Владелица кофейни в Суворовском рассказала, как сохранить бизнес при самоизоляции
Из-за ситуации с коронавирусом бизнес многих ростовчан оказался под угрозой: некоторые заведения полностью закрыты, другие работают в ограниченных условиях. Кофейня CUP coffee в Суворовском не работала несколько недель, затем возобновила продажу кофе на вынос.
Корреспондент RostovGazeta узнал у основательницы заведения Александры Максюта, как кофейня переживает ограничения из-за коронавируса, и что делают владельцы для сохранения бизнеса.

Когда вы открыли кофейню?

В августе этого лета будет два года, как открыта кофейня. Мы начали заниматься этим делом вместе с мужем, потому что нам было интересно это направление.

Кофейня находится в районе Суворовском, место достаточно людное. Мы первые открыли здесь кофейню. В районе есть еще несколько точек формата кофе с собой, но именно мы являемся первооткрывателями этого места.

Мы въехали в павильон рядом с конечной остановкой: люди, в принципе, там ходили. Но мы долго нарабатывали постоянных клиентов. Это не похоже на работу в центре на проходимом месте, у нас покупают кофе люди, которые здесь живут. К нам долго присматривались и узнавали, какой кофе продаем, какие десерты у нас есть. Нам помогло то, что мы взяли себя в руки и продолжали идти к своим клиентам, не останавливаясь.

Как вы работаете
во время самоизоляции?



Людей стало значительно меньше. Естественно, когда нет посетителей и прибыли, то это очень тяжело. Мы закрывались на две-три недели, была патовая ситуация. В это время мы немного изменили дизайн: разрисовали стену, дополнили декорации. Мы давно это собирались сделать, поэтому у закрытия были свои плюсы.
Это было тяжело и эмоционально, и финансово. Но бросать то, к чему мы идем уже немало времени, очень глупо. Тем более, что мы очень любим наших посетителей. Мы живем в Суворовском и когда ходили, например, в магазин, то встречали постоянных клиентов, которые спрашивали, когда мы откроемся. То есть люди ждали кофе хотя бы на вынос, чтобы выпить ароматный напиток, задуматься о чем-то хорошем и забыть об этой ситуации.

Когда стало ясно, что можно работать на вынос, мы открылись. Конечно, мы следим за дезинфекцией помещения, проветриванием, соблюдаем график уборки. До этой ситуации с коронавирусом люди могли у нас выпить кофе: есть столик внутри помещения, барная стойка, была открыта летняя площадка. В нынешних условиях мы работаем только на вынос.

В первое время мы пересмотрели свои внутренние ресурсы, направили их на качество нашего продукта: решили раньше выпустить летнее меню, добавили несколько напитков. Процесс приготовления кофе настолько тонкий, что мы постоянно корректируем помол, играем с другими зернами, смесями, сортами. Мы идем к идеальному вкусу кофе, чтобы он был мягче, приятнее, и его можно было пить без добавок и сиропов.
Несмотря на то, что бизнес небольшой (открыта всего одна точка и в штате один сотрудник), у нас была подушка безопасности. Мы старались быть готовыми ко всему: к апокалипсису и, как выяснилось, коронавирусу. Эти накопления пришлось вложить. Ведь нам нужно тратиться не только на производство кофе, но и на аренду помещения, на другие расходы.

Что касается помещения, то нам пошли на уступки арендодатели - спасибо им большое. Мы не надеялись на такую помощь, но потом услышали от губернатора и президента об этом. В итоге нам сделали неплохую скидку на два месяца.

Также мы подали заявку, и государство выплатило субсидию, хотя при этом учитывалось много критериев. Многие думают, что то, что говорилось по телевизору - неправда. Но субсидии действительно выплачивают, это огромная поддержка малому и среднему бизнесу.

Какие еще приемы для сохранения бизнеса использовали в это время?

Мы делали рекламу на нашей площадке в Instagram, проводили розыгрыши в группе района, чтобы растормошить людей, привести в чувства, потому что многих эта ситуация выбила из колеи.

И мы сохраняли позитивный настрой, хорошее настроение. Несмотря на то, что наша жизнь изменилась, нужно сохранять спокойствие.

Ваша работа после снятия ограничений изменится?



Мы пока это не обсуждали. Но мы всегда расширяем свой ассортимент, может быть, будет открытие какой-то новой точки. Стараемся не стоять на месте.

Что могли бы посоветовать другим людям в такой же ситуации?

Главное - это не отчаиваться, не опускать руки, быть сильным духом. Понимать, что каждая ситуация не происходит просто так. Мы должны через это пройти, чтобы получить что-то большее.

Стоит быть готовым ко всему, не жить одним днем, просчитывать свои шаги. И не стоять на одном месте. Необходимо постоянно вкладывать силы, деньги в свое дело и идти к новым целям. Мы не просто так начинаем свой бизнес: хотим либо себе что-то доказать, либо другим. Поэтому нельзя позволять чему-либо нас сломить.
СТЕНА ЦОЯ
ул. Ленина, 14
Дима Трайп
СТЕНА ЦОЯ
ул. Ленина, 14
Дима Трайп
СТЕНА ЦОЯ
ул. Ленина, 14
Дима Трайп
СТЕНА ЦОЯ
ул. Ленина, 14
Дима Трайп
Стена, заброшенное строение и трубы вентиляции на Зеленом острове
Фото: Александра Максюта
Текст: Диана Юндина
Дизайн: Алина Ясиновская
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