Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
ГЕРОЕВ
76
29
47
ВЗРОСЛЫХ
ДЕТЕЙ
ЛИДЕРЫ
ГЕРОИ
Спорт и киберспорт
Общественная деятельность
Культура
Наука и образование
Все участники проекта #бв_рнд по номинациям
Номинация «Культура»
Взрослые
Александрова Ирина
https://vk.com/wall-118316415_43119

Бирюлина (Роева) Ольга
https://vk.com/wall-118316415_43352

Евтушенко Руслан
https://vk.com/wall-118316415_43531

Жогина Екатерина
https://vk.com/wall-118316415_43115
Зедгенидзе Кристина
https://vk.com/wall-118316415_43230

Зубишин Владимир
https://vk.com/wall-118316415_43142

Козлов Владимир
https://vk.com/wall-118316415_43216

Лысенко Андрей
https://vk.com/wall-118316415_43172
Потапова Екатерина
https://vk.com/wall-118316415_43381

Тартанов Виктор
https://vk.com/wall-118316415_43168
Дети
Агеева Мария
https://vk.com/wall-118316415_42870

Багатыров Вадим
https://vk.com/wall-118316415_43378

Бездудная Дарья
https://vk.com/wall-118316415_42924

Бояршинов Тимофей
https://vk.com/wall-118316415_42904

Гаража Божена
https://vk.com/wall-118316415_42868

Давыдова Татьяна
https://vk.com/wall-118316415_43196

Данильчик Марьяна
https://vk.com/wall-118316415_43394

Древалева Ксения
https://vk.com/wall-118316415_43353

Заливацкий Александр
https://vk.com/wall-118316415_43367

Иванова Ольга Сергеевна
https://vk.com/wall-118316415_43395
Казьмина Ульяна
https://vk.com/wall-118316415_43472

Камбулов Андрей
https://vk.com/wall-118316415_43107

Коваленко Ульяна
https://vk.com/wall-118316415_43158

Коновалов Виктор
https://vk.com/wall-118316415_42874

Костюк Святослав
https://vk.com/wall-118316415_43143

Кузнецова Валентина
https://vk.com/wall-118316415_43373

Литвиненко Наталья
https://vk.com/wall-118316415_42869

Максимова Татьяна
https://vk.com/wall-118316415_43125

Муратов Артем
https://vk.com/wall-118316415_43345

Погосова Сабина
https://vk.com/wall-118316415_43141
Семибратов Артем
https://vk.com/wall-118316415_43201

Степанова Ксения
https://vk.com/wall-118316415_43350

Стефаниди Дарья
https://vk.com/wall-118316415_42916

Тушева Наталья
https://vk.com/wall-118316415_43348

Устименко Давид
https://vk.com/wall-118316415_42920

Федорина Дария
https://vk.com/wall-118316415_43554

Чернобай Иван
https://vk.com/wall-118316415_43368

Эбитова Анастасия
https://vk.com/wall-118316415_43442

Юденко Валерия
https://vk.com/wall-118316415_43229
Номинация «Спорт и киберспорт»
Взрослые
Александравичене Ермаш
https://vk.com/wall-118316415_43186

Баркалов Александр
https://vk.com/wall-118316415_43178

Бобровник Владислав
https://vk.com/wall-118316415_43584

Бобровник Мария
https://vk.com/wall-118316415_43189
Захарян Алексей
https://vk.com/wall-118316415_43105

Ковтунов Антон
https://vk.com/wall-118316415_43180

Леваднев Юрий
https://vk.com/wall-118316415_43195

Мальцев Вадим
https://vk.com/wall-118316415_43144
Манукян Фрида
https://vk.com/wall-118316415_43123

Овчинникова Юлия
https://vk.com/wall-118316415_43209

Панян Илона
https://vk.com/wall-118316415_43154

Пикунов Антон
https://vk.com/wall-118316415_43161
Дети
Барбатина Елизавета
https://vk.com/wall-118316415_43148

Бурлаков Руслан
https://vk.com/wall-118316415_43111

Гайдаревская София
https://vk.com/wall-118316415_43110

Зверева Екатерина
https://vk.com/wall-118316415_43221

Кочерга Владислав
https://vk.com/wall-118316415_43423
Красников Николай
https://vk.com/wall-118316415_42911

Мамаев Амир
https://vk.com/wall-118316415_43164

Морозова Анастасия
https://vk.com/wall-118316415_43231

Рыковская Мария
https://vk.com/wall-118316415_43127

Тертышников Павел
https://vk.com/wall-118316415_42872
Филатьева Елизавета
https://vk.com/wall-118316415_42872

Чепурченко Николай
https://vk.com/wall-118316415_42873

Шулак Артем
https://vk.com/wall-118316415_43207
Номинация «Наука и образование»
Взрослые
Ковалева Анастасия
https://vk.com/wall-118316415_43151
Дети
Бабак Леонид
https://vk.com/wall-118316415_43355
Бабак Максим
https://vk.com/wall-118316415_43122
Кручинин Ростислав
https://vk.com/wall-118316415_43116
Номинация «Общественная деятельность»
Взрослые
Гладченко Анна
https://vk.com/wall-118316415_43113

Кулькова Яна
https://vk.com/wall-118316415_43391
Серенко Янина
https://vk.com/wall-118316415_43208

Тахтамышева София
https://vk.com/wall-118316415_43130
Осипенко Роман
https://vk.com/wall-118316415_43382

Шамсудинов Ибрагим
https://vk.com/wall-118316415_43369
Дети
Кравцов Святослав
https://vk.com/wall-118316415_43146
Лапин Владислав
https://vk.com/wall-118316415_43236
Мараков Егор
https://vk.com/wall-118316415_43380
Депутат Законодательного Собрания VI созыва, руководитель фракции ЛДПР
Евгений Федяев
Педагог-психолог, преподаватель фортепиано, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, лауреат международных конкурсов в Париже и Сочи, с 1991 работает в ДШИ им Г.М Балаева, занимается инклюзивным обучением
Наталья Демьянова
Руководитель пресс-службы реготделения "Единой России"
Даниил Дьяков
Общественный деятель, занимается вопросами ЖКХ и озеленения Ростова. Главный эко-активист в Ростове
Диана Джавадова
Глава Ассоциации защиты бизнеса, сопредседатель "Партии Роста"
Александр Хуруджи
ЭКСПЕРТЫ
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