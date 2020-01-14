КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ НАРКОТИКОВ?

Помощь в поиске эффективного способа решения проблем, связанных с незаконным оборотом и потреблением наркотических средств и психотропных веществ, распространением наркомании
Контактная информация службы:
344050, г. Ростов-на-Дону,ул. Социалистическая, 112, к. 134-135;
часы работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45
тел. (863) 240-18-40,
(863) 240-50-37,
(863) 240-55-56;
Телефоны для приема информации от граждан о фактах возможного совершения преступлений и административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (в том числе, о распространении, употреблении, безрецептурной продаже кодеиносодержащих препаратов и пр.):