Как два танка об асфальт

история вооруженных мятежей в России и других странах

События 24 июня 2023 года в Ростове-на-Дону и федеральной трассе М-4 "Дон", безусловно, станут яркой страницей истории страны. Всего за одну ночь тихие провинциальные города на юге и в центре России приковали внимание всего мира. Финал уже известен, а мы вспоминаем, как начинались и чем заканчивались вооруженные мятежи в России и за ее пределами - каковы были их предпосылки, что происходило и какие последствия принесли эти перевороты.

События 3-4 октября 1993 года

Кульминация конфликта между Верховным советом и президентом Борисом Ельциным. В ответ на указ о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета депутаты приняли решение об отстранении Ельцина от власти. На сторону ВС встал вице-президент Александр Руцкой и ряд высших офицеров армии, сторонники парламента взяли здание мэрии. Последующий штурм "Останкино" был подавлен - сторонников ВС, пытавшихся прорваться в эфир расстреляли спецподразделения и военные. После ряда столкновений начался штурм здания Верховного совета. Поскольку армия и силовые структуры оказались на стороне Ельцина, депутаты вынуждены были сдаться.

События привели к усилению президентской власти, принятию новой Конституции и учреждению нового парламента - Федерального собрания (Госдума и Совет Федерации).

Августовский путч 1991 года

Вице-президент СССР Геннадий Янаев, ряд партийных функционеров и руководителей из ЦК КПСС, правительства СССР, армии и КГБ создали 18 августа 1991 года Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). Заговорщики выступили против подписания нового Союзного договора, предполагавшего новый вариант устройства страны - по сути, конфедерацию. В Москву ввели войска и объявили чрезвычайное положение. Из-за несогласованности и нерешительности членов ГКЧП запланированный ими штурм Белого Дома не состоялся, что привело к провалу мятежа и аресту заговорщиков уже 22 августа.

Провал путча предопределил победу демократических сил и последующий распад Советского Союза.

Корниловский мятеж

В августе 1917 года Верховный главнокомандующий Русской Армией Лавр Корнилов организовал вооруженное выступление с целью установить военную диктатуру. Мятеж происходил на фоне острого общественно-политического кризиса в России и падения авторитета Временного правительства. Корнилов повел войска на Петроград, однако железнодорожные пути удалось разобрать его противникам, а агитаторы большевиков, с которыми Временное правительство вступило в сговор, уговорили солдат сложить оружие. Руководители заговора были арестованы. 

В конечном итоге большевики показали себя единственной реальной силой, что во многом и спровоцировало Октябрьскую революцию.

Приход к власти адмирала Колчака

Первоначально адмирал Колчак был назначен военным и морским министром в Директории (Временном Всероссийском правительстве), утвердившейся в Омске как столице Российского государства. После ряда поражений от "красных" авторитет Директории значительно упал, особенно в глазах армии, к которой примкнул Совет министров. Недовольство военных привело к тому, что по формальному поводу члены Директории были отстранены от власти заговорщиками, ядро которых составили министры и офицеры. Так как воинские части были целиком на стороне Совета министров, сопротивления заговору не последовало.

Колчак был выбран на пост военного диктатор и сосредоточил в своих руках всю полноту власти, что позволило консолидировать антибольшевистские силы, которые переросли в то, что мы знаем под Белым движением, и организовать серьезное сопротивление Красной армии.

Мятеж Муравьёва (1918)

Эпизод гражданской войны в России в виде восстания восточных частей РККА 10 июля 1918 года против власти большевиков под руководством бывшего левого эсера и союзника большевиков Максима Муравьёва. Восстание было поднято под предлогом очередной войны с Германией и отказом от позорного Брестского мира.Выступил с инициативой создания так называемой Поволжской Советской республики, планировал привлечь на свою сторону чехословаков и офицеров. Муравьев силовым путем захватил Симбирск (Ульяновск), однако большевики подтянули латышских стрелков, ЧК и Красную гвардию и тайно подготовили засаду на заседании губернского исполкома. Муравьев оказал сопротивление аресту и был убит.

Мятеж командующего Донским корпусом Красной армии Филиппа Миронова в сентябре 1919 года.

После Октябрьской революции царский офицер и казак Филипп Миронов 1917 примкнул к большевикам. Во время Гражданской войны командовал крупными войсковыми формированиями. Пользовался весьма большой популярностью среди донского населения. Вступил в противостояние с Львом Троцким, обвиняя последнего в некомпетентном командовании, поднял восстание, к которому примкнули несколько донских советских полков. Восстание было подавлено силами под руководством Буденного, Миронова привели в чувство и даже доверили командование 2-й конной армией. Впоследствие был награжден за разгром сил Врангеля и изгнании остатков белых сил из Крыма. Однако, нажив врагов в партийном руководстве, был арестован в 1921 году и убит при невыясненных обстоятельствах часовым тюрьмы.

Военный переворот в Чили (1973)

Государственный переворот в Чили был осуществлён 11 сентября 1973 года армией и корпусом карабинеров. В результате переворота было свергнуто правительство коалиции левых сил Народное единство, а президент Сальвадор Альенде покончил с собой.

После прихода к власти социалиста Альенде, не пользовавшегося большой народной поддержкой, последовали массовые экспроприации и национализация поместий крупных латифундистов. Отъем предприятий вызвал недовольство Соединенных Штатов, капитал которых был вложен в сферу добычи меди. Недовольство населения, экономическое пике и внешнее давление привело к гражданской войне. При поддержке США, которые стремились низложить социалистическую власть, чилийские военные силовым путем захватили стратегические точки в столице Сантьяго. Мятеж закончился успешным штурмом президентского дворца, в ходе которого Альенде, отказавшийся сдаться, был убит.

Победа Пиночета привела к установлению режима военной диктатуры в Чили и массовым репрессиям. А сборная СССР не попала на чемпионат мира 1974, отказавшись играть в отборочном матче на национальном стадионе Сантьяго, который пиночетовцы превратили в концлагерь.

Режим "черных полковников" в Греции

21 апреля 1967 года (всего за несколько недель до выборов) группа армейских офицеров захватила власть путём государственного переворота. Успех во многом зависел от фактора неожиданности: в Афины ввели танки, которые заняли стратегические позиции, что позволило подчинить город. В последующие часы были арестованы около 10 тыс. политических активистов. К раннему утру вся Греция была в руках полковников, а все ведущие политики - в тюрьме. 

Король Константин Второй организовал в декабре того же года ответный переворот, но не сумел развить начальный успех. Контрпереворот провалился, король бежал в Италию, что позднее предопределило отказ от монархии в Греции в 1973 году. Из-за внутренних противостояний в структуре хунты и ряда неудач, в том числе провалу с оккупацией Турцией Северного Кипра, власть от "черных полковников" к 1974 году перешла в руки "старой гвардии" политиков. Деятели хунты, за небольшим исключением, были отданы под суд и приговорены к смертной казни, которая позднее была заменена пожизненным заключением.

Военный переворот во Вьетнаме (1963)

Переворот стал логичным финалом правления президента Южного Вьетнама Нго Динь Зьема, характеризующегося автократией, кумовством, семейным правлением. На протяжении десятилетия проводились массовые репрессии, а против президента неоднократно выступали военные - были предприняты две безуспешные попытки свергнуть режим. Сильное недовольство высказывали и буддисты, т.к. режим больше благоволил католикам - именно им предоставлялись многочисленные преференции как в гражданской, так и в армейской службе.

Президент знал о перевороте, но не предполагал, что некоторые на словах верные ему военачальники уже перешли на сторону заговорщиков. Переворот прошел гладко, поскольку повстанцы быстро захватили все ключевые объекты в столице - Сайгоне и перекрыли дороги, чтобы предотвратить проникновение верных президенту сил в город. Нго Динь Зьем в результате штурма своего дворца сдался военным. Впоследствии он с братом пытался бежать, но был повторно арестован и казнен без суда.

Военный переворот в Мьянме (2021)

1 февраля 2021 года военными были задержаны президент Мьянмы Вин Мьин и лидер правящей партии «Национальная лига за демократию», госсоветник и глава МИД Аун Сан Су Чжи. Военные, осуществившие переворот, назначили исполняющим обязанности президента вице-президента Мьина Шве, а всю полноту государственной власти передали главнокомандующему вооружёнными силами Мьянмы генералу Мин Аун Хлайну. Было объявлено чрезвычайное положение сроком на год.

Армия устроила переворот, не согласившись с проигранными выборами. В течение двух лет после этого проходили массовые акции протеста, но несмотря на них, развернувшуюся гражданскую войну и международное давление, военные не упустили власть из своих рук.