых нет смартфона", - резюмировал Никитин.
Республика Татарстан
5 место по ПФО/23 место по РФ

Входит в число 25 лучших регионов по борьбе с коронавирусом. Особо эксперты отмечают работу властей Татарстана по информированию населения о важности режима самоизоляции. Президент республики Рустам Минниханов регулярно проходит тесты на коронавирус.
Республика Марий Эл
6 место по ПФО/31 место по РФ

Входит в число лучших регионов по борьбе с опасной инфекцией. В числе первых в Марий Эл закрыли кинотеатры и организовали контроль в аэропорту и на вокзалах. Всего, по данным на 3 апреля, в республике заболели четыре человека. "Эпидемиологическая ситуация в республике находится под контролем. Тем не менее правительство республики рассматривает необходимость усиления ограничительных мер", — считает глава региона Александр Евстифеев.
Республика Мордовия
7 место по ПФО/32 место по РФ

Регион входит в число лучших по борьбе с коронавирусной инфекцией. В числе первых здесь ограничили проведение массовых мероприятий и поддержали малый и средний бизнес в непростых условиях. В Мордовии по состоянию на 4 апреля заболели четыре человека. Глава республики Владимир Волков ужесточил карантин. На улице можно находиться при наличии служебного удостоверения или справки произвольной формы.
Саратовская область
8 место по ПФО/33 место по РФ

В целом регион хорошо справляется с распространением угрозы коронавируса. Вовремя были объявлены меры поддержки бизнеса. По состоянию на 3 апреля из 19 заболевших коронавирусом в Саратовской области выздоровел один человек. Губернатор Валерий Радаев внес на рассмотрение областной думы законопроекты о поддержке пострадавших предприятий. Снижаются налоговые ставки по нескольким видам деятельности.
Пензенская область
9 место по ПФО/35 место по РФ

Регион является крепким середняком рейтинга. В Пензенской области в числе первых ограничили массовые мероприятия и оперативно отправили студентов на дистанционное образование. По состоянию на 3 апреля здесь зафиксировано 27 случаев коронавируса. Один человек погиб. Губернатор Иван Белозерцев перечислил месячную зарплату в местный фонд, созданный для борьбы с опасной инфекцией.
Самарская область
10 место по ПФО/39 место по РФ

Находится в середине списка готовых и не очень к борьбе с коронавирусом регионов. Здесь оперативно закрыли кинотеатры, торговые центры и развлекательные заведения. По состоянию на 3 апреля в Самарской области заболели 17 человек. Вылечить удалось семерых. Губернатор Дмитрий Азаров со 2 апреля лично возглавляет оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Вся работа переведена в режим видеоконференций.
Пермский край
11 место по ПФО/59 место по РФ

Регион входит в число отстающих в рейтинге готовности к борьбе с коронавирусом. Вовремя не был организован контроль за ценами на социально значимые товары. В Пермском крае по состоянию на 3 апреля зарегистрирован 21 случай заболевания, три человека вылечились, двое умерли. Врио губернатора Дмитрий Махонин призвал региональный минздрав не скрывать информацию об эпидемии. "Недопустимо скрывать от общества информацию! Мы не должны врать людям!" — заявил Махонин.
Оренбургская область
12 место по ПФО/65 место по РФ

Входит в группу отстающих регионов в исследовании готовности противостоять коронавирусу. Региональная власть не смогла представить вовремя внятных форм поддержки местного бизнеса. По состоянию на 3 апреля в Оренбургской области зафиксировано 12 случаев коронавирусной инфекции. Один человек погиб. Губернатор Денис Паслер пригрозил главам муниципалитетов за несоблюдение режима строгой самоизоляции на вверенной территории.
Кировская область
13 место по ПФО/71 место по РФ

Оказалась в числе аутсайдеров исследования готовности субъектов к борьбе с коронавирусом. Местному бизнесу не была оказана своевременная поддержка в период кризиса. По данным на 3 апреля, в Кировской области зарегистрировано 13 случаев заболевания коронавирусом. Три человека переболели инфекцией. Губернатор Игорь Васильев потребовал вернуть прежнее количество автобусов в Кирове. Жители города, вынужденные добираться на работу, остались недовольны крайними мерами самоизоляции.
Республика Удмуртия
14 место по ПФО/72 место по РФ

Входит в число отстающих по борьбе с пандемией коронавируса. Должные меры принимались, но не оперативно. Из сильных сторон — Удмуртия стала одним из последних регионов с дефицитом масок в аптеках. Глава региона Александр Бречалов характеризует ситуацию как благоприятную и намерен с 6 апреля расширить список работающих организаций.