ТОП БОГАТЫХ РОСТОВА

Два года пандемии внесли свои коррективы в правила ведения бизнеса в Ростовской области. Целые сектора экономики вынуждены были перейти на режим выживания, просить поддержки у государства, но в тоже время более прибыльными стали новые виды предпринимательской деятельности. Однако основы остаются незыблемыми – наибольшее богатство на Дону приносят аграрный сектор и машиностроение. RostovGazeta изучила данные отчетности за 2021 год, чтобы представить обновленный рейтинг самых богатых жителей региона.
Сделали выборку крупнейших компаний, зарегистрированных в регионе, по основным финансовым показателям: это чистые активы, чистая прибыль и выручка
Исключили организации с участием государства и федеральные холдинги. Большинство предприятий с иногородними или уехавшими собственниками тоже были вычеркнуты. Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе.
Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе. Посчитали, сколько на эту долю приходится денег, исходя из финансовых показателей компаний. Если у компании несколько собственников, то изучили и их активы.
Проверили, какие еще компании, не вошедшие в выборку, принадлежат этим собственникам. Посчитали, сколько денег приходится на долю каждого из бенефициаров.
Ранжировали получившийся список бизнесменов по каждому из трех экономических показателей и выставили им баллы.
Суммировали баллы за чистые активы, прибыль и выручку. Снова ранжировали — и вот итоговый рейтинг.
Для анализа использовались данные ЕГРЮЛ и отчётность компаний, опубликованная в открытых реестрах. В некоторых случаях актуальная информация о собственниках неизвестна, поскольку предприятия в форме АО и ЗАО имеют право не раскрывать эти данные. Поэтому использовались в том числе публикации СМИ, официальные сайты самих компаний, где неоднократно озвучивалось имя владельца, он сам давал комментарии и так далее.
Мы не учитывали личное имущество, недвижимость и прочие активы, которые невозможно объективно отследить силами редакции.
В рейтинге могут оказаться номинальные владельцы бизнеса, за которыми скрываются реальные бенефициары.
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,
Самый богатый человек в Ростовской области в нашем рейтинге. Чистая прибыль бизнесмена — более 3,4 млрд рублей, а выручка — 76,6 млрд рублей. Он владеет крупнейшим агрохолдингом ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ», 100% акций принадлежат именно Кислову.
Общие активы всех его предприятий составляют более 17 млрд рублей. Кислова называют «масляным королем». «Юг Руси» перерабатывает за год 2.5 млн тонн семян и является неоспоримым лидером российского рынка растительного масла.
Самый богатый человек в Ростовской области в нашем рейтинге. Чистая прибыль бизнесмена — более 3,4 млрд рублей, а выручка — 76,6 млрд рублей. Он владеет крупнейшим агрохолдингом ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ», 100% акций принадлежат именно Кислову.
Общие активы всех его предприятий составляют более 17 млрд рублей. Кислова называют «масляным королем». «Юг Руси» перерабатывает за год 2.5 млн тонн семян и является неоспоримым лидером российского рынка растительного масла.
ЗАО «КМП»
ОАО «МЖК „КРАСНОДАРСКИЙ“»
ООО «ВЕРНИСАЖ»
ООО «АГРО-ТВ»
ООО «АГРОСОЮЗЮГРУСИХОЛДИНГ»
ООО «АГРОСОЮЗЮГРУСИ»
ООО «БАЗКОВСКИЙЭЛЕВАТОР»
ООО «БКХП»
ООО «ВОЛЖСКИЙУДАРНИК»
ООО «ДОНСКАЯГОФРОТАРАХОЛДИНГ»
ООО «ДОНСКАЯГОФРОТАРА»
ООО «ЗЕМКОМБАНК»
ООО «ЗОЛОТАЯСЕМЕЧКА»
ООО «ИППОДРОМРОСТОВСКИЙ»
ООО «КОНКУР»
ООО «КРАЙСОЛНЦА»
ООО «ЛАБИНСКИЙМЭЗ»
ООО «ЛАВЕ»
ООО «ЛИХОВСКОЕХПП»
ООО «МИТРОФАНОВСКОЕХПП»
ООО «МЭЗ „АННИНСКИЙ“»
ООО «МЭЗЮГРУСИ»
ООО «МЭЗ»
ООО «НОВОСЕРГИЕВСКОЕ»
ООО «ОКТЯБРЬ»
ООО «ОЛЬГИНКА»
ООО «ОТРАДНОЕ»
ООО «ПЕРВОМАЙСКИЙКХП»
ООО «ПКЗ „ЛАБИНСКИЙ“»
ООО «РАЗВИТИЕ»
ООО «РОДНИЧОК»
ООО «РОСТОВСКИЙИППОДРОМ»
ООО «РОСТОВСКИЙ»
ООО «РЫБАЧОК»
ООО «СИСТЕМА»
ООО «СКАЧКИ»
ООО «СТЕПНЯК»
ООО «ТАМАНСКОЕХПП»
ООО «ТАРАСОВСКИЙКХП»
ООО «УРАЗОВСКИЙЭЛЕВАТОР»
ООО «УСПЕНСКОЕХПП»
ООО «ФИНАНСЮГРУСИ»
ООО «ФИШКО»
ООО «ХЛЕБОЗАВОДЮГРУСИХОЛДИНГ»
ООО «ХЛЕБОЗАВОДЮГРУСИ»
ООО «ЦЕЛИНХЛЕБОПРОДУКТ»
ООО «ЧАЙКА»
ООО «ЧЕРНЯНСКИЙ ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ»
ООО «ШИПИНГ»
ООО «ЭКСПЕДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ ЮГ РУСИ»
ООО «ЭНЗИМЕДИКАРУС»
ООО «ЮГРУСИ-ЗОЛОТАЯСЕМЕЧКА»
ООО «ЮГРУСИ»
ООО «ЮГИНВЕСТСТРОЙ»
ООО КХП «МИЛЛЕРОВО»
ООО «НОВОМИХАЙЛОВСКОЕ»
Кислов Сергей Васильевич – известный в Ростовской области «семечковый магнат». Ему принадлежит сельскохозяйственный холдинг «Юг Руси», где производится мука, растительное масло и другое. Также Кислову принадлежит Новошахтинский завод нефтепродуктов.
АО «КЛЕВЕР»
ООО «БИЗНЕС-ЦЕНТР „ФОРУМ“»
ООО «БЦ „ФОРУМ“»
ООО «ДОЛСТ „НИВА“»
ООО «ЗАВОДКОНОРД»
ООО «КЗ „РОСТСЕЛЬМАШ“»
ООО «КМСЦ»
ООО «КОМБИНАТПИТАНИЯ»
ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
ООО «НОВАЯДИНАМИКА»
ООО «НОВОЕСОДРУЖЕСТВО»
ООО «ОАЗИС-РОСТОВ»
ООО «ПХ „НИВА“»
ООО «РОСТОВСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД»
ООО «РОСТЛИТ»
ООО «РЛЗ»
ООО «РСМЭ»
ООО «ТК „РОСТСЕЛЬМАШ“»
ООО «ЦПТ „АГРОЦИФРА“»
ООО «ЮРР»
ООО «МЕТАЛЛКОМ»
ООО «РОСТСЕЛЬМАШЭНЕРГОСБЫТ»
ПАО «РОСТСЕЛЬМАШ»
ПАО КБ «СЕЛЬМАШБАНК»
ООО «РПРЗ»
Удрас Дмитрий Александрович некогда занимал в нашем топе 18 место, а по итогам этого года вошел в тройку лучших. Ему принадлежит 29,66% акций ПАО «Ростсельмаш». Дмитрий Удрас выступает совладельцем сразу 22 компаний в Ростовской области и имеет общую выручку 34 591 083 247 рублей.
ООО «БИЗНЕС-ЦЕНТР „ФОРУМ“»
ООО «БЦ „ФОРУМ“»
ООО «ВАЛДАЙСКИЙ ТЕННИСНЫЙ КЛУБ»
ООО «ДОЛСТ НИВА»
ООО «ЗАВОД КОНОРД»
ООО КЗ «РОСТСЕЛЬМАШ»
АО «КЛЕВЕР»
ООО «КМСЦ»
ООО «МЕТАЛЛКОМ»
ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
ООО «НОВАЯ ДИНАМИКА»
ООО «ОАЗИС-РОСТОВ»
ООО «ПХ НИВА»
РООО «ОСТОВСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД»
ООО «РОСТЛИТ»
ООО «РЛЗ»
ООО «РОСТОВСКИЙ ПРЕССОВО-РАСКРОЙНЫЙ ЗАВОД»
ООО «РПРЗ»
ПАО «РОСТСЕЛЬМАШ»
ООО «РОСТСЕЛЬМАШЭНЕРГОСБЫТ»
ООО «РСМЭ»
ООО «РОСТСЕЛЬМАШЭНЕРГО»
ООО «САНСТАЙЛ»
ПАО КБ «СЕЛЬМАШБАНК»
ООО ТК «РОСТСЕЛЬМАШ»
ООО ЦПТ «АГРОЦИФРА»
ООО «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ»
ООО «ОРИОН»
ООО «ЮРР»
ООО «НОВОЕ СОДРУЖЕСТВО»
Рязанов Юрий Викторович уже попадал в топ-10 рейтинга богачей RostovGazeta. Сегодня ему удалось подняться с 9 на 3 место. Вице-президент промышленного союза «Новое Содружество», издатель, продюсер, режиссёр, сценарист и руководитель фонда поддержки развития общества «Наши дети». Юрий Рязанов выступает совладельцем ПАО «Ростсельмаш» (33,21%), АО «Клевер» (32,38%), ООО «Завод Конорд» (33,33%). Бывший глава сельского поселения Колыбельский сельсовет Чаплыгинского района Липецкой области. Глава кинокомпании «Вверх» и совладелец фонда «Полиция нравов».
ООО «ТД „РИФ“»
ООО «АГРО-ТЕХНОЛОГИЯ»
ООО «ЮГАГРОХОЛДИНГ»
ООО «КОЛОС»
ООО «БОЛЬШИНСКОЕ»
ООО «РАССВЕТ»
Ходыкин Петр Викторович — владелец крупнейшего в России зернотрейдера «Риф». Ему принадлежит 100% акций ООО «Агро-Технология», ООО «Югагрохолдинг» и ООО «Колос».
АО «КЛЕВЕР»
ООО «БИЗНЕС-ЦЕНТР „ФОРУМ“»
ООО «БЦ „ФОРУМ“»
ООО «ДОЛСТ „НИВА“»
ООО «ЗАВОДКОНОРД»
ООО «КЗ „РОСТСЕЛЬМАШ“»
ООО «КМСЦ»
ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
ООО «НОВАЯДИНАМИКА»
ООО «ОАЗИС-РОСТОВ»
ООО «ПХ „НИВА“»
ООО «РОСТОВСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД»
ООО «РОСТЛИТ»
ООО «РЛЗ»
ООО «РОСТОВСКИЙ ПРЕССОВО-РАСКРОЙНЫЙ ЗАВОД»
ООО «РПРЗ»
ООО «РСМЭ»
ООО «РОСТСЕЛЬМАШЭНЕРГО»
ООО «ТК „РОСТСЕЛЬМАШ“»
ООО «ЦПТ „АГРОЦИФРА“»
ООО «МЕТАЛЛКОМ»
ООО «РОСТСЕЛЬМАШЭНЕРГОСБЫТ»
ПАО «РОСТСЕЛЬМАШ»
ООО «КОМБИНАТПИТАНИЯ»
ООО «НОВОЕСОДРУЖЕСТВО»
Председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособ
ности экономики России, председатель совета директоров и совладелец ПАО Ростельмаш (29,66%, владеет КЗ Ростсельмаш). Ему принадлежит примерно треть в целом ряде фирм: ООО Бизнес-центр «Форум» (30,02%), АО «Клевер» (32.88%), ООО «Металлком» (33,33%), ООО «Оазис-Ростов» (29,66%), ООО «Ростовский Прессово-Раскройный завод» (33,21%).
ООО «ХАЛЯЛЬ-ДОН»
ООО «АГРОКОМ-СТАВРОПОЛЬ»
ООО «АГРОКОМХОЛДИНГ»
ООО «АКСАЙСТРОЙПРОМ»
ООО «АПИК»
ООО «АПК „21ВЕК“»
ООО «А-ПРАЙМ»
ООО «АРТЕМИДА-ДОН»
ООО «ГРАНДОТЕЛЬДОН»
ООО «ДОНСКОЙОСЕТР»
ООО «ЗОЛОТОВСКОЕ»
ООО «КАЗАЧКА»
ООО «КЛЕОНИКИ»
ООО «МД»
ООО «МИРФИНАНСОВ»
ООО «МКЦ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ОЛИМПИКДРИМ»
ООО «ПАРК»
ООО «ПРЕМИУМОТЕЛЬРОСТОВ»
ООО «РКЗ-ТАВР»
ООО «РКО»
ООО «РОСТОВ-АРТ»
ООО «ТАВР-ИМУЩЕСТВЕННЫЙКОМПЛЕКС»
ООО «ТРОЯ»
ООО «УК „ДОН-ПЛАЗА“»
ООО «УТИНЫЙОСТРОВ»
ООО «ФИРМА „АКВА-ДОН“»
ООО «ФОРВАРД+»
ООО «ЯМС»
ООО МСО «ПАНАЦЕЯ»
ООО ПКФ «АТЛАНТИС-ПАК»
Доходы Саввиди Киряки Георгиевны многократно превышают доходы ее мужа Ивана Саввиди. Она владеет более, чем 30 компаниями, в то время как в активах мужа — всего одна. Саввиди Иван Игнатьевич — владеет ООО «Группой Агроком», все остальные активы фактически принадлежат его супруге Саввиди Киряки Георгиевне («Гранд Отель Дон», «А-Прайм», «Стройтехнологии» и так далее).
ООО «ДИГАММА»
ООО «ИГРАЮЩИЙМИР»
ООО «БЕТРИНГ»
Ранее Коломейцев Александр Викторович занимал в рейтинге RostovGazeta 71 строчку, к 2022 году ему удалось попасть в топ-10 самых богатых людей Ростовской области. Коломейцеву принадлежит компания ООО «Диаграма» и около 99% акций ООО «Играющий мир» и ООО «Бетринг».
ОАО «КАГАЛЬНИЦКИЙЭЛЕВАТОР»
ООО «БАГАЕВСК-АГРО»
ООО «БЕРЕЗОВСКОЕ»
ООО «ГУКОВСКИЙКИРПИЧ»
ООО «ИМЕНИЛИТУНОВА»
ООО «КАГАЛЬНИК-АГРО»
ООО «КОММЕРЦИЯ»
ООО «КОМСТРОЙ»
ООО «РОСТ-ПАК»
ООО «СТЫЧНОЕ»
ООО «СХПМЕЧЕТИНСКОЕ»
ООО «УРАЛ-ДОН-АГРОСЕРВИС»
ООО «УРАЛ-ДОН-М»
ООО «УРАЛ-ДОН-СНАБ»
ООО «УРАЛ-ДОН-ТРЕЙДИНГ»
ООО «ХОЛДИНГ-УРАЛ-ДОН»
Ярошенко Александр Владимирович — президент ООО «Холдинг-Урал-Дон». Ему принадлежит примерно 85% акций компаний ООО «Багаевск-агро», ООО «Березовское», ООО «Имени Литунова», ООО «Кагальник-агро», ООО «Стычное», ООО «Урал-Дон-Агросервис», ООО «Урал-Дон-М», ООО «Холдинг-Урал-Дон». Совладельцами этих же компаний выступают и члены семьи Ярошенко.
ООО «БЕТСИТИ»
ООО «СЕМИМОЛ»
ООО «СИСГОСПИТАЛЬ»
ООО «СИСОТЕЛЬ»
ООО «ФОРТУНА»
Самсоненко Сергей Борисович ранее не входил в рейтинг богачей Ростовской области. Тем не менее ему удалось занять место в десятке самых обеспеченных людей региона. В 2017 году его называли «самым богатым человеком Македонии». В Ростове он основал букмекерскую компанию «Betcity» в которой Самсоненко принадлежит 45% акций. Также он выступает полным владельцем ООО «Сисгоспиталь» и ООО «Сисотель». Совместно с женой Самсоненко Ириной владеет ООО «Фортуна».
ООО «МЕОТИДА»
ООО «ЛОГИСТИК-СОЮЗ»
Замыкает десятку лидеров ростовских богачей Доценко Олег Геннадьевич. Широкой общественности Доценко малоизвестен. Подобная непубличность в наше время может свидетельствовать либо о скромности, что похвально, либо о номинальном владении бизнесом. Ему, судя по открытым данным, полностью принадлежит ООО «Меотида» и 50% акции компании ООО «Логистик-союз».
ООО «ГЕРМЕС»
ООО «МЕТАЛЛ-МАРКЕТ»
ООО «РОСТСТАЛЬ»
ООО «СТРОЙСИММЕТРИЯ»
Кашуба Владимир Анатольевич ранее не был известен ростовской общественности как состоятельный бизнесмен. Однако тихой сапой ему удалось пробраться в самое начало второй двадцатки топа богачей Ростовской области от RostovGazeta. Анатолию Кашуба принадлежит половина акций ООО «Гермес» и ООО «Металл-Маркет», около 40% акций компании «Ростсталь» и ровно четверть ООО «Стройсимметрия». Сумма чистых активов Кашуба – более 2 млрд рублей.
ООО «АНКОР»
ООО «АНКОР-ПЛЮС»
ООО «БЕТА»
ООО «ВОКГОРИЗОНТ»
ООО «ГЕММА-ПЛЮС»
ООО «ГОРИЗОНТ-ПРЕСС»
ОООПФ «ГОРИЗОНТ-РАДИО-СЕРВИС»
ООО «ГОРИЗОНТ-ЭНЕРГО»
ГООО «ОРИЗОНТ-ЭНЕРГОСБЫТ»
ООО «ИНТЕРТРАНСПЛЮС»
ООО «КОНТ-Р»
ООО «НПОГОРИЗОНТ»
ООО «ОБИ-Р»
ООО «ПЛАНЕТА»
АО «ТКГОРИЗОНТ»
ООО «ЦКТБ»
ООО «ЮНИ-АВТО»
Мазин Виталий Георгиевич совместно с родственниками владеет группой «Горизонт» ОАО, частью «НПО Горизонт», ТК «Горизонт», ООО ПФ «Горизонт-Радио-Сервис» и так далее. Ему же принадлежит автоцентр «Юни-авто».
ООО «АГРАРНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «АГРОИНВЕСТ»
ООО «АФ „ЗЕЛЁНАЯРОЩА“»
ООО «МАЛЬЧЕВСКИЙЭЛЕВАТОР»
ООО «ПОБЕДА»
ООО «ПРИДОНЬЕ»
ООО «РОДИНА»
ООО «СВЕТЛЫЙ»
ООО «СТЕПНОЕ»
ООО «ИНДУСТРИАЛЬНОЕ»
Собственник «Степного» (выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур), агрофирмы «Зеленая роща» и «Светлого». Через «Светлый» владеет «Мальчевским элеватором», «Победой» (тоже выращивание зерновых), «Придонье» и еще несколькими фирмами. Предположительно, на родственников записаны «Индустриальное», «Зодиак», «Калининское», в которых занимаются выращиванием однолетних культур и торговлей.
АО «ИМ Т.Г.ШЕВЧЕНКО»
ООО «ГУКОВСКИЙКАРЬЕР»
ООО «МАНЫЧ-АГРО»
ООО «ПКФ „НБ-ЦЕНТР“»
ООО «ТЕРМИНАЛ»
Максимченко Александр Владимирович опустился в рейтинге богачей Ростовской области на три строчки. К 2022 году сумма его активов составляет 3,6 млрд рублей. Максимченко полностью владеет ООО «ПКФ „НБ-центр“» (занимается торговлей зерном) и через него АО ИМ. Т. Г. Шевченко (выращивание зерна в Краснодарском крае).
ООО «АГРОИНВЕСТ»
ООО «АФ „ЗЕЛЁНАЯРОЩА“»
ООО «ИНДУСТРИАЛЬНОЕ»
ООО «МАЛЬЧЕВСКИЙЭЛЕВАТОР»
ООО «ПОБЕДА»
ООО «ПРИДОНЬЕ»
ООО «РОДИНА»
ООО «СВЕТЛЫЙ»
На Гончарова Александра Евгеньевича записаны 50% акций ООО «Агроинвест» и ООО «АФ «Зеленая роща». Также он владеет третью ООО «Индустриальное».
ООО «РОСТРА-РД»
Ульянов Андрей Сергеевич — малоизвестный Ростову бизнесмен, который, тем не менее сумел выбиться в топ-20 самых богатых людей региона. Ульянов владеет компанией ООО «Ростра-Рд», которая приносит ему 7,2 млрд рублей выручки.
ООО «АГРОФИРМАЦЕЛИНА»
ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ „ЦЕЛИНА“»
Черкезов Николай Владимирович впервые попадает в топ-100 богачей Ростовской области. Ему полностью принадлежит торговая компания «Целина» и 90 % акций агрофирмы «Целина».
ООО «ГЕРМЕС»
ООО «МЕТАЛЛ-МАРКЕТ»
ООО «РОСТСТАЛЬ»
ООО «СТРОЙСИММЕТРИЯ»
Егошин Николай Ананьевич – непубличная личность, зато состоятельный предприниматель. Ему принадлежит половина компаний ООО «Гермес» и ООО «Металл-Маркет», а также четверть ООО «Стройсимметрия» и 40% акций компании ООО «Ростсталь».
ООО «ЗАРЯДОНА»
ООО «КРАСНОКУТСКОЕ»
ООО «БИЗОН-НОВОКУБАНСК»
ООО «БИЗОНДСТ»
ООО «БИЗОНЮГ»
ООО «БИЗОН-МИЛЛЕРОВО»
ООО «БИЗОН-ОРЛОВСКИЙ»
ООО «БИЗОН-ТРЕЙД»
ООО «ЗАПЧАСТИДЛЯВОЛГОГРАДА»
ООО «ЗАПЧАСТИДЛЯИПАТОВО»
ООО «ЗАПЧАСТИДЛЯМОРОЗОВСКА»
ООО «МДРОСТОВ»
ООО «МИСТРАЛЬ»
ООО «УК „АГРОТЕХНОПАРК“»
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯКОМПАНИЯ»
Суховенко Сергей Леонидович владеет группой компаний «Бизон» (торговля техникой и запчастями), а также несколькими управляющими компаниями в Ростовской области.
ООО «РАЗДОЛЬЕ»
Курочкин Эдуард Станиславович владеет ООО «Раздолье» (выращивает однолетние культурs). Ранее он занимал 13 строчке в топе богачей Ростовской области от RostovGazeta.
ООО «АЛЕКОМАШИНЕРИ»
ООО «АПОАЛЕКО-ПОЛИМЕРЫ»
ООО «НИКАГРУПП»
ООО «НИКА»
ООО «ТМ»
ООО «ПАРИТЕТ»
Докукину Алексею Николаевичу полностью принадлежат компании ООО «Алекомашинери», ООО «Апоалеко-полимеры», ООО «Никагрупп», ООО «Ника», ООО «ТМ», ООО «Паритет». Общая выручка составляет 4,7 млрд рублей.
ООО «БОТЛИХСКИЙРАДИОЗАВОД», ООО «БРЗ»
ООО «ЗИТ»
ООО «ИЦ „ЦИФРОВЫЕПЛАТФОРМЫ“»
ООО «КЗЭТ»
ООО «НИИ „ИР“»
ООО «ЦНИИ „АПЕРТУРА“»
Иванченко Александр Иванович малоизвестен ростовчанам, однако именно ему полностью принадлежат ООО «Ботлихский радиозавод», ООО «БРЗ», ООО «ЗИТ», ООО «КЗЭТ», ООО «НИИР», ООО «ЦНИИ „Апертура“» и 80% акций ООО «ИЦ „Цифровые платформы“». Все эти компании в совокупности приносят бизнесмену 1,08 млрд рублей чистой прибыли.
ООО «ИНДУСТРИАЛЬНОЕ»
ООО «КАЛИНИНСКИЙ»
ООО «МПК „СВЕТЛЫЙ“»
ООО «ПОБЕДА»
На Гончарову Татьяну Николаевну оформлены «Индустриальное», «Зодиак», «Калининское», в которых занимаются выращиванием однолетних культур и торговлей. Возможно, родственница Николая Гончарова, вставшего на тринадцатое место в топе-100.
ООО «ИНСТИТУТЮЖНИИГИПРОГАЗ»
ООО «КРЕДО»
ООО «КРЫМГЕОПРОМ»
ООО «ПКДАЛЬНИЙВОСТОК»
ООО «СТАЛЕКСЗАПАД»
ООО «СТАЛЕКСЦЕНТР»
ООО «ЭКОКРЫМПРОМ»
Суслин Александр Юрьевич — малоизвестная фигура среди ростовских толстосумов. Однако его можно назвать тем, кто черпает богатство из недр земли. Суслину принадлежит половина компаний «Сталекс запад» и «Сталекс центр», 34% акций ООО «Институт южниигипрогаз», около 47% акций ООО «Кредо», ООО «Крымгеопром», ООО «Экокрымпром».
ООО «ТОП ГРЕЙН Л.Т.Д.»
Басова Ольга Алексеевна ранее не попадала в топ состоятельных людей Ростовской области. В топ-30 в 2022 году ей удалось попасть всего с одной компанией. Ольге Басовой прнадлежит 50% акций ООО «ТОП ГРЕЙН Л.Т.Д.». Вторая половина принадлежит Басову Сергею Ивановичу.
ООО «АЛЬТАИР-АГРО»
ООО «АЛЬТАИР-АГРО2»
ООО «АЛЬТАИРСМ»
ООО ФИРМА«АЛЬТАИР»
В прошлом рейтинге богачей RostovGazeta Болдин Владимир Анатольевич занимал 39 строчку. На 26 место ему удалось подняться с четырьмя компаниями, которыми Болдин владеет: ООО «Альтаир-агро», ООО «Альтаир-агро 2», ООО «АльтаирСМ», ООО Фирма «Альтаир».
ООО «ТОП ГРЕЙН Л.Т.Д.»
Совместно с Басовой Ольгой Алексеевной ростовский предриниматель владеет ООО «Топгрейнл Т.Д.» в равных долях.
ООО «АВТОБАН»
ООО «ВАДС»
ООО «ГОРНЯК»
ООО «ДЛС»
ООО «МАГИСТРАЛЬ»
ООО «МАСИКС»
ООО «МИЛЛЕРОВСКОЕДСУ»
ООО «МУ „БОРЕЙ“»
ООО «ПОКМЗ „РАДУГА“»
ООО «РАДС»
ООО «РОСТОВСКОЕДСУ»
ООО «СПК „РУДА-АГРО“»
ООО «ТАГАНРОГСКОЕДСУ»
ООО «ТАЦИНСКОЕДСУ»
ООО «Т-ТРАНС»
ООО «ЮГВЗРЫВПРОМ»
Владелец нескольких компаний, которые занимаются строительством и обслуживанием дорог: ООО «Автобан», ООО «Магистраль», ООО «Миллеровское ДСУ», ООО «Ростовское ДСУ», ООО «Таганрогское ДСУ», ООО «Тацинское ДСУ», ООО «Т-транс». Ему принадлежит 50% ООО «Горняк», занимающиеся добычей и первичной обработкой известняка и гипсового камня, треть ООО «ДЛС», специализирующиеся на работе с ценными бумагами.
ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙДОМ „ПРОФ-ПРЕСС“»
ООО «СВЯТОСЛАВ»
ООО «ВМС»
Шалай Святослав Геннадьевич является единственным владельцем издательского дома «Проф-пресс» и ООО «Святослав». Кроме того ему принадлежит 20% акций ООО «ВМС».
ООО «АРДОН»
ООО «БЕССЕРГЕНЕВСКИ ЕОГОРОДЫ»
ООО «ДД»
ООО «МЕЛИХОВСКОЕ-АГРО»
ООО «РАССВЕТ»
ООО «УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ АПК»
ООО «Агропредприятие Бессергеневское»
Ревенко Владимир Юрьевич до 2022 года не числился в списках ростовских богачей. Однако агропромышленный бизнес позволил ему встать в один ряд с самыми состоятельными людьми региона. Владимиру Ревенко принадлежат ООО «Ардон», ООО «Рассвет», ООО «Усть-Донецкий АПК». Также он владеет значительными долями в ОООО «Агропредприятие Бессергеневское», ООО «Мелиховское-агро», ООО «ДД» и ООО «Бессергеневские огороды».
ООО «АКТИВ ГРУПП»
ООО «ВИКТОРИЯ»
ООО «КТК БУНКЕР»
ООО «КТК ПОРТ»
ООО «КТК-ЯРОСЛАВЛЬ»
ООО «ТД КТК»
ООО «ЮБК»
Кашин Владимир Иванович малоизвестен ростовчанам как успешный бизнесмен, однако его активы доказывают обратное. Кашин владеет 100 % акций ООО «Активгрупп», ООО «Виктория, ООО «КТК Бункер», ООО «КТК Порт», ООО «КТК-Ярославль», ООО «ТД КТК», ООО «ЮБК».
ООО «XXI Век Торговля и Маркетинг»
ООО «АС»
ООО «КОМПАНИЯАКВА-ЮГ»
ООО «ЛАККИ»
ООО «МАРКЕТ»
ООО «НЕО-ТРЕЙД»
ООО «РУСИНОВ»
ООО «СТОРУМ»
ООО ПКФ «ТАВРОС»
ООО «ХХIВЕК»
Балдину Андрею Викторовичу полностью принадлежат компании ООО «Компаанияаква-Юг», ООО «Маркет», ООО «Нео-трейд», ООО «Русинов», ООО ПКФ «Таврос», ООО «XXIвек». Также он владеет 66% акций ООО «XXI век торговля и маркетинг», ООО «Ас», половиной ООО «Сторум».
ООО «КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯКЛИНИКА „ЭСТЕТИКА“»
ООО «СТАЛЕКСЗАПАД»
ООО «СТАЛЕКСЦЕНТР»
Свое состояние Андреев Игорь Дмитриевич сколотил на косметологии. Бизнесмену из Ростова принадлежит косметологическая клиника «Эстетика». Кроме этого он владеет половиной компаний «Сталекс запад» и «Сталекс центр». Общая выручка Андреева – более 12 млрд рублей.
ООО «ОРГАНИКА-ЮГ»
ООО «КОМПАНИЯ „ОРГАНИКА“»
ООО «ЭСКУЛАП»
Комягин Валерий Иванович в предыдущие годы не значился в списках самых богатых людей Ростова. Однако по итогам рейтинга RostovGazeta 2022 года он занял 34 строчку. Комягин владеет 100 % активов трех компаний: «Органика Юг», «Органика», «Эскулап».
ООО «АГРО»
ООО «ЮГЭНЕРГОСИСТЕМА»
ООО «ЭКО ЮГ»
ООО «КУЩЕВСКИЙ ЗСМ»
Непочатых Вадим Витальевич владеет в Ростовской области агропромышленным предприятие «Агро», а также компаниями «Югэнергосистема», «Экоюг» и «Кущевский ЗСМ». Все вместе они приносят бизнесмену 243 млн чистой прибыли.
ООО «ГК „СОКОЛ“»
ООО «ИНТЕГРАЛ»
ООО «ИНТЕР ОЙЛ»
ООО «САТУРН»
ООО «УК „СОКОЛ“»
ООО «УК „СОКОЛ-ЭНЕРГОСБЫТ“»
ООО НПК «СОКОЛ-ФАРМ»
ООО СЗ «ГАЛАКТИКА ЮГ»
ООО СЗ «ГАЛАКТИКА»
ООО «РУСКАМЕНЬ»
ООО «ТД „РУСКАМЕНЬ“»
Сурмаляну Арутюну Арменаковичу принадлежит несколько строительных компаний: ГК «Сокол», ООО «Интеграл», СЗ «Галактика-Юг». Он же владеет 90% компании специализированный застройщик «Галактика». Еще около 73% составляет его доля в ООО «Рускамень» и ТД «Рускамень».
ООО «ФАВОРИТОЙЛ»
ООО «ЧАЙКА»
ООО «ТД „ЧАЙКА“»
ООО «АНТЕК»
Собственник крупнейшего дистрибьютора масел Shell и владелец футбольного клуба. Андрею Чайке принадлежат компании «Фаворитойл», «Чайка», ТД «Чайка» и «Антек». Все вместе они приносят бизнесмену 6,3 млрд рублей выручки.
ООО «ГРУППА „ТЕХНОКОМ“»
Филобок Сергей Викторович ранее не значился в списке самых богатых людей Ростова. Единственная находящаяся во владении фирма «Группа «Техноком» приносит Филобоку 6,4 млрд рублей.
ООО «ШУМИЛИНСКОЕ»
ООО «ВЕБ-ПРОВОДНИК»
Каширин Юрий Константинович также один из новоявленных ростовских богачей. В его владении находится ООО «Шумилинское» и ООО «Веб-проводник». Доход бизнесмена по данным на начало 2022 года составил 4,6 млрд рублей.
ООО «РАССВЕТ»
Авакян Сергей Александрович владеет всего одной компанией – ООО «Рассвет». Тем не менее, она приносит достаточно прибыли, чтобы владелец оказался среди 50 богатейших людей Ростовской области. Выручка, которую Авакян получает с «Рассвета» равняется 875 млн рублей.
ООО «ЮГПОЛИМЕР»
Седых Иван Михайлович к 2022 году заработал около 6,4 млрд рублей. При этом в его собственности находится всего одна компания – «Юг полимер». Ранее он не входил в рейтинг донских богачей.
ООО «БМ-ПАК»
ООО «ЕЛЕНА»
ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА ТАГАНРОГСКАЯ»
Ахламова Елена Анатольевна вошла в рейтинг ростовских богачей RostovGazeta с полным владением компаниями «БМ-Пак» и ООО «Елена». Ей же принадлежит 52% акций «Таганрогской птицефабрики». Остальными долями в 35% и 13% соответственно владеют Ахламовы Дарья Евгеньевна и Анна Евгеньевна. Ранее в топе самых богатых людей региона 47 строчку занимал Ахламов Евгений Антольевич, который также выступал совладельцем «Таганрогской птицефабрики» (73%).
ООО «АБ „ФАБРИКАПРОЕКТОВ“»
ООО «АЙРОН»
ООО «РИК»
ООО «ТОРГОВЫЙДОМ „МЕТКОМ“»
ООО «УК „ЯСНАЯПОЛЯНА“»
Слащук Олег Анатольевич не известен широкой общественности в Ростове. Слащук - единственный владелец пяти крупных компаний: «Фабрика проектов», «Айрон», «Рик», «Метком» и управляющей компании «Ясная поляна».
ООО «АРМАДА»
ООО «ГРАНД-ИНВЕСТ»
ООО «ДЦАРМАДА-ЗАПАД»
В 2022 году ряды самых богатых ростовчан пополнил Иванов Дмитрий Иванович, о котором совсем немного информации. Он сколотил многомиллионное состояние благодаря тому, что выступает совладельцем сразу нескольких компаний. Ему принадлежит половина ООО «Гранд-Инвест» и ООО «ДЦ Армада-Запад», а также 75,5% ООО «Армада».
ООО «ТД „ПУЛЬС“»
ООО «НПФ „ПУЛЬС“»
Сариев Константин Эдуардович впервые вошел в топ богачей Ростовской области. Ему принадлежит торговый дом «Пульс» и 62% акций НПФ «Пульс». Остальной долей владеет Медведева Елена Анатольевна, которая в топ-100 самых богатых персон Ростова не вошла.
ООО «БИОФАРМА»
Одна из немногих женщин в топе богачей, Крылова Ирина Анатольевна, обеспечила себе безбедную жизнь при помощи прибыльной отрасли – фармацевтики. Крылова владеет компанией «Биофарма», которая приносит ей более 106 млн рублей чистой прибыли.
ООО «ДОНТЕХЗАКАЗЧИК»
ООО «ИНВЕСТГРУПП»
ООО «КОНЦЕРН „ЕДИНСТВО“»
ООО «СЕРВИСИТЕХНОЛОГИИ»
ООО «СЗ „СЕМАШКО“»
ООО «УК „МАСТЕР-ХАУС“»
ООО «УПРАВЛЕНИЕИСЕРВИС»
ООО «ЭЛИТАСЕРВИСПЛЮС»
ООО «ЭЛИТА-СЕРВИС»
ООО «ЭЛИТНЫЙОБЪЕКТ»
ООО «МЕГАМАГ»
ООО «ЭЛИТА-СЕРВИС»
Полевиченко Валентина Михайловна — основная владелица торгового центра «Мегамаг» (74.8%). Собственница еще нескольких фирм: ООО «Элитный объект», ООО «Элита-Сервис», ООО «Югстройавто» (грузоперевозки) и СЗ «Семашко». Полевиченко и ранее считалась одной из богатейших женщин в регионе, она занимала 50 строчку в топе RostovGazeta.
ООО «ПАРТНЕР»
Авдеев Геннадий Александрович владеет всего одной компанией по продаже мебели, лабораторного оборудования и измерительных приборов. ООО «Партнер» приносит ему более 7 млрд выручки. При этом ранее Авдеев не входил в топ самых богатых людей Ростовской области
ООО «АКЦЕНТМЕД»
Еще одной бизнесвумен, которая сумела вывести медицинскую сферу в плюс стала Романова Евгения Вадимовна. Ей принадлежит фирма по торговле фармацевтическими и медицинскими товарами «АкцентМед». Других совладельцев у предприятия нет.
ООО «ТОРГОВЫЙДОМ „ДОНСКИЕ УГЛИ“
Угольным магнатом Ростовской области стал Донченко Виталий Валерьевич, который владеет торговым домом «Донские угли». Ранее Донченко не входил в рейтинг богачей, зато в 2022 году его состояние превысило 393 млн рублей и позволило ему войти в «полтинник».
ООО «Оргтехника-ВР»
Генеральный директор и владелец ООО «Оргтехника-ВР» Варламов Виктор Иванович, которая занимается выращиванием зерновых.
ООО «ВЕКТОР»
ООО «МОЛОТ»
ООО «ПРОФИТ-ЛИГА»
Суралев Альберт Николаевич владеет относительно небольшими долями в компаниях «Вектор» (17%), «Молот» (17%) и «Профит-лига» (16,8%). Однако даже они прилично обеспечили своего владельца. Общая выручка Суралева превышает 1,8 млрд рублей.
ООО «БЛИКФАНГ»
ООО «ВЕКТОР»
ООО «МОЛОТ»
ООО «ПРОФИТ-ЛИГА»
Леонидов Лев Станиславович выступает совладельцем Суралева в компаниях «Вектор» (16%), «Молот» (16%) и «Профит-лига» (16,6%). Также ему полностью принадлежит ООО «Бликфанг».
ОАО «КАГАЛЬНИЦКИЙЭЛЕВАТОР»
ООО «БАГАЕВСК-АГРО»
ООО «БЕРЕЗОВСКОЕ»
ООО «ГУКОВСКИЙ КИРПИЧ»
ООО «ИМЕНИ ЛИТУНОВА»
ООО «КАГАЛЬНИК-АГРО»
ООО «КОММЕРЦИЯ»
ООО «КОМСТРОЙ»
ООО «РОСТ-ПАК»
ООО «СТЫЧНОЕ»
ООО «СХП МЕЧЕТИНСКОЕ»
ООО «УРАЛ-ДОН-АГРОСЕРВИС»
ООО «УРАЛ-ДОН-М»
ООО «УРАЛ-ДОН-СНАБ»
ООО «УРАЛ-ДОН-ТРЕЙДИНГ»
ООО «ХОЛДИНГ-УРАЛ-ДОН»
Ранее Бережной Владимир Владимирович не удостаивался места в рейтингах самых богатых людей Ростовской области. К 2022 году он обзавелся долями в многих крупных компаниях. Около 8% акций Бережному принадлежит в нескольких фирмах холдинга «Урал-Дон», еще 6% – в «Кагальницком элеваторе». Около 4% акций бизнесмен владеет в ООО «Гуковский кирпич», ООО «Комстрой», ООО «Рост-пак».
ООО «АГРОСОЮЗ „ДОНСКОЙ“»
ООО «ГОЛЬФ & КАНТРИКЛУБ „ДОН“»
ООО «ГОЛЬФ-ИНВЕСТ»
ООО «КОСТИН ЫГОРЫ»
ООО «ОМНИТРЕЙД»
ООО «ОРЛОВСКАЯ НЕФТЕБАЗА»
ООО «ОТЕЛЬ КИСЛОВОДСК»
ООО «ПАРИТЕТ»
ООО «РУМИД»
ООО «СТАРОЗОЛОТОВСКОЕ»
ООО «СФЕРА»
ООО «ТРАСТ-МАРКЕТ»
ООО «ФРЕГАТ»
ООО «ЧИНАРА»
ООО «ОРИОН»
Через свою фирму «Орион» владеет 99% ООО «Омнитрейд» (торгует нефтепродуктами, в том числе авиабензином). Собственник отеля «Кисловодск», ООО «Траст-Маркет» (управление недвижимостью), части ООО «Гольф-Инвест» (35,39%) и через него долей «Гольф & кантри клуба „Дон“» (27,3%).
ООО «ВЕКТОР»
ООО «МОЛОТ»
ООО «ПРОФИТ-ЛИГА»
Стушнему Сергею Вениаминовичу принадлежат доли в компаниях «Вектор» (17%), «Молот» (17%) и «Профит-лига» (16,6%). Кроме него совладельцами этих же компаний выступают Леонидов Лев Станиславович и Суралев Альберт Николаевич.
ООО «КВАДРО»
ООО «ОРГЛИТМАШ»
ООО «СИТИЛАЙФ»
Кузину Константину Витальевичу принадлежит 56,55% компании «Ситилайф», которая занимается управлением недвижимостью. Совладелец ООО «Квадро» и ООО «Орглитмаш».
ООО «АМИЛКО»
ООО «АГРОКОМПЛЕКС»
Серебряков Николай Геннадьевич совладелец ООО «Агрокомплекс» (18,37%), который занимается производством молочных продуктов и ООО «Амилко» (18,37%). Общая выручка обеих компаний составляет 1,3 млрд рублей.
ООО «ДОНСТРОЙ»
ООО «РИВЬЕРА»
ООО «РОСТОВСТРОЙПРОЕКТ»
ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ»
ООО СЗ «ДОНСТРОЙ»
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК«ДОНСТРОЙ»
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК«ДОНСТРОЙ»
Владеет двумя строительными компаниями с одинаковыми названиями, ООО «Специализирован
ный застройщик „Донстрой“». Ему полностью принадлежат стройфирмы ООО «Ростовстройпроект», ООО «Ривьера».
ООО «АВАНТАЖ БИПИ»
ООО «АВАНТАЖ»
ООО «ЮГ ИНВЕСТ ГРУПП»
Шушарин Андрей Олегович владеет всего по 1% акций в компаниях «Авантажбипи», «Авантаж», «Югинвестгрупп». Не смотря на такую скромную долю, он, вероятно, выбрал правильные пути для своих инвестиций. Выручка бизнесмена превышает 13 млрд рублей.
ООО «АВАНТАЖ БИПИ»
ООО «АВАНТАЖ»
ООО «ГАРДИАН-КОНСАЛТИНГ»
ООО «ГТО ЮГ»
ООО «РОСТНЕФТЬКОМ»
ООО «ЮГ БИПИ-ХРАНЕНИЕ»
ООО «ЮГ ИНВЕСТГРУПП»
Божаров Юрий Юрьевич основной владелец «Авантажбипи», «Авантаж» и «Югинвестгрупп». Кроме этого в его полной собственности находится ООО «Гардиан-консалтинг», ООО «ГТОЮг» и ООО «Ростнефтьком».
ООО «ДЕЛТРЕЙД»
ООО «АСТЕРИЯ»
Андрющенко Анатолию Анатольевичу полностью принадлежит ООО «Делтрейд» и ООО «Астерия». Доход ростовского бизнесмена превышает 14,8 млрд рублей.
ООО «ТАРАСОВСКА ЯПМК»
ООО «СТРОИТЕЛЬ»
Михайличенко Владимир Николаевич - основной владелец ООО «Тарасовская ПМК» (82,01%) и ООО «Строитель» (76,92%). Вторым совладельцем «Тарасовская ПМК» (6,18%) выступает Михайличенко Татьяна Ивановна.
ООО «АЛГОРИТМ»
ООО «АЛЬФА»
ООО «АНСА-ГРУПП»
ООО «БАРОС»
ООО «ГОЛДЕНБЕТ»
ООО «МЕДСОРСЛАЙТ»
ООО «МЕДСОРС»
ООО «МЕДСОРС+»
ООО УК «ИНТЕЛМЕНЕДЖМЕНТ»
ООО ФИРМА «СТОМ»
Осепян Арман Сеникович владеет 100% акций ООО «Алгоритм», ООО «Альфа», ООО «Анса-Групп», ООО УК «Интелменеджмент». Также ему принадлежит около 75% трех медицинских компаний «Медсорс», «Медсорс+» и «Медсорслайт». Овсепян владеет половиной ООО «Барос», ООО «Голденбет», ООО Фирма «Стом».
ООО «МЗМ-ХОЛДИНГ»
ООО «КРЕДО»
Лавренова Евгения Викторовна полностью владеет компанией ООО «МЗМ-Холдинг», которая занимается оптовой торговлей мясом и мясными продуктами. Ей же принадлежит 47,5% ООО «Кредо». Общая выручка превышает 3,6 млрд рублей.
ООО «АГРОФИРМА „ЦЕЛИНА“»
Ранее Черкезов Владимир Аванесович находился на 6 месте в рейтинге самых богатых людей Ростовской области от RostovGazeta. Сейчас он владеет только 10% агрофирмы «Целина». Остальные активы принадлежат Черкезову Николаю Владимировичу.
ООО «ЦЕЛИННЫЙ»
Вместе с Дубинской Валентиной Павловной владеет ООО «Целинный» (выращивание зерновых), а также футбольным клубом «Восток» в Зимовниковском районе.
ООО «АКВАДОСТАВКА»
ООО «АКВАРОЗНИЦА»
ООО «АССОРТИ-К»
ООО «АССОРТИ-СОЮЗ»
ООО «АССОРТИ-ЭКСПРЕСС»
ООО «ЛОГИСТИК-ДОН»
ООО «ЛОГИСТИК-СОЮЗ»
ООО «ЛЦ»
ООО «МДК»
ООО «РЕГИОН-ЛОГИСТИК»
ООО «РОСТОВДЕВЕЛОПМЕНТ+»
ООО «ТИТАН-КВС»
ООО «ТЦМ»
ООО «АССОРТИ-КРЫМ»
Юрчак Сергей Павлович – основной владелец ООО «Аквадоставка», ООО «Акварозница», ООО «Ростовдевелопмент», ООО «Титан-КВС», ООО «Ассорти-Крым». Кроме этого ему также принадлежит около 49% «Ассорти-К», «Ассорти-Союз», ООО «МДК».
ООО «ШАХТАСТРОЙ»
Ацагорцян Вараздат Самвелович владеет долей в ООО «Шахтастрой» (55%). Ростовчанам он ранее не был известен как крупный бизнесмен. При этом выручка Ацагорцяна преышает 617 млн рублей.
ООО «АДК»
ООО «БИОФЕРМА»
ООО «ГРИНВВУД»
ООО «ТЕМИРИНДА»ООО «ТОРГОВЫЙПОРТ»
ООО УК «АСТОН»
ООО «РОСТОВСКИЙЯХТ-КЛУБ»
Викулова Алиса Вадимовна владеет ровно половиной компании ООО «АДК» и ООО «Торговый порт», еще по 49% ей принадлежат в ООО «Биоферма» и ООО «Гринвуд». Совладелицей этих компаний выступает Викулова Татьяна Владимировна в равных долях. Ранее владельцем этих компаний выступал Викулов Вадим Иванович, который некогда занимал 4 строчку в рейтинге богачей от RostovGazeta.
ООО«БЦФОРТЕ»
ООО«ФОРТЕАВТОГМБХ»
ООО«ФОРТЕЛОДЖИСТИКСГМБХ»
ООО «ФОРТЕМЕТАЛСГМБХ»
ООО «ФОРТЕПРОМСТИЛГМБХ»
ООО «ФОРТЕПРОМГМБХ»
ООО «ФОРТЕХОУМГМБХ»
ООО «ФОРТЕТУЛСГМБХ»
ООО «ФОРТЕКЛИМАТГМБХ»
Белоусов Сергей Николаевич выступает одним из совладельцев холдинга «Форте». Ему принадлежит около 13% в компаниях «БЦ Форте», «Форте авто ГМБХ», «Форте Лоджистикс ГМБХ». Еще 7,5% Белоусов владеет в «Форте металс ГМБХ», «Форте промстил ГМБХ» и «Фортехоум ГМБХ». Выручка ростовского бизнесмена превышает 1,6 млрд рублей.
ООО «БИЗНЕС-ЭЛИТ»
ООО «НИРЛАН-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ООО «РОСТОВРЕГИОНСТРОЙ»
ООО «РОСТОВСПЕЦСТРОЙ»
ООО «ЧОО „ЗАЩИТА+“»
ООО «ЮБИЛИНК»
ООО «МЕГАМАГ»
Наумов Геннадий Евгеньевич — совладелец «Мегамага» (25.2%), частного охранного предприятия «Защита» (100%), стройфирмы ООО «Ростоврегионстрой» (100%) и агентства недвижимости ООО «Нирлан-Недвижимость» (25%).
ООО «ВИТЯЗЬ»
Очередькин Олег Александравич – единственный владелец предприятия по оптовой торговле пивом ООО «Витязь». Выручка бизнесмена составляет 7,2 млрд рублей.
ООО «АДК»
ООО «БИОФЕРМА»
ООО «ГРИНВВУД»
ООО «ТЕМИРИНДА»
ООО «ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
ООО «ЯХТ-КЛУБ АВРАЛ»
ООО УК «АСТОН»
ООО «РОСТОВСКИЙ ЯХТ-КЛУБ»
Викулова Татьяна Владимировна – совладелица ООО «АДК» (50%), ООО «Биоферма» (50,01%), ООО «Торговый порт» (50%). При этом она полностью владеет яхт-клубом «Аврал». Ранее все активы Викуловых принадлежали Викулову Вадиму Ивановичу.
ООО «XXI ВЕК-СИГМА»
ООО «ВЕСНА»
ООО «ВОСТОК-98»
ООО «ГАЛЕРЕЯ КРАСОТЫ»
ООО «ГЕРМЕС-АЛЬФА»
ООО «ГРУППА МИЛЛЕНИУМ»
ООО «ДОНСКОЙ ОСТРОВ»
ООО «ДОН-ТУРИСТ»
ООО «МАРКОМ»
ООО «МАЯК»
ООО «МИЛЛЕНИУМ-АКВА»
ООО «МИЛЛЕНИУМ-ПЛЮС»
ООО «МИЛЛЕНИУМ-ПРОДУКТ»
ООО «НАДЕЖДА»
ООО «НЕКЛИНОВСКАГРОПРОМСНАБ»
ООО «РОСТОК»
ООО «СЕДЬМОЕ НЕБО»
ООО «СОЮЗ»
ООО «ТРОЯ»
Сичинава Динарик Рушбеевич вместе с родственниками владеет группой «Миллениум», отелем «Седьмое небо», ООО «Галерея красоты». Ему принадлежит 100% ООО «Донской остров» и ООО «Дон-турист».
ООО «ВТДТД»
Васильев Сергей Викторович владеет 100% акции ООО «ВТДТД», которая занимается оптовой торговлей мясом. Сумма выручки Васильева – более 8,4 млрд рублей.
ООО «ШАХТАСТРОЙ»
Авагяну Рустаму Паргевовичу принадлежит 45% ООО «Шахтастрой». Ранее он уже входил в рейтинг RostovGazeta и занимал 75 строчку.
ООО «АЛЕНФАРМА»
Нефедов Сергей Николаевич владеет фармацевтической компанией ООО «Аленфарма». Выручка бизнесмена превышает 9,7 млрд рублей.
ООО «ИСТОК»
ООО «ЦЕЛИННЫЙ»
Дубинской Валентине Павловне полностью принадлежит ООО «Исток» и 34,11% ООО «Целинный». Последним она владеет совместно с мужем. Практика приписывания имущества родственникам распространена среди ростовских бизнесменов. Вполне вероятно, что Дубинская лишь номинальная владелица предприятий.
ООО «АГРОДОН ЭКСПОРТ»
ООО «АЛМАЗ»
ООО «БРЗ»
ООО «УЮТНЫЙ ДОМ»
Змиевский Сергей Николаевич владеет производством мебели ООО «Алмаз», 45% «Уютного дома» (торговля мебелью и светильниками), «БРЗ» (производством бетона).
ООО «ВАРДАР»
ООО «БЕТСИТИ»
ООО «ФОРТУНА»
Тирацуян Леон Георгиевич владеет ООО «Вардар» (создание и использование баз данных и информационных ресурсов). А также совладелец «Бетсити» и «Фортуны».
ООО «XXI ВЕК-СИГМА»
ООО «ВЕСНА»
ООО «ВОСТОК-98»
ООО «ГАЛЕРЕЯ КРАСОТЫ»
ООО «ГЕРМЕС-АЛЬФА»
ООО «ГРУППА МИЛЛЕНИУМ»
ООО «КУБАНЬТОРГ»
ООО «МАРКОМ»
ООО «МАЯК»
ООО «МИЛЛЕНИУМ-АКВА»
ООО «МИЛЛЕНИУМ-ДОН»
ООО «МИЛЛЕНИУМ-ПЛЮС»
ООО «МИЛЛЕНИУМ-ПРОДУКТ»
ООО «НАДЕЖДА — М51»
ООО «НАДЕЖДА»
ООО «НЕКЛИНОВСКАГРОПРОМСНАБ»
ООО «РОСТОК»
ООО «СЕДЬМОЕ НЕБО»
ООО «СОЮЗ»
ООО «ТРОЯ»
Сичинава Миларик Рушбеевич совместно с семьей владеет холдингом «Миллениум», компаниями «Надежда» и «Надежда-М51», ООО «Седьмое Небо». Выручка Сичинавы превышает 1,5 млрд рублей.
ОАО «КАГАЛЬНИЦКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ООО «БАГАЕВСК-АГРО»
ООО «БЕРЕЗОВСКОЕ»
ООО «ВОШЕМИРУССЛАНД»
ООО «ВОШЕМИТЕХНОЛОДЖИ»
ООО «ГУКОВСКИЙ КИРПИЧ»
ООО «ИМЕНИ ЛИТУНОВА»
ООО «КАГАЛЬНИК-АГРО»
ООО «КОММЕРЦИЯ»
ООО «КОМСТРОЙ»
ООО «РОСТ-ПАК»
ООО «СТЫЧНОЕ»
ООО «СХП МЕЧЕТИНСКОЕ»
ООО «УРАЛ-ДОН-АГРОСЕРВИС»
ООО «УРАЛ-ДОН-М»
ООО «УРАЛ-ДОН-СНАБ»
ООО «УРАЛ-ДОН-ТРЕЙДИНГ»
ООО «ХОЛДИНГ-УРАЛ-ДОН»
Ярошенко Сергей Александрович выступет совладельцем ООО «Холдинг-Урал-Дон» торговля зерном. Через нее владеет еще несколькими фирмами (ООО «Березовское», «Багаевск-Агро», ОАО «Кагальницкий элеватор» и другими). Всего в активах Ярошенко 18 компаний, сумма выручки превышает 228 млн рублей.
ОАО «КАГАЛЬНИЦКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ООО «БАГАЕВСК-АГРО»
ООО «БЕРЕЗОВСКОЕ»
ООО «ВОШЕМИРУССЛАНД»
ООО «ВОШЕМИТЕХНОЛОДЖИ»
ООО «ГУКОВСКИЙ КИРПИЧ»
ООО «ИМЕНИ ЛИТУНОВА»
ООО «КАГАЛЬНИК-АГРО»
ООО «КОММЕРЦИЯ»
ООО «КОМСТРОЙ»
ООО «РОСТ-ПАК»
ООО «СТЫЧНОЕ»
ООО «СХП МЕЧЕТИНСКОЕ»
ООО «УРАЛ-ДОН-АГРОСЕРВИС»
ООО «УРАЛ-ДОН-М»
ООО «УРАЛ-ДОН-СНАБ»
ООО «УРАЛ-ДОН-ТРЕЙДИНГ»
ООО «ХОЛДИНГ-УРАЛ-ДОН»
Ярошенко Светлана Геннадьевна совместно с мужем владеет долями в ООО «Холдинг-Урал-Дон», «Кагальницком элеваторе», ООО «Багаевск-агро» и ООО «Березовское» и другими компаниями.
ООО «АРМАДА»
Болотова Леокадия-Барбара Эдмундовна владеет 24,99% ООО «Армада». Фирма занимается торговлей автотранспортными средствами.
ООО «БЕТСИТИ»
ООО «ФОРТУНА»
Каменев Андрей Николаевич владеет долями в ООО «Бетсити» (5%) и в ООО «Фортуна» (4,95%). Ранее он не входил в рейтинг самых богатых людей Ростовской области. При этом в 2022 году его доход составил 1,4 млрд рублей.
ООО «АПШЕРОНСК-МЕБЕЛЬ»
ООО «ВКДП»
ООО «МПА»
ООО «СИНЕМА ПАРК БАР»
ООО «Ф-ГРУПП»
Фирсова Полина Сергеевна получила в дар «Волгодонский комбинат древесных плит». Вместе Фирсовыми Алексеем и Юрием Викторовичами владеет волгодонским кинотеатром и баром «Синема парк», плюс фирмой ООО «Ф-Групп» (управление недвижимостью).
ООО «МАНЫЧ-АГРО»
Игнашеву Сергею Михайловичу принадлежит 26% ООО «Маныч-агро». Бизнесмен ранее не значился в списке богатейших людей Ростовской области. При этом к 2022 году его доход достиг 137 млн рублей.
ООО «ГРАНД ОТЕЛЬ ДОН»
ООО «МАРСЕЛЬ»
ООО «ПАКО»
ООО «ПАРК»
ООО «ПРЕМИУМ ОТЕЛЬ РОСТОВ»
ООО «РКО»
Саввиди Георгис Иванович совместно с родственниками владеет ООО «Гранд-отель Дон» (75%), 50% ему принадлежит в компаниях «Марсель» и «Пако». Также у Саввиди-младшего 75% ООО «Парк», 76% ООО «Премиум отель Ростов» и ООО «РКО».
ООО «РОСТСТАЛЬ»
Андрющенко Алексей Викторович владеет только 20% акций компании ООО «Ростсталь». При этом его выручка составляет более 1 млрд рублей.
ООО «БЕСТ-РК»
ООО «ДОНТЕКО»
ООО «НПП „ЮГПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ“» ИЛИ ООО «НПП „ЮГПА“»
ООО «НПП „ПРОМЭКОЛОГИЯ“»
ООО «РЕНДЕРАЙЗ»
ООО «РИККИ’С»
ООО «РМС»
ООО «Р-СОФТ»
Прищепа Михаил Васильевич основной владелец ООО «Рендерайз» (издание компьютерных игр), по 35% ему принадлежит в ООО «Р-софт» и ООО «Донтеко». Также Прищепа является совладельцем ООО «Рикки’с», ООО «РМС».
ООО «XXI ВЕК-СИГМА»
ООО «ВЕСНА»
ООО «ВОСТОК-98»
ООО «ГАЛЕРЕЯ КРАСОТЫ»
ООО «ГЕРМЕС-АЛЬФА»
ООО «ГРУППА МИЛЛЕНИУМ»
ООО «МАРКОМ»
ООО «МАЯК»
ООО «МИЛЛЕНИУМ-АКВА»
ООО «МИЛЛЕНИУМ-ПЛЮС»
ООО «МИЛЛЕНИУМ-ПРОДУКТ»
ООО «НАДЕЖДА — М51»
ООО «НАДЕЖДА»
ООО «НАША МАРКА — БАТАЙСК»
ООО «НЕКЛИНОВСКАГРОПРОМСНАБ»
ООО «РОСТОК»
ООО «СЕДЬМОЕ НЕБО»
ООО «СОЮЗ»
ООО «ТРОЯ»
ООО ПТП «ВОСХОД-1»
Сичинава Джуби Рушбеевич вместе с родственниками владеет группой «Миллениум», ООО «Весна», ООО «Марком» и ООО «Маяк». Всего во владении династии Сичинава около 20 компаний.
СПК КОЛХОЗ ИМЕНИ С. Г. ШАУМЯНА
Хейгетову Саркису Лусегеновичу принадлежит доля в колхозе имени Г.С. Шаумяна (14,87%). Выручка превышает 73 млн рублей.
ООО «ВМС»
ООО «ГК БИЗНЕС СЕРВИС»
Домалевская Снежана Святославовна единственная владелица ООО «ГК бизнес сервис». Также ей принадлежит 80% ООО «ВМС». Ранее Домалевская не числилась в списках донских богачей.
ООО «БОСФОР»
ООО «ГРАНД-ИНВЕСТ»
ООО «ДЦ АРМАДА-ЗАПАД»
ООО «ТРИАДА»
Танкаеву Хачадуру Капреловичу принадлежит половина компаний «Гранд-инвест» и «ДЦ Армада-запад». Также она владеет 25% ООО «Босфор» и 33,33% ООО «Триада».
ООО «БМ-ПАК»
ООО «ЕЛЕНА»
ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА ТАГАНРОГСКАЯ»
Совместно с родственницами владеет таганрогской птицефабрикой (35%). Кроме этого ей полностью принадлежит ООО «МПК „Ростовский“».
СПК КОЛХОЗ ИМЕНИ С. Г. ШАУМЯНА
Гайбарян Гаспару Кеворковичу принадлежит наибольшая доля (11,86%) в колхозе имени С.Г. Шаумяна. Выручка ростовского бизнесмена составляет 58,8 млн рублей.
СПК КОЛХОЗ ИМЕНИ С. Г. ШАУМЯНА
Атоян Саркис Дзеронович совместно с Гаспаром Гайбаряном владеет долей (11, 81%) в колхозе им С.Г. Шаумяна. Он ранее не входил в топ-100 самых богатых людей Ростовской области.
ООО «ЛЕМОН ФАКТОРИНГ»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ»
ООО «МККБАНКОК»
ООО «МКККАНГАРИЯ»
ООО «МККСКОРФИН»
ООО «МФКНФ»
ООО «РУНИ»
ООО «СИМПЛ»
ООО «ФИНБРИДЖ»
ООО «ФОРВАРД»
ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ»
ООО «ЮСВ»
ООО «МКК СТЭПМАНИ»
Силикову Роману Георгиевичу полностью принадлежат две компании – ООО «Форвард» и ООО «Электромонтажные изделия». Кроме этого он выступает совладельцем (по 15,04%) в «МКК Банкок», «МКК Ангария, «МКК Скорфин», «МФКНФ», ООО «Финбридж» и еще 4 компаний. В ООО «Руни» Силикову принадлежит 28% акций. В активах ростовского бизнесмен находится 13 предприятий.
ООО «ЛЕМОН ФАКТОРИНГ»
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ»
ООО «МККБАНКОК»
ООО «МКККАНГАРИЯ»
ООО «МККСКОРФИН»
ООО «МФКНФ»
ООО «РУНИ»
ООО «СИМПЛ»
ООО «ФИНБРИДЖ»
ООО «ФОРВАРД»
ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ»
ООО «ЮСВ»
ООО «МКК СТЭПМАНИ»
ООО «СПАРТА»
Вишнякову Игорю Петровичу принадлежат равные доли (по 15,04%) в девяти компаниях. Среди них те же фирмы, совладельцем которых выступает Роман Силиков: «МКК Банкок», «МКК Ангария, «МКК Скорфин», «МФКНФ», ООО «Финбридж» и другие.