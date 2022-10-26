Пока международные санкции, турбулентность на фондовых рынках, ограничения в покупке иностранной валюты и угроза инфляции заставляют частных инвесторов искать новые инструменты для сбережения и приумножения своих средств, компания «Атомайз Россия» и Росбанк запускают на рынок первый в стране ЦФА - токен на палладий.

С 10 по 15 октября банк «Открытие» и компания «Росгосстрах Жизнь» провели социологический опрос. Отвечая на открытый вопрос о наиболее перспективных инвестиционных инструментах в нынешней ситуации (можно было давать более одного варианта ответа), респонденты чаще всего называли недвижимость (46%), золото и драгоценные камни (33%), вклады и накопительные счета (25%), акции и облигации (19%). По мнению 19% опрошенных, перспективных инструментов для сбережений и инвестиций сейчас нет.

Несмотря на глобальную неопределенность, 67% россиян готовы продолжать инвестировать в России. Не готовы инвестировать 10%, еще 23% затруднились с ответом.

Такие данные свидетельствуют о том, что у частных инвестиций есть значительный потенциал, отмечают эксперты.



Но что нового может предложить большой бизнес неквалифицированным инвесторам?

Компания «Атомайз» совместно с Росбанком, контролируемые холдингом «Интеррос» Владимира Потанина, выпустили первый в России цифровой финансовый инструмент (ЦФА), токен - обеспеченный реальным товаром – палладием. Токен включает в себя право на денежное требование, эквивалентное рыночной стоимости палладия.

Первым эмитентом выступило ООО «ДжиПиЭф Инвестментс», международный фонд с портфелем ценных металлов, российская «дочка» фонда Global Palladium Fund (GPF), созданного «Норникелем» с целью стабилизации палладиевого рынка. В начале августа 2022 года была проведена дебютная сделка с использованием цифровых финансовых активов, параметры которых соответствуют кредиторской задолженности эмитента, то есть, по сути, рефинансирование долга компании за счет ЦФА.

«Считаю, что это поистине знаменательное событие, - заявил Владимир Потанин, - И не потому, что впервые российский бизнес и частные лица получили возможность инвестировать в этот металл. Гораздо важнее другое: появление первого российского индустриального токена ознаменовало вступление российской экономики в новый период — эпоху токенизации.»

Российский бизнес, по словам Владимира Потанина, давно ждал этого дня. На протяжении двух лет он лично, компания «Интеррос», коллеги по РСПП, представители ЦБ и Минфина напряжённо работали над законом о цифровых финансовых активах. Необходимость его принятия была обусловлена как потребностями бизнеса, так и всей логикой развития мировой «цифровой» экономики, в которой Россия может и должна занять не просто равное, но и, как он считает, лидирующее положение.



С точки зрения технической реализации ЦФА напоминают криптовалюты: они выпускаются по технологии блокчейн с использованием принципа распределенного реестра, что обеспечивает высокую защищенность, прозрачность и надежность трансакций. Однако в отличие от большинства криптовалют, ЦФА обеспечены реальными базовыми активами.

«Мировая практика показывает, что объектом токенизации может быть все, что угодно: реальные, финансовые и нематериальные активы, объекты недвижимости, произведения искусства, предметы коллекционирования, виртуальные объекты и т. д.»,— рассказала Ъ проректор по научной работе Финансового университета Светлана Солянникова.

«Доллар и евро как надежные валюты были в этом году скомпрометированы. Принимать токсичные валюты в оплату реальных ресурсов просто опасно. Но и к бартеру возвращаться смысла нет. Это неудобно. Поэтому имеет смысл создавать инструменты, обеспеченные реальными ресурсами»,— считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.



‍ «ЦФА — это новый небиржевой рынок обеспеченных финансовых инструментов, который формируется наших глазах и может составить конкуренцию классическому фондовому рынку»,— говорят в «Атомайзе». В качестве основных преимуществ цифровых финансовых активов они называют отсутствие посредников и автоматизацию контрактов, что ведет к сокращению издержек, широкий спектр базовых активов (в том числе ранее не представленных на организованном фондовом рынке), мгновенные и прозрачные расчеты, возможность структурирования продукта под любые индивидуальные запросы эмитента.



«Атомайз» планирует в ноябре 2022 года организовать первые выпуски для физических лиц, сообщила РИА Новости генеральный директор оператора ЦФА Екатерина Фроловичева во время Восточного экономического форума.



"В течение сентября мы интегрируемся с номинальным счетом, который нам предоставляет Росбанк, и физические лица смогут осуществлять мгновенные безопасные сделки по модели DVP. Первые выпуски для физических лиц мы рассчитываем сделать в ноябре", - рассказала Фроловичева.



В свою очередь Мосбиржа направила в Банк России и Министерство финансов проект закона о выпуске расписок на цифровые финансовые активы (ЦФА). Об этом заявил глава наблюдательного совета биржи Сергей Швецов, передает РБК. Швецов уточнил, что такие расписки будут обращаться как ценные бумаги.

Сергей Швецов пояснил, что теперь разработчикам проекта нужно определить, как нужно продавать ЦФА — через брокера или путем прямой дистрибуции к конечному покупателю. «Если брокер сегодня в значительной степени выступает консультантом, помогает человеку сформировать портфель, то вызовом является то, что часть портфеля можно сформировать через брокера, а часть нельзя», — цитирует агентство главу набсовета.



Швецов напомнил, что Мосбиржа планирует получить статус оператора обмена ЦФА. Также она рассчитывает выпустить продукт на основе цифровых финансовых активов до конца 2022 года.



Таким образом, к концу 2022 года будет готова инфраструктура по торговле и обороту ЦФА.



Пилотный проект использования ЦФА позволит в дальнейшем перейти к цифровой экономике, что в условиях санкций повышает стабильность российской финансовой системы, считают в правительстве РФ и Центробанке.

