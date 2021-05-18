ДУМА О
РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Обзор выборов в Государственную думу
по Ростовской области в 2021 году
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ТЕНДЕНЦИИ

В единый день голосования жителям Ростовской области предстоит вместе со всей страной избрать восьмой созыв Госдумы. RostovGazeta в спецпроекте анализирует предвыборные расклады с персоналиями и электоральной базой.


Все указывает на то, что в Ростовской области будут очень сложные выборы. Рейтинг партии власти в регионе около 30% даже по официальным опросам. Часть электората считает, что в регионе не сделало властями то, что могло быть сделано. К тому же статистика говорит, что рождаемость рекордно падает, смертность растет, из региона массово уезжают люди. Некоторые сравнивают регион с соседним Краснодарским краем, где показатели растут. Многие собираются прийти на участки и проголосовать протестно — то есть за КПРФ и ЛДПР. В регионе уверены, что политическая партия «Новые люди» и «Справедливая Россия За правду» — отростки «Единой России». К тому же на Дону сильны позиции депутатов от КПРФ и ЛДПР. В последнее время региональные политики от этих движений много пиаряться и находятся в информационном поле. Практически каждый день от оппозиционных депутатов Городской думы или Законодательного собрания следуют критические заявления в сторону властей по той или другой проблеме. К тому же оппозиционеры «выходят в поля» и работаю с избирателями «на земле», выслушивая их проблемы и вынося их на областной уровень. Депутаты от «Единой России» часто не так активны в информационном поле. Новшеством будущих выборов станет участие в них жителей ДНР и ЛНР, которые получили российские паспорта. Их припишут к приграничным округам Ростовской области. Многие считают, что там сильны позиции «Справедливой России», с которой объединилось движение «За правду» Захара Прилепина. Туда входят участники боевых действий на территории Донбасса.

ОКРУГА

КАНДИДАТЫ

Вартерес Самургашев
Екатерина Стенякина
Виктор Водолацкий
Юрий Кобзев
Владимир Карагодин
Михаил Чернышев

ЕДИНАЯ РОССИЯ

Александр Каминский
Александр Шолохов
Владимир Аверченко
Ирина Загоруйко
Максим Щаблыкин
Валерий Хрипун
Виктор Дерябкин
Александр Ищенко
Сергей Косинов
Михаил Емельянов

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Лариса Тутова
Петр Пятибратов
Евгений Федяев

ЛДПР

Евгений Бессонов
Николай Коломейцев
Наталья Оськина

КПРФ

Александр Бородай
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Является символом армян Ростова. В 2018 году избран депутатом Законодательного Собрания V- VI созыва. Член фракции «Единая Россия». Заместитель председателя комитета по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму.

Семья Самургашевых достаточно известна в Ростове. Однако членов семейства преследует не только слава выдающихся борцов, некоторые ростовчане проводят параллели между Самургашевыми и бандитами из 90-х. Они начинали бизнес с транспортных перевозок, потом перешли на аренду недвижимости. В их собственности десятки фирм, которые занимаются различными видами деятельности.

В последние месяцы кроме спорта Самургашев комментирует заседания регионального Заксобрания, проводит прием граждан, касается проблем ЖКХ. Кроме того, объезжает с подарками бюджетников (образование, здравоохранение), правительство поддерживает его, увековечив на аллее спортсменов. В 2004 году в Ростове установили бронзовый памятник с надписью: «Вартерес Самургашев — первый донской олимпийский чемпион по греко-римской борьбе».

Придерживается традиционных для себя тем, эксплуатируют образы, которые уже приводил к победе на выборах. Но и здесь видны робкие попытки работать с другими сегментами. Самургашев не просто спортсмен, но и внимательный, чуткий к чаяниям граждан своего округа депутат, носитель и защитник правильных мужских ценностей. В конце концов не так уж важно, что их сформировало: спорт или бэкграунд семьи.
Вартерес Самургашев
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41 год, олимпийский чемпион
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В 2010 стала депутатом гордумы города Шахты. С 2012 — 2014 год — сопредседатель Координационного совета ВОО «Молодая Гвардия Единой России». Член Регионального политического совета, председатель комитета Заксобрания по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму.

Стенякина активно ведет работу и агитацию в своем родном городе Шахты. Так, она взяла на себя инициативу дать этом населенному пункту официальную символику, которой до этого не было. По ее запросам отремонтировали несколько школ и поставили памятник местному тяжелоатлету Василию Алексееву.

Также Стенякина запомнилась своей инициативой запретить продажу слабоалкогольных энергетиков. Вначале закон был принят на региональном уровне, а с 1 января 2018 года в России повсеместно. Она также боролась, чтобы приравнять «вейпы» к сигаретам и добиться запрета их продажи несовершеннолетним.

Стенякина поднимает вопросы несовершенства ЖКХ, постоянно пишет о возможностях молодежной политики. Часто Стенякину приглашают пообщаться со студентами и блогерами. Екатерина сейчас активно пытается «собрать» свою аудиторию соцсети TikTok.
Она посещает многодетные семьи — дарит подарки, обсуждает с коллегами экологические проблемы и пути их решения. Избиратель Стенякиной — молодой и активный член общества до 40 лет. Многие в Ростовской области в политических кругах поддерживают Екатерину, утверждая, что она «заслужила» своей многолетней деятельности место в Государственной думе.
Екатерина Стенякина
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36 лет, молодежная активистка
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Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, Верховный Атаман Союза казачьих войск России и Зарубежья. С 1999 года — заместитель губернатора Ростовской области, а с 2016 года — депутат Госдумы. В течение 14 лет возглавлял общество «Всевеликое войско Донское».

Тема казачества — номер один в списке дел Водолацкого. Депутат часто по звонку нуждающихся помогает ветеранам продуктовыми наборами, о чем с удовольствием сообщает в своем Instagram. Здоровый образ жизни, спорт и патриотическое воспитание — направления, о которых любит говорить Водолацкий.

В январе Водолацкий был замечен в накрутке подписчиков в Instagram, за 2 дня на его страницу подписались 3,5 тысяч пользователей. Что не могло не смутить коллег депутата, которые пристально следят за его деятельностью.

Водолацкий в начале года предложил создать постоянный цикл передач на федеральных каналах о молодежи и патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Среди своих избирателей, которые чаще, по всей видимости, являются пенсионерами, Водолацкий мечтает видеть молодых людей. Именно потому пожилой депутат так отчаянно пытается развивать свои соцсети фейковыми подписчиками.
Виктор Водолацкий
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63 года, казачий атаман
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С 2014 года работал исполняющим обязанности главного врача МБУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» № 5, с 2015 года — главный врач больницы. Работал главным врачом городской больницы до 2016 года. Депутат Государственной думы РФ VII созыва. В 2020 году отказался от места депутата и стал министром здравоохранения Ростовской области.

Среди последних ярких законотворческих предложений депутата были поправки, которые в случае принятия смягчили бы правила учета обезболивающих в медучреждениях. Сейчас поводом для административного нарушения и крупного штрафа могут быть мелкие недочеты — например, журнал учета препаратов, лежащий в запертом кабинете, но не в сейфе. Но, по мнению Кобзева, наказание должно быть соразмерно нарушению.

Кобзев был также одним из авторов законопроекта о минимальной стоимости сигарет в 86 рублей. По предположению депутатов, это избавило бы табачный рынок от нелегальной продукции. Но правительство РФ не поддержало принятие закона.
Юрий Кобзев — автор законопроекта, по которому скорой помощи будет необязательно получать письменное согласие пациента на оказание помощи. Бумаги потребуются, только если человек решил отказаться от вмешательства медика. По мнению автора закона, это сэкономит время на вызове и облегчит работу фельдшеров. Закон уже приняли в первом чтении.

Законотворческая деятельность Кобзева направлена в основном на точечные правки здравоохранения — дело, вероятно, важное и может быть, нужное, но для переизбрания депутату не хватит голосов исключительно медицинских работников. В случае участия в выборах, ему предстоит популяризировать узко медицинскую тему в широких массах. Работа объемная, но почва есть: во-первых, люди еще не отошли от ковидного шока и роль доктора в сознании (и подсознании) граждан выросла; во-вторых, у здравоохранения много смежных электоральных ниш: пенсионеры, дети (молодые родители). Пока, правда, Кобзев эту работу не начал.

Кобзев стал министром после увольнения прошлого экс-главы Минздрава Татьяны Быковской. Ее увольнение сопровождалось коррупционным скандалом и обвинениями, что она получала откаты и лоббировала выигрыш государственных контрактов некоторых фирм. Последней каплей к увольнению Быковской — стали смерти из-за недостатка кислорода пациентов в больнице № 20. Несмотря на все это она остается на свободе, так как считается близкой соратницей губернатора Василия Голубева.
Юрий Кобзев
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49 лет, медик
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Начинал инженером в ТАНТК им. Г. М. Бериева. В 2017 году занял пост директора дирекции авиазавода. В 2014 году Карагодин победил на выборах депутатов Таганрогской городской Думы VI созыва. В Думе он возглавил комиссию по социальной политике, труду и защите прав граждан. В 2018 году избран Депутатом Законодательного Собрания V созыва. Член «Единой России».

Регби — любимое увлечение Карагодина. Он «планомерно» развивает и популяризирует этот вид спорта в Ростовской области.
В родном Таганроге обращается к городскому населению. Ищет подходы к пожилой аудитории: дарил цветочки дамам из общества инвалидов и совета ветеранов. Очень важно, что за него могут проголосовать работники завода ТАНТК им. Бериева и члены их семей.
Владимир Карагодин
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41 год, инженер
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В 1993 году назначен главой администрации города Ростова-на-Дону. Спустя два года стал мэром Ростова. Ушел в отставку в 2014 году и перешел на работу в правительство Ростовской области, заняв пост заместителя губернатора. В 2016 году избран депутатом Госдумы VII созыва. Член комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

В 2018 году Михаил Чернышев был инициатором законопроекта, чтобы собственникам жилья, которым исполнилось 70 или 80 лет, и которые проживают с инвалидами I и II группы, могли компенсировать расходы на капремонт. Законопроект был принят.

Михаил Чернышев стал единственным инициатором законопроекта, чтобы люди получали единую квитанцию за коммунальные услуги. По его мнению, многие граждане РФ жалуются, что не всегда понимают, за что они платят из-за множества квитанций. Но законопроект не был принят. Мало пишет в соцсетях о своей деятельности. Считается, что у него есть пролоббированное место в парламенте через личные договоренности на высшем уровне. Несмотря на это, с главой региона у него складываются непростые отношения, так как Чернышев считается человеком прошлого губернатора Владимира Чуба.
Михаил Чернышев
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49 лет, бывший мэр Ростова
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С 1983 по 2011 год работал на шахтах Ростовской области. В 2011 году работал проходчиком пятого разряда на шахте ОАО «Донуголь». В 2011 избрался в Госдуму по партийным спискам «Единой России». В 2013 году на выборах депутатов Заксобрания Ростовской области Каминский вместе с губернатором Голубевым шел «локомотивом» списка «Единой России», избрался, но от мандата отказался. В 2016 году переизбрался в Госдуму по спискам «ЕР».

Постоянно поднимает вопрос положения шахтеров и бедности шахтерских территорий. Его избиратель — шахтеры или член его семьи, а также бюджетники.
Александр Каминский
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63 года, шахтер
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Всю свою сознательную жизнь (почти 30 лет) работал в Государственном музее-заповеднике М. А. Шолохова.

В 2003 году стал депутатом ЗСРО III созыва. Являлся членом Общественной палаты Ростовской области, а также членом Общественной палаты РФ. Сейчас состоит в Совете при президенте РФ по культуре. В 2016 году избран депутатом Госдумы VII созыва.

Шолохов активно принимает участие в обсуждении вопросов культуры, волонтерства. Много общается с избирателями в личных встречах в станицах. Посещает музеи и библиотеки в небольших хуторах. Кроме того, депутат пытается быть «ближе» к студентам — обсуждает с молодежью современный кинематограф (фильм о Михаиле Шолохове «Кровью моего сердца…»), приезжает в гости к талантливым детям с подарками. Но остается заложником своего амплуа: мир меняется, он нет. К тому же — он меркнет в тени славы великого деда.

Избиратель Шолохова — образованный, культурный человек средних лет, а также студенты. Многие за него будут голосовать исключительно в память о его великом деде. То есть тут идет вопрос того, что его личность и фамилия значат гораздо больше, чем его дела и предвыборная кампания.
Александр Шолохов
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59 лет, внук великого писателя
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Занимал пост заместитель заведующего отделом Белокалитвинского горкома КПСС, работал первым заместителем мэра Новочеркасска. С 1999 по 2004 годы — являлся депутатом Госдумы.

С 2004—2005 годы — заместитель руководителя рабочей группы при Администрации Президента Р Ф и один из инициаторов подготовки Национального Проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России».

Активную общественную деятельность практически не ведет.
Внук писателя Аркадия Аверченко. Но он абсолютно автономен от семейного бэкграунда. В 2016 году вышел из «Единой России». Перед выборами 2016 года Аверченко раскидывал по медиа агитки, у него был свой сайт, который сейчас недоступен. Сегодня от него нет никакой активности.
Владимир Аверченко
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70 лет, местный политик
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С 2013 по настоящее время — заместитель генерального директора ОАО «Ростовский порт». Депутат Заксобрания Ростовской области, избралась по спискам «ЕР».

Активно занимается вопросами развития сельского хозяйства Ростовской области. Постоянно выступает с инициативами по улучшению жизни сельских территорий. Проведения туда газа и других благ цивилизации. Активную общественную деятельность практически не ведет. Мало встречается с избирателями и не так много разъезжает по районам региона. Считается, что она может выдвинуться исключительно из-за кулуарной договоренности внутри единоросов, так как у нее влиятельные покровители в регионе.
Ирина Загоруйко
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40 лет, «Миссис Вселенная — 2009»
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С 1998 по 2013 год — генеральный директор ООО ПКФ «Донметалл-2000». Депутат Госдумы. Член комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. В последнее время его фирмы проходят процедуру банкротства.
Депутат занимается проблемами переселения людей из ветхого жилья, а также способы защиты граждан от покупки аварийного жилья.
Много обсуждает с главами небольших городов проблемы реконструкций и строительства общественных территорий. Показательно инспектирует благоустройство новых парков и скверов в своем избирательном округе. Показывает, что решает «точечные» проблемы, связанные с ЖКХ, которые поступают от граждан. Демонстративно решает/ демонстрирует способности решать Депутат много помогает медикам во время пандемии подарками и средствами защиты, часто встречается с врачами, знает их проблемы и старается их решить.
Максим Щаблыкин
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51 год, менеджер
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Член Президиума Регионального политического совета, председатель Контрольно-счетной палаты Ростовской области.

Являлся членом ревизионной комиссии АНО «Оргкомитет «Сочи-2014». Член наблюдательного совета Федерации плавания Ростовской области, председатель «Ростовского филиала Российского Книжного Союза».
В 2016 году Хрипун внезапно расхотел баллотироваться в Госдуму, он снял свою кандидатуру с праймериз «ЕР». Тогда в качестве кандидата он пробыл всего две недели. Возможно, в этом году Хрипун поведет себя также неожиданно.

В последний год глава КСП региона не выделялся громкими заявлениями. Он спокойно и планомерно делает свою работу, устрашая муниципалитеты проверками и выявленными многомиллионными нарушениями. Считается, что он выступает в коалиции с министром финансов Лилией Федотовой. Такая связь позволяет председателю КПС удерживать сектор влияния в регионе. Проверки со стороны контрольно-счетной палаты — один из самых устрашающих инструмент для чиновников на местах.
Валерий Хрипун
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65 лет, фискал
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Депутат Госдумы, первый заместитель руководителя межрегионального координационного совета «Единая Россия» по ЮФО. Экс-глава администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону. Экс-замгубернатора, министр экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей. С 2008 — 2016 годы — председатель Заксобрания.

В феврале стало известно, что Дерябкин попал в санкционный список Украины. Ему грозит блокировка активов на три года, но депутата, кажется, не слишком волнует эта тема, по крайней мере, в публичном поле он ее проигнорировал.

Дерябкина волнуют проблемы экологии, он много говорит на тему спасения реки Дон в связи с появлением сообщений о катастрофе с питьевой водой в Ростовской области. Также депутат комментировал меры правительства и Госдумы по решению проблем жителей Дона в период коронавируса.

Он возвращается в региональную повестку на громких социально болезненных темах. При этом, из открытых источников следует, что не не воспользовался правом законотворческой инициативы, не использовал лоббистский потенциал депутата, чтобы найти системное решение этих проблем.
Виктор Дерябкин
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65 лет, чиновник
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С 2016 года занимает пост Председателя Законодательного Собрания Ростовской области. В 1991 году создал одну из первых независимых молодежных организаций области — Ростовский студенческий союз, став его лидером.

Работал в представительстве Президента России в Ростовской области в качестве специалиста-эксперта. С 1998 по 2013 годы — депутат ЗСРО, затем год проработал в должности заместителя губернатора Ростовской области.
Ищенко часто говорит о проблемах многодетных семей, детей-инвалидов. Пытается получить поддержку незащищенных слоев населения.

«Депутаты, которые будут представлять Ростовскую область в Госдуме, должны со знанием дела представлять различные сферы жизни — медицину, предпринимательство, образование, промышленность, культуру», — считает Ищенко.

Сам же он считает, что представляет сферу образования.
Александр Ищенко
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51 год, спикер
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Недавно в ДТП погиб влиятельный муж, который имел влияние как бизнесмен в ее родном Песчанокопском районе. Она является членом «Единой России» с 2014 года, депутатом Госдумы VII созыва. Тутова занимает должность заместителя председателя комитета по образованию и науке Госдумы.

Как и ранее, Лариса Тутова сосредоточена на самых многочисленных электоральных сегментах: пенсионеры, бюджетники сферы образования, откровенно бедные слои населения региона. Активно работает на округе с населением. Для нее стала регулярной практика адресной помощи малоимущим, социально незащищенным. Иногда правда ее поступки могут иметь полярный эффект. Например, выдача продуктовых наборов ветеранам ВОВ. С одной стороны любая помощь ветеранам — это социально одобряемая акция. С другой стороны, как депутат Госдумы, Тутова могла бы инициировать системные изменения поддержки ветеранов ВОВ, чтобы им не требовалась адресная помощь и продуктовые наборы от более состоятельных людей.

Из свежих инициатив Тутовой — выдача школьникам свидетельств профессии рабочего, должности служащего. Как раньше — корочки трактористов, швей, продавцов, секретарей.
Лариса Тутова
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51 год, депутат Госдумы, местный учитель
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Руководитель фракции «Справедливая Россия» в региональном Заксобрании.

С 2005 — 2007 годы — Председатель Правления Регионального отделения ПП «Родина», Ростов-на-Дону. В дальнейшем занимал руководящие должности в региональной «СР». В 2019 году Косинов проиграл на выборах мэра Ростова-На-Дону.

Косинова интересует реализация «мусорной реформы», разбитые дороги в регионе, о чем он часто пишет на своей странице в Facebook. Депутат поднял тему обманутых земских докторов на Дону, которые переехали в Краснодар, не дождавшись обещанных выплат.

Депутат критически высказался насчет строительства коллектора в Ростове за 5,7 млрд рублей: «Вексельберг, конечно, уважаемый человек, но пусть он начинает строить его сам, а мы потом отдадим эти деньги». Косинов посчитал, что бюджетные деньги неправильно распланировали, средства нужно тратить, по его словам, на строительство школ.
У него проблемная повестка, адресная критика региональных чиновников и российских олигархов.
Сергей Косинов
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61 год, социал-демократ
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В Госдуме VII созыва занимает посты первого замруководителя фракции «Справедливая Россия» и первого заместителя председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.
В политике с 1989 года. Начинал с СПС, затем — «Яблоко». В 2003 избрался в Госдуму от «Единой России». В 2007 годупобедил на выборах депутатов Госдумы по спискам партии «Справедливая Россия». В 2008 году избран председателем совета регионального отделения «Справедливой России» в Ростовской области. В 2015 года на выборах губернатора Ростовской области занял третье место. На выборах в Госдуму 2016 года победил по округу № 150 (Нижнедонскомий одномандатномый округ).
Глава центрального аппарата партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), политтехнолог Дмитрий Гусев назвал имена 13 будущих кандидатов в Госдуму от эсеров, которые, по его мнению, могут рассчитывать на победу в одномандатных округах. Среди перечисленных кандидатов — Михаил Емельянов от Ростовской области.

В апреле Емельянов высказался о том, что регионам нужно вернуть право самостоятельно распоряжаться половиной собственных доходов. «Это простое правило надо вернуть, что и позволит расширить полномочия субъектов федерации по распоряжению их деньгами», — сказал депутат.
Емельянов поддержал законопроект, который запретит судимым за тяжкие преступления работать в такси, а также законопроект для агрессивных коллекторов. Также депутат активно поддерживал предложение об ужесточении наказания за телефонное мошенничество.
Михаил Емельянов
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58 лет, политик
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Работает в комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Координатор регионального отделения политической партии ЛДПР.

В 2020 году избран депутатом Ростовской-на-Дону городской Думы по списку партии ЛДПР.

Имя депутата на слуху у горожан, он активно ведет свои соцсети, высказывая свое мнение по многим «громким» историям.
К примеру, благодаря заявлению депутата, прокуратура начала проверку и обнаружила нарушения при строительстве моста на Малиновского. Однако до этого комиссия по этике признала, что Пятибратов умышленно исказил информацию о нарушениях на «стройке века», «чем дискредитировал имидж администрации города».

Ростовчане жалуются в последние месяцы на качество питьевой воды, «Водоканал» решает проблему, но очень медленно, при этом, доказывая, что все нормы в порядке. В связи с этим, депутат провел собственное расследование — отвез воду из-под крана в Москву на исследование и доказал, что она не соответствует требованиям СанПиН.

Пятибратов часто публикует в своем Instagram фото и видео от подписчиков с разбитыми или вовсе отсутствующими дорогами в хуторах и станицах. Обещает людям направить соответствующие запросы и помочь исправить эту «историческую беду».

В период пандемии депутат предпринял попытку самопиара, «требуя» на своей странице в сетях индексации пенсий для работающих пенсионеров, обращаясь к региональным и федеральным властям прямо через Instagram.
Также Пятибратов обещал своим избирателям ускорить решение вопроса по строительству приюта для животных в Ростове, которого на данный момент нет.
Петр Пятибратов
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35 лет, местный политик
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Депутат регионального Заксобрания окончил НОУ «Донской Юридический Институт», после чего пять лет проработал юристом. После этого был помощником депутата Госдумы Валентина Свиридова, затем помощником депутата Госдумы Сергея Иванова.

Федяев в текущем году является «защитником» всех обиженных сирот Ростовской области. Он поднял проблему выделения некачественного жилья сиротам в регионе, в связи с чем прокуратура инициирует проверки, доводы и жалобы депутата подтверждаются, виновных наказывают.
Депутат активно и открыто общается со своими избирателями — подписчиками в соцсетях, люди благодарят его за честную работу. Федяев неоднократно обрушивал свою критику на действующую городскую ирегиональную власть.

Благодаря вниманию депутата также началась проверка насчет растраты миллионных бюджетных средств на реконструкцию парка на Вересаево. По результатам проверок возбуждено уголовное дело, задержан экс-министр ЖКХ Андрей Майер.
Евгений Федяев
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36 лет, юрист
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С 2013 по настоящее время — руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании Ростовской области. Депутат Законодательного Собрания IV-VI созывов. Избран в составе списка кандидатов, выдвинутого Ростовским областным отделением политической партии КПРФ.

На губернаторских выборах в Ростовской области в 2020 году Бессонов проиграл своему главному конкуренту — действующему на тот момент губернатору Василию Голубеву.

Депутат известен своими категорическими заявлениями в духе: «все разворовали, везде коррупция, страну спасет лишь полная смена власти на всех уровнях».
Бессонов уже несколько лет подряд в Новый год организовывает гуманитарный конвой в ДНР и ЛНР, он собирает подарки и сладости для детей, вынужденных жить в условиях войны.

Депутат постоянно говорит, что в стране не будет стабильности, пока в РФ 22 человека владеют 20 триллионами рублей, «а в регионах по 100 тысяч стоят на учете в службе занятости».
Евгений Бессонов
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53 года, популист
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Первый замглавы фракции КПРФ в Государственной думе.
Депутат Госдумы с 1997 года. В 2015 году на выборах в губернаторы Ростовской области проиграл действующему губернатору.
Коломейцев стал соавтором законопроекта, которым предлагалось приравнять стипендии к минимальному размеру оплаты труда, однако кабмин не поддержал инициативу. Также в этом году он внес в Госдуму законопроект о пересчете пенсий силовикам, возвращении индексации работающим пенсионерам.

Коломейцев всерьез обеспокоен проблемой бедности в РФ. В марте призыв спикера нижней палаты Вячеслава Володина о том, что предвыборные обещания кандидатов нужно законодательно фиксировать, Коломейцев назвал «глупостью» и «пиаром».
Николай Коломейцев
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64 года, соратник Зюганова
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Депутат Ростовской-на-Дону городской Думы. Член комиссии по здравоохранению и вопросам социальной защиты населения.
Принимала участие в выборах депутатов Законодательного Собрания Р О (2018 г.), депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы (2018 и 2019 гг.).
Член правления Всероссийской Ассоциации грузоперевозчиков России «Дальнобойщик», координатор по ЮФО.

Оськина — защитница медиков. Врачи массово жалуются депутату на невыплату положенных доплат, ожоги от выданных антисептиков для обработки рук.
К ней все обращаются, а помочь она может в основном за счет выведения в информационное пространство этой темы.

В конце 2020 года Оськина одной из первых заявила, что горбольнице № 20 из-за нехватки кислорода умерли пациенты. Скандал привел к отставке бессменного долгие годы министра здравоохранения Татьяны Быковской и назначения нового министра здравоохранения, депутата Государственной думы Кобзева. Правоохранители до сих пор проводят проверку по данному факту.
Наталья Оськина
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43 года, защитница дальнобойщиков и медиков
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Московский журналист. Бывший Совета Министров Донецкой Народной Республики, исполнял обязанности генерального советника, заместителя председателя Совета Министров ДНР Александра Захарченко. В настоящее время Бородай — глава «Союза добровольцев Донбасса», объединение участников боевых действий.

Союз добровольцев Донбасса и партия «Единая Россия» подписали в Ростове-на-Дону соглашение о сотрудничестве, которое позволило развивать участие представителей республик во внутриполитической жизни России. Тогда же секретарь генерального совета партии Андрей Турчак заявил, что 500 тыс. жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые ранее получили российское гражданство, смогут принять участие в выборах 2021 года.

Глава Союза добровольцев Донбасса и бывший председатель совета министров Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай подал заявку на участие в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму от Ростовской области.

Считается, что имеет влияние в провозглашенных республиках. Но и там его личность вызывает вопросы. Конфликтовал и разругался с известным деятелем ДНР Игорем Стрелковым. Считается человеком Владислава Суркова и согласован напрямую из Администрации президента. Считается, что за него будут голосовать жители Донбасса
Александр Бородай
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46 лет, пиарщик