Спецпроект

КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ НАРКОТИКОВ?

Советы наркологов родителям: что нельзя делать и что может помочь.
О проблеме
По данным общероссийского мониторинга, за последние два года наркоситуация в Ростовской области прошла отметку «тяжёлая» в сторону нормализации. Это – результат системного подхода донских властей в борьбе с наркотиками.

С 2014 года действует Государственная программа Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», рассчитанная на шесть лет. В 2015 году принят областной закон о профилактике наркомании.
Однако проблема наркомании остается одной из злободневных
По информации главного управления МВД РФ по Ростовской области, в 2017:
Раскрыто около 4 тысяч преступлений, связанных с наркотиками
Ликвидировано 50 наркопритонов, или в 1,5 раза больше, чем год назад.
Закрыто 193 интернет-ресурса, содержавших противоправную информацию.
Изъято 363,7 кг наркотических средств.
По информации главного управления МВД РФ по Ростовской области, в 2017
Наркодилеры активнее всего вовлекают в свои сети молодежь.
В Ростовской области внедрена система добровольного тестирования на наркотики учащихся школ, колледжей и вузов.
*По резульатам тестирования в 2017 году
По заказу правительства Ростовской области проведено
исследование «Мнение жителей Ростовской области
о незаконном обороте и потреблении наркотиков»
Среди молодежи возрастной категории
14-17 лет
Основные «поставщики» первого опыта употребления наркотических веществ – это друзья и знакомые, т.е. близкий круг.
Зачастую подростки выполняют функцию распространителей.
Число несовершеннолетних, вовлеченных в оборот наркотиков, растет. Чаще всего дети и подростки находят криминальную подработку в Интернете.
ВАШ РЕБЕНОК МОЖЕТ БЫТЬ ВОВЛЕЧЕН В РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ
И ЗАДЕРЖАН ЗА ТОРГОВЛЮ ИМИ.
Важным приоритетом в деятельности по профилактике наркозависимости является пропаганда здорового образа жизни и формирование позитивных ценностей. Именно в этом донские власти видят альтернативу зависимому поведению.
"Часто спрашивают: какие подростки входят в группу риска? Поверьте мне, как специалисту с 30 летним опытом работы: наркоманом может стать ребенок из любой семьи, будь это дочь санитарки или сын директора банка."

Елена Малышко
главный врач Ростовского областного наркодиспансера
Сегодня на учете в областном наркодиспансере
Пусть эта цифра не кажется незначительной: речь идет о тех подростках, которые либо добровольно согласились на лечение, либо – если ребенку не исполнилось 15 лет – решение за него приняли родители.

Но кто знает - сколько их, школьников или студентов, которые в эту самую минуту подвергаются опасности употребления наркотиков? Помните! Если отношение к наркотикам у вашего ребенка не сформируете вы, как родитель, то это обязательно сделает кто-то другой (сверстники, друзья, улица, интернет). И нет гарантии, что это отношение не окажется губительным.
Интервью главного врача ГБУ НД о проблеме наркомании в Ростовской области
Малышко Е. В. - Главный врач ГБУ РО
На первом месте – семья!
К сожалению, в наше время родительская любовь зачастую подменяется материальным обеспечением ребенка. Купили сыну «крутой» гаджет – значит, уделили внимание. Но уверены ли вы, что в душе вашего ребенка сейчас – покой? А вдруг вместо айфона ему ужасно хочется, чтобы отец погонял с ним в футбол.
Важнейшие принципы семейного воспитания – это безопасность, единство и любовь, готовность пожертвовать своим временем и энергией, ради ближнего. Важно создать в семье такие условия для ребенка, при которых он не захочет употреблять одурманивающие вещества, чтобы обрести душевный комфорт. Станьте другом для своего ребенка - научите его справляться с множеством подростковых проблем: конфликты, низкая самооценка, неумение противостоять влиянию группы, самостоятельное принятие выбора и т.п.
«ПДД» для родителей.
Пример
Каждый родитель должен быть личным примером здорового образа жизни. Покажите ребенку свою свободу от любой зависимости.
Друзья
Знайте друзей своего ребенка:
- как зовут;
- чем увлекаются;
- где и как учатся;
- насколько благополучна семья в морально-нравственном плане;
- не запрещайте ребенку приглашать их в свой дом;
- организуйте совместный полезный досуг.
Доверие
Всегда поддерживайте доверительные отношения с вашим ребенком. В трудную минуту ребенок должен прийти к вам за советом, а не искать его вне семьи.
- Как можно чаще показываете ребенку свою любовь
- Обсуждайте с ребенком важные и интересные события его жизни.
«Проблема очевидна, необходимо наступательное движение по снижению угрозы распространения наркотиков среди населения Ростовской области. Эффективность методов борьбы с наркоманией должна возрастать»
Василий Голубев
Губернатор Ростовской области
Главное – профилактика
Курительные соли, спайсы, миксы… Сегодня эти психостимуляторы лидируют в среде наркоманов. Их особенность - быстрое формирование зависимости и серьезные последствия для здоровья. Лечение требует больших усилий, а наркозависимость может возникнуть даже после первого употребления.
Именно поэтому специалисты предупреждают: профилактика – главное в борьбе с наркоманией. При этом профилактика должна носить позитивный характер.

Позитивная профилактика направлена на обучение и воспитание у граждан ценностных ориентаций, исключающих зависимое поведение. Человеку, здоровому духовно и физически, не требуются никакие химические вещества для того, чтобы быть счастливым.

Продвижение в обществе «позитивной» профилактики наркопотребления выделено в особую зону действий правительственной антинаркотической комиссии Ростовской области, которая координирует работу всех служб в этой сфере.

Решением комиссии министерству здравоохранения Ростовской области поручено найти новые формы пропаганды здорового образа жизни.

В арсенале Ростовского областного наркодиспансера министерства здравовохранения – целый ряд проектов, направленных на устранение риска развития наркозависимости среди подростков.
Интервью заведующей отделом профилактики ГБУ НД о реализуемых программах профилактики
Лопатина Ирина Юрьевна - заведующая отделом профилактики ГБУ РО
«Школьная медицина»
Федеральный проект.
Более 100 донских общеобразовательных учреждений стали участниками программы. В онлайн-режиме специалисты наркодиспансера дают консультации и отвечают на вопросы детей, родителей, педагогов.

Стать участником этого проекта может каждый – достаточно иметь программу «Skype для бизнеса». На сайте детской городской поликлиники № 1 в Ростове в разделе «Важная информация» отслеживать объявление о предстоящих вебинарах.
«Фитнесс для мозга»
В рамках программы специалисты наркодиспансера развивают у детей память, логическое мышление, скорость восприятия информации. Решается задача формирования у ребенка мышления успешного человека, развития эмоционального интеллекта.

Чтобы стать участником программы, нужно записаться по тел. 8 (863) 226-07-40.
«Все, что тебя касается»
Программа для волонтеров. Она особенно интересна молодежи, так как затрагивает волнующие их вопросы: развитие навыков эффективной коммуникации, потребность в самореализации, умение справляться со стрессами и разрешать конфликтные ситуации. При этом здоровый образ жизни рассматривается как непременный залог успешного достижения жизненных целей. Специалисты Ростовского наркодиспансера обучают подростков способам отказа от предложения попробовать наркотики, да еще и так, чтобы пожелавшему «угостить» самому стало неловко. По окончанию обучения волонтеры передают знания сверстникам по принципу «равный – равному», ведь подростки говорят на одном языке. По мнению специалистов, сегодня это – наиболее эффективный метод профилактики.

Подать заявку на обучение волонтеров можно по тел. 8 (863) 240-27-29.
«Красивые люди»
А если вы вдруг увидите в людных местах молодежь в футболках с надписью «Красивые люди» - знайте, это Ростовский наркодиспансер проводит массовую акцию по пропаганде здорового образа жизни. И есть там «Площадка независимости», где вы получите консультацию специалистов.
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Возможно, эти рекомендации помогут вам защитить подростка
от наркотиков.
Не кричать, не угрожать!
Как вести себя родителям,
если беда все же пришла в дом?
Специалисты считают, угрозами и наказаниями проблему не решить. Этим вы только ожесточите ребенка, заставите его замкнуться в себе.
Не ставьте во главу угла собственные страхи:
- Страх «узнать правду» и принять её ;
- Страх «все узнают»;
- Страх «поставят на учет» ;
- Страх «конец будущему ребенка» .
Не занимайтесь самолечением – будь то приемы экстрасенса или снятие порчи.
Не теряйте время! Обратитесь за помощью к специалистам Ростовского областного наркодиспансера.
Чем раньше вы обратитесь за помощью,
тем больше шансов сохранить жизнь вашего ребенка.
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Специалисты областного наркологического диспансера для работы по профилактике наркомании ввели термин «ПДД для родителей». Что он означает?
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Как разговаривать с подростком, если вы подозреваете, что он употребляет наркотики?

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Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Наркологический диспансер»


Государственное бюджетное учреждение Ростовской области центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи ГБУ РО ЦППМ и СП
Аппарат антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области


Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Баумана,38.

Тел./факс: 8 (863) 240-42-57
Тел. 8 (863) 210-72-56 (регистратура)
Тел. 8 (863) 226-07-40 (анонимная консультация врача психиатра для детей до 18 лет)
Тел. 8 (863) 240-60-70 (анонимный кабинет врача нарколога)
Тел. 8 (903) 402 70 24 (семейный врач психотерапевт)

E-mail: [email protected]
Сайт: www.rostovnarkolog.ru
Адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 214.

Телефон: 8 (863) 264-17-92
Факс: 8 (863) 264-17-92

E-mail организации:[email protected]
Сайт: http://ocpprik.ru
Помощь в поиске эффективного способа решения проблем, связанных с незаконным оборотом и потреблением наркотических средств и психотропных веществ, распространением наркомании


Контактная информация службы:
344050, г. Ростов-на-Дону,ул. Социалистическая, 112, к. 134-135;
часы работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45
тел. (863) 240-18-40,
(863) 240-50-37,
(863) 240-55-56;

Телефоны для приема информации от граждан о фактах возможного совершения преступлений и административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (в том числе, о распространении, употреблении, безрецептурной продаже кодеиносодержащих препаратов и пр.):

Проект подготовлен при поддержке Правительства Ростовской области
Дизайн: Ясиновская Алина

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