Объединение «ВКБ-Новостройки», в которое входит АО «Ростовское», входит в десятку крупнейших застройщиков в России. Группа компаний строит жилье в Краснодаре, Новороссийске, Сочи и других городах.
Несмотря на то, что большая часть бизнеса объединения располагается в других городах, эксперты оценили влиятельность Николая Бритвина достаточно высоко. Видимо, им хватило застройки «Суворовского» и «Платовского», которые стали полноценными районами донской столицы. Здесь застройщик не только возводит дома, но и обеспечивает инфраструктуру, строит спортивные трассы, очищает «Темерник» и занимается другими административными вопросами, влияющими на жизнь всего города.