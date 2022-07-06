Юрий Андриади Заместитель главы администрации Ростовской области, министр строительства, архитектуры и жилищно - коммунального хозяйства Ростовской области

Как пришел

В 1978 году Андриади был назначен начальником управления коммунального хозяйства Пролетарского района г. Ростова-на-Дону (1978-1982). С этой позиции его карьера пошла в гору: политик стал управляющим жилищным трестом Пролетарского района, а затем и всего города. В 1993 году его повысили до заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ и энергетики, а в 1998 году он стал заместителем губернатора Ростовской области, министром строительства, архитектуры и ЖКХ.

Чем запомнился

Андриади с самого начала своей политической карьеры в кресле замгубернатора начал наращивать темпы строительства жилья в регионе. В 2004 году, например, застройщики сдали около 1,2 млн кв м жилья. Также чиновник взял под свой контроль строительство социальных жилплощадей и разработку продуманной архитектуры новостроек. Жаль, что довести до конца эту инициативу не удалось и нынешние чиновники сносят исторические здания и застраиваю центр города цветными высотками.



Во время работы Юрия Андриади еще в 2006 году начал зарождаться микрорайон «Левенцовский», который сейчас в 2022 году является одним из крупнейших в Ростове.

Где сейчас

Последняя декларация о доходах Андриади датирована 2009 годом. По данным ЕГРЮЛ Юрий Андриади является бывшим членом совета директоров института ростовского водоканалпроекта, бывшим совладельцем ООО «Панорама» и ООО «Клен Девелопмент». Актуальных активов по официальным данным у Адриади нет.

RostovGazeta 2022 г.