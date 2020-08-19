начальник управления УФСБ России по Ростовской области
204
204
3. Иван Саввиди
основатель группы «Агроком» ⠀
182
182
4. Александр Ищенко
председатель Законодательного Собрания Ростовской области ⠀ ⠀
177
177
5. Зинаида Неярохина
председатель городской думы - глава города Ростова-на-Дону
173
173
6. Олег Агарков
начальник Главного управления МВД России по Ростовской области, генерал-лейтенант полиции
165
165
7. Алексей Логвиненко
глава Администрации города Ростова-на-Дону⠀
164
164
8. Татьяна Быковская
министр здравоохранения Ростовской области
152
152
9. Игорь Гуськов
первый заместитель губернатора Ростовской области
148
148
10-12. Али Узденов
управляющий партнер АФК «Система», председатель совета директоров АО Агрохолдинг «Степь»
148
148
10-12. Аслан Хуаде
руководитель следственного управления СКР по Ростовской области
148
148
10-12. Василий Рудой
заместитель губернатора Ростовской области (вопросы региональной, муниципальной и информационной политики, социально-политических коммуникаций, административной реформы, информационных технологий и связи)
140
140
13-14. Николай Бритвин
председатель совета директоров АО «Ростовское», член Общественной палаты города Ростова-на-Дону
140
140
13-14. Сергей Кислов
основатель группы компаний «Юг Руси»⠀ ⠀
138
138
15. Елена Золотарева
председатель Ростовского областного суда⠀ ⠀
137
137
16-17. Виктор Гончаров
первый заместитель губернатора Ростовской области
137
137
16-17. Бесарион Месхи
ректор ДГТУ, депутат Законодательного собрания Ростовской области «Единой России», председатель РРОО грузинская национально-культурная автономия «Вардзиа» ⠀ ⠀
136
136
18-19. Константин Бабкин
президент ассоциации «Росспецмаш», президент промышленного союза «Новое Содружество», председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, совладелец «Ростсельмаш»
136
136
18-19. Ирина Рукавишникова
первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области
131
131
20-21. Владимир Ревенко
генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ростов», руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области
131
131
20-21. Андрей Кикоть
заместитель генерального прокурора России, куратор главного управления генпрокуратуры СКФО и ЮФО
130
130
22. Михаил Чернышев
депутат Государственной Думы от Ростовской области. Мэр города Ростова-на-Дону с 1993 по 2014 год, заместитель губернатора Ростовской области на протяжении 2014 - 2016 годов.
129
129
23. Владимир Мельников
председатель совета директоров «Глория Джинс»
128
128
24. Николай Коломейцев
депутат Госдумы, первый секретарь Ростовского ОК КПРФ
126
126
25. Светлана Мананкина
советник губернатора, председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по образованию, науке, культуре и информационной политике
125
125
26. Меркурий (Игорь Иванов)
митрополит Ростовский и Новочеркасский
122
122
27-28. Александр Скрябин
заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи
122
122
27-28. Владимир Гурба
заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе, город Ростов-на-Дону
120
120
29-30. Арташес Арутюнянц
президент ФК «Ростов» ⠀
120
120
29-30. Юрий Иванов
основатель и владелец ГК «ЮгСтройИнвест»
118
118
31-32. Лилия Федотова
заместитель губернатора Ростовской области – министр финансов вопросы финансовой и бюджетной политики
118
118
31-32. Владимир Устинов
полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе
115
115
33. Андрей Иванов
министр транспорта Ростовской области
114
114
34-35. Виктор Дерябкин
депутат Государственной Думы по избирательному округу 0155 (Волгодонской – Ростовская область)
114
114
34-35. Владимир Чуб
первый губернатор Ростовской области (1991—2010)
113
113
36-37. Сергей Тюрин
начальник Управления информационной политики правительства Ростовской области
113
113
36-37. Антон Гетта
депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия». Курирует Республику Калмыкию, Ростовскую область, Ставропольский край, Астраханскую область
111
111
38-40. Евгений Бессонов
руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании Ростовской области
111
111
38-40. Сергей Резник
автор одноименного Telegram-канала
111
111
38-40. Лариса Тутова
депутат Государственной Думы от Ростовской области
110
110
41. Юрий Овчинников
первый заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону ⠀
109
109
42. Михаил Корнеев
заместитель губернатора Ростовской области (вопросы взаимодействия с административными органами, профилактики правонарушений и экстремизма, организационного обеспечения деятельности мировых судей региона, казачества)
108
108
43. Андрей Мосиенко
руководитель управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области
107
107
44-45. Вадим Викулов
генеральный директор компании «Астон»
107
107
44-45. Максим Папушенко
министр экономического развития Ростовской области
106
106
46-49. Олег Дереза
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области
106
106
46-49. Виктор Водолацкий
депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия». Курирует Ставропольский край, Республику Калмыкию, Астраханскую область, Ростовскую область
106
106
46-49. Виктор Вовк
заместитель губернатора Ростовской области (вопросы строительства, архитектуры, территориального развития, транспорта, регионального государственного строительного надзора)
106
106
46-49. Александр Дюжиков
главный кардиохирург России по Южному Федеральному округу, руководитель кардиохирургического центра Ростовской областной клинической больницы
105
105
50-51. Юрий Рязанов
вице-президент Промышленного Союза «Новое Содружество». Член совета директоров, совладелец Ростсельмаш
105
105
50-51. Ирина Ширинская
и.о. председателя Арбитражного суда Ростовской области
104
104
52-53. Игорь Сорокин
заместитель губернатора Ростовской области - министр промышленности и энергетики
104
104
52-53. Елена Кожухова
заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам
103
103
54-58. Евгений Ковалев
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области – главный государственный санитарный врач по Ростовской области
103
103
54-58. Вячеслав Кущев
художественный руководитель – генеральный директор Ростовского государственного музыкального театра, председатель Общественной палаты региона
103
103
54-58. Арутюн Сурмалян
депутат Законодательного Собрания Ростовской области, генеральный директор ООО «Галактика»
103
103
54-58. Вартерес Самургашев
депутат Законодательного Собрания Ростовской области, директор ГБУ РО «Центр олимпийской подготовки №1»
103
103
54-58. Инна Шевченко
ректор Южного федерального университета
101
101
59. Сергей Косинов
Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании Ростовской области
99
99
60. Александр Хуруджи
глава «Ассоциации защиты бизнеса», общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, член федерального политического совета «Партии Роста». Выдвигался по пост сити-менеджера Ростова
98
98
61. Григорий Джелаухов
президент Адвокатской палаты Ростовской области
97
97
62-65. Екатерина Стенякина
председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму
97
97
62-65. Петр Мотренко
управляющий директор ПАО «Роствертол»
97
97
62-65. Юрий Муковоз
генеральный директор ЗАО «Центральный рынок»
97
97
62-65. Юрий Песков
бывший генеральный директор ОАО «Ростсельмаш», почетный гражданин Ростовской области
96
96
66-68. Дмитрий Удрас
генеральный директор и совладелец ПАО «Ростсельмаш», генеральный директор Промышленного Союза «Новое Содружество»⠀ ⠀
96
96
66-68. Михаил Емельянов
Депутат Государственной Думы от Ростовской области. Председатель Совета регионального отделения «Справедливой России»
96
96
66-68. Андрей Буров
председатель Избирательной комиссии Ростовской области
95
95
69-70. Татьяна Крашенникова
председатель движения «Союз Общественных Инициатив»
95
95
69-70. Игорь Абоян
главный врач МБУЗ КДЦ «Здоровье»
94
94
70-71. Михаил Птицын
председатель Южного окружного военного суда
94
94
72-73. Алексей Изотов
заместитель губернатора Ростовской области (вопросы экономического развития, инвестиционной и инновационной деятельности, международного и межрегионального сотрудничества, имущественных и земельных отношений)
94
94
72-73. Сергей Бондарев
заместитель губернатора Ростовской области (вопросы социального развития, охраны здоровья населения, труда и занятости, переселения соотечественников, проживающих за рубежом)
93
93
74. Валерий Хрипун
председатель Контрольно-счетной палаты Ростовской области
92
92
75-79. Николай Имедашвили
председатель совета директоров АО «Донаэродорстрой», член совета директоров ОАО «Группа строительных компаний «Дон»
92
92
75-79. Вадим Артемов
заместитель губернатора Ростовской области – руководитель аппарата Правительства Ростовской области
92
92
75-79. Светлана Камбулова
заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по экономике
92
92
75-79. Константин Рачаловский
министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
92
92
75-79. Вячеслав Коробка
главный врач Ростовской областной клинической больницы
91
91
80-82. Самвел Налбандян
директор ООО «Регион-пресс», генеральный директор ООО «Росрегион-Новости»
91
91
80-82. Юрий Погребщиков
первый мэр Ростова, советник президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области, директор АНО «Парк Темерник»
91
91
80-82. Анна Дмитриева
министр культуры Ростовской области
90
90
83-84. Марина Поюрова
соучредитель «Ростовского агентства новостей» и ООО «Сити Лайф»
90
90
83-84. Самвел Аракелян
министр по физической культуре и спорту Ростовской области
89
89
85-88. Ирина Четвертакова
глава пресс-службы губернатора Ростовской области
89
89
85-88. Елена Хатламаджиян
основательница движения «Городской патруль»
89
89
85-88. Анатолий Котляров
депутат Ростовской-на-Дону городской думы, секретарь правления волонтерско-общественной организации «Братская Помощь»
89
89
85-88. Сергей Куц
министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области
88
88
89-91. Лариса Балина
министр общего и профессионального образования Ростовской области
88
88
89-93. Александр Пономарев
главный врач «Городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону», депутат Ростовской-на-Дону городской думы от «Единой России»
88
88
89-93. Роман Илюгин
главный архитектор Ростова, директор департамента архитектуры и градостроительства города
88
88
89-93. Елена Елисеева
министр труда и социального развития Ростовской области
88
88
89-93. Николай Ларин
эксперт Общественной палаты Ростовской области
87
87
94-96. Михаил Фишкин
министр природных ресурсов и экологии Ростовской области
87
87
94-96. Сергей Шамшура
депутат Законодательного Собрания Ростовской области, первый заместитель управляющего директора по реализации стратегии развития, реформированию и инвестициям ПАО «Роствертол»
87
87
94-96. Елена Доровских
главный редактор сетевого издания «1Рнд»
86
86
97-98. Геннадий Гордеев
начальник управления по информационной политике Законодательного собрания Ростовской области
86
86
97-98. Вера Южанская
председатель правления областного отделения «Союза журналистов России», директор-главный редактор газеты «Наше время»
На первом этапе исследования группа из 15 экспертов оценила и дополнила лонг-лист, отобрав из 250 персон 150 человек, чье влияние в регионе наиболее очевидно. Так мы получили короткий перечень тех, кто должен попасть в наш список влиятельных персон. Затем более 30 авторитетных экспертов поставили финалистам баллы от 1 до 10, где 1 — минимальный уровень влияния, а 10 — максимальный. В итоге мы вычислили средний балл и ранжировали фамилии в рейтинге от 1 до 100.
КАК СЧИТАЛИ?
Во время работы над рейтингом влиятельных персон Ростовской области неоднократно создавалось ощущение, что многие эксперты понимают под влиятельностью возможность силового воздействия, узнаваемость персоны в медиа среде или личные связи.
Поэтому при проставлении оценок мы попросили наших экспертов абстрагироваться от медийности и личного отношения к участникам рейтинга. Оценить их потенциал, а также доступ к административным, финансовым и иным ресурсам, способность повлиять на ситуацию не только в режиме реального времени.
Что мы понимаем под влиянием?
В проставлении оценок принимали участие сами участники рейтинга, а также эксперты в политической, экономической, социальной областях. Чтобы вектор экспертизы не оказался склонен в одну сторону, мы пригласили к участию представителей всех сфер жизни города. Мы обещали участникам рейтинга полную анонимность, поэтому не можем назвать фамилии экспертов. Но совершенно точно можем гарантировать их компетентность.
Конечно, нельзя исключать субъективность каждого эксперта (хоть мы и просили их не быть предвзятыми, не интегрировать в рейтинг интересы местных элит и не опираться на политический бэкграунд). Тем не менее в совокупности проставленных оценок мы высчитали средний балл для каждого. Таким образом получился рейтинг влиятельности для Ростовской области-2020.
Кто и как оценивал?
История гражданского протеста в Хабаровском крае показала, что личность в современной российской политике все еще имеет значение. Редакция RostovGazeta попыталась выяснить, у кого в Ростовской области наибольший политический вес.
Мы попросили экспертов из самых разных сфер (от профессоров до бизнесменов и политиков) оценить по десятибалльной шкале влиятельность более чем 300 наиболее известных жителей Ростовской области.
Рейтинг составлен методом субъективного оценивания. Это значит, что особых критериев оценки мы не задавали. Почти единственным правилом было соблюдение логики политической и аппаратной иерархии. То есть участников рейтинга сравнивали между собой, учитывая, что подчиненный не может оказаться влиятельнее своего начальника.