Владелица кофейни в Суворовском рассказала, как сохранить бизнес при самоизоляции

В августе этого лета будет два года, как открыта кофейня. Мы начали заниматься этим делом вместе с мужем, потому что нам было интересно это направление.



Кофейня находится в районе Суворовском, место достаточно людное. Мы первые открыли здесь кофейню. В районе есть еще несколько точек формата кофе с собой, но именно мы являемся первооткрывателями этого места.



Мы въехали в павильон рядом с конечной остановкой: люди, в принципе, там ходили. Но мы долго нарабатывали постоянных клиентов. Это не похоже на работу в центре на проходимом месте, у нас покупают кофе люди, которые здесь живут. К нам долго присматривались и узнавали, какой кофе продаем, какие десерты у нас есть. Нам помогло то, что мы взяли себя в руки и продолжали идти к своим клиентам, не останавливаясь.

