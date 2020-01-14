Спецпроект

По маршрутам
доступной среды

Как донские власти помогают улучшить жизнь людей с ограниченными возможностями
В 2011 году в России началось формирование государственной программы «Доступная среда», и Ростовская область одна из первых в стране приняла участие в этом проекте. Стартовать пришлось, практически, с нуля – ни в СССР, ни в постсоветской России до этого при создании инфраструктуры городов и поселков не учитывались потребности людей с ограниченными возможностями.
В 2012 году Россия ратифицировала Конвенцию ООН о защите прав инвалидов, согласно которой государство должно обеспечить право инвалидов на доступ к объектам инфраструктуры наравне с другими гражданами. В 2013 году в стране была принята федеральная программа «Доступная среда», а Правительство Ростовской области разработало эту государственную программу в масштабах региона.
Статистика
По данным Минтруда РФ тарифы на оказание социальных услуг в Ростовской области - самые низкие
в Российской Федерации.
Более 376 тысяч инвалидов
Проживают на Дону, это 8% от населения
Более 11 тысячи человек
Инвалидов по зрению
Более 20 тысячи человек
Инвалидов-колясочников
Около 5 тысячи человек
Инвалидов по слуху
Первым шагом в реализации программы стало создание реестра объектов на всей территории Ростовской области, которые должны быть адаптированы в рамках безбарьерной среды. При этом в первую очередь рассматривались предложения общественных организаций инвалидов.
Заместитель министра Исаенко Ольга Викторовна
Сегодня в областном реестре насчитывается более 3 300 объектов, которые необходимы для первоочередных жизненных потребностей инвалидов. Это - учреждения соцобслуживания и культуры, больницы, школы, спортивные сооружения, места отдыха.
По итогам 2017 года 1273 объекта уже адаптированы к потребностям инвалидов – это 55 процентов от количества объектов, паспортизированных в 2013 году:

124
Объекта здравоохранения
88
Центров социальной защиты и социального обслуживания населения
25
Объектов физической культуры и спорта
102
Учреждения культуры
319
Объектов образования
615
Административных зданий: многофункциональных центров, администраций городских округов и муниципальных районов, сельских поселений
Одно из важнейших направлений в реализации программы «Доступная среда» - бесплатное обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. Федеральный список этих средств Правительство Ростовской области дополнительно расширило региональным.
Статистика
Для инвалидов с заболеваниями опорно – двигательного аппарата закупаются: динамические параподиумы, подъемники гидравлические, подъемники электрические для ванны, кровати медицинские с червячной передачей 3-х секционные взрослые с матрацем, насадки на унитаз с откидывающимися поручнями, сидения для ванны со спинкой, столики прикроватные, пандусы для преодоления порогов, стулья для ванной комнаты с гигиеническим вырезом, вспомогательные доски для пересадки.

Для инвалидов по зрению закупаются: мини-ноутбуки, глюкометры, часы наручные Брайлевские, часы-будильники с вибрационной индикацией, телефоны стационарные, ножи-дозаторы, калькуляторы, радиоприемники с TV-диапазоном, часы-будильники с термометром.
С 2011 по 2017 год
Минтрудом области приобретено 16518 ед. на сумму 65,3 млн. рублей
2017 год
Минтрудом области заключены государственные контракты на поставку жителям Ростовской области 19 видов технических средств реабилитации на общую сумму 7,4 млн. рублей, закуплено 2188 единиц технических средств
2018 год
Минтрудом области планируется заключить государственные контракты на поставку жителям Ростовской области 19 видов технических средств реабилитации на общую сумму
7,46 млн. рублей, что позволит предоставить инвалидам 2120 единиц технических средств
По словам губернатора В.Ю. Голубева, эти и другие виды помощи сохранятся в последующие годы. В этом году Правительство России продлило срок федеральной программы «Доступная среда» до 2025 года.
"Но каким бы широким ни был перечень помощи государства, он не будет исчерпывающим. Мы преклоняемся перед вашим каждодневным мужеством и выдержкой, оптимистичным настроем, который позволяет побеждать обстоятельства."
Василий Голубев
Губернатор Ростовской области
По словам министра труда и социального развития Елены Елисеевой, донское Правительство и впредь будет выполнять свою главную задачу – дать возможность инвалидам жить полной жизнью.
Записаться на прием к руководству министерства труда и социальной защиты можно с помощью Интернета на сайте министерства
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Информационная доступность
С 2011 года при посещении учреждений социальной направленности инвалидам по слуху предоставляются услуги сурдопереводчиков.

Сурдопереводом сопровождаются социально-значимые информационные программы на региональных телеканалах.

С 2011 года в области предоставляются услуги диспетчерской связи.
С диспетчерской службой можно связаться по факсу, скайпу или отправив sms-сообщение. Диспетчер-сурдопереводчик поможет инвалиду передать информацию от глухого к слышащему. Инвалиды по слуху имеют возможность вызова служб экстренного реагирования, предоставления консультативной помощи, сервисных услуг и т.д. Услуга предоставляется бесплатно.
Сегодня на Дону в штате специалистов, обученных жестовому языку, 42 человека. Каждому инвалиду по слуху в год бесплатно предоставляется 25 часов сурдоперевода.
В 2018 году услуги диспетчерской связи для инвалидов по слуху посредством телефонной, интернет-связи на территории Ростовской области предоставляет телефонная диспетчерская служба для инвалидов по слуху «Система Забота».
«ГОВОРЯЩИЙ ГОРОД»
В целях улучшения состояния дорожно-транспортной сферы на территории города Ростова-на-Дону за период 2016-2017 годы внедрена инновационная Система информирования и ориентирования инвалидов по зрению «Говорящий город».
На сегодняшний день обеспечено абонентскими устройствами 205 инвалидов, инфраструктурное оборудование Системы установлено на 46 остановках общественного транспорта, 139 автобусах (3, 3а, 7, 4, 6, 10, 16, 22, 34, 34а, 35, 36, 39, 58, 60, 65, 71 обслуживаемых РМП АТП-5 и РМП АТП-6, МУП МТК «Ростовпассажиртранс»), в 4 подземных переходах.

Как это работает
1
Принцип работы системы заключается в том, что незрячий человек посредством устройства, находящегося у него в руках, получает информацию о приближении автобуса и его маршруте следования.
2
Пользователь нажимает на кнопку, сигнал получает автобус, оснащенный радиотрансивером.
3
Водитель транспортного средства, в кабине которого установлен пульт, информируется о том, что в транспорт входит незрячий.
4
Также трансивер средства передвижения подает звуковой сигнал, помогающий определить вход в автобус.
Например, система "Говорящий город" действует на маршруте автобуса №16 "Центральный рынок - УПП ВОС". В этом районе расположены дома и предприятие ООО "Элид", где проживает и работает немало инвалидов по зрению.
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Еще недавно ребенок с ограниченными возможностями здоровья мог рассчитывать, пожалуй, лишь на домашнее обучение. Государственная программа «Доступная среда», которая уделяет особое внимание созданию инклюзивных форм обучения, позволила особенным детям, как говорится, выйти в люди – получать качественное образование на базе общеобразовательных школ. При инклюзивном процессе обучения дети с ограниченными возможностями здоровья, получая при этом необходимую специальную поддержку, не заперты в четырех стенах и растут рядом со сверстниками.
По итогам 2017 года в общеобразовательных школах Ростовской области инклюзивное образование получают 6 222 ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 3 358 детей-инвалидов.
В школах оборудованы 139 специальных классов, в которых учатся особенные дети – например, слабослышащие или же имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата.
С 2016 года благодаря программе «Доступная среда» появилась возможность обучения особенных детей и в детских садах Дона. Сегодня такие условия созданы уже в 13 дошкольных учреждениях Дона.

Сегодня в Ростовской области для детей-инвалидов адаптированы: каждая пятая школа, 34 государственных общеобразовательных учреждения, 13 дошкольных образовательных учреждений, 12 учреждений дополнительного образования детей и 7 профессиональных образовательных организаций.
В каждом учреждении создана архитектурная доступность зданий, приобретено специальное учебное, реабилитационное
и компьютерное оборудование для коррекционно-развивающей работы.
АВТОСТРАХОВАНИЕ
В рамках Государственной программы Ростовской области «Доступная среда» жители Дона с особенностями здоровья, имеющие транспортное средство в соответствии с медицинскими показаниями, или их законные представители могут получить компенсацию в размере 50 процентов от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования.

Компенсация страховых премий предоставляется при условии использования транспортного средства лицом, имеющим право на такую компенсацию, и наряду с ним не более чем двумя водителями, указанными в договоре обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Подать заявление на выплату компенсации можно любым из 3-х способов: в органы соцзащиты населения по месту жительства, в многофункциональный центр, на портал государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа.

Выплата компенсации осуществляется за счет средств федерального бюджета.



Важно
Если гражданин или его законный представитель своевременно не оформил документы на компенсацию, то допускается обращение за ее получением в срок не более 3 лет с даты назначения.

Выплата положена людям, получившим транспортное средство через Минтруда области, Минтрудсоцразвития России, Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию и Фонд социального страхования, а также приобретшим автомобили самостоятельно за наличный расчет в автосалонах.
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Как инвалид может получить компенсацию по автострахованию?
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2. Как инвалиду по слуху получить услуги диспетчерской службы «Система Забота»?
Связаться со службой можно следующими способами:
Ø Посредством sms на номер: +7 (909) 423-81- 32
Ø При помощи факса на номер: +7 (812) 336-20- 32
Ø По электронной почте на адрес: [email protected]
Ø Через Skype видеозвонок на Systema Zabota61
Ø Через Telegram, WhatsApp, Viber на zabota61 +7 (909) 423-81- 32.
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Как родителям получить рекомендации специалиста по воспитанию особенного ребенка?
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Как можно принять участие в создание безбарьерной среды?
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