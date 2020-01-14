В рамках Государственной программы Ростовской области «Доступная среда» жители Дона с особенностями здоровья, имеющие транспортное средство в соответствии с медицинскими показаниями, или их законные представители могут получить компенсацию в размере 50 процентов от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования.



Компенсация страховых премий предоставляется при условии использования транспортного средства лицом, имеющим право на такую компенсацию, и наряду с ним не более чем двумя водителями, указанными в договоре обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.



Подать заявление на выплату компенсации можно любым из 3-х способов: в органы соцзащиты населения по месту жительства, в многофункциональный центр, на портал государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа.



Выплата компенсации осуществляется за счет средств федерального бюджета.







