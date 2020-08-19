Мнение редакции
ТОП 100
228
рейтинг
Голубев стал губернатором десять лет назад. И не планирует уходить с должности: в июле 2020 года региональное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло его на предстоящие выборы.

Видимо, эксперты оценили влиятельность Василия Голубева так высоко из-за большого количества возможностей, которые находятся у него в руках. Губернатор обладает административным ресурсом, в том числе принимает кадровые решения, может направить бюджетников на выполнение задач и помогать с проблемами на федеральном уровне. Эта должность также открывает доступ к финансам, в частности позволяет влиять на распределение бюджета и адресно помогать крупным инвесторам. Пост позволяет воздействовать и на информационное пространство: у губернатора под контролем находятся многие СМИ.

ВАСИЛИЙ
ГОЛУБЕВ
губернатор Ростовской области
209
рейтинг
Часть экспертов оценивали влиятельность Южакова как самую высокую в регионе. Видимо, такое мнение сложилось после ряда громких задержаний высокопоставленных чиновников Ростовской области, включая министра здравоохранения Татьяну Быковскую и заместителя губернатора по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергея Сидаша. У ведомства явно хватает влияния на такое противостояние, поэтому у ФСБ в Ростовской области самая высокая позиция из силовых структур.
ОЛЕГ
ЮЖАКОВ
начальник управления УФСБ России по Ростовской области
204
рейтинг
Бизнесмен владеет клубом PAOK и долей морского порта в городе Салоники Греции. Сейчас Саввиди проживает в Ростове и имеет большие связи и влияние: группа «Агроком», где работают около 15 тысяч человек, базируется в донской столице, здесь же Саввиди в 2018 году купил проблемную гостиницу Hyatt Regency Rostov-Don Plaza.
ИВАН
САВВИДИ
основатель группы «Агроком»

177
рейтинг
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, несомненно, больше на слуху у горожан, чем Зинаида Неярохина. Но председатель городской думы обогнала Логвиненко на два пункта влиятельности.

Неярохина руководит городской думой около 24 лет, эксперты называли ее «серым кардиналом Ростова». Именно она влияет на изменения законов на городском уровне, в том числе на принятие бюджета донской столицы.

ЗИНАИДА НЕЯРОХИНА
председатель городской думы — глава города Ростова-на-Дону
164
рейтинг
Быковская не только заняла самую высокую позицию из министров, но и обогнала всех заместителей губернатора. За 16 лет в должности министра Быковская сумела выстроить прочные связи коммерческой медициной региона. В ноябре 2019 года ее заподозрили в превышении должностных полномочий, но вскоре освободили даже из-под домашнего ареста и вернули на работу.

В разговоре с корреспондентом RostovGazeta эксперты также отмечали, что роль Быковской выросла во время эпидемии коронавируса: к ее мнению больше стали прислушиваться и руководители госструктур, и обычные жители.

ТАТЬЯНА
БЫКОВСКАЯ
министр здравоохранения Ростовской области
148
рейтинг
Г-н Узденов — влиятельный бизнесмен, чье имя связывают с кланом Арашуковых в Карачаево-Черкесии. Его «Степь», которая входит в АФК «Систему», — одна из крупнейших аграрных компаний юга России. Его активы располагаются не только на Дону, но и в Краснодарском и Ставропольском краях.

Помимо крупного бизнеса, у Узденова есть в Ростовской области целый хутор — Старозолотовский, где он живет со своей семьей. Там бизнесмен проложил дорогу, посадил лавандовое поле, перенес декорации фильма, способствовал проведению коммуникаций и так далее. В целом, с подачи Узденова деревня стала выглядеть как казачья станица, и ее признали одной из самых красивых в России.

АЛИ
УЗДЕНОВ
управляющий партнер АФК «Система», председатель совета директоров АО Агрохолдинг «Степь»
140
рейтинг
Объединение «ВКБ-Новостройки», в которое входит АО «Ростовское», входит в десятку крупнейших застройщиков в России. Группа компаний строит жилье в Краснодаре, Новороссийске, Сочи и других городах.

Несмотря на то, что большая часть бизнеса объединения располагается в других городах, эксперты оценили влиятельность Николая Бритвина достаточно высоко. Видимо, им хватило застройки «Суворовского» и «Платовского», которые стали полноценными районами донской столицы. Здесь застройщик не только возводит дома, но и обеспечивает инфраструктуру, строит спортивные трассы, очищает «Темерник» и занимается другими административными вопросами, влияющими на жизнь всего города.

НИКОЛАЙ
БРИТВИН
председатель совета директоров АО «Ростовское»
130
рейтинг
Несмотря на то, что Чернышев около четырех лет работает в Москве, он вошел в топ-25 влиятельности Ростовской области. Во-первых, город до сих пор пожинает плоды решений бывшего мэра. Взять хотя бы концессионное соглашение на набережную, которое администрация города заключила при Чернышеве с «Донским причалом» в 2013 году. Компания будет арендовать набережную надолго после ухода чиновника: контракт рассчитан на 32 года.

Во-вторых, бывший мэр не просто исчез: он стал депутатом Госдумы от Ростовской области. Эта должность позволила Чернышеву получить дополнительное влияние: по идее, он должен озвучивать в Госдуме инициативы от Ростовской области. И, в принципе, теперь он влияет на законы всей страны.


МИХАИЛ
ЧЕРНЫШЕВ
депутат Госдумы, экс мэр Ростова-На-Дону
120
рейтинг
Группа компаний занимает второе место в России по объему ввода жилья. Для такой должности Юрий Иванов занял достаточно низкое место в списке, его обогнал как минимум один застройщик.

Сейчас квартиры от «ЮгСтройИнвеста» можно купить в микрорайоне «Вересаево» и «Красный Аксай». В Ставрополе и Краснодаре застройщик охватывает больше микрорайонов: в каждом городе по три. Видимо, эксперты посчитали, что в Ростове его влияние не так обширно, как в соседних городах.

ЮРИЙ
ИВАНОВ
основатель и владелец ГК «ЮгСтройИнвест»
118
рейтинг
Для представителя президента 34 место в рейтинге влиятельности — невысокий показатель. Устинов является полномочным представителем во всем Южной федеральном округе, поэтому в Ростове к его замечаниям не относятся очень серьезно. Этим можно объяснить и то, что Устинова в рейтинге влиятельности обогнал собственный заместитель, Владимир Гурба. Последний занимается непосредственно донской столицей.
ВЛАДИМИР
УСТИНОВ
полномочный представитель президента РФ в ЮФО
114
рейтинг
Чуб занял высокое место в рейтинге влиятельности для человека, который давно отошел от дел. Вероятно, причина в том, что при правлении чиновника в Ростовской области расцвела клановая система, которая развалилась после его ухода. Однако после себя кланы оставили несколько групп влияния на бизнес-арене, которые позволяют экс-губернатору решать «свои» вопросы.
ВЛАДИМИР
ЧУБ
первый губернатор Ростовской области (1991—2010)
113
рейтинг
Сергей Тюрин занял достаточно высокое место для начальника информационной политики региона. В функциях управления значится множество пунктов, среди которых оперативное реагирование на критические и проблемные публикации в средствах массовой информации и организация встреч журналистов с сотрудниками правительства.
Таким образом, влияние Тюрина распространяется только на медиа.

Видимо, эксперты посчитали, что образ ведомства в СМИ — важный аспект, потому что он влияет на мнение многих жителей области.

СЕРГЕЙ
ТЮРИН
начальник Управления информационной политики правительства Ростовской области
111
рейтинг
Г-н Резник оказался самым влиятельным журналистом в рейтинге. Известен своими публикациями о коррупции в регионе. Журналист пробыл в колонии три года из-за обвинения по статьям «Публичное оскорбление представителя власти», «Ложный донос» и «Коммерческий подкуп». Сейчас он ведет свой канал, где публикует инсайты из разных ведомств.

Эксперты выбирали Резника в противовес чиновникам при исполнении как некоего лидера мнений. Они отмечали, что для полноты картины в списке не хватает активистов, журналистов, блогеров и голосовали за Резника как представителя критически настроенной части общества.

СЕРГЕЙ
РЕЗНИК
автор одноименного Telegram-канала
рейтинг
Самое высокое место в списке влиятельности среди врачей. Понятно, что Александр Дюжиков управляет кардиохирургическим центром и влияет на всю сферу кардиохирургии в округе, но эксперты его поставили так высоко не из-за этого.

Дюжиков » достаточно известен, чтобы обычные люди прислушивались к его мнению. Поэтому можно сказать, что он также влияет на настроение в обществе.

АЛЕКСАНДР
ДЮЖИКОВ
главный кардиохирург России по ЮФО, руководитель кардиохирургического центра Ростовской областной клинической больницы
106
103
рейтинг
Эксперты ставили высокие оценки депутату не только за личные заслуги, но и за то, что он принадлежит к семейству Самургашевых, в котором практически все занимались борьбой и являются владельцами крупного бизнеса в Ростовской области. Помимо спортивных организаций, сам Вартарес Самургашев » совладелец фирмы «Океан», занимающейся арендой недвижимости. Остальная часть фирмы принадлежит другим членам семьи с такой же фамилией.
ВАРТЕРЕС
САМУРГАШЕВ
депутат Законодательного Собрания Ростовской области, директор ГБУ РО «Центр олимпийской подготовки №1»
97
рейтинг
Муковоз руководит «Центральным рынком» с 1990 года, за это время он, как и многие участники рейтинга, стал известен в узких кругах. Влиятельность директора обусловлена тем, что с одной стороны, рынок стал практически историческим местом » здесь часто ходят фотографы и туристы, на этом рынке даже разыгрывали спектакли.
ЮРИЙ
МУКОВОЗ
генеральный директор ЗАО «Центральный рынок»
Несмотря на то, что союз существует около двух лет, Крашенинниковой удалось обойти многих известных активистов, в том числе председателя организации «Ростов без наркотиков» Станислава Горяинова и экс-прокурора Евгения Берковича.

Видимо, инициатива стала популярна за счет формата: проект существует в Сети, в публичном пространстве появляется в виде дискуссионных тематических площадок. Основная цель союза » связь людей и власти, после каждой встречи организация готовит обращения в ведомства. По всей видимости, «Союз Общественных Инициатив» обладает в первую очередь организационными возможностями, за что его лидер и получил высокую оценку влиятельности.

ТАТЬЯНА
КРАШЕННИКОВА
председатель российской общественной организации «Союз Общественных Инициатив»
95
рейтинг
Елена Хатламаджиян » одна из немногих активисток, которым удалось попасть в рейтинг. Общественница действует законодательным путем: пишет обращения и письма в организации. Таким образом активистке удалось убрать торговые ларьки перед мозаичными панно в ростовских переходах.

Можно сказать, что она также обладает организационными возможностями, за счет чего влияет на жизнь города.

ЕЛЕНА
ХАТЛАМАДЖИЯН
основательница движения «Городской патруль»
89
рейтинг
НЕ ВОШЕЛ
﻿В СОТНЮ
Эксперты видели, что Станислав Горяинов занимается борьбой против наркомании, и ставили ему высокие оценки. С одной стороны, общественник влияет на всю сферу воспитания молодежи, с другой » за счет позитивного образа его можно считать лидером общественного мнения. Однако в итоге Горяинову не хватило чуть-чуть до попадания в рейтинг » активист занял 104 место.
СТАНИСЛАВ
ГОРЯИНОВ
председатель РООО «Ростов без наркотиков»
Сейчас Анастасия Шевченко находится под домашним арестом по делу об участии «в нежелательной организации». Можно предположить, что если бы она была на свободе, то могла бы попасть в рейтинг (у нее оказалось 107 место). До этого на политической арене Ростовской области активистка играла разные роли, в том числе возглавляла предвыборный штаб Ксении Собчак.
АНАСТАСИЯ
ШЕВЧЕНКО
активистка «Открытой России»
НЕ ВОШЛА
﻿В СОТНЮ
Один из самых заметных оппозиционных активистов Ростовской области не вошел в топ-100 влиятельных людей региона. Евгений Беркович занимается политической и правозащитной деятельностью, являясь действующим членом коллегии адвокатов Ростовской области. То есть общественник обладает неким административным ресурсом, но большая часть экспертов оценила его возможности не так высоко.
ЕВГЕНИЙ
БЕРКОВИЧ
бывший прокурор Октябрьского района Ростова-на-Дону
НЕ ВОШЕЛ
﻿В СОТНЮ
Другие экс-главы региона и города вошли в топ влиятельных людей, но на Кушнарева это не распространилось. Вероятно, экспертам не показалось, что его нынешняя должность дает ему много возможностей.

ВИТАЛИЙ
КУШНАРЕВ
бывший глава администрации Ростова, председатель совета директоров «Региональной корпорации развития»
НЕ ВОШЕЛ
﻿В СОТНЮ
Кажется, Христофор Ермашов влияет на жизнь горожан: именно от него зависит, как будет работать ростовский транспорт, самая больная тема ростовчан. В частности, чиновник формировал постепенный переход на обеспеченность кондиционерами в автобусах. Однако оказалось, что эксперты оценили влиятельность Ермашова не сильно высоко. Возможно, они посчитали, что Ермашов выполняет роль завхоза на транспорте, а стратегические решения принимают другие люди из рейтинга.

ХРИСТОФОР
ЕРМАШОВ
директор Департамента транспорта города Ростова-на-Дону
НЕ ВОШЕЛ
﻿В СОТНЮ
На первом этапе исследования группа из 15 экспертов оценила и дополнила лонг-лист, отобрав из 250 персон 150 человек, чье влияние в регионе наиболее очевидно. Так мы получили короткий перечень тех, кто должен попасть в наш список влиятельных персон. Затем более 30 авторитетных экспертов поставили финалистам баллы от 1 до 10, где 1 — минимальный уровень влияния, а 10 — максимальный. В итоге мы вычислили средний балл и ранжировали фамилии в рейтинге от 1 до 100.
КАК СЧИТАЛИ?
Во время работы над рейтингом влиятельных персон Ростовской области неоднократно создавалось ощущение, что многие эксперты понимают под влиятельностью возможность силового воздействия, узнаваемость персоны в медиа среде или личные связи.

Поэтому при проставлении оценок мы попросили наших экспертов абстрагироваться от медийности и личного отношения к участникам рейтинга. Оценить их потенциал, а также доступ к административным, финансовым и иным ресурсам, способность повлиять на ситуацию не только в режиме реального времени.

Что мы понимаем
под влиянием?
В проставлении оценок принимали участие сами участники рейтинга, а также эксперты в политической, экономической, социальной областях. Чтобы вектор экспертизы не оказался склонен в одну сторону, мы пригласили к участию представителей всех сфер жизни города. Мы обещали участникам рейтинга полную анонимность, поэтому не можем назвать фамилии экспертов. Но совершенно точно можем гарантировать их компетентность.

Конечно, нельзя исключать субъективность каждого эксперта (хоть мы и просили их не быть предвзятыми, не интегрировать в рейтинг интересы местных элит и не опираться на политический бэкграунд). Тем не менее в совокупности проставленных оценок мы высчитали средний балл для каждого. Таким образом получился рейтинг влиятельности для Ростовской области-2020.

Кто и как оценивал?
История гражданского протеста в Хабаровском крае показала, что личность в современной российской политике все еще имеет значение. Редакция RostovGazeta попыталась выяснить, у кого в Ростовской области наибольший политический вес.

Мы попросили экспертов из самых разных сфер (от профессоров до бизнесменов и политиков) оценить по десятибалльной шкале влиятельность более чем 300 наиболее известных жителей Ростовской области.

Рейтинг составлен методом субъективного оценивания. Это значит, что особых критериев оценки мы не задавали. Почти единственным правилом было соблюдение логики политической и аппаратной иерархии. То есть участников рейтинга сравнивали между собой, учитывая, что подчиненный не может оказаться влиятельнее своего начальника.


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