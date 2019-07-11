№10. Бабкин Константин Анатольевич
Активы 3,3 млрд
Председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, председатель совета директоров и совладелец ПАО Ростельмаш (26,54%, 475 млн, владеет КЗ Ростсельмаш). Ему принадлежит примерно треть ряда фирм: ООО Бизнес-центр "Форум" (30%, 4,8 млн), АО "Клевер" (32.88%, 991,6 млн), ООО"Металлком" (33,33%, 18,6 млн), ООО "Оазис-Ростов" (33%, 2,7 млн), ООО "Ростовский Прессово-Раскройный завод" (25,99%, 416,9 млн), Сельмашбанк, ПАО КБ (33,18%, 977,9 млн), «Фининвест», ООО (33,33%, 33,4 млн), Эмпилс, ЗАО (32,96%, 97,3 млн).
Небольшие доли в ООО "ТК "Ростсельмаш" (4%, 1 млн), ООО "ЮРР" (4,7%, 5,9 млн) ООО "Новое содружество" (2,16%, 10,3 млн), является президентом последней.