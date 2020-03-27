Сокрытие свалок и половина убитых дорог:
рейтинг донских районов
В публичном доступе нет сравнительной информации о качестве жизни районов Ростовской области. Корреспондент RostovGazeta попытался восполнить этот пробел и составить рейтинг территорий по качеству жизни.
Как сделан рейтинг
За основу взята статистика исполнения майских указов в сокращенном варианте. Там, где нет данных за 2019, использовались цифры за 2018 год. Всего учитывалось 19 параметров, по которым определялось место каждого района, в том числе доля нормативных дорог, наличие канализации, количество медицинских учреждений и так далее. Если по какому-то из показателей район не опубликовал информацию, то ему автоматически присуждалось последнее место.

Изначально в рейтинге планировалось учитывать критерий экологичности, а именно количество несанкционированных свалок. По закону территориальная схема региона в том числе с этой информацией должна быть опубликована. В Ростовской области она есть в открытом доступе на сайте Минприроды региона, но в электронной модели показателя несанкционированных свалок нет. В документах его найти практически невозможно, потому что они опубликованы без названий. Поэтому мы считаем, что все районы области провалили этот показатель.

Мы ранжировали районы по каждому из 13 направлений. Чем хуже положение дел, тем ниже место и больше баллов. Суммировав количество баллов, мы получили следующий рейтинг.
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Красносулинский район
Не всем чиновникам в этом районе так повезло с работой. В августе 2019 года стало известно, что бывшего главу Красного Сулина Юрия Голубова подозревают в мошенничестве и превышении своих полномочий. Предположительно, он вместе со своим подчиненным заключал фиктивные контракты на содержание дорог и инженерных сетей, таким образом похищал бюджетные деньги.
Это пограничная с Украиной территория, поэтому таможенники периодически мешают крупным поставкам контрабанды, в частности валюты. В 2018 году сотрудники ФСБ задержали отару овец, которая пыталась пройти границу без сопровождающего.

Из положительного - в Красносулинском районе наряду с Каменским планировали открыть ветропарки.
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Николай Альшенко
Глава района
1 МЕСТО
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Белокалитвинский район
В начале 2019 году Мельникову задерживали, однако вскоре отпустили. Ее подозревали в превышении должностных полномочий.
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Ольга Мельникова
Глава района с 2012 г.
2 МЕСТО
Ранее антимонопольная служба нашла нарушения в закупке водонапорных башен сразу в нескольких районах. Предположительно, чиновники приняли водонапорные башни, которые оказались нерабочими.
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Неклиновский район
Неклиновский район - самый западный на территории Ростовской области, он граничит с Украиной. У района давняя история, например, здесь ученые обнаружили два поселения неандертальцев. Среди достопримечательностей - дача Лакиера, которую планирует восстановить инвестор за свой счет.
Однако в беседе с корреспондентом RostovGazeta депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев не очень положительно отзывался о поселке Вареновском в Неклиновском районе. «Хотя населенный пункт довольно крупный, все дороги к нему в ужасном состоянии. Более того, больше половины дорог — грунтовые. Клуб, где проходила встреча, требует капитального ремонта. Около школы асфальт пришел в негодность, фельдшерско-акушерский пункт не работает, есть проблема с транспортным сообщением. И так всего, чего не коснешься», — рассказал депутат.
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Василий Даниленко
Глава с 25 марта 2015 г.
3 МЕСТО
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Азовский район
В июле 2019 года подал в отставку глава Азовского района Валерий Бевзюк, который занимал эту должность более 20 лет. Причиной такого решения стало то, что Бевзюк предоставил недостоверные сведения о свалках. С тех пор исполняющим обязанности главы назначен Юрий Сеймовский.
Сеймовский за это время уже попал в поле зрения правоохранителей. Прокуратура проверила район на подготовку к отопительному сезону и выявила ряд нарушений. Однако исполняющий обязанности главы проигнорировал требования прокурора по устранению недочетов. В итоге район не получил паспорт готовности к отопительному сезону, виновника оштрафовали.
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Юрий Сеймовский
И.о. главы района
4 МЕСТО
В ноябре 2019 года в районе произошло резонансное ДТП. Как известно по предварительной информации, полицейский сбил молодого парня, который шел по обочине. Сотрудник оставил тело молодого человека в лесу и позже отправился в служебную командировку, откуда его отозвали и уволили.
Район известен своими виноделами. Так, в январе винодельческая компания из Азовского района начала поставки в федеральную торговую сеть, одним из владельцев которой является певица Анжелика Варум.
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Миллеровский район
Миллеровский район располагается на северо-западе области, граничит с Украиной. Район богат полезными ископаемыми: на его территории осуществляют разработки красных и белых глин, мела, мергеля, кварцев.
В декабре экс-главу Миллерово Алексея Чередниченко осудили на полтора года условно за "мертвые души". Чередниченко якобы нанял на работу двух системных администраторов, но свою работу те не выполняли. Общая сумма предполагаемых махинаций - около 490 тысяч рублей. Сами чиновники утверждали, что нанятые сотрудники писали информационные материалы о работе администрации, потому штатных должностей для этого не предусматривалось. В апелляции приговор Чередниченко отменили, дело отправили на новое рассмотрение.
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Владимир Макаренко
Глава района с 2014 г.
5 МЕСТО
В августе стало известно о побеге из следственного изолятора в Миллерово. Подозреваемый в убийстве облепил хлебом решетку, чтобы избежать шума, и пилил ее по ночам. Мужчину задержали на следующий день в Тарасовском районе, когда он сел в автобус. Начальника следственного изолятора, из которого сбежал подозреваемый, задержали за содействие преступнику.
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Каменский
район
Шевченко выбрали на эту должность по итогам конкурса после скандального ухода Николая Кольжанова. Экс-главу уличили в превышении должностных полномочий, он помог одному из подрядчиков выиграть конкурс на строительство детсада. Кольжанова осудили на год и четыре месяца колонии, однако тут же отпустили по амнистии.
Есть и более современные истории о чиновниках в Каменском районе. Так в 2019 году была осуждена председатель комитета по управлению имуществом за раздачу участков казакам, которые сдавали землю в субаренду. В итоге председатель отделалась штрафом и увольнением.
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Владимир Шевченко
Глава района с 2015 г.
6 МЕСТО
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Зерноградский район
В районе есть большой научный потенциал. Ученые Ростовской государственной селекционной опытной станции вывели новые высокоурожайные сорта озимых пшениц, озимого и ярового ячменя, гибриды кукурузы.
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Василий Панасенко
Глава района с марта 2015 г.
7 МЕСТО
Одного из представителей научных кругов убили в январе 2020 года. Тела директора Аграрного научного центра "Донской", депутата Заксобрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги нашел водитель, который заехал за директором.
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Зимовниковский
район
Зимовниковский район преимущественно аграрный. Основными направлениями являются выращивание зерновых культур, мясное скотоводство и овцеводство.

Что касается благоустройства, то здесь в районе все не так радужно. В середине 2019 года УФАС несколько раз отменяло закупку на благоустройство сквера на 28 миллионов. Заказчик публиковал запутанные инструкции, несмотря на предписания.
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Олег Ткаченко
Глава района с марта 2015 г.
8 МЕСТО
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Матвеево-Курганский район
В последнее время в районе не было громких скандалов. Здесь "орудуют банды" полицейских, которые похищают продукты и хозтовары из магазинов, и обезвреживают боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
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Александр Рудковский
Глава района с 2010 г.
9 МЕСТО
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Чертковский
район
Здесь расположен пограничный пост контроля «Чертково». В районном центре по улице Дружба народов проходит государственная граница, разделяющая Россию и Украину.


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Ольга Подгорная
Глава района с 2011 г.
10 МЕСТО
В октябре 2019 года пенсионера из Чертковского района признали виновным в государственной измене и осудили на 12 лет колонии. Мужчина договаривался о встречах со спецслужбами Украины по телефону и лично рассказывал о дислокации военной техники в приграничье, силах и средствах, задействованных в обеспечении охраны границы.
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Целинский район
В 2019 году в одном из сел района осудили чиновницу за раздачу земельных участков за вознаграждение и без вознаграждения своим родственникам. Бывшую главу администрации Хлеборобного сельпо приговорили к 8,5 годам колонии.
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Косенко Оксана
Глава района с августа 2019 г.
11 МЕСТО
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Аксайский район
В районе, в основном, занимаются промышленностью и в меньшей степени сельским хозяйством. Но и здесь не обходится без громких банкротств. В апреле кондитерская фабрика «Мишкино», расположенная в Аксайском районе, остановила работу из-за накопившихся многомиллионных долгов.
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Виталий Борзенко
Глава района с 1994 г.
12 МЕСТО
Что касается инфраструктуры, то в январе прокуратура потребовала отремонтировать районные власти мост через реку Черкасская: сооружение не соответствовало требованиям безопасности, хотя через мост ездил школьный автобус. Только после этого сделали ремонт.
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Октябрьский район
По территории района проходит магистраль Северо-Кавказской железной дороги и две дороги федерального значения: М4 «Дон» Ростов-Москва и М19 Ростов-Харьков.
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Людмила Овчиева
Глава района с октября 2015 г.
13 МЕСТО
В последнее время скандалов с чиновниками в районе не было. Среди новостей по этому району: аварии, обворованный дом сотрудника ДПС и сбитый мужчина на железнодорожной переезде.
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Орловский район
Сельское хозяйство является ведущей отраслью экономики Орловского района. Производством сельскохозяйственной продукции в районе заняты 24 предприятия, 315 крестьянских хозяйств, а также больше тысячи одиночных фермеров.
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Юрий Харенко
Глава района с 2015 г.
14 МЕСТО
Два таких фермера повздорили в октябре 2019 года, что привело к смерти сразу нескольких человек. Местные жители не поделили участки для выпаса скота и устроили перестрелку, в которой погибли пятеро, еще двое получили ранения. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, участников убийства задержали.
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Тарасовский район
Через территорию района проходят федеральная автодорога М-4 «Дон»,
а также дороги местного значения. Здесь не происходило громких конфликтов в последнее время. Район признавали территорией, в которой мало выделяют участков для многодетных, потому что для этого нет земли.
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Александр Закружной
Глава района с августа 2017 г.
15 МЕСТО
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Родионово-Несветайский район
В этом сельскохозяйственном районе родился оперный певец Иван Ершов.
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Кучмиев Андрей
Глава района с января 2012 г.
16 МЕСТО
И здесь же в сентябре 2019 года произошло менее радостное событие: поймали на взятке племянника генерала полиции, министра внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания. Оперативник с коллегой получил 30 тысяч рублей, чтобы не проводить проверку из-за хранения наркотиков. Высокопоставленный родственник взяточника попытался замять скандал, но это не получилось, сотрудников уволили «за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел».
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Кашарский район
Главу администрации в январе 2020 года заставили самостоятельно отремонтировать библиотеку, оставшуюся без света на год. Из-за прохудившейся крыши в здании замкнуло проводку, библиотека осталась без света. После этого детям приходилось читать книги "при лучине". Губернатор Ростовской области посоветовал главе "взять в руки инструмент и вместе с электриком навести там порядок".
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Иван Фалынсков
Глава района с 2012 г.
17 МЕСТО
В селе Каменка Кашарского района намерены открыть ледовую арену с тренажерными залами до 2023, частный инвестор в нее вложит около 300 миллионов рублей.
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Мартыновский район
У района большая история, на его территории находятся 169 памятников археологии, включающие в себя курганы, курганные группы, поселения.
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Анатолий Тесленко
Глава района
18 МЕСТО
Что касается современной истории, то в последний раз о Мартыновском районе говорили в связи с делом главных архитекторов. Фигурантом уголовного стал главный архитектор Мартыновского района Александр Корчига. Следствие уверено, что он незаконно выдавал разрешения на строительства домов, из-за чего пострадало множество дольщиков.
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Сальский район
В районе так же, как и во многих, занимаются сельским хозяйством: животноводством и выращиванием зерна, подсолнечника, кукурузы других культур.
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Владимир Березовский
Глава района с марта 2014 г.
19 МЕСТО
Но животноводы, видимо, не так тщательно подходят к соблюдению ветеринарных правил. Периодически здесь регистрируют вспышки опасных заболеваний: бруцеллез - у коров, трихинеллез - в свинине и так далее.
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Семикаракорский район
В декабре 2019 года в администрации Семикаракорского района Ростовской области прошли обыски. Первый замглавы стал фигурантом уголовного дела по подозрению в мошенничестве. Предполагается, что чиновник убедил главу одного из сел выдать фиктивную выписку из похозяйственной книги, чтобы получить в собственность земельный участок на 12 соток.
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Леонид Серокуров
Глава района с февраля 2020 г.
20 МЕСТО
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Тацинский район
В Тацинском районе родились губернатор Ростовской области Василий Голубев (станица Ермаковская), бывший сити-менеджер Ростова Виталий Кушнарев (хутор Михайлов), командующий Воздушно-десантными войсками России с 4 октября 2016 года Андрей Сердюков (поселок Углегорский).
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Николай Кошелев
Глава района с июня 2011 г.
21 МЕСТО
После отчета министерства труда и социального развития региона одна из жительниц Тацинского района задала вопрос об увеличении численности работников социальной сферы. По ее словам, нагрузка на сотрудников возрастает, а их численность не только не увеличивается, но даже сокращается. Причем такая ситуация не только в Тацинском районе, но и по всей стране. Губернатор Ростовской области обещал рассмотреть этот вопрос.
В июле этого года жителей района занимала не только социальная сфера, но и природные угрозы. Правительство области сообщало об участившихся случаях заползания ядовитых змей в дома, там животные искали прохладу.
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Морозовский район
Вошел в число проблемных территорий по вступлению в отопительный сезон. Однако после устранения замечаний проблема решена.
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Петр Тришечкин
Глава района с марта 2015 г.
22 МЕСТО
По территории района проходит автотрасса международного значения «Волгоград—Кишинёв», а также областные дороги «Морозовск—Цимлянск» и «Морозовск—Милютинская». Кроме этого, в феврале 2020 года губернатор заявил, что восстановит электричку между Волгодонском и Морозовском.
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Верхнедонской район
Здесь чаще других происходят скандалы с местными депутатами. Так, одним из последних стало происшествие в Казансколопатинском сельском поселении Верхнедонского района с депутатом Александром Щепелевым, который был признан виновным в ДТП, где погиб один человек. Щепелев ехал на автомобиле по второстепенной дороге и не уступил транспорту, который двигателя по главной. В итоге машины столкнулись, второй автомобиль отбросило на женщину-пешехода, та на месте погибла от полученных травм.
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Владимир Фомичев
И.о. главы района
23 МЕСТО
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Константиновский район
Вошел в число проблемных территорий по вступлению в отопительный сезон. Однако после устранения замечаний проблема решена.
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Владимир Калмыков
Глава района с сентября 2010 г.
24 МЕСТО
По территории района проходит автотрасса международного значения «Волгоград—Кишинёв», а также областные дороги «Морозовск—Цимлянск» и «Морозовск—Милютинская». Кроме этого, в феврале 2020 года губернатор заявил, что восстановит электричку между Волгодонском и Морозовском.
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Пролетарский район
Район числится среди территорий с наименьшим числом медработников, туда же периодически завозят животных, не делая необходимых анализов.

Проблема с санитарным контролем возникает в восточных районах области, к которым и относится Пролетарский. Из этих территорий сельскохозяйственных животных и продукцию отправляют на Северный Кавказ и в московском направлении.
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Сергей Гончар
Глава района
25 МЕСТО
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Дубовский район
Несмотря на то, что Кириллова числится главой района на официальном сайте, на нее завели дело за то, что она приняла 28 не работающих водонапорных башен, причинив ущерб в восемь миллионов рублей. Если вину чиновницы докажут, то ей грозит до четырех лет лишения свободы.
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Нина Кириллова
Глава района с марта 2015 г.
26 МЕСТО
В октябре главу оштрафовали за игнорирование обращения гражданина. Житель отправил письмо, которое должны были зарегистрировать в течение трех дней, однако власти это сделали лишь через месяц.
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Егорлыкский район
На главу Егорлыкского района завели дело, как и на начальника администрации Дубовского района. Павлов также принял заведомо непригодные к использованию водонапорные башни. Ущерб от приемки 23 башен составил шесть миллионов рублей.
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Павел Павлов
Глава района
27 МЕСТО
Ранее власти района составили запутанную и длинную инструкцию для аукциона на реконструкцию моста. В апреле 2019 года УФАС отменила аукцион.
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Кагальницкий район
В Кагальницком районе привлекли к ответственности пяти глав сельских поселений за сокрытие сведений о доходах. Виновников оштрафовали на 15 тысяч рублей
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Игорь Грибов
Глава района с 2010 г.
28 МЕСТО
Основная отрасль Кагальницкого района - сельское хозяйство, в ней занята значительная доля населения района. На территории также занимаются охотой. Так в конце 2018 года местный житель охотился поздно вечером и выстрелил в полицейского, которого принял за дичь. Сотрудник правоохранительных органов скончался от выстрела, тогда охотник отнес тело в лес. Когда начались масштабные поиски полицейского, охотник сам пришел в отделение с адвокатом.
В начале 2019 года транспортная компания в этом районе также нарушала закон, получая компенсации за мертвых душ - ветеранов, которые уже умерли.
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Обливский район
В середине 2019 года сироты Обливского района пожаловались на выданное им жилье. Они заявили, что в квартирах появилась плесень, нет газа, а к домам не проложили дорогу. В итоге около 40 домов, которые были построены для сирот, поручили привести в порядок.
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Алексей Деревянко
Глава района с 2018 г.
29 МЕСТО
Администрация района не только получает претензии, но и высказывает их. Так в сентябре 2019 года власти подали в суд на компанию «Экострой-Дон», которая занимается сбором и обработкой сточных вод. Администрация планировала взыскать с фирмы 2,3 миллиона рублей.
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Шолоховский район
Уроженцем Шолоховского района является великий русский писатель Михаил Александрович Шолохов. Среди объектов культурного наследия федерального значения в станице Вешенская значатся Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова, могила писателя и три его дома. Каждый год в станице Вешенской проводят "Шолоховскую весну".
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Олег Дельнов
Глава района с апреля 2015 г.
30 МЕСТО
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Багаевский район
В этом районе располагается строительство Багаевского гидроузла. Первый этап работ по нему должны были завершить в конце 2019 года, сейчас, по идее, длится второй. Проект должен помочь судоходству, в его состав должны войти водосливная и земляная плотины, шлюз и сооружение для пропуска рыбы. Из-за строительства ученые фиксируют загрязнение Дона.
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Андрей Шевцов
Глава района с 2010 г.
31 МЕСТО
Но это не единственная проблема, связанная с экологией, в этом районе. Компания «Донской привоз» хранила нефтепродукты в течение многих лет на участке в 10 соток. В итоге в почве была превышена концентрация опасных веществ в 40 раз. На компанию завели уголовное дело, размер ущерба от ее действий составил 7,8 миллиона рублей.
В феврале 2019 года власти обязали утилизировать контейнеры с хлором. А в марте на свалке заметили кипу архивных документов и персональными данными из районной больницы, следователи из-за этого начали проверку.
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Мясниковский район
В Мясниковском районе строят мусороперерабатывающий комплекс, в который должны свозить мусор местных жителей и ростовчан. Жители хутора Веселый, который располагается недалеко от от комплекса, продолжают выступать против такого расположения. Однако уже с марта 2020 года отходы будут свозить на площадку временного размещения в этом районе.
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Владимир Килафян
Глава района
32 МЕСТО
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Боковский район
В августе 2019 года за незаконную свалку оштрафовали колхоз в Боковском районе. Так, на территории СПК "Колхоз Краснокутский" в Боковском районе обнаружили захламленный мусором участок земли. Площадь несанкционированной свалки составила 3014 кв.м. Колхоз оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Также ветеринарные инспекторы в 2019 году задержали в Боковском районе 800 литров молока без ветеринарных документов.
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Юрий Пятиков
Глава района
33 МЕСТО
В 2019 году власти выделили 2,6 млн рублей на замену аварийных участков водопроводных сетей в хуторах Рогожкин и Латышев. До ремонта водопровод в двух хуторах изношен более чем на 80%. Более 300 жителей этих населенных пунктов получают воду с перебоями.
Сразу по двум статьям УК РФ осудили врача общей практики Каргинской амбулатории МБУЗ «ЦРБ» Боковского район. Ему инкриминировались служебный подлог и мошенничество. Врача осудили на срок 1,6 года условно с испытательным сроком 1 год с назначением штрафа в размере 10 тысяч рублей.
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Цимлянский район
В 2019 году власти вновь заговорили о строительстве аэропорта в Волгодонске. Наиболее оптимальным вариантом для строительства выбрали территорию бывшего аэропорта, который находится в Цимлянском районе.

В 2019 году в Цимлянском районе восстановили права на жилье 25 сирот. Это второй результат из всех муниципалитетов Ростовской области.
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Владимир Светличный
Глава района с мая 2018 г.
34 МЕСТО
В октябре суд взыскал 500 тысяч рублей с бывшего главы Цимлянского района Андрея Садымова, который был осужден за халатность и взятку. Также контрольно-счетная палата региона провела проверку использования бюджетных денег в Цимлянском районе и выявила неэффективное расходование 173 млн рублей. Так, например, на строительство очистных сооружений потратили 150 миллионов рублей, но объект не ввели в эксплуатацию.
В июне 2019 года глава Цимлянского района пожаловалась на птицефабрику "Алёна" за свалку биологических отходов. Предприятие привлекли к ответственности.

Также в 2019 году власти Ростовской области рассказали о плане по спасению Цимлянского водохранилища. Так, до 2020 года планируется завершить строительство объектов водоснабжения и водоотведения Волгодонска и Цимлянска, а также начать выпуск в водоем растительноядных видов рыб.
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Куйбышевский район
В сентябре 2019 года в районе была пресечена работа нарколаборатории по производству и сбыту синтетических наркотиков. Преступников задержали при попытке реализации 17 килограммов наркотиков путем изготовления так называемых закладок.
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Наталья Мирющенко
Глава района с марта 2017 г.
35 МЕСТО
В июле 2019 года прокуратура выявила, что администрация Куйбышевского района незаконно отдала в аренду коммерческой компании земельный участок.
В конце октября был закончен ремонт участка дороги, связывающей Родионово-Несветайский и Куйбышевский районы. В 2020 году на дороге отремонтируют еще два участка общей протяженностью более 16 километров и разработают проект реконструкции оставшихся отрезков трассы.

Отмечается, что дорогу из Куйбышево в Родионово-Несветайскую слободу не ремонтировали несколько десятков лет.
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Песчанокопский район
В феврале 2020 года были подведены первые итоги по реализации проекта инициативное бюджетирование. Первое место занял проект по созданию площадки для подготовки к ГТО в парке с. Развильное Песчанокопского района.
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Александр Зубов
Глава района с марта 2015 г.
36 МЕСТО
Песчанокопский район вошёл в топ-антирейтинга, где больше всего пострадало жителей от укусов клещей.

Также в районе не особо следят за животными. В 2019 году там привлекли к ответственности местных жителей, которые отказываются прививать животных.
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Советский район
Осенью 2019 года административная инспекция оштрафовала ПАО „МРСК-Юга" в Советском районе за плохую уборку листвы и порубочных остатков. Компания оказалась в "чёрном списке".
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Евгений Щепелев
Глава района
37 МЕСТО
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Усть-Донецкий район
В районе периодически регистрируют вспышки птичьего гриппа. В 2019 году район признали неблагополучным по птичьему гриппу.
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Виктор Гуснай
Глава района с октября 2017 г.
38 МЕСТО
В 2019 году более 720 тысяч саженцев деревьев высадили в районе. Озеленению в этом районе уделяется большое внимание, так как в 2017 году эта территория пострадала от пожара – выгорело около 5 га леса. Теперь его восстанавливают в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов в Ростовской области», который входит в нацпроект «Экология».
В декабре 2019 года в отношении сотрудницы «Россельхозбанка» в Усть-Донецком возбудили уголовное дело. Ее обвиняют в финансовых махинациях со счетами клиентов банка. Она незаконно присвоила почти 2 млн рублей клиентов.
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Волгодонской район
В 2019 году Сергей Бурлака стал фигурантом уголовного дела по водонапорным башням. По версии следствия, он подписал акт приемки шести башен, а ущерб оценили в 3,5 миллиона рублей. Чиновник заключил договор с фирмой «Югстройпром» в рамках госпрограммы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области».
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Сергей Бурлака
Глава района с июня 2017 г.
39 МЕСТО
В ноябре 2019 года в Волгодонском районе нашли мёртвым главу Добровольского сельского поселения Сергея Пузыревского. Труп нашли в поле в районе станицы Романовской с огнестрельной раной. По информации следствия, он покончил собой.
К октябрю 2020 года здесь планируют завершить реконструкцию подъездной автомобильной дороги к Ростовской АЭС в Волгодонске, работы начались в 2019 году. Дорога обеспечивает транспортную связь Дубовского и Заветинского районов с Волгодонском, а также Ставропольского края и Калмыкии с населенными пунктами Ростовской области. Протяженность объекта — 12,6 км.
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Веселовский район
В 2019 году Роспотребнадзор сообщил, что за последние несколько лет в Ростовской области количество заболеваний, которые связаны с эндокринной системой, увеличилось на 21,5%. Больше всего заболевших оказалось в нескольких районах, в том числе в Веселовском.
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Роман Криворотов
И.о. главы администрации района
40 МЕСТО
В октябре 2019 года в районе была завершена реставрация монумента "Всадники", который был открыт ещё в 1988 году. На ремонт выделялось 5 млн рублей.
Также были проблемы, связанные с установкой водонапорных башен. Выяснилось, что в ряде районов, в том числе в Веселовском, башни установили, но не смогли принять из-за проблем с качеством: башни не покрасили, то есть они оказались не защищены от коррозии и негативного влияния окружающей среды.
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Милютинский район
В июле 2019 года начался суд над экс-главой района Алексеем Королёвым за получение крупной взятки и злоупотребление должностными полномочиями. По версии Генпрокуратуры, с 2015 года чиновник, занимая руководящую должность, способствовал незаконному изъятию земли у компании «Крестьянин». После этого он передал ее своим людям, которые в течение нескольких лет не платили за аренду.
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Ольга Писаренко
И.о. главы района с 2018 г.
41 МЕСТО
Также было возбуждено уголовное дело в отношении его заместителя по муниципальному хозяйству и строительству Михаила Вернигорова. Его обвиняли в превышении должностных полномочий. В сентябре его приговорили к 1,5 годам заключения условно.

Уже в 2020 году в районе зарегистрировали случай бешенства у коровы.


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Ремонтненский район
В 2019 году район в большом объеме получал поддержку от области. Так, на приобретение оборудования для центральной районной больницы Ремонтненского района выделили 6,7 миллиона рублей. Также были выделены деньги для решения проблем с дефицитом воды. Все дело в том, что в Ремонтненском районе система водоснабжения изношена на 70 процентов, а в одном из поселков, Тихом Лимане, жители получают воду по жесткому расписанию, либо пользуются колодезной.
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Анатолий Пустоветов
Глава района
42 МЕСТО
В октябре 2019 года в районе задержали сбежавшего из колонии Новочеркасска Александра Гросса, который был осужден на 17 лет за убийство.

Периодически в районе регистрируют вспышки опасных заболеваний: последний случай - туляремия, а также вводился карантин по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота.


В Ремонтненском районе занимаются разведением калмыцкой породы овец. Одно из старейших - СПК «Мир» - в 2007 году получило статус племзавода. Сейчас в стаде 1,5 тысячи голов, и таким племенным молодняком недавно заинтересовались за пределами России.
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Заветинский район
Заветинский район чаще других районов упоминается в делах, связанных с незаконным животноводством. Так, 6 ноября 2019 года в районе усилили контроль за перемещением сельскохозяйственных животных и товаров из-за того, что в последнее время в районе увеличилось число случаев перемещения скота без документов. Например, в начале ноября был задержан житель Дагестана, который приобрел скот, 200 штук, в Заветинском районе и собирался перевезти в Республику Дагестан. Никаких ветеринарных документов на перевозимых животных мужчина предъявить не смог.
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Юрий Величко
Главы района с 31 декабря 2015 г.
43 МЕСТО
В середине ноября 2019 года прокуратура выявила, что главы шести сельских поселений в Заветинском районе не обеспечили условия для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями. В отношении глав завели дела об административных правонарушениях.