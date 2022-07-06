куда ушел Чуб и его команда

Лихие девяностые — жестокие страницы в истории Ростова, когда городом управляли бандитские и силовые группировки. Именно в эти годы бразды правления «столицей криминала» и всей областью взял губернатор Владимир Чуб. И не отпускал их почти 20 лет. «Пролетарские» всегда старались держаться вместе, а с их уходом, власть в регионе, на себя начали перетягивать последователи Чуба. «Бывшие» тем временем отошли от дел кто куда: кто в бизнес, а кто в тень. RostovGazeta рассказывает, как сложилась судьба членов команды бывшего главы региона.

Бывший губернатор Ростовской области Владимир Чуб верховодил регионом 19 лет с 1991 по 2010 год. Политическая карьера будущего губернатора началась в 1985 году, когда он стал первым секретарем Пролетарского райкома КПСС. Около двух лет до этого он занимал пост главного инженера Волго-Донского речного пароходства. Путь Владимира Чуба к губернаторскому креслу начался с 1989 года, когда его назначили председателем Ростовского-на-Дону городского Совета народных депутатов. С 1990 года он совмещал это с должностью главы администрации Ростовской области. Главой региона он стал по указу Бориса Ельцина в 1991 году. Позднее по результату прямых выборов в 1996 году Владимира Чуба объявили губернатором Ростовской области.

Ростовчанам Чуб запомнился борьбой с фальшивым алкоголем. Бывший губернатор припугнул чиновников, которым в те годы был подконтролен рынок спиртного проверками. Собственную службу безопасности он хотел для эффективности борьбы наделить функциями, близкими к зоне ответственности чекситов и милиционеров.

Сразу после отставки Владимира Чуба депутаты Заксобрания Ростовской области приняли закон «О гарантиях Губернатору Ростовской области, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи». Этот документ, который еще называют «золотым парашютом», гарантировал экс-губернатору транспортное обслуживание и охрану, сохранялось право на медицинское обслуживание в том числе и членов семьи.

Зарабатывал себе на жизнь Владимир Чуб не только политикой. К бизнес-активам семьи экс-губернатора относилось ООО «Ростовский кемпинг», строящее ЖК «Манхэттен». Среди учредителей «Ростовского кемпинга» после отставки губернатора числится его дочь Татьяна Чуб, а генеральным директором обоих активов выступает Дмитрий Костюченко. На сегодняшний день дочь экс-губернатора является совладельцем ООО «Азово-Донская девелоперская компания», которая связана с семьей бывшего соратника экс-губернатора Федора Швалева. Доля Татьяны Чуб есть и в ООО «Подсолнух», ООО «Лоза», ООО «Королевская орхидея», ООО «Шанс», а также ООО «Лаванда». Жене Зое принадлежит ресторан «Донская лоза».

Публичной фигурой Чуб никогда быть не стремился. Однако он все же присутствовал на открытии аэропорта Платова в конце 2017 года. Во время переворота в Украине в 2014 году Владимир Чуб по мнению жителей региона разрешил жить на своей даче отстраненному президенту соседнего государства Виктору Януковичу. На пенсии бывший губернатор Ростовской области избегает громких заявлений и внимания прессы.

Информация к размышлению:

Юрий Андриади
Виктор Дерябкин
Вячеслав Василенко
Виктор Водолацкий
Игорь Гуськов
Валерий Вакула
Сергей Михалев
Дживан Вартанян
Михаил Чернышев
Сергей Назаров
Василий Гойда
Сергей Кузнецов
Сергей Курдюмов
Татьяна Быковская
Александр Попов
Владимир Гребенюк
Зоя Степанова
Виктор Усачев
Виктор Шумеев
Юрий
Андриади
Заместитель главы администрации Ростовской области, министр строительства, архитектуры и жилищно - коммунального хозяйства Ростовской области

Как пришел

В 1978 году Андриади был назначен начальником управления коммунального хозяйства Пролетарского района г. Ростова-на-Дону (1978-1982). С этой позиции его карьера пошла в гору: политик стал управляющим жилищным трестом Пролетарского района, а затем и всего города. В 1993 году его повысили до заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ и энергетики, а в 1998 году он стал заместителем губернатора Ростовской области, министром строительства, архитектуры и ЖКХ.

Чем запомнился

Андриади с самого начала своей политической карьеры в кресле замгубернатора начал наращивать темпы строительства жилья в регионе. В 2004 году, например, застройщики сдали около 1,2 млн кв м жилья. Также чиновник взял под свой контроль строительство социальных жилплощадей и разработку продуманной архитектуры новостроек. Жаль, что довести до конца эту инициативу не удалось и нынешние чиновники сносят исторические здания и застраиваю центр города цветными высотками.

Во время работы Юрия Андриади еще в 2006 году начал зарождаться микрорайон «Левенцовский», который сейчас в 2022 году является одним из крупнейших в Ростове.

Где сейчас

Последняя декларация о доходах Андриади датирована 2009 годом. По данным ЕГРЮЛ Юрий Андриади является бывшим членом совета директоров института ростовского водоканалпроекта, бывшим совладельцем ООО «Панорама» и ООО «Клен Девелопмент». Актуальных активов по официальным данным у Адриади нет.

RostovGazeta 2022 г.

Виктор
Дерябкин
Заместитель губернатора Ростовской области, министр экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области

Как пришел

Политическая карьера Виктора Дерябкина началась в 1997 году, когда он был назначен главой Пролетарского района Ростова. В 2002 году его повысили до министра экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей.

Чем запомнился

Руководил ростовской экономикой Дерябкин шесть лет. За эти годы он запомнился ростовчанам не столько своей деятельностью по контролю бюджета, сколько «опекой» игорных заведений. В марте 2009 года под его руководством в составе областного министерства экономики появился отдел по регулированию деятельности по организации и проведению азартных игр.

Где сейчас

Дерябкин принимал участие в выборах в Госдуму РФ VII созыва от партии «Единая Россия» и в мае стал победителем предварительного голосования. Осенью 2021 года его назначили заместителем председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. В этой должности он работает по сей день.

RostovGazeta 2022 г.

Вячеслав
Василенко
Заместитель главы администрации Ростовской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области

Как пришел

Вячеслав Василенко шел к должности замгубернатора с 1981 года, когда он еще работал на различных партийных постах в КПСС. Затем он стал руководителем администрации Обливского района в 1991 году. И уже через пять лет добился поста первого заместителя министра сельского хозяйства, продовольствия и торговли Ростовской области. В 2000 году его назначили заместителем Владимира Чуба по вопросам сельского хозяйства и продовольствия.

Чем запомнился

Сельское хозяйство всегда было для Василенко наиболее интересным полем деятельности. В годы работы министром сельского хозяйства Ростовской области он встретился с президентом  французской компании «Кастель» Пьером Кастелем и начал развивать в донском регионе виноделие, внедряя зарубежные технологии производства. Ростовчанам инициатива производства вина по французским стандартам понравилась, винодельческая отрасль процветает в Ростовской области по сей день.

Где сейчас

В ноябре 2016 он покинул свой пост замгубернатора по собственному желанию. Спустя год Вячеслав Василенко стал советником губернатора. В 2022 году Вячеслав Василенко работает председателем комитета по аграрной политике Заксобрания Ростовской области.

RostovGazeta 2022 г.

Виктор
Водолацкий
Заместитель главы администрации Ростовской области, руководитель представительства администрации области при правительстве РФ

Как пришел

Водолацкий пришел в региональную политику из азовской администрации, где с 1992 года он был первым заместителем мэра Азова Виталия Певнева, до 1997 года он проработал депутатом Азовской городской думы. В Ростове по решению губернатора Чуба Виктор Водолацкий стал руководителем подразделения лицензионной палаты Ростовской области «Ростобллицензия». Заместителем губернатора по вопросам казачества и экологии назначен 1999 году.

Чем запомнился

Водолацкий известен не только как политик, но и как атаман. Он стал им сразу после убийства прошлого войскового атамана Всевеликого войска Донского атамана Новочеркасского казачьего округа казачьего полковника Геннадия Недвигина летом 1999 года.

Виктор Водолацкий также выступал с инициативой указывать национальность «казак» во время переписи населения 2010 года. Идея запретить строить мечети там, где живут казаки, тоже принадлежала ему.

Где сейчас

В 2000 его назначили атаманом Всевеликого войска Донского. Позднее в 2012 году он вновь стал заместителем губернатора. В 2021 года Виктор Водолацкий избран депутатом Госдумы от Ростовской области.

RostovGazeta 2022 г.

Игорь
Гуськов
заместитель министра культуры Ростовской области, министр образования Ростовской области

Как пришел

В администрацию в 2001 Игорь Гуськов пришел практически сразу после работы в школе, где он преподавал химию. Ранее он занимал административные должности в образовательной сфере Волгодонска, а также был заместителем главы администрации этого города.

Чем запомнился

Гуськов перевел образование в Ростовской области на нормативное финансирование с 2008 года. Также он установил критерии, по которым преподаватели будут получать зарплату. Она зависит от наличия высшего образования и педагогического стажа учителя. Гуськов приобщил родителей к образовательному процессу и вовлек донские школы в нацпроект «Образование».

Где сейчас

Затем с 2006 по 2011 исполнял обязанности министра образования Ростовской области. На должность первого заместителя Губернатора Ростовской области назначен с 2011 года. Он занимает ее и по сей день.

RostovGazeta 2022 г.

Валерий
Вакула
Министр по физической культуре и спорту Ростовской области

Как пришел

Ранее с 2001 года замещал начальника отдела, начальника управления, заместителя министра экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей области. Вдобавок,  Валерий Вакула являлся вице-президентом Ростовского филиала «Российского союза боевых искусств».

Чем запомнился

В 2010 году, когда министром работал Вакула, донские спортсмены собрали едва ли не рекордное количество наград: в общей сложности 99 медалей. Из них 40 ростовчане получили на первенствах мира и Европы, 32 на чемпионатах мира и Европы, еще 25 на Кубках мира и Европы и 2 на на I юношеских Олимпийских играх.

Где сейчас

Позднее Вакула ушел из политики региона. На 2022 год числится в должности генерального директора АО «Алмаз». Предприятие занимается производством коммуникационного оборудования.

RostovGazeta 2022 г.

Сергей
Михалев
Министр промышленности и энергетики Ростовской области

Как пришел

Многие годы Сергей Михалев проработал в горнодобывающей промышленности, а в политику пришел только в 1997 году в качестве первого заместителя главы администрации города Шахты по вопросам благоустройства. Затем он несколько лет проработал на руководящих должностях в ростовских компаниях по добыче угля и в 2007 вернулся в политику в должности министр энергетики, инженерной инфраструктуры и промышленности Ростовской области.

Чем запомнился

По данным 2009 года, выработка угля при Сергее Михалеве снизилась по сравнению с результатами прошлых лет в среднем на 30% по региону. Производственные нормы 2010 года также не были достигнуты. Были реорганизованы компании по добыче угля. Например, ликвидировали ЗАО «УК «Гуковуголь».

Где сейчас

В 2013 году Михалев стал первым заместителем председателя Законодательного Собрания Ростовской области и главой комитета по социальной политике.

RostovGazeta 2022 г.

Дживан
Вартанян
Заместитель губернатора Ростовской области, министр транспорта Ростовской области

Как пришел

В политику Вартанян пришел практически из цеха: с 1987 по 1995 год он работал главным инженером и начальником Целинского сельского строительного комбината. Потом его назначили главой администрации Целинского района. В этой должности он проработал пять лет.

Чем запомнился

Дживан Вартанян один из немногих, кому удалось сохранить свой пост после смены губернатора. Дорожный фонд неизменно рос - для сравнения, если в 2006 году на ремонт дорог выделили около 600 млн рублей, то в 2010 году уже 1 млрд рублей. При содействии министра транспорта в Ростовской области началось строительство аэропортового комплекса «Южный» и «Ростовского универсального порта».

Где сейчас

В 2014 году Дживан Вартанян ушел из правительства. В 2021 году участвовал в выборах в Госдуму. Сейчас Вартанян является членом совета директоров АО «Ростоваэроинвест» (компания входит в структуру «Аэропортов регионов» Виктора Вексельберга и управляет ростовским аэропортом «Платов») и совладельцем ООО «ССК».

RostovGazeta 2022 г.

Михаил
Чернышев
Мэр Ростова-на-Дону

Как пришел

Наиболее значимые позиции в годы, когда кресло губернатора принадлежало Владимиру Чубу, занимали его бывшие коллеги по партийно-хозяйственной работе в Пролетарском районе города. Среди них – мэр Ростова Михаил Чернышев, который работал в этой должности с 1996 года.

Чем запомнился

На своем посту Чернышев провел 18 лет. При нем ростовчане исправно жаловались на качество дорог и услуг ЖКХ. Однако он же вернул к жизни Музыкальный театр и преобразил фасады на Большой садовой.

Где сейчас

В 2014 году первый мэр Ростова ушел в отставку и начал работу в правительстве Ростовской области. Тогда же новый губернатор Василий Голубев назначил Чернышева своим заместителем по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. После ухода Чернышева с поста мэра эту должность упразднили, а его обязанности сегодня исполняет сити-менеджер Алексей Логвиненко. С 2016 по 2021 год Михаил Чернышев представлял Ростовскую область в Госдуме.

RostovGazeta 2022 г.

Сергей
Назаров
Первый заместитель главы администрации Ростовской области

Как пришел

Сергей Назаров начинал свой путь в качестве слесаря-монтажника в 1978 году, а к концу 90-х стал директором предприятия «Гуковуголь». И уже в 1998 году добился значительного повышения – должности замгубернатора, министра топлива, энергетики и природных ресурсов Ростовской области.

Чем запомнился

Сергей Назаров был одной из скреп, на которой держалась команда экс-губернатора Владимира Чуба. Кроме того, бывший замгубернатора  входил в шорт-лист кандидатур на пост главы области, который генсовет «Единой России» представлял президенту Дмитрию Медведеву весной 2010 года. Именно его политологи пророчили в новые главы региона.

Где сейчас

Зимой 2014 года Назарова назначили замминистра экономического развития России. Кроме того он все еще остается членом совета директоров ОАО «Гуковуголь» и ОАО «Ростовуголь».

RostovGazeta 2022 г.

Василий
Гойда
министр автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской области

Как пришел

Василий Гойда является опытным транспортником. Он сделал неплохую карьеру в профильном министерстве, в итоге возглавив его.

Чем запомнился

Как министр Василий Гойда запомнился своим участием в строительстве аэропортового комплекса «Южный». Не обошлось и без жалоб ростовчан на качество дорог. Как отмечал сам экс-министр, на 2009-2010 год около 43% дорог в Ростовской области не соответствуют нормативам и имеют отклонения по прочности.

Где сейчас

По состоянию на 2022 год, Гойда пошел на понижение и сейчас исполняет обязанности первого заместителя министра транспорта Ростовской области. Кроме того бывший министр транспорта состоит в совете директоров АО «Ростоваэроинвест», ОАО «Цимлянское ДРСУ» и ОАО «Миллеровское ДРСУ».

RostovGazeta 2022 г.

Сергей
Кузнецов
Заместитель главы администрации по организационной, кадровой работе и вопросам местного самоуправления

Как пришел

Сергей Кузнецов работал в ростовской администрации с 1991 года  и уже через несколько лет он добился повышения до должности замгубернатора Владимира Чуба.

Чем запомнился

После отставки в 2010 году Кузнецов перешел в состав совета директоров ГК «Мегаполис», где руководил вопросами корпоративного управления, кадровой и информационной политикой. Сергей Кузнецов был первым заместителем у сити-менеджера Ростова Сергея Горбаня. В марте 2022 года стало известно, что Кузнецова осудят за гибель 14-летней девочки во время потопа в 2016 году. Следствие заключило, что Кузнецов знал о трагических последствиях ливня, но ничего не предпринял. Незадолго до того до того, как информация о суде стала известна Сергей Кузнецов окончательно прекратил заниматься политикой.

Где сейчас

После своего ухода из администрации Сергей Кузнецов работал в должности главы Общественной палаты Ростова. Однако в феврале 2022 года он покинул этот пост по собственному желанию.

RostovGazeta 2022 г.

Сергей
Курдюмов
Заместитель главы администрации Ростовской области по вопросам природопользования и экологии с апреля 2008 года

Как пришел

До своего назначения на пост заместителя губернатора Сергей Курдюмов исполнял обязанности первого заместителя министра экономики, торговли, международных и экономических связей Ростовской области.

Чем запомнился

Сергей Курдюмов за время своей работы с природопользованием приумножил количество рыбы в водах Ростовской области, преимущество за счет искусственного воспроизводства.

С 2008 по 2009 год под руководством Курдюмова прудовым хозяйствам Азово-Донского района выплатили около 12 млн рублей в качестве поддержки.

Также весной 2009 года в эксплуатацию ввели Усть-Маныческий рыбоходный канал, который облегчил рыбе путь к нересту.

Где сейчас

Сергей Курдюмов числился начальником Южного таможенного управления.

RostovGazeta 2022 г.

Татьяна
Быковская
министр здравоохранения Ростовской области

Как пришла

Татьяна Быковская начинала свою карьеру с работы медсестрой в больнице №2 в Ростове. Затем несколько лет преподавала в институте. В 1992 году Быковская стала главой Багаевского района. В 2004 году Владимир Чуб назначил ее министром здравоохранения.

Чем запомнилась

Всего через год после вступления Татьяны Быковской в должность министра в Ростовской области стартовал проект «Здоровье». В его рамках медики обязаны были повышать свою квалификацию, а медучреждения обновляли материально-техническую базу. Как заявляла сама экс-министр, ей удалось продлить среднюю продолжительность жизни ростовчан с 68 до 73 лет.

Однако ростовчанам Быковская лучше всего запомнилась кислородным скандалом и уголовными делами. Так, она была причастна к делу о закупке томографов с переплатой в 93 миллиона рублей в 2010 году. В 2019 году ее вместе с заместителем задержали сотрудники ФСБ по подозрению в превышении должностных полномочий. Причиной называли дело, возбужденное УФАС из-за закупки на право оказания услуг по утилизации медицинских отходов в Ростовской области в 2017–2018 годах. Следствие посчитало, что глава Минздрава лоббировала интересы компании, выигравшей тендер. Эксминистр здравоохранения несколько месяцев провела под домашним арестом, во время которого ее замещал Андрей Ерошенко. Уже к январю 2020 года срок наказания истек и Татьяна Быковская вернулась в свой кабинет. В октябре 2020 года случился «кислородный скандал»: из-за перебоев с кислородом в ковидном госпитале больницы № 20 умерло 13 человек.

Где сейчас

Татьяна Быковская добровольно покинула свой пост после трагедии в ковидном госпитале в октябре 2020 года. Сейчас она работает председателем РООО «Врачебная палата».

RostovGazeta 2022 г.

Александр
Попов
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области

Как пришел

В кресле депутата Попов находится с 1991 года. Правда, тогда он был только председателем Ростовского областного Совета народных депутатов. Через три года его повысили до председателя Заксобрания.  А в 1996 он стал заместителем председателя Комитета по делам Содружества Независимых Государств.

Чем запомнился

Именно Александр Попов «законно» представил народу Владимира Чуба как губернатора и рассказывал его биографию на церемонии вступления в должность. Он же передал новоиспеченному губернатору экземпляр Постановления о назначении губернатором Ростовской области.

Также в 2010 году Попов выступал за то, чтобы сделать в Ростове научный центр ИТЦ «Сколово-Дон». Однако спустя 12 лет проект так и не был реализован.

Где сейчас

Александр Попов ушел из политики и теперь работает директором ООО «Донской промторгцентр».

RostovGazeta 2022 г.

Владимир
Гребенюк
заместитель главы администрации Ростовской области, депутат Госдумы

Как пришел

У Владимира Гребенюка внушительный послужной список. Начинал он с должности простого слесаря автогаража в 60-х годах. Затем, не задерживаясь больше года на одном месте, сменял производственные должности и к 1971 получил административную работу. Гребенюка назначили председателем объединенного комитета профсоюза работников торговли села Покровское Ростовской области. К 1991 году он дослужился до главы администрации Неклиновского района Ростовской области. С этого момента политическая карьера Владимира Гребенюка начала развиваться еще активнее. В 1992 он стал заместителем главы администрации Ростовской области по продовольствию и сельскому хозяйству. Проработав в этой должности пять лет Гребенюк перешел в ОАО СК «Приморье» генеральным директором. А уже через год вернулся в политику в роли депутата Госдумы. Позже он переизбрался в 2003 году.

Чем запомнился

Владимир Гребенюк вместе с ростовчанами лично занимался древонасаждением. Символично, что в 2003 году он продолжил высаживать декоративные деревья на аллее, где это несколькими годами ранее, сделал Владимир Чуб.

В 2009 году в Таганроге открылся завод по производству отопительного оборудования. Непосредственным участником запуска предприятия за 300 млн рублей и первого в России высокотехнологичного роботизированного производства газового отопительного оборудования был Владимир Гребенюк.

Где сейчас

С 2013 года Владимир Гребенюк работает председателем комитета Законодательного Собрания Ростовской области по аграрной политике, продовольствию, природопользованию и земельным отношениям.

RostovGazeta 2022 г.

Зоя
Степанова
депутат Госдумы

Как пришла

До начала работы в Госдуме Зоя Степанова несколько лет проработала инженером, председателем райсовета, главой администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону. Также она избиралась депутатом Пролетарского районного Совета народных депутатов Ростова-на-Дону.

Чем запомнилась

До избрания в 2003 году она занимала пост заместителя губернатора, управление делами. Затем Степанова еще несколько раз переизбиралась депутатом Госдумы, однако в 2021 году эти выборы она проиграла с результатом 29,64% голосов.

Не обошла стороной Степанова и спортивную жизнь Дона: в 2010 году она начала поддерживать Дворовую лигу Дона. Является женой бывшего мэра Ростова Михаила Чернышева.

Где сейчас

С радаров СМИ Зоя Степанова исчезла в 2021 году. Депутатом Госдумы она проработала 10 лет.

RostovGazeta 2022 г.

Виктор
Усачев
первый заместитель губернатора Ростовской области

Как пришел

С 1991 по 1995 год Виктор Усачев работал в должности заместителя главы администрации Ростовской области и председателя комитета по управлению государственным имуществом. С 2001 года Усачев стал первым заместителем Владимира Чуба.

Чем запомнился

Виктор Усачев запомнился ростовчанам по пожару в апреле 2004 года. Тогда еще до сезона начала жары в восьми пожарах сгорело больше 100 га леса. Усачев пригрозил уволить всех, кто нес ответственность за произошедшее.

Где сейчас

Усачев является руководителем ООО «Бизнес-Консалтинг», которое занимается вспомогательной деятельностью в сфере страхования и пенсионного обеспечения.

RostovGazeta 2022 г.

Виктор
Шумеев
глава Первомайского района Ростова-на-Дону

Как пришел

Первая ступень карьерной лестницы Шумеева — должность простого ученика фрезеровщика на «Аксайкардандеталь». В 23 года стал заведующим орготделом Аксайского райкома. Еще через два года Виктор Шумеев занял должность начальника отдела эксплуатации автотранспортного предприятия № 1 треста «Донтрансводстрой», где он проработал пять лет. Во время перестройки он активно занимался коммерческой работой, а к власти вернулся в 1998 году в Пролетарском районе, откуда вышел основной «костяк» команды Чуба. В 2000 году его назначили главой Первомайского района, которым он руководили 13 лет.

Чем запомнился

Виктора Шумеева считают одним из вдохновителей установки «медведа» в старом аэропорту Ростова в 2007 году. Медведь был сделан в кубическом стиле и раскрашен в сине-белые цвета. Ростовчане даже сделали с ним завирусившийся мем «Превед, медвед».

Где сейчас

В 2013 году Виктор Шумеев был избран депутатом Законодательного Собрания Ростовской области.

RostovGazeta 2022 г.