№62. Рогачкин

Павел Алексеевич



Активы 674 млн





Владелец половины АО "Дорспецстрой" - одной из крупнейших дорожных ремонтно-строительных компаний на юге России. Принадлежит 50% ООО "Горняк", занимающиеся добычей и первичной обработкой известняка и гипсового камня, треть ООО "ДЛС", специализирующиеся на работе с ценными бумагами, треть ООО "Магистраль-Юг" и другими. Везде фигурирует деловой партнер Леонид Джанлатян, который владеет такими же долями в этих фирмах.

