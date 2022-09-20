ТОП БОГАТЫХ РОСТОВА

Два года пандемии внесли свои коррективы в правила ведения бизнеса в Ростовской области. Целые сектора экономики вынуждены были перейти на режим выживания, просить поддержки у государства, но в тоже время более прибыльными стали новые виды предпринимательской деятельности. Однако основы остаются незыблемыми – наибольшее богатство на Дону приносят аграрный сектор и машиностроение. RostovGazeta изучила данные отчетности за 2021 год, чтобы представить обновленный рейтинг самых богатых жителей региона.

КАК СЧИТАЛИ

Сделали выборку крупнейших компаний, зарегистрированных в регионе, по основным финансовым показателям: это чистые активы, чистая прибыль и выручка



Исключили организации с участием государства и федеральные холдинги. Большинство предприятий с иногородними или уехавшими собственниками тоже были вычеркнуты. Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе.



Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе. Посчитали, сколько на эту долю приходится денег, исходя из финансовых показателей компаний. Если у компании несколько собственников, то изучили и их активы.

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Проверили, какие еще компании, не вошедшие в выборку, принадлежат этим собственникам. Посчитали, сколько денег приходится на долю каждого из бенефициаров.



Ранжировали получившийся список бизнесменов по каждому из трех экономических показателей и выставили им баллы.



Суммировали баллы за чистые активы, прибыль и выручку. Снова ранжировали — и вот итоговый рейтинг.

Топ-100 получился максимально объективным с точки зрения математики, но само собой, со своими нюансами.

Для анализа использовались данные ЕГРЮЛ и отчётность компаний, опубликованная в открытых реестрах. В некоторых случаях актуальная информация о собственниках неизвестна, поскольку предприятия в форме АО и ЗАО имеют право не раскрывать эти данные. Поэтому использовались в том числе публикации СМИ, официальные сайты самих компаний, где неоднократно озвучивалось имя владельца, он сам давал комментарии и так далее.



Мы не учитывали личное имущество, недвижимость и прочие активы, которые невозможно объективно отследить силами редакции.



В рейтинге могут оказаться номинальные владельцы бизнеса, за которыми скрываются реальные бенефициары.