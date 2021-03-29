Сегодня в Ростовской области есть всего два явных клана на политической арене. Это группы главы региона Василия Голубева и клан вице-губернатора Игоря Гуськова.

Обращает на себя внимание «армянский» клан. Но его называют «шатким» — депутаты между собой не могут определиться с лидером, каждый из них занимается своим бизнесом. Они стараются не мешать и не помогать друг другу.

«Группу Голубева» курируют в Москве, занимаются этим лично заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Небольшая «команда Гуськова» контролирует социальную сферу через доверенных выходцев из этого города. За ним сегодня такие важные направления работы, как строительство новых объектов образования и работа с протестующей молодежью.

«Армянская группа» политиков в Ростовской области «работает» с такими сферами, как развлечения, соревнования, строительство, торговля, городское хозяйство, земля, недвижимость.

Политологи «рисуют» различные варианты действий политических кланов региона в текущем году и рассказывают о том, как они создавались.

«Ростов-папы»: кто входит в главные политические кланы Ростова