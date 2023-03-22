«Опасное самоуправство»:

Под грифом обмана

Самозванцы выдают себя за сотрудников «Газпрома» или связанных с ним организаций. Под различными предлогами они убеждают жителей в необходимости замены газового оборудования. Причем свои услуги они предоставляют по завышенным ценам. Ведь основная цель их обмана — выманить как можно больше денег.

Кроме того, что подобное мошенничество подрывает доверие к работникам газовой службы. Так еще и впоследствии может привести к аварийным ситуациям с причинением вреда жизни и здоровью граждан.

Похожие случаи нередки и в Ростове-на-Дону. Не так давно, представляясь работником «Газпрома», некий мужчина по имени Виктор, проводил в квартирах осмотр газового оборудования. Он также обнаруживал «нарушения» и навязывал свои услуги. Мошенника нашли. Против него возбудили уголовное дело. Позже выяснилось, что когда-то давно этот человек занимал пост директора в одной из специализированных газовых компаний.

Так, представляясь сотрудниками газовых служб, мошенники обходили квартиры в Волгодонске. Без какого-либо полномочий, они убеждали людей в неисправности газовых плит и брали за решение этих вопросов, запредельно завышенную стоимость — свыше 50-и тысяч рублей.

Многие становятся жертвами лжегазовиков. В этом случае дело заключается даже не в желании дончан сэкономить, а в банальном обмане.