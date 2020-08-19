В проставлении оценок принимали участие сами участники рейтинга, а также эксперты в политической, экономической, социальной областях. Чтобы вектор экспертизы не оказался склонен в одну сторону, мы пригласили к участию представителей всех сфер жизни города. Мы обещали участникам рейтинга полную анонимность, поэтому не можем назвать фамилии экспертов. Но совершенно точно можем гарантировать их компетентность.



Конечно, нельзя исключать субъективность каждого эксперта (хоть мы и просили их не быть предвзятыми, не интегрировать в рейтинг интересы местных элит и не опираться на политический бэкграунд). Тем не менее в совокупности проставленных оценок мы высчитали средний балл для каждого. Таким образом получился рейтинг влиятельности для Ростовской области-2020.



