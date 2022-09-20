ТОП БОГАТЫХ РОСТОВА

КАК СЧИТАЛИ

РЕЙТИНГ БОГАЧЕЙ

ТОП
БОГАТЫХ РОСТОВА

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Два года пандемии внесли свои коррективы в правила ведения бизнеса в Ростовской области. Целые сектора экономики вынуждены были перейти на режим выживания, просить поддержки у государства, но в тоже время более прибыльными стали новые виды предпринимательской деятельности. Однако основы остаются незыблемыми – наибольшее богатство на Дону приносят аграрный сектор и машиностроение. RostovGazeta изучила данные отчетности за 2021 год, чтобы представить обновленный рейтинг самых богатых жителей региона.

КАК СЧИТАЛИ

Сделали выборку крупнейших компаний, зарегистрированных в регионе, по основным финансовым показателям: это чистые активы, чистая прибыль и выручка

Исключили организации с участием государства и федеральные холдинги. Большинство предприятий с иногородними или уехавшими собственниками тоже были вычеркнуты. Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе.

Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе. Посчитали, сколько на эту долю приходится денег, исходя из финансовых показателей компаний. Если у компании несколько собственников, то изучили и их активы.

Проверили, какие еще компании, не вошедшие в выборку, принадлежат этим собственникам. Посчитали, сколько денег приходится на долю каждого из бенефициаров.

Ранжировали получившийся список бизнесменов по каждому из трех экономических показателей и выставили им баллы.

Суммировали баллы за чистые активы, прибыль и выручку. Снова ранжировали — и вот итоговый рейтинг.

Топ-100 получился максимально объективным с точки зрения математики, но само собой, со своими нюансами.

Для анализа использовались данные ЕГРЮЛ и отчётность компаний, опубликованная в открытых реестрах. В некоторых случаях актуальная информация о собственниках неизвестна, поскольку предприятия в форме АО и ЗАО имеют право не раскрывать эти данные. Поэтому использовались в том числе публикации СМИ, официальные сайты самих компаний, где неоднократно озвучивалось имя владельца, он сам давал комментарии и так далее.

Мы не учитывали личное имущество, недвижимость и прочие активы, которые невозможно объективно отследить силами редакции. 

В рейтинге могут оказаться номинальные владельцы бизнеса, за которыми скрываются реальные бенефициары.

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Добро пожаловать, Оксимирон
#62
ОКСИМИРОН ПАТАХАНОВ
Компании
Активы
+11,1 млрд ₽
выручка за 2021 г.
99▲
+11,1 млрд ₽
выручка за 2021 г.
99▲
17 234 000 200
сумма активов
99▲
ОКСИМИРОН ПАТАХАНОВ

ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,

Добро пожаловать, Оксимирон

Самый богатый человек в Ростовской области в нашем рейтинге. Чистая прибыль бизнесмена — более 3,4 млрд рублей, а выручка — 76,6 млрд рублей. Он владеет крупнейшим агрохолдингом ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ», 100% акций принадлежат именно Кислову.

Общие активы всех его предприятий составляют более 17 млрд рублей. Кислова называют «масляным королем». «Юг Руси» перерабатывает за год 2.5 млн тонн семян и является неоспоримым лидером российского рынка растительного масла.

Био
Добро пожаловать, Рустам
#62
В РЕИТИНГЕ БОГАТЫХ ТАТАРСТАНА
17 234 000 200
сумма активов
99▲
ОКСИМИРОН ПАТАХАНОВ
+11,1 млрд ₽
выручка за 2021 г.
99▲
+11,1 млрд ₽
выручка за 2021 г.
99▲

Самый богатый человек в Ростовской области в нашем рейтинге. Чистая прибыль бизнесмена — более 3,4 млрд рублей, а выручка — 76,6 млрд рублей. Он владеет крупнейшим агрохолдингом ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ», 100% акций принадлежат именно Кислову.

Общие активы всех его предприятий составляют более 17 млрд рублей. Кислова называют «масляным королем». «Юг Руси» перерабатывает за год 2.5 млн тонн семян и является неоспоримым лидером российского рынка растительного масла.

Добро пожаловать, Сергей
#01

Сергей Кислов

Компании
Активы
+90 млрд ₽
выручка за 2021 г.
02▲
+14 млрд ₽
чистая прибыль за 2021 г.
01▲
27 233 018 276
сумма активов
02▲

Сергей Кислов

ЗАО «КМП»
ОАО «МЖК „КРАСНОДАРСКИЙ“»
ООО «ВЕРНИСАЖ»
ООО «АГРО-ТВ»
ООО «АГРОСОЮЗЮГРУСИХОЛДИНГ»
ООО «АГРОСОЮЗЮГРУСИ»
ООО «БАЗКОВСКИЙЭЛЕВАТОР»
ООО «БКХП»
ООО «ВОЛЖСКИЙУДАРНИК»
ООО «ДОНСКАЯГОФРОТАРАХОЛДИНГ»
ООО «ДОНСКАЯГОФРОТАРА»
ООО «ЗЕМКОМБАНК»
ООО «ЗОЛОТАЯСЕМЕЧКА»
ООО «ИППОДРОМРОСТОВСКИЙ»
ООО «КОНКУР»
ООО «КРАЙСОЛНЦА»
ООО «ЛАБИНСКИЙМЭЗ»
ООО «ЛАВЕ»
ООО «ЛИХОВСКОЕХПП»
ООО «МИТРОФАНОВСКОЕХПП»
ООО «МЭЗ „АННИНСКИЙ“»
ООО «МЭЗЮГРУСИ»
ООО «МЭЗ»
ООО «НОВОСЕРГИЕВСКОЕ»
ООО «ОКТЯБРЬ»
ООО «ОЛЬГИНКА»
ООО «ОТРАДНОЕ»
ООО «ПЕРВОМАЙСКИЙКХП»
ООО «ПКЗ „ЛАБИНСКИЙ“»
ООО «РАЗВИТИЕ»
ООО «РОДНИЧОК»
ООО «РОСТОВСКИЙИППОДРОМ»
ООО «РОСТОВСКИЙ»
ООО «РЫБАЧОК»
ООО «СИСТЕМА»
ООО «СКАЧКИ»
ООО «СТЕПНЯК»
ООО «ТАМАНСКОЕХПП»
ООО «ТАРАСОВСКИЙКХП»
ООО «УРАЗОВСКИЙЭЛЕВАТОР»
ООО «УСПЕНСКОЕХПП»
ООО «ФИНАНСЮГРУСИ»
ООО «ФИШКО»
ООО «ХЛЕБОЗАВОДЮГРУСИХОЛДИНГ»
ООО «ХЛЕБОЗАВОДЮГРУСИ»
ООО «ЦЕЛИНХЛЕБОПРОДУКТ»
ООО «ЧАЙКА»
ООО «ЧЕРНЯНСКИЙ ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ»
ООО «ШИПИНГ»
ООО «ЭКСПЕДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ ЮГ РУСИ»
ООО «ЭНЗИМЕДИКАРУС»
ООО «ЮГРУСИ-ЗОЛОТАЯСЕМЕЧКА»
ООО «ЮГРУСИ»
ООО «ЮГИНВЕСТСТРОЙ»
ООО КХП «МИЛЛЕРОВО»
ООО «НОВОМИХАЙЛОВСКОЕ»

Добро пожаловать, Сергей

Кислов Сергей Васильевич – известный в Ростовской области «семечковый магнат». Ему принадлежит сельскохозяйственный холдинг «Юг Руси», где производится мука, растительное масло и другое. Также Кислову принадлежит Новошахтинский завод нефтепродуктов.

Био
Добро пожаловать, Дмитрий
#02

Дмитрий Удрас

Компании
Активы
+34,5 млрд ₽
выручка за 2021 г.
04▲
+2,65 млрд ₽
чистая прибыль за 2021 г.
04▲
18 069 544 519
сумма активов
07▲

Дмитрий Удрас

АО «КЛЕВЕР»
ООО «БИЗНЕС-ЦЕНТР „ФОРУМ“»
ООО «БЦ „ФОРУМ“»
ООО «ДОЛСТ „НИВА“»
ООО «ЗАВОДКОНОРД»
ООО «КЗ „РОСТСЕЛЬМАШ“»
ООО «КМСЦ»
ООО «КОМБИНАТПИТАНИЯ»
ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
ООО «НОВАЯДИНАМИКА»
ООО «НОВОЕСОДРУЖЕСТВО»
ООО «ОАЗИС-РОСТОВ»
ООО «ПХ „НИВА“»
ООО «РОСТОВСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД»
ООО «РОСТЛИТ»
ООО «РЛЗ»
ООО «РСМЭ»
ООО «ТК „РОСТСЕЛЬМАШ“»
ООО «ЦПТ „АГРОЦИФРА“»
ООО «ЮРР»
ООО «МЕТАЛЛКОМ»
ООО «РОСТСЕЛЬМАШЭНЕРГОСБЫТ»
ПАО «РОСТСЕЛЬМАШ»
ПАО КБ «СЕЛЬМАШБАНК»
ООО «РПРЗ»

Добро пожаловать, Дмитрий

Удрас Дмитрий Александрович некогда занимал в нашем топе 18 место, а по итогам этого года вошел в тройку лучших. Ему принадлежит 29,66% акций ПАО «Ростсельмаш». Дмитрий Удрас выступает совладельцем сразу 22 компаний в Ростовской области и имеет общую выручку 34 591 083 247 рублей.

Био
Добро пожаловать, Юрий
#03

Юрий Рязанов

Компании
Активы
+31,4 млрд ₽
выручка за 2021 г.
07▲
+2,46 млрд ₽
чистая прибыль за 2021 г.
05▲
19 146 783 014
сумма активов
05▲

Юрий Рязанов

ООО «БИЗНЕС-ЦЕНТР „ФОРУМ“»
ООО «БЦ „ФОРУМ“»
ООО «ВАЛДАЙСКИЙ ТЕННИСНЫЙ КЛУБ»
ООО «ДОЛСТ НИВА»
ООО «ЗАВОД КОНОРД»
ООО КЗ «РОСТСЕЛЬМАШ»
АО «КЛЕВЕР»
ООО «КМСЦ»
ООО «МЕТАЛЛКОМ»
ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
ООО «НОВАЯ ДИНАМИКА»
ООО «ОАЗИС-РОСТОВ»
ООО «ПХ НИВА»
РООО «ОСТОВСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД»
ООО «РОСТЛИТ»
ООО «РЛЗ»
ООО «РОСТОВСКИЙ ПРЕССОВО-РАСКРОЙНЫЙ ЗАВОД»
ООО «РПРЗ»
ПАО «РОСТСЕЛЬМАШ»
ООО «РОСТСЕЛЬМАШЭНЕРГОСБЫТ»
ООО «РСМЭ»
ООО «РОСТСЕЛЬМАШЭНЕРГО»
ООО «САНСТАЙЛ»
ПАО КБ «СЕЛЬМАШБАНК»
ООО ТК «РОСТСЕЛЬМАШ»
ООО ЦПТ «АГРОЦИФРА»
ООО «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ»
ООО «ОРИОН»
ООО «ЮРР»
ООО «НОВОЕ СОДРУЖЕСТВО»

Добро пожаловать, Юрий

Рязанов Юрий Викторович уже попадал в топ-10 рейтинга богачей RostovGazeta. Сегодня ему удалось подняться с 9 на 3 место. Вице-президент промышленного союза «Новое Содружество», издатель, продюсер, режиссёр, сценарист и руководитель фонда поддержки развития общества «Наши дети». Юрий Рязанов выступает совладельцем ПАО «Ростсельмаш» (33,21%), АО «Клевер» (32,38%), ООО «Завод Конорд» (33,33%). Бывший глава сельского поселения Колыбельский сельсовет Чаплыгинского района Липецкой области. Глава кинокомпании «Вверх» и совладелец фонда «Полиция нравов».

Био
Добро пожаловать, Петр
#04

Петр Ходыкин

Компании
Активы
+178 млрд ₽
выручка за 2021 г.
01▲
+1,38 млрд ₽
чистая прибыль за 2021 г.
09▲
8 301 823 000
сумма активов
08▲

Петр Ходыкин

ООО «ТД „РИФ“»
ООО «АГРО-ТЕХНОЛОГИЯ»
ООО «ЮГАГРОХОЛДИНГ»
ООО «КОЛОС»
ООО «БОЛЬШИНСКОЕ»
ООО «РАССВЕТ»

Добро пожаловать, Петр

Ходыкин Петр Викторович — владелец крупнейшего в России зернотрейдера «Риф». Ему принадлежит 100% акций ООО «Агро-Технология», ООО «Югагрохолдинг» и ООО «Колос».

Био
Добро пожаловать, Владимир
#05

Константин Бабкин

Компании
Активы
+31,46 млрд ₽
выручка за 2021 г.
06▲
+2,39 млрд ₽
чистая прибыль за 2021 г.
06▲
18 673 521 617
сумма активов
06▲

Константин Бабкин

АО «КЛЕВЕР»
ООО «БИЗНЕС-ЦЕНТР „ФОРУМ“»
ООО «БЦ „ФОРУМ“»
ООО «ДОЛСТ „НИВА“»
ООО «ЗАВОДКОНОРД»
ООО «КЗ „РОСТСЕЛЬМАШ“»
ООО «КМСЦ»
ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
ООО «НОВАЯДИНАМИКА»
ООО «ОАЗИС-РОСТОВ»
ООО «ПХ „НИВА“»
ООО «РОСТОВСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД»
ООО «РОСТЛИТ»
ООО «РЛЗ»
ООО «РОСТОВСКИЙ ПРЕССОВО-РАСКРОЙНЫЙ ЗАВОД»
ООО «РПРЗ»
ООО «РСМЭ»
ООО «РОСТСЕЛЬМАШЭНЕРГО»
ООО «ТК „РОСТСЕЛЬМАШ“»
ООО «ЦПТ „АГРОЦИФРА“»
ООО «МЕТАЛЛКОМ»
ООО «РОСТСЕЛЬМАШЭНЕРГОСБЫТ»
ПАО «РОСТСЕЛЬМАШ»
ООО «КОМБИНАТПИТАНИЯ»
ООО «НОВОЕСОДРУЖЕСТВО»

Добро пожаловать, Константин

Председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособ
ности экономики России, председатель совета директоров и совладелец ПАО Ростельмаш (29,66%, владеет КЗ Ростсельмаш). Ему принадлежит примерно треть в целом ряде фирм: ООО Бизнес-центр «Форум» (30,02%), АО «Клевер» (32.88%), ООО «Металлком» (33,33%), ООО «Оазис-Ростов» (29,66%), ООО «Ростовский Прессово-Раскройный завод» (33,21%).

Био
Добро пожаловать, Киряки
#06

Киряки Саввиди

Компании
Активы
+21,16 млрд ₽
выручка за 2021 г.
08▲
+1,42 млрд ₽
чистая прибыль за 2021 г.
08▲
23 939 226 670
сумма активов
04▲

Киряки Саввиди

ООО «ХАЛЯЛЬ-ДОН»
ООО «АГРОКОМ-СТАВРОПОЛЬ»
ООО «АГРОКОМХОЛДИНГ»
ООО «АКСАЙСТРОЙПРОМ»
ООО «АПИК»
ООО «АПК „21ВЕК“»
ООО «А-ПРАЙМ»
ООО «АРТЕМИДА-ДОН»
ООО «ГРАНДОТЕЛЬДОН»
ООО «ДОНСКОЙОСЕТР»
ООО «ЗОЛОТОВСКОЕ»
ООО «КАЗАЧКА»
ООО «КЛЕОНИКИ»
ООО «МД»
ООО «МИРФИНАНСОВ»
ООО «МКЦ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ОЛИМПИКДРИМ»
ООО «ПАРК»
ООО «ПРЕМИУМОТЕЛЬРОСТОВ»
ООО «РКЗ-ТАВР»
ООО «РКО»
ООО «РОСТОВ-АРТ»
ООО «ТАВР-ИМУЩЕСТВЕННЫЙКОМПЛЕКС»
ООО «ТРОЯ»
ООО «УК „ДОН-ПЛАЗА“»
ООО «УТИНЫЙОСТРОВ»
ООО «ФИРМА „АКВА-ДОН“»
ООО «ФОРВАРД+»
ООО «ЯМС»
ООО МСО «ПАНАЦЕЯ»
ООО ПКФ «АТЛАНТИС-ПАК»

Добро пожаловать, Киряки

Доходы Саввиди Киряки Георгиевны многократно превышают доходы ее мужа Ивана Саввиди. Она владеет более, чем 30 компаниями, в то время как в активах мужа — всего одна. Саввиди Иван Игнатьевич — владеет ООО «Группой Агроком», все остальные активы фактически принадлежат его супруге Саввиди Киряки Георгиевне («Гранд Отель Дон», «А-Прайм», «Стройтехнологии» и так далее).

Био
Добро пожаловать, Александр
#07

Александр Коломейцев

Компании
Активы
+43,91 млрд ₽
выручка за 2021 г.
03▲
+3,49 млрд ₽
чистая прибыль за 2021 г.
02▲
2 586 374 255
сумма активов
19▲

Александр Коломейцев

ООО «ДИГАММА»
ООО «ИГРАЮЩИЙМИР»
ООО «БЕТРИНГ»

Добро пожаловать, Александр

Ранее Коломейцев Александр Викторович занимал в рейтинге RostovGazeta 71 строчку, к 2022 году ему удалось попасть в топ-10 самых богатых людей Ростовской области. Коломейцеву принадлежит компания ООО «Диаграма» и около 99% акций ООО «Играющий мир» и ООО «Бетринг».

Био
Добро пожаловать, Александр
#08

Александр Ярошенко

Компании
Активы
+7,46 млрд ₽
выручка за 2021 г.
30▲
+2,23 млрд ₽
чистая прибыль за 2021 г.
07▲
6 603 965 666
сумма активов
09▲

Александр Ярошенко

ОАО «КАГАЛЬНИЦКИЙЭЛЕВАТОР»
ООО «БАГАЕВСК-АГРО»
ООО «БЕРЕЗОВСКОЕ»
ООО «ГУКОВСКИЙКИРПИЧ»
ООО «ИМЕНИЛИТУНОВА»
ООО «КАГАЛЬНИК-АГРО»
ООО «КОММЕРЦИЯ»
ООО «КОМСТРОЙ»
ООО «РОСТ-ПАК»
ООО «СТЫЧНОЕ»
ООО «СХПМЕЧЕТИНСКОЕ»
ООО «УРАЛ-ДОН-АГРОСЕРВИС»
ООО «УРАЛ-ДОН-М»
ООО «УРАЛ-ДОН-СНАБ»
ООО «УРАЛ-ДОН-ТРЕЙДИНГ»
ООО «ХОЛДИНГ-УРАЛ-ДОН»

Добро пожаловать, Александр

Ярошенко Александр Владимирович — президент ООО «Холдинг-Урал-Дон». Ему принадлежит примерно 85% акций компаний ООО «Багаевск-агро», ООО «Березовское», ООО «Имени Литунова», ООО «Кагальник-агро», ООО «Стычное», ООО «Урал-Дон-Агросервис», ООО «Урал-Дон-М», ООО «Холдинг-Урал-Дон». Совладельцами этих же компаний выступают и члены семьи Ярошенко.

Био
Добро пожаловать, Сергей
#09

Сергей Самсоненко

Компании
Активы
+13,16 млрд ₽
выручка за 2021 г.
15▲
+535 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
23▲
2 788 004 866
сумма активов
17▲

Сергей Самсоненко

ООО «БЕТСИТИ»
ООО «СЕМИМОЛ»
ООО «СИСГОСПИТАЛЬ»
ООО «СИСОТЕЛЬ»
ООО «ФОРТУНА»

Добро пожаловать, Сергей

Самсоненко Сергей Борисович ранее не входил в рейтинг богачей Ростовской области. Тем не менее ему удалось занять место в десятке самых обеспеченных людей региона. В 2017 году его называли «самым богатым человеком Македонии». В Ростове он основал букмекерскую компанию «Betcity» в которой Самсоненко принадлежит 45% акций. Также он выступает полным владельцем ООО «Сисгоспиталь» и ООО «Сисотель». Совместно с женой Самсоненко Ириной владеет ООО «Фортуна».

Био
Добро пожаловать, Олег
#10

Олег ДОценко

Компании
Активы
+32,4 млрд ₽
выручка за 2021 г.
05▲
+554 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
22▲
1 558 089 000
сумма активов
33▲

Олег ДОценко

ООО «МЕОТИДА»
ООО «ЛОГИСТИК-СОЮЗ»

Добро пожаловать, Олег

Замыкает десятку лидеров ростовских богачей Доценко Олег Геннадьевич. Широкой общественности Доценко малоизвестен. Подобная непубличность в наше время может свидетельствовать либо о скромности, что похвально, либо о номинальном владении бизнесом. Ему, судя по открытым данным, полностью принадлежит ООО «Меотида» и 50% акции компании ООО «Логистик-союз».

Био
Добро пожаловать, Владимир
#11

Владимир Кашуба

Компании
Активы
+18,6 млрд ₽
выручка за 2021 г.
10▲
+405 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
32▲
2 032 983 612
сумма активов
23▲

Владимир Кашуба

ООО «ГЕРМЕС»
ООО «МЕТАЛЛ-МАРКЕТ»
ООО «РОСТСТАЛЬ»
ООО «СТРОЙСИММЕТРИЯ»

Добро пожаловать, Владимир

Кашуба Владимир Анатольевич ранее не был известен ростовской общественности как состоятельный бизнесмен. Однако тихой сапой ему удалось пробраться в самое начало второй двадцатки топа богачей Ростовской области от RostovGazeta. Анатолию Кашуба принадлежит половина акций ООО «Гермес» и ООО «Металл-Маркет», около 40% акций компании «Ростсталь» и ровно четверть ООО «Стройсимметрия». Сумма чистых активов Кашуба – более 2 млрд рублей.

Био
Добро пожаловать, Виталий
#12

Виталий Мазин

Компании
Активы
+3,19 млрд ₽
выручка за 2021 г.
48▲
+1,01 млрд ₽
чистая прибыль за 2021 г.
14▲
5 211 999 907
сумма активов
12▲

Виталий Мазин

ООО «АНКОР»
ООО «АНКОР-ПЛЮС»
ООО «БЕТА»
ООО «ВОКГОРИЗОНТ»
ООО «ГЕММА-ПЛЮС»
ООО «ГОРИЗОНТ-ПРЕСС»
ОООПФ «ГОРИЗОНТ-РАДИО-СЕРВИС»
ООО «ГОРИЗОНТ-ЭНЕРГО»
ГООО «ОРИЗОНТ-ЭНЕРГОСБЫТ»
ООО «ИНТЕРТРАНСПЛЮС»
ООО «КОНТ-Р»
ООО «НПОГОРИЗОНТ»
ООО «ОБИ-Р»
ООО «ПЛАНЕТА»
АО «ТКГОРИЗОНТ»
ООО «ЦКТБ»
ООО «ЮНИ-АВТО»

Добро пожаловать, Виталий

Мазин Виталий Георгиевич совместно с родственниками владеет группой «Горизонт» ОАО, частью «НПО Горизонт», ТК «Горизонт», ООО ПФ «Горизонт-Радио-Сервис» и так далее. Ему же принадлежит автоцентр «Юни-авто».

Био
Добро пожаловать, Николай
#13

Николай Гончаров

Компании
Активы
+1,97 млрд ₽
выручка за 2021 г.
53▲
+1,21 млрд ₽
чистая прибыль за 2021 г.
10▲
5 441 709 897
сумма активов
11▲

Николай Гончаров

ООО «АГРАРНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «АГРОИНВЕСТ»
ООО «АФ „ЗЕЛЁНАЯРОЩА“»
ООО «МАЛЬЧЕВСКИЙЭЛЕВАТОР»
ООО «ПОБЕДА»
ООО «ПРИДОНЬЕ»
ООО «РОДИНА»
ООО «СВЕТЛЫЙ»
ООО «СТЕПНОЕ»
ООО «ИНДУСТРИАЛЬНОЕ»

Добро пожаловать, Николай

Собственник «Степного» (выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур), агрофирмы «Зеленая роща» и «Светлого». Через «Светлый» владеет «Мальчевским элеватором», «Победой» (тоже выращивание зерновых), «Придонье» и еще несколькими фирмами. Предположительно, на родственников записаны «Индустриальное», «Зодиак», «Калининское», в которых занимаются выращиванием однолетних культур и торговлей.

Био
Добро пожаловать, Александр
#14

Александр Максимченко

Компании
Активы
+3,96 млрд ₽
выручка за 2021 г.
45▲
+776 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
17▲
3 652 811 233
сумма активов
14▲

Александр Максимченко

АО «ИМ Т.Г.ШЕВЧЕНКО»
ООО «ГУКОВСКИЙКАРЬЕР»
ООО «МАНЫЧ-АГРО»
ООО «ПКФ „НБ-ЦЕНТР“»
ООО «ТЕРМИНАЛ»

Добро пожаловать, Александр

Максимченко Александр Владимирович опустился в рейтинге богачей Ростовской области на три строчки. К 2022 году сумма его активов составляет 3,6 млрд рублей. Максимченко полностью владеет ООО «ПКФ „НБ-центр“» (занимается торговлей зерном) и через него АО ИМ. Т. Г. Шевченко (выращивание зерна в Краснодарском крае).

Био
Добро пожаловать, Александр
#15

Александр гончаров

Компании
Активы
+2,16 млрд ₽
выручка за 2021 г.
51▲
+1,16 млрд ₽
чистая прибыль за 2021 г.
12▲
5 130 586 497
сумма активов
13▲

Александр гончаров

ООО «АГРОИНВЕСТ»
ООО «АФ „ЗЕЛЁНАЯРОЩА“»
ООО «ИНДУСТРИАЛЬНОЕ»
ООО «МАЛЬЧЕВСКИЙЭЛЕВАТОР»
ООО «ПОБЕДА»
ООО «ПРИДОНЬЕ»
ООО «РОДИНА»
ООО «СВЕТЛЫЙ»

Добро пожаловать, Александр

На Гончарова Александра Евгеньевича записаны 50% акций ООО «Агроинвест» и ООО «АФ «Зеленая роща». Также он владеет третью ООО «Индустриальное».

Био
Добро пожаловать, Андрей
#16

Андрей Ульянов

Компании
Активы
+7,27 млрд ₽
выручка за 2021 г.
32▲
+586 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
19▲
1 735 239 000
сумма активов
28▲

Андрей Ульянов

ООО «РОСТРА-РД»

Добро пожаловать, Андрей

Ульянов Андрей Сергеевич — малоизвестный Ростову бизнесмен, который, тем не менее сумел выбиться в топ-20 самых богатых людей региона. Ульянов владеет компанией ООО «Ростра-Рд», которая приносит ему 7,2 млрд рублей выручки.

Био
Добро пожаловать, Николай
#17

Николай Черкезов

Компании
Активы
+1,77 млрд ₽
выручка за 2021 г.
58▲
+1,17 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
11▲
6 587 916 400
сумма активов
10▲

Николай Черкезов

ООО «АГРОФИРМАЦЕЛИНА»
ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ „ЦЕЛИНА“»

Добро пожаловать, Николай

Черкезов Николай Владимирович впервые попадает в топ-100 богачей Ростовской области. Ему полностью принадлежит торговая компания «Целина» и 90 % акций агрофирмы «Целина».

Био
Добро пожаловать, Николай
#18

николай егошин

Компании
Активы
+16,4 млрд ₽
выручка за 2021 г.
12▲
+295 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
38▲
1 579 516 912
сумма активов
32▲

николай егошин

ООО «ГЕРМЕС»
ООО «МЕТАЛЛ-МАРКЕТ»
ООО «РОСТСТАЛЬ»
ООО «СТРОЙСИММЕТРИЯ»

Добро пожаловать, Николай

Егошин Николай Ананьевич – непубличная личность, зато состоятельный предприниматель. Ему принадлежит половина компаний ООО «Гермес» и ООО «Металл-Маркет», а также четверть ООО «Стройсимметрия» и 40% акций компании ООО «Ростсталь».

Био
Добро пожаловать, Сергей
#19

Сергей Суховенко

Компании
Активы
+9 млрд ₽
выручка за 2021 г.
27▲
+360 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
34▲
2 123 528 653
сумма активов
22▲

Сергей Суховенко

ООО «ЗАРЯДОНА»
ООО «КРАСНОКУТСКОЕ»
ООО «БИЗОН-НОВОКУБАНСК»
ООО «БИЗОНДСТ»
ООО «БИЗОНЮГ»
ООО «БИЗОН-МИЛЛЕРОВО»
ООО «БИЗОН-ОРЛОВСКИЙ»
ООО «БИЗОН-ТРЕЙД»
ООО «ЗАПЧАСТИДЛЯВОЛГОГРАДА»
ООО «ЗАПЧАСТИДЛЯИПАТОВО»
ООО «ЗАПЧАСТИДЛЯМОРОЗОВСКА»
ООО «МДРОСТОВ»
ООО «МИСТРАЛЬ»
ООО «УК „АГРОТЕХНОПАРК“»
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯКОМПАНИЯ»

Добро пожаловать, Сергей

Суховенко Сергей Леонидович владеет группой компаний «Бизон» (торговля техникой и запчастями), а также несколькими управляющими компаниями в Ростовской области.

Био
Добро пожаловать, Эдуард
#20

Эдуард курочкин

Компании
Активы
+1,79 млрд ₽
выручка за 2021 г.
57▲
+937 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
15▲
2 799 983 000
сумма активов
16▲

Эдуард курочкин

ООО «РАЗДОЛЬЕ»

Добро пожаловать, Эдуард

Курочкин Эдуард Станиславович владеет ООО «Раздолье» (выращивает однолетние культурs). Ранее он занимал 13 строчке в топе богачей Ростовской области от RostovGazeta.

Био
Добро пожаловать, Алексей
#21

Алексей Докукин

Компании
Активы
+4,78 млрд ₽
выручка за 2021 г.
41▲
+525 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
24▲
1 914 486 000
сумма активов
26▲

Алексей Докукин

ООО «АЛЕКОМАШИНЕРИ»
ООО «АПОАЛЕКО-ПОЛИМЕРЫ»
ООО «НИКАГРУПП»
ООО «НИКА»
ООО «ТМ»
ООО «ПАРИТЕТ»

Добро пожаловать, Алексей

Докукину Алексею Николаевичу полностью принадлежат компании ООО «Алекомашинери», ООО «Апоалеко-полимеры», ООО «Никагрупп», ООО «Ника», ООО «ТМ», ООО «Паритет». Общая выручка составляет 4,7 млрд рублей.

Био
Добро пожаловать, Александр
#22
Александр Иванченко
Компании
Активы
+639 млн ₽
выручка за 2021 г.
77▲
+1,08 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
13▲
49 463 707 600
сумма активов
01▲

Александр Иванченко

ООО «БОТЛИХСКИЙРАДИОЗАВОД», ООО «БРЗ»
ООО «ЗИТ»
ООО «ИЦ „ЦИФРОВЫЕПЛАТФОРМЫ“»
ООО «КЗЭТ»
ООО «НИИ „ИР“»
ООО «ЦНИИ „АПЕРТУРА“»

Добро пожаловать, Александр

Иванченко Александр Иванович малоизвестен ростовчанам, однако именно ему полностью принадлежат ООО «Ботлихский радиозавод», ООО «БРЗ», ООО «ЗИТ», ООО «КЗЭТ», ООО «НИИР», ООО «ЦНИИ „Апертура“» и 80% акций ООО «ИЦ „Цифровые платформы“». Все эти компании в совокупности приносят бизнесмену 1,08 млрд рублей чистой прибыли.

Био
Добро пожаловать, Татьяна
#23

ТАтьяна Гончарова

Компании
Активы
+1,34 млн ₽
выручка за 2021 г.
64▲
+781 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
16▲
2 925 549 706
сумма активов
15▲

ТАтьяна Гончарова

ООО «ИНДУСТРИАЛЬНОЕ»
ООО «КАЛИНИНСКИЙ»
ООО «МПК „СВЕТЛЫЙ“»
ООО «ПОБЕДА»

Добро пожаловать, Татьяна

На Гончарову Татьяну Николаевну оформлены «Индустриальное», «Зодиак», «Калининское», в которых занимаются выращиванием однолетних культур и торговлей. Возможно, родственница Николая Гончарова, вставшего на тринадцатое место в топе-100.

Био
Добро пожаловать, Александр
#24

Александр Суслин

Компании
Активы
+14,7 млрд ₽
выручка за 2021 г.
14▲
+572 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
21▲
474 318 664
сумма активов
61▲

Александр Суслин

ООО «ИНСТИТУТЮЖНИИГИПРОГАЗ»
ООО «КРЕДО»
ООО «КРЫМГЕОПРОМ»
ООО «ПКДАЛЬНИЙВОСТОК»
ООО «СТАЛЕКСЗАПАД»
ООО «СТАЛЕКСЦЕНТР»
ООО «ЭКОКРЫМПРОМ»

Добро пожаловать, Александр

Суслин Александр Юрьевич — малоизвестная фигура среди ростовских толстосумов. Однако его можно назвать тем, кто черпает богатство из недр земли. Суслину принадлежит половина компаний «Сталекс запад» и «Сталекс центр», 34% акций ООО «Институт южниигипрогаз», около 47% акций ООО «Кредо», ООО «Крымгеопром», ООО «Экокрымпром».

Био
Добро пожаловать, Ольга
#25

Ольга Басова

Компании
Активы
+9,24 млрд ₽
выручка за 2021 г.
25▲
+407 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
30▲
1 122 682 000
сумма активов
42▲

Ольга Басова

ООО «ТОП ГРЕЙН Л.Т.Д.»

Добро пожаловать, Ольга

Басова Ольга Алексеевна ранее не попадала в топ состоятельных людей Ростовской области. В топ-30 в 2022 году ей удалось попасть всего с одной компанией. Ольге Басовой прнадлежит 50% акций ООО «ТОП ГРЕЙН Л.Т.Д.». Вторая половина принадлежит Басову Сергею Ивановичу.

Био
Добро пожаловать, Владимир
#26

Владимир Болдин

Компании
Активы
+6,11 млрд ₽
выручка за 2021 г.
38▲
+425 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
29▲
1 663 981 000
сумма активов
30▲

Владимир Болдин

ООО «АЛЬТАИР-АГРО»
ООО «АЛЬТАИР-АГРО2»
ООО «АЛЬТАИРСМ»
ООО ФИРМА«АЛЬТАИР»

Добро пожаловать, Владимир

В прошлом рейтинге богачей RostovGazeta Болдин Владимир Анатольевич занимал 39 строчку. На 26 место ему удалось подняться с четырьмя компаниями, которыми Болдин владеет: ООО «Альтаир-агро», ООО «Альтаир-агро 2», ООО «АльтаирСМ», ООО Фирма «Альтаир».

Био
Добро пожаловать, Сергей
#27

Сергей Басов

Компании
Активы
+9,24 млрд ₽
выручка за 2021 г.
26▲
+407 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
31▲
1 122 682 000
сумма активов
43▲

Сергей Басов

ООО «ТОП ГРЕЙН Л.Т.Д.»

Добро пожаловать, Сергей

Совместно с Басовой Ольгой Алексеевной ростовский предриниматель владеет ООО «Топгрейнл Т.Д.» в равных долях.

Био
Добро пожаловать, Павел
#28

Павел рогачкин

Компании
Активы
+5,57 млрд ₽
выручка за 2021 г.
39▲
+623 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
18▲
857 274 095
сумма активов
46▲

Павел рогачкин

ООО «АВТОБАН»
ООО «ВАДС»
ООО «ГОРНЯК»
ООО «ДЛС»
ООО «МАГИСТРАЛЬ»
ООО «МАСИКС»
ООО «МИЛЛЕРОВСКОЕДСУ»
ООО «МУ „БОРЕЙ“»
ООО «ПОКМЗ „РАДУГА“»
ООО «РАДС»
ООО «РОСТОВСКОЕДСУ»
ООО «СПК „РУДА-АГРО“»
ООО «ТАГАНРОГСКОЕДСУ»
ООО «ТАЦИНСКОЕДСУ»
ООО «Т-ТРАНС»
ООО «ЮГВЗРЫВПРОМ»

Добро пожаловать, Павел

Владелец нескольких компаний, которые занимаются строительством и обслуживанием дорог: ООО «Автобан», ООО «Магистраль», ООО «Миллеровское ДСУ», ООО «Ростовское ДСУ», ООО «Таганрогское ДСУ», ООО «Тацинское ДСУ», ООО «Т-транс». Ему принадлежит 50% ООО «Горняк», занимающиеся добычей и первичной обработкой известняка и гипсового камня, треть ООО «ДЛС», специализирующиеся на работе с ценными бумагами.

Био
Добро пожаловать, Святослав
#29

святослав шалай

Компании
Активы
+4,35 млрд ₽
выручка за 2021 г.
43▲
+296 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
37▲
1 910 808 400
сумма активов
27▲

святослав шалай

ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙДОМ „ПРОФ-ПРЕСС“»
ООО «СВЯТОСЛАВ»
ООО «ВМС»

Добро пожаловать, Святослав

Шалай Святослав Геннадьевич является единственным владельцем издательского дома «Проф-пресс» и ООО «Святослав». Кроме того ему принадлежит 20% акций ООО «ВМС».

Био
Добро пожаловать, Владимир
#30

Владимир ревенко

Компании
Активы
+1,98 млрд ₽
выручка за 2021 г.
52▲
+576 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
20▲
1 420 911 200
сумма активов
35▲

Владимир ревенко

ООО «АРДОН»
ООО «БЕССЕРГЕНЕВСКИ ЕОГОРОДЫ»
ООО «ДД»
ООО «МЕЛИХОВСКОЕ-АГРО»
ООО «РАССВЕТ»
ООО «УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ АПК»
ООО «Агропредприятие Бессергеневское»

Добро пожаловать, Владимир

Ревенко Владимир Юрьевич до 2022 года не числился в списках ростовских богачей. Однако агропромышленный бизнес позволил ему встать в один ряд с самыми состоятельными людьми региона. Владимиру Ревенко принадлежат ООО «Ардон», ООО «Рассвет», ООО «Усть-Донецкий АПК». Также он владеет значительными долями в ОООО «Агропредприятие Бессергеневское», ООО «Мелиховское-агро», ООО «ДД» и ООО «Бессергеневские огороды».

Био
Добро пожаловать, Владимир
#31

Владимир кашин

Компании
Активы
+17,18 млрд ₽
выручка за 2021 г.
11▲
+63 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
73▲
1 962 344 000
сумма активов
24▲

Владимир кашин

ООО «АКТИВ ГРУПП»
ООО «ВИКТОРИЯ»
ООО «КТК БУНКЕР»
ООО «КТК ПОРТ»
ООО «КТК-ЯРОСЛАВЛЬ»
ООО «ТД КТК»
ООО «ЮБК»

Добро пожаловать, Владимир

Кашин Владимир Иванович малоизвестен ростовчанам как успешный бизнесмен, однако его активы доказывают обратное. Кашин владеет 100 % акций ООО «Активгрупп», ООО «Виктория, ООО «КТК Бункер», ООО «КТК Порт», ООО «КТК-Ярославль», ООО «ТД КТК», ООО «ЮБК».

Био
Добро пожаловать, Андрей
#32

Андрей БАлдин

Компании
Активы
+12,9 млрд ₽
выручка за 2021 г.
18▲
+177 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
48▲
1 068 813 962
сумма активов
45▲

Андрей БАлдин

ООО «XXI Век Торговля и Маркетинг»
ООО «АС»
ООО «КОМПАНИЯАКВА-ЮГ»
ООО «ЛАККИ»
ООО «МАРКЕТ»
ООО «НЕО-ТРЕЙД»
ООО «РУСИНОВ»
ООО «СТОРУМ»
ООО ПКФ «ТАВРОС»
ООО «ХХIВЕК»

Добро пожаловать, Андрей

Балдину Андрею Викторовичу полностью принадлежат компании ООО «Компаанияаква-Юг», ООО «Маркет», ООО «Нео-трейд», ООО «Русинов», ООО ПКФ «Таврос», ООО «XXIвек». Также он владеет 66% акций ООО «XXI век торговля и маркетинг», ООО «Ас», половиной ООО «Сторум».

Био
Добро пожаловать, Игорь
#33

Игорь Андреев

Компании
Активы
+12,7 млрд ₽
выручка за 2021 г.
19▲
+504 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
25▲
317 980 000
сумма активов
72▲

Игорь Андреев

ООО «КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯКЛИНИКА „ЭСТЕТИКА“»
ООО «СТАЛЕКСЗАПАД»
ООО «СТАЛЕКСЦЕНТР»

Добро пожаловать, Игорь

Свое состояние Андреев Игорь Дмитриевич сколотил на косметологии. Бизнесмену из Ростова принадлежит косметологическая клиника «Эстетика». Кроме этого он владеет половиной компаний «Сталекс запад» и «Сталекс центр». Общая выручка Андреева – более 12 млрд рублей.

Био
Добро пожаловать, Валерий
#34

Валерий Комягин

Компании
Активы
+9,85 млрд ₽
выручка за 2021 г.
21▲
+183 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
46▲
655 590 000
сумма активов
50▲

Валерий Комягин

ООО «ОРГАНИКА-ЮГ»
ООО «КОМПАНИЯ „ОРГАНИКА“»
ООО «ЭСКУЛАП»

Добро пожаловать, Валерий

Комягин Валерий Иванович в предыдущие годы не значился в списках самых богатых людей Ростова. Однако по итогам рейтинга RostovGazeta 2022 года он занял 34 строчку. Комягин владеет 100 % активов трех компаний: «Органика Юг», «Органика», «Эскулап».

Био
Добро пожаловать, Вадим
#35

Вадим непочатых

Компании
Активы
+9,56 млрд ₽
выручка за 2021 г.
24▲
+243 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
42▲
640 895 778
сумма активов
51▲

Вадим непочатых

ООО «АГРО»
ООО «ЮГЭНЕРГОСИСТЕМА»
ООО «ЭКО ЮГ»
ООО «КУЩЕВСКИЙ ЗСМ»

Добро пожаловать, Вадим

Непочатых Вадим Витальевич владеет в Ростовской области агропромышленным предприятие «Агро», а также компаниями «Югэнергосистема», «Экоюг» и «Кущевский ЗСМ». Все вместе они приносят бизнесмену 243 млн чистой прибыли.

Био
Добро пожаловать, Арутюн
#36

Арутюн Сурмалян

Компании
Активы
+3,53 млрд ₽
выручка за 2021 г.
47▲
+277 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
39▲
1 359 589 865
сумма активов
38▲

Арутюн Сурмалян

ООО «ГК „СОКОЛ“»
ООО «ИНТЕГРАЛ»
ООО «ИНТЕР ОЙЛ»
ООО «САТУРН»
ООО «УК „СОКОЛ“»
ООО «УК „СОКОЛ-ЭНЕРГОСБЫТ“»
ООО НПК «СОКОЛ-ФАРМ»
ООО СЗ «ГАЛАКТИКА ЮГ»
ООО СЗ «ГАЛАКТИКА»
ООО «РУСКАМЕНЬ»
ООО «ТД „РУСКАМЕНЬ“»

Добро пожаловать, Арутюн

Сурмаляну Арутюну Арменаковичу принадлежит несколько строительных компаний: ГК «Сокол», ООО «Интеграл», СЗ «Галактика-Юг». Он же владеет 90% компании специализированный застройщик «Галактика». Еще около 73% составляет его доля в ООО «Рускамень» и ТД «Рускамень».

Био
Добро пожаловать, Андрей
#37

Андрей Чайка

Компании
Активы
+6,32 млрд ₽
выручка за 2021 г.
37▲
+239 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
43▲
731 610 000
сумма активов
49▲

Андрей Чайка

ООО «ФАВОРИТОЙЛ»
ООО «ЧАЙКА»
ООО «ТД „ЧАЙКА“»
ООО «АНТЕК»

Добро пожаловать, Андрей

Собственник крупнейшего дистрибьютора масел Shell и владелец футбольного клуба. Андрею Чайке принадлежат компании «Фаворитойл», «Чайка», ТД «Чайка» и «Антек». Все вместе они приносят бизнесмену 6,3 млрд рублей выручки.

Био
Добро пожаловать, Сергей
#38

Сергей Филобок

Компании
Активы
+5,36 млрд ₽
выручка за 2021 г.
40▲
+272 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
40▲
636 226 000
сумма активов
52▲

Сергей Филобок

ООО «ГРУППА „ТЕХНОКОМ“»

Добро пожаловать, Сергей

Филобок Сергей Викторович ранее не значился в списке самых богатых людей Ростова. Единственная находящаяся во владении фирма «Группа «Техноком» приносит Филобоку 6,4 млрд рублей.

Био
Добро пожаловать, Юрий
#39

юрий каширин

Компании
Активы
+1,02 млрд ₽
выручка за 2021 г.
69▲
+461 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
27▲
1 401 013 000
сумма активов
36▲

юрий каширин

ООО «ШУМИЛИНСКОЕ»
ООО «ВЕБ-ПРОВОДНИК»

Добро пожаловать, Юрий

Каширин Юрий Константинович также один из новоявленных ростовских богачей. В его владении находится ООО «Шумилинское» и ООО «Веб-проводник». Доход бизнесмена по данным на начало 2022 года составил 4,6 млрд рублей.

Био
Добро пожаловать, Сергей
#40

Сергей Авакян

Компании
Активы
+875 млн ₽
выручка за 2021 г.
72▲
+328 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
35▲
1 943 282 000
сумма активов
25▲

Сергей Авакян

ООО «РАССВЕТ»

Добро пожаловать, Сергей

Авакян Сергей Александрович владеет всего одной компанией – ООО «Рассвет». Тем не менее, она приносит достаточно прибыли, чтобы владелец оказался среди 50 богатейших людей Ростовской области. Выручка, которую Авакян получает с «Рассвета» равняется 875 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Иван
#41

Иван Седых

Компании
Активы
+6,45 млрд ₽
выручка за 2021 г.
36▲
+183 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
47▲
539 775 000
сумма активов
55▲

Иван Седых

ООО «ЮГПОЛИМЕР»

Добро пожаловать, Иван

Седых Иван Михайлович к 2022 году заработал около 6,4 млрд рублей. При этом в его собственности находится всего одна компания – «Юг полимер». Ранее он не входил в рейтинг донских богачей.

Био
Добро пожаловать, Елена
#42

елена ахламова

Компании
Активы
+1,25 млрд ₽
выручка за 2021 г.
67▲
+466 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
26▲
768 257 680
сумма активов
47▲

елена ахламова

ООО «БМ-ПАК»
ООО «ЕЛЕНА»
ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА ТАГАНРОГСКАЯ»

Добро пожаловать, Елена

Ахламова Елена Анатольевна вошла в рейтинг ростовских богачей RostovGazeta с полным владением компаниями «БМ-Пак» и ООО «Елена». Ей же принадлежит 52% акций «Таганрогской птицефабрики». Остальными долями в 35% и 13% соответственно владеют Ахламовы Дарья Евгеньевна и Анна Евгеньевна. Ранее в топе самых богатых людей региона 47 строчку занимал Ахламов Евгений Антольевич, который также выступал совладельцем «Таганрогской птицефабрики» (73%).

Био
Добро пожаловать, Олег
#43

Олег слащук

Компании
Активы
+9,68 млрд ₽
выручка за 2021 г.
23▲
+115 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
59▲
511 378 000
сумма активов
59▲

Олег слащук

ООО «АБ „ФАБРИКАПРОЕКТОВ“»
ООО «АЙРОН»
ООО «РИК»
ООО «ТОРГОВЫЙДОМ „МЕТКОМ“»
ООО «УК „ЯСНАЯПОЛЯНА“»

Добро пожаловать, Олег

Слащук Олег Анатольевич не известен широкой общественности в Ростове. Слащук - единственный владелец пяти крупных компаний: «Фабрика проектов», «Айрон», «Рик», «Метком» и управляющей компании «Ясная поляна».

Био
Добро пожаловать, Дмитрий
#44

Дмитрий Иванов

Компании
Активы
+4,44 млрд ₽
выручка за 2021 г.
42▲
+306 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
36▲
423 535 037
сумма активов
65▲

Дмитрий Иванов

ООО «АРМАДА»
ООО «ГРАНД-ИНВЕСТ»
ООО «ДЦАРМАДА-ЗАПАД»

Добро пожаловать, Дмитрий

В 2022 году ряды самых богатых ростовчан пополнил Иванов Дмитрий Иванович, о котором совсем немного информации. Он сколотил многомиллионное состояние благодаря тому, что выступает совладельцем сразу нескольких компаний. Ему принадлежит половина ООО «Гранд-Инвест» и ООО «ДЦ Армада-Запад», а также 75,5% ООО «Армада».

Био
Добро пожаловать, Константин
#45

Константин сариев

Компании
Активы
+4,08 млрд ₽
выручка за 2021 г.
44▲
+426 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
28▲
318 198 875
сумма активов
71▲

Константин сариев

ООО «ТД „ПУЛЬС“»
ООО «НПФ „ПУЛЬС“»

Добро пожаловать, Константин

Сариев Константин Эдуардович впервые вошел в топ богачей Ростовской области. Ему принадлежит торговый дом «Пульс» и 62% акций НПФ «Пульс». Остальной долей владеет Медведева Елена Анатольевна, которая в топ-100 самых богатых персон Ростова не вошла.

Био
Добро пожаловать, Ирина
#46

ирина крылова

Компании
Активы
+7,32 млрд ₽
выручка за 2021 г.
31▲
+106 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
62▲
517 383 000
сумма активов
58▲

ирина крылова

ООО «БИОФАРМА»

Добро пожаловать, Ирина

Одна из немногих женщин в топе богачей, Крылова Ирина Анатольевна, обеспечила себе безбедную жизнь при помощи прибыльной отрасли – фармацевтики. Крылова владеет компанией «Биофарма», которая приносит ей более 106 млн рублей чистой прибыли.

Био
Добро пожаловать, Валентина
#47

валентина Полевиченко

Компании
Активы
+876 млн ₽
выручка за 2021 г.
71▲
+268 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
41▲
1 332 324 149
сумма активов
39▲

валентина Полевиченко

ООО «ДОНТЕХЗАКАЗЧИК»
ООО «ИНВЕСТГРУПП»
ООО «КОНЦЕРН „ЕДИНСТВО“»
ООО «СЕРВИСИТЕХНОЛОГИИ»
ООО «СЗ „СЕМАШКО“»
ООО «УК „МАСТЕР-ХАУС“»
ООО «УПРАВЛЕНИЕИСЕРВИС»
ООО «ЭЛИТАСЕРВИСПЛЮС»
ООО «ЭЛИТА-СЕРВИС»
ООО «ЭЛИТНЫЙОБЪЕКТ»
ООО «МЕГАМАГ»
ООО «ЭЛИТА-СЕРВИС»

Добро пожаловать, Валентина

Полевиченко Валентина Михайловна — основная владелица торгового центра «Мегамаг» (74.8%). Собственница еще нескольких фирм: ООО «Элитный объект», ООО «Элита-Сервис», ООО «Югстройавто» (грузоперевозки) и СЗ «Семашко». Полевиченко и ранее считалась одной из богатейших женщин в регионе, она занимала 50 строчку в топе RostovGazeta.

Био
Добро пожаловать, Геннадий
#48

Геннадий Авдеев

Компании
Активы
+7 млрд ₽
выручка за 2021 г.
34▲
+87 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
67▲
519 763 000
сумма активов
57▲

Геннадий Авдеев

ООО «ПАРТНЕР»

Добро пожаловать, Геннадий

Авдеев Геннадий Александрович владеет всего одной компанией по продаже мебели, лабораторного оборудования и измерительных приборов. ООО «Партнер» приносит ему более 7 млрд выручки. При этом ранее Авдеев не входил в топ самых богатых людей Ростовской области

Био
Добро пожаловать, Евгения
#49

Евгения романова

Компании
Активы
+10,9 млрд ₽
выручка за 2021 г.
20▲
+83 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
69▲
246 521 000
сумма активов
74▲

Евгения романова

ООО «АКЦЕНТМЕД»

Добро пожаловать, Евгения

Еще одной бизнесвумен, которая сумела вывести медицинскую сферу в плюс стала Романова Евгения Вадимовна. Ей принадлежит фирма по торговле фармацевтическими и медицинскими товарами «АкцентМед». Других совладельцев у предприятия нет.

Био
Добро пожаловать, Виталий
#50

Виталий Донченко

Компании
Активы
+8,37 млрд ₽
выручка за 2021 г.
29▲
+393 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
33▲
130 786 400
сумма активов
104▲

Виталий Донченко

ООО «ТОРГОВЫЙДОМ „ДОНСКИЕ УГЛИ“

Добро пожаловать, Виталий

Угольным магнатом Ростовской области стал Донченко Виталий Валерьевич, который владеет торговым домом «Донские угли». Ранее Донченко не входил в рейтинг богачей, зато в 2022 году его состояние превысило 393 млн рублей и позволило ему войти в «полтинник».

Био
Добро пожаловать, Виктор
#51

Виктор Варламов

Компании
Активы
+265 млн ₽
выручка за 2021 г.
88▲
+151 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
49▲
1 641 381 000
сумма активов
31▲

Виктор Варламов

ООО «Оргтехника-ВР»

Добро пожаловать, Виктор

Генеральный директор и владелец ООО «Оргтехника-ВР» Варламов Виктор Иванович, которая занимается выращиванием зерновых.

Био
Добро пожаловать, Альберт
#52

Альберт Суралев

Компании
Активы
+1,88 млрд ₽
выручка за 2021 г.
54▲
+128 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
53▲
420 168 752
сумма активов
66▲

Альберт Суралев

ООО «ВЕКТОР»
ООО «МОЛОТ»
ООО «ПРОФИТ-ЛИГА»

Добро пожаловать, Альберт

Суралев Альберт Николаевич владеет относительно небольшими долями в компаниях «Вектор» (17%), «Молот» (17%) и «Профит-лига» (16,8%). Однако даже они прилично обеспечили своего владельца. Общая выручка Суралева превышает 1,8 млрд рублей.

Био
Добро пожаловать, Лев
#53

Лев Леонидов

Компании
Активы
+1,86 млрд ₽
выручка за 2021 г.
56▲
+128 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
54▲
447 082 754
сумма активов
64▲

Лев Леонидов

ООО «БЛИКФАНГ»
ООО «ВЕКТОР»
ООО «МОЛОТ»
ООО «ПРОФИТ-ЛИГА»

Добро пожаловать, Лев

Леонидов Лев Станиславович выступает совладельцем Суралева в компаниях «Вектор» (16%), «Молот» (16%) и «Профит-лига» (16,6%). Также ему полностью принадлежит ООО «Бликфанг».

Био
Добро пожаловать, Владимир
#54

Владимир Бережной

Компании
Активы
+709 млн ₽
выручка за 2021 г.
76▲
+212 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
44▲
627 818 877
сумма активов
54▲

Владимир Бережной

ОАО «КАГАЛЬНИЦКИЙЭЛЕВАТОР»
ООО «БАГАЕВСК-АГРО»
ООО «БЕРЕЗОВСКОЕ»
ООО «ГУКОВСКИЙ КИРПИЧ»
ООО «ИМЕНИ ЛИТУНОВА»
ООО «КАГАЛЬНИК-АГРО»
ООО «КОММЕРЦИЯ»
ООО «КОМСТРОЙ»
ООО «РОСТ-ПАК»
ООО «СТЫЧНОЕ»
ООО «СХП МЕЧЕТИНСКОЕ»
ООО «УРАЛ-ДОН-АГРОСЕРВИС»
ООО «УРАЛ-ДОН-М»
ООО «УРАЛ-ДОН-СНАБ»
ООО «УРАЛ-ДОН-ТРЕЙДИНГ»
ООО «ХОЛДИНГ-УРАЛ-ДОН»

Добро пожаловать, Владимир

Ранее Бережной Владимир Владимирович не удостаивался места в рейтингах самых богатых людей Ростовской области. К 2022 году он обзавелся долями в многих крупных компаниях. Около 8% акций Бережному принадлежит в нескольких фирмах холдинга «Урал-Дон», еще 6% – в «Кагальницком элеваторе». Около 4% акций бизнесмен владеет в ООО «Гуковский кирпич», ООО «Комстрой», ООО «Рост-пак».

Био
Добро пожаловать, Тимур
#55

тимур узденов

Компании
Активы
+251 млн ₽
выручка за 2021 г.
90▲
+92 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
65▲
2 134 303 550
сумма активов
21▲

тимур узденов

ООО «АГРОСОЮЗ „ДОНСКОЙ“»
ООО «ГОЛЬФ & КАНТРИКЛУБ „ДОН“»
ООО «ГОЛЬФ-ИНВЕСТ»
ООО «КОСТИН ЫГОРЫ»
ООО «ОМНИТРЕЙД»
ООО «ОРЛОВСКАЯ НЕФТЕБАЗА»
ООО «ОТЕЛЬ КИСЛОВОДСК»
ООО «ПАРИТЕТ»
ООО «РУМИД»
ООО «СТАРОЗОЛОТОВСКОЕ»
ООО «СФЕРА»
ООО «ТРАСТ-МАРКЕТ»
ООО «ФРЕГАТ»
ООО «ЧИНАРА»
ООО «ОРИОН»

Добро пожаловать, Тимур

Через свою фирму «Орион» владеет 99% ООО «Омнитрейд» (торгует нефтепродуктами, в том числе авиабензином). Собственник отеля «Кисловодск», ООО «Траст-Маркет» (управление недвижимостью), части ООО «Гольф-Инвест» (35,39%) и через него долей «Гольф & кантри клуба „Дон“» (27,3%).

Био
Добро пожаловать, Сергей
#56

Сергей стушний

Компании
Активы
+1,86 млрд ₽
выручка за 2021 г.
55▲
+127 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
55▲
415 183 994
сумма активов
67▲

Сергей стушний

ООО «ВЕКТОР»
ООО «МОЛОТ»
ООО «ПРОФИТ-ЛИГА»

Добро пожаловать, Сергей

Стушнему Сергею Вениаминовичу принадлежат доли в компаниях «Вектор» (17%), «Молот» (17%) и «Профит-лига» (16,6%). Кроме него совладельцами этих же компаний выступают Леонидов Лев Станиславович и Суралев Альберт Николаевич.

Био
Добро пожаловать, Константин
#57

константин кузин

Компании
Активы
+715 млн ₽
выручка за 2021 г.
75▲
+109 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
61▲
1 115 977 143
сумма активов
44▲

константин кузин

ООО «КВАДРО»
ООО «ОРГЛИТМАШ»
ООО «СИТИЛАЙФ»

Добро пожаловать, Константин

Кузину Константину Витальевичу принадлежит 56,55% компании «Ситилайф», которая занимается управлением недвижимостью. Совладелец ООО «Квадро» и ООО «Орглитмаш».

Био
Добро пожаловать, Николай
#58

николай серебряков

Компании
Активы
+1,32 млрд ₽
выручка за 2021 г.
65▲
+116 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
58▲
454 546 729
сумма активов
63▲

николай серебряков

ООО «АМИЛКО»
ООО «АГРОКОМПЛЕКС»

Добро пожаловать, Николай

Серебряков Николай Геннадьевич совладелец ООО «Агрокомплекс» (18,37%), который занимается производством молочных продуктов и ООО «Амилко» (18,37%). Общая выручка обеих компаний составляет 1,3 млрд рублей.

Био
Добро пожаловать, Станислав
#59

Станислав грибанов

Компании
Активы
+95 млн ₽
выручка за 2021 г.
118▲
+145 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
50▲
2 747 506 000
сумма активов
18▲

Станислав грибанов

ООО «ДОНСТРОЙ»
ООО «РИВЬЕРА»
ООО «РОСТОВСТРОЙПРОЕКТ»
ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ»
ООО СЗ «ДОНСТРОЙ»
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК«ДОНСТРОЙ»
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК«ДОНСТРОЙ»

Добро пожаловать, Станислав

Владеет двумя строительными компаниями с одинаковыми названиями, ООО «Специализирован
ный застройщик „Донстрой“». Ему полностью принадлежат стройфирмы ООО «Ростовстройпроект», ООО «Ривьера».

Био
Добро пожаловать, Андрей
#60

Андрей шушарин

Компании
Активы
+13,07 млрд ₽
выручка за 2021 г.
16▲
+34 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
86▲
195 551 800
сумма активов
87▲

Андрей шушарин

ООО «АВАНТАЖ БИПИ»
ООО «АВАНТАЖ»
ООО «ЮГ ИНВЕСТ ГРУПП»

Добро пожаловать, Андрей

Шушарин Андрей Олегович владеет всего по 1% акций в компаниях «Авантажбипи», «Авантаж», «Югинвестгрупп». Не смотря на такую скромную долю, он, вероятно, выбрал правильные пути для своих инвестиций. Выручка бизнесмена превышает 13 млрд рублей.

Био
Добро пожаловать, Юрий
#61

юрий божаров

Компании
Активы
+12,9 млрд ₽
выручка за 2021 г.
17▲
+34 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
87▲
192 689 420
сумма активов
89▲

юрий божаров

ООО «АВАНТАЖ БИПИ»
ООО «АВАНТАЖ»
ООО «ГАРДИАН-КОНСАЛТИНГ»
ООО «ГТО ЮГ»
ООО «РОСТНЕФТЬКОМ»
ООО «ЮГ БИПИ-ХРАНЕНИЕ»
ООО «ЮГ ИНВЕСТГРУПП»

Добро пожаловать, Юрий

Божаров Юрий Юрьевич основной владелец «Авантажбипи», «Авантаж» и «Югинвестгрупп». Кроме этого в его полной собственности находится ООО «Гардиан-консалтинг», ООО «ГТОЮг» и ООО «Ростнефтьком».

Био
Добро пожаловать, Анатолий
#62

Анатолий Андрющенко

Компании
Активы
+14,8 млрд ₽
выручка за 2021 г.
13▲
+59 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
75▲
128 507 000
сумма активов
105▲

Анатолий Андрющенко

ООО «ДЕЛТРЕЙД»
ООО «АСТЕРИЯ»

Добро пожаловать, Анатолий

Андрющенко Анатолию Анатольевичу полностью принадлежит ООО «Делтрейд» и ООО «Астерия». Доход ростовского бизнесмена превышает 14,8 млрд рублей.

Био
Добро пожаловать, Владимир
#63

Владимир Михайличенко

Компании
Активы
+126 млн ₽
выручка за 2021 г.
104▲
2,78 млрд ₽
чистая прибыль за 2021 г.
03▲
193 075 442
сумма активов
88▲

Владимир Михайличенко

ООО «ТАРАСОВСКА ЯПМК»
ООО «СТРОИТЕЛЬ»

Добро пожаловать, Владимир

Михайличенко Владимир Николаевич - основной владелец ООО «Тарасовская ПМК» (82,01%) и ООО «Строитель» (76,92%). Вторым совладельцем «Тарасовская ПМК» (6,18%) выступает Михайличенко Татьяна Ивановна.

Био
Добро пожаловать, Арман
#64

аРМАН Овсепян

Компании
Активы
+20 млрд ₽
выручка за 2021 г.
09▲
-1,49 млрд ₽
чистая прибыль за 2021 г.
167▼
2 568 862 250
сумма активов
20▲

аРМАН Овсепян

ООО «АЛГОРИТМ»
ООО «АЛЬФА»
ООО «АНСА-ГРУПП»
ООО «БАРОС»
ООО «ГОЛДЕНБЕТ»
ООО «МЕДСОРСЛАЙТ»
ООО «МЕДСОРС»
ООО «МЕДСОРС+»
ООО УК «ИНТЕЛМЕНЕДЖМЕНТ»
ООО ФИРМА «СТОМ»

Добро пожаловать, Арман

Осепян Арман Сеникович владеет 100% акций ООО «Алгоритм», ООО «Альфа», ООО «Анса-Групп», ООО УК «Интелменеджмент». Также ему принадлежит около 75% трех медицинских компаний «Медсорс», «Медсорс+» и «Медсорслайт». Овсепян владеет половиной ООО «Барос», ООО «Голденбет», ООО Фирма «Стом».

Био
Добро пожаловать, Евгений
#65

евгения лавренова

Компании
Активы
+3,63 млрд ₽
выручка за 2021 г.
46▲
+133 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
51▲
141 794 975
сумма активов
99▲

евгения лавренова

ООО «МЗМ-ХОЛДИНГ»
ООО «КРЕДО»

Добро пожаловать, Евгения

Лавренова Евгения Викторовна полностью владеет компанией ООО «МЗМ-Холдинг», которая занимается оптовой торговлей мясом и мясными продуктами. Ей же принадлежит 47,5% ООО «Кредо». Общая выручка превышает 3,6 млрд рублей.

Био
Добро пожаловать, Владимир
#66

Владимир Черкезов

Компании
Активы
+196 млн ₽
выручка за 2021 г.
96▲
+130 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
52▲
731 989 600
сумма активов
48▲

Владимир Черкезов

ООО «АГРОФИРМА „ЦЕЛИНА“»

Добро пожаловать, Владимир

Ранее Черкезов Владимир Аванесович находился на 6 месте в рейтинге самых богатых людей Ростовской области от RostovGazeta. Сейчас он владеет только 10% агрофирмы «Целина». Остальные активы принадлежат Черкезову Николаю Владимировичу.

Био
Добро пожаловать, Николай
#67

Николай Дубинский

Компании
Активы
+158 млн ₽
выручка за 2021 г.
99▲
+110 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
60▲
1 180 713 878
сумма активов
40▲

Николай Дубинский

ООО «ЦЕЛИННЫЙ»

Добро пожаловать, Николай

Вместе с Дубинской Валентиной Павловной владеет ООО «Целинный» (выращивание зерновых), а также футбольным клубом «Восток» в Зимовниковском районе.

Био
Добро пожаловать, Сергей
#68

сергей юрчак

Компании
Активы
+2,85 млрд ₽
выручка за 2021 г.
49▲
+58 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
78▲
257 675 215
сумма активов
73▲

сергей юрчак

ООО «АКВАДОСТАВКА»
ООО «АКВАРОЗНИЦА»
ООО «АССОРТИ-К»
ООО «АССОРТИ-СОЮЗ»
ООО «АССОРТИ-ЭКСПРЕСС»
ООО «ЛОГИСТИК-ДОН»
ООО «ЛОГИСТИК-СОЮЗ»
ООО «ЛЦ»
ООО «МДК»
ООО «РЕГИОН-ЛОГИСТИК»
ООО «РОСТОВДЕВЕЛОПМЕНТ+»
ООО «ТИТАН-КВС»
ООО «ТЦМ»
ООО «АССОРТИ-КРЫМ»

Добро пожаловать, Сергей

Юрчак Сергей Павлович – основной владелец ООО «Аквадоставка», ООО «Акварозница», ООО «Ростовдевелопмент», ООО «Титан-КВС», ООО «Ассорти-Крым». Кроме этого ему также принадлежит около 49% «Ассорти-К», «Ассорти-Союз», ООО «МДК».

Био
Добро пожаловать, Вараздат
#69

вараздат Ацагорцян

Компании
Активы
+617 млн ₽
выручка за 2021 г.
78▲
+22 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
92▲
1 423 442 350
сумма активов
34▲

вараздат Ацагорцян

ООО «ШАХТАСТРОЙ»

Добро пожаловать, Вараздат

Ацагорцян Вараздат Самвелович владеет долей в ООО «Шахтастрой» (55%). Ростовчанам он ранее не был известен как крупный бизнесмен. При этом выручка Ацагорцяна преышает 617 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Алиса
#70

АЛиса Викулова

Компании
Активы
+797 млн ₽
выручка за 2021 г.
74▲
+125 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
56▲
226 927 159
сумма активов
78▲

АЛиса Викулова

ООО «АДК»
ООО «БИОФЕРМА»
ООО «ГРИНВВУД»
ООО «ТЕМИРИНДА»ООО «ТОРГОВЫЙПОРТ»
ООО УК «АСТОН»
ООО «РОСТОВСКИЙЯХТ-КЛУБ»

Добро пожаловать, Алиса

Викулова Алиса Вадимовна владеет ровно половиной компании ООО «АДК» и ООО «Торговый порт», еще по 49% ей принадлежат в ООО «Биоферма» и ООО «Гринвуд». Совладелицей этих компаний выступает Викулова Татьяна Владимировна в равных долях. Ранее владельцем этих компаний выступал Викулов Вадим Иванович, который некогда занимал 4 строчку в рейтинге богачей от RostovGazeta.

Био
Добро пожаловать, Сергей
#71

Сергей Белоусов

Компании
Активы
+1,63 млрд ₽
выручка за 2021 г.
59▲
+43 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
83▲
350 195 480
сумма активов
69▲

Сергей Белоусов

ООО«БЦФОРТЕ»
ООО«ФОРТЕАВТОГМБХ»
ООО«ФОРТЕЛОДЖИСТИКСГМБХ»
ООО «ФОРТЕМЕТАЛСГМБХ»
ООО «ФОРТЕПРОМСТИЛГМБХ»
ООО «ФОРТЕПРОМГМБХ»
ООО «ФОРТЕХОУМГМБХ»
ООО «ФОРТЕТУЛСГМБХ»
ООО «ФОРТЕКЛИМАТГМБХ»

Добро пожаловать, Сергей

Белоусов Сергей Николаевич выступает одним из совладельцев холдинга «Форте». Ему принадлежит около 13% в компаниях «БЦ Форте», «Форте авто ГМБХ», «Форте Лоджистикс ГМБХ». Еще 7,5% Белоусов владеет в «Форте металс ГМБХ», «Форте промстил ГМБХ» и «Фортехоум ГМБХ». Выручка ростовского бизнесмена превышает 1,6 млрд рублей.

Био
Добро пожаловать, Геннадий
#72

геннадий наумов

Компании
Активы
+318 млн ₽
выручка за 2021 г.
86▲
+98 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
63▲
460 514 264
сумма активов
62▲

геннадий наумов

ООО «БИЗНЕС-ЭЛИТ»
ООО «НИРЛАН-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ООО «РОСТОВРЕГИОНСТРОЙ»
ООО «РОСТОВСПЕЦСТРОЙ»
ООО «ЧОО „ЗАЩИТА+“»
ООО «ЮБИЛИНК»
ООО «МЕГАМАГ»

Добро пожаловать, Геннадий
Био

Наумов Геннадий Евгеньевич — совладелец «Мегамага» (25.2%), частного охранного предприятия «Защита» (100%), стройфирмы ООО «Ростоврегионстрой» (100%) и агентства недвижимости ООО «Нирлан-Недвижимость» (25%).

Добро пожаловать, Олег
#73

олег Очередькин

Компании
Активы
+7,25 млрд ₽
выручка за 2021 г.
33▲
+37 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
85▲
163 544 000
сумма активов
94▲

олег Очередькин

ООО «ВИТЯЗЬ»

Добро пожаловать, Олег

Очередькин Олег Александравич – единственный владелец предприятия по оптовой торговле пивом ООО «Витязь». Выручка бизнесмена составляет 7,2 млрд рублей.

Био
Добро пожаловать, Татьяна
#74

татьяна викулова

Компании
Активы
+823 млн ₽
выручка за 2021 г.
73▲
+122 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
57▲
199 616 681
сумма активов
85▲

татьяна викулова

ООО «АДК»
ООО «БИОФЕРМА»
ООО «ГРИНВВУД»
ООО «ТЕМИРИНДА»
ООО «ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
ООО «ЯХТ-КЛУБ АВРАЛ»
ООО УК «АСТОН»
ООО «РОСТОВСКИЙ ЯХТ-КЛУБ»

Добро пожаловать, Татьяна

Викулова Татьяна Владимировна – совладелица ООО «АДК» (50%), ООО «Биоферма» (50,01%), ООО «Торговый порт» (50%). При этом она полностью владеет яхт-клубом «Аврал». Ранее все активы Викуловых принадлежали Викулову Вадиму Ивановичу.

Био
Добро пожаловать, Динарик
#75

динарик сичинава

Компании
Активы
+464 млрд ₽
выручка за 2021 г.
82▲
+91 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
66▲
408 520 427
сумма активов
68▲

динарик сичинава

ООО «XXI ВЕК-СИГМА»
ООО «ВЕСНА»
ООО «ВОСТОК-98»
ООО «ГАЛЕРЕЯ КРАСОТЫ»
ООО «ГЕРМЕС-АЛЬФА»
ООО «ГРУППА МИЛЛЕНИУМ»
ООО «ДОНСКОЙ ОСТРОВ»
ООО «ДОН-ТУРИСТ»
ООО «МАРКОМ»
ООО «МАЯК»
ООО «МИЛЛЕНИУМ-АКВА»
ООО «МИЛЛЕНИУМ-ПЛЮС»
ООО «МИЛЛЕНИУМ-ПРОДУКТ»
ООО «НАДЕЖДА»
ООО «НЕКЛИНОВСКАГРОПРОМСНАБ»
ООО «РОСТОК»
ООО «СЕДЬМОЕ НЕБО»
ООО «СОЮЗ»
ООО «ТРОЯ»

Добро пожаловать, Динарик

Сичинава Динарик Рушбеевич вместе с родственниками владеет группой «Миллениум», отелем «Седьмое небо», ООО «Галерея красоты». Ему принадлежит 100% ООО «Донской остров» и ООО «Дон-турист».

Био
Добро пожаловать, Сергей
#76

сергей васильев

Компании
Активы
+8,46 млн ₽
выручка за 2021 г.
28▲
+46 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
82▲
120 984 000
сумма активов
108▲

сергей васильев

ООО «ВТДТД»

Добро пожаловать, Сергей

Васильев Сергей Викторович владеет 100% акции ООО «ВТДТД», которая занимается оптовой торговлей мясом. Сумма выручки Васильева – более 8,4 млрд рублей.

Био
Добро пожаловать, Рустам
#77

рустам авагян

Компании
Активы
+504 млн ₽
выручка за 2021 г.
79▲
+18 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
98▲
1 164 634 650
сумма активов
41▲

рустам авагян

ООО «ШАХТАСТРОЙ»

Добро пожаловать, Рустам

Авагяну Рустаму Паргевовичу принадлежит 45% ООО «Шахтастрой». Ранее он уже входил в рейтинг RostovGazeta и занимал 75 строчку.

Био
Добро пожаловать, Сергей
#78

сергей нефедов

Компании
Активы
+9,73 млрд ₽
выручка за 2021 г.
22▲
+58 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
77▲
79 555 000
сумма активов
127▲

сергей нефедов

ООО «АЛЕНФАРМА»

Добро пожаловать, Сергей

Нефедов Сергей Николаевич владеет фармацевтической компанией ООО «Аленфарма». Выручка бизнесмена превышает 9,7 млрд рублей.

Био
Добро пожаловать, Валентина
#79

Валентина дубинская

Компании
Активы
+107 млн ₽
выручка за 2021 г.
105▲
+61 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
74▲
632 425 122
сумма активов
53▲

Валентина дубинская

ООО «ИСТОК»
ООО «ЦЕЛИННЫЙ»

Добро пожаловать, Валентина

Дубинской Валентине Павловне полностью принадлежит ООО «Исток» и 34,11% ООО «Целинный». Последним она владеет совместно с мужем. Практика приписывания имущества родственникам распространена среди ростовских бизнесменов. Вполне вероятно, что Дубинская лишь номинальная владелица предприятий.

Био
Добро пожаловать, Сергей
#80

сергей змиевский

Компании
Активы
+2,32 млрд ₽
выручка за 2021 г.
50▲
-447 тыс ₽
чистая прибыль за 2021 г.
157▼
1 721 878 522
сумма активов
29▲

сергей змиевский

ООО «АГРОДОН ЭКСПОРТ»
ООО «АЛМАЗ»
ООО «БРЗ»
ООО «УЮТНЫЙ ДОМ»

Добро пожаловать, Сергей

Змиевский Сергей Николаевич владеет производством мебели ООО «Алмаз», 45% «Уютного дома» (торговля мебелью и светильниками), «БРЗ» (производством бетона).

Био
Добро пожаловать, Леон
#81

леон тирацуян

Компании
Активы
+1,52 млрд ₽
выручка за 2021 г.
61▲
+63 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
72▲
129 960 774
сумма активов
105▲

леон тирацуян

ООО «ВАРДАР»
ООО «БЕТСИТИ»
ООО «ФОРТУНА»

Добро пожаловать, Леон

Тирацуян Леон Георгиевич владеет ООО «Вардар» (создание и использование баз данных и информационных ресурсов). А также совладелец «Бетсити» и «Фортуны».

Био
Добро пожаловать, Миларик
#82

миларик сичинава

Компании
Активы
+1,53 млрд ₽
выручка за 2021 г.
60▲
+11 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
128▲
526 517 884
сумма активов
56▲

миларик сичинава

ООО «XXI ВЕК-СИГМА»
ООО «ВЕСНА»
ООО «ВОСТОК-98»
ООО «ГАЛЕРЕЯ КРАСОТЫ»
ООО «ГЕРМЕС-АЛЬФА»
ООО «ГРУППА МИЛЛЕНИУМ»
ООО «КУБАНЬТОРГ»
ООО «МАРКОМ»
ООО «МАЯК»
ООО «МИЛЛЕНИУМ-АКВА»
ООО «МИЛЛЕНИУМ-ДОН»
ООО «МИЛЛЕНИУМ-ПЛЮС»
ООО «МИЛЛЕНИУМ-ПРОДУКТ»
ООО «НАДЕЖДА — М51»
ООО «НАДЕЖДА»
ООО «НЕКЛИНОВСКАГРОПРОМСНАБ»
ООО «РОСТОК»
ООО «СЕДЬМОЕ НЕБО»
ООО «СОЮЗ»
ООО «ТРОЯ»

Добро пожаловать, Миларик

Сичинава Миларик Рушбеевич совместно с семьей владеет холдингом «Миллениум», компаниями «Надежда» и «Надежда-М51», ООО «Седьмое Небо». Выручка Сичинавы превышает 1,5 млрд рублей.

Био
Добро пожаловать, Сергей
#83

сергей ярошенко

Компании
Активы
+228 млн ₽
выручка за 2021 г.
91▲
+68 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
70▲
201 523 649
сумма активов
83▲

сергей ярошенко

ОАО «КАГАЛЬНИЦКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ООО «БАГАЕВСК-АГРО»
ООО «БЕРЕЗОВСКОЕ»
ООО «ВОШЕМИРУССЛАНД»
ООО «ВОШЕМИТЕХНОЛОДЖИ»
ООО «ГУКОВСКИЙ КИРПИЧ»
ООО «ИМЕНИ ЛИТУНОВА»
ООО «КАГАЛЬНИК-АГРО»
ООО «КОММЕРЦИЯ»
ООО «КОМСТРОЙ»
ООО «РОСТ-ПАК»
ООО «СТЫЧНОЕ»
ООО «СХП МЕЧЕТИНСКОЕ»
ООО «УРАЛ-ДОН-АГРОСЕРВИС»
ООО «УРАЛ-ДОН-М»
ООО «УРАЛ-ДОН-СНАБ»
ООО «УРАЛ-ДОН-ТРЕЙДИНГ»
ООО «ХОЛДИНГ-УРАЛ-ДОН»

Добро пожаловать, Сергей

Ярошенко Сергей Александрович выступет совладельцем ООО «Холдинг-Урал-Дон» торговля зерном. Через нее владеет еще несколькими фирмами (ООО «Березовское», «Багаевск-Агро», ОАО «Кагальницкий элеватор» и другими). Всего в активах Ярошенко 18 компаний, сумма выручки превышает 228 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Светлана
#84

светлана ярошенко

Компании
Активы
+226 млн ₽
выручка за 2021 г.
92▲
+67 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
71▲
200 528 649
сумма активов
84▲

светлана ярошенко

ОАО «КАГАЛЬНИЦКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ООО «БАГАЕВСК-АГРО»
ООО «БЕРЕЗОВСКОЕ»
ООО «ВОШЕМИРУССЛАНД»
ООО «ВОШЕМИТЕХНОЛОДЖИ»
ООО «ГУКОВСКИЙ КИРПИЧ»
ООО «ИМЕНИ ЛИТУНОВА»
ООО «КАГАЛЬНИК-АГРО»
ООО «КОММЕРЦИЯ»
ООО «КОМСТРОЙ»
ООО «РОСТ-ПАК»
ООО «СТЫЧНОЕ»
ООО «СХП МЕЧЕТИНСКОЕ»
ООО «УРАЛ-ДОН-АГРОСЕРВИС»
ООО «УРАЛ-ДОН-М»
ООО «УРАЛ-ДОН-СНАБ»
ООО «УРАЛ-ДОН-ТРЕЙДИНГ»
ООО «ХОЛДИНГ-УРАЛ-ДОН»

Добро пожаловать, Светлана

Ярошенко Светлана Геннадьевна совместно с мужем владеет долями в ООО «Холдинг-Урал-Дон», «Кагальницком элеваторе», ООО «Багаевск-агро» и ООО «Березовское» и другими компаниями.

Био
Добро пожаловать, Леокадия-Барбара
#85

Леокадия-Барбара
   Боллотова

Компании
Активы
+1,29 млрд ₽
выручка за 2021 г.
66▲
+95 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
64▲
109 462 463
сумма активов
119▲

Леокадия-Барбара Боллотова

ООО «АРМАДА»

Добро пожаловать, Леокадия-Барбара

Болотова Леокадия-Барбара Эдмундовна владеет 24,99% ООО «Армада». Фирма занимается торговлей автотранспортными средствами.

Био
Добро пожаловать, Андрей
#86

Андрей каменев

Компании
Активы
+1,46 млрд ₽
выручка за 2021 г.
62▲
+59 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
76▲
99 984 774
сумма активов
120▲

Андрей каменев

ООО «БЕТСИТИ»
ООО «ФОРТУНА»

Добро пожаловать, Андрей

Каменев Андрей Николаевич владеет долями в ООО «Бетсити» (5%) и в ООО «Фортуна» (4,95%). Ранее он не входил в рейтинг самых богатых людей Ростовской области. При этом в 2022 году его доход составил 1,4 млрд рублей.

Био
Добро пожаловать, Полина
#87

полина фирсова

Компании
Активы
+1,42 млрд ₽
выручка за 2021 г.
63▲
-6,4  млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
161▼
1 383 586 320
сумма активов
37▲

полина фирсова

ООО «АПШЕРОНСК-МЕБЕЛЬ»
ООО «ВКДП»
ООО «МПА»
ООО «СИНЕМА ПАРК БАР»
ООО «Ф-ГРУПП»

Добро пожаловать, Полина

Фирсова Полина Сергеевна получила в дар «Волгодонский комбинат древесных плит». Вместе Фирсовыми Алексеем и Юрием Викторовичами владеет волгодонским кинотеатром и баром «Синема парк», плюс фирмой ООО «Ф-Групп» (управление недвижимостью).

Био
Добро пожаловать, Сергей
#88

сергей игнашев

Компании
Активы
+137 млн ₽
выручка за 2021 г.
102▲
+42 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
84▲
245 007 620
сумма активов
75▲

сергей игнашев

ООО «МАНЫЧ-АГРО»

Добро пожаловать, Сергей

Игнашеву Сергею Михайловичу принадлежит 26% ООО «Маныч-агро». Бизнесмен ранее не значился в списке богатейших людей Ростовской области. При этом к 2022 году его доход достиг 137 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Георгис
#89

георгис саввиди

Компании
Активы
+327 млн ₽
выручка за 2021 г.
85▲
+32 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
88▲
173 372 850
сумма активов
93▲

георгис саввиди

ООО «ГРАНД ОТЕЛЬ ДОН»
ООО «МАРСЕЛЬ»
ООО «ПАКО»
ООО «ПАРК»
ООО «ПРЕМИУМ ОТЕЛЬ РОСТОВ»
ООО «РКО»

Добро пожаловать, Георгис

Саввиди Георгис Иванович совместно с родственниками владеет ООО «Гранд-отель Дон» (75%), 50% ему принадлежит в компаниях «Марсель» и «Пако». Также у Саввиди-младшего 75% ООО «Парк», 76% ООО «Премиум отель Ростов» и ООО «РКО».

Био
Добро пожаловать, Алексей
#90

Алексей Андрющенко

Компании
Активы
+1,06 млрд ₽
выручка за 2021 г.
68▲
+52 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
81▲
63 061 600
сумма активов
130▲

Алексей Андрющенко

ООО «РОСТСТАЛЬ»

Добро пожаловать, Алексей

Андрющенко Алексей Викторович владеет только 20% акций компании ООО «Ростсталь». При этом его выручка составляет более 1 млрд рублей.

Био
Добро пожаловать, Михаил
#91

михаил прищепа

Компании
Активы
+156 млн ₽
выручка за 2021 г.
100▲
+53 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
79▲
131 698 840
сумма активов
103▲

михаил прищепа

ООО «БЕСТ-РК»
ООО «ДОНТЕКО»
ООО «НПП „ЮГПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ“» ИЛИ ООО «НПП „ЮГПА“»
ООО «НПП „ПРОМЭКОЛОГИЯ“»
ООО «РЕНДЕРАЙЗ»
ООО «РИККИ’С»
ООО «РМС»
ООО «Р-СОФТ»

Добро пожаловать, Михаил

Прищепа Михаил Васильевич основной владелец ООО «Рендерайз» (издание компьютерных игр), по 35% ему принадлежит в ООО «Р-софт» и ООО «Донтеко». Также Прищепа является совладельцем ООО «Рикки’с», ООО «РМС».

Био
Добро пожаловать, Джуби
#92

Джуби сичинава

Компании
Активы
+378 млн ₽
выручка за 2021 г.
84▲
+9,7 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
132▲
321 869 394
сумма активов
70▲

Джуби сичинава

ООО «XXI ВЕК-СИГМА»
ООО «ВЕСНА»
ООО «ВОСТОК-98»
ООО «ГАЛЕРЕЯ КРАСОТЫ»
ООО «ГЕРМЕС-АЛЬФА»
ООО «ГРУППА МИЛЛЕНИУМ»
ООО «МАРКОМ»
ООО «МАЯК»
ООО «МИЛЛЕНИУМ-АКВА»
ООО «МИЛЛЕНИУМ-ПЛЮС»
ООО «МИЛЛЕНИУМ-ПРОДУКТ»
ООО «НАДЕЖДА — М51»
ООО «НАДЕЖДА»
ООО «НАША МАРКА — БАТАЙСК»
ООО «НЕКЛИНОВСКАГРОПРОМСНАБ»
ООО «РОСТОК»
ООО «СЕДЬМОЕ НЕБО»
ООО «СОЮЗ»
ООО «ТРОЯ»
ООО ПТП «ВОСХОД-1»

Добро пожаловать, Джуби

Сичинава Джуби Рушбеевич вместе с родственниками владеет группой «Миллениум», ООО «Весна», ООО «Марком» и ООО «Маяк». Всего во владении династии Сичинава около 20 компаний.

Био
Добро пожаловать, Саркис
#93

саркис Хейгетов

Компании
Активы
+73 млн ₽
выручка за 2021 г.
121▲
+23 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
91▲
233 019 740
сумма активов
77▲

саркис Хейгетов

СПК КОЛХОЗ ИМЕНИ С. Г. ШАУМЯНА

Добро пожаловать, Саркис

Хейгетову Саркису Лусегеновичу принадлежит доля в колхозе имени Г.С. Шаумяна (14,87%). Выручка превышает 73 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Снежана
#94

снежана Домалевская

Компании
Активы
+477 млн ₽
выручка за 2021 г.
80▲
+29 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
89▲
45 345 600
сумма активов
135▲

снежана Домалевская

ООО «ВМС»
ООО «ГК БИЗНЕС СЕРВИС»

Добро пожаловать, Снежана

Домалевская Снежана Святославовна единственная владелица ООО «ГК бизнес сервис». Также ей принадлежит 80% ООО «ВМС». Ранее Домалевская не числилась в списках донских богачей.

Био
Добро пожаловать, Ирек
#95

Хачадур танкаев

Компании
Активы
+476 млн ₽
выручка за 2021 г.
81▲
+16 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
102▲
89 260 844
сумма активов
122▲

Хачадур танкаев

ООО «БОСФОР»
ООО «ГРАНД-ИНВЕСТ»
ООО «ДЦ АРМАДА-ЗАПАД»
ООО «ТРИАДА»

Добро пожаловать, Хачадур

Танкаеву Хачадуру Капреловичу принадлежит половина компаний «Гранд-инвест» и «ДЦ Армада-запад». Также она владеет 25% ООО «Босфор» и 33,33% ООО «Триада».

Био
Добро пожаловать, Дарья
#96

дарья ахламова

Компании
Активы
+252 млн ₽
выручка за 2021 г.
89▲
+22 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
93▲
84 089 150
сумма активов
125▲

дарья ахламова

ООО «БМ-ПАК»
ООО «ЕЛЕНА»
ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА ТАГАНРОГСКАЯ»

Добро пожаловать, Дарья

Совместно с родственницами владеет таганрогской птицефабрикой (35%). Кроме этого ей полностью принадлежит ООО «МПК „Ростовский“».

Био
Добро пожаловать, Гаспар
#97

гаспар Гайбарян

Компании
Активы
+58 млн ₽
выручка за 2021 г.
125▲
+18 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
99▲
185 851 656
сумма активов
90▲

гаспар Гайбарян

СПК КОЛХОЗ ИМЕНИ С. Г. ШАУМЯНА

Добро пожаловать, Гаспар

Гайбарян Гаспару Кеворковичу принадлежит наибольшая доля (11,86%) в колхозе имени С.Г. Шаумяна. Выручка ростовского бизнесмена составляет 58,8 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Саркис
#98

саркис атоян

Компании
Активы
+58 млн ₽
выручка за 2021 г.
126▲
+18 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
100▲
185 068 133
сумма активов
91▲

саркис атоян

СПК КОЛХОЗ ИМЕНИ С. Г. ШАУМЯНА

Добро пожаловать, Саркис

Атоян Саркис Дзеронович совместно с Гаспаром Гайбаряном владеет долей (11, 81%) в колхозе им С.Г. Шаумяна. Он ранее не входил в топ-100 самых богатых людей Ростовской области.

Био
Добро пожаловать, Роман
#99

роман силиков

Компании
Активы
+22 млн ₽
выручка за 2021 г.
141▲
+19 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
94▲
207 393 615
сумма активов
82▲

роман силиков

ООО «ЛЕМОН ФАКТОРИНГ»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ»
ООО «МККБАНКОК»
ООО «МКККАНГАРИЯ»
ООО «МККСКОРФИН»
ООО «МФКНФ»
ООО «РУНИ»
ООО «СИМПЛ»
ООО «ФИНБРИДЖ»
ООО «ФОРВАРД»
ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ»
ООО «ЮСВ»
ООО «МКК СТЭПМАНИ»

Добро пожаловать, Роман

Силикову Роману Георгиевичу полностью принадлежат две компании – ООО «Форвард» и ООО «Электромонтажные изделия». Кроме этого он выступает совладельцем (по 15,04%) в «МКК Банкок», «МКК Ангария, «МКК Скорфин», «МФКНФ», ООО «Финбридж» и еще 4 компаний. В ООО «Руни» Силикову принадлежит 28% акций. В активах ростовского бизнесмен находится 13 предприятий.

Био
Добро пожаловать, Игорь
#100

Игорь вишняков

Компании
Активы
+15 млн ₽
выручка за 2021 г.
144▲
+19 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
95▲
209 407 015
сумма активов
80▲

Игорь вишняков

ООО «ЛЕМОН ФАКТОРИНГ»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ»
ООО «МККБАНКОК»
ООО «МКККАНГАРИЯ»
ООО «МККСКОРФИН»
ООО «МФКНФ»
ООО «РУНИ»
ООО «СИМПЛ»
ООО «ФИНБРИДЖ»
ООО «ФОРВАРД»
ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ»
ООО «ЮСВ»
ООО «МКК СТЭПМАНИ»
ООО «СПАРТА»

Добро пожаловать, Игорь

Вишнякову Игорю Петровичу принадлежат равные доли (по 15,04%) в девяти компаниях. Среди них те же фирмы, совладельцем которых выступает Роман Силиков: «МКК Банкок», «МКК Ангария, «МКК Скорфин», «МФКНФ», ООО «Финбридж» и другие.

Био