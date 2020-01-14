КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ НАРКОТИКОВ?

Пусть эта цифра не кажется незначительной: речь идет о тех подростках, которые либо добровольно согласились на лечение, либо – если ребенку не исполнилось 15 лет – решение за него приняли родители.



Но кто знает - сколько их, школьников или студентов, которые в эту самую минуту подвергаются опасности употребления наркотиков? Помните! Если отношение к наркотикам у вашего ребенка не сформируете вы, как родитель, то это обязательно сделает кто-то другой (сверстники, друзья, улица, интернет). И нет гарантии, что это отношение не окажется губительным.

