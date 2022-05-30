Офис pet-friendly – новый подход к потребностям человека
Инициатива Альфа-Банка по созданию офисов pet-friendly, отделений, куда можно приходить со своими питомцами, не просто своевременная, но крайне полезная, уверен Игорь Попов. Помимо премии Альфа-Банка, он уже проявил себя в ветеринарии и получил высшую награду российского ветеринарного сообщества «Золотой скальпель».
«Мы считаем, что у нас в стране много талантливых ребят, которые добьются успеха, если поддержать их проекты. Для них мы создали Альфа-Шанс - проект, в котором даём умным и свободным студентам 30 грантов по 300 000 рублей - деньги можно потратить на всё, что поможет вырасти в любимой профессии, где важны креативность, открытость новому и нестандартный подход. Как распорядиться грантом, решают победители. Альфа-Шанс должен быть у каждого студента, и нам приятно что два студента из Ростова-на-Дону вошли в число тридцати победителей программы в 2022 году. Еще вчера ничего не знал о микробиоте летучих мышей и о том, что почва после пожара восстанавливается сотни лет, а ребята живут этим. У них глаза горят».
- делится мнением Региональный управляющий Альфа-Банком в Ростовской области Антон Бутенко