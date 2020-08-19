Несмотря на то, что Чернышев около четырех лет работает в Москве, он вошел в топ-25 влиятельности Ростовской области. Во-первых, город до сих пор пожинает плоды решений бывшего мэра. Взять хотя бы концессионное соглашение на набережную, которое администрация города заключила при Чернышеве с «Донским причалом» в 2013 году. Компания будет арендовать набережную надолго после ухода чиновника: контракт рассчитан на 32 года.



Во-вторых, бывший мэр не просто исчез: он стал депутатом Госдумы от Ростовской области. Эта должность позволила Чернышеву получить дополнительное влияние: по идее, он должен озвучивать в Госдуме инициативы от Ростовской области. И, в принципе, теперь он влияет на законы всей страны.





