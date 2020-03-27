За основу взята статистика исполнения майских указов в сокращенном варианте. Там, где нет данных за 2019, использовались цифры за 2018 год. Всего учитывалось 19 параметров, по которым определялось место каждого района, в том числе доля нормативных дорог, наличие канализации, количество медицинских учреждений и так далее. Если по какому-то из показателей район не опубликовал информацию, то ему автоматически присуждалось последнее место.



Изначально в рейтинге планировалось учитывать критерий экологичности, а именно количество несанкционированных свалок. По закону территориальная схема региона в том числе с этой информацией должна быть опубликована. В Ростовской области она есть в открытом доступе на сайте Минприроды региона, но в электронной модели показателя несанкционированных свалок нет. В документах его найти практически невозможно, потому что они опубликованы без названий. Поэтому мы считаем, что все районы области провалили этот показатель.



Мы ранжировали районы по каждому из 13 направлений. Чем хуже положение дел, тем ниже место и больше баллов. Суммировав количество баллов, мы получили следующий рейтинг.

