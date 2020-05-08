В 1942-1943 годах Лесников, проявляя мужество, водил поезда на Кавказе. За один такой рейс он получил медаль «За отвагу». Ему пришлось взять на себя ответственность и вывести из г. Орджоникидзе (г. Владикавказ) одним эшелоном два санитарных состава. Как он сумел его довести до пункта назначения, многим тогда было не ясно. Эшелон не вписывался в габариты станций. Но факт остается фактом. Машинист Лесников умудрился без происшествий привести на станцию назначения в Грозный первый длинносоставный поезд.



Но главное достижение было впереди. В конце войны Андрея Лесникова выбрали для важной миссии. 25 апреля 1945 года он привел первый военный эшелон на станцию Лихтенберг (восточная окраина Берлина) и стал первым советским машинистом, прибывшим в немецкую столицу.



В своих воспоминаниях ветеран отмечал, что ему на всю жизнь врезались в память - опрокинутые навзничь вагоны и столб с большими часами, на которых остановились стрелки.



В тот же день в военный совет 1-го Белорусского фронта пришла телеграмма: «25 апреля в 18:00 по участку Кюстрин – Берлин открыто движение поездов». Георгий Константинович Жуков наложил на эту телеграмму резолюцию: «Молодцы». Так великий маршал оценил усилия всех железнодорожников в целом и паровозной бригады машиниста Андрея Лесникова, в частности.