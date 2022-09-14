Как купить цветок и изменить всю свою жизнь

Конфуций был абсолютно прав, уверена Елена. На новом месте работы она проводит значительно больше времени, чем раньше и при этом практически не устает. Она любит общаться с посетителями, ведь люди заходят за тем, чтобы купить цветы, а значит — с ними всегда есть о чем поговорить. Случаются и совершенно удивительные истории. Об одной из них попросил рассказать сам покупатель. Молодой высокий мужчина, как-то раз заглянул в магазинчик и долго выбирал. Между Еленой и покупателем завязался разговор. Оказалось, что мужчина любит цветы. Ему понравилась герань, которая как раз цвела в это время. Спустя несколько недель мужчина снова вернулся в магазин и рассказал, как один цветок изменил всю его жизнь. Принеся домой герань, он решил, что цветок слишком хорош для грязного окна и отправился к соседям, у которых был шланг. Они познакомились и стали дружить. Потом оказалось, что люди продают квартиру, в которой к слову сказать куда больше места для цветов. Мужчина оформил сделку и сообщил, что теперь его жизнь совершенно изменилась, а спусковым крючком стал тот поход в цветочный магазин, где он выбрал то, чего хотела его душа. Он попросил хозяйку магазина рассказать эту историю, о чем она и не преминула сделать в нашем разговоре.