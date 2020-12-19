София Тахтамышева. Лидер номинации “Общественная деятельность”
Девушка с большим сердцем занимается благотворительностью, помогает людям и организует сборы, лотереи, аукционы. “Я хочу пожелать людям, которые попали в сложную ситуацию, главное, не падать духом, не отчаиваться. На вашем жизненном пути будет человек, которые протянет вам руку помощи”, - обратилась София ко всем пользователям соцсетей. На вопрос, где девушка черпает энергию, героиня #бв_рнд сказала следующее: “В работе, в увлечениях, в друзьях, в знакомых, в том, что на улице прекрасная погода, нужно найти силы и стремиться к самому лучшему, что у вас может произойти”.