Прошлый год проверял общество на прочность. Если еще совсем недавно гремела пандемия коронавируса, то теперь глобальные кризисы развиваются по силовому сценарию. Сюрпризы ожидают за каждым поворотом и трясет в этой турбулентности всех сверху донизу.
Реальность бурно меняется, а значит владельцам экономических и политический преференций приходится учитывать множество нестабильных факторов, влияющих в конечном счете на их позиции. В традиционной сотне влиятельных произошли серьезные изменения.
Экспертный состав RostovGazeta, куда вошли бизнесмены, политологи, общественники и представители власти, оценил влиятельность известных жителей Ростовской области. Результаты оценок, выставленные каждому из участников рейтинга, помогли понять, чьи решения являются основополагающими в жизни столицы Юга.
«ТОП-100 самых влиятельных людей Ростовской области» — это рейтинг, который редакции на условиях конфиденциальности помогли составить эксперты: действующие политики, бизнесмены, журналисты, общественники и политтехнологи. Десятки людей, профессионально разбирающихся как в публичной политике, так и в скрытых от глаз обывателей процессах, заполнили таблицы и расставили чиновников, депутатов, силовиков, руководителей федеральных органов власти и глав частных компаний по степени их влияния. Формирование итоговой сотни проходило в несколько этапов, чтобы охватить максимально широкий круг лиц и получить наиболее объективные оценки.
Оценки кандидатам в лонг-листе на первом этапе и в шорт-листе на втором - выставлялись по десятибалльной шкале. Итоговой оценкой для каждого стал средний балл, полученный от экспертов из самых разных сфер жизни. По среднему баллу формировалась сотня лучших, что позволило получить объективную картину происходящего в регионе на данный момент.
Оценка экспертов: 9,82
Василий Голубев служит на посту губернатора уже 12 лет.
Эксперты почти единогласно оценили деятельность политика на 10 баллов из-за того, что в его власти находится целый регион. Именно Голубев наделен полномочиями принимать кадровые решения, распоряжаться бюджетом, и решать проблемы на федеральном уровне. Его должность открывает доступ к финансам, которые Голубев может распределять по собственному усмотрению. Также губернатор контролирует информационное поле Ростовской области через пул региональных СМИ. Он вершина выстроенной здесь вертикали и пока угроз его позициям не видно.
Оценка экспертов: 9,49
На второе место по влиятельности в Ростовской области эксперты поставили Игоря Голдобина. Такое мнение сложилось у экспертов, после исследования его послужного списка. Голдобин ранее работал начальником УФСБ Тамбовской и Волгоградской областей. И относительно недавно, в 2021 году, был назначен на тот же пост в Ростовской области. Всего за год работы в Тамбовской области Голдобин показал себя принципиальным борцом за справедливость и обнародовал недостатки других ведомств силового блока. Он выявил коррупцию в местной армии, раскрыл взяточничество судьи Сергея Сучкова и коррупционную схему замначальника МЧС по Тамбовской области. Вероятно, такой темп показался властям слишком целенаправленным и потому его перевели в другой регион. Однако в Ростовской области столь громких коррупционных скандалов не случилось.
Оценка экспертов: 9,42
В предыдущем рейтинге RostovGazeta Андрей Кикоть занимал 21 место. Теперь заместителя генпрокурора РФ удостоили почетной третьей позиции. Вероятно, такой высокой оценкой Кикоть обязан экспертам своим огромным массивом власти, который присущ его должности. В его полномочия входит отслеживать и реагировать на жалобы в адрес чиновников, а также управление кадрами городов и районов Ростовской области. По мнению экспертов, от Андрея Кикотя зависит честность и качество исполнения обязанностей региональных властей. Эксперты также отметили, что после визита Кикотя в Астрахань в 2022 году было уволено несколько чиновников, поэтому он оказывает влияние и на ростовские власти, которые под его контролем боятся чересчур явно превышать полномочия. При этом в Ростове замгенпрокурора РФ бывает нечасто и до инцидента в соседней Астрахани местные чиновники не воспринимали его всерьез.
Оценка экспертов: 9,4
Глава администрации не сильно отстает от губернатора. Его оценили всего на 0,4 ниже, чем Голубева. В прошлом рейтинге Алексей Логвиненко был седьмым, теперь же его влияние позволяет занимать четвертую строчку. За 2022 год ему удалось сделать в Ростове то, на что не решался прошлый мэр и другие чиновники: а именно затеял масштабную реконструкцию центра города и снес значительную часть зданий XIX-XX века постройки.
Алексей Логвиненко не побоялся наказания за снос исторических памятников и сумел подготовить дорогостоящие участки земли в самом центре Ростова для последующей застройки. Кроме того, мэр оказался в центре скандала с домом в Кривошлыковском переулке, где жильцам отключили все коммуникации, дабы они поскорее согласились переехать. Эксперты поставили Логвиненко одни из самых высоких оценок, поскольку в руках сити-менеджера сосредоточена едва ли не основная власть над инфраструктурой и землями города. Должность Логвиненко - лакомый кусок для многих ростовских чиновников, которые также не отказались бы расчистить место под застройку в самом центре города.
Оценка экспертов: 9,33
Олег Богун ранее не попадал в топ-100 самых влиятельных людей Ростова, но дебют оказался эффектным. Эксперты оценили деятельность начальника ГИБДД на 9 баллов из 10. Они оценили громкое заявление о намерениях Богуна навести на дорогах порядок, когда он только вступил в должность. В 2018 году новоиспеченный начальник ГИБДД заявил, что хочет сформировать принципиально новый имидж сотрудников ведомства и обеспечить транзитным автомобилистам только положительные впечатления от донских дорог.
Однако, миссия Олега Богуна провалилась, когда УФСБ раскрыло коррупционную схему среди сотрудников ростовского ГИБДД.
Эксперты оценили Олега Богуна даже выше его начальника Олега Агаркова, поскольку ему удалось сохранить пост после того, как в ростовском МВД заявили о неполном служебном соответствии. Напомним, это обвинение выдвинуло руководство ГУ МВД РФ по Ростовской области после масштабной проверки и обысков по уголовному делу о поборах на трассе М-4. Эксперты предположили, что у Олега Богуна есть покровители в более влиятельных структурах. Имеет аппаратную выживаемость, хорошую “крышу”, но все-таки его оценки оказались несколько завышены.
Эксперты отметили, что против нового начальника ГИБДД Олега Богуна также настроены в ФСБ и ГУ МВД по Ростовской области. Сначала его долго не хотели принимать в должность: по мнению сотрудников МВД, Богун не понимал, в чем заключаются его обязанности, плохо знал регион.
Оценка экспертов: 9,315
На должности прокурора Ростовской области Роман Прасков находится чуть больше года. По его собственному заявлению, взятки в Ростове берут регулярно и их средняя сумма, ни много ни мало, 770 тыс. рублей. Несмотря на то, что уничтожить взяточничество на корню Праскову пока не удалось, эксперты высоко оценили его влияние на иные практически равные по силе структуры. Ведь, раскрыв схему взяточничества в структуре ГИБДД, Прасков вступил в открытый конфликт с могущественным кланом из МВД.
Напомним, летом 2021 года прокурор региона также заявил о коррупции при реализации нацпроектов в Ростовской области.
Оценка экспертов: 9,21
На две позиции по сравнению с прошлогодним рейтингом поднялся Игорь Гуськов. Эксперты отметили, что до выборов губернатора в регионе еще далеко, поэтому повышенная медийная активность, скорее всего, связана с желанием Гуськова, чтобы его заметили за пределами региона.
Заручившись поддержкой ростовчан, отметили собеседники RostovGazeta, Гуськов может бесконфликтно подсказывать губернатору, в каком направлении вести политику в регионе.
Оценка экспертов: 9,36
Год назад он был шестым по влиятельности человеком в регионе. Агарков руководит самой многочисленной силовой структурой на Дону. При этом сам начальник ГУ МВД по Ростовской области за годы своей работы сумел наладить контакты с крупными региональными бизнесменами и политиками. Так, он часто удостаивается наград от губернатора Василия Голубева. Несмотря на руководящую должность, полицейский продолжает выезжать на места преступлений и предпочитает лично контролировать ведение громких дел. Напомним, в 2022 году ростовское УФСБ раскрыло коррупционную схему среди сотрудников ГИБДД, которая подведомственна структурам МВД. По авторитету внутренних органов это ударило, но Олег Агарков устоял в должности.
Надолго ли?
Оценка экспертов: 9,135
Глава ростовского Следственного комитета Аслан Хуаде причастен к расследованию самых крупных уголовных дел в регионе. Кроме того, именно он разбирается в ситуации со сносом более чем 200 исторических зданий в центре Ростова и от его решения во многом будет зависеть судьба исторического прошлого города. Однако вплоть до февраля 2023 года никаких обвинений против кого-либо из администрации города выдвинуто не было. Это наглядно показывает, насколько тесные и “сплоченные” отношения между ростовскими силовиками и политиками.
Аслан Хуаде за год поднялся в рейтинге самых влиятельных персон Ростовской области с 10-го на 9 место.
Оценка экспертов: 9,13
Виктору Гончарову порой приходится отчитывается перед народом вместо губернатора Василия Голубева. Кроме того, Гончаров отвечает в регионе за агропромышленный комплекс, который финансируется не только из областного, но и из федерального бюджета.
Опрошенные RostovGazeta эксперты заметили, что чиновник сам хочет повысить свое влияние и для этого ошибочно наращивает собственную медийность. Также эксперты отметили, что более влиятельным Гончарову помогли стать финансовые и производственные мощности, которые сосредоточены в его руках.
Оценка экспертов: 9,06
Ирина Рукавишникова является голосом Ростовской области в Совете Федерации. Она не только обогнала в рейтинге всех министров, но и значительно улучшила свои позиции: в прошлом году Рукавишникова занимала 18 место в рейтинге влиятельных ростовчан. Инициативы ростовчанки ценят в Совете Федерации. Одним из последних в уходящем году был внесен ее законопроект «О внесении изменений в статьи 22.1 и 22.3 Трудового кодекса Российской Федерации», направленный на совершенствование механизмов электронного документооборота в сфере трудовых отношений. Эксперты отмечают, что Рукавишникова имеет влияние и далеко за пределами Ростовской области.
Оценка экспертов: 8,95
Рекордно высокие оценки по сравнению с прошлым годом эксперты поставили Андрею Мосиенко. Руководитель УФНС с 43-го места поднялся на 12-е. Напомним, что Мосиенко занял место Ирины Александровой, которая в 2020 году была задержана по подозрению в превышении должностных полномочий.
В 2023 году дефицит в бюджете Ростовской области по прогнозам властей составит около 7 млрд. рублей. Вероятнее всего, закрывать эту “дыру” будут при помощи разовых или добровольных сборов с бизнеса. А значит, главный налоговик только больше укрепит свои позиции, стремясь добыть деньги для областного бюджета. Эксперты отметили, что для сохранения собственных позиций Мосиенко придется привлечь к сбору денег других политиков и представителей силовых структур.
Оценка экспертов: 8,39
По сравнению с прошлогодним рейтингом, в котором Елена Золотарева занимала 15-ое место, она поднялась на 13-ое место. Эксперты выше, чем обычно оценили влиятельность председателя Ростовского областного суда. Напомним, в 2021 году Ростовский областной суд признал виновным в получении взятки в особо крупном размере экс-мэра Новочеркасска Игоря Зюзина. Уже в 2022 году суд отказал ростовчанам в иске против строительства Западной хорды на территории древнего Нижне-Гниловского городища и Донецкой крепости, закрыв дело в пользу правительства Ростовской области.Эксперты отметили, что у Елены Золотаревой, безусловно, есть покровители в более влиятельных административных структурах. Однако несмотря на это, именно ее слово является последним в решении многих конфликтов.
Оценка экспертов: 8,92
Депутата Государственной думы Виктора Водолацкого в нынешнем году оценили намного выше, чем в прошлом. С 46 места политик поднялся на 14-ое. Виктор Водолацкий курирует сразу несколько регионов: Ставропольский край, Республику Калмыкию, Астраханскую область, Ростовскую область. Вероятно, эксперты высоко оценили его влиятельность благодаря широкому кругу связей, которые депутат наработал в правительстве. Кроме того, он активно участвует в политических встречах на Донбассе и налаживает связь между Ростовской областью и новыми регионами, которые вошли в состав Российской Федерации.
Эксперты RostovGazeta отметили, что до начала СВО Виктор Водолацкий был менее активным политиком, сейчас же его можно встретить практически на каждой акции, посвященной поддержке присоединенных областей.
Оценка экспертов: 8,865
Сергей Токаренко впервые попал в число самых влиятельных людей Ростовской области. Эксперты отметили, что он является «серым кардиналом „Роствертола“». Фактически, Токаренко может без доверенности действовать от имени юридического лица, то есть, от завода. В сочетании с депутатской должностью и кругом влиятельных связей это дает Токаренко преимущество во влиянии на финансовое и промышленное развитие Ростова.
Кроме того, в условиях санкций, государственный власти делают на «Роствертол» особую ставку как на отечественного производителя летательных аппаратов, который поможет избавиться от необходимости закупать их за рубежом. Такое положение ростовского завода привлекает к нему еще больший объем финансирования и влияния на рынке авиатехники. Сергей Токаренко, как отметили эксперты, в условиях санкций принимает решения о направлении развития «Роствертола».
Оценка экспертов: 8,78
Иван Саввиди – один из крупнейших бизнесменов Ростовской области, при том что юридически все имущество принадлежит его супруге Киряки. Бизнесмен также владеет имуществом в Греции: за рубежом ему принадлежит клуб ПАОК и доля морского порта в городе Салоники. В группе «Агроком», которая базируется в Ростове, работает 15 тыс. человек. После 14 лет ожидания Саввиди наконец достроил и открыл в донской столице пятизвездочный отель Hyatt Regency Rostov-Don Plaza.
Эксперты отметили, что деньги господина Саввиди многое решают в городе. Взяв однажды под опеку парк Революции и превратив его в один из лучших парков города, Иван Игнатьевич доказал властям, что и они зависят от него. По мнению экспертов, бизнес-империя Саввиди иногда заставляет городских властей работать в собственных интересах.
Оценка экспертов: 8,775
Юрию Кобзеву прочили место главы ростовского Минздрава еще тогда, когда этот пост занимала Татьяна Быковская. Однако после «кислородного скандала» в ГБ №20 в октябре 2020 года бывший главврач таганрогской БСМП добился повышения. Медицину с политикой Кобзев совмещает с 2014 года, и за это время он успел выстроить прочные связи с коммерческой медициной региона. При этом эксперты отметили, что среди членов правительства Кобзева недолюбливают. Так, председатель комиссии по социальному развитию Виталий Цуканов обвинил ростовский Минздрав в том, что он не может найти деньги на ремонт Волгодонского морга. Кроме того, эксперты добавили, что реорганизация здравоохранения в Ростовской области, а именно преобразование муниципальных медучреждений в областные, позволяет привлекать большие объемы финансирования. Это значит, что в руках Кобзева теперь находится более масштабная структура.
Оценка экспертов: 8,72
Стабильное 18 место в рейтинге влиятельных Ростовчан занимает ректор ДГТУ Бесарион Месхи. Под его руководством университет вошел в число 100 лучших высших учебных заведений страны, заняв 78 позицию. Месхи привлекает к научной деятельности молодежь не только из Ростовской области и Российской Федерации, но и из-за рубежа. Ежегодно в Ростов постигать науки в ДГТУ приезжают более 2000 иностранцев. Эксперты также оценили деятельность Бесариона Месхи в развитии сельскохозяйственной отрасли региона. При этом взамен на подготовку ценных для аграрной сферы кадров, университет Месхи получает президентское финансирование. По мнению экспертов, влияние ректора ДГТУ распространяется не только на распоряжение огромными финансами, но также на донских властей: ДГТУ позволяют присоединять свою аббревиатуру к другим учебным заведениям, а также выкупать земли под застройку. Эксперты также добавили, что Месхи стремится отвести от ДГТУ славу только технического вуза. Ректор активно развивает гуманитарные направления подготовки студентов, в попытке отобрать первенство у ЮФУ и РИНХА.
Оценка экспертов: 8,62
По мнению экспертов RostovGazeta, Владимир Жигула оказывает значительное влияние на Ростовскую область со стороны «силового» блока. Начальник Росгвардии в 2019 году удостоился награды от президента Российской Федерации. В 2022 году его бойцы из отряда ОМОНа «Ермак» приняли участие в проведении специальной военной операции и вернулись на Родину. При этом росгвардеец Жигулов также разработал план по борьбе с наркотиками в Ростовской области на 2023 год.
В текущем году, добавили эксперты, противостояние теперь уже частной структуры Ростовводоканала и городской администрации обострилось. Охранять Водоканал призвали сотрудников Росгвардии. Это, по словам экспертов, говорит о том, что “силовиков” пытаются стравить с администрацией города, дабы пресечь ее попытки взять под контроль Водоканал.
Оценка экспертов: 8,585
Ростовский генерал Александр Дворников считается одним из самых авторитетных российских военачальников.
Высокие оценок от экспертов Дворников удостоился за то, что 4 мая 2022 года его назначили главнокомандующим российскими войсками в зоне СВО. За плечами «силовика» богатый опыт боев в Сирии, тактические приемы из которых он успешно применяет на территории СВО. При этом ранее в рейтинг самых влиятельных ростовчан генерал не попадал. Эксперты отметили, что влиятельность Дворникова в Ростовской области временна. Он, вероятнее всего, утратит свои позиции, когда спецоперация завершится.
Оценка экспертов: 8,545
Всего год назад Елена Елисеева значилась в нашем рейтинге на 89 месте. Однако в 2022 году оценили влиятельность министра труда в четыре раза выше. По мнению экспертов, резкий скачок влиятельности Елисеевой вызван увеличением числа проектов, направленных на поддержку граждан ЛНР и ДНР. Собеседники RostovGazeta объяснили, что вместе с потоком беженцев в Ростовскую область хлынул и многомиллионный поток государственного финансирования, распоряжение которым входит в обязанности министра социального развития.
За год Елисеевой удалось добиться повышения средней заработной платы в Ростове до 52 тысяч рублей. Однако со стороны общественности Еленой Елисеевой недовольны: ее обвиняют в недостаточном развитии инфраструктуры города для маломобильных граждан, при том что финансирование на эти цели выделяется.
Эксперты отметили, что в правительстве на недовольство граждан работой Елисеевой закрывают глаза.
Оценка экспертов: 8,515
Игорь Бигвавый ранее не входил в число самых влиятельных жителей Ростовской области. Эксперты отметили, что пост руководителя представительства Ростовской области при правительстве РФ позволяет политику популяризировать регион и решать проблемы Ростовской области на федеральном уровне. При этом Игорь Бигвавый работает в политической сфере с 2004 года и за 18 лет имеет большое количество коммерческих и личных связей.
Как добавили эксперты, в Ростове о Бигвавом почти не вспоминают, однако именно он является связующим звеном между местной администрацией и правительством РФ. Влияние Бигвавого, по их мнению, распространяется вне Ростовской области на более высокопоставленных чиновников, способных повлиять на действия региональных властей.
Оценка экспертов: 8,49
Максим Папушенко уже попадал в рейтинг самых влиятельных персон Ростовской области от RostovGazeta. Год назад эксперты поместили министра экономики региона на 45 место. Нынешние результаты обусловлены подъемом сферы малого и среднего бизнеса в Ростовской области. Более 750 тыс. ростовчан ведут свой бизнес в 2022 году. Кроме того, министр наладил развитие внутреннего туризма в Ростовской области. Всего за год Ростовскую область посетили 3 млн туристов. Все это, по мнению экспертов, влияет на имидж региона.
Кроме того, возрастание влиятельности Папушенко сразу на 20 позиций за год обусловлено, по мнению экспертов, тем, что в ближайшие пять лет в Ростовской области может появиться новая экономическая зона в районе Новочеркасска. Там уже планируют построить почти 50 заводов.
Оценка экспертов: 8,48
Должность федерального инспектора по Ростовской области Сергей Бондарев занял только в июле 2022 года, до этого он работал заместителем губернатора Ростовской области по вопросам социального развития, охраны здоровья населения, труда и занятости, переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Как фединспектор, Бондарев имеет право координировать работу территориальных органов, а значит, руководить всем процессом ведения политики в Ростовской области.
Несмотря на высокое положение Бондарева, эксперты оценили его ниже представителей министерств и силовых структур. Они объяснили свои оценки тем, что в Ростовской области федеральный инспектор практически не появляется. Влияние Бондарева, по их мнению, обусловлено приближенностью к верховным правящим структурам страны.
Оценка экспертов: 8,45
Эксперты поставили высокие оценки депутату не только за личные заслуги, но и за то, что он принадлежит к семейству Самургашевых, в котором практически все занимались борьбой и являются владельцами крупного бизнеса в Ростовской области. По мнению собеседников RostovGazeta, альянс братьев Самургашевых, который главным образом представляет Вартерес, поднялся еще в 90-е годы. Тогда некоторые спортсмены были членами преступных банд, боровшихся в городе между собой. Тогда же братья Самургашевы сделали первые шаги в бизнесе. Сейчас помимо спортивных организаций, Вартерес Самургашев является совладельцем фирмы «Океан», занимающейся арендой недвижимости. Остальная часть фирмы принадлежит другим членам семьи.
Оценка экспертов: 8,395
В прошлогоднем рейтинге Владимир Устинов занял невысокое для представителя президента 34 место в рейтинге влиятельности, но в этом году ему удалось подняться на восемь позиций выше. По его докладам судят в Кремле о положении дел на всем Юге России. Устинов способен вызвать к себе любого губернатора ЮФО, указать на недочеты в работе и дать необходимые поручения. Важный элемент вертикали власти, который работает с 2008 года.
Оценка экспертов: 8,355
Александр Гришин попал в список самых влиятельных ростовчан впервые. Эксперты отметили, что Гришин, как начальник структуры федеральной службы охраны может распоряжаться не только человеческими ресурсами, но и федеральным финансированием. В конечном итоге, от Гришина зависит жизнь и безопасность ростовских политиков, большая часть которых оказалась в рейтинге RostovGazeta.
Оценка экспертов: 8,33
Лилия Федотова распоряжается деньгами Ростовской области. От ее решений зависят закупки всего региона. В 2022 году эксперты оценили ее выше и с прошлогоднего 32 места она перешла на 28-е. Вероятно, это связано вовсе не с тратой денег, а их зарабатыванием. В одном из последних заявлений уходящего года Федотова объявила, что Ростовская область впервые преодолела отметку в 200 млрд.рублей по собственным доходам. Собеседники RostovGazeta добавили, что министерство Федотовой является удобным манипуляционным инструментом для правительства области. В ответ на свои обращения депутаты и горожане часто слышат, что в бюджете не предусмотрены деньги на какие-либо траты. Таким образом, считают эксперты, Федотова может корректировать направление развития региона.
Оценка экспертов: 8,32
Эксперты высоко оценили влиятельность Евгения Полуянова, потому что в 2022 году Ростовская область активно развивалась в направлении информационных технологий. Регион даже стал победителем всероссийского конкурса «ПРОФ-IT 2022». Подобных соревнований проводилось немало, это, как отметили эксперты, возможность прорекламировать способности Южного округа и привлечь не только новых специалистов, но и деньги инвесторов в государственные и частные проекты.
Оценка экспертов: 8,285
Анатолий Вассерман неожиданно оказался самым влиятельным журналистом в рейтинге RostovGazeta. В своих книгах и статьях он много рассуждает об отношениях России и Украины, однако особое место уделяет в последнее время Ростовской области. Многие из последних цитат Вассермана СМИ посвящены тому, как конфликт в зоне специальной военной операции отражается на жизни Ростовской области. Среди ростовчан, как отметили эксперты, мнение политика федерального уровня имеет едва ли не больший вес, чем заявления многих мелких региональных управленцев.
Оценка экспертов: 8,275
В своей должности Дмитрий Загорский работает с 2018 года. Он выполняет роль куратора руководства ростовских судов и сопутствующих организаций всей системы. Эксперты отметили, что за четыре года работы Загорского в Минюсте в судебных структурах Ростова не произошло значительных кадровых перестановок. Они пояснили, что результаты деятельности главы донского минюста не приводят к изменениям в судебной системе региона. Это повлияло на то, что Загорский остался позади Евгения Полуянова, Максима Папушенко и Елены Елисеевой.
Оценка экспертов: 8,265
Эксперты поставили Константину Рачаловскому оценки, более чем в два раза превышающие прошлогодние. Они позволили министру сельского хозяйства подняться с 78-й на 32-ю ступень в рейтинге самых влиятельных людей Ростовской области. С ростом влиятельности Константина Рачаловского связана нынешняя обстановка в отрасли. Из-за санкций аграрии лишились запчастей для техники, удобрений и посевного материала. Минсельхоз по Ростовской области, как отметили эксперты, быстро сориентировался в новой обстановке и уже готов заместить почти треть импортных семян подсолнечника.
Кроме того, в 2022-2023 годах появилось много государственных программ, направленных на поддержку сельского хозяйства. Это, по мнению экспертов, позволит Рачаловскому распоряжаться еще большими финансами и изменять курс политики региона в пользу развития сельскохозяйственной сферы.
Оценка экспертов: 8,165
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, несомненно, больше на слуху у горожан, чем Зинаида Неярохина. Тем не менее, в прошлогоднем рейтинге влиятельных она обогнала Алексея Логвиненко на две позиции и занимала пятую ступень. По итогам 2022 года эксперты оценили влиятельность г-жи Неярохиной ниже.
Неярохина руководит городской думой около 25 лет, эксперты называют ее «серым кардиналом Ростова». Именно она влияет на изменения законов на городском уровне, в том числе на принятие бюджета донской столицы. По мнению собеседников RostovGazeta, в 2022 году Ростовская область как приграничный регион стала объектом пристального внимания федеральных властей. Это связывают с тем, что фактической власти в руках Неярохиной стало меньше.
Оценка экспертов: 8,15
Александр Ищенко в прошлогоднем рейтинге RostovGazeta занимал четвертое место и обгонял по влиятельности Зинаиду Неярохину, Алексея Логвиненко и Игоря Гуськова. При составлении рейтинга влиятельности по итогам 2022 года эксперты отметили, что Александр Ищенко стал оказывать меньшее влияние на принятие новых законов, зато стал налаживать более активные контакты с населением Ростовской области. По их мнению, влияние Ищенко в политической сфере снизилось.
Оценка экспертов: 8,145
Министр спорта по Ростовской области за год сделал значительный рывок и с 84-й позиции на 35-ю. Эксперты отметили, что 2022 год стал для Ростова годом развития физической культуры и Самвел Аракелян внес в это дело свой вклад. После двух лет коронавирусного простоя в город вернулись спортивные забеги и соревнования. Каждый месяц организуется не менее 5 забегов, а также в 2022 году Ростов стал местом проведения турнира по греко-римской борьбе братьев Самургашевых.
Самвел Аракелян представляет одну из влиятельнейших диаспор города – армянскую. В ее кругах, а также благодаря своей должности, он наработал массивный список контактов и привилегию распоряжаться бюджетными средствами, которые выделяются на строительство и ремонт спортивных объектов, организацию мероприятий.
Оценка экспертов: 8,105
Ранее Ольга Соловьева не входила в рейтинг самых влиятельных ростовчан. Эксперты выше среднего оценили ее значение из-за должности председателя арбитражного суда всей Ростовской области. Они отметили, что с самим судом город ведет крупные дела. По решению коллегии, которая находится в подчинении Соловьевой, продлеваются конкурсные производства крупных областных предприятий, а также покупаются и продаются целые улицы под застройку, которая обычно вызывает массу недовольств у горожан.
Оценка экспертов: 8,085
Эксперты поставили Алексею Гукову высокие для начальника таможни баллы, при том что ранее он вовсе не входил в рейтинг RostovGazeta. Они объяснили это возросшим значением таможни приграничного региона во время проведения СВО. Гуков, по сути, контролирует все, что ввозится и вывозится из региона, отвечает за внутреннюю безопасность и предупреждение угроз со стороны ввозимых объектов. Кроме того, месту в третьем десятке самых влиятельных людей Ростовской области, Алексей Гуков обязан работе по организации пунктов приема гуманитарной помощи. Эта обязанность познакомила его с влиятельными федеральными политиками, а также позволила распоряжаться крупными финансовыми и человеческими ресурсами.
Оценка экспертов: 8,055
Вячеслав Никонов известен как самый богатый депутат Госдумы. В 2021 году он задекларировал доходы более чем на 25 млн рублей. При этом ранее он не числился в списке влиятельных ростовчан. Эксперты отмечают, что Никонов вообще мало отношения имеет к Ростовской области: он родился и работает в Москве. Однако по итогу 2022 года он проявил активность в отстаивании интересов Ростовской области и, стал одним из 11 депутатов Госдумы, попавшим под санкции Евросоюза.
Оценка экспертов: 8,04
Арутюн Сурмалян в 2021 году занимал 56 строчку в рейтинге влиятельных ростовчан и 36-ю в рейтинге самых богатых ростовчан от RostovGazeta. Ему принадлежит несколько строительных компаний: ГК «Сокол», ООО «Интеграл», СЗ «Галактика-Юг». Он же владеет 90 % компании специализированный застройщик «Галактика». Еще около 73 % составляет доля Сурмаляна в ООО «Рускамень» и ТД «Рускамень». Эксперты считают, что бизнес Арутюна Сурмаляна в сочетании с его депутатской должностью дают массу возможностей и значительно упрощают выигрыш конкурса на постройку объектов по запросу городской администрации. Так, компании Сурмаляна ООО СЗ «Галактика» доверили построить четырехполосную дорогу в Левенцовском микрорайоне.
Годовой доход бизнесмена составляет 3,53 млрд рублей. Эксперты отмечают, что Арутюн Сурмалян активно привлекает в Ростовскую область иностранных инвесторов. Так, летом 2022 года он проанонсировал совместный проект с Ираном. Кроме того, Сурмалян развивает ростовскую культуру и вкладывает деньги в строительство музеев и облагораживание города.
Оценка экспертов: 7,975
Эксперты оценили влиятельность Евгения Осыченко в среднем на 8 баллов из 10, что не так много для министра имущества. Во власти Осыченко находятся не только земельные ресурсы всего региона, но также немалые бюджеты, за счет которых он может решать, какому предприятию дать фору на развитие. Кроме того, Осыченко выполняет обязанности председателя совета директоров Региональной корпорации развития. До него эту должность занимал бывший сити-менеджер Виталий Кушнарев.
Оценка экспертов: 7,97
41-я позиция в списке самых влиятельных людей региона – это немного для заместителя губернатора. Александр Скрябин помогает Василию Голубеву с вопросами экономического развития региона, а также развития инвестиционной и инновационной деятельности, международного и межрегионального сотрудничества, имущественных и земельных отношений. При этом ранее он занимал 27 строчку в рейтинге влиятельных ростовчан. Эксперты отметили, что по сравнению с предыдущим годом Скрябин стал менее активным в работе с общественностью, а количество инвесторов и масштабных экономических проектов сократилось.
Оценка экспертов: 7,965
Игорь Сорокин ранее уже числился среди самых влиятельных жителей Ростова и занимал в рейтинге RostovGazeta 52-ю строчку. Он решает вопросы промышленного и топливно-энергетического комплекса, а также жилищно-коммунального хозяйства. Эксперты при оценке г-на Сорокина отметили, что он один из немногих заместителей губернатора, кто создал регулярное освещение своей деятельности в городской прессе. В донских СМИ появляются сообщения о каждом выступлении политика. Однако безупречную репутацию Игоря Сорокина подорвало недавнее происшествие со смертельным исходом на Ростовской АЭС. В канун Нового года 31 декабря на объекте случилось происшествие, в результате которого погиб один сотрудник. Не смотря на это, власти не попытались уволить или оштрафовать Сорокина, что свидетельствует о его влиятельности в администрации.
Оценка экспертов: 7,955
Почти не изменил своей позицию в рейтинге с прошлого года Михаил Корнеев и опустился всего на одну ступень ниже. Он занимается взаимодействием с административными органами, профилактикой правонарушений и экстремизма, а также организует деятельность мировых судей и казачества. При выставлении оценок эксперты отметили, что от имени губернатора Василия Голубева Михаил Корнеев может оказывать влияние на самые различные административные отделы. Кроме того, за годы работы в правительстве Корнеев завел много ценных связей среди политиков регионального масштаба, а также среди казаков. Таким образом, его можно назвать влиятельным не только в политической, но и отчасти в силовой сфере Ростова.
Оценка экспертов: 7,935
Войсковой атаман впервые вошел в рейтинг влиятельных ростовчан. Эксперты объяснили свое решение возросшим в последние два года значением казачьей культуры в регион. Так, казачьи дружины регулярно патрулируют город, участвуют в проведении СВО. Козицын стал атаманом только в сентябре 2022 года, но ему уже удалось выделить казачьи дружины в особый силовой блок. Кроме того, он тесно сотрудничает с администрацией города и губернатором Голубевым, который в конце прошлого года согласилась поднять казакам зарплаты.
Оценка экспертов: 7,935
Наталья Оськина известна ростовчанам по инциденту в эфире Первого канала. Напомним, депутат выступила на программе «Мужское/Женское», где обсуждали отключение от коммуникаций пятиэтажки в Кривошлыковском переулке. Она раскритиковала действия городской мэрии. При этом за 2022 год Оськина фигурировала еще в нескольких скандалах.
Эксперты заявили, что считают Наталю влиятельной персоной, потому что ей удалось выиграть суд против чиновников Пролетарского района. Дело также касалось многострадального дома в Кривошлыковском. Во многом благодаря усилиям Оськиной, заметили эксперты, на жителей пятиэтажки обратили внимание СМИ.
При этом в правительстве деятельность Натальи Оськиной часто критикуют и несмотря на это ей удается сохранить свою должность.
Оценка экспертов: 7,865
Доходы Саввиди Киряки Георгиевны многократно превышают доходы ее мужа Ивана Саввиди. Она владеет более, чем 30 компаниями, в то время как в активах мужа — всего одна. Иван Саввиди — владеет ООО «Группой Агроком». Фактически, именно она является самой влиятельной персоной в семье Саввиди, поскольку в ее распоряжении находится основная доля активов. Ранее прекрасная ростовчанка не входила в список влиятельных ростовчан, однако эксперты добавили, что финансы Киряки позволяют ей пытаться влиять на властей города и спонсировать проекты администрации в своих интересах.
Оценка экспертов: 7,855
В прошлогоднем рейтинге RostovGazeta Вадим Артемов занимал 76 строчку. Он руководит аппаратом правительства Ростовской области. Как отметили эксперты, влияние Артемова возросло из-за того, что он стал “голосом правительства” практически во всех вопросах, касающихся проведения специальной военной операции и поднятия патриотического духа. Замгубернатора занимается вопросами сбора и доставки гуманитарной помощи, общается с жителями освобожденных территорий, солдатами. В его ведении, как отметили эксперты, находятся финансы, направленные на поддержку жителей территорий проведения СВО.
Оценка экспертов: 7,845
Александр Бородай регулярно выступает в СМИ с советами по проведению специальной военной операции. Эксперты довольно высоко оценили влиятельность депутата, учитывая, что ранее он не входил в рейтинг RostovGazeta. Они отметили, что высказывания Бородая вызывают отклик общественности и представителей власти. По мнению экспертов, замечания Бородая принимают во внимание и федеральные власти, однако они не дают ссылок на первоисточник, то есть, на донского депутата.
Оценка экспертов: 7,845
Владимир Черкезов уже давно отошел от дел как бизнесмен, теперь в его активах находится только 10 % агрофирмы. Остальные активы принадлежат Николаю Черкезову. Эксперты отмечают, что фактически Черкезов-старший еще причастен к делам семейного бизнеса и продолжает продвигать его, пользуясь депутатской должностью. В свою очередь, в ведении политики, по мнению экспертов, Владимиру Аванесовичу помогают его ресурсы.
Оценка экспертов: 7,84
К числу влиятельных жителей Ростова Владимир Окунев примкнул впервые. По совместительству замгубернатора Окунев исполняет обязанности министра транспорта. В его ведении находится транспортное обеспечение всего региона, а также распределение дорожной нагрузки. Мнения экспертов разделились: часть поставили ему высокие оценки, а часть посчитала его одним из многих помощников Василия Голубева. Тем не менее, Владимир Окунев безусловно влиятелен в сфере управления городским транспортом, поскольку именно он распоряжается выручкой от транспортного налога и иных источников дохода. При этом сам министр транспорта работает под четким руководством губернатора и вынужден советоваться с ним о принятии каких-либо новых решений.
Оценка экспертов: 7,835
Эксперты прошлогоднего рейтинга RostovGazeta оценили влиятельность Бессонова выше и позволили ему занять 38-ю строчку. Он представляет «оппозиционную» партию КПРФ и часто, по словам экспертов, выступает с оригинальными предложениями, которые одобряет общественность. Так он поддержал идею о повышении налогов для граждан, покинувших Россию. Кроме того, Бессонов не боится задавать более крупным политикам неудобные вопросы об исчезновении миллиардов рублей. Эксперты отметили, что наибольшим влиянием депутат пользуется среди жителей региона.
Оценка экспертов: 7,755
Ненамного ниже министра транспорта Владимира Окунева эксперты оценили его коллегу Игоря Высоцкого. В обязанности начальника межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Ростовской области входит контроль гражданской авиации, водного и наземного транспорта. Эксперты отметили, что транспортное направление является одним из самых прибыльных в Ростовской области. А так, как МУГАДН распространяет свои требования практически на все виды транспорта, то под влиянием ведомства находится более 60 % населения всего региона.
Оценка экспертов: 7,745
Годом ранее эксперты не внесли Андрея Савельева в список самых влиятельных персон Ростовской области. В связи с уходом с российского рынка многих иностранных компаний в 2022 году, министра промышленности и энергетики Ростовской области оценили относительно высоко. Эксперты отметили, что Андрей Савельев сумел быстро сориентироваться в новых условиях и предложить несколько идей по замене опустевших ниш местными донскими брендами. Он предложил расширить производство женской одежды «Элис», а также принял участие в расширении завода «Ростсельмаш», который закроет своей продукцией потребность не только в сельскохозяйственной, но и в жилищно-коммунальной технике.
Оценка экспертов: 7,745
Артем Хохлов является заместителем губернатора по вопросам цифрового развития, информационных технологий и связи, цифровой трансформации государственных и муниципальных услуг, физической культуры и спорта, молодежной политики. В прошлогоднем рейтинге RostovGazeta он не вошел в сотню влиятельных жителей региона. Сейчас эксперты оценили деятельность Артема Хохлова ниже, чем остальных заместителей Василия Голубева. При этом они отметили, что Хохлов подчиняет себе сразу несколько сфер жизни общества. Он также активно занимается обустройством спортивных объектов в Ростовской области и может влиять на мнение губернатора при выборе подрядчика и согласовании суммы проекта.
Оценка экспертов: 7,73
Юрий Лысенко известен жителям Ростовской области как мэр, отставки которого люди требовали на пикетах. Эксперты отметили это явление «влиятельностью со знаком минус» и тем не менее, довольно высоко для скандального случая оценили главу Новочеркасска. Возмущение у горожан, требовавших увольнение Лысенко, вызвало его бездействие. На плакатах писали «Лысенко, покоси траву», «Лысенко, не разводи бешеных собак» и тому подобное. При этом, учитывая, что Юрий Лысенко по сей день сидит в кресле градоначальника, он имеет влияние если не в кругу населения, то уж точно среди региональных политиков.
Оценка экспертов: 7,725
Сергея Сизикова назначили министром жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области только в начале 2022 года. За год работы, отметили эксперты, чиновник показал, что его слово в администрации имеет вес. Вероятно, это можно объяснить тем, что Сизиков – представитель «команды Голубева», с которым он работал задолго до получения работы в министерстве. В Ростов он, как и губернатор, прибыл из Москвы, сохранив при этом старые связи со столичными управленцами и наработав новые контакты в донской полиции. Кроме того, Сизиков успел поработать гендиректором ОАО «Донэнерго», что тоже наложило отпечаток на его влиятельность среди ростовских чиновников и предпринимателей.
Оценка экспертов: 7,72
Арташес Арутюнянц в прошлогоднем рейтинге был на 29-й ступени по влиятельности. Нынешние эксперты отнесли президента футбольного клуба во вторую половину шорт-листа. При этом в 2022 году Арутюнянц сумел получить у городских властей разрешение на строительство отеля на набережной. Представители общественности долго сопротивлялись этому решению, однако влияние предпринимателя на городских властей и экспертные комиссии оказалось сильнее.
Оценка экспертов: 7,655
Юрий Сильвестров принадлежит к числу новоявленных чиновников 2022 года. До него должность министра строительства занимал Сергей Куц, который располагался в рейтинге влиятельных ростовчан на 89-м месте. Нового «главного строителя» эксперты оценили выше. Они объяснили свое решение тем, что Юрий Сильвестров рьяно преобразовал схему работы министерства и создал специальный штаб для решения строительства важных объектов. Кроме того Сильвестров уже имел опыт работы в госорганах, где хорошо изучил систему и наработал список контактов: с 2016 года он занимал пост руководителя Региональной службы государственного строительственного надзора Ростовской области.
Оценка экспертов: 7,635
За Валерием Дорофеевым закреплены одни из самых лакомых районов города: Ленинский и Кировский. Эксперты поставили депутату Заксобрания сравнительно высокие оценки, учитывая, что он редко появляется в СМИ и практически не извещает общественность о своей деятельности. Вероятно, положение Дорофеева на 59-й ступени рейтинга влиятельных ростовчан можно объяснить тем, как изменились районы под крылом Дорофеева за 2022 год. Так, центр Ростова стал более доступным для пешеходов, в нем появилось больше зеленых насаждений и установили новые контейнеры для сбора и сортировки ТКО.
Оценка экспертов: 7,585
Андрей Пучков стал заместителем губернатора менее, чем год назад, 28 февраля 2022 года. Он занял место Сергея Бондарева, который по результатам прошлогоднего рейтинга занял 73 строчку в рейтинге. Андрей Пучков помогает губернатору с вопросами социального развития, охраны здоровья населения, труда и занятости, переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Андрей Пучков, кажется, значительно влияет на жизнь ростовчан: от него зависит защита прав граждан, как внутри страны, так и за рубежом в основных социальных сферах.
Оценка экспертов: 7,55
Об Игоре Королеве ростовчанам почти ничего неизвестно. О его персоне не пишут СМИ, да и сам Королев не был замечен на громких общественных мероприятиях. Однако эксперты посчитали, что Игорь Геннадьевич оказывает значительное влияние на дорожную сферу, поскольку руководит программой по повышению безопасности дорожного движения. Напомним, в 2021 году дорожно-транспортных происшествий на дорогах региона было 2269, а в 2022-м было зафиксировано всего 988 аварий. Статистика говорит сама за себя.
Оценка экспертов: 7,52
Гаспара Авакяна в Ростове называют «скандальным» блогером. В рамках своей деятельности он стремится бороться с произволом властных и силовых структур, помогает ловить преступников и, словно кривое зеркало, выявляет изъяны системы. Так, в декабре 2022 года Робин Гуд-Авакян заявил, что помог полиции поймать педофила. Кроме того, он не раз фиксировал факты нарушения ПДД. Эксперты отметили, что реакция властей на деятельность Гаспара Авакяна показывает его реальную влиятельность. Блогера не раз арестовывали, присылали повестки в суд и штрафовали. При этом, по словам самого Авакяна, задерживали его безосновательно.
Оценка экспертов: 7,51
По результатам рейтинга самых влиятельных ростовчан 2021 года Митрополит Меркурий занимал 26 позицию. Всего за год он перешел на 63-ю ступень. Эксперты оценили такое стремительное падение рейтингов Митрополита тем, что в течении 2022 года он намного чаще стал выступать с заявлениями, близкими к политике. Кроме того, его преосвященство часто критикует ростовчан за утрату православных традиций и образ жизни. Церковь, отметили эксперты, и раньше часто вмешивалась в дела города, отбирая якобы принадлежащие ей строения и земли. Однако в нынешнем году в Ростове подобных громких происшествий не было, что свидетельствует о снижении влиятельности церкви.
Оценка экспертов: 7,5
По сравнению с прошлым рейтингом RostovGazeta Михаил Фишкин повысил уровень своей влиятельности в обществе ровно на 30 позиций. По мнению экспертов, такая динамика может быть связана с тем, что Минприроды стало активнее реагировать на жалобы жителей области о ненадлежащем состоянии городской среды. При этом по решению Михаила Фишкина производится закупка мальков и других животных, которыми пополняют природные ресурсы. Это говорит о том, что министр природы имеет доступ к немалому объему финансовых средств. Также от его решения зависит, где в регионе можно начинать строительство и какие земли можно использовать для извлечения прибыли.
Оценка экспертов: 7,495
Юрий Рязанов с 50-й строки рейтинга RostovGazeta предыдущего года опустился на 66-ю. Напомним, в 2022 году он стал одним из трех богатейших бизнесменов Ростовской области с годовым доходом 31,4 млрд рублей. Юрию Рязанову принадлежит не только промышленный союз «Новое содружество» и ведущее предприятие региона завод «Ростсельмаш», но и ООО «Завод Конорд». Эксперты отметили, что предприятия Рязанова формируют имидж Ростовской области своим товаром, а также оказывают значительную финансовую поддержку иным городским структурам.
Оценка экспертов: 7,41
Владимир Голованов впервые попал в число влиятельных ростовчан. Эксперты отметили, что для председателя гарнизонного военного суда 66 позиция довольно высокая. Вероятно, Голованов сумел добиться таких оценок благодаря своим амбициям: он заявил, что хочет возглавить Басманный суд в Москве. При этом квалификационная коллегия московских судей уже одобрила кандидатуру Владимира Александровича. Эксперты предполагают, что до своего вступления в должность главы Басманного суда Голованов будет всяческим образом стремиться показать свои способности в правосудии в донском регионе.
Оценка экспертов: 7,4
Должность министра по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции Олег Жеухин занимает с 2019 года. До этого он исполнял обязанности заместителя руководителя аппарата правительства Ростовской области. С предыдущего места работы Жеухин перенес тесные контакты с региональными политиками, а также организационные навыки. Эксперты отметили, что Жеухин руководит одним из самых влиятельных министерств и потому может «держать на коротком поводке» нечистых на руку чиновников, крупных бизнесменов и других сотрудников «системы». А значит, может в своих интересах указывать порядок действий той или иной структуре.
Оценка экспертов: 7,395
Эксперты оценили влиятельность бывшего главы Таганрога выше, чем его нынешнего сити-менеджера Михаила Солоницына. Они объяснили свое решение тем, что Солоницын в свое время «прославился» на всю страну удивительным назначением «советника по счастью». Тогда он еще работал главой Зверево и нанял в администрацию Марину Демченко, конструктора позитивной реальности, архитектора безграничных возможностей, а также холистического маркетинг-коуча.На его фоне, отметили эксперты, деятельность Лисицкого выглядит куда более солидной. К тому же, бывший глава Таганрога пытался привести город в порядок. Ему удалось сделать его едва ли не более популярным среди туристов, чем Ростов. Лисицкий, не смотря на все денежные скандалы, сумел привести в свой родной город многомиллионные капиталы. И, как отмечают эксперты, он ушел, сохранив за собой былое влияние и рабочие контакты, которые вряд ли так охотно будут сотрудничать с новым составом администрации Таганрога.
Оценка экспертов: 7,375
По сравнению с прошлогодним рейтингом RostovGazeta Светлана Мананкина значительно сдала свои позиции. С 25-го места она опустилась на 69-е. Меньше года назад она получила новую должность заместителя председателя донского парламента. Однако эксперты отметили, что это негативно повлияло на влиятельность г-жи Мананкиной. По их мнению, будучи простым депутатом Заксобрания Светлана Александровна могла гораздо больше изменять в близких ей сферах. В нынешних же обстоятельствах Мананкина может выступать с собственными замечаниями гораздо реже. Видимо, не всегда повышение идет на пользу.
Оценка экспертов: 7,355
Виктора Дерябкина, год назад занимавшего в аналогичном рейтинге 34-ю ступень, эксперты поставили в начало седьмого десятка влиятельных ростовчан. Они объяснили свое решение тем, что влияние Виктора Дерябкина в последние годы держится лишь на его былом авторитете. С 2002 года он шесть лет подряд руководил ростовской экономикой и был одним из приближенных экс-губернатора Чуба. У Дерябкина было настолько много власти в правительстве, что ему даже позволили создать отдел по регулированию деятельности, организации и проведению азартных игр. Сегодня бывший министр экономики только принимает участие в коллективном одобрении законов и отчитывается о своей деятельности.
Оценка экспертов: 7,35
Андрей Фатеев стал одним из «новичков» среди работников правительства, назначенных на свои должности только в 2022 году. Предшественница нынешнего министра образования Лариса Балина ранее занимала в рейтинге самых влиятельных ростовчан 89-ю строку. Фатееву достались более высокие оценки экспертов, поскольку всю свою профессиональную деятельность он связал с образованием в донском регионе. За годы работы в отделе управления образования в Таганроге, а затем заместителем начальника управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области Фатеев неплохо изучил структуру министерства и сработался с теми, кто сейчас работает под его руководством.
Оценка экспертов: 7,33
Александр Фетисов входит в состав комиссии по бюджету города, местным налогам и сборам, муниципальной собственности. Эксперты отметили, что как представитель надзирательной комиссии Фетисов может оказывать давление на городские власти в вопросах траты бюджетных денег, а также контролировать сумму взимаемых с населения налогов. При этом невысокая 73 позиция Александра Сергеевича обусловлена тем, что более высокопоставленные чиновники только в крайних случаях будут обращать внимание на замечания Фетисова. При всем этом, он имеет значительную поддержку в лице ростовских общественников.
Оценка экспертов: 7,29
Игорь Кундрат прославился на весь регион уголовным делом за занижение показаний газового счетчика. Владелец шахтинского хлебокомбината нанес ущерб газовикам, по их собственным подсчетам, в размере 46,3 млн рублей. По всей видимости, объяснили эксперты, Игорь Кундрат воспользовался преимуществами политической должности и связями. Ведь спустя некоторое время суд вменил ему более легкую 165-ю статью о причинении имущественного ущерба собственнику без признаков хищения. В конце концов, депутата освободили от ответственности.
Оценка экспертов: 7,29
Министром региональной политики и массовых коммуникаций Дмитрия Шаркова назначили всего год назад. До этого он работал главой аппарата донского парламента. Эксперты отмечают, что на предыдущей должности Шарков сработался со многими влиятельными политиками региона. А нынешняя должность вложила ему в руки полномочия избирать и корректировать курс региональной политики, контролируя при этом работу часть региональных СМИ.
Оценка экспертов: 7,205
Влияние Адама Батажева, как отметили эксперты, в основном распространяется на привлечение подрядчиков для строительных нужд города. Батажев на месте депутата весьма успешно продвигает семейный бизнес. Ростовчанам запомнилась история со срывом благоустройства парка 8-го марта, работы в котором были поручены фирме сына депутата «Руслан». Подрядчик недобросовестно выполнил свои обязательства, против него возбудили уголовное дело о мошенничестве. Тем не менее, эксперты отметили, что факт отсутствия в конкурсе других организаций, которые могли бы приступить к благоустройству парка, говорит об авторитете и мощных связях Адама Батажева в правительстве.
Оценка экспертов: 7,15
Магомед Дарсигов является владельцем одного из самых крупных АТП в Ростовской области. Он, по мнению экспертов, наиболее влиятельный «автобусник» в донской столице, ведь именно ему принадлежат самые популярные автобусные маршруты №85, №77 и №211. Мнение Дарсигова городские власти зачастую не просто слушают, а принимают во внимание. Так, по инициативе депутата в Ростове появляются новые автобусные полосы и изменяются маршруты общественного транспорта.
Оценка экспертов: 7,135
В предыдущий рейтинг RostovGazeta экс-градоначальник не вошел. Вероятно, экспертам не показалось, что его нынешняя должность дает ему много возможностей. В нынешнем году Кушнареву позволили занять место в седьмом десятке самых влиятельных людей региона. Несмотря на то, что к концу августа 2022 года Виталий Кушнарев не произнес ни слова в течении полугода на заседаниях Государственной Думы, эксперты приписывают ему сохранение части былой влиятельности. Вероятно, экс-мэр сохранил контакты с многими из действующих политиков и руководителей силовых и правовых ведомств. Его до сих пор считают ценным свидетелем всего, что происходило в правительстве до 2020 года. Так, Виталия Кушнарева допрашивали в 2021 году по делу о благоустройстве парка «Вересаево».
Оценка экспертов: 7,085
Евгений Федяев представляет в донском заксобрании фракцию ЛДПР. Среди ростовчан он прославился своей оппозиционной деятельностью. Так, Федяев в рамках оглашения победителей антипремии «Донской лещ», которая вручается политикам южного региона за провалы и глупые решения, назвал имена экс-заместителя губернатора Ростовской области по ЖКХ Сергея Сидаша, главы администрации Морозовского района Петра Тришечкина, главы города Алексея Логвиненко и других чиновников. Эксперты оценили эпатажную деятельность Федяева и его приверженность свободе слова. При этом они отметили, что влияние, которое г-н Федяев имеет на массы, не распространяется на внушительную часть донских чиновников.
Оценка экспертов: 6,85
Сергей Ковалев исполняет обязанности заместителя председателя комитета по строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту и связи Законодательного собрания Ростовской области. Ему поручено следить за тем, чтобы в городе не было строений, которые мешают жителям или несут угрозу. Соответственно, он может принимать решение о сносе тех или иных строений, а также о том, каким домам требуется капремонт. Сергей Ковалев также решает, какие объекты нужны городу больше: жилые или социальные. Напомним, в прошлогоднем рейтинге влиятельных людей депутат занимал 54-ю позицию.
Оценка экспертов: 6,825
В прошлом году эксперты также невысоко оценили влияние министра культуры на жизнь региона, и Анна Дмитриева оказалась на 80 месте в рейтинге RostovGazeta. В рейтинге 2022 года она оказалась на той же позиции. По мнению экспертов, влиятельность Анны Дмитриевой практически не распространяется за пределы ее министерства. При этом в нынешних условиях, отметили собеседники RostovGazeta, большее влияние государственные власти уделяют развитию промышленного и экономического комплексов, многие культурные проекты находятся в стадии заморозки и финансируются меньшим объемом средств. Такая тенденции, по их мнению, продлится не меньше 1,5 лет.
Оценка экспертов: 6,835
В далеком 2016 году Андрей Кутырев работал директором муниципального казенного учреждения «Спецслужба», которое занимается погребением на городских кладбищах. Кутырев контролировал все кладбища в Новочеркасске и с тех пор у него не потерялись контакты с местными представителями власти. На сегодняшний день политик представляет партию КПРФ и совмещает обязанности депутата Заксобрания с должностью заместителя директора по социальным вопросам муниципального автономного учреждения городского спортивного центра «Ермак». Эксперты отмечают, что Кутырев продолжает защищать в правительстве интересы Новочеркасска.
Оценка экспертов: 6,785
Мазин Виталий Георгиевич совместно с родственниками владеет группой «Горизонт». Ему же принадлежит автоцентр «Юни-авто». Годовой доход предпринимателя по итогам 2021 года составил 3,19 млрд. рублей. В рейтинге самых богатых ростовчан от RostovGazeta он занял 12 место, а вот в рейтинг влиятельных Мазин еще не попадал. Эксперты отметили, что бизнесмен часто вкладывает деньги в развитие города.
Оценка экспертов: 6,78
Ранее Сергей Витковский не вставал в один ряд с самыми влиятельными людьми Ростова в рейтинге RostovGazeta. По итогам 2022 года эксперты оценили его деятельность достаточно высоко для директора департамента по ЧС и позволили ему занять позицию в начале восьмого десятка власть имущих. Вероятно, это связано с обострением опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в Ростовской области, как в приграничном к зоне конфликта регионе. С феврале 2022 года во всей области регулярно проводятся охранные рейды, различные учения по предотвращению и ликвидации ЧС. Витковский, отметили эксперты, стремится на деле показать свое беспокойство о безопасности граждан.
Оценка экспертов: 6,55
Антон Мезенцев впервые попал в рейтинг самых влиятельных жителей Ростовской области. Свою карьеру он начинал с должности обычного водителя, затем работал директором ООО «Сталь» и ведущим специалистом - помощником депутата Законодательного Собрания Ростовской области. За это время он смог наработать контакты со своим бывшим руководством. Эксперты отмечают, что в Заксобрании Мезенцев ценится за свои истоки «из простого народа».
Оценка экспертов: 6,52
Сергей Авакян впервые вошел в рейтинг самых влиятельных ростовчан. Эксперты поставили директору транспортной компании довольно высокие для его должности оценки. Вероятно, это связано с тем, что ООО «Янтарь 1» обслуживает почти наибольшее количество транспортных маршрутов в городе. При этом, как отмечают эксперты, членство Авакяна в комиссии по транспортному обслуживанию населения и дорожной деятельности позволяет чиновнику держать конкурентов на расстоянии.
Оценка экспертов: 6,49
По сравнению с прошлогодним рейтингом RostovGazeta экс-губернатор сдал позиции и с 35 места опустился на 586 позицию. Вероятно, это связано с тем, что Владимир Федорович отошел от дел более 10 лет назад. Напомним, при правлении чиновника в Ростовской области, как считают многие, расцвела клановая система, которая развалилась после его ухода. Кланы оставили несколько групп влияния на бизнес-арене, которые некоторое время позволяют экс-губернатору решать «свои» вопросы. Но с течением времени и они стали утрачивать былое влияние, поскольку не в силах конкурировать с более молодыми управленцами.
Оценка экспертов: 6,355
Должность военного комиссара Ростовской области Игорь Егоров занимает с 2019 года, однако в рейтинг влиятельных ростовчан представитель силовых структур попал впервые. Эксперты посчитали Егорова достаточно влиятельным, чтобы включить его в топ-100, вероятно, на фоне проведения СВО. С февраля 2022 года Егоров регулярно участвует в пресс-конференциях, дает разъяснения по поводу частичной мобилизации. Егоров контролирует все военные части региона и отвечает за результаты призывов в армию России новобранцев из Ростовской области.
Оценка экспертов: 6,325
Андрей Ковалев работает главой администрации Шахт с 2018 года. Эксперты отмечают, что на местном уровней Ковалев создал себе «верную свиту» чиновников, которые не конкурируют за кресло сити-менеджера. Шахтинский мэр не был фигурантом громких политических скандалов, равно как и не был в числе влиятельных жителей Ростовской области. Как пояснили эксперты, Ковалеву удалось достичь относительно высокой должности, которая дает ему возможность распределять свое влияние.
Оценка экспертов: 6,3
Нынешние высокие оценки эксперты связывают с назначением Кондрахина делегатом на съезд в Москве, где выбирают нового председателя партии. Однако, как отметили эксперты, дончанин не рассматривался в числе первых кандидатов на замену почившему Жириновксому. Тем не менее, на региональном уровне его влияние бесспорно, хоть и оценено ниже Евгения Федяева.
Оценка экспертов: 6,29
Политическую деятельность Сергей Ярошенко совмещает с ведением крупного бизнеса. Он выступает совладельцем ООО «Холдинг-Урал-Дон», который занимается торговлей зерном. Через эту компанию Ярошенко владеет еще несколькими фирмами (ООО «Березовское», «Багаевск-Агро», ОАО «Кагальницкий элеватор» и другими). Всего в активах Сергея Ярошенко 18 компаний, а сумма выручки превышает 228 млн рублей. Депутату подвластна аграрная сфера в регионе, которую он культивирует и продает. При этом бизнес Ярошенко в Ростовской области, как аграрном регионе, получает поддержку от правительства.
Оценка экспертов: 6,255
Ранее Ашот Хбликян не становился членом рейтинга самых влиятельных жителей донского региона. Ростовчанам он запомнился своими рекордно высокими заработками. Среди депутатов Заксобрания Хбликян стал пятым самым высокооплачиваемым человеком. Его доход составил 55,9 млн. рублей. Эксперты отмечают, что связи в политике помогли депутату развить предприятие ООО «Торговый дом „Мега-Дон“», где он работает на должности председателя консультационного совета.
Оценка экспертов: 6,25
По результатам прошлогоднего рейтинга влиятельных ростовчан Сергей Косинов занимал 59 место. Более низкие оценки по итогам 2022 года эксперт объяснили снижением активности лидера «Справедливой России» в вопросах взаимодействия с общественностью и СМИ. Одним из последних предложений Косинова в 2022 году стала перевозка демонтированного памятника Екатерине II из Одессы в Ростов.
Оценка экспертов: 6,2
Донские СМИ, подводя итоги 2022 года, называли Николая Коломейцева одним из самых активных депутатов Госдумы. Вероятно, в этот раз эксперты недооценили влиятельность депутата. Напомним, по инициативе лидера ростовской КПРФ в Госдуме рассматривали закон о введении в УК понятий «мобилизация» и «военное положение». Но активность Коломейцева, по мнению экспертов, существенно снизилась.
Оценка экспертов: 6,125
Ранее Сергей Рожков не попадал в рейтинг самых влиятельных ростовчан. За депутатом закреплены сразу два района в области: Аксайский и Мясниковский. Сергей Рожков, как отмечают эксперты, несколько лет подряд декларирует одни из самых больших доходов среди депутатов Заксобрания. Вероятно, политическая деятельность пошла на пользу преуспеванию бизнеса политика. По мнению экспертов RostovGazetа, влиятельность Рожкову обеспечивают именно его доходы.
Оценка экспертов: 6,125
Максим Колесников в городской Думе выступает от партии «Единая Россия». Среди влиятельных жителей Ростовской области он – новое лицо. Эксперты отмечают, что в 2022 году Максим Колесников проявил себя активным в вопросах взаимодействия с гражданами. Среди других представителей партии «Единая Россия» он наиболее часто встречался с семьями мобилизованных в зону СВО ростовчан, чем заслужил общественное доверие.
Оценка экспертов: 6,04
Должность депутата городской Думы Сергей Хлиев занимает с 2018 года. За годы работы в системе «Единой России», как отмечают эксперты, депутат наладил прочные связи с высокопоставленными чиновниками в регионе. Он является членом комиссии по здравоохранению и вопросам социальной защиты и потому может влиять на регулирование качества работы медицинских и социальных учреждений.
Оценка экспертов: 5,97
Ранее Михаил Дирацуян не становился участником рейтинга влиятельных ростовчан. Депутат входит в комиссию по экономическому развитию промышленности, торговли, малого и среднего предпринимательства. Как отмечают эксперты, от мнения Дирацуяна во многом зависит судьба тех или иных коммерческих частных предприятий. Михаил Дирацуян предпочитает лично заниматься проблемами, которые возникают в вверенном ему микрорайоне. Так, по его словам, он 2 года контролировал ситуацию с затоплением подвала в доме на ул. Шолохова, 158. В конце концов проблема была решена.
Оценка экспертов: 5,955
На должность главы администрации Батайска Волошин был назначен меньше года назад. До этого он занимал пост главы Кировского района Ростова. Эксперты отмечают, что факт практически единогласного избрания Волошина на новую должность депутатами батайской гордумы, говорит о том, что чиновник сумел завоевать доверие новых подчиненных своей деятельностью в Ростове. При этом ранее в июне 2019 года Роман Петрович добровольно ушел с поста главы Кировского района незадолго до того, как в местной администрации начались обыски, а затем было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора УЖКХ Кировского района, экс-директора МУП «Благоустройство Кировского района» и предпринимателя, обвиняемых в мошенничестве.
Оценка экспертов: 5,925
Игорь Бураков является председатель комитета Заксобрания Ростовской области по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям. Эксперты отмечают, что Бураков является одним из самых активных депутатов. Он становился Победитель первого Всероссийского конкурса «Лидеры России», а также печатал свои статьи в международных, национальных и региональных СМИ, тем самым формируя собственный имидж на политической арене.
Андрей Чайка - один из дебютантов рейтинга самых влиятельных жителей Ростова. Ему принадлежит крупнейший дистрибьютор масел Shell и футбольный клуб «Чайка», а также компании «Фаворитойл» и «Антек». Все вместе они приносят бизнесмену 6,3 млрд рублей выручки.
Эксперты оценили Чайку выше многих других бизнесменов. Вероятно, это связано с тем, что он регулярно вкладывает деньги в развитие спорта в Ростовской области и напрямую участвует в строительстве многомиллиардных спортивных объектов.