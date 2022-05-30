Альфа-Банк предлагает рhygital-перезагрузку
В одном из новых рhygital-офисах Альфа-Банка прошла встреча двух победителей премии «Альфа-Шанс». Ростовские студенты за чашкой кофе поделились результатами своих научных исследований, а сотрудники банка передали им памятные дипломы и подарки.
Практически все банковские операции сегодня можно выполнить удаленно через онлайн-банкинг или приложение в смартфоне. Вместе с тем есть люди, которым по-прежнему привычнее отправится в отделение, чтобы лично получить консультацию, а иногда и с помощью сотрудников совершить технологический марш-бросок в облачные технологии. Учитывая эти потребности, Альфа-Банк меняет формат общения с клиентами и пересмотрел подход к концепции офисного пространства.
Цифровые технологии для человека, а не человек для цифровых технологий
Он создал рhygital отделения, в которых удивительным образом сочетается уют, комфорт, открытость, простота и высокие IT-технологии.
С 2020 года Альфа-Банк открывает рhygital отделения по всей стране. В Ростове-на-Дону их уже три и один открыли в Шахтах, но планируется все отделения перевести в новый формат до конца 2023 года.
Phygital
— это комбинация английских слов physical и digital, в переводе на русский физическое тело и цифровые технологии. По сути, банк создал современное пространство, где сохраняется возможность человеческого общения и собран максимум облачных сервисов.

Время и пространство являются определяющими в жизни

Обязательным атрибутом новых офисов стала аристократическая лаконичность, здесь нет громоздких вывесок, навязчивой рекламы, огромных экранов, в общем, всего того, что так отвлекает, а иногда и раздражает.
Phygital отделения построены в стиле лофт
Они больше напоминают уютный коворкинг или стильную лаунж-зону
Огромные окна, мягкие кресла, небольшие круглые столики за которыми люди пьют кофе и общаются создают ощущение комфорта и спокойствия.
Человек в таком офисе оказывается в зоне комфорта и безопасности, где цифровые сервисы помогают быстро и эффективно решить поставленные задачи. Здесь нет привычных стоек обслуживания с отдельной зоной и компьютерами для работы сотрудников. Вместо этого - сотрудники с ноутбуками и открытое пространство.
Время, вернее бережное к нему отношение – это особенно важная деталь Альфа-Банка.

В приложении можно оценить загруженность отделения и выбрать время для посещения. Для того чтобы не носить с собой паспорт и не рассказывать о своем банковском андеграунде сотруднику достаточно загрузить в приложение свое фото и дать разрешению на использование.

На входе клиента распознает умная система камер с Face ID и тут же выдаст всю необходимую информацию сотруднику банка. Система приветствует по имени и сразу вышлет ему на телефон push-уведомление с приветствием и указанием имени менджера, который будет решать его вопрос. В итоге сотрудник и клиент сэкономят время на знакомство и быстрее перейдут к сути вопроса.

Такой подход избавил от очередей и талончиков, но главное – сэкономил время!


Для клиентов, которым нужна приватная атмосфера – предложат пройти в уютную переговорную комнату.


Наряду с цифровизацией, Альфа-Банк поддерживает и еще один тренд- eco-friendly. Так, отказ от электронного документооборота позволяет ему экономить до 10 тонн бумаги в год, а phygital-офисы оборудованы эко-зонами с растениями.
Еco-friendly способ идти в ногу со временем
Альфа-Банк в своей работе
Только один phygital офис в год экономит до 10 тонн бумаги.

стремится соответствовать мировым стандартам. Ответственное отношение к экологии он проявляет с лихвой.
Еще задолго до проблем, возникших в России с белилами для бумаги, банк перевел весь документооборот в облако. Здесь все документы сохраняются в приложении.
Ежегодно Альфа-Банк выдает 30 грантов по 300.000 рублей - для лучших студентов России.
В этом году поступило 1150 заявок из 100 вузов и 50 городов страны. Стипендиатов выбирали эксперты Альфа-Банка и представители крупнейших университетов и ведущих компаний страны.
Что касается социальной ответственности, то банк уже несколько лет реализует проект Альфа-Шанс.
В соответствии с условиями конкурса принять участие могли все студенты 3–4 курсов российских вузов. Главное приложить к заявке мотивационное письмо или видео с рассказом о себе, своём опыте и достижениях.

По итогам 2021 года высокую оценку жюри получили научно-исследовательские работы двух ростовских студентов:

студентки 4 курса Южного федерального университета


студента 3 курса Донского государственного технического университета

Валерии Вилковой


Игоря Попова

По признанию студентки Валерии Вилковой, она до последнего сомневалась в том, что «Альфа-Шанс» – это реальный проект, направленный на помощь талантливой молодежи. Объявление о конкурсе нашла в социальной сети и сразу же решила попытать удачу, представив в мотивационном письме результаты своих исследований в области экологии.
Будущее начинается здесь и сегодня
Упорство Валерии и ее благородные цели, по достоинству оценили эксперты, которые помимо основной награды удостоили ее памятными подарками за активность.

Студентка занимается изучением влияния пожаров на экосистемы юга России, а также разрабатывает методы восстановления биологических свойств постпирогенных почв. Ее задача помочь почве вернуть биологическую активность намного быстрее, чем это происходит в природе в ходе естественных процессов.
А вот студент 3-го курса Донского государственного технического университета Игорь Попов готовился к участию в конкурсе задолго. В прошлом году его подруга уже получила премию Альфа-Шанса, и он ждал перехода на третий курс, чтобы отправить заявку.
- увлеченно рассказывает Игорь Попов. Знакомство проходило за круглым столом в уютной атмосфере одного из новых phygital-офисов Альфа-Банка на проспекте Буденновском, 42.


«Ростовская область расположена на границе Европы и Азии, наша территория находится на пересечении миграционных путей многих животных и птиц. Сегодня здесь могут находиться летучие мыши, прилетевшие, к примеру, из Лондона или из других мест. В одном городе встречаются разные популяции животных, что способствует обмену микробиоты между ними. Это может стать причиной вспышки новых инфекционных заболеваний».

Мало, кто знает, что 60% инфекционных заболеваний человечество получило от животных, например, туберкулез - от коров, ВИЧ - от обезьян, эболу и коронавирусы - от летучих мышей.

Игорь работает над полной геномной расшифровкой коронавирусов летучих мышей. Цель исследования - провести биоинформатический анализ геномных данных микробиоты летучих мышей для построения прогностической модели возникновения различных эмерджентных инфекций.

Банк пригласил победителей ежегодного конкурса «Альфа-Шанс», чтобы вручить им дипломы и памятные подарки.

Офис pet-friendly – новый подход к потребностям человека

Инициатива Альфа-Банка по созданию офисов pet-friendly, отделений, куда можно приходить со своими питомцами, не просто своевременная, но крайне полезная, уверен Игорь Попов. Помимо премии Альфа-Банка, он уже проявил себя в ветеринарии и получил высшую награду российского ветеринарного сообщества «Золотой скальпель».
«Мы считаем, что у нас в стране много талантливых ребят, которые добьются успеха, если поддержать их проекты. Для них мы создали Альфа-Шанс - проект, в котором даём умным и свободным студентам 30 грантов по 300 000 рублей - деньги можно потратить на всё, что поможет вырасти в любимой профессии, где важны креативность, открытость новому и нестандартный подход. Как распорядиться грантом, решают победители. Альфа-Шанс должен быть у каждого студента, и нам приятно что два студента из Ростова-на-Дону вошли в число тридцати победителей программы в 2022 году. Еще вчера ничего не знал о микробиоте летучих мышей и о том, что почва после пожара восстанавливается сотни лет, а ребята живут этим. У них глаза горят».
- делится мнением Региональный управляющий Альфа-Банком в Ростовской области Антон Бутенко

Поэтому он достаточно глубоко погружен в вопрос взаимодействия человека с его четвероногими друзьями, даже если у таковых вместо лап, два крыла.
Заботясь о четвероногих братьях, на самом деле создается комфортная психологическая атмосфера для людей. В таких офисах сотрудники и клиенты чувствуют себя в безопасности, а это важно для современного человека, постоянно пребывающего в легком стрессе.
Исследования ученых показывают, что именно в присутствии своих питомцев люди наиболее эффективно работают и коммуницируют, они доброжелательны и собраны.

Поэтому в офисах pet-friendly царит обстановка дружелюбия и толерантности. Конечно же, есть и те посетители, у которых может оказаться аллергия на животных, для них в банке всегда есть антигистаминные препараты.

Будущее за симбиозом высоких технологий и простотой человеческого общения, ценность которого очевидна и молодым студентам, и опытным финансистам.

Это именно то, к чему стремится сегодня Альфа-Банк, создавая phygital офисы, главная цель которых - организовать открытый и уютный формат общения, используя при этом весь набор цифровых сервисов.
АО «Альфа-Банк». Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г.
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