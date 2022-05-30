Человек в таком офисе оказывается в зоне комфорта и безопасности, где цифровые сервисы помогают быстро и эффективно решить поставленные задачи. Здесь нет привычных стоек обслуживания с отдельной зоной и компьютерами для работы сотрудников. Вместо этого - сотрудники с ноутбуками и открытое пространство.

В приложении можно оценить загруженность отделения и выбрать время для посещения. Для того чтобы не носить с собой паспорт и не рассказывать о своем банковском андеграунде сотруднику достаточно загрузить в приложение свое фото и дать разрешению на использование.



На входе клиента распознает умная система камер с Face ID и тут же выдаст всю необходимую информацию сотруднику банка. Система приветствует по имени и сразу вышлет ему на телефон push-уведомление с приветствием и указанием имени менджера, который будет решать его вопрос. В итоге сотрудник и клиент сэкономят время на знакомство и быстрее перейдут к сути вопроса.



