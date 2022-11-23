RostovGazeta изучила, насколько в 2022 году поменялась стоимость основных товаров по сравнению с 2021. «Индекс утраты» — это рейтинг того, насколько выросли цены и подорожала жизнь в Ростове
- Можете написать так: по данным Росстата ритейл - самая пострадавшая отрасль на данный момент. Нашей торговле - п...ц [всё очень плохо - прим. ред.]. Остальное детали.
— Редакция RETAILER.ru, Издательский дом RETAILER
RostovGazeta изучила, насколько в 2022 году поменялась стоимость основных товаров по сравнению с 2021. «Индекс утраты» — это рейтинг того, насколько выросли цены и подорожала жизнь в Ростове
Потребительский рынок существенно изменился с 2021 года, в некоторых сегментах – до неузнаваемости. Редакция RostovGazeta исследовала покупательские корзины ростовчан, чтобы узнать, каким стало их наполнение под влиянием санкций, которые обрушились на российский рынок в 2022 году.
Многие товары просто исчезли с полок донских магазинов, их место заняли новые непривычные и не всегда адаптированные для отечественного рынка бренды. Мы проследили, какие именно производители ушли из каждого сегмента товаров и спросили у экспертов, какие аналоги выбирают покупатели.
С 2021 по 2022 год цены выросли на большую часть товаров из подборки RostovGazeta. Но и зарплаты тоже выросли. Стали ли товары доступнее?
В исследовании мы опирались на открытые данные региональной службы статистики.
За основу взяты средние зарплаты за 2021 и 2022 годы, а так же средние цены на товары и услуги за аналогичный период. Мы посчитали, сколько единиц товара можно сегодня купить на среднюю зарплату, а сколько можно было купить год назад, таким образом и получили ИНДЕКС УТРАТЫ.
Эти данные помогают понять, действительно ли товар стал доступнее или ради его покупки придется на чем-то сэкономить.
В уникальном спецпроекте RostovGazeta мы выяснили, на сколько килограмм картофеля стали богаче ростовчане и почему курс хозяйственного мыла упал на 27 %.
Редакция RostovGazeta проанализировала изменение цен с сентября 2021 года по сентябрь 2022 года на основные категории товаров. Нам удалось выяснить, что стандартный «борщевой набор» стал дешевле из-за того, что снизилась стоимость овощей, а говядина подорожала незначительно.
Зато алкоголь стал дорогим удовольствием: несколько крупных пивоварен и производителей элитного спиртного прекратили поставки в Россию, цена на их продукцию значительно выросла. При этом дефицита сигарет на рынке, по мнению экспертов не будет. Владельцы иностранных марок табака решили сохранить бизнес в РФ.
Самый большой скачок цен мы заметили в неочевидной категории «Бытовая химия». Например, хозяйственное мыло подорожало почти на треть. Кроме того, с полок ростовских магазинов ушли несколько крупных брендов средств для стирки и уборки. Остатки выставляют на продажу по завышенным на 20-30 % ценам.
В сегменте бытовой техники, наоборот, цены на самые востребованные товары телевизоры и смартфоны) стали доступнее для потребителей, чем год назад. Рост цен также почти не затронул лекарства отечественного производства.
Услуги ЖКХ к 2022 году не подорожали, потому что их стоимость не привязана к инфляции и нормируется отдельным законодательством. Однако власти предупредили о досрочном повышении тарифов, которые утвердят в ноябре.
Самыми недоступными товарами для ростовчан со среднемесячной заработной платой стали жилье и автомобили. По подсчетам RostovGazeta, индекс утраты с 2021 по 2022 год в этих категория в среднем составил 20 %.
Зато цены на бензин остались на прежнем уровне, только на увеличившуюся зарплату ростовчане могут себе позволить купить около 1100 литров топлива.
В целом можно сказать, что из-за большой инфляции и внешнего санкционного давления уровень жизни в Ростовской области падает. На среднюю зарплату теперь можно купить меньше, чем год назад. При этом повышение коснулось самых чувствительных для людей категорий. Изменения в качестве жизни еще ощущаются не так сильно, но имеется явная тенденция к дальнейшей стагнации и ухудшению ситуации в экономике и покупательской способности населения.
Если покупку бытовой техники или машины можно отложить до лучших времен, то в супермаркеты за продуктами ростовчане заходят несколько раз в неделю. Первые санкционные изменения потребители заметили именно в продуктовых магазинах.
Так, по сравнению с прошлым годом сильнее всего подорожал шлифованный рис. Еще в 2021 году килограммовую упаковку ростовчанин мог купить за 65 рублей, в сентябре нынешнего года придется заплатить 94 рубля. Представьте, всего год назад на одну среднемесячную зарплату вы могли купить 833 упаковки риса и всего 655 в 2022 году. Рис стал почти на 22 % менее доступным продуктом для ростовчан.
Мяса в тарелках ростовчан тоже станет поменьше. Всего на 4 % - именно на столько за год подорожала говядина с 401 до 474 рублей за килограмм. На свою зарплату среднестатистический житель Ростовской области мог закупить 135 кг мяса. В этом году, несмотря на увеличение зарплаты – на 5 кг меньше.
Цены на сливочное масло тоже не остались на месте. Оно подорожало на 8 %. В 2021 году 1 кг сливочного масла можно было купить за 565 рублей. Спустя год его стоимость выросла на 8 % до 700 рублей за 1 кг. Так, год назад на среднюю ростовскую зарплату можно было купить почти центнер сливочного масла – 96,5 кг, в 2022 году – чуть более 88 кг.
Возможно, кого-то это вдохновит готовить на подсолнечном масле, ведь оно стало на 10 % дешевле. Теперь ростовчанин при стоимости 129 рублей за 1 л может позволить себе купить 477 литров подсолнечного масла. В 2021 году можно было запастись 431 литром.
Молоко к сентябрю 2022 года подорожало до 69 рублей за литр. Ровно год назад оно стоило на 11 рублей дешевле. В этом году ростовчане могут себе позволить на 5% меньше. Если в 2021 году сразу после получения зарплаты можно было купить 934 литра молока, то в нынешнем – всего 886 литров. Внешний вид упаковки товара тоже изменился из-за санкции. У производителей оказалось недостаточно зарубежных красок и они решили выставлять на полки товар в его почти первозданном виде – в картонной коробке, или бутылке с минимумом графических элементов и только необходимой информацией о товаре.
Рост цен на молоко отразился и на других продуктах из этого сырья. Так, сметана стала менее доступной для потребителей в донском регионе на 6%. Год назад на среднюю зарплату ростовчанин мог купить 228 кг сметаны по цене 228 рублей за килограмм. В 2022 году на 14 килограмм меньше, поскольку стоимость 1 килограмма сметаны выросла на 60 рублей.
Дешевле стали куриные яйца, хлеб и хлебобулочные изделия. Теперь ростовчанам они стали доступнее на 10% и 13% соответственно по сравнению с 2021 годом.
Зато сахарный песок стал дороже почти на 20 рублей за килограмм. Всего год назад он стоил 49 рублей и после зарплаты ростовчанин мог порадовать себя 1109 кг сладкого. В 2022 году уже на 200 кг меньше. Мука тоже стала менее доступной, но всего на 2%. Разница в цене составила 6 рублей.
Продуктовая корзина ростовчан в сентябре 2022 года может вместить в себя на 52% больше картофеля, который подешевел на 16 рублей, на треть больше гречневой крупы, на 46% больше моркови, на четверть больше огурцов по сравнению с прошлым годом. Лук стал доступнее для ростовчан на 14%, огурцы на 8% и яблоки на 6%. Такое удешевление плодово-овощной продукции эксперты связывают с переориентацией производителей от экспорта к реализации товара на внутреннем рынке.
- Средний чек с начала 2022 год к осени упал в среднем на 15%. Это произошло из-за роста инфляции. Стали реже покупать бакалею: сахар, соль, крупы, макароны. Потому что в начале года был период ажиотажного спроса, все закупились и сейчас живут на запасах. Покупатели стали реже позволять себе «излишества»: сладости, алкоголь не по акции, готовые салаты и продукцию из отдела кулинарии, творожки и йогурты. Люди сначала берут необходимое, из чего можно приготовить на семью: молочку, мясо, сыры простые типа российского, гауды, яйца, фрукты, овощи. Обычную еду. Уже в последнюю очередь и чаще, если есть скидки, добавляют в тележку что-то деликатесное.
Если сезонные овощи и фрукты, яйца, консервы и бакалея сейчас подешевели, то продукты мясопереработки, сыры и кондитерка сильно подскочили в цене. Это потому что в них, либо содержатся импортные ингредиенты, у которых сейчас проблемы с поставками, либо потому что оборудование импортное, оно ломается и его нужно как-то ремонтировать и окупать.
- С начала 2022 года средняя покупательская способность ростовчан снизилась на 11 %. К сентябрю инфляция достигла уже 13 %. Из-за санкций изменились логистические пути ввоза сырья и товаров, это тоже сказалось на ценообразовании и привело к падению спроса.
Кризис изменил состав продуктовой корзины и вычеркнул из нее все лишнее: рациональные потребители стали меньше тратить на снэки, сладкое, соки, которые подорожали практически на треть и значительно ухудшились по качеству. Стало меньше полуфабрикатов.
Однозначно снизилось количество продаж импортной продукций и той, что включает в себя импортные компоненты - колбасы, сыры, кондитерские изделия. При этом на российском рынке увеличилось количество круп, яиц, картофеля, сахара, рыбных и мясных консерв. Спрос на эти товары вырос на 17 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Спрос на алкоголь, как считают, эксперты в 2022 году вырос из-за стрессовой ситуации в мире. При этом самым востребованным напитком остается водка крепостью 40%. В 2021 году стоимость огненной воды составляла 88 рублей за 1 литр и на среднемесячную зарплату ростовчанин мог купить 615 литров. В 2022 году, не смотря на то, что цена выросла до 92 рублей, индекс доступности вырос на 4 %. Теперь на ежемесячную зарплату ростовчане могут купить 667 литров водки.
Возможно, водка теперь станет одним из основных алкогольных напитков на застольях, поскольку сразу несколько производителей импортного алкоголя ограничили свою работу в России. Так, британская компания по производству алкогольных напитков премиум-класса Diageo прекратила поставки брендов «Guinness», «Johnnie Walker», «Smirnoff». Украинский производитель «Nemiroff» сообщил, что аннулирует лицензию на выпуск своей продукции в России. Остановили поставки также американская компания Brown-Forman, которая выпускала бренды «Jack Daniel’s» и «Finlandia», французская компания Pernod Ricard – она производила напитки «Chivas Regal», «Jameson», «Ballantine’s», «Beefeater» и «Absolut». Об уходе с российского рынка в 2022 году заявили несколько крупных чешских пивоварен: «Velkopopovický Kozel», «Budweiser Budvar», «Bernard» и «Staropramen», а также датская пивоваренная компания Carlsberg, которая владела заводом «Балтика» и выпускала бренды Carlsberg, Kronenbourg, Holsten, Tuborg.
Впрочем, недостаток пива ростовчане замечают меньше, чем жители других регионов. В Ростовской области есть несколько собственных крупных пивоварен.
- Средний чек сильно упал. Примерно с 2,5 тысяч рублей с человека за вечер до 1-1,5 тыс. рублей. С февраля стало в два раза меньше людей, чем обычно. Людям просто стало не до отдыха в барах. Дома пить дешевле, это факт. А по цене одного коктейля можно купить 2-3 банки пива.
Мы работаем по технологии, все вымеряем до грамма. Соответственно, годами в работе у нас один и тот же алкоголь одного и того же производителя. И внезапно его отказываются нам отгружать со склада. Чтобы найти замену нужно не два часа, а неделя, а то и больше, много работы с бумажками. Нельзя оставить ту же цену в меню, потому что замена в нынешних условиях выходит дороже. Плюс растут коммунальные услуги, аренда. Это все тоже надо учитывать.
Берут чистые шоты, классические коктейли, настойки. Пиво тоже стали заказывать реже, потому что его можно на каждом углу в три раза дешевле купить.
- На рынке стало меньше алкоголя. При этом спрос на него вырос. Так происходит всегда, когда случается какая-то глобальная стрессовая ситуация, примерно тоже самое было два года назад с ковидом, когда все сидели дома и пили от скуки. Цена выросла пропорционально спросу.
Поставщики несколько месяцев назад подняли, это в связи с подорожанием сырья. Почти все местные заводы работают с импортным хмелем, который из-за санкций стало труднее ввозить. По розничной продаже мы замечаем спрос больше примерно на 10% по сравнению с январем этого года. Популярностью стали пользоваться слабоалкогольные напитки: пиво, сидр, медовуха, вина, вермут, шампанское. А коньяк, бренди, ром, водку стали покупать как раз реже, потому что они, во-первых, подорожали на 20% в среднем, а во-вторых не все марки сейчас поставляются в Россию.
По оценкам экспертов, в Ростовской области курит около 25% населения. В 2022 году одна пачка сигарет с фильтром стала на 8% менее доступной. С сентября 2021 года табак вырос в цене со 127 рублей за 1 пачку до 158 рублей. В перерасчете на количество упаковок, которые можно купить на среднемесячную ростовскую зарплату получаем 426 штук в 2021 году и 390 пачек год спустя.
При этом бренды British American Tobacco (производитель сигарет Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall и Rothmans) и Imperial Brands (Davidoff и West), Japan Tobacco International, заявили о перепродаже своих заводов другим владельцам. Это значит, что табачная продукция не покинет российский рынок.
Впрочем, по мнению экспертов, курящих людей в Ростовской области становится меньше, а молодые люди в возрасте до 35 лет предпочитают традиционным сигаретам электронные.
- Несколько брендов, такие как British American Tobacco, Japan Tobacco International и Philip Morris объявили, что ушли с российского рынка. На самом деле большинство из них перепродает свои заводы другим собственникам и предприятия работу не останавливают. Табак и электронные сигареты подорожали в среднем на 8-10% с начала года и рост продолжается. При этом люди меньше курить не стали, даже наоборот. Но перешли на более дешевые аналоги.
В нынешних реалиях электронные сигареты обходятся потребителям дешевле. Казалось бы, сейчас самое время начать экономить на вредных привычках, но в кризисные времена курильщиков становится только больше.
- Невероятно популярными стали нагреваемые стики. В этом году их продают в два раза больше. Если говорить о сигаретах, то самые дорогие брать стали реже. Средние и дешевые продаются на уровне прошлого года. И несмотря на это, все равно продажи упали на общем фоне.
Курить стало накладно. Кто может, стали отказываться от курения. Но большинство перешли на более дешевые или нелегальные сигареты. Последние нам никакой прибыли не приносят. Люди их сами делают и больше не приходят в табачки. В этом году стало меньше курящих женщин. Женские сигареты еще дороже обычных, на 20-30 рублей обычно. Стали отказываться от одноразовых стиков, потому что купить дозаправку для многоразового дешевле, на дорогие и ультратонкие сигареты спрос упал.
В сегменте бытовой техники в начале 2022 года цены подскочили в несколько раз. Однако к сентябрю ситуация стабилизировалась и некоторые позиции стали доступнее, чем в аналогичный период прошлого года.
Подешевели телевизоры, которые год назад в ростовских магазинах стоили, в среднем, 26,7 тыс. рублей, а сейчас их цена стала 29 тыс. рублей. Однако в соотношении со среднемесячной зарплатой ростовчанина телевизоры стали доступнее на 4 %, поскольку в 2022 году на нее можно кпить 2,1 телевизора, а в 2021 только 2,04 телевизора.
Смартфоны для ростовчан тоже стали доступнее: на среднемесячную зарплату этого года можно купить 6,3 смартфона, в то время как в сентябре прошло года - только 6,2. При этом индекс доступности составил 2 %, а цены на смартфоны повысились с 8770 рублей до 9667 рублей.
Подорожание коснулось одного из самых необходимых домашних девайсов для уборки - напольного электропылесоса. Его средняя стоимость за год выросла с 7485 рублей до 9139 рублей. Теперь на зарплату ростовчанин может купить только 6,7 пылесосов, хотя год назад - 7,2. Индекс утраты пылелоса из-за санкции и роста цен на рынке бытовой техники в Ростове составил 7,2 %.
Сократились не только возможности ростовчан обновить электронику, но и предложение в магазинах. С Российского рынка ушли несколько иностранных компаний: Apple, Dell, Siemens, ASUS, Logitech, LG Electronics, AMD, Intel, Bosch, Panasonic, Canon, Nokia, Ericsson, Canon, HP, Acer, Sony, IBM, Caterpillar.
- Большинство приходит с запросом подобрать что-то на замену сломанной технике. При этом все, кто не рассматривает эконом-сегмент, категорически отказываются от техники, собранной в Китае или Узбекистане.
Люди полгода потихоньку подкупали. Сейчас остались либо витринные образцы, либо совсем ничего, потому что большие проблемы с организацией поставок и оформлением гарантии от производителя.
По словам агента по закупкам магазина бытовой техники в Ростове-на-Дону Олега Выдюкова, к осени 2022 года цены на товары из этого сегмента стали ниже, по сравнению с мартовскими показателями.
Сразу после обострения конфликта цены на бытовую техники взлетели до 30%. Сейчас все стабилизировалось, до старта они, конечно, не опустились, но ажиотаж прошел. Спрос тоже почти восстановился.
- Покупатели “М.Видео” и “Эльдорадо” продолжают получать привычную выгоду благодаря регулярным акционным предложениям, программам лояльности, trade-in и обновленным программам рассрочки без переплат. На фоне стабилизации цен и расширения ассортимента в третьем квартале 2022 года мы отметили восстановление потребительского спроса, в том числе в Нижегородской области, после пика инвестиционной привлекательности наших товаров в феврале-марте. В последние месяцы покупатели стали чаще обращать внимание на бренды, которые только набирают массовую популярность, или появились на российском рынке относительно недавно.
Мы вывели на российский рынок крупнейшего производителя качественной бытовой техники в Центральной Азии бренд Artel. Сейчас в наших магазинах, в том числе в Нижегородской области, доступны стиральные машины, ТВ, холодильники, пылесосы и другая техника Artel, а до конца года ассортимент расширится до порядка 60 моделей.
Растет популярность техники китайских, турецких брендов, компаний из других стран, имеющих свои заводы на территории России, например, Haier, Beko и Candy. Спрос на технику из России, Узбекистана и Беларуси вырос вдвое за 9 месяцев 2022 года в годовом сопоставлении. Самыми популярными брендами стали «Атлант», Darina, Gefest, Flama и Elikor.
Еще одна сфера, на которую санкции оказали большое влияние - авторынок. В 2022 году легковой автомобиль иностранной марки стал на 20% менее доступным, по сравнению с прошлым годом. Не отстают от этого показателя и авто отечественного производства: их стало купить на 18% труднее. Средняя стоимость иномарки в сентябре 2021 года составляла 1,2 млн рублей, спустя год цена выросла до 1,7 млн рублей. Внушительный скачок цен произошел и на рынке отечественных авто: в Ростовской области стоимость машины выросла с 700 тыс. рублей до 970 тыс. рублей.
- Машины – это почти первое, на чем отразились санкции. Из-за трудностей, которые возникли с ввозом товара некоторые модели выросли в цене на 30% и больше. Конечно, многие или вообще отказались от покупки или стали рассматривать более дешевые варианты. В последние месяце ростовчане смотрят на китайский и японский автопром – они покачественнее отечественных авто и детали найти проще, чем на иномарки.
При этом каждый четвертый, кто хотел купить машину на свои деньги после известных событий понял, что их не хватает и берет кредит.
- Из-за космических цен на новые машины очень многие в Ростове изменили свое решение в пользу Б/У. Тут можно найти авто почти новое с маленьким пробегом и при этом купить его тысяч на 300, а иногда и на 700 дешевле, чем в салоне. Разница зависит от года выпуска и других факторов.
Люди поняли, что в кризис лучше ездить на том, что есть, а для покупки подождать лучших времен. Детали хоть и сложно достать, но всегда можно что-то придумать, на худой конец, подобрать временный вариант от другой модели.
Перед тем как машину продать, ее нужно отремонтировать, заменить какие-то изношенные детали, придать товарный вид. Стоимость ремонта из-за санкций выросла, стало сложнее достать нужные детали, особенно на иномарки. Хотя на вторичку цены выросли все равно меньше, чем на новые машины - на 10-15 %, зависит от затрат на тюнинг.
В сегменте бытовой химии с сентября 2021 года по сентябрь 2022 подорожали все позиции. В среднем, они стали менее доступными на 20 %.
Так, обычное хозяйственное мыло за год подорожало с 35 рублей до 54 рублей. И если год назад на среднемесячную зарплату ростовчанина можно было купить более 1,5 тысяч упаковок мыла, то в нынешнем году только 1,1 тысячу. Индекс утраты по подсчетам RostovGazeta для хозяйственного мыла составил 27 %.
На 14 % меньше, чем в 2021 году в ростовских магазинах можно приобрести бутылок шампуня объемом 250 мл. В 2021 году его стоимость составляла 163 рубля, к 2022 году шампунь стал на 60 рублей.
Производители зубной пасты не остались в стороне и тоже подняли цены на свой товар настолько, что теперь ростовчанин со средней зарплатой может купить ее на 18 % меньше, по сравнению с прошлым годом. Например, в 2021 году можно было приобрести 507 тюбиков массой 100г по цене 107 рублей за штуку, а в 2022 году уже 415 тюбиков по стоимости 148 рублей.
С 88 рублей до 124 рублей за год подорожали зубные щетки. При этом на среднюю ростовскую зарплату в сентябре 2021 года можно было запастись 613 штуками, а год спустя покупатель может себе позволить только 497 щеток.
Полки с бытовой химией в ростовских супермаркетах одними из первых начали обновлять ассортимент из-за ухода с российского рынка зарубежных компаний по ее производству. Так, в марте 2022 года объявила о приостановке инвестиционной и рекламной деятельности компания Procter & Gamble, которой принадлежат марки Fairy, Tide, Ariel, «Миф», Lenor, Comet и Mr. Proper. Её доля на рынке на российском рынке составляла почти 27 %.
- Чтобы заполнить полки с товаром приходится выставлять больше единиц, потому что многие торговые марки нельзя найти на рынке. Распродаем из остатков. Стиральных порошков точно стало в три раза меньше.
Стали в меньшем объеме поступать средства для дома брендов Procter & Gamble, которая производила средства для мытья посуды Fairy, стиральные порошки и гели Tide, Ariel, Lenor, «Миф» а также средства для уборки Comet и Mr. Proper. «Совсем они не исчезли, но завозы делаем реже и маленькими партиями, потому что они очень подорожали. Рекламу же производителю делать нельзя, вот они и повышают цену на сам товар.
Мы уже нашли замену. Это белорусская, иранская химия. Люди стали покупать их из-за более низких цен. На 40% снизились продажи эко бытовой химии, потому что она тоже подорожала из-за затрат на производство, оно более трудоемкое», – отметил эксперт. Некоторые марки мы убрали из ассортимента из-за проблем с поставками. Это «Олвейс» и «Либресс», вместо них подыскали поставщика из Кореи. Там нет проблем с логистикой и сырьем.
- Я закупила товар в конце 2021 года, потому что ежегодно производитель индексирует стоимость товара и она, как правило, растет. Я закупаю сразу на год, потому что площадь склада позволяет. В моем ассортименте средства для стирки популярных марок, их производители в начале года решили ограничить бизнес и средства стали пользоваться просто бешеным спросом.
После того, как бренды объявили об уходе стали скупать пачками по 5-7 больших бутылок. Я считала, спрос вырос почти на 800%. В обычных магазинах такие средства сейчас найти сложнее, их легче найти в интернете. Продавцы этим пользуются, поднимают цены. От конкурентов отставать нельзя. В среднем она выросла на 25-30%.
От товара, который я закупала на год почти ничего не осталось. Я связывалась по поводу новой закупки: цена выросла, добавились таможенные пошлины стран, через которые идет поставка, сама логистика усложнилась. Думаю, что распродам остатки, а вместо них введу другие позиции из Белоруссии, Ирана, Кореи, Китая. Уже начала прощупывать почву в этом направлении, покупают не хуже приевшейся «Ласки». У многих в заказах вижу товары брендов, которые ушли и бутылочку-две новых. Видимо, берут на пробу. Уже начали первые отзывы появляться, положительные.
Если некоторые ростовчане отказались от покупки автомобиля из-за высоких цен, то счастливым автовладельцам в нынешнем году,наоборот, повезло с топливом - оно стало дешевле. Так, АИ-92 за 1 литр в сентябре 2022 года стал стоить 47 рублей за литр. По этой стоимости на среднемесячную зарплату ростовчанин может позволить себе купить 1297 литров бензина. Год назад, впрочем, он стоил всего на несколько копеек дешевле. А вот литр 95-го подорожал с 51 рубля до 53 рублей за литр. Но зарплата у ростовчан тоже выросла, в 2022 году можно позволить себе заправиться на 11% больше.
Дешевизна топлива объясняется тем, что из-за санкций Россия ограничила экспорт ресурсов за границу и теперь ей нужно реализовывать прежние объемы на внутреннем рынке. При этом об уходе с российского рынка ранее заявила англо-нидерландская компания Shell, однако ее АЗС продолжают работать в прежнем режиме.
Пользоваться общественным транспортом ростовчанам стало дороже на 10%: за год проезд в автобусе подорожал с 30 до 32 рублей, в троллейбусе и трамвае с 23 до 28 рублей. Теперь на среднемесячную зарплату ростовчанин вместо 2459 поездок на автобусе может совершить только 2220. На трамвае в 2021 году можно было прокатиться 3032 раза, а в нынешнем сентябре - на 200 меньше. В троллейбусе на все деньги с зарплатной карты ростовчанин может купить 2783 поездки, хотя в 2021 году он мог прокатиться 3014 раз.
- Объем экспорта значительно сократился, и у нас стало больше топлива для внутренней продажи. А по законам рынка, если предложение увеличивается, то цена падает. Конечно, бензин не подешевел сразу на 15 рублей. Разница всего 1-3 рубля, но в больших объемах и она ощутима для потребителя.
По видам топлива уровень продаж стабильный. Немного вырос средний чек, так всегда происходит в холода, потому что увеличивается расход топлива и люди чаще заправляются.
- Нефтегазовая англо-нидерландская компания «Shell», у которой в Ростовской области несколько автозаправочных станций в марте заявила, что уходит. Но это чистая формальность, заправки продолжают работать как раньше, их перепродали ЛУКОЙЛу.
Наоборот, запрет США на закупку нашей нефти и то, что не все в Европе хотят платить рублями, играет людям на руку. Это заставляет производителей реализовывать топливо на внутреннем рынке и снижать цену, чтобы оно пользовалось спросом.
Ростовчане стали покупать больше бензина, чем в 2021 году. Во-первых это связано с потоком машин, в том числе и беженцев, который проходит через Ростовскую область, плюс многие беженцы переехали сюда жить и регулярно заправляются. Сами ростовчане из-за стабильных цен на топливо позволяют себе чаще заправлять бак полностью.
Болеть в 2022 году ростовчанам стало невыгодно. Сильнее всего подорожал корвалол. Лекарство в объеме 25 мл в сентябре 2021 года можно было купить за 26 рублей, а на всю среднемесячную зарплату почти 2115 флаконов. В 2022 году - только 1927 упаковок, потому что стоимость корвалола выросла до 32 рублей. Одно из самых востребованных лекарств стало менее доступным для ростовчан на 9%.
Поливитамины по сравнению с прошлым годом подорожали на 8%. В сентябре 2021 года упаковка из 10 штук стоила 62 рубля и на среднемесячную зарплату можно было запастись 873 упаковками. В нынешнем году денег хватит на 795 упаковок, потому что цена поливитаминов выросла на 15 рублей.
Немного дороже стал аллохол. Теперь 50 таблеток препарата продаются в ростовских аптеках за 86 рублей. За среднемесячную зарплату можно купить 719 упаковок, это почти на 50 штук меньше, чем в 2021 году при цене препарата 71 рубль. Индекс утраты аллохола составил 6%.
Зато на упаковку валидола 60 мг из 10 таблеток цена почти не изменилась. За год она выросла с 40 до 46 рублей. За счет роста зарплат в регионе его доступность снизилась менее, чем на 1%.
Сильнее всего, несмотря на санкции, подешевел нимесулид. Хоть его цена выросла с 116 до 119 рублей за год, осенью 2022 года на зарплату среднестатистического ростовчанина можно приобрести 519 упаковок нимесулида 100 мг по 10 таблеток. В 2021 году - на 60 упаковок меньше.
Левомеколь всего год назад стоил 166 рублей за тюбик массой 40 г. В 2022 году мазь подорожала на 22 рубля. Количество упаковок, которое можно было бы купить на среднемесячную зарплату ростовчанина в 2021 и 2022 годах при этом не изменилось - всего 327 штук. Уровень доступности этого лекарства остался прежним.
Ростовский Фармацевт Елена Мирошниченко рассказала, что спрос на лекарства вырос несмотря на то, что это не тот товар, который стоит закупать впрок.
«С началом спецоперации все кинулись пополнять аптечки. Самый пик пришелся, конечно, на начало мобилизации. В первый же день раскупили перевязочные средства, бинты, обезболивающие средства», – поделилась фармацевт.
Она добавила, что повышенным спросом у ростовчан осенью 2022 года пользуются также жгуты, противовирусные препараты, йод и зеленка.
«Есть определенная группа препаратов жизненно важных, цены на которые регулируются государством. На них рост цен незначительный, буквально несколько рублей. Это, например, дротаверин, бисакодил, лоперамид, инсулин растворимый, ретинол», – объясняет продавец.
При этом, по словам Елены Мирошниченко, сильнее всего с начала года подорожали препараты для лечения кожных и урогенитальных заболеваний – на 10 %.
«Осенью стандартно высокий спрос на противовирусные, назальные капли. В начале года раскупали контактные линзы, потому что боялись, что они вырастут в цене еще сильнее. Кроме стандартных лекарств из домашней аптечки стали чаще покупать успокоительные и препараты для поддержания ЦНС», –добавила фармацевт.
Фармацевт Полина Сотникова отметила, что у ростовских аптек нет проблем с дефицитом лекарственных препаратов из-за санкций.
«Лекарства – это товары социального спроса, санкции их не касаются. То, что каких-то препаратов нет в единичных аптеках можно объяснить тем, что изменилась структура доставки, она еще не совсем идеально работает», – объясняет фармацевт.
По словам Полины Сотниковой сильнее всего в 2022 году подорожали «Корвалол», «Таурин», перекись водорода, препарат для восстановления печени «Эссенциале форте Н». В среднем их стоимость увеличилась на 15 %.
«В целом рост цен сдерживают запасы на складах. Основную часть закупали еще по старым ценам до санкций и СВО, и поэтому их стоимость остается на уровне прошлого года с поправкой на инфляцию», – говорит Полина Сотникова.
Как отметила специалист, самыми востребованными в ростовских аптеках остаются препараты из «аптечки мобилизованного»: хлоргексидин, вата, противошоковые препараты и препараты от ожогов, анальгетики. Ростовчане, по словам Полины Сотниковой, стали реже покупать БАДы и безрецептурные витамины, а также дорогие сиропы от кашля и нагрудные пластыри.
«60% посетителей просят подбирать им более дешевые аналоги, что не всегда возможно сделать из-за дозировки действующего компонента», – отметила специалист.
Повышение тарифов ЖКХ регулируется отдельным законодательством. В октябре 2022 года руководитель региональной службы по тарифам Алексей Лукьянов предупредил ростовчан о досрочном подорожании услуг ЖКХ, которое утвердят в ноябре. Чиновники объясняют это негативным влиянием санкций. Так, коммунальные организации столкнулись с проблемами в поставках необходимого оборудования, на него значительно возросли цены.
А пока плата за жилье, которое находится в домах государственного и муниципального жилищных фондов составляет 32 рубля за 1 м2. На среднемесячную зарплату ростовчанин может оплатить жилье площадью 1907 м2. При этом в 2021 году плата была дешевле на 5 рублей. Индекс утраты составил 4%.
Остальные коммунальные платежи за счет роста зарплат стали немного доступнее.
Например, цены на отопление остались на прежнем уровне - 21 рубль за 1 м2. При этом теперь потребитель со среднемесячной зарплатой может отопить помещение площадью 2841 м2, что на 300 м2 больше, чем в 2021 году. Отопление стало доступнее на 10%.
Ровно настолько же сохранилась доступность и остальных услуг ЖКХ при незначительном повышении их стоимости. Так, с сентября 2021 года по сентябрь 2022 года отопление Гкал подорожало с 2583 рублей до 2841 рубля, водоснабжение и холодное водоотведение с человека в месяц стало стоить 77 рублей, вместо 76 рублей. На 42 рубля стало дороже горячее водоснабжение. В 2021 году в месяц с человека нужно было заплатить 1421 рубль. Стоимость 1 м3 горячего водоснабжения за год выросла с 203 до 209 рублей. Услуги по снабжению электроэнергией 100 кВТ.ч в 202 году стоят 430 рублей, что на 12 рублей дороже, чем год назад.
Рост цен на рынке недвижимости в Ростовской области за год стал настолько большим, что Ростов признали городом с самым дорогим м2 в новостройке.
Как отмечает ростовский риелтор Алла Кочарян, Ростов-на-Дону – один из первых городов по темпам роста стоимости квадратного метра в новостройках.
«Сейчас стоимость одного квадратного метра превышает 100 тысяч рублей. В зависимости от района она может составлять 90-130 тысяч рублей. С начала года эта цена выросла минимум на 20% и процентов и продолжает расти», – отметила Алла Кочарян.Как уточняет эксперт, установление стабильных цен на недвижимость может занять несколько лет.
«После начала СВО клиенты стали отказываться от моей помощи. Больше 70% покупает новое жилье в ипотеку или с заемными средствами и из-за кризиса боится связывать себя долговыми обязательствами. Две трети клиентов, которым квартира все-таки необходима поменяли решение и теперь рассматривают вторичный рынок жилья», – поделилась риелтор.
По словам эксперта, покупка вторичного жилья в нынешних условиях может обойтись ростовчанам выгоднее, чем квартира в новостройке. За одинаковую стоимость, считает Алла Кочарян, можно найти более качественную и просторную жилплощадь в обжитом районе.
Ростовский агент по недвижимости Ксения Севостьянова считает, что традиционно высокие цены на недвижимость в Ростове обусловлены низкой конкуренцией среди застройщиков.
«На весь город 7-9 крупных застройщиков с низкой конкуренцией. Зачастую даже власти подстраиваются под их требования и изменяют под них свои нормативы. Качество строительства при этом оставляет желать лучшего. Застройщики не стремятся привлечь клиентов качественными квартирами и инфраструктурой, потому что понимают: людям особо и некуда деваться, лучше они не найдут», – уверен эксперт.
По словам Ксении Севостьяновой, в 2022 году жители Ростова стали покупать студии или однокомнатные квартиры в новостройках на 17% больше.
«Многие стали скупать маленькие квартиры, чтобы иметь дополнительный уровень дохода в кризис», – рассказывает агент по недвижимости.
Эксперт добавляет, что продажи частных домов и участков снизились почти вдвое из-за роста цен на недвижимость в этом сегменте.
«Ростовчане отказываются от покупки жилья за городом из-за того, что санкции спровоцировали рост цен на рынке стройматериалов и сокращение их ассортимента», – заметила агент по недвижимости.