Если покупку бытовой техники или машины можно отложить до лучших времен, то в супермаркеты за продуктами ростовчане заходят несколько раз в неделю. Первые санкционные изменения потребители заметили именно в продуктовых магазинах.



Так, по сравнению с прошлым годом сильнее всего подорожал шлифованный рис. Еще в 2021 году килограммовую упаковку ростовчанин мог купить за 65 рублей, в сентябре нынешнего года придется заплатить 94 рубля. Представьте, всего год назад на одну среднемесячную зарплату вы могли купить 833 упаковки риса и всего 655 в 2022 году. Рис стал почти на 22 % менее доступным продуктом для ростовчан.



Мяса в тарелках ростовчан тоже станет поменьше. Всего на 4 % - именно на столько за год подорожала говядина с 401 до 474 рублей за килограмм. На свою зарплату среднестатистический житель Ростовской области мог закупить 135 кг мяса. В этом году, несмотря на увеличение зарплаты – на 5 кг меньше.



Цены на сливочное масло тоже не остались на месте. Оно подорожало на 8 %. В 2021 году 1 кг сливочного масла можно было купить за 565 рублей. Спустя год его стоимость выросла на 8 % до 700 рублей за 1 кг. Так, год назад на среднюю ростовскую зарплату можно было купить почти центнер сливочного масла – 96,5 кг, в 2022 году – чуть более 88 кг.



Возможно, кого-то это вдохновит готовить на подсолнечном масле, ведь оно стало на 10 % дешевле. Теперь ростовчанин при стоимости 129 рублей за 1 л может позволить себе купить 477 литров подсолнечного масла. В 2021 году можно было запастись 431 литром.



Молоко к сентябрю 2022 года подорожало до 69 рублей за литр. Ровно год назад оно стоило на 11 рублей дешевле. В этом году ростовчане могут себе позволить на 5% меньше. Если в 2021 году сразу после получения зарплаты можно было купить 934 литра молока, то в нынешнем – всего 886 литров. Внешний вид упаковки товара тоже изменился из-за санкции. У производителей оказалось недостаточно зарубежных красок и они решили выставлять на полки товар в его почти первозданном виде – в картонной коробке, или бутылке с минимумом графических элементов и только необходимой информацией о товаре.



Рост цен на молоко отразился и на других продуктах из этого сырья. Так, сметана стала менее доступной для потребителей в донском регионе на 6%. Год назад на среднюю зарплату ростовчанин мог купить 228 кг сметаны по цене 228 рублей за килограмм. В 2022 году на 14 килограмм меньше, поскольку стоимость 1 килограмма сметаны выросла на 60 рублей.



Дешевле стали куриные яйца, хлеб и хлебобулочные изделия. Теперь ростовчанам они стали доступнее на 10% и 13% соответственно по сравнению с 2021 годом.



Зато сахарный песок стал дороже почти на 20 рублей за килограмм. Всего год назад он стоил 49 рублей и после зарплаты ростовчанин мог порадовать себя 1109 кг сладкого. В 2022 году уже на 200 кг меньше. Мука тоже стала менее доступной, но всего на 2%. Разница в цене составила 6 рублей.



Продуктовая корзина ростовчан в сентябре 2022 года может вместить в себя на 52% больше картофеля, который подешевел на 16 рублей, на треть больше гречневой крупы, на 46% больше моркови, на четверть больше огурцов по сравнению с прошлым годом. Лук стал доступнее для ростовчан на 14%, огурцы на 8% и яблоки на 6%. Такое удешевление плодово-овощной продукции эксперты связывают с переориентацией производителей от экспорта к реализации товара на внутреннем рынке.



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