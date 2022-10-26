Кроме «Вертинского», где она “точечно” создавала образы главных героинь, Тегин работала в сериале Netflix «Анна К».
Я там делала ключевую сцену бала. Помните – черное платье Анны? Это стало для меня очень ярким событием. Массовая сцена, 600 человек я одела. Очень понравилось работать такими крупными мазками. Но главное – моя работа понравилась всем пяти режиссерам сериала, которые до моего появления искали решения этой сцены месяца три, – вспоминает Светлана.
Она считает, что работа в кино – больше чем просто мода.
Моя работа художника по костюмам сродни работе детектива: погружение в историю, поиски в архивах, музеях, библиотеках, - утверждает Тегин.
Платья, которые носили актрисы «Вертинского», хранятся у модельера.
Я планирую сделать какой-нибудь красивый междисциплинарный проект – одновременно и выставку, и спектакль, и дефиле по мотивам разных моих коллекций и кино, с участием и моделей, и актеров. Чтобы в проекте были не только платья, но и музыка, свет, тексты. А потом показать его в разных городах России, делать там перформансы, снимать видео, – делится планами Тегин.