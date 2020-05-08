Военные рельсы:
СКЖД во время Великой Отечественной войны

В этом году 9 мая пройдет без традиционных массовых шествий, парада на Театральной площади и фейерверков. Празднование 75-летия Победы в этом мае переместилось на онлайн-площадки. Сегодня мы вспоминаем тех, кто внес вклад в приближение окончания Великой Отечественной войны.
Корреспондент RostovGazeta подготовил материал о том, как во время огненных лет работники Северо-Кавказской железной дороги ковали Победу на фронте, в прифронтовой зоне и в тылу.
В дорожной газете «Звезда» от 22 июня 1941 года было опубликовано сообщение:

«Дорога выполнила свои обязательства в социалистическом соревновании. К 18 июня полугодовой план перевозок выполнен досрочно как по погрузке, так и по выгрузке».

Это был последний предвоенный рапорт железнодорожников Северо-Кавказской магистрали.

Железной дороге, как и всей стране, пришлось перестроиться на военный лад. Уже в первые дни войны стало понятно: работать придется в сложных условиях, но железнодорожники продолжали формировать и отправлять воинские эшелоны с оружием, боеприпасами, продовольствием, водить санитарные поезда.


На переднем крае
С первых дней войны железной дороге пришлось выполнять несколько важных задач. В том числе и по эвакуации оборудования предприятий и людей в глубокий тыл. Многие железнодорожники при этом оказывались на переднем крае фронта.
Так Алексей Нецветай, начальник Азово-Черноморской железной дороги им. Ворошилова (сейчас СКЖД), оставался в Ростове-на-Дону до последнего. Уже шли бои на подступах к городу, а он лично руководил эвакуацией по железной дороге. По пути из управления на станцию Ростов-Главный его машину перехватили немецкие диверсанты и расстреляли начальника магистрали вместе с водителем.
Алексей Нецветай
При обороне Ростова в 1941 году погиб и старший инженер паровозной службы Павел Юфимцев. Его рота занимала позицию на железнодорожном переезде около пассажирского вагонного депо. Чтобы воодушевить товарищей по атаке, Юфимцев с пулеметом бросился наперерез врагу и успел расстрелять несколько фашистов, но сам был убит. Его именем названа одна из ростовских улиц.

Несмотря на большие потери, северокавказские железнодорожники продолжали нести службу, обеспечивая своевременный подвод поездов к линии фронта. Героический поступок совершил на станции Кавказская машинист Николай Волобуев. Он влез в незатушенную топку паровоза, чтобы ликвидировать неисправность. На машинисте сгорела плотная куртка. Он сам получил ожоги. Но героический поступок позволил отправить воинский состав с задержкой всего на 4 минуты.

А дежурная по станции Екатерина Коняева, работавшая на маленьком разъезде участка Кизляр – Астрахань, в одиночку двое суток работала за себя и пятерых погибших под бомбежкой сослуживцев. Девушка разыскала под обломками телефон, подключила его к линии и приступила к работе. Благодаря ее самоотверженности ни один поезд не был задержан.
Павел Юфимцев
Труд как подвиг
Значительная часть квалифицированных специалистов железной дороги ушла в действующую армию, полки народного ополчения, спецформирования. На транспорт пришли женщины, подростки, молодежь, которых срочно обучали железнодорожным профессиям.

Каждый железнодорожник на своем рабочем месте, осознавая степень ответственности, вносил свой вклад в общее дело. Иногда их труд был сравним с боевым подвигом, работали по 12 часов в сутки. Восстанавливали железнодорожную инфраструктуру после бомбежек, формировали составы, обеспечивали доставку грузов и людей.
В 1941-1942 годах
Были построены новые линии Крымская-Тамань и Кизляр-Астрахань, имевшие важное значение для обороны Северного Кавказа.
Одновременно велось строительство инфраструктуры, даже в самые сложные периоды. В рекордно-короткий срок через Дон был построен новый железнодорожный мост, увеличивший пропускную способность ростовского участка.
С июля по сентябрь 1941 года
Сохранилось не мало примеров такого самоотверженного труда. Составитель поездов станции Каменоломни комсомолец Мустафин разработал свою методику работы и формировал составы за 2-3 часа, в то время, как норма составляла 12 часов.
К июлю 1943 года
Совместными усилиями военных и гражданских железнодорожников при помощи местного населения были восстановлены
— более трех тысяч километров главных и 675 километров станционных путей,
— 765 искусственных сооружений,
— три тоннеля,
— 111 больших и средних мостов.
Отдельно стоит упомянуть почин минераловодских машинистов. С их подачи зародилось патриотическое движение - фонд производственных подарков Родине. Рабочие, перевыполняющие трудовые задания, открывали специальные лицевые счета, куда записывалась выработанная сверх нормы продукция, как подарок Родине в фонд Победы.
В конце 1943 года
Машинист Победы
Железнодорожники юга России вслед за регулярными войсками шли на Берлин, занимаясь транспортным снабжением армии. Многие труженики отрасли были мобилизованы на службу в железнодорожные войска еще с начала войны.

Такая судьба была и у машиниста Андрея Лесникова, который с августа 1941 года водил военные эшелоны. И первые боевые дни вспоминал так:

«На станцию Лихая, где мне довелось принять боевое крещение, фашисты сбрасывали по тысяче бомб в сутки. Земля буквально горела под ногами, металл плавился. И люди не щадили себя, хоть и валились с ног от усталости».
В 1942-1943 годах Лесников, проявляя мужество, водил поезда на Кавказе. За один такой рейс он получил медаль «За отвагу». Ему пришлось взять на себя ответственность и вывести из г. Орджоникидзе (г. Владикавказ) одним эшелоном два санитарных состава. Как он сумел его довести до пункта назначения, многим тогда было не ясно. Эшелон не вписывался в габариты станций. Но факт остается фактом. Машинист Лесников умудрился без происшествий привести на станцию назначения в Грозный первый длинносоставный поезд.

Но главное достижение было впереди. В конце войны Андрея Лесникова выбрали для важной миссии. 25 апреля 1945 года он привел первый военный эшелон на станцию Лихтенберг (восточная окраина Берлина) и стал первым советским машинистом, прибывшим в немецкую столицу.

В своих воспоминаниях ветеран отмечал, что ему на всю жизнь врезались в память - опрокинутые навзничь вагоны и столб с большими часами, на которых остановились стрелки.

В тот же день в военный совет 1-го Белорусского фронта пришла телеграмма: «25 апреля в 18:00 по участку Кюстрин – Берлин открыто движение поездов». Георгий Константинович Жуков наложил на эту телеграмму резолюцию: «Молодцы». Так великий маршал оценил усилия всех железнодорожников в целом и паровозной бригады машиниста Андрея Лесникова, в частности.
Андрей Лесников
После Победы Андрей Лесников вернулся на родину и продолжил работать машинистом на станции Глубокая Северо-Кавказской железной дороги. Позже он был признан лучшим машинистом на сети дорог.

Решением руководства дороги, президиума дорпрофсожа память о почетном работнике была увековечена. В июне 2005 года пассажирскому электровозу ЧС-ЧТ № 535 локомотивного депо Лихая было присвоено имя «Андрей Лесников» и сегодня он продолжает водить составы.
Текст: ИА "RostovGazeta"
Фото: пресс-службой СКЖД
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