Добавлять под управление можно только лицевые счета, на которые зарегистрирован личный кабинет и подключена электронная квитанция. Добавить можно только те счета, у которых есть личный кабинет. При привязке дополнительного лицевого счета Вам понадобится пароль от кабинета этого счета.
- На странице «Мои лицевые счета» укажите номер лицевого счета, которым хотите дополнительно управлять из этого кабинета, и нажмите кнопку «Найти лицевой счет».
- На экране появится адрес, на который зарегистрирован указанный счет. Если адрес верный, то укажите пароль от кабинета найденного счета и нажмите кнопку «Добавить счет». Если Вы не помните пароль, то нажмите на ссылку «Восстановить пароль».
- После добавления счета его карточка появится в разделе «Мои лицевые счета». Вы сможете перейти к нему, чтобы посмотреть информацию, передать показания, оплатить счет или воспользоваться другими возможностями, нажав на кнопку «Перейти к счету».
Таким образом, к одному кабинету можно привязать не более 10 счетов.