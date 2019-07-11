Тройка лидеров
Десятка топа
Золотая двадцатка
Тридцатка
Четвертый десяток
Полтинник
Второй полтинник
Золотой седьмой десяток
Восьмой десяток
Девятый легион
Сотка


При составлении топа мы:
Старались сделать самый объективный рейтинг, основанный на доступных финансовых показателях, а не политическом влиянии или известности.
Не учитывали личное имущество людей (дома, самолеты и так далее). Мы опирались на данные о собственниках крупнейших компаний региона.
Составляли рейтинг на основе данных открытых реестров по состоянию на 31 декабря 2017 года. То есть за это время многое могло измениться, плюс это могут быть формальные владельцы компаний.
Считали активы всей семьи как активы главы семьи, так как учитывали практику записи бизнеса на родственников.
Тройка лидеров
№1. Саввиди Иван Игнатьевич

Активы 42 млрд

Владеет ООО "Групой Агроком", все остальные активы фактически принадлежат его супруге Саввиди Киряки Георгиевне ("Гранд Отель Дон", "А-Прайм", "Стройтехнологии" и так далее).

Владелец греческого футбольного клуба ПАОК. В 2018 Саввиди продал "Донской табак" за 100 млрд рублей, купил отель Don Plaza за 800 миллионов рублей со строящимся комплексом Hyatt Regency. Все это не учитывалось при расчете.
№2. Мельников Владимир Владимирович

Активы 19,2 млрд

Владелец "Глории Джинс" - одного из крупнейших российский производителей и продавцов одежды и аксессуаров. В 2016 году Мельников принял решение перенести головной офис компании в Москву, однако продолжил делать налоговые отчисления Ростовской области.
№3. Кислов Сергей Васильевич

Активы 18,9 млрд

Владелец сельскохозяйственного холдинга «Юг Руси» (мука, растительное масло, крупа и другое), Новошахтинского завода нефтепродуктов (дорожные битумы, топочный мазут, судовое и дизельное топливо,) "Ростовского ипподрома".
Десятка топа
№4. Викулов Вадим Иванович

Активы 6,9 млрд

Владелец компании "Астон" (производство рафинированных растительных масел и их фракций) В 2004- 2012 годах возглавлял Агентство инвестиционного развития Ростовской области.
№5. Гончаров Николай Александрович

Активы 5,4 млрд

Собственник "Степного" (выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур), агрофирмы "Зеленая роща" и "Светлого". Через "Светлый" владеет "Мальчевским элеватором", "Победой" (тоже выращивание зерновых), "Придонье" и еще несколькими фирмами. Предположительно, на родственников записаны "Индустриальное", "Зодиак", "Калининское", в которых занимаются выращиванием однолетних культур и торговлей.
№6. Черкезов Владимир Аванесович

Активы 4,5 млрд

Владелец агрофирмы "Целина" (выращивание зерновых культур) и "Кировского конного завода" (производит и реализует племенных и спортивных лошадей тракененской и будённовской породы).
№7. Оганесян Григорий Дживанович

Активы 4,4 млрд

Половина ООО "Лира" (раньше владела "Шератоном", сейчас проходит процедуру банкротства) и 8% «АК Банк» (тоже банкротят)
№8. Ярошенко Александр Владимирович

Активы 4,2 млрд

ООО "Холдинг-Урал-Дон" торговля зерном (с родственниками владеет 90% головной компании). Через нее владеет еще 11 фирмами (ООО "Березовское", "Багаевск-Агро", ОАО "Кагальницкий элеватор" и другими).
№9. Рязанов Юрий Викторович

Активы 3,3 млрд

Вице-президент Промышленного Союза «Новое Содружество». Член совета директоров, совладелец Ростсельмаш, ПАО (26.54%). Совладелец Клевер, АО - 32,38%, Металлком, ООО - 33.34%. Бывший глава сельского поселения Колыбельский сельсовет Чаплыгинского района Липецкой области. Глава кинокомпании "Вверх" и совладелец фонда "Полиция нравов".


№10. Бабкин Константин Анатольевич

Активы 3,3 млрд

Председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, председатель совета директоров и совладелец ПАО Ростельмаш (26,54%, 475 млн, владеет КЗ Ростсельмаш). Ему принадлежит примерно треть ряда фирм: ООО Бизнес-центр "Форум" (30%, 4,8 млн), АО "Клевер" (32.88%, 991,6 млн), ООО"Металлком" (33,33%, 18,6 млн), ООО "Оазис-Ростов" (33%, 2,7 млн), ООО "Ростовский Прессово-Раскройный завод" (25,99%, 416,9 млн), Сельмашбанк, ПАО КБ (33,18%, 977,9 млн), «Фининвест», ООО (33,33%, 33,4 млн), Эмпилс, ЗАО (32,96%, 97,3 млн).

Небольшие доли в ООО "ТК "Ростсельмаш" (4%, 1 млн), ООО "ЮРР" (4,7%, 5,9 млн) ООО "Новое содружество" (2,16%, 10,3 млн), является президентом последней.


Золотая двадцатка
№11. Максимченко Александр Владимирович

Активы 2,6 млрд

Полностью владеет ООО "ПКФ "НБ-центр" (занимается торговлей зерном) и через него АО ИМ.Т.Г.Шевченко (выращивание зерна в Краснодарском крае)
№12. Узденов Тимур Алиевич

Активы 2,43 млрд

Через свою фирму "Орион" владеет 90% ООО «Омнитрейд» (торгует нефтепродуктами, в том числе авиабензином). Собственник отеля "Кисловодск",ООО "Траст-Маркет" (управление недвижимостью), части ООО "Гольф-Инвест" (21%) и через него долей "Гольф & кантри клуба "Дон".

№13. Курочкин Эдуард Станиславович

Активы 2,38 млрд

Владеет ООО "Раздолье" (выращивает однолетние культур) и долей в ООО «Агрокомплекс Ростовский» (21.40%)
№14. Мазин Виталий Георгиевич

Активы 2, 122 млрд

С родственниками (возможно, отцом и сыном) владеет группой "Горизонт" ОАО, частью "НПО Горизонт", ТК "Горизонт", ООО ПФ "Горизонт-Радио-Сервис" и так далее. Принадлежит детский пансионат "Зеленая горка".
№15. Нефедов
Владимир Валериевич

Активы 2,092 млрд

Через свои фирмы владеет АО "Каменскволокно" и инвестиционными компаниями ООО "Аспект"", "Консультант-В", фирмой, управляющей недвижимостью, ООО "Таисс" (94.45%)
№16. Грибанов Станислав Алексеевич

Активы 2,075 млрд

Владеет четырьмя строительными компаниями с одинаковыми названиями, ООО «Донстрой», одна из них банкротится. Ему полностью принадлежат стройфирмы ООО "Ростовстройпроект", ООО "Ривьера"
№17. Фирсова
Полина Сергеевна

Активы 1,979 млрд

Получила в дар, вероятно, от родственника «Волгодонский комбинат древесных плит". Вместе месте с родственниками (Фирсовыми Алексеем и Юрием Викторовичами владеет волгодонским кинотеатром и баром "Синима парк", плюс фирмой ООО "Ф-Групп" (управление недвижимостью).
№18. Удрас
Дмитрий Александрович

Активы 1,924 млрд

Генеральный директор ПАО "Ростсельмаш", совладелец компании (26.54%). генеральный директор Промышленного Союза «Новое Содружество».
№19. Касьяненко
Анна Владимировна

Активы 1.888 млрд

В 28 лет генеральный директор сельскохозяйственного закрытого акционерного общества "СКВО ", возглавила после смерти отца. Владеет компанией, торгующей зерном оптом ООО «Владен» (50%), остальная часть принадлежит родственникам.
№20. Вальдман
Леонид Ефимович

Активы 1.766 млрд

Владеет группой «Феникс», которая занимается издательской деятельностью, компанией «Юса» (Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием). Числится совладельцем «Местной религиозной организации ортодоксального иудаизма - Ростовская Еврейская Община» без указания доли.
Тридцатка
№21. Кузин
Константин Витальевич

Активы 1.65 млрд

Принадлежит 56,5% компании «Ситилайф», которая занимается управлением недвижимостью.
Совладелец Федерации гольфа Ростовской области, член правления ТСЖ "Париж".
№22. Суховенко
Сергей Леонидович

Активы 1.575 млрд

Владеет группой компаний «Бизон» (торговля техникой и запчастями).

№23. Змиевский
Сергей Николаевич

Активы 1.528 млрд

Владеет производством мебели ООО Алмаз , 60% «Уютного дома» (торговля мебелью и светильниками), "БРЗ" (производством бетона).
№24. Михайловский Александр Иванович

Активы 1.486 млрд

Глава и предположительно владелец агрофирмы «Новобатайская».
№25. Каракушьян
Евгений Лазаревич

Активы 1.413 млрд

Владеет магазином техники "Офисный мир КМ", оптовой торговли бытовой мебели "КМ-Союз", компанией, занимающейся перевозкой грузов "Дон-Транзит 2000". Частично через АО "КМ-Союз" является собственником двух фирм с одинаковыми названиями "Элегант 2", обе специализируются на аренде недвижимости.
№26. Белоусов
Евгений Александрович

Активы 1.397 млрд

Принадлежит компания "Ювелла" (торговля ювелирными изделиями).
№27. Хаишбашян
Мнацаган Ардашесович

Активы 1.392 млрд

Владеет ООО "Виларгодон" (80%), занимающейся арендой недвижимости, ООО "Стандарт" (подготовка к продаже собственной недвижимости), ООО «МГ» (сбор неопасных отходов), "Сократ" (Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях) и другими. Примечательно, что в большинстве фирм числится по 1-2 сотрудника.
№28. Паланкоев
Ахмет Магомедович

Активы 1.368 млрд

Владелец "Донуголь", банка "Акрополь". Основные активы в Москве, в столице кроме "Акрополя" половина «Воронцовки» (аренда имуществом), "Остоженки" (строительство), "Твердосплава" (добыча и обогащение вольфраммолибденовой руды).

Бывший член Федерального Собрания России от Ингушетии. По информации СМИ, один из инвесторов горнолыжного курорта «Армхи», председатель попечительского совета фонда «Азан», который собирает средства на строительство Соборной мечети в Магасе (Ингушетия), председатель Российско-турецкого делового совета.
№29. Исаев
Рамзан Мусаевич

Активы 1.327 млрд

Владелец и директор "Красносулинского металлургического комбината", "Исаевского машиностроительного завода".
№30. Засько
Николай Федорович

Активы 1.236 млрд

ООО "Имени Дзержинского" (выращивание зерновых культур) и "Нива" (оптовая торговля незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями)
Четвертый десяток
№31. Шалай
Святослав Геннадьевич

Активы 1.208 млрд

Директор и совладелец издательского дома "Проф-Пресс".
№32. Ходыкин
Петр Викторович

Активы 1.186 млрд

Владелец крупнейшего в России зернотрейдера «Риф» через офшорные компании.

№33. Вейс
Андрей Эдгарович

Активы 1.156 млрд

Чуть меньше половины ООО "Лира", бывшего владельца "Шератона" в Ростове. Сейчас проходит процедуру банкротства.
№34. Тарасова
Диана Сергеевна

Активы 1.138 млрд

Бизнесвумен 32 года. Есть активы в Москве (УК "Экоинвестстрой"), Санкт-Петербурге (Центр-Оптима, ООО), Новосибирске
(ДДА-Сибирь, ООО).
В Ростове владеет торгующим ювелирными украшениями ООО "Изумрудный город".
Бывшая собственница этой компании, Керносенко Евгения Игоревна, была директором "Ювеллы". Нынешний владелец "Ювеллы" на 26 месте в топ-100.


№35. Игнатьева
Анастасия Дмитриевна

Активы 1.137 млрд

Владелица компании "Золото юга", торгующей ювелирными украшениями.
№36. Дубинский
Николай Андреевич

Активы 1.093 млрд

С родственницей владеет ООО "Целинный" (выращивание зерновых), а также футбольным клубом "Восток" в Зимовниковском районе.
№37. Арушанов
Гарик Сергеевич

Активы 1.066 млрд

С родственниками владеет заводом по производству бетона и торговой фирмой и домом "Тигарбо". Через торговый дом принадлежит производство специализированных автомобилей "Комз-Экспорт" и фирма по управлению недвижимостью ООО "Инвест".
№38. Бочаров
Владимир Ильич

Активы 1.063 млрд

Владеет компанией "Бизнеслайн", занимается оптовой торговлей, и ООО "Вестланд", налоговым консультированием.
№39. Болдин
Владимир Анатольевич

Активы 1.019 млрд

Собственник группы компаний по торговле сельхозтехникой "Альтаир" и фирмой "Супертехника".
№40. Перельман
Александр Михайлович

Активы 1.018 млрд

Совладелец восьми фирм, управляющих недвижимостью: "Н.О.К.", "Наша марка", "Корпорация софт" и других.
Полтинник
№41. Гайворонский
Игорь Александрович

Активы 1 млрд

Принадлежит правовая компания "Гайвер".
№42. Гончарова
Татьяна Николаевна

Активы 993 млн

На нее оформлены "Индустриальное", "Зодиак", "Калининское", в которых занимаются выращиванием однолетних культур и торговлей. Возможно, родственница Николая Гончарова, ставшего на пятое место в топе-100.

Шишкина Татьяна Ивановна
Активы 940 млн

владеет торговым центром стройматериалов "Мир ремонта", издательством "Молот", бухгалтерской компанией "ОК-

№43. Шишкина
Татьяна Ивановна

Активы 940 млн

Владеет торговым центром стройматериалов "Мир ремонта", издательством "Молот", бухгалтерской компанией "ОК-финансы".
№44. Союзнов
Андрей Викторович

Активы 878 млн

Предположительно с братом (по 25%) владеет ООО "Профит-Лига", компания торгует топливом, а также стройфирмой "Вектор". Ему принадлежит "Форум-авто", торгующая запчастями оптом; это официальный дистрибьютор больше 220 европейских, японских и корейских производителей.

№45. Арутюнов
Вячеслав Сергеевич

Активы 847 млн

Владеет одной сельхозкомпанией в Мартыновской районе ООО "Мартыновское". Плюс, предположительно с родственницей (по 50%), собственник ЗАО "Витязь-М".
№46. Куянов
Андрей Викторович

Активы 812,3 млн

Принадлежит ООО "Стройспектр".
№47. Ахламов
Евгений Михайлович

Активы 812 млн

Совладелец ОАО «Птицефабрика Таганрогская» (73%) и ОАО "Туроверовское" (71%).
№48. Швед
Игорь Петрович

Активы 811 млн

Принадлежит большая часть стройкомпании "Сигма" (КСМ Сигма, ООО - 65%, Сигмастрой, ООО - 90%) и застройщика "Центр-98" (90%).
№49. Варламов
Виктор Иванович

Активы 768 млн

Генеральный директор и владелец Оргтехника-ВР, ООО, которая занимается выращиванием зерновых.
№50. Полевиченко Валентина Михайловна

Активы 757 млн

Основная владелица "Мегамага" (74.8%). Собственница еще нескольких фирм: ООО "Элитный объект", ООО "Элита-Сервис ", ООО "Югстройавто" (грузоперевозки).
Второй полтинник
№51. Хашиев
Осман Абдул-Мажитович

Активы 752 млн

Производство изделий из гипса, бетона или цемента ООО "Тим" и другие компании группы.
№52. Шматко
Сергей Иванович

Активы 751 млн

Владелец "Артпол холдинг" (энергетика)[2] и половины "Атоммашэкспорт" (производство ядерных реакторов и их составных частей, в том числе для транспортных средств).
№53. Кожеватова Екатерина Андреевна: активы 751 млн
Собственница завода "Вотерфолл ПРО". Владелица группы "Мегаполис", управляющей компании "Шахтинской газотурбинной электростанции", ООО "Бриз" "Торгово-промышленной компании "ДМ текстиль менеджмент".
№54. Веригин
Сергей Александрович

Активы 742 млн

Принадлежит ООО "НТ», которая торгует продуктами питания.

№55. Гайдуков
Олег Николаевич

Активы 710 млн

Владеет ООО "Бизнес-Капитал", и через него конным заводом "Донской".
№56. Лавриненко
Александр Владимирович

Активы 706 млн

Доля, 21.2, в агрокомплексе "Ростовский", владелец частной охранной компании "Альфа СБ-М", фирмы, которая готовит стройплощадки, "Техно-Арт Сервис" и других.
№57. Кирсанов
Владимир Анатольевич

Активы 702 млн

Принадлежит доля, 32%, АО "Донаэродорстрой", ООО, входящей в группу стройкомпаний "Дон". Кроме этого, владеет частью частной охранной организации "Статус-Юг" (треть), производственного объединения "Дондорстрой" (тоже треть) и другими.
№58. Имедашвили
Николай Гивиевич

Активы 694 млн

Принадлежит доля, 32%, АО "Донаэродорстрой", ООО, входящей в группу стройкомпаний "Дон". Кроме этого, владеет третями частной охранной организации "Статус-Юг", производственного объединения "Дондорстрой" , ООО "НВА-альянс".

Нерсисян Мартик Акопович
Активы 694 млн
№59. Нерсисян
Мартик Акопович

Активы 694 млн

ООО "Шахтострой" (55%)
№60. Матвеева
Ирина Викторовна

Активы 689 млн

Владеет «Феретти», ООО, которая контролирует "МКЦ-Росевродевелопмент" (бывший застройщик Hyatt Regency). Собственница части (71.96%) "Интуриста" через ряд других компаний, компания проходит по делу о банкротстве.
Золотой седьмой десяток
№61. Портной
Борис Александрович

Активы 676 млн

Совладелец (около 30%) ПАО "Гранит", которая занимается производством электронных вакуумных ламп, трубок и прочих электронных вакуумных приборов. Также вместе с однофамилицей владеет 60% УК Гранит, уставной капитал которой 760 млн рублей.
№62. Рогачкин
Павел Алексеевич

Активы 674 млн

Владелец половины АО "Дорспецстрой" - одной из крупнейших дорожных ремонтно-строительных компаний на юге России. Принадлежит 50% ООО "Горняк", занимающиеся добычей и первичной обработкой известняка и гипсового камня, треть ООО "ДЛС", специализирующиеся на работе с ценными бумагами, треть ООО "Магистраль-Юг" и другими. Везде фигурирует деловой партнер Леонид Джанлатян, который владеет такими же долями в этих фирмах.
№63. Джанлатян
Леонид Сергеевич

Активы 672 млн

Принадлежит 50% "Дорспецстроя" и доли в ряде компаний по югу: половина ООО "Масикс-Дон" (производство изделий из гипса, бетона или цемента), 41,5% ООО "Ростовавтодорстрой" (строительство дорог и автомагистралей), четверть ООО "Югвзрывпром" (подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых) и другие.
№64. Бухтияров
Владимир Васильевич

Активы 666,8 млн

Директор и владелец 61% ООО "Энергия", остальная часть принадлежит однофамильцу: Бухтиярову Андрею Васильевичу. Компания занимается выращиванием зерновых культур.
№65. Зайцева
Ольга Александровна

Активы 666,6 млн

Владелец ООО "Омега" (торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием). Множество исков от налоговой, 13 производств на 3,5 млн рублей. Резко выросли активы в 2017 году.
№66. Чемерисов
Александр Михайлович

Активы 651 млн

Владеет заводом по производству металлоконструкций ОАО "Резметкон", ОАО "РМК" через одноименную управляющую компанию.
№67. Подберезный Владимир Васильевич: активы 649 млн
Принадлежит 19,5% ООО "Агрокомлекса Ростовский".
№68. Кнышов
Алексей Владимирович

Активы 630 млн

Владеет 32% "Донаэродорстроя", входящей в группу стройкомпаний "Дон", и долями других компаний: третью "Гидростроймонтаж", половиной ООО "ПО "Ростовстройматериалы" (остальное - у однофамильца), третью киностудии АВВА-Фильм, ООО. Кроме этого, ему принадлежит треть фирмы "Бекас", специализирующейся на охоте, отлове и отстреле диких животных.
№69. Романов
Андрей Анатольевич

Активы 623 млн

Собственник цикла производства от зерна к хлебу. АО "Дружба" (владеет через ООО "Агро-бизнес") выращивает зерновые культуры. ООО "Агро-Трейдинг" производит муку из зерновых культур. Владеет несколькими производствами хлеба и кондитерской продукции в Белой Калитве: ООО "Кондитер", ООО "Хлеб", ООО "Хлеб-Калитва"
№70. Слюсарь
Ольга Леонидовна

Активы 601 млн

Собственник стройкомпании "Стройвертол" (родственница бывшего главы "Роствертола" Бориса Николаевича Слюсаря), ООО "Студия монолит", 51% ООО «Специализированный застройщиК «ЖК на стачки». С родственницами владеет фирмой по управлению недвижимостью ООО "Эон" в Москве
Восьмой десяток
№71. Коломейцев
Александр Викторович

Активы 584 млн

Владеет половиной букмекерской конторы "Париматч" (ООО "Бетринг"), всей компанией "Играющий мир", 30% "Автономных систем" (производство электроустановочных изделий).
№72. Винокурова
Галина Яковлевна

Активы 580,6 млн

Владелица стройфирмы "Домстрой".
№73. Пронникова
Елена Васильевна

Активы 580,1 млн

Принадлежит рыбокомбинат "Донской".
№74. Заикин
Виктор Данилович

Активы 576 млн

Собственник большей части, 85%, компании, выращивающей зерновые, "Гарант". Плюс владеет фирмой "Круполюбов", которая из зерновых производит крупу и гранулы.
№75. Авагян
Рустам Паргевович

Активы 567 млн

Принадлежит 45% ООО "Шахтастрой".
№76. Загорский
Роман Юрьевич

Активы 564 млн

Владелец ООО "Строймонтаж", которая занимается подготовкой стройплощадок.
№77. Бондаренко
Владимир Сергеевич

Активы 557 млн

Собственник компании "Техинснаб" и 80% "Альянс-М", торгующих топливом. Кроме этого, принадлежит стройфирма "Эридан".
№78. Ли
Роберт Владимирович

Активы 545 млн

С Ли Сергеем Робертовичем (предположительно, с сыном) владеет ООО "МОП Комплекс 1", занимающейся строительством автомобильных дорог и автомагистралей.
№80.
Жемчужникова
Юлия Сергеевна

Активы 450 млн

Принадлежит доля в производстве электронных вакуумных ламп и трубок ПАО "Гранит" (29.47%), УК "Гранит" (30.5%), УК "Гранит-С" (21%). Уставной капитал последней - 760 млн, данных о чистых активах нет, поэтому в рейтинге не учитывалась.
Девятый легион
№81. Яловенко
Елена Витальевна

Активы 430 млн

Совладелица сельхозкомпании "Рассвет" (75%), которая выращивает зерновые.
№82. Козлов
Станислав Валериевич

Активы 407 млн

Принадлежат доли в компаниях, производящих пластик: 39% "МК 20", 32.5% "РТ-Полипласт", половина "РТ-Полиуретаны" и другие.
№83. Лосев
Александр Васильевич

Активы 390 млн

Владелец "Ростовского универсального порта" (60%), компании "Альтернатива" (вспомогательная деятельность, связанная с водным транспортом), "НОУМЕН" (управление недвижимостью). Директор базы отдыха "Голубая волна" и председатель избиркома Ростова.
№84. Кужелев
Игорь Давыдович

Активы 387 млн

Президент Ростовской федерации хоккея на льду с шайбой, совладелец двух сельхозпредприятий - АПК Михайловское (65%), "Красный Партизан" (65%) - и оценочной компании "Квартал-Эксперт" (51%). Остальные части предприятий принадлежат одному деловому партнеру Иваненко Ивану Николаевичу.
№85. Потлов
Александр Викторович

Активы 372 млн

Владеет долей производства изделий из пластмассы, ООО "Механизированная колонна № 20" (41%).
№86. Семагин
Дмитрий Евгеньевич

Активы 370 млн

Принадлежит производство лекарств ООО "Промед" (60%) и через нее "Фармакс".
№87. Сакирко
Николай Андреевич

Активы 323 млн

Генеральный директор и владелец 40% "Волгодонского завода металлургического и энергетического оборудования".
№88. Куц
Лариса Петровна

Активы 310 млн

Бывшая руководительница "Дорспецстроя". Принадлежит 50% нескольких ДСУ (дорожно-строительных управлений): миллеровского, таганрогского, ростовского, тацинского. Совладелица других дорожных компаний: ООО "Магистраль" (50%), ООО "Автобан" (50%), ООО "Ростовавтодорстрой" (41.5%) и так далее.
№89. Мирошник
Елена Геннадьевна

Активы 280 млн

Принадлежит 50,36% торговой фирмы "Донские зори", специализирующейся на управлении недвижимостью.
№90. Сологуб
Владимир Антонович

Активы 274 млн

Владеет 49,39% торговой фирмы "Донские зори" (управление недвижимостью).
Сотка
№92. Наумов
Геннадий Евгеньевич

Активы 248 млн

Совладелец "Мегамага" (25.2%), частных охранных предприятий "Защита", "Защита+" (по 100%), стройфирмы ООО "Ростоврегионстрой" (100%) и агентства недвижимости ООО "Нирлан-Недвижимость" (25%).
№93. Назаров
Юрий Александрович

Активы 244 млн

Принадлежит 20% производства изделий из пластмассы, ООО "Механизированная колонна № 20" и 45% компании по управлению недвижимостью ООО "Содружество".
№94. Куликов
Сергей Сергеевич

Активы 228 млн

Руководитель и совладелец (25%) АО "Атоммашэкспорт", производства ядерных реакторов и их составных частей, в том числе для транспортных средств.
№95. Ференчук
Геннадий Петрович

Активы 228 млн

Совладелец около 30% ПАО "Гранит" (производство электронных вакуумных ламп, трубок и прочих электронных вакуумных приборов).
№96. Климов
Геннадий Анатольевич

Активы 224 млн

Совладелец компании, выращивающей зерновые АО "Им. Ленина", директор и владелец ООО "Цимлянские новости".
№97. Нестеров
Александр Юрьевич

Активы 220 млн

Принадлежат стройкомпании "Кристалл" и "Урал-Дон-Инвест" (40%). Владеет 79.75% "Экспериментального проектно-конструкторского бюро "Вира" (Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук) и компанией по управлению недвижимостью "Эксперт-групп".
№98. Михайлов
Дмитрий Евгеньевич

Активы 210 млн

Совладелец стройкомпании "СК 10ГПЗ" (3.75%) и управляющей компании "СК 10"(7.5%), компаний, продающих и покупающих недвижимость ООО "Маск" (66.67%), "Югстройофис" (10%).
№99. Панчихин
Василий Владимирович

Активы 206 млн

Совладелец АО "Ростовавтомост" (34.37%) и ООО "Кубаньмост" (20%). Последнюю ликвидируют.
№100. Шебалков
Александр Васильевич

Активы 201 млн

Основной совладелец сельхозкомпании "Красный октябрь" (17.32%), владеет частью производства сыра и сырных продуктов "Радонеж" (75%) и растениеводческой фирмы "Веселовскагрохимсервис" (71.6%).
RostovGazeta