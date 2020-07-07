Владелица кофейни в Суворовском рассказала, как сохранить бизнес при самоизоляции

Несмотря на то, что бизнес небольшой (открыта всего одна точка и в штате один сотрудник), у нас была подушка безопасности. Мы старались быть готовыми ко всему: к апокалипсису и, как выяснилось, коронавирусу. Эти накопления пришлось вложить. Ведь нам нужно тратиться не только на производство кофе, но и на аренду помещения, на другие расходы.
Что касается помещения, то нам пошли на уступки арендодатели - спасибо им большое. Мы не надеялись на такую помощь, но потом услышали от губернатора и президента об этом. В итоге нам сделали неплохую скидку на два месяца.
Также мы подали заявку, и государство выплатило субсидию, хотя при этом учитывалось много критериев. Многие думают, что то, что говорилось по телевизору - неправда. Но субсидии действительно выплачивают, это огромная поддержка малому и среднему бизнесу.