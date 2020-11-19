Завершились напряженные игры в проекте «Дебатл» - диспутного клуба в режиме онлайн. Судьба страны находится в руках молодого поколения – тех, кто сейчас постигает свою профессию в вузе или делает первые шаги в карьере. Именно поэтому в «Дебатле» участвовала самая активная молодежь – те, кому чужд принцип «моя хата с краю» и кому не безразлично в какой стране придется жить.

Как никогда сейчас применим принцип – бытие определяет сознание, поэтому наш диспутный клуб проходил в онлайн-формате. Однако споры не потеряли своей остроты, даже при общении через веб-камеру и экран монитора.

Два месяца турнира, 16 команд из 14 регионов России и лишь один победитель. Участников дебатов оценивала судейская коллегия из региональных представителей СМИ, политиков, общественных деятелей. Баллы выставлялись за следующие критерии: аргументация — заготовка доводов по заданной теме, полемика — заданные вопросы оппоненту, ответы на вопросы противника, артистизм — поведение, уверенность в себе.

Темы для дебатов определяли организаторы проекта и случайным образом распределяли их между парами команд. Сторону в дебатах также выбирал жребий, поэтому точки зрения, которые отстаивали участники, необязательно могли совпадать с их собственным мнением.

Наши участники
Анастасия Абрамова
Команда Белгорода
Валерий Белых
Команда Белгорода 2
Андрей Брянский
Команда Владивостока
Александр Майдоров 
Команда Волгограда
Наталья Байша
Команда Волгограда 2
Артем Матюшечкин
Команда Ижевска
Нина Шимина
Команда Казани
Владислав Ремизов
Команда Карелии
Алена Сасова
Команда Нижнего Новгорода
Дмитрий Арды
Команда Нижнего Тагила
Андрей Бем
Команда Омска
Михаил Кузнецов
Команда Оренбурга
Иван Губенко
Команда Ростова-на-дону
Александр Куриленко
Команда Ставрополя
Алексей Ларионов
Команда Тюмени
Оскар Лютов
Команда Уфы
Участники Дебаттла
Оскар Лютов
Команда уфы
Анастасия Абрамова
Команда Белгорода
Валерий Белых
Команда Белгорода 2
Андрей Брянский
Команда Владивостока
Александр Майдоров
Команда Волгограда
Наталья Байша
Команда Волгограда 2
Артем Матюшечкин
Команда Ижевска
Нина Шимина
Команда Казани
Владислав Ремизов
Команда Карелии
Алена Сасова
Команда Нижнего Новгорода
Дмитрий Арды
Команда Нижнего Тагила
Андрей Бем
Команда Омска
Михаил Кузнецов
Команда Оренбурга
Иван Губенко
Команда Ростова-на-дону
Александр Куриленко
Команда Ставрополя
Алексей Ларионов
Команда Тюмени
Какими бы ни были результаты и баллы, «Дебатл» достиг своей главной цели: любой желающий может наглядно убедиться, что у страны хорошее будущее, если есть столько неравнодушной и талантливой молодежи, готовой отстаивать свою точку зрения и стремиться к улучшению и себя, и окружающей действительности. Ведь истина, как известно, рождается именно в споре.
Участники
Расписание
Эксперты
Турнирная таблица
ОРЕНБУРГ
ВОЛГОГРАД
ТЮМЕНЬ
НИЖНИЙ ТАГИЛ
ОМСК
ВЛАДИВОСТОК
БЕЛГОРОД
ПЕТРОЗАВОДСК
КАЗАНЬ
НИЖНИЙ НОВГОРОД
СТАВРОПОЛЬ
РОСТОВ
УФА
ИЖЕВСК
Финальная битва
Участники
Расписание
Эксперты
Темой финала "Дебатла" стали грядущие новогодние каникулы. Омск представлял точку зрения, что 10 дней праздников – губительная практика для экономики и общества. Команда из Уфы защищала мнение, что длительный отдых является принятой традицией и необходим для восстановления сил, путешествий и встреч с близкими. В итоге эксперты отдали победу представителям Башкирии - 55 баллов против 50 у Омска.

Бессменным капитаном уфимцев на протяжении всего турнира выступал Оскар Лютов, студент-медик. Эксперты после финала отмечали хорошую память лидера команды - он запоминал тезисы выступлений оппонентов из Омска и старался найти контраргументы, его яркие примеры из практики работы врачом, положительно сказалась и эмоциональность его речей, в которых Оскар смог буквально нарисовать красоту новогоднего волшебства.

Ранее на пути к решающей битве Уфа обошла Ижевск (40:34), вторую команду Волгограда (49:38) и вырвала победу в принципиальнейшем полуфинале с Казанью 50:47. Дебатеры из Башкирии доказали, что готовы победить в любом диспуте, ведь по ходу турнира им приходилось спорить на такие разные темы, как необходимость феминитивов, государственная поддержка для кинематографа и патриотизм в айти-сфере.

Мы поздравляем команду Уфы со званием чемпиона и желаем новых побед!