«Опасное самоуправство»:

как избежать несчастного случая при использовании газа в быту

Халатное отношение собственников жилья к эксплуатации газового оборудования нередко приводит к утечкам газа и трагичным последствиям. Причин возникновения утечек немало: от самовольного подключения газоиспользующего оборудования до оставления без присмотра включенных горелок.
Какие проблемы с эксплуатацией газового оборудования существуют в Ростове и области, что должны знать люди о безопасном использовании голубого топлива — в материале корреспондента RostovGazeta.
Цена несчастья
Пару лет назад в жилом доме города Сальска были обнаружены тела четырех человек с признаками отравления угарным газом. Причиной этому стало самовольное подключение в доме газовой колонки. Оно было выполнено с нарушением монтажа газового оборудования, из-за которых должным образом не работала система дымоудаления. В ходе следствия выяснилось, что собственник домовладения знал о нарушениях работы газового оборудования. Но всё равно сдал в аренду дом семье из четырех человек.
Оказалось, что помещение не отвечало требованиям для установки газового оборудования. В работе вентиляции были нарушения. Колонку хозяин установил самовольно без привлечения специализированной организации.
Собственнику квартиры суд назначил наказание — три года условно.
Похожий случай произошел и в Ростове, где мужчина для встречи с женщиной снял дом на три дня.
В момент, когда пара включила газовую колонку, чтобы принять горячую ванну, уровень угарного газа повысился до опасного для жизни. Арендаторы погибли.
Под грифом обмана
Самозванцы выдают себя за сотрудников «Газпрома» или связанных с ним организаций. Под различными предлогами они убеждают жителей в необходимости замены газового оборудования. Причем свои услуги они предоставляют по завышенным ценам. Ведь основная цель их обмана — выманить как можно больше денег.
Кроме того, что подобное мошенничество подрывает доверие к работникам газовой службы. Так еще и впоследствии может привести к аварийным ситуациям с причинением вреда жизни и здоровью граждан.
Похожие случаи нередки и в Ростове-на-Дону. Не так давно, представляясь работником «Газпрома», некий мужчина по имени Виктор, проводил в квартирах осмотр газового оборудования. Он также обнаруживал «нарушения» и навязывал свои услуги. Мошенника нашли. Против него возбудили уголовное дело. Позже выяснилось, что когда-то давно этот человек занимал пост директора в одной из специализированных газовых компаний.
Так, представляясь сотрудниками газовых служб, мошенники обходили квартиры в Волгодонске. Без какого-либо полномочий, они убеждали людей в неисправности газовых плит и брали за решение этих вопросов, запредельно завышенную стоимость — свыше 50-и тысяч рублей.
Многие становятся жертвами лжегазовиков. В этом случае дело заключается даже не в желании дончан сэкономить, а в банальном обмане.
Статистика Ростовской области показывает, что проблемы с газовым оборудованием возникают из-за того, что люди не уделяют должного внимания правилам использования газа в быту.
Беды от самоуправства
Эксперты разъясняют, что частой проблемой, с которой сталкиваются газовики, является самовольный монтаж газового оборудования, без привлечения специалистов. Неквалифицированные специалисты в газовом деле могут перепутать соединения «газ-вода», использовать неподходящие для голубого топлива материалы. Все это может привести как к загазованности помещений, так неконтролируемому выходу угарного газа.
Самовольное вмешательство в работу газового оборудования также может привести к нарушению в работе автоматики безопасности. Нередко ее и вовсе отключают, что также приводит к возникновению несчастных случаев.
Статистика показывает, что порядка 53% произошедших несчастных случаев с летальным исходом за 2020−2022 годы связаны с нарушением работы систем дымоудаления и вентиляции, а также с отсутствием достаточного объема притока воздуха. Поэтому проверка дымоходов и вентиляционных каналов — неотъемлемая часть безопасной эксплуатации газового оборудования.
Согласно закону, проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов, и их очистка при необходимости, должна производиться не реже трех раз в год. А именно, в срок за семь дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее, чем через семь дней после его окончания.
НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ С ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ
2020−2022
53%
нарушение работы систем дымоудаления и вентиляции, а также с отсутствие достаточного объема притока воздуха
Почему растут риски
Однако нередко представители газовой службы сталкиваются с тем, что собственники жилья в многоквартирных домах категорически не допускают к себе в квартиру. А из-за таких «недопусков» могут пострадать все жители дома.
Ежегодно специалисты ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" проводят более миллиона технических обслуживаний внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. И порядка девяти тысяч технических обслуживаний проводятся на сетях многоквартирных жилых домах. С каждым абонентом проводится обязательный инструктаж о правилах безопасного использования газа.
По закону, отказ в доступе представителю специализированной организации для проведения техобслуживания может обернуться для недобросовестного гражданина административным штрафом на сумму до двух тысяч рублей. Затем в адрес абонента будут направлены два уведомления о предстоящем отключении голубого топлива. А в дальнейшем при отсутствии допуска последует приостановка подачи газа в квартиру или дом.
Специалисты ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» предупреждают, что техническое обслуживание, ремонт и замена газоиспользующего оборудования должны осуществляться только специализированной организацией, с которой заключен договор на техобслуживание и ремонт.
>1 000 000
9 000
технических обслуживаний на сетях многоквартирных жилых домов
технических обслуживаний внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
«В этом случае предусмотрена определенная законом процедура. Такому собственнику квартиры направляется два извещения о необходимости предоставления допуска для проведения техобслуживания газового оборудования. А в случае отказа информация направляется в Государственную жилищную инспекцию Ростовской области для принятия административной меры», — подчеркивает Илья Сафронов.
«Работы по техническому обслуживанию выполняются раз в год на основании договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, заключенного со специализированной организацией», — разъясняет заместитель гендиректора-главный инженер ПАО «Газпром газораспределение
Ростов-на-Дону» Илья Сафронов.
Старые печи
Еще одним немаловажным вопросом в Ростовской области остается использование газогорелочных устройств (УГОП). Причиной возникновения несчастных случаев при их эксплуатации становится несовершенство конструкции отопительной печи и газогорелочного устройства, а также отсутствия автоматики безопасности. Кроме того, срок службы газогорелочных устройств, которые использует население, превышает установленный заводом изготовителем срок эксплуатации.
С 2015 года при первичной газификации или реконструкции жилых домов проектирование таких газогорелочных устройств в Ростовской области было исключено. Однако сегодня население Ростовской области эксплуатирует более 50 тысяч УГОП.
В прошлом году сотрудники ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» заменили 700 устройств на современное отопительное газовое оборудование . А более трех тысяч УГОП, по разным причинам, отключили от системы газопотребления.
При выполнении техобслуживания специалисты газовой службы рекомендуют производить замену газогорелочных устройств на современные отопительные приборы.
«В ходе эксплуатации газогорелочного устройства абонент должен обеспечить извлечение шибера из конструкции отопительной печи и герметизацию образовавшегося отверстия. Также надо устранять трещины в кирпичной кладке печи, проверять тягу как при использовании печи, так и предварительно», - отмечает Илья Сафронов.
Безопасность — забота каждого
Избежать несчастных случаев при эксплуатации газовых приборов поможет соблюдение нескольких простых правил:
Запрещено перекрывать вентиляционные каналы и дымоходы. Необходимо не реже трех раз в год проверять состояние дымовых и вентиляционных каналов.
Запрещено самовольно подключать газовые приборы.
Запрещено использовать газовую плиту в целях отопления помещения.
Запрещено вмешиваться в работу автоматики безопасности, в том числе и отключать ее, самостоятельно ремонтировать газовое оборудование.
Также запрещено одновременно использовать механическую вытяжку, газовую колонку или отопительные приборы во избежание опрокидывания тяги.
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