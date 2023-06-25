События 24 июня 2023 года в Ростове-на-Дону и федеральной трассе М-4 "Дон", безусловно, станут яркой страницей истории страны. Всего за одну ночь тихие провинциальные города на юге и в центре России приковали внимание всего мира. Финал уже известен, а мы вспоминаем, как начинались и чем заканчивались вооруженные мятежи в России и за ее пределами - каковы были их предпосылки, что происходило и какие последствия принесли эти перевороты.
Кульминация конфликта между Верховным советом и президентом Борисом Ельциным. В ответ на указ о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета депутаты приняли решение об отстранении Ельцина от власти. На сторону ВС встал вице-президент Александр Руцкой и ряд высших офицеров армии, сторонники парламента взяли здание мэрии. Последующий штурм "Останкино" был подавлен - сторонников ВС, пытавшихся прорваться в эфир расстреляли спецподразделения и военные. После ряда столкновений начался штурм здания Верховного совета. Поскольку армия и силовые структуры оказались на стороне Ельцина, депутаты вынуждены были сдаться.
События привели к усилению президентской власти, принятию новой Конституции и учреждению нового парламента - Федерального собрания (Госдума и Совет Федерации).
Вице-президент СССР Геннадий Янаев, ряд партийных функционеров и руководителей из ЦК КПСС, правительства СССР, армии и КГБ создали 18 августа 1991 года Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). Заговорщики выступили против подписания нового Союзного договора, предполагавшего новый вариант устройства страны - по сути, конфедерацию. В Москву ввели войска и объявили чрезвычайное положение. Из-за несогласованности и нерешительности членов ГКЧП запланированный ими штурм Белого Дома не состоялся, что привело к провалу мятежа и аресту заговорщиков уже 22 августа.
Провал путча предопределил победу демократических сил и последующий распад Советского Союза.
В августе 1917 года Верховный главнокомандующий Русской Армией Лавр Корнилов организовал вооруженное выступление с целью установить военную диктатуру. Мятеж происходил на фоне острого общественно-политического кризиса в России и падения авторитета Временного правительства. Корнилов повел войска на Петроград, однако железнодорожные пути удалось разобрать его противникам, а агитаторы большевиков, с которыми Временное правительство вступило в сговор, уговорили солдат сложить оружие. Руководители заговора были арестованы.
В конечном итоге большевики показали себя единственной реальной силой, что во многом и спровоцировало Октябрьскую революцию.
Первоначально адмирал Колчак был назначен военным и морским министром в Директории (Временном Всероссийском правительстве), утвердившейся в Омске как столице Российского государства. После ряда поражений от "красных" авторитет Директории значительно упал, особенно в глазах армии, к которой примкнул Совет министров. Недовольство военных привело к тому, что по формальному поводу члены Директории были отстранены от власти заговорщиками, ядро которых составили министры и офицеры. Так как воинские части были целиком на стороне Совета министров, сопротивления заговору не последовало.
Колчак был выбран на пост военного диктатор и сосредоточил в своих руках всю полноту власти, что позволило консолидировать антибольшевистские силы, которые переросли в то, что мы знаем под Белым движением, и организовать серьезное сопротивление Красной армии.
Эпизод гражданской войны в России в виде восстания восточных частей РККА 10 июля 1918 года против власти большевиков под руководством бывшего левого эсера и союзника большевиков Максима Муравьёва. Восстание было поднято под предлогом очередной войны с Германией и отказом от позорного Брестского мира.Выступил с инициативой создания так называемой Поволжской Советской республики, планировал привлечь на свою сторону чехословаков и офицеров. Муравьев силовым путем захватил Симбирск (Ульяновск), однако большевики подтянули латышских стрелков, ЧК и Красную гвардию и тайно подготовили засаду на заседании губернского исполкома. Муравьев оказал сопротивление аресту и был убит.
После Октябрьской революции царский офицер и казак Филипп Миронов 1917 примкнул к большевикам. Во время Гражданской войны командовал крупными войсковыми формированиями. Пользовался весьма большой популярностью среди донского населения. Вступил в противостояние с Львом Троцким, обвиняя последнего в некомпетентном командовании, поднял восстание, к которому примкнули несколько донских советских полков. Восстание было подавлено силами под руководством Буденного, Миронова привели в чувство и даже доверили командование 2-й конной армией. Впоследствие был награжден за разгром сил Врангеля и изгнании остатков белых сил из Крыма. Однако, нажив врагов в партийном руководстве, был арестован в 1921 году и убит при невыясненных обстоятельствах часовым тюрьмы.
Государственный переворот в Чили был осуществлён 11 сентября 1973 года армией и корпусом карабинеров. В результате переворота было свергнуто правительство коалиции левых сил Народное единство, а президент Сальвадор Альенде покончил с собой.
После прихода к власти социалиста Альенде, не пользовавшегося большой народной поддержкой, последовали массовые экспроприации и национализация поместий крупных латифундистов. Отъем предприятий вызвал недовольство Соединенных Штатов, капитал которых был вложен в сферу добычи меди. Недовольство населения, экономическое пике и внешнее давление привело к гражданской войне. При поддержке США, которые стремились низложить социалистическую власть, чилийские военные силовым путем захватили стратегические точки в столице Сантьяго. Мятеж закончился успешным штурмом президентского дворца, в ходе которого Альенде, отказавшийся сдаться, был убит.
Победа Пиночета привела к установлению режима военной диктатуры в Чили и массовым репрессиям. А сборная СССР не попала на чемпионат мира 1974, отказавшись играть в отборочном матче на национальном стадионе Сантьяго, который пиночетовцы превратили в концлагерь.
21 апреля 1967 года (всего за несколько недель до выборов) группа армейских офицеров захватила власть путём государственного переворота. Успех во многом зависел от фактора неожиданности: в Афины ввели танки, которые заняли стратегические позиции, что позволило подчинить город. В последующие часы были арестованы около 10 тыс. политических активистов. К раннему утру вся Греция была в руках полковников, а все ведущие политики - в тюрьме.
Король Константин Второй организовал в декабре того же года ответный переворот, но не сумел развить начальный успех. Контрпереворот провалился, король бежал в Италию, что позднее предопределило отказ от монархии в Греции в 1973 году. Из-за внутренних противостояний в структуре хунты и ряда неудач, в том числе провалу с оккупацией Турцией Северного Кипра, власть от "черных полковников" к 1974 году перешла в руки "старой гвардии" политиков. Деятели хунты, за небольшим исключением, были отданы под суд и приговорены к смертной казни, которая позднее была заменена пожизненным заключением.
Переворот стал логичным финалом правления президента Южного Вьетнама Нго Динь Зьема, характеризующегося автократией, кумовством, семейным правлением. На протяжении десятилетия проводились массовые репрессии, а против президента неоднократно выступали военные - были предприняты две безуспешные попытки свергнуть режим. Сильное недовольство высказывали и буддисты, т.к. режим больше благоволил католикам - именно им предоставлялись многочисленные преференции как в гражданской, так и в армейской службе.
Президент знал о перевороте, но не предполагал, что некоторые на словах верные ему военачальники уже перешли на сторону заговорщиков. Переворот прошел гладко, поскольку повстанцы быстро захватили все ключевые объекты в столице - Сайгоне и перекрыли дороги, чтобы предотвратить проникновение верных президенту сил в город. Нго Динь Зьем в результате штурма своего дворца сдался военным. Впоследствии он с братом пытался бежать, но был повторно арестован и казнен без суда.
1 февраля 2021 года военными были задержаны президент Мьянмы Вин Мьин и лидер правящей партии «Национальная лига за демократию», госсоветник и глава МИД Аун Сан Су Чжи. Военные, осуществившие переворот, назначили исполняющим обязанности президента вице-президента Мьина Шве, а всю полноту государственной власти передали главнокомандующему вооружёнными силами Мьянмы генералу Мин Аун Хлайну. Было объявлено чрезвычайное положение сроком на год.
Армия устроила переворот, не согласившись с проигранными выборами. В течение двух лет после этого проходили массовые акции протеста, но несмотря на них, развернувшуюся гражданскую войну и международное давление, военные не упустили власть из своих рук.