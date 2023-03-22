«Опасное самоуправство»:

Однако нередко представители газовой службы сталкиваются с тем, что собственники жилья в многоквартирных домах категорически не допускают к себе в квартиру. А из-за таких «недопусков» могут пострадать все жители дома.
Ежегодно специалисты ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" проводят более миллиона технических обслуживаний внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. И порядка девяти тысяч технических обслуживаний проводятся на сетях многоквартирных жилых домах. С каждым абонентом проводится обязательный инструктаж о правилах безопасного использования газа.
По закону, отказ в доступе представителю специализированной организации для проведения техобслуживания может обернуться для недобросовестного гражданина административным штрафом на сумму до двух тысяч рублей. Затем в адрес абонента будут направлены два уведомления о предстоящем отключении голубого топлива. А в дальнейшем при отсутствии допуска последует приостановка подачи газа в квартиру или дом.
Специалисты ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» предупреждают, что техническое обслуживание, ремонт и замена газоиспользующего оборудования должны осуществляться только специализированной организацией, с которой заключен договор на техобслуживание и ремонт.
технических обслуживаний на сетях многоквартирных жилых домов
технических обслуживаний внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
«В этом случае предусмотрена определенная законом процедура. Такому собственнику квартиры направляется два извещения о необходимости предоставления допуска для проведения техобслуживания газового оборудования. А в случае отказа информация направляется в Государственную жилищную инспекцию Ростовской области для принятия административной меры», — подчеркивает Илья Сафронов.
«Работы по техническому обслуживанию выполняются раз в год на основании договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, заключенного со специализированной организацией», — разъясняет заместитель гендиректора-главный инженер ПАО «Газпром газораспределение
Ростов-на-Дону» Илья Сафронов.