Инопредприниматели

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Австрия Австрия не может похвастаться дружескими отношениями с Российской Федерацией. Впрочем, как и почти все другие страны Евросоюза, которые ведут активную санкционную политику против России. Тем не менее в Ростовской области сразу два предприятия с австрийской «пропиской». Речь идет о компаниях ООО «Бауэр Таганрог» и ООО «Рост-тыква». Подробнее про резидентов стран Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Азербайджан С Азербайджаном у России сложились в последнее время теплые отношения. Однако страна сохраняет нейтральный статус. Шесть из восьми азербайджанских бизнес-проекта в Ростовской области занимаются торговлей. Подробнее про резидентов из бывшего СССР в Ростовской области читайте в отдельном материале

Армения Армения – одна из бывших республик СССР. Армянская история тесно связана с историей появления самого города Ростова-на-Дону, где очень крупная армянская община. Не удивительно, что в регионе работает сразу 20 армянских компаний. Основные сферы деятельности – торговля и деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания. Подробнее про резидентов из бывшего СССР в Ростовской области читайте в отдельном материале

Афганистан Афганистан находится в Центральной Азии. Государство сохраняет с Россией дружеские взаимоотношения. В Ростовской области находится только одна компания, которая принадлежит физическому лицу с афганским гражданством. Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Белиз Белиз выступает одной из самых популярных оффшорных зон в российской бизнес-среде и соревноваться может, разве что, с Кипром. Для предпринимателей ведение оффшорного бизнеса выгодно тем, что он не подлежит налогообложению и необходимости вести регулярную отчетность. В Ростовской области 9 компаний, чьи владельцы находятся под юрисдикцией Белиза. Подробнее про ростовские компании из стран-офшоров читайте в отдельном материале

Беларусь В Ростовской области от лица белорусских граждан действует 36 компаний. Они занимаются в том числе различными видами торговли, арендой и управлением имуществом, строительством, перевозками и другими видами деятельности. Подробнее про резидентов из бывшего СССР в Ростовской области читайте в отдельном материале

Великобритания Также признана в РФ недружественным европейским государством. Тем не менее, в Ростовской области восемь британских компаний. Большая часть из них занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Нидерланды Нидерланды включены в список недружественных государств. При этом в Ростовской области открыты пять компаний, совладельцы которых являются гражданами Нидерландов. Сферы деятельности этих компаний – транспортные перевозки, медицина, технологии и промышленность. Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Германия С Германией у России сложились непростые отношения. На 2023 год, как и все другие страны Евросоюза, она вошла в число недружественных государств. При этом в Ростове открыты восемнадцать немецких предприятий, основной род деятельности которых – промышленность и торговля. Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Гонконг Официально Гонконг входит в состав Китая, однако имеет особый статус. В бизнес-среде Гонконг считается «мидшором» - промежуточной страной в бизнесе между офшорами и «чистыми» юрисдикциями. Как и другие азиатские резиденты, Гонконг представлен в Ростовской области весьма малым количеством компаний. В данном случае – всего одной. Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Греция Одна из самых древних цивилизаций, ныне находящаяся в статусе недружественных России стран, представлена в Волгоградской области одной компанией. Фирмой «Авис», которая специализируется на оптовой торговле легкового транспорта, управляют сразу трое женщин-владельцев. Подробности можно найти в нашем отдельном материале

Индия Индия сохраняет дружеские отношения с Россией на протяжении нескольких десятилетий. В Ростове совместный бизнес с этой страной представлен двадцатью компаниями. Основное направление их деятельности – торговля. Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Иран Иран увеличил объемы сотрудничества с Россией после начала СВО. Страна носит статус дружественной. В Ростовской области работает шесть компаний с гражданами Ирана в списке владельцев. Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Италия Родина пиццы и кожаной галантереи состоит в списке недружественных стран. Государство-член Евросоюза представлено в Ростовской области посредством шестнадцати компаний. Основной род деятельности промышленность. Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Канада Недружественное государство находится в Северной Америке. В регионе функционирует три канадские компании, которые в основном занимаются торговлей зерном. Подробнее про резидентов стран Северной Америки в Ростовской области читайте в отдельном материале

Казахстан Между Казахстаном и Россией не только самая длинная граница среди других соседствующих государств, но и теплые отношения. При этом страна сохраняет статус нейтральной. Хотя некоторые действия Казахстана на мировой арене вызывают вопросы у отечественных политиков. Тем не менее, в Ростовской области функционирует четырнадцать компаний, совладельцы которых являются гражданами Казахстана. Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Кипр Кипр является популярнейшей оффшорной зоной для российских бизнесменов. В Ростовской области зарегистрировано целых 44 компании, которые находятся в собственности граждан, находящихся под юрисдикцией этой страны. Подробнее про ростовские компании из стран-офшоров читайте в отдельном материале

Кыргызская республика Киргизия некогда входила в состав республик СССР. В настоящее время страна сохраняет нейтральные отношения с Россией. В Ростовской области республику представляет одна компания — ООО «Единый центр комплектования». Она занимается торговлей оптовой книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами. Подробнее про резидентов из бывшего СССР в Ростовской области читайте в отдельном материале

Китай Китай входит в список дружественных стран. Бизнесмены из-за Великой Китайской стены прочно закрепились в Ростовской области. В нашем регионе работает 21 компания, совладельцы которых являются гражданами КНР. Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Южная Корея Южная Корея представлена всего одной компанией в Волгоградской области. Предприятие занимается транспортными перевозками. Владелица компании имеет как корейское, так и российское гражданство. Подробности можно почитать в нашем отдельном материале

Латвия Латвия ранее была в тесных политико-экономических связях с Россией. Теперь же прибалтийское государство числится в списке недружественных. В Ростовской области представлены три латвийских компании, одна из которых занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества, а две другие – торговлей. Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Литва Литва некогда входила в состав республик СССР. На данный момент государство считается недружественным Российской Федерации. При этом в Ростовской области зарегистрировано четыре компании с совладельцами из Литвы. Две из них занимаются торговлей, а еще две – строительством и промышленностью. Подробнее про резидентов Евросоюза в Ростовской области можно прочесть в отдельном нашем материале

Люксембург Одно из самых маленьких государств Европы считается недружественным. Тем не менее, его связывает с Ростовской областью общий бизнес. В регионе есть три компании с люксембургской «пропиской». Подробнее про ростовские компании из стран-офшоров читайте в отдельном материале

ОАЭ Объединенные Арабские Эмираты считаются дружественным государством. Кроме того, государство считается одной из оффшорных зон. В Ростовской области представлена шестью предприятиями. Одно из них – ООО «Логопарк Дон». Подробнее про ростовские компании из стран-офшоров читайте в отдельном материале

Сейшельские острова Сейшелы включают в себя 115 островов. Государство носит статус дружественного и одновременно является популярным местом для регистрации оффшоров. В Ростовской области десять компаний имеют совладельцев на Сейшелах. Подробнее про ростовские компании из стран-офшоров читайте в отдельном материале

Словения Недружественное государство Евросоюза. Компаний - 2

Основная сфера деятельности - медицина Подробнее про резидентов стран Европы в Омской области

США США уже несколько лет подряд числится в списке недружественных России государств, поскольку США выступают одним из главных инициаторов санкций. Тем не менее, в Ростовской области находится пять компаний с бенефициарами из США. Они преимущественно занимаются IT-разработками. Подробнее про резидентов стран Северной Америки в Ростовской области читайте в отдельном материале

Турция Официально Турция входит в список дружественных государств. Однако страна никак не пытается препятствовать вводу антироссийских санкций. Для Ростовской области относительно недалекая Турция – популярный партнер по бизнесу. В регионе зарегистрировано 47 предприятий с турецкой пропиской. Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Узбекистан Узбекистан – одна из бывших республик СССР. С современной Россией страна сохраняет нейтральные отношения. В Ростовской области есть десять компаний с совладельцами из Узбекистана. Подробнее про резидентов из бывшего СССР в Ростовской области читайте в отдельном материале

Украина В Ростовской области больше сотни компаний, в числе совладельцев которых есть граждане Украины. Всего таких предприятий 123 . Подробнее про резидентов Украины в Ростовской области можно прочесть в отдельном материале

Швейцария Швейцария считается недружественным государством, однако бизнесмены ценят ее за экономическую стабильность. Именно по этой причине в Ростовской области находится семь компаний, где совладельцами выступают физические или юридические лица из Швейцарии. Подробнее про резидентов из Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Виргинские Острова (Великобритания) Британские Виргинские острова расположены на части архипелага в Карибском бассейне. Вместе с Кипром и Белизом, острова входят в список популярнейших зон для ведения оффшорного бизнеса. Не удивительно, почему в Ростовской области граждане Виргинских островов сразу четыре компании. Подробнее про ростовские компании из стран-офшоров читайте в отдельном материале

Франция Францию и Ростов связывает не только знаменитый мост через Дон, сконструированный тем самым Эйфелем, но и совместный бизнес. В регионе девять компаний с французской пропиской. Добавим, что Франция, как и другие государства Европы, входит в список недружественных государств. Подробнее про резидентов из Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Эстония В Ростовской области представляет сразу шесть компаний, в число совладельцев которых входят граждане Эстонии. Большинство их них занимается транспортными перевозками. Подробнее про резидентов из стран Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Сербия Сербия на мировой арене не скрывает дружеских намерений по отношению к России. В Ростовской области 49 компаний с сербскими владельцами и совладельцами. Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Молдова До 2020 года Молдова и Россия сохраняли хорошие отношения. Однако три года назад государство ввело против России «отдельные ограничения». Несмотря на это, бизнесмены с паспортами Молдовы не отказываются от идеи вести бизнес в Ростовской области. В регионе открыты пять подобных предприятий. Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Лихтенштейн Карликовое государство Лихтенштейн входит в список недружественных стран по отношению к России. В Волгоградской области представлена одна фирма, имеющая непосредственное отношение к Лихтенштейну. Её основной вид деятельности - строительство зданий. Подробности имеются в отдельном материале

Венгрия В Ростовской области действует только четыре компании, чьи бенефициары находятся под венгерской юрисдикцией. Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Бельгия Бельгия числится в списке недружественных России государств, поскольку является членом Евросоюза. С Ростовской областью страну связывает всего одна компания – ООО «Асва». Она занимается производством нерафинированных растительных масел и фракций. Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Абхазия Несмотря на то что соседняя Абхазия в хороших отношениях с Россией, а русские туристы часто ездят туда отдыхать, в Волгоградской области представлена только одна компания из этой страны — ООО «Обувь», занимающаяся ремонтом обуви и ряда других изделий. Владельцем организации является Аршак Восканян. Подробности об Абхазии можно прочитать в отдельном материале

Таджикистан Таджикистан относится к числу бывших республик СССР. Государство сохраняет тесное экономическое сотрудничество с Россией. Однако в Ростовской области есть только два предприятия, которые ведут свою деятельность под юрисдикцией Таджикистана. Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Мали Страна в западной Африке, которая ведёт с Россией переговоры об экономическом и военном сотрудничестве. В Белгородской области есть фирма с совладельцами из Мали: занимается она деятельностью по предоставлению услуг в сфере бизнеса. Подробнее о резидентах Востока и Африки можно прочесть в отдельном материале

Ливан Страна расположена на Ближнем Востоке и входит в список дружественных по отношению к России. Ростовскую область с Ливаном связывает только одна компания, которая одновременно находится и под юрисдикцией ОАЭ. Речь идет об ООО «Мантра Турс». Компания ведет деятельность туристических агентств. Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Йемен Государство в Юго-Западной Азии, расположенное на юге Аравийского полуострова. Отношения с Россией поддерживают нейтральные. В Белгородской области всего одна компания с йеменскими совладельцами, и занимается она туризмом. Подробнее о резидентах Востока и Африки можно прочесть в отдельном материале

Ирак Дружественный Ирак находится на Ближнем Востоке. В Ростовской области есть одна компания с совладельцем из Ирака. Это – ООО «АИЦ», предприятие ведет деятельность туристических агентств. Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Израиль Государство сохраняет дружеские отношения с Российской Федерацией, несмотря на конфликты на Ближнем Востоке и тяжёлую геополитическую ситуацию. В Ростовской области работает три компании, совладельцами которых являются юридические или физические лица из Израиля. Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Египет Страна находится на севере Африканского континента. Не самый популярный резидент среди бизнес-предприятий в Ростовской области. В регионе зарегистрирована только одна египетская компания – ООО «Собек». Она занимается торговлей фруктами и овощами. Подробнее о резидентах Африки в Ростовской области читайте в материале

Эквадор Южноамериканская страна, сохраняющая в отношении России нейтралитет. В Белгородской области есть одна компания, связанная с Эквадором: бизнесмены Куаскота Катукуаго Франклин Фабрисио и Рейес Хосе Иван Матэус имеют доли в ООО «СББК Волшебные розы». Фирма по торговле цветами позволила заработать в 2022 году 13 тыс. рублей чистой прибыли. Не так уж много: всего 130 долларов. Примерно четверть средней эквадорской зарплаты.

Словакия Словакия внесена РФ в список недружественных государств. Однако для бизнеса это не помеха. В Ростовской области от лица этого государства работает три предприятия. Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Болгария Болгария расположена на Балканском полуострове. На сегодняшний день в Ростовской области работает четыре болгарские компании, которые занимаются преимущественно торговлей. Подробнее про бизнес из Болгарии в нашем регионе можно почитать в отдельном материале

Польша Польша, несмотря на общее прошлое с Россией, сейчас считается недружественным государством, поскольку она входит в Евросоюз. В Ростовской области страна представлена шестью компаниями, одна из которых производит мороженое. Подробности об этом можно почитать в отдельном материале

Португалия Португалия – это самое западное государство Евразии. Она входит в Евросоюз и НАТО и потому получила статус недружественной. В Ростовской области действует всего одна компания, в составе совладельцев которой есть обладатели португальского гражданства. Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Чехия Недружественное по отношению к России государство Чехия входит в состав Евросоюза. При этом в Ростовской области имеется семь компаний, совладельцы которых – граждане Чехии. Подробнее про резидентов из Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Швеция Королевство Швеция находится на Скандинавском полуострове. По отношению к России Швеция считается недружественной страной. Казалось бы, Швецию в далеком от нее Ростове может представлять только ушедшая IKEA. Однако подобные сети мы в расчет не брали. Тем не менее, в Ростове все же есть две шведских компании, одна из которых занимается пассажирскими перевозками, а другая – производством красок, лаков и эмалей. Подробнее про резидентов из Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Бангладеш Помимо самых часто представленных азиатских стран в Волгоградской области есть и компания из Бангладеша, который входит в список дружественных России государств. ТД «Имидж-Текстиль» занимается оптовой торговлей текстильными изделиями. Подробнее об этой организации и торговых взаимоотношениях с Бангладешем можно прочитать в отдельном материале

Грузия Грузия ранее входила в состав СССР. Сейчас государство поддерживает с Россией нейтральные отношения, где нередки русофобские выпады. В Ростовской области действует одна компания с грузинским совладельцем. Подробнее про резидентов из бывшего СССР в Ростовской области читайте в отдельном материале

КНДР Отношения с КНДР у России дружественные, но в торгово-экономическом плане взаимодействие не такое плотное, как со многими другими азиатскими странами. В Волгоградской области на сегодня представлена только одна компания из Северной Кореи — СК «Рай», занимающаяся строительством. Подробнее о ней можно узнать из отдельного материала

Сирия Государство входит в список дружественных России государств. В Ростовской области находится только одна компания, совладелец которой – гражданин Сирии. ООО «Алваис» производит крахмал на территории региона. Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Маршалловы острова Маршалловы острова находятся в Океании. Это государство – сосед Австралии. Кроме того, Маршалловы острова считаются одной из наиболее популярных классических офшорных зон. Ростовскую область с ними связывает пять компаний. Подробнее про ростовские компании из стран-офшоров читайте в отдельном материале

Босния и Герцеговина Еще одна страна Балканского полуострова, которая нашла Ростовскую область перспективным регионом для ведения бизнеса. Под представительством предпринимателей с гражданством Боснии и Герцеговины действуют две компании – ООО «Импэкс» (занимается оптовой торговлей) и ООО «Юг-транссервис» (деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам). Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Испания Королевство Испания входит в состав стран НАТО и потому числится в списке недружественных государств по отношению к Российской Федерации. Несмотря на это, в Ростовской области есть пять компаний с испанскими бенефициарами. Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Мальта Карликовое государство расположилось на архипелаге между Италией и Ливией. Мальта, как и многие другие европейские государства, входит в число недружественных стран. В Ростовской области от имени граждан Мальты представлена только одна компания. Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Норвегия Королевство Норвегия находится на Скандинавском полуострове. Является членом НАТО и входит в Шенгенскую зону. По отношению к России Норвегия является недружественной страной, однако в Ростовской области все равно присутствует одна компания с норвежской пропиской. Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Румыния Румыния – одна из крупнейших стран Европы. Она носит статус недружественного государства. В Ростовской области только одна компания со владельцем из Румынии – ООО «Инспекционная компания Евро тест». Она занимается техническими испытаниями, исследованиями, анализом и сертификацией. Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Северная Македония В Ростовской области под флагом этого государства работает пять бизнес-предприятий. Они занимаются торговлей, строительством и промышленностью. Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Финляндия Финляндия расположена в северной части Европы. Государство входит в список недружественных. В Ростовской области работает только одна финская компания, которая занимается управлением недвижимым имуществом. Подробнее про резидентов из Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Вьетнам Это азиатское государство давно и крепко «дружит» с Россией. Однако на юге страны азиатские бизнесмены закрепляться не спешат. Пока в Ростовской области работает только одна вьетнамская компания – ООО «ГМХ». Она занимается добычей и обогащением угля и антрацита. Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Сингапур Сингапур является популярнейшей зоной для регистрации оффшоров. Хотя в Ростовской области бизнес от этой недружественной страны спросом не пользуется. В регионе функционирует всего три компании. Две из них занимаются торговлей зерном. Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Япония Из-за Курильских островов у России и Японии сложились сложные отношения. РФ даже внесла соседа с архипелага в список недружественных стран. Хотя Япония и протестовала против присвоения ей такого статуса. При этом в Ростовской области есть две японских компании. Подробнее про резидентов из Азии читайте в Ростовской области читайте в отдельном материале

Камерун Государство расположено в Центральной Африке. Оно состоит в нейтральных отношениях с Российской Федерацией. В Ростовской области существует всего одна компания, совладельцем которой выступает гражданин Камеруна. Подробнее о резидентах Африки в Ростовской области читайте в материале

Нигерия Нигерия находится в Западной Африке. С Ростовской областью это далекое жаркое государство связывает только одна компания, которая занимается деятельностью рекламных агентств. Подробнее о резидентах Африки в Ростовской области читайте в материале

Руанда Руанда – одна из стран Центральной Африки. С Россией, несмотря на расстояние, у нее сложились дружеские отношения. В Ростовской области Руанду представляет только одна компания, которая занимается строительством жилых и нежилых зданий. Подробнее о резидентах Африки в Ростовской области читайте в материале

Уганда Уганда находится в Восточной части африканского континента. Государство входит в список дружественных России. В Ростовской области есть одна компания с совладельцем из Уганды. Она занимается розничной торговлей легковыми авто. Подробнее про резидентов из стран Африки в Ростовской области читайте в отдельном материале

ЮАР Южно-Африканская Республика находится на юге Африканского континента. Это государство — не самый популярный бизнес-партнер у ростовчан. Но одна компания под юрисдикцией ЮАР в регионе все-таки есть. Это — ООО «Гала Арт». Предприятие занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Подробнее про резидентов из стран Африки в Ростовской области читайте в отдельном материале

Аргентина Аргентина находится в Южной Америке. Государство считается дружественным по отношению к России. Однако в Ростовской области это не самый популярный бизнес-партнер. В регионе зарегистрирована только одна компания с аргентинскими корнями. Она занимается производством машин и оборудования для сельского хозяйства. Подробнее про резидентов из Южной Америки в Ростовской области читайте в отдельном материале

Бразилия Страна карнавалов осталась дружественной для России в 2023 году. Бразилия находится в Южной Америке и, вероятно, из-за своей отдаленности является не самым популярным партнером для бизнеса в регионе. В Ростовской области зарегистрирована только одна компания с совладельцами из Бразилии. Подробнее про резидентов из Южной Америки в Ростовской области читайте в отдельном материале