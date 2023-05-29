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ТНС энерго Ростов-на-Дону

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» на протяжении 18 лет занимает лидирующие позиции на рынке электроэнергии в Ростовской области и получает высокую оценку со стороны своих клиентов и партнеров.
Обеспечение надежного бесперебойного электроснабжения Ростовской области, совершенствование качества клиентского обслуживания, создание максимально комфортных условий для потребителей — ключевые приоритеты деятельности компании.

Без бумажных счетов

тысяч жителей Ростовской области сегодня не только получают квитанции в электронном виде, но и уведомления о состоянии счета и сроках в личном кабинете.
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Электронная квитанция — бесплатная услуга, которая позволяет клиентам «ТНС энерго Ростов-на-Дону» не только получать счета на электронную почту, но и просматривать их в личном кабинете и мобильном приложении, что дает возможность не пропустить дату оплаты и избежать просрочек.
Оплатить квитанцию можно сразу по ссылке, указанной в письме. Больше нет необходимости вводить цифры лицевого счета или сумму к оплате. Никаких показаний, распечаток и сканированных копий. В мобильном приложении, так же как и личном кабинете, лицевой счет нужно ввести единожды при регистрации.
Оплатить квитанцию можно сразу по ссылке, указанной в письме. Больше нет необходимости вводить цифры лицевого счета или сумму к оплате. Никаких показаний, распечаток и сканированных копий. В мобильном приложении, так же как и личном кабинете, лицевой счет нужно ввести единожды при регистрации.
Существуют и другие приложения и сервисы для оплаты счетов за электроэнергию, которые могут быть удобнее для некоторых пользователей. Компания на протяжении многих лет сотрудничает с партнерами, среди которых: Почта России, СберБанк, Альфа-Банк, ВТБ и другие.
Партнёры
Если возникают вопросы или проблемы с оплатой, можно обратиться в службу поддержки, которая всегда готова помочь и решить любые вопросы.

Регистрация и личный кабинет

Подключить личный кабинет на сайте «ТНС энерго Ростов-на-Дону» очень просто.
На сайте rostov. tns-e.ru в правом верхнем углу экрана вы увидите надпись «личный кабинет». Клинкув по ней мышкой, вы попадете на страницу регистрации, где нужно будет ввести цифры лицевого счета, они указаны на каждой квитанции, а после нажать на кнопку — продолжить.
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После вам необходимо будет указать любую сумму платежа за последний год, отметить галочкой принятие условия на обработку персональных данных и условия соглашения об использовании диджитал-сервисов.
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Далее вам нужно будет придумать пароль и ввести его в соответствующее поле, а также указать адрес электронной почты, куда будет оправлено письмо с активной ссылкой для окончания регистрации.
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Зарегистрируйтесь прямо сейчас в личном кабинете «ТНС энерго Ростов-на-Дону»!
Зарегистрироваться
Мобильное приложение
Мобильное приложение — это тот же личный кабинет клиента. Абоненты, зарегистрированные в личном кабинете на сайте «ТНС энерго Ростов-на-Дону» или в приложении предыдущей версии, могут пользоваться им без регистрации. Для входа в приложение достаточно ввести номер лицевого счёта и уже имеющийся пароль от личного кабинета. Остальным клиентам нужно пройти процедуру регистрации.

Используя его, вы сможете управлять несколькими счетами одновременно, отслеживать потребление электроэнергии в режиме реального времени и получить своевременный ответ на интересующий вопрос.
Мобильное приложение — это тот же личный кабинет клиента. Абоненты, зарегистрированные в личном кабинете на сайте «ТНС энерго Ростов-на-Дону» или в приложении предыдущей версии, могут пользоваться им без регистрации. Для входа в приложение достаточно ввести номер лицевого счёта и уже имеющийся пароль от личного кабинета. Остальным клиентам нужно пройти процедуру регистрации.
Используя его, вы сможете управлять несколькими счетами одновременно, отслеживать потребление электроэнергии в режиме реального времени и получить своевременный ответ на интересующий вопрос.
К плюсам приложения можно отнести

Наблюдение за изменениями по своему лицевому счёту
История переданных показаний и оплат
Оплата счета за электроэнергию без комиссии
Общение со специалистами компании
Управление несколькими счетами
Передача показаний электросчётчика
Установите мобильное приложение «ТНС энерго» на свой смартфон
Использование онлайн-сервисов значительно упрощает процесс и повышает удобство для клиентов компании.
Ответы на самые частые вопросы
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» дорожит каждым клиентом, сочетая в себе оптимальную структуру управления и предоставляют широкий спектр услуг. Профессионализм сотрудников и использование самых современных технологий, обеспечивают устойчивое и динамичное развитие. Компания представлена в каждой административно-территориальной единице области, имеет 9 межрайонных отделений, 46 производственных участков и 11 дополнительных офисов.

Свыше 1200 высококвалифицированных специалистов, каждый день обеспечивают подачу электроэнергии в квартирах и домах жителей Донского региона.