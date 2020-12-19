Егор Мараков. Лидер номинации “Общественная деятельность.Дети”

В прошлом году мальчик стал победителем районного конкурса «Первоклассник Цимлы». А ещё он с удовольствием участвовал в городском конкурсе «Парад колясок и детского автотранспорта» и гордо поехал в костюме льва на своем самокате. И это - только малая часть достижений Егора!Мама Егора призналась, участие в проекте показало всей семье Мараковых, что у них много друзей, поддержка которых бесценна! А еще показать достижения своего любимого ребенка - дорогого стоит!"Эти проекты дают нам силу - родителям. Показать, что мы многое можем, наши дети могут", - отметила мама Егора. Женщина мечтает, чтобы мальчик социализировался и был приспособлен к общению со сверстниками. "Силы дает ребенок, который что-то делает. Каждая мелочь. Наши достижения. В школе нас учитель научила прыгать, логопед научила дуть. Для кого-то это мелочи, а мы этим живем и радуемся", сказала мама супергероя #бв_рнд.