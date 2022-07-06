Лихие девяностые — жестокие страницы в истории Ростова, когда городом управляли бандитские и силовые группировки. Именно в эти годы бразды правления «столицей криминала» и всей областью взял губернатор Владимир Чуб. И не отпускал их почти 20 лет. «Пролетарские» всегда старались держаться вместе, а с их уходом, власть в регионе, на себя начали перетягивать последователи Чуба. «Бывшие» тем временем отошли от дел кто куда: кто в бизнес, а кто в тень. RostovGazeta рассказывает, как сложилась судьба членов команды бывшего главы региона.
Бывший губернатор Ростовской области Владимир Чуб верховодил регионом 19 лет с 1991 по 2010 год. Политическая карьера будущего губернатора началась в 1985 году, когда он стал первым секретарем Пролетарского райкома КПСС. Около двух лет до этого он занимал пост главного инженера Волго-Донского речного пароходства. Путь Владимира Чуба к губернаторскому креслу начался с 1989 года, когда его назначили председателем Ростовского-на-Дону городского Совета народных депутатов. С 1990 года он совмещал это с должностью главы администрации Ростовской области. Главой региона он стал по указу Бориса Ельцина в 1991 году. Позднее по результату прямых выборов в 1996 году Владимира Чуба объявили губернатором Ростовской области.
Ростовчанам Чуб запомнился борьбой с фальшивым алкоголем. Бывший губернатор припугнул чиновников, которым в те годы был подконтролен рынок спиртного проверками. Собственную службу безопасности он хотел для эффективности борьбы наделить функциями, близкими к зоне ответственности чекситов и милиционеров.
Сразу после отставки Владимира Чуба депутаты Заксобрания Ростовской области приняли закон «О гарантиях Губернатору Ростовской области, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи». Этот документ, который еще называют «золотым парашютом», гарантировал экс-губернатору транспортное обслуживание и охрану, сохранялось право на медицинское обслуживание в том числе и членов семьи.
Зарабатывал себе на жизнь Владимир Чуб не только политикой. К бизнес-активам семьи экс-губернатора относилось ООО «Ростовский кемпинг», строящее ЖК «Манхэттен». Среди учредителей «Ростовского кемпинга» после отставки губернатора числится его дочь Татьяна Чуб, а генеральным директором обоих активов выступает Дмитрий Костюченко. На сегодняшний день дочь экс-губернатора является совладельцем ООО «Азово-Донская девелоперская компания», которая связана с семьей бывшего соратника экс-губернатора Федора Швалева. Доля Татьяны Чуб есть и в ООО «Подсолнух», ООО «Лоза», ООО «Королевская орхидея», ООО «Шанс», а также ООО «Лаванда». Жене Зое принадлежит ресторан «Донская лоза».
Публичной фигурой Чуб никогда быть не стремился. Однако он все же присутствовал на открытии аэропорта Платова в конце 2017 года. Во время переворота в Украине в 2014 году Владимир Чуб по мнению жителей региона разрешил жить на своей даче отстраненному президенту соседнего государства Виктору Януковичу. На пенсии бывший губернатор Ростовской области избегает громких заявлений и внимания прессы.
В 1978 году Андриади был назначен начальником управления коммунального хозяйства Пролетарского района г. Ростова-на-Дону (1978-1982). С этой позиции его карьера пошла в гору: политик стал управляющим жилищным трестом Пролетарского района, а затем и всего города. В 1993 году его повысили до заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ и энергетики, а в 1998 году он стал заместителем губернатора Ростовской области, министром строительства, архитектуры и ЖКХ.
Андриади с самого начала своей политической карьеры в кресле замгубернатора начал наращивать темпы строительства жилья в регионе. В 2004 году, например, застройщики сдали около 1,2 млн кв м жилья. Также чиновник взял под свой контроль строительство социальных жилплощадей и разработку продуманной архитектуры новостроек. Жаль, что довести до конца эту инициативу не удалось и нынешние чиновники сносят исторические здания и застраиваю центр города цветными высотками.
Во время работы Юрия Андриади еще в 2006 году начал зарождаться микрорайон «Левенцовский», который сейчас в 2022 году является одним из крупнейших в Ростове.
Последняя декларация о доходах Андриади датирована 2009 годом. По данным ЕГРЮЛ Юрий Андриади является бывшим членом совета директоров института ростовского водоканалпроекта, бывшим совладельцем ООО «Панорама» и ООО «Клен Девелопмент». Актуальных активов по официальным данным у Адриади нет.
RostovGazeta 2022 г.
Политическая карьера Виктора Дерябкина началась в 1997 году, когда он был назначен главой Пролетарского района Ростова. В 2002 году его повысили до министра экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей.
Руководил ростовской экономикой Дерябкин шесть лет. За эти годы он запомнился ростовчанам не столько своей деятельностью по контролю бюджета, сколько «опекой» игорных заведений. В марте 2009 года под его руководством в составе областного министерства экономики появился отдел по регулированию деятельности по организации и проведению азартных игр.
Дерябкин принимал участие в выборах в Госдуму РФ VII созыва от партии «Единая Россия» и в мае стал победителем предварительного голосования. Осенью 2021 года его назначили заместителем председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. В этой должности он работает по сей день.
RostovGazeta 2022 г.
Вячеслав Василенко шел к должности замгубернатора с 1981 года, когда он еще работал на различных партийных постах в КПСС. Затем он стал руководителем администрации Обливского района в 1991 году. И уже через пять лет добился поста первого заместителя министра сельского хозяйства, продовольствия и торговли Ростовской области. В 2000 году его назначили заместителем Владимира Чуба по вопросам сельского хозяйства и продовольствия.
Сельское хозяйство всегда было для Василенко наиболее интересным полем деятельности. В годы работы министром сельского хозяйства Ростовской области он встретился с президентом французской компании «Кастель» Пьером Кастелем и начал развивать в донском регионе виноделие, внедряя зарубежные технологии производства. Ростовчанам инициатива производства вина по французским стандартам понравилась, винодельческая отрасль процветает в Ростовской области по сей день.
В ноябре 2016 он покинул свой пост замгубернатора по собственному желанию. Спустя год Вячеслав Василенко стал советником губернатора. В 2022 году Вячеслав Василенко работает председателем комитета по аграрной политике Заксобрания Ростовской области.
RostovGazeta 2022 г.
Водолацкий пришел в региональную политику из азовской администрации, где с 1992 года он был первым заместителем мэра Азова Виталия Певнева, до 1997 года он проработал депутатом Азовской городской думы. В Ростове по решению губернатора Чуба Виктор Водолацкий стал руководителем подразделения лицензионной палаты Ростовской области «Ростобллицензия». Заместителем губернатора по вопросам казачества и экологии назначен 1999 году.
Водолацкий известен не только как политик, но и как атаман. Он стал им сразу после убийства прошлого войскового атамана Всевеликого войска Донского атамана Новочеркасского казачьего округа казачьего полковника Геннадия Недвигина летом 1999 года.
Виктор Водолацкий также выступал с инициативой указывать национальность «казак» во время переписи населения 2010 года. Идея запретить строить мечети там, где живут казаки, тоже принадлежала ему.
В 2000 его назначили атаманом Всевеликого войска Донского. Позднее в 2012 году он вновь стал заместителем губернатора. В 2021 года Виктор Водолацкий избран депутатом Госдумы от Ростовской области.
RostovGazeta 2022 г.
В администрацию в 2001 Игорь Гуськов пришел практически сразу после работы в школе, где он преподавал химию. Ранее он занимал административные должности в образовательной сфере Волгодонска, а также был заместителем главы администрации этого города.
Гуськов перевел образование в Ростовской области на нормативное финансирование с 2008 года. Также он установил критерии, по которым преподаватели будут получать зарплату. Она зависит от наличия высшего образования и педагогического стажа учителя. Гуськов приобщил родителей к образовательному процессу и вовлек донские школы в нацпроект «Образование».
Затем с 2006 по 2011 исполнял обязанности министра образования Ростовской области. На должность первого заместителя Губернатора Ростовской области назначен с 2011 года. Он занимает ее и по сей день.
RostovGazeta 2022 г.
Ранее с 2001 года замещал начальника отдела, начальника управления, заместителя министра экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей области. Вдобавок, Валерий Вакула являлся вице-президентом Ростовского филиала «Российского союза боевых искусств».
В 2010 году, когда министром работал Вакула, донские спортсмены собрали едва ли не рекордное количество наград: в общей сложности 99 медалей. Из них 40 ростовчане получили на первенствах мира и Европы, 32 на чемпионатах мира и Европы, еще 25 на Кубках мира и Европы и 2 на на I юношеских Олимпийских играх.
Позднее Вакула ушел из политики региона. На 2022 год числится в должности генерального директора АО «Алмаз». Предприятие занимается производством коммуникационного оборудования.
RostovGazeta 2022 г.
Многие годы Сергей Михалев проработал в горнодобывающей промышленности, а в политику пришел только в 1997 году в качестве первого заместителя главы администрации города Шахты по вопросам благоустройства. Затем он несколько лет проработал на руководящих должностях в ростовских компаниях по добыче угля и в 2007 вернулся в политику в должности министр энергетики, инженерной инфраструктуры и промышленности Ростовской области.
По данным 2009 года, выработка угля при Сергее Михалеве снизилась по сравнению с результатами прошлых лет в среднем на 30% по региону. Производственные нормы 2010 года также не были достигнуты. Были реорганизованы компании по добыче угля. Например, ликвидировали ЗАО «УК «Гуковуголь».
В 2013 году Михалев стал первым заместителем председателя Законодательного Собрания Ростовской области и главой комитета по социальной политике.
RostovGazeta 2022 г.
В политику Вартанян пришел практически из цеха: с 1987 по 1995 год он работал главным инженером и начальником Целинского сельского строительного комбината. Потом его назначили главой администрации Целинского района. В этой должности он проработал пять лет.
Дживан Вартанян один из немногих, кому удалось сохранить свой пост после смены губернатора. Дорожный фонд неизменно рос - для сравнения, если в 2006 году на ремонт дорог выделили около 600 млн рублей, то в 2010 году уже 1 млрд рублей. При содействии министра транспорта в Ростовской области началось строительство аэропортового комплекса «Южный» и «Ростовского универсального порта».
В 2014 году Дживан Вартанян ушел из правительства. В 2021 году участвовал в выборах в Госдуму. Сейчас Вартанян является членом совета директоров АО «Ростоваэроинвест» (компания входит в структуру «Аэропортов регионов» Виктора Вексельберга и управляет ростовским аэропортом «Платов») и совладельцем ООО «ССК».
RostovGazeta 2022 г.
Наиболее значимые позиции в годы, когда кресло губернатора принадлежало Владимиру Чубу, занимали его бывшие коллеги по партийно-хозяйственной работе в Пролетарском районе города. Среди них – мэр Ростова Михаил Чернышев, который работал в этой должности с 1996 года.
На своем посту Чернышев провел 18 лет. При нем ростовчане исправно жаловались на качество дорог и услуг ЖКХ. Однако он же вернул к жизни Музыкальный театр и преобразил фасады на Большой садовой.
В 2014 году первый мэр Ростова ушел в отставку и начал работу в правительстве Ростовской области. Тогда же новый губернатор Василий Голубев назначил Чернышева своим заместителем по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. После ухода Чернышева с поста мэра эту должность упразднили, а его обязанности сегодня исполняет сити-менеджер Алексей Логвиненко. С 2016 по 2021 год Михаил Чернышев представлял Ростовскую область в Госдуме.
RostovGazeta 2022 г.
Сергей Назаров начинал свой путь в качестве слесаря-монтажника в 1978 году, а к концу 90-х стал директором предприятия «Гуковуголь». И уже в 1998 году добился значительного повышения – должности замгубернатора, министра топлива, энергетики и природных ресурсов Ростовской области.
Сергей Назаров был одной из скреп, на которой держалась команда экс-губернатора Владимира Чуба. Кроме того, бывший замгубернатора входил в шорт-лист кандидатур на пост главы области, который генсовет «Единой России» представлял президенту Дмитрию Медведеву весной 2010 года. Именно его политологи пророчили в новые главы региона.
Зимой 2014 года Назарова назначили замминистра экономического развития России. Кроме того он все еще остается членом совета директоров ОАО «Гуковуголь» и ОАО «Ростовуголь».
RostovGazeta 2022 г.
Василий Гойда является опытным транспортником. Он сделал неплохую карьеру в профильном министерстве, в итоге возглавив его.
Как министр Василий Гойда запомнился своим участием в строительстве аэропортового комплекса «Южный». Не обошлось и без жалоб ростовчан на качество дорог. Как отмечал сам экс-министр, на 2009-2010 год около 43% дорог в Ростовской области не соответствуют нормативам и имеют отклонения по прочности.
По состоянию на 2022 год, Гойда пошел на понижение и сейчас исполняет обязанности первого заместителя министра транспорта Ростовской области. Кроме того бывший министр транспорта состоит в совете директоров АО «Ростоваэроинвест», ОАО «Цимлянское ДРСУ» и ОАО «Миллеровское ДРСУ».
RostovGazeta 2022 г.
Сергей Кузнецов работал в ростовской администрации с 1991 года и уже через несколько лет он добился повышения до должности замгубернатора Владимира Чуба.
После отставки в 2010 году Кузнецов перешел в состав совета директоров ГК «Мегаполис», где руководил вопросами корпоративного управления, кадровой и информационной политикой. Сергей Кузнецов был первым заместителем у сити-менеджера Ростова Сергея Горбаня. В марте 2022 года стало известно, что Кузнецова осудят за гибель 14-летней девочки во время потопа в 2016 году. Следствие заключило, что Кузнецов знал о трагических последствиях ливня, но ничего не предпринял. Незадолго до того до того, как информация о суде стала известна Сергей Кузнецов окончательно прекратил заниматься политикой.
После своего ухода из администрации Сергей Кузнецов работал в должности главы Общественной палаты Ростова. Однако в феврале 2022 года он покинул этот пост по собственному желанию.
RostovGazeta 2022 г.
До своего назначения на пост заместителя губернатора Сергей Курдюмов исполнял обязанности первого заместителя министра экономики, торговли, международных и экономических связей Ростовской области.
Сергей Курдюмов за время своей работы с природопользованием приумножил количество рыбы в водах Ростовской области, преимущество за счет искусственного воспроизводства.
С 2008 по 2009 год под руководством Курдюмова прудовым хозяйствам Азово-Донского района выплатили около 12 млн рублей в качестве поддержки.
Также весной 2009 года в эксплуатацию ввели Усть-Маныческий рыбоходный канал, который облегчил рыбе путь к нересту.
Сергей Курдюмов числился начальником Южного таможенного управления.
RostovGazeta 2022 г.
Татьяна Быковская начинала свою карьеру с работы медсестрой в больнице №2 в Ростове. Затем несколько лет преподавала в институте. В 1992 году Быковская стала главой Багаевского района. В 2004 году Владимир Чуб назначил ее министром здравоохранения.
Всего через год после вступления Татьяны Быковской в должность министра в Ростовской области стартовал проект «Здоровье». В его рамках медики обязаны были повышать свою квалификацию, а медучреждения обновляли материально-техническую базу. Как заявляла сама экс-министр, ей удалось продлить среднюю продолжительность жизни ростовчан с 68 до 73 лет.
Однако ростовчанам Быковская лучше всего запомнилась кислородным скандалом и уголовными делами. Так, она была причастна к делу о закупке томографов с переплатой в 93 миллиона рублей в 2010 году. В 2019 году ее вместе с заместителем задержали сотрудники ФСБ по подозрению в превышении должностных полномочий. Причиной называли дело, возбужденное УФАС из-за закупки на право оказания услуг по утилизации медицинских отходов в Ростовской области в 2017–2018 годах. Следствие посчитало, что глава Минздрава лоббировала интересы компании, выигравшей тендер. Эксминистр здравоохранения несколько месяцев провела под домашним арестом, во время которого ее замещал Андрей Ерошенко. Уже к январю 2020 года срок наказания истек и Татьяна Быковская вернулась в свой кабинет. В октябре 2020 года случился «кислородный скандал»: из-за перебоев с кислородом в ковидном госпитале больницы № 20 умерло 13 человек.
Татьяна Быковская добровольно покинула свой пост после трагедии в ковидном госпитале в октябре 2020 года. Сейчас она работает председателем РООО «Врачебная палата».
RostovGazeta 2022 г.
В кресле депутата Попов находится с 1991 года. Правда, тогда он был только председателем Ростовского областного Совета народных депутатов. Через три года его повысили до председателя Заксобрания. А в 1996 он стал заместителем председателя Комитета по делам Содружества Независимых Государств.
Именно Александр Попов «законно» представил народу Владимира Чуба как губернатора и рассказывал его биографию на церемонии вступления в должность. Он же передал новоиспеченному губернатору экземпляр Постановления о назначении губернатором Ростовской области.
Также в 2010 году Попов выступал за то, чтобы сделать в Ростове научный центр ИТЦ «Сколово-Дон». Однако спустя 12 лет проект так и не был реализован.
Александр Попов ушел из политики и теперь работает директором ООО «Донской промторгцентр».
RostovGazeta 2022 г.
У Владимира Гребенюка внушительный послужной список. Начинал он с должности простого слесаря автогаража в 60-х годах. Затем, не задерживаясь больше года на одном месте, сменял производственные должности и к 1971 получил административную работу. Гребенюка назначили председателем объединенного комитета профсоюза работников торговли села Покровское Ростовской области. К 1991 году он дослужился до главы администрации Неклиновского района Ростовской области. С этого момента политическая карьера Владимира Гребенюка начала развиваться еще активнее. В 1992 он стал заместителем главы администрации Ростовской области по продовольствию и сельскому хозяйству. Проработав в этой должности пять лет Гребенюк перешел в ОАО СК «Приморье» генеральным директором. А уже через год вернулся в политику в роли депутата Госдумы. Позже он переизбрался в 2003 году.
Владимир Гребенюк вместе с ростовчанами лично занимался древонасаждением. Символично, что в 2003 году он продолжил высаживать декоративные деревья на аллее, где это несколькими годами ранее, сделал Владимир Чуб.
В 2009 году в Таганроге открылся завод по производству отопительного оборудования. Непосредственным участником запуска предприятия за 300 млн рублей и первого в России высокотехнологичного роботизированного производства газового отопительного оборудования был Владимир Гребенюк.
С 2013 года Владимир Гребенюк работает председателем комитета Законодательного Собрания Ростовской области по аграрной политике, продовольствию, природопользованию и земельным отношениям.
RostovGazeta 2022 г.
До начала работы в Госдуме Зоя Степанова несколько лет проработала инженером, председателем райсовета, главой администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону. Также она избиралась депутатом Пролетарского районного Совета народных депутатов Ростова-на-Дону.
До избрания в 2003 году она занимала пост заместителя губернатора, управление делами. Затем Степанова еще несколько раз переизбиралась депутатом Госдумы, однако в 2021 году эти выборы она проиграла с результатом 29,64% голосов.
Не обошла стороной Степанова и спортивную жизнь Дона: в 2010 году она начала поддерживать Дворовую лигу Дона. Является женой бывшего мэра Ростова Михаила Чернышева.
С радаров СМИ Зоя Степанова исчезла в 2021 году. Депутатом Госдумы она проработала 10 лет.
RostovGazeta 2022 г.
С 1991 по 1995 год Виктор Усачев работал в должности заместителя главы администрации Ростовской области и председателя комитета по управлению государственным имуществом. С 2001 года Усачев стал первым заместителем Владимира Чуба.
Виктор Усачев запомнился ростовчанам по пожару в апреле 2004 года. Тогда еще до сезона начала жары в восьми пожарах сгорело больше 100 га леса. Усачев пригрозил уволить всех, кто нес ответственность за произошедшее.
Усачев является руководителем ООО «Бизнес-Консалтинг», которое занимается вспомогательной деятельностью в сфере страхования и пенсионного обеспечения.
RostovGazeta 2022 г.
Первая ступень карьерной лестницы Шумеева — должность простого ученика фрезеровщика на «Аксайкардандеталь». В 23 года стал заведующим орготделом Аксайского райкома. Еще через два года Виктор Шумеев занял должность начальника отдела эксплуатации автотранспортного предприятия № 1 треста «Донтрансводстрой», где он проработал пять лет. Во время перестройки он активно занимался коммерческой работой, а к власти вернулся в 1998 году в Пролетарском районе, откуда вышел основной «костяк» команды Чуба. В 2000 году его назначили главой Первомайского района, которым он руководили 13 лет.
Виктора Шумеева считают одним из вдохновителей установки «медведа» в старом аэропорту Ростова в 2007 году. Медведь был сделан в кубическом стиле и раскрашен в сине-белые цвета. Ростовчане даже сделали с ним завирусившийся мем «Превед, медвед».
В 2013 году Виктор Шумеев был избран депутатом Законодательного Собрания Ростовской области.
RostovGazeta 2022 г.