Есть городские истории, которые невозможно придумать, потому что реальная жизнь увлекательнее любого романа

Как купить цветок и изменить всю свою жизнь

Счастье принадлежит бесстрашным
Эрих Мария Ремарк
На вопрос, как это работает, уже ответили ученые, которые путем длительных исследований установили простую истину - людям свойственно настраиваться на волну тех, с кем они общаются. Поэтому если мы общаемся с довольной жизнью человеком, то и наши шансы на счастье растут в геометрической прогрессии. Но это теория, а в жизни – все интереснее.

В Ростове-на-Дону появился магазинчик, в котором можно купить домашние цветы и заразиться счастьем.

«Мечтала заниматься цветами всю свою жизнь»
Индивидуальный предприниматель Елена Старченко открыла свой цветочный магазин в декабре 2021 года, а в январе на улице Ленина появилась красочная вывеска «Горшок-цветок». К этому дню она шла всю жизнь, ведь интерес к цветам привила бабушка еще в детстве.
«Я сколько себя помню, всегда интересовалась цветами, даже составляла свою собственную цветочную энциклопедию. Собирала всю информацию: от характера и названия цветка до того, как за ним нужно ухаживать», -рассказывает ростовский предприниматель. По окончании школы, когда вопрос встал с поступлением в институт, с мечтой пришлось расстаться. В то время не было таких профессий как флорист или ландшафтный дизайнер. Кроме обучения на озеленителя вузы ничего предложить не могли. Родители настояли на получении конкретной специальности, пришлось поступить учиться на информационные технологии в экономике. Так вместо свежих цветов большую часть жизни заняли сухие цифры.
Индивидуальный предприниматель
Елена Старченко
Вам помочь или не мешать?
Есть растения, которые цветут один раз в жизни, но зато они цветут очень долго и красиво, — Елена может часами рассказывать посетителям про растения. Но прежде она всегда дружелюбно задает деликатный вопрос: «Вам помочь или не мешать?». В этой фразе сосредоточена вся глубина ее личной истории.
Осенью 2021 года Елена Старченко попала в больницу. Ситуация была критической и тогда она поняла, откладывая жизнь на потом мы рискуем так и не исполнить свои мечты. Размышления на больничной койке привели к простому решению: «Надо пробовать и будь, что будет».
«Спасибо муж поддержал мою идею вложить все наши сбережения в открытие цветочного магазина», -- вспоминает Елена. Он не только поддержал словом, но и принял личное участие в обустройстве магазинчика, сооружал стеллажи, помогал с расстановкой цветов. Сама Елена еще какое-то время работала на старой работе, но все свободное время и все деньги отдавала своему любимому делу. «Спала тогда по три часа в стуки», — вспоминает ростовчанка.
«Займись любимым делом и не проработаешь ни дня»
Конфуций был абсолютно прав, уверена Елена. На новом месте работы она проводит значительно больше времени, чем раньше и при этом практически не устает. Она любит общаться с посетителями, ведь люди заходят за тем, чтобы купить цветы, а значит — с ними всегда есть о чем поговорить. Случаются и совершенно удивительные истории. Об одной из них попросил рассказать сам покупатель. Молодой высокий мужчина, как-то раз заглянул в магазинчик и долго выбирал. Между Еленой и покупателем завязался разговор. Оказалось, что мужчина любит цветы. Ему понравилась герань, которая как раз цвела в это время. Спустя несколько недель мужчина снова вернулся в магазин и рассказал, как один цветок изменил всю его жизнь. Принеся домой герань, он решил, что цветок слишком хорош для грязного окна и отправился к соседям, у которых был шланг. Они познакомились и стали дружить. Потом оказалось, что люди продают квартиру, в которой к слову сказать куда больше места для цветов. Мужчина оформил сделку и сообщил, что теперь его жизнь совершенно изменилась, а спусковым крючком стал тот поход в цветочный магазин, где он выбрал то, чего хотела его душа. Он попросил хозяйку магазина рассказать эту историю, о чем она и не преминула сделать в нашем разговоре.
Нужно отметить, что даже без этого рассказа заходя в цветочный магазин, ощущаешь прилив приятных эмоций и чувствуешь, что попал в какой-то оазис свежести, красоты и нежности. За дверью магазина остается город с его шумом и суетой, а перед глазами расцветают разной формы и цвета зеленые растения, привезенные из самых удаленных уголков планеты, чтобы украсить нашу жизнь.
Человек, двигающий горы,
начинает с того, что носит маленькие камни
Уильям Фолкнер
«Продержусь, выдержу и создам сеть цветочных магазинов», — делится планами Елена. Она мечтает о своей теплице, в которой будет растить саженцы. Сейчас места катастрофически не хватает для этого. Да и времени много уходит на работу с документами, благо имеется экономическое образование и опыт. Ведь, как это обычно бывает при реализации любой красивой идеи, выявилось много подводных камней.
«Нужно внимательно отслеживать поставки, смотреть все документы и всех проверять, причем лучше по несколько раз», — продолжает свой рассказ собственник и продавец цветочного магазина «Цветок-горшок» Елена Старченко. — В прайсе указана одна стоимость, по факту выставляется другая. На данную позицию предусмотрена скидка, а в счет-фактуре ее не обнаруживаешь. Плюс в связи с курсовыми колебаниями и санкционной политикой сложно понять, какие растения попали под ограничения на ввоз в Россию, а какие — нет.
японская пословица
Кто сильно желает подняться, тот придумает лестницу
Многие считают 2022 год не самым лучшим временем для открытия бизнеса. К тому же для людей, мечтающих начать свое дело, психологическим препятствием становятся обязательные бюрократические процедуры, такие как регистрация бизнеса, подготовка отчетностей, ведение документооборота, взаимодействие с непроверенными контрагентами. Далеко не каждый начинающий предприниматель имеет возможность нанять для рутинных процессов отдельного специалиста или отдать задачу на аутсорс. Вместе с тем за последние годы возможности банков по обслуживанию малого и среднего бизнеса продвинулись существенно вперед.
«Сейчас предприниматель может получать практически все необходимые услуги в приложении на своем смартфоне. Например, с сервисами от МТС Банка можно зарегистрировать ИП или ООО, открыть расчетный счет за один день и получить банковское обслуживание в зависимости от потребностей и масштаба бизнеса»,
— рассказывает Надежда Панчурина, руководитель Кластера малого бизнеса МТС Банка. «С приложением можно получить столь необходимую для стартапов юридическую и бухгалтерскую поддержку, осуществить проверку контрагентов и сотрудников, защитить имущество и даже вывести клиента на маркетплейсы в 1 клик. И все это в удаленном формате. А настройка интернет-эквайринга и подключение онлайн-кассы также занимает минимум времени и усилий. Предприниматели, являющиеся клиентами МТС Банка, получают свои первые платежи уже через 3−5 дней».
руководитель Кластера малого бизнеса МТС Банка
Надежда Панчурина
Инновационные решения в бизнесе закрывают многие вопросы и это важно знать ещё на этапе принятия решения об открытии своего дела. Сегодня несмотря на объективные трудности, люди все же идут в бизнес. По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства с июля 2021 года по июнь 2022 года количество субъектов МСП в Ростовской области не снизилось, а увеличилось более чем на 8 тысяч единиц — с 165,4 до 173,5 тысяч.
Донской край занимает 6 место в рейтинге регионов России по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства. Почти каждый четвертый индивидуальный предприниматель в ЮФО зарегистрирован на Дону. В экономике Ростовской области почти треть валового регионального продукта приходится на малый и средний бизнес. А это значит, что каждый такой индивидуальный предприниматель вносит существенный вклад в развитие региона. Вот так, личное благополучие и реализованность одного человека, создают благополучие и возможности для других.
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