В целях улучшения состояния дорожно-транспортной сферы на территории города Ростова-на-Дону за период 2016-2017 годы внедрена инновационная Система информирования и ориентирования инвалидов по зрению «Говорящий город».
На сегодняшний день обеспечено абонентскими устройствами 205 инвалидов, инфраструктурное оборудование Системы установлено на 46 остановках общественного транспорта, 139 автобусах (3, 3а, 7, 4, 6, 10, 16, 22, 34, 34а, 35, 36, 39, 58, 60, 65, 71 обслуживаемых РМП АТП-5 и РМП АТП-6, МУП МТК «Ростовпассажиртранс»), в 4 подземных переходах.