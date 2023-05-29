Мобильное приложение — это тот же личный кабинет клиента. Абоненты, зарегистрированные в личном кабинете на сайте «ТНС энерго Ростов-на-Дону» или в приложении предыдущей версии, могут пользоваться им без регистрации. Для входа в приложение достаточно ввести номер лицевого счёта и уже имеющийся пароль от личного кабинета. Остальным клиентам нужно пройти процедуру регистрации.

Используя его, вы сможете управлять несколькими счетами одновременно, отслеживать потребление электроэнергии в режиме реального времени и получить своевременный ответ на интересующий вопрос.