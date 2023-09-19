Ежегодно редакция RostovGazeta представляет свою версию рейтинга самых богатых жителей Ростовской области. Прошедший год стал нелегким испытанием для предпринимателей, кто-то сумел приспособиться и улучшить свои позиции, а кто-то, наоборот, утратил часть своего состояния. В рамках исследования редакции можно судить о том, кто лучше всех в регионе адаптировался к новой реальности.
1) Сделали выборку крупнейших компаний, зарегистрированных в регионе, по основным финансовым показателям: это чистые активы, чистая прибыль и выручка
2) Исключили организации с участием государства и федеральные холдинги. Большинство предприятий с иногородними или уехавшими собственниками тоже были вычеркнуты. Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе.
3) Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе. Посчитали, сколько на эту долю приходится денег, исходя из финансовых показателей компаний. Если у компании несколько собственников, то изучили и их активы.
4) Проверили, какие еще компании, не вошедшие в выборку, принадлежат этим собственникам. Посчитали, сколько денег приходится на долю каждого из бенефициаров.
5) Ранжировали получившийся список бизнесменов по каждому из трех экономических показателей и выставили им баллы.
6) Суммировали баллы за чистые активы, прибыль и выручку. Снова ранжировали — и вот итоговый рейтинг.
Топ-100 получился максимально объективным с точки зрения математики, но само собой, со своими нюансами.
Для анализа использовались данные ЕГРЮЛ и отчётность компаний, опубликованная в открытых реестрах. В некоторых случаях актуальная информация о собственниках неизвестна, поскольку предприятия в форме АО и ЗАО имеют право не раскрывать эти данные. Поэтому использовались в том числе публикации СМИ, официальные сайты самих компаний, где неоднократно озвучивалось имя владельца, он сам давал комментарии и так далее.
Мы не учитывали личное имущество, недвижимость и прочие активы, которые невозможно объективно отследить силами редакции. В рейтинге могут оказаться номинальные владельцы бизнеса, за которыми скрываются реальные бенефициары.
Номинации "вне конкурса"
В раздел "Многоимущие" включены бизнесмены, на которых формально ничего не записано или они скрываются в запутанных схемах владения, но в регионе все знают об их состоятельности.
Самый богатый человек в Ростовской области. Чистая прибыль бизнесмена — более 6,7 млрд рублей, а выручка — 138,5 млрд рублей. Он владеет 17-ю компаниями в Ростовской области, которые в основном занимаются агробизнесом. Вероятно, первым местом в нашем рейтинге Викулов Вадим Иванович обязан выводу из офшора компании «Астон». Она приносит бизнесмену более 127 млрд рублей выручки.
ООО "АГЕНТСТВО АСТОН ЭНТЕРПРАЙЗ"
ООО "АГЕНТСТВО КАВКАЗ-ЛОГИСТИК"
ООО "АДСК"
ООО "АИР"
ООО "АСВА"
ООО "АСТОН КРАХМАЛО-ПРОДУКТЫ"
ООО "АСТОН ЭНТЕРПРАЙЗ"
ООО "АСТОН"
ООО УК "АСТОН"
ООО "АСТОН-АГРО"
ООО "АСТОН-ПОВОЛЖЬЕ"
ООО "КАВКАЗ-ЛОГИСТИК"
ООО "КРУТОЯРСКОЕ"
ООО КПЗ "НОВЛЯНСКИЙ"
ООО "ТЕМИРИНДА"
ООО "ТРЭВЕЛЕР ШИППИНГ"
ООО "ЮБИЛЕЙНОЕ"
Ходыкин Петр Викторович — владелец крупнейшего в России зернотрейдера «Риф». Ему принадлежит 100 % акций ООО «Агро-Технология», ООО «Югагрохолдинг» и ООО «Колос». Компания «Риф» перешла под контроль своего основателя только весной 2022 года. Ранее зернотрейдер находился под влиянием GTCS Trading (ОАЭ). Уверенное второе место рейтинга самых богатых людей Ростовской области.
ООО "БАЛАБИНСКОЕ"
ООО "БАЛАБИНСКОЕ"
ООО "ТД РИФ"
ООО "ЮГАГРОХОЛДИНГ"
Вот уже второй год подряд Рязанов Юрий Викторович занимает в рейтинге самых богатых людей Ростовской области стабильное третье место. У него много регалий: вице-президент промышленного союза «Новое Содружество», издатель, продюсер, режиссёр, сценарист и руководитель фонда поддержки развития общества «Наши дети», глава кинокомпании «Вверх» и совладелец фонда «Полиция нравов». Однако в рейтинге богатых г-н Рязанов ценится прежде всего за свои деньги. Сумма выручки Юрия Викторовича составила 30,9 млрд рублей. Он оказался самым богатым среди своих компаньонов по «Ростсельмашу» Дмитрия Удраса и Константина Бабкина.
ООО "БЦ ФОРУМ"
ООО "ВАЛДАЙСКИЙ ТЕННИСНЫЙ КЛУБ"
ООО "ВЕГАС"
ООО "ДОЛСТ НИВА"
ООО "ЗАВОД КОНОРД"
ООО "КЗ РОСТСЕЛЬМАШ"
ООО "КЛЕВЕР"
ООО "КМСЦ"
ООО "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ"
ООО "МЕТАЛЛКОМ"
ООО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"
ООО "НОВАЯ ДИНАМИКА"
ООО "НОВОЕ СОДРУЖЕСТВО"
ООО "ОАЗИС-РОСТОВ"
ООО "ОРИОН"
ООО "ПХ НИВА"
ООО "РЛЗ"
ООО "РПРЗ"
ООО ПАО "РОСТСЕЛЬМАШ"
ООО "РОСТСЕЛЬМАШЭНЕРГОСБЫТ"
ООО "РСМЭ"
ООО "САНСТАЙЛООО ПАО КБ "СЕЛЬМАШБАНК"
ООО "ТК РОСТСЕЛЬМАШ"
ООО "ФЕРРУМ"
ООО "ЦПТ АГРОЦИФРА"
ООО "ЮРР"
Известный в Ростовской области «семечковый магнат» Кислов Сергей Васильевич сдал позиции. До 2023 года он в двух топах самых богатых занимал первую строчку. Бизнесмен владеет крупнейшим агрохолдингом ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ», 100 % акций принадлежат именно Кислову. Кроме того, в его портфеле находится еще 45 компаний. Сумма выручки по итогам 2022 года составила 120,2 млрд рублей.
ООО "БАЗКОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
ООО "БКХП"
ООО "ВЕРНИСАЖ"
ООО "ДОНСКАЯ ГОФРОТАРА ХОЛДИНГ"
ООО "ДОНСКАЯ ГОФРОТАРА"
ООО "ЗЕМКОМБАНК"
ООО "ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА"
ООО "ИППОДРОМ РОСТОВСКИЙ"
ООО "КОНКУР"
ООО "КРАЙ СОЛНЦА"
ООО "ЛАБИНСКИЙ МЭЗ"
ООО "ЛАВЕ"
ООО "ЛИХОВСКОЕ ХПП"
ООО "ЛУЧ ЮГ"
ООО КХП "МИЛЛЕРОВО"
ООО "МИТРОФАНОВСКОЕ ХПП"
ООО "МЭЗ АННИНСКИЙ"
ООО "МЭЗ ЮГ РУСИ"
ООО "МЭЗ"
ООО "ОЛЬГИНКА"
ООО "ПАВЛОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
ООО "ПЕРВОМАЙСКИЙ КХП"
ООО "ЧЕРНЯНСКИЙ ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ"
ООО "РАЗВИТИЕ"
ООО "РОДНИЧОК"
ООО "РОСТОВСКИЙ ИППОДРОМ"
ООО "РЫБАЧОК"
ООО "СИСТЕМА"
ООО "СКАЧКИ"
ООО "СТЕПНЯК"
ООО "ТАМАНСКОЕ ХПП"
ООО "ТАРАСОВСКИЙ КХП"
ООО "УРАЗОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
ООО "УСПЕНСКОЕ ХПП"
ООО "ФИНАНС ЮГ РУСИ"
ООО "ФИШ КО"
ООО "ХЛЕБОЗАВОД ЮГ РУСИ ХОЛДИНГ"
ООО "ХЛЕБОЗАВОД ЮГ РУСИ"
ООО "ЦЕЛИНХЛЕБОПРОДУКТ"
ООО "ЧАЙКА"
ООО "ШИПИНГ"
ООО "ЭКСПЕДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ ЮГ РУСИ"
ООО "ЭНЗИМЕДИКА РУС"
ООО "ЮГ РУСИ"
ООО "ЮГ РУСИ-ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА"
ООО "ЮГИНВЕСТСТРОЙ"
Удрас Дмитрий Александрович — на пятом месте в рейтинге богатейших в Ростовской области. Олигарх в связке с друзьями — однокурсниками (Юрий Рязанов и Константин Бабкин) владеет несколькими успешными компаниями. Всего же Удрас является учредителем или бенефициаром 25 компаний. Напомним, в рейтинг 2022 года он вошел с 22 компаниями. Общая выручка компаний Дмитрия Александровича превышает 30,9 млрд рублей. У трех товарищей бизнес поделен строго поровну — во многих компаниях они владеют по 33,33 % акций.
ООО "АГРОВЕКТОР"
ООО "БЦ ФОРУМ"
ООО "ВАЛДАЙСКИЙ ТЕННИСНЫЙ КЛУБ"
ООО "ВЕГАС"
ООО "ДОЛСТ НИВА"
ООО "ЗАВОД КОНОРД"
ООО "КЗ РОСТСЕЛЬМАШ"
ООО "КЛЕВЕР"
ООО "КМСЦ"
ООО "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ"
ООО "МЕТАЛЛКОМ"
ООО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"
ООО "НОВАЯ ДИНАМИКА"
ООО "НОВОЕ СОДРУЖЕСТВО"
ООО "ОАЗИС-РОСТОВ"
ООО "ОРИОН"
ООО "ПХ НИВА"
ООО "РЛЗ"
ООО "РПРЗ"
ООО ПАО "РОСТСЕЛЬМАШ"
ООО "РОСТСЕЛЬМАШЭНЕРГОСБЫТ"
ООО "РСМЭ"
ООО "САНСТАЙЛООО ПАО КБ "СЕЛЬМАШБАНК"
ООО "ТК РОСТСЕЛЬМАШ"
ООО "ФЕРРУМ"
ООО "ЦПТ АГРОЦИФРА"
ООО "ЮРР"
Самая богатая женщина Ростовской области. Делами в ООО «АГРОКОМ ХОЛДИНГ» заведует ее муж Иван Саввиди, хотя, 100% акций компании принадлежит Киряки Георгиевне. Вероятно, такая же ситуация происходит и с остальными 36-ю компаниями в портфеле бизнесвумен. Не исключено, что у части компаний Киряки Георгиевна выступает только номинальным владельцем. Общая выручка предприятий Саввиди за прошлый год составила более 25,1 млрд рублей, а чистые активы — более 28,7 млрд рублей.
ООО "АГРОКОМ ХОЛДИНГ"
ООО "АГРОКОМ-СТАВРОПОЛЬ"
ООО "АКСАЙСТРОЙПРОМ"
ООО "АПИК"
ООО "АПК 21 ВЕК"
ООО "АРТЕМИДА-ДОН"
ООО "АТЛАНТИС-ПАК"
ООО "ВКУС СТАВРОПОЛЬЯ"
ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ ДОН"
ООО "ДОНСКОЙ ОСЕТР"
ООО "ЗОЛОТОВСКОЕ"
ООО "ИНСТИТУТ ПРОЕКТПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ"
ООО "КАЗАЧКА"
ООО "КЛЕОНИКИ"
ООО "КРАСНОАРМЕЙСКАЯ"
ООО "МД"
ООО "МИР ФИНАНСОВ"
ООО "МКЦ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
ООО "НАНСЕНА"
ООО "ОЛИМПИК ДРИМ"
ООО "ПАНАЦЕЯ"
ООО МСО"
ООО "ПАРК"
ООО "ПРЕМИУМ ОТЕЛЬ РОСТОВ"
ООО "РЗ № 412"
ООО "РКЗ-ТАВР"
ООО "РКО"
ООО "РОСТОВ-АРТ"
ООО "СТАВРОПОЛЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
ООО "СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКТИВ"
ООО "ТАВР-ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС"
ООО "ТРОЯ"
ООО "УТИНЫЙ ОСТРОВ"
ООО "ФИРМА АКВА-ДОН"
ООО "ФОРВАРД +"
ООО "ХАЛЯЛЬ-ДОН"
ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АВТОВОКЗАЛ"
ООО "ЯМС"
Денисов Александр Владимирович – новый участник рейтингов богатых от RostovGazeta. Бизнесмен владеет группой компаний «Форте». Всего их девять и вместе они приносят г-ну Денисову 29,1 млрд рублей выручки, а также 5,9 млрд рублей чистых активов.
ООО "БЦ ФОРТЕ"
ООО "ФОРТЕ АВТО ГМБХ"
ООО "ФОРТЕ КЛИМАТ ГМБХ"
ООО "ФОРТЕ ЛОДЖИСТИКС ГМБХ"
ООО "ФОРТЕ МЕТАЛС ГМБХ"
ООО "ФОРТЕ ПРОМ ГМБХ"
ООО "ФОРТЕ ПРОМ СТИЛ ГМБХ"
ООО "ФОРТЕ ТУЛС ГМБХ"
ООО "ФОРТЕ ХОУМ ГМБХ"
Рогачкину Павлу Алексеевичу принадлежат в Ростовской области несколько компаний, которые занимаются строительством и обслуживанием дорог: ООО «Автобан», ООО «Магистраль», ООО «Миллеровское ДСУ», ООО «Ростовское ДСУ», ООО «Таганрогское ДСУ», ООО «Тацинское ДСУ», ООО «Т-транс». Ему принадлежит 50 % ООО «Горняк», занимающиеся добычей и первичной обработкой известняка и гипсового камня, треть ООО «ДЛС», специализирующейся на работе с ценными бумагами. Сумма годовой чистой выручки бизнесмена составила 16,2 млрд рублей.
ООО "ГОРНЯК"
ООО "ДЛС"
АО "ДОРСПЕЦСТРОЙ"
ООО "МАСИКС"
ООО "ПО КМЗ РАДУГА"
ООО "СПК РУДА-АГРО"
ООО "Т-ТРАНС"
ООО "ЮГВЗРЫВПРОМ"
Владеет 17 компаниями совместно с родственниками (Светлана Ярошенко и Сергей Ярошенко). Выручка всех его предприятий за «санкционный» год составила 8,5 млрд рублей. Кроме успешного бизнеса, у Ярошенко Александра Владимировича, явно, есть политические амбиции. Он является членом регионального политического совета «Единой России» и одновременно президентом одного из крупнейших аграрных холдингов «Урал-Дон».
ООО "БАГАЕВСК-АГРО"
ООО "БЕРЕЗОВСКОЕ"
ООО "ГУКОВСКИЙ КИРПИЧ"
ООО "ИМЕНИ ЛИТУНОВА"
ООО "КАГАЛЬНИК-АГРО"
ОАО "КАГАЛЬНИЦКИЙ ЭЛЕВАТОР"
ООО "КОММЕРЦИЯ"
ООО "КОМСТРОЙ"
ООО "РОСТ-ПАК"
ООО "СТЫЧНОЕ"
ООО "СХП МЕЧЕТИНСКОЕ"
ООО "УРАЛ-ДОН-АГРОСЕРВИС"
ООО "УРАЛ-ДОН-М"
ООО "УРАЛ-ДОН-СНАБ"
ООО "УРАЛ-ДОН-ТРЕЙДИНГ"
ООО "УРАЛ-ДОН-ФИНАНС"
ООО "ХОЛДИНГ-УРАЛ-ДОН"
Бабкин Константин Анатольевич еще в 2000-м году вместе с Дмитрием Удрасом и Юрием Рязановым – однокурсниками по московскому Физтеху – стали владельцами ОАО «Ростсельмаш». Сегодня всего трое владеют почти двумя десятками компаний. Однако Константина Бабкина по итогам рейтинга самых богатых людей Ростовской области можно назвать самым бедным в этом трио. Его выручка составила 9,4 млрд рублей, что почти на 20 млрд рублей меньше, чем у каждого из его компаньонов.
ООО "ЗАВОД КОНОРД"
АО "КЛЕВЕР"
ООО "МЕТАЛЛКОМ"
ООО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"
ООО "НОВОЕ СОДРУЖЕСТВО"
ООО "РЛЗ"
ООО "РПРЗ"
ООО "ТК РОСТСЕЛЬМАШ"
ООО "ФЕРРУМ"
ООО "ЦПТ АГРОЦИФРА"
ООО "ЮРР"
Доценко Олега Геннадьевича называют «табачным королем» Ростовской области. Бизнесмен владеет 100 % акций ООО «Меотида» и 50 % акций ООО «Логистик — Союз». Всего на двух компаниях в собственности, несмотря на жесткие санкции, предприниматель получил 23,2 млрд рублей выручки. Широкой общественности Доценко малоизвестен. 11-е место рейтинга самых богатых людей Ростовской области.
ООО "ЛОГИСТИК-СОЮЗ"
ООО "МЕОТИДА"
На 12-м месте в рейтинге богатых предпринимателей Ростовской области. Основная деятельность бизнесмена – организация и проведение азартных игр. В его владении полном или частичном находится шесть компаний. Все они приносят бизнесмену почти 22 млрд рублей годовой выручки. Не только в Ростове Сергей Борисович считается богатейшим гражданином. На звание богатейшего человека его номинировали и в Македонии в 2017 году.
ООО "БЕТСИТИ"
ООО "ПРЕМИУМСТРОЙ"
ООО "СЕМИМОЛ"
ООО "СИС ГОСПИТАЛЬ"
ООО "СИС ОТЕЛЬ"
ООО "ФОРТУНА"
Ульянов Андрей Сергеевич — малоизвестный Ростову бизнесмен. Тем не менее он сумел выбиться в топ-15 самых богатых людей региона. Ульянов владеет всего одной компанией ООО «Ростра-Рд», которая приносит ему 10,2 млрд рублей выручки.
ООО "РОСТРА-РД"
Черкезов Владимир Аванесович практически ежегодно входит в 30-ку лидеров рейтинга богатых ростовчан. Бизнесмену принадлежат две компании, которые приносят ему 14,5 млрд рублей чистыми активами. Однако Владимир Аванесович параллельно ведению бизнеса также активно участвует в политической жизни Ростовской области. Он является депутатом Законодательного Собрания Ростовской области V-VI созыва от «Единой России».
ООО "АГРОФИРМА ЦЕЛИНА"
ЗАО "КИРОВСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД"
Суслин Александр Юрьевич в прямом смысле черпает богатство из недр земли. Ему принадлежат компании по разработке карьеров и добыче глины, песка и других земельных материалов «Сталекс запад», «Сталекс центр», «Институт южниигипрогаз», ООО «Кредо», ООО «Крымгеопром», ООО «Экокрымпром». Годовой доход Александра Суслина превышает 14 млрд рублей. 15-е место рейтинга самых богатых людей Ростовской области.
ООО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ"
ООО "КРЕДО"
ООО "КРЫМГЕОПРОМ"
ООО "СТАЛЕКС ЗАПАД"
ООО "СТАЛЕКС ЦЕНТР"
ООО "ЭКОКРЫМПРОМ"
Жителям Ростовской области Суховенко Сергей Леонидович известен как владелец группы компаний «Бизон» (торговля техникой и запчастями). Кроме этого, он выступает хозяином нескольких управляющих компаний в Ростовской области. Всего бизнесмену принадлежат 15 компаний, которые приносят ему 9,2 млрд рублей выручки. 16-е место рейтинга самых богатых жителей Ростовской области.
ООО "БИЗОН ДСТ"
ООО "БИЗОН ЮГ"
ООО "БИЗОН-МИЛЛЕРОВО"
ООО "БИЗОН-НОВОКУБАНСК"
ООО "БИЗОН-ОРЛОВСКИЙ"
ООО "БИЗОН-ТРЕЙД"
ООО "ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ВОЛГОГРАДА"
ООО "ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИПАТОВО"
ООО "ЗАПЧАСТИ ДЛЯ МОРОЗОВСКА"
ООО "ЗАРЯ ДОНА"ООО "КРАСНОКУТСКОЕ"
ООО "МД РОСТОВ"
ООО "МИСТРАЛЬ"
ООО "УК АГРОТЕХНОПАРК"
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Кузин Константин Витальевич владеет четырьмя компаниями в Ростовской области. Ему принадлежит 56,5 5% компании «Ситилайф», которая занимается управлением недвижимостью. Также он выступает совладельцем ООО «Вотерфолл про» ООО «Квадро» и ООО «Орглитмаш». На своем портфеле бизнесмен зарабатывает 9,8 млрд рублей. 17-е место рейтинга самых богатых людей Ростовской области.
ООО "ВОТЕРФОЛЛ ПРО"
ООО "КВАДРО"
ООО "ОРГЛИТМАШ"
ООО "СИТИЛАЙФ"
Косметология творит чудеса не только со внешностью, но и с деньгами владельцев косметологических центров. Именно к ним и относится Андреев Игорь Владимирович.Бизнесмену из Ростова принадлежит косметологическая клиника «Эстетика». Кроме этого, он владеет половиной компаний «Сталекс запад» и «Сталекс центр». Общая выручка Андреева – более 12 млрд рублей. 18-е место рейтинга самых богатых жителей Ростовской области.
ООО "ГЕРКУЛЕС"
ООО "ДГМЗ №2"
ООО "ДМЗ"
ООО "ДМПЗ"
ООО "КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ЭСТЕТИКА"
ООО "ПАРК КРИСТАЛЛ"
ООО "СИТИ-ЗЕТ"
ООО "СТАЛЕКС ЗАПАД"
ООО "СТАЛЕКС ЦЕНТР"
ООО "ТД ГОРНЯК"
В 20-ку лидеров рейтинга самых богатых людей Ростовской области всего с одной компанией удалось войти Крамаренко Андрею Александровичу. Его компания называется ООО «Сройторг». Все 100 % акций принадлежат герою нашего рейтинга. Выручка бизнесмена по итогам 2022 года составила 6,8 млрд рублей.
ООО "СТРОЙТОРГ"
Максимченко Александр Владимирович опустился в рейтинге самых богатых людей Ростовской области сразу на шесть строчек. В рейтинге 2022 года он занимал 14-ю позицию. По последним данным сумма его активов составляет чуть более 4 млрд рублей.
ООО "ГУКОВСКИЙ КАРЬЕР"
АО "ИМ.Т.Г.ШЕВЧЕНКО"
ООО "МАНЫЧ-АГРО"
ООО "ТЕРМИНАЛ"
ООО "ПКФ НБ-ЦЕНТР"
Во владении Гончарова Александра Евгеньевича находится доля в компании по выращиванию однолетних культур – ООО «Индустриальное». Кроме него, в портфеле донского бизнесмена находятся доли еще семи аграрных компаний. Сумма выручки г-на Гончарова за прошлый год составила 7 млрд рублей. 21-е место рейтинга самых богатых людей Ростовской области.
ООО "ИНДУСТРИАЛЬНОЕ"
ООО "ПОБЕДА"
ООО "СВЕТЛЫЙ"
ООО "АФ ЗЕЛЁНАЯ РОЩА"
ООО "МАЛЬЧЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
ООО "ПРИДОНЬЕ"
ООО "РОДИНА"
ООО "СПЕКТР"
Докукину Алексею Николаевичу полностью принадлежат шесть компаний: ООО «Алекомашинери», ООО «Апоалеко-полимеры», ООО «Никагрупп», ООО «Ника», ООО «ТМ» и ООО «Паритет». Почти все они занимаются производством оборудования специального назначения и приносят предпринимателю 5,4 млрд рублей выручки. 22-е место рейтинга самых богатых людей Ростовской области.
ООО "АЛЕКО МАШИНЕРИ"
ООО "АПО АЛЕКО-ПОЛИМЕРЫ"
ООО "НИКА ГРУПП"
ООО "НИКА"
ООО "ПАРИТЕТ"
ООО "ТМ"
Расклад 2022-2023 годов сильно изменил положение Филобока Сергея Викторовича в обществе ростовских предпринимателей. По итогам прошлогоднего рейтинга самых богатых он занимал 38-е место. В этот раз ему удалось войти в 30-ку лучших. Это притом, что в его владении находится одна-единственная фирма «Группа «Техноком». Она приносит бизнесмену 7 млрд рублей выручки в год.
ООО "ГРУППА "ТЕХНОКОМ"
Сериков Дмитрий Викторович владеет в Ростовской области виноградным хозяйством ООО «Виноградники Варваровки». Кроме этого, ему также принадлежит доля в логистической и транспортной компаниях. Всего во владении Серикова находится пять предприятий с общегодовой выручкой 3,5 млрд рублей. 24-е место рейтинга самых богатых людей Ростовской области.
ООО "АРКТИКА"
ООО "ВИНОГРАДНИКИ ВАРВАРОВКИ"
ООО "ЕВРОЛОГИСТИК"
ООО "ИНПРОМ"
ООО "МЕЖДУНАРОДНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"
Сидоркин Игорь Викторович попал в список самых богатых людей Ростовской области впервые. В его собственности находится шесть компаний по ремонту бытовой техники. Бизнесмену удается демонстрировать выручку более 6,5 млрд рублей в год.
ООО "ДИОРИТ СЕРВИС"
ООО "ДИОРИТ"
ООО "ДИОРИТ-ТЕХНИС"
ООО "ДИОРИТ-ТЕХНО"
ООО "ДИОРИТ-ТРАНЗИТ"
ООО "ТЕРМИНАЛ-ИНТЕР"
Вальдмана Леонида Ефимовича можно назвать самым богатым бизнесменом в сфере издательского дела в Ростовской области. Ему принадлежит десять компаний, которые занимаются оптовой торговлей, книгами, газетами и журналами. По итогам 2022 года сумма выручки донского предпринимателя составила 3,9 млрд рублей.
ООО "АСА"
ООО "ЛИТЕРАТУРНОЕ АГЕНТСТВО ФЕНИКС"
ООО "ТД ФЕНИКС"
ООО "ФЕНИКС+"
ООО "ФЕНИКС"
ООО СЗ "ФЕНИКС"
ООО "ФЕНИКС-АЛЬЯНС"
ООО "ФЕНИКС-ПРЕЗЕНТ"
ООО "ФЕНИКС-ПРЕМЬЕР"
ООО "ФЕНИКС-Т"
По сравнению с прошлогодним рейтингом самых богатых от RostovGazeta, Курочкин Эдуард Станиславович опустился сразу на семь позиции. Бизнесмену принадлежит компания по выращиванию однолетних культур ООО «Раздолье» в хуторе Родионовка. «Раздолье» и еще несколько агрокомпаний принесли Эдуарду Курочкину 2,9 млрд рублей чистых активов.
ООО "РАЗДОЛЬЕ"
Балдин Андрей Викторович полностью владеет компаниями ООО «Компанияаква-Юг», ООО «Маркет», ООО «Нео-трейд», ООО «Русинов», ООО ПКФ «Таврос» и ООО «XXI век». Больше половины акций (66 %) ему принадлежит в компаниях ООО «XXI век торговля и маркетинг» и ООО «Ас». Основная деятельность бизнесмена – торговля сахаром и шоколадом. Сладкий бизнес приносит предпринимателю 15,3 млрд рублей выручки. 28-е место рейтинга самых богатых людей Ростовской области.
ООО "XXI ВЕК ТОРГОВЛЯ И МАРКЕТИНГ"
ООО "АС"
ООО "КОМПАНИЯ АКВА-ЮГ"
ООО "МАРКЕТ"
ООО "НЕО-ТРЕЙД"
ООО "РУСИНОВ"
ООО "СТОРУМ"
ООО ПКФ "ТАВРОС"
ООО "ХХI ВЕК"
Шалай Святослав Геннадьевич – второй самый богатый «печатник» Ростовской области. Он является единственным владельцем издательского дома «Проф-пресс» и ООО «Святослав». По итогам 2022 года выручка его компаний составила 5,2 млрд рублей.
ООО "ВМС"
ООО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПРОФ-ПРЕСС"
ООО "СВЯТОСЛАВ"
Болдину Владимиру Анатольевичу принадлежит только одно компания - ООО «АЛЬТАИР СМ». Еще год назад в портфеле бизнесмена было четыре предприятия. Вместе с частью бизнеса Владимир Болдин потерял и четыре строчки нашего рейтинга самых богатых людей Ростовской области. Сейчас годовая выручка бизнесмена составляет 4,2 млрд рублей.
ООО "АЛЬТАИР СМ"
Сыркин Сергей Петрович владеет в Ростовской области четырьмя компаниями: ООО «Антр-Актив», ООО «Терсь 11», ООО «Техпромуголь» и ООО «Утоф». В совокупности они приносят бизнесмену 4,6 млрд рублей выручки в год. 31-е место рейтинга самых богатых людей Ростовской области.
ООО "АНТР-АКТИВ"
ООО "ТЕРСЬ 11"
ООО "ТЕХПРОМУГОЛЬ"
ООО "УТОФ"
Михайленко Елена Васильевна входит в топ-3 самых богатых женщин Ростовской области и занимает в нем почетное второе место. Бизнесвумен принадлежат три компании в сфере строительства: ООО «Батайск-Стройсервис», ООО «Бонум траст» и ООО «Бонум». Выручка Елены Михайленко за 2022 год составила 4,1 млрд рублей.
ООО "БАТАЙСК-СТРОЙСЕРВИС"
ООО "БОНУМ ТРАСТ"
ООО "БОНУМ"
Гончарову Николаю Александровичу принадлежат доли в нескольких аграрных предприятиях: «Степное», агрофирмы «Зеленая роща» и «Светлый», «Мальчевский элеватор», «Придонье» и еще несколько компаний. Вместе они приносят бизнесмену 1,3 млрд рублей выручки. 33-е место рейтинга самых богатых людей Ростовской области.
ООО "АГРАРНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
ООО "АФ ЗЕЛЁНАЯ РОЩА"
ООО "МАЛЬЧЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
ООО "ПОБЕДА"
ООО "ПРИДОНЬЕ"
ООО "РОДИНА"
ООО "СВЕТЛЫЙ"
ООО "СПЕКТР"
ООО "СТЕПНОЕ"
В собственности Письменного Александра Валерьевича находится два предприятия: ООО «Позитрон» и ООО «Спектр». На них по итогам 2022 года он заработал более 22 млрд рублей. 34-е место рейтинга самых богатых жителей Ростовской области.
ООО "ПОЗИТРОН"
ООО "СПЕКТР"
Оганян Армен Македонович развивает свой бизнес в Ростовской области сразу в двух направлениях – аграрно-торговом и фармацевтическом. Ему принадлежит несколько аптек под брендом «Юг аптека», а также ООО «Экоовощи», ООО «Агродон» и еще несколько компаний. Выручка бизнесмена по итогам 2022 года составила 1,3 млрд рублей, а в его чистых активах находится 1,7 млрд рублей. 35-е место рейтинга самых богатых людей Ростовской области.
ООО "АГРОДОН"
ООО "ЕСКО ТЕХНОЛОДЖИ"
ООО "НАША АПТЕКА"
ООО "СОЮЗ"
ООО "ЭКО ОВОЩИ"
ООО "ЮГ АПТЕКА"
Филиппов Юрий Васильевич – владелец судоходной компании ООО «Судоходная компания донмастер» и двух сопутствующих предприятий. Выручка бизнесмена за 2022 год превысила 1,7 млрд рублей. 36-е место рейтинга самых богатых людей Ростовской области.
ООО "ДОНМАСТЕР ПЛЮС"
ООО "ДОНМАСТЕР"
ООО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ ДОНМАСТЕР"
Мамонов Николай Николаевич совместно с родственницей владеет компаниями по производству вентиляционного оборудования. При этом 99 % акций принадлежат Николаю, и по 1 % - его родственнице. Годовая выручка бизнесмена составляет 4,6 млрд рублей. 37-е место рейтинга самых богатых людей Ростовской области.
ООО "РОВЕН-АСТРАХАНЬ"
ООО "РОВЕН-ВЛАДИМИР"
ООО "РОВЕН-ВОЛГОГРАД"
ООО "РОВЕН-ВОРОНЕЖ"
ООО "РОВЕН-ЕКАТЕРИНБУРГ"
ООО "РОВЕН-КАЗАНЬ"
ООО "РОВЕН-КАЛИНИНГРАД"
ООО "РОВЕН-КРАСНОДАР"
ООО "РОВЕН-М"
ООО "РОВЕН-НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ"
ООО "РОВЕН-НИЖНИЙ НОВГОРОД"
ООО "РОВЕН-НОВОРОССИЙСК"
ООО "РОВЕН-НОВОСИБИРСК"
ООО "РОВЕН-ОМСК"
ООО "РОВЕН-ОРЕНБУРГ"
ООО "РОВЕН-ПЕНЗА"
ООО "РОВЕН-ПЕРМЬ"
ООО "РОВЕН-ПЯТИГОРСК"
ООО "РОВЕН-РЕГИОНЫ"
ООО "РОВЕН-САМАРА"
ООО "РОВЕН-САРАТОВ"
ООО "РОВЕН-СЕВАСТОПОЛЬ"
ООО "РОВЕН-СИМФЕРОПОЛЬ"
ООО "РОВЕН-СМОЛЕНСК"
ООО "РОВЕН-СОЧИ"
ООО "РОВЕН-СПБ"
ООО "РОВЕН-СТАВРОПОЛЬ"
ООО "РОВЕН-ТАМБОВ"
ООО "РОВЕН-ТВЕРЬ"
ООО "РОВЕН-ТОЛЬЯТТИ"
ООО "РОВЕН-ТЮМЕНЬ"
ООО "РОВЕН-УЛЬЯНОВСК"
ООО "РОВЕН-УФА"
ООО "РОВЕН-ЧЕБОКСАРЫ"
ООО "РОВЕН-ЧЕЛЯБИНСК"
ООО "РОВЕН-ЯРОСЛАВЛЬ"
Комягин Валерий Иванович попадает в рейтинг самых богатых жителей Ростовской области уже второй год подряд. Однако с 34 места он опустился на 38-е. Ему принадлежит 100 % активов четырех компаний: «Органика Юг», «Органика», «Эскулап», «РЗРК».
ООО "КОМПАНИЯ ОРГАНИКА"
ООО "ОРГАНИКА-ЮГ"
ООО "РЗРК"
ООО "ЭСКУЛАП"
Джанлатян Леонид Сергеевич ведет горнодобывающий и дорожностроительный бизнес. Ему принадлежит 50 % акций ООО «Горняк» и 41,5 % акций «Ростовавтодорстроя». В портфеле бизнесмена также находятся акции еще десяти компаний. Все вместе они приносят ему 2,8 млрд рублей выручки. 39-е место рейтинга самых богатых людей Ростовской области.
ООО "ГОРНЯК"
ООО "ДЛС"
АО "ДОРСПЕЦСТРОЙ"
ООО "МАГИСТРАЛЬ-ЮГ"
ООО "МАСИКС-ЮГ"
ООО "МАСИКС-ДОН"
ООО "ПО КМЗ РАДУГА"
ООО "РОСТОВАВТОДОРСТРОЙ"
ООО "С.Б.-2"
ООО "СПК РУДА-АГРО"
ООО "УСИС"
ООО "ЮГВЗРЫВПРОМ"
Авакян Сергей Александрович имеет в собственности только одну компанию – ООО «Рассвет». Несмотря на это, выручка от нее позволяет ему оставаться в списке 40 богатейших людей Ростовской области. По итогам 2022 года бизнесмен показал 2,3 млрд рублей чистых активов.
ООО "РАССВЕТ"
Аксенов Борис Владимирович владеет двумя предприятиями, которые занимаются сельскохозяйственной техникой. Этот бизнесмен впервые попадает в рейтинг самых богатых жителей Ростовской области и притом с впечатляющими доходами: выручка за 2022 год превысила 2 млрд рублей.
ООО "САЛЬСКСЕЛЬМАШ"
ООО "САЛЬСКТРАКСЕРВИС"
Основное направление бизнеса Алимова Александра Николаевича – агропромышленность. В этой сфере он владеет семью компаниями в Ростовской области. Выручка предпринимателя составляет 9,3 млрд рублей. 42-е место рейтинга самых богатых людей Ростовской области.
ООО "АГРОПРАЙМ"
ООО "АМТ"
ООО "АРХЫЗСКИЙ ПРИТОК"
ООО "МОРСКОЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ"
ООО "ОЛИМП-ТАГАНРОГ"
ООО "СИН ПЛАСТ"
ООО "ЮГ-ГАРАНТ"
Басова Ольга Алексеевна — третья женщина из списка богатейших бизнесменов региона. Бизнесвумен владеет 50 % акций в ООО «ТОП ГРЕЙН Л.Т.Д.», вторая половина компании, вероятно, принадлежит ее мужу Сергею Басову.
ООО "ТОП ГРЕЙН АВТО"
ООО "ТОП ГРЕЙН Л.Т.Д."
Козлов Станислав Валерьевич является соучредителем двадцати пяти предприятий. Его фирмы в основном занимаются производством пластмасс и синтетических смол в первичных формах. Большое количество компаний во владении г-на Козлова приносит ему 2,6 млрд рублей с учетом доли владения. 44-е место рейтинга самых богатых людей Ростовской области.
ООО "ВГП"
ООО "ВЕНТАС"
ООО "ВИКТОРИЯ ГРАНТ"
ООО "ГРУППА К"
ООО НПО "ДИЭЛЕКТРИК"
ООО "ДОРОЛИТ"
ООО "ИЗОСТЫК"
ООО "ИНТЕР-ЮГ"
ООО "КИБТЕХ"
ООО "МЕТАЛЛИСТ"
ООО "МК 20"
ООО "ПИК-КОМПОЗИТ"
ООО "ПИК-ПОЛИМЕР"
ООО "РАУ 505"
ООО "РТ-ИЗОФОРМ"
ООО "РТ-ПОЛИПЛАСТ"
ООО "РТ-ПОЛИУРЕТАНЫ"
ООО "РТ-ЭПАФЛЕКС"
ООО "СМАРТЭЙРКЕЙ"
ООО "СОДРУЖЕСТВО"
ООО "СТК"
ООО "ТЕХНОПЛАСТ"
ООО "ТРИЭС"
ООО "ЮГ-ПЛАСТ"
ООО "ЮТА"
В полном владении Клещёва Андрея Владимировича находится две компании: ООО «ДП» и ООО «Клеман». Также он выступает совладельцом (50 %) компании ООО ППк «Эталон-Юг». 45-е место рейтинга самых богатых людей Ростовской области.
ООО "ДП"
ООО "КЛЕМАН"
ООО ППК "ЭТАЛОН-ЮГ"
Зубенко Виктор Викторович – крупный сальский предприниматель. В небольшом городке ему принадлежит шесть компаний, совокупный доход от которых составляет 1,7 млрд рублей. 46-е место рейтинга самых богатых людей Ростовской области.
ООО "САЛЬСКАЯ ЯРМАРКА"
ООО "САЛЬСКИЙ РЫНОК"
ООО "САЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ"
ООО "СГС"
ООО "СГСПРОЕКТ"
ООО "СЛАВЯНЕ"
Немного отстал от жены Ольги Басовой в нашем рейтинге Басов Сергей Иванович. Ему также принадлежит ровно половина ООО «Топгрейнл Т.Д.». Предприятие занимается оптовой торговлей зерном. 47-е место рейтинга самых богатых людей Ростовской области.
ООО "ТОП ГРЕЙН Л.Т.Д"
ООО "ТОП ГРЕЙН АВТО"
Струкову Ивану Викторовичу принадлежит в Ростове три строительных компании. Они приносят ему более 3,7 млрд рублей выручки в год. 48-е место рейтинга самых богатых людей Ростовской области.
ООО "АСТРА-С"
ООО "РОСТОВСТРОЙ"
ООО "РСУ-3"
Основина Лидия Валерьевна – четвертая богатейшая в Ростовской области женщина. Три компании в ее полном владении и еще две, где она выступает совладельцем принесли ей более 2 млрд рублей по итогам 2022 года.
ООО "ДОВЕРИЕ"
ООО "ДТК"
ООО "ПОСТАВКА61"
ООО "ФОРТИС"
ООО "ЭКОТРАНС-ПРО"
Непочатых Вадим Витальевич занимается производством кирпича, черепицы и других строительных материалов в Ростовской области. Пять компаний в собственности приносят предпринимателю 6,9 млрд рублей выручки. 50-е место рейтинга самых богатых людей Ростовской области.
ООО "АГРО"
ООО "КУЩЕВСКИЙ ЗСМ"
ООО "СП-ПРОМ"
ООО "ЭКОЮГ"
ООО "ЮГЭНЕРГОСИСТЕМА"
Хубиеву Арсену Азаматовичу принадлежит только одна компания – ООО «Ростэнергомонтаж». Малоизвестный ростовчанин с небольшим списком активов при этом смог войти в топ-60 богатейших людей Ростовской области.
ООО "РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ"
Крылова Ирина Анатольевна замыкает пятерку самых богатых женщин Ростовской области. Она является учредителем ООО «БИОФАРМА» (100 %). Предприятие занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией и приносит владелице 8,7 млрд рублей выручки.
ООО "БИОФАРМА"
Основное направление деятельности Слащук Олега Анатольевича – оптовая торговля черными металлами в первичных формах. Также бизнесмену принадлежит одна управляющая компания «Ясная поляна». В совокупности пять предприятий приносят неплохие деньги – 9,1 млрд рублей. 53-е место рейтинга самых богатых людей Ростовской области.
ООО "АБ ФАБРИКА ПРОЕКТОВ"
ООО "АЙРОН"
ООО "РИК"
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕТКОМ"
ООО "УК ЯСНАЯ ПОЛЯНА"
Каширин Юрий Константинович попал в наш список самых богатых людей Ростовской области с чистыми активами 1,7 млрд рублей в «санкционный» год. Бизнесмен является учредителем трех фирм: ООО «ВЕБ-ПРОВОДНИК» (100%), ООО «ШУМИЛИНСКОЕ» (100%) и ООО «МУТИЛИНСКОЕ. Каширин совмещает созданием баз данных и информационных ресурсов, а также выращивание зерновых культур.
ООО "ВЕБ-ПРОВОДНИК"
ООО "МУТИЛИНСКОЕ"
ООО "ШУМИЛИНСКОЕ"
Полевиченко Валентина Михайловна стала шестой богатейшей предпринимательницей в нашем рейтинге. В ее чистых активах находится 1,6 млрд рублей. В собственности бизнес-леди двенадцать компаний. Основная их часть задействована в сфере управления недвижимым имуществом.
ООО "ДОНТЕХЗАКАЗЧИК"
ООО "ИНВЕСТГРУПП"
ООО "КОНЦЕРН ЕДИНСТВО"
ООО "МЕГАМАГ"
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СЕМАШКО"
ООО "УК МАСТЕР-ХАУС"
ООО "УПРАВЛЕНИЕ И СЕРВИС"
ООО "ЭЛИТА -СЕРВИС"
ООО "ЭЛИТА СЕРВИС ПЛЮС"
ООО "ЭЛИТА-СЕРВИС"
ООО "ЭЛИТНЫЙ ОБЪЕКТ"
ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС"
Клименко Владимир Александрович владеет только одной компанией – «Гелиос плюс». Основным видом деятельности компании является оптовая торговля зерном. Несмотря на то, что в портфеле бизнесмена только одна компания, сумма выручки впечатляет – 6,1 млрд рублей. 56-е место в рейтинге самых богатых людей Ростовской области.
ООО "ГЕЛИОС ПЛЮС"
Сариев Константин Эдуардович занимается оптовой торговлей техникой, оборудованием и инструментами. В его собственности находится две компании, которые приносят бизнесмену 2,4 млрд рублей выручки. 57-е место в рейтинге самых богатых людей Ростовской области.
ООО "НПФ ПУЛЬС"
ООО "ТД ПУЛЬС"
Варламов Виктор Иванович является генеральным директором и владельцем ООО «Оргтехника-ВР», которая занимается выращиванием зерновых. Предприятие существует с 2002 года и по итогам 2022 года принесло хозяину 1,9 млрд рублей чистых активов. 58-е место в рейтинге самых богатых людей Ростовской области.
ООО "ОРГТЕХНИКА-ВР"
Саблина Татьяна Евгеньевна – новое лицо в среде богатейших донских бизнес-леди. Ей принадлежит только ООО «Собрание ТФСТ». Компания приносит ей 6,6 млрд рублей выручки.
ООО "СОБРАНИЕ ТФСТ"
Налбандяну Армену Вемировичу принадлежит восемь компаний, одна из которых – управляющая. Он замыкает топ-60 богатейших бизнесменов Ростовской области с 1,3 млрд рублей выручки.
ООО "АРЛАН-МАШИНЫ"
ООО "ИРИС"
ООО "ЛИЛИАНИ И К"
ООО "ЛИЛИАНИ СОФТ"
ООО "ЛИЛИАНИ"
ООО "ЛИЛИАНИ-АВТО"
ООО "ЛИЛИАНИ-ЦЕНТР"
ООО "УК ЛИЛИАНИ И К"
Алейников Сергею Фёдоровичу на 100 % принадлежит всего одна компания – ООО «Семакс Металл». Она занимается оптовой торговлей металлами и металлическими рудами. По итогам 2022 года Сергей Алейников получил 3,7 млрд рублей выручки и 422 чистых активов. 61-е место в рейтинге самых богатых людей Ростовской области.
ООО "СЕМАКС МЕТАЛЛ"
Авдеев Геннадий Александрович занимается торговлей мебелью. К слову, в его собственности находится только одна компания – ООО «Партнер». Там продаётся мебель, лабораторное оборудование и измерительные приборы. 62-е место в рейтинге самых богатых людей Ростовской области.
ООО "ПАРТНЕР"
По итогам прошлогоднего рейтинга Ахламова Елена Анатольевна занимала 42-е место в рейтинге самых богатых людей Ростовской области. Тогда она выступала совладельцем нескольких компаний: «БМ-Пак», «Таганрогская птицефабрика» и ООО «Елена». К настоящему моменту активной осталась только последняя.
ООО "ЕЛЕНА"
Бондаренко Владимиру Сергеевич принадлежат три компании: ООО «АЛЬЯНС-М» (80%), ООО «ТЕХИНСНАБ» (100%) и ООО «ЭРИДАН» (100%). Они преимущественно занимаются оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом. Такой бизнес приносит Бондаренко 7,4 млрд выручки в год. 64-е место в рейтинге самых богатых людей Ростовской области.
ООО "АЛЬЯНС-М"
ООО "ТЕХИНСНАБ"
ООО "ЭРИДАН"
Господарев Николай Викторович – совладелец ООО «Ростовагро» (85%) и ООО «ТВК Южный». Бизнесмен впервые оказался в Топ-100 самых богатых людей Ростовской области. В его чистых активах находится 484,7 млрд рублей.
ООО "РОСТОВАГРО"
ООО "ТВК ЮЖНЫЙ"
Седых Иван Михайлович – собственник только одной компании под названием «Юг полимер». По сравнению с прошлогодний рейтингом бизнесмен сдал позиции и опустился с 41-го на 66-е место в рейтинге самых богатых людей Ростовской области. Сумма его выручки за 2022 год составила 6,4 млрд рублей.
ООО "ЮГ ПОЛИМЕР"
Ильенко Виталий Владимирович владеет двумя компаниями с одинаковыми названиями – ООО «Стройиндустрия». При этом одна из них принадлежит ему на 100 %, а вторая – только на 65 %. В рейтинг богатейших дончан бизнесмен попал впервые. В его чистых активах числится более 334 млн рублей.
ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ"
ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ"
Вишнякову Игорю Петровичу принадлежит 11 компаний. Почти все из них имеют отношение к игорному бизнесу. Он владеет долями в таких компаниях как: «МКК Банкок», «МКК Ангария, «МКК Скорфин», «МФКНФ», ООО «Финбридж» и другие. 68-е место в рейтинге самых богатых людей Ростовской области.
ООО "БЕТРИНГ"
ООО "ИГРАЮЩИЙ МИР"
ООО "ЛЕМОН ФАКТОРИНГ"
ООО "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"
ООО "МКК БАНКОК"
ООО "МКК КАНГАРИЯ"
ООО "МКК СКОРФИН"
ООО "МКК СТЭПМАНИ"
ООО "МФК НФ"
ООО "ФИНБРИДЖ"
ООО "ЮСВ"
Ларин Александр Лазаревич попал в топ-100 самых богатых людей Ростовской области с выручкой 4,6 млн рублей. В его собственности находится две фармацевтические компании: ООО «Нанофарм» и ООО «БСВ-Русфарм».
ООО "БСВ-РУСФАРМ"
ООО "НАНОФАРМ"
Тарасенко Владимир Евгеньевич выступает партнером Игоря Вишнякова. Вместе они владеют долями в ООО «Бетринг», ООО «Играющий мир», ООО «Лемон факторинг», ООО «МКК Банкок» и в других предприятиях. 70-е место в рейтинге самых богатых людей Ростовской области.
ООО "БЕТРИНГ"
ООО "ИГРАЮЩИЙ МИР"
ООО "ЛЕМОН ФАКТОРИНГ"
ООО "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"
ООО "МКК БАНКОК"
ООО "МКК КАНГАРИЯ"
ООО "МКК СКОРФИН"
ООО "МКК СТЭПМАНИ"
ООО "МФК НФ"
ООО "ФИНБРИДЖ"
ООО "ЮСВ"
Бережной Владимир Владимирович во второй раз попадает в рейтинг самых богатых жителей Ростовской области. Ему принадлежат доли в нескольких крупных донских компаниях, таких как: «Кагальницкий элеватор», ООО «Гуковский кирпич», ООО «Комстрой», ООО «Рост-пак».
ООО "БАГАЕВСК-АГРО"
ООО "БЕРЕЗОВСКОЕ"
ООО "ГУКОВСКИЙ КИРПИЧ"
ООО "ИМЕНИ ЛИТУНОВА"
ООО "КАГАЛЬНИК-АГРО"
ОАО "КАГАЛЬНИЦКИЙ ЭЛЕВАТОР"
ООО "КОММЕРЦИЯ"
ООО "КОМСТРОЙ"
ООО "РОСТ-ПАК"
ООО "СТЫЧНОЕ"
ООО "СХП МЕЧЕТИНСКОЕ"
ООО "УРАЛ-ДОН-АГРОСЕРВИС"
ООО "УРАЛ-ДОН-М"
ООО "УРАЛ-ДОН-СНАБ"
ООО "УРАЛ-ДОН-ТРЕЙДИНГ"
ООО "УРАЛ-ДОН-ФИНАНС"
ООО "ХОЛДИНГ-УРАЛ-ДОН"
Нагорных Евгений Александрович – ещё один партнер Игоря Вишняков и Владимира Тарасенко. Ему принадлежат доли в ООО «МКК Кангария», ООО «МКК Скорфин», ООО «МКК Стэпмани», ООО «МФК НФ» и ещё в восьми компаниях. 72-е место в рейтинге самых богатых людей Ростовской области.
ООО "БЕТРИНГ"
ООО "ИГРАЮЩИЙ МИР"
ООО "ЛЕМОН ФАКТОРИНГ"
ООО "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"
ООО "МКК БАНКОК"
ООО "МКК КАНГАРИЯ"
ООО "МКК СКОРФИН"
ООО "МКК СТЭПМАНИ"
ООО "МФК НФ"
ООО "СПАРТА"
ООО "ФИНБРИДЖ"
ООО "ЮСВ"
Романова Евгения Вадимовна стала ещё одной богатейшей донской бизнесвумен, которая обрела успех в медицине. А точнее – в торговле фармацевтическими и медицинским товарами. Евгении Романовой полностью принадлежит ООО «АкцентМед». 73-е место в рейтинге самых богатых людей Ростовской области.
ООО "АКЦЕНТМЕД"
Силиков Роман Георгиевич – четвёртый совладелец из группы Вишнякова, Тарасенко и Нагорных. Кроме долей в общих компаниях, Силикову полностью принадлежат ООО «Форвард» и ООО «Электромонтажные изделия». Всего в активах ростовского бизнесмен находится 13 предприятий.
ООО "БЕТРИНГ"
ООО "ИГРАЮЩИЙ МИР"
ООО "ЛЕМОН ФАКТОРИНГ"
ООО "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"
ООО "МКК БАНКОК"
ООО "МКК КАНГАРИЯ"
ООО "МКК СКОРФИН"
ООО "МКК СТЭПМАНИ"
ООО "МФК НФ"
АО "НОРД"
ООО "ФИНБРИДЖ"
ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ"
ООО "ЮСВ"
Семагин Дмитрий Евгеньевич – ещё один бизнесмен в нашем рейтинге, кто вывел медицину в Ростовской области в плюс. Ему полностью принадлежит ООО «Намус» и по 60% акций ООО «Промед» и ООО «Фармакс». Годовая выручка предпринимателя составила более 651 млн рублей. 75-е место в рейтинге самых богатых людей Ростовской области.
ООО "НАМУС"
ООО "ПРОМЕД"
ООО "ФАРМАКС"
Елагин Андрей Викторович полноправный владелец ООО «Машпром» и соучредитель ООО «ДК БВР». Обе компании в его собственности занимаются разработкой и добычей полезных ископаемых. 76-е место в рейтинге самых богатых людей Ростовской области.
ООО "ДК БВР"
ООО "МАШПРОМ"
Андрющенко Анатолий Анатольевич – собственник двух компаний под названием ООО «ДЕЛТРЕЙД» (100 %) и ООО «АСТЕРИЯ» (100 %). Обе фирмы занимаются оптовой торговлей зерном, семенами и кормами для животных, а также перевозкой грузов неспециализированными автотранспортными средствами. Выручка бизнесмена по итогам 2022 года превысила 14 млрд рублей. 77-е место в рейтинге самых богатых людей Ростовской области.
ООО "ДК БВР"
ООО "МАШПРОМ"
Чмыхалов Олег Иванович сумел пробиться в рейтинг богатых дончан несмотря на то, что в его активах находится только одна компания. Фирма ООО «Простор» специализируется на оптовой торговле зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных.
ООО "ПРОСТОР"
Правдин Александр Михайлович владеет поистине крошечными долями в двух фирмах. При этом он все таки заслужил звание одного из богатейших жителей Ростовской области. Г-ну Правдину принадлежит 9,09% акций компании ООО «НПП «ЮГПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ» и только 1,36% акций ООО «Донтеко». При этом годовая выручка предпринимателя превысила 712 млн рублей. 79-е место в рейтинге самых богатых людей Ростовской области.
ООО "ДОНТЕКО"
ООО НПП ЮГПА"
Шляхтин Александр Алексеевич является совладельцем фирм ООО «Судоходная компания Донмастер» и ООО «Харизма дент». Кроме того ему полностью принадлежит компания ООО «Сичарт». В чистых активах предпринимателя находится более 535 млн рублей. 80-е место в рейтинге самых богатых людей Ростовской области.
ООО "СИЧАРТ"
ООО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ ДОНМАСТЕР"
ООО "ХАРИЗМА ДЕНТ"
Магомедов Тагир Магомедгаджиевич владеет двумя компаниями: ООО «Медведь» и ООО «Раздолье». 961 млн рублей в чистых активах позволил ростовскому бизнесмену открыть последнюю двадцатку богатейших людей региона.
ООО "МЕДВЕДЬ"
ООО "РАЗДОЛЬЕ"
Дубинский Николай Андреевич владеет только одной компанией совместно с родственницы Валентинов Дубинской. ООО «Целинный», которое занимается выращиванием зерновых, с учётом доли владения (65,89 %) приносит предпринимателю 1,3 млрд чистых активов. 82-е место в рейтинге самых богатых людей Ростовской области.
ООО "ЦЕЛИННЫЙ"
По сравнению с прошлогодний рейтингом самых богатых, где Александр Викторович Коломейцев занимал седьмое место, бизнесмен значительно сдал позиции. Ему по прежнему принадлежит три компании, которые занимаются организацией и проведением азартных игр. Однако сумма выручки составляет чуть более 2 млрд рублей против прошлогодних 7,7 млрд рублей. Кроме того, значительно уменьшилась и доля Коломейцева в предприятиях. Так, в 2021 году ему принадлежало около 99 % акций в ООО «Играющий мир» и ООО «Бетринг». Сейчас доля бизнесмена в данных компаниях составляет по 14,99 % акций в каждой. ООО «Диаграмма» по прежнему принадлежит Коломейцеву полностью.
ООО "БЕТРИНГ"
ООО "ДИГАММА"
ООО "ИГРАЮЩИЙ МИР"
В собственности бизнесмена, впервые попавшего в список богатейших людей Ростовской области, находится две компании: ООО «ПТО Основа» и ООО «Собос». На них предприниматель зарабатывает 3,5 млрд рублей.
ООО "ПТО ОСНОВА"
ООО "САБОС"
Стрельникова Оксана Анатольевна напополам с родственницей Ольгой Стрельниковой владеет ООО «ТД Радуга». Доход бизнесмена, с учётом доли владения, составляет 1,7 млрд рублей.
ООО "ТД РАДУГА"
Кудрявцевой Галине Анатольевне принадлежит 50 % акций ООО «ТВК Южный». Второй половиной предприятия владеет Николай Господарев. Выручка бизнес-леди превышает 1,9 млрд рублей в год. 86-е место в рейтинге самых богатых людей Ростовской области.
ООО "ТВК ЮЖНЫЙ"
Белоусов Сергей Николаевич выступает одним из совладельцев холдинга «Форте». Ему принадлежит около 13% в компаниях «БЦ Форте», «Форте авто ГМБХ», «Форте Лоджистикс ГМБХ». Еще 7,5% Белоусов владеет в «Форте металс ГМБХ», «Форте промстил ГМБХ» и «Фортехоум ГМБХ». Выручка ростовского бизнесмена превышает 1,6 млрд рублей. 87-е место в рейтинге самых богатых людей Ростовской области.
ООО "БЦ ФОРТЕ"
ООО "ФОРТЕ АВТО ГМБХ"
ООО "ФОРТЕ КЛИМАТ ГМБХ"
ООО "ФОРТЕ ЛОДЖИСТИКС ГМБХ"
ООО "ФОРТЕ МЕТАЛС ГМБХ"
ООО "ФОРТЕ ПРОМ ГМБХ"
ООО "ФОРТЕ ПРОМ СТИЛ ГМБХ"
ООО "ФОРТЕ ТУЛС ГМБХ"
ООО "ФОРТЕ ХОУМ ГМБХ"
Стрельникова Ольга Олеговна – вторая владелица ровно половины ООО «ТД Радуга». Доход у нее такой же, как и у родственницы – чуть более 1,7 млрд рублей. 88-е место в рейтинге самых богатых людей Ростовской области.
ООО "ТД РАДУГА"
Жменя Алексей Васильевич полностью владеет ООО «Линтер». Ещё 15,72 % акций ему принадлежат в ООО «Балабинское» и 50 % акций в ООО «Орбита». Три компании с учётом доли владения приносят предпринимателю 699 млн рублей. 89-е место в рейтинге самых богатых людей Ростовской области.
ООО "БАЛАБИНСКОЕ"
ООО "ЛИНТЕР"
ООО "ОРБИТА"
Дробушко Сергей Сергеевич совместно с Павлом Колимбет, Игорем Вишняковым, Романом Силиковым, Евгением Нагорных и Виктором Терещенко владеет несколькими предприятиями по организации и проведению азартных игр. Такой бизнес позволяет г-ну Дробушко зарабатывать 1,2 млрд рублей. 90-е место в рейтинге самых богатых людей Ростовской области.
ООО "БЕТРИНГ"
ООО "ИГРАЮЩИЙ МИР"
ООО "ЛЕМОН ФАКТОРИНГ"
ООО "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"
ООО "МКК БАНКОК"
ООО "МКК КАНГАРИЯ"
ООО "МКК СКОРФИН"
ООО "МКК СТЭПМАНИ"
ООО "МФК НФ"
ООО "ФИНБРИДЖ"
ООО "ЮСВ"
Виктор Викторович Терещенко – ещё один участник объединения «азартных» бизнесменов. Он владеет 11,29% акций в ООО «Микрокредитная компания универсального финансирования», ООО «МКК Банкок», ООО «МКК Кангария», ООО «МКК Скорфин», ООО «МКК Стэпмани», ООО «МФК НФ», ООО «Финбридж», ООО «ЮСВ» и долями ещё в трех компаниях. 91-е место в рейтинге самых богатых людей Ростовской области.
ООО "БЕТРИНГ"
ООО "ИГРАЮЩИЙ МИР"
ООО "ЛЕМОН ФАКТОРИНГ"
ООО "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"
ООО "МКК БАНКОК"
ООО "МКК КАНГАРИЯ"
ООО "МКК СКОРФИН"
ООО "МКК СТЭПМАНИ"
ООО "МФК НФ"
ООО "ФИНБРИДЖ"
ООО "ЮСВ"
В собственности Анохина Сергея Александровича находится только 34 % компании ООО «Топаз-сервис». Однако и такая небольшая доля дала бизнесмену возможность попасть в последний вагон поезда донских богачей с выручкой более 642 млн рублей. 92-е место в рейтинге самых богатых людей Ростовской области.
ООО "ТОПАЗ-СЕРВИС"
Васильев Сергей Викторович полноправный собственник компании ООО «ВТД «ТД». Бизнесмен зарабатывает 9,6 млрд рублей выручки и имеет 167 млн рублей в чистых активах. 93-е место в рейтинге самых богатых людей Ростовской области.
ООО "ВТД ТД"
Кинарейка Юрий Иванович выступает вторым из трех совладельцем ООО «Топаз-сервис». Ему принадлежит 33 % акций предприятия. Выручка по итогам 2022 года превысила 624 млн рублей. 94-е место в рейтинге самых богатых людей Ростовской области.
ООО "ТОПАЗ-СЕРВИС"
В активах Змиевского Сергея Николаевича находится пять компаний. При этом полностью ему принадлежит только одна – ООО «Алмаз логистик». Суммарный доход со всех предприятий превышает 2,1 млрд рублей. 95-е место в рейтинге самых богатых людей Ростовской области.
ОО "АГРОДОНЭКСПОРТ"
ООО "АЛМАЗ ЛОГИСТИК"
ООО "АЛМАЗ"
ООО "БРЗ"
ООО "УЮТНЫЙ ДОМ"
Заветаев Владимиру Юрьевичу принадлежит 45 % акций ООО «Азов-ТЭК» и 60 % акций ООО «Технолайн». В чистых активах бизнесмена находится более 400 млн рублей. 96-е место в рейтинге самых богатых людей Ростовской области.
ООО "АЗОВ-ТЭК"
ООО "ТЕХНОЛАЙН"
Третьим совладельцем ООО «Топаз-сервис» выступает Золотарев Анатолий Михайлович. Ему принадлежат 33 % оставшихся акций компаний. По итогам 2022 года бизнесмен получил чуть более 624 млн рублей чистой выручки. 97-е место в рейтинге самых богатых людей Ростовской области.
ООО "ТОПАЗ-СЕРВИС"
Потлову Александру Викторович принадлежат доли в десяти компаниях. Все из них, с учётом доли владения, позволяют предпринимателю получать 1,2 млрд рублей выручки. 98-е место в рейтинге самых богатых людей Ростовской области.
ООО "ВГП"
ООО НПО "ДИЭЛЕКТРИК"
ООО "ИЗОСТЫК"
ООО "МК 20"
ООО "ПИК-КОМПОЗИТ"
ООО "РТ-ЭПАФЛЕКС"
ООО "ТЕХНОПЛАСТ"
ООО "ТРИЭС"
ООО "ЮГ-ПЛАСТ"
ООО "ЮТА"
В собственности Кельх Виктора Эмильевича находится только 36% акций строительной компании ООО «Стройиндустрия». Чуть более трети предприятия приносит бизнесмену 2,4 млрд рублей выручки. 99-е место в рейтинге самых богатых людей Ростовской области.
ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ"
Трофимову Юрию Валерьевичу принадлежит ровно треть (33,3%) акций ООО «Компания РАС». Бизнесмен закрывает рейтинг богатейших людей Ростовской области с 1,057 млрд рублей выручки в кармане. 100-е место в рейтинге самых богатых людей Ростовской области.
ООО "КОМПАНИЯ РАС"
Саввиди Иван Игнатьевич в 2023 году занял 71-е в рейтинге российского Forbes. Его состояние оценили в 1,7 млрд долларов. Однако в топ-100 богатейших жителей Ростовской области олигарх не попал, поскольку фактически все его активы записаны на жену Киряки Саввиди. Она стала самой богатой женщиной Ростова и заняла седьмую строку в общем рейтинге. Еще часть акций некоторых компаний принадлежит сыну Георгису. Сам Иван Саввиди отошел от дел и даже холдинг «Агроком» полностью передал жене.
Мельников Владимир Владимирович известен ростовчанам как основатель сети магазинов одежды «Gloria Jeans». Ему удалось вывести локальный бренд за пределы Ростовской области и распространить по территории всей страны. В СМИ Мельникова называли сумасбродом и эксцентриком, но никто не отрицал, что успеха и многомиллиардного состояния он добился сам, пройдя путь от ученика токаря до одного из крупнейших российских бизнесменов. В 2021 году Владимир Мельников принял решение продать свою корпорацию одной из американских компаний. При этом он остался председателем совета директоров и продолжает управлять своим детищем. Последним громким решением Мельникова была «премия» размеров в 1 млн рублей всем сотрудникам, которые проработали в компании больше 10 лет.