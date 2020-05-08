В дорожной газете «Звезда» от 22 июня 1941 года было опубликовано сообщение:
«Дорога выполнила свои обязательства в социалистическом соревновании. К 18 июня полугодовой план перевозок выполнен досрочно как по погрузке, так и по выгрузке».
Это был последний предвоенный рапорт железнодорожников Северо-Кавказской магистрали.
Железной дороге, как и всей стране, пришлось перестроиться на военный лад. Уже в первые дни войны стало понятно: работать придется в сложных условиях, но железнодорожники продолжали формировать и отправлять воинские эшелоны с оружием, боеприпасами, продовольствием, водить санитарные поезда.