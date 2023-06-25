Режим "черных полковников" в Греции

21 апреля 1967 года (всего за несколько недель до выборов) группа армейских офицеров захватила власть путём государственного переворота. Успех во многом зависел от фактора неожиданности: в Афины ввели танки, которые заняли стратегические позиции, что позволило подчинить город. В последующие часы были арестованы около 10 тыс. политических активистов. К раннему утру вся Греция была в руках полковников, а все ведущие политики - в тюрьме.



Король Константин Второй организовал в декабре того же года ответный переворот, но не сумел развить начальный успех. Контрпереворот провалился, король бежал в Италию, что позднее предопределило отказ от монархии в Греции в 1973 году. Из-за внутренних противостояний в структуре хунты и ряда неудач, в том числе провалу с оккупацией Турцией Северного Кипра, власть от "черных полковников" к 1974 году перешла в руки "старой гвардии" политиков. Деятели хунты, за небольшим исключением, были отданы под суд и приговорены к смертной казни, которая позднее была заменена пожизненным заключением.