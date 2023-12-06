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Инопредприниматели

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Карта интервенций
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Карта интервенций ростовской области

Америка и Австралия
Европа
Азия
Африка и Ближний Восток
Дружественные
Нейтральные
Неружественные
Белиз
Эквадор
Маршалловы
острова
Панама
Виргинские острова
(Великобритания)
США
Канада
Бразилия
Аргентина
Беларусь
Люксембург
Лихтенштейн
Швейцария
Франция
Португалия
Испания
Австрия
Польша
Чехия
Греция
Италия
Мальта
Кипр
Словения
Литва
Эстония
Финляндия
Латвия
Украина
Нидерланды
Бельгия
Германия
Швеция
Норвегия
Венгрия
Болгария
Румыния
Северная Македония
Словакия
Босния и
Герцоговина
Великобритания
Сербия
Молдова
Дружественные
Нейтральные
Неружественные
Индия
Кыргызстан
Таджикистан
Бангладеш
Ростов-на-Дону
Армения
Грузия
Казахстан
Азербайджан
Абхазия
Узбекистан
Китай
КНДР
Гонконг
Вьетнам
Южная
Корея
Япония
Афганистан
Сингапур
Дружественные
Нейтральные
Неружественные
Турция
ОАЭ
Камерун
Руанда
ЮАР
Уганда
Нигерия
Йемен
Мали
Сейшелы
Египет
Израиль
Сирия
Ливан
Ирак
Иран
Дружественные
Нейтральные
Неружественные

В спецпроекте «Инопредприниматели» RostovGazeta рассказывает о зарегистрированных в Ростовской области компаниях, принадлежащих иностранцам: как физлицам с паспортами других государств, так и зарубежным юридическим лицам.

Проект представлен в виде карты. По каждой стране можно посмотреть краткую информацию, какой бизнес ведут граждане этого государства в Ростовской области, и далее прочитать подробный обзор на сайте.

Чем занимаются эти предприятия и насколько они успешны? Кто их собственник? Какие из ростовских фирм «сбежали» в офшорную зону». Мы проанализировали данные ЕГРЮЛ, выявив собственников и официальные регистрационные данные о виде деятельности, посчитали финансовые показатели каждого юридического лица, их судебные дела и госконтракты и ниже даем исчерпывающий ответ. Исключили из выборки филиалы транснациональных корпораций (например, это «Икеа», «Зара», «Бершка», «Кока-кола» и так далее), филиалы российских компаний, имеющие офшорных совладельцев, банки.

Отметим, что некоторые компании с бенефициарами «из-за бугра» могли не попасть в обзор, так как порой корни уходят за рубеж через цепочку формально российских юридических лиц. Финансовые данные по многим компаниям недоступны — юридические лица могут находится на упрощённой системе налогообложения или вовсе по тем или иным причинам не раскрывают актуальную отчётность.

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ

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Австрия

Австрия не может похвастаться дружескими отношениями с Российской Федерацией. Впрочем, как и почти все другие страны Евросоюза, которые ведут активную санкционную политику против России. Тем не менее в Ростовской области сразу два предприятия с австрийской «пропиской». Речь идет о компаниях ООО «Бауэр Таганрог» и ООО «Рост-тыква».

Подробнее про резидентов стран Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Азербайджан

С Азербайджаном у России сложились в последнее время теплые отношения. Однако страна сохраняет нейтральный статус. Шесть из восьми азербайджанских бизнес-проекта в Ростовской области занимаются торговлей.

Подробнее про резидентов из бывшего СССР в Ростовской области читайте в отдельном материале

Армения

Армения – одна из бывших республик СССР. Армянская история тесно связана с историей появления самого города Ростова-на-Дону, где очень крупная армянская община. Не удивительно, что в регионе работает сразу 20 армянских компаний. Основные сферы деятельности – торговля и деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания.

Подробнее про резидентов из бывшего СССР в Ростовской области читайте в отдельном материале

Афганистан

Афганистан находится в Центральной Азии. Государство сохраняет с Россией дружеские взаимоотношения. В Ростовской области находится только одна компания, которая принадлежит физическому лицу с афганским гражданством.

Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Белиз

Белиз выступает одной из самых популярных оффшорных зон в российской бизнес-среде и соревноваться может, разве что, с Кипром. Для предпринимателей ведение оффшорного бизнеса выгодно тем, что он не подлежит налогообложению и необходимости вести регулярную отчетность. В Ростовской области 9 компаний, чьи владельцы находятся под юрисдикцией Белиза.

Подробнее про ростовские компании из стран-офшоров читайте в отдельном материале

Беларусь

В Ростовской области от лица белорусских граждан действует 36 компаний. Они занимаются в том числе различными видами торговли, арендой и управлением имуществом, строительством, перевозками и другими видами деятельности.

Подробнее про резидентов из бывшего СССР в Ростовской области читайте в отдельном материале

Великобритания

Также признана в РФ недружественным европейским государством. Тем не менее, в Ростовской области восемь британских компаний. Большая часть из них занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Нидерланды

Нидерланды включены в список недружественных государств. При этом в Ростовской области открыты пять компаний, совладельцы которых являются гражданами Нидерландов. Сферы деятельности этих компаний – транспортные перевозки, медицина, технологии и промышленность.

Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Германия

С Германией у России сложились непростые отношения. На 2023 год, как и все другие страны Евросоюза, она вошла в число недружественных государств. При этом в Ростове открыты восемнадцать немецких предприятий, основной род деятельности которых – промышленность и торговля.

Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Гонконг

Официально Гонконг входит в состав Китая, однако имеет особый статус. В бизнес-среде Гонконг считается «мидшором» - промежуточной страной в бизнесе между офшорами и «чистыми» юрисдикциями. Как и другие азиатские резиденты, Гонконг представлен в Ростовской области весьма малым количеством компаний. В данном случае – всего одной.

Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Греция

Одна из самых древних цивилизаций, ныне находящаяся в статусе недружественных России стран, представлена в Волгоградской области одной компанией. Фирмой «Авис», которая специализируется на оптовой торговле легкового транспорта, управляют сразу трое женщин-владельцев.

Подробности можно найти в нашем отдельном материале

Индия

Индия сохраняет дружеские отношения с Россией на протяжении нескольких десятилетий. В Ростове совместный бизнес с этой страной представлен двадцатью компаниями. Основное направление их деятельности – торговля.

Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Иран

Иран увеличил объемы сотрудничества с Россией после начала СВО. Страна носит статус дружественной. В Ростовской области работает шесть компаний с гражданами Ирана в списке владельцев.

Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Италия

Родина пиццы и кожаной галантереи состоит в списке недружественных стран. Государство-член Евросоюза представлено в Ростовской области посредством шестнадцати компаний. Основной род деятельности промышленность.

Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Канада

Недружественное государство находится в Северной Америке. В регионе функционирует три канадские компании, которые в основном занимаются торговлей зерном.

Подробнее про резидентов стран Северной Америки в Ростовской области читайте в отдельном материале

Казахстан

Между Казахстаном и Россией не только самая длинная граница среди других соседствующих государств, но и теплые отношения. При этом страна сохраняет статус нейтральной. Хотя некоторые действия Казахстана на мировой арене вызывают вопросы у отечественных политиков. Тем не менее, в Ростовской области функционирует четырнадцать компаний, совладельцы которых являются гражданами Казахстана.

Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Кипр

Кипр является популярнейшей оффшорной зоной для российских бизнесменов. В Ростовской области зарегистрировано целых 44 компании, которые находятся в собственности граждан, находящихся под юрисдикцией этой страны.

Подробнее про ростовские компании из стран-офшоров читайте в отдельном материале

Кыргызская республика

Киргизия некогда входила в состав республик СССР. В настоящее время страна сохраняет нейтральные отношения с Россией. В Ростовской области республику представляет одна компания — ООО «Единый центр комплектования». Она занимается торговлей оптовой книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами.

Подробнее про резидентов из бывшего СССР в Ростовской области читайте в отдельном материале

Китай

Китай входит в список дружественных стран. Бизнесмены из-за Великой Китайской стены прочно закрепились в Ростовской области. В нашем регионе работает 21 компания, совладельцы которых являются гражданами КНР.

Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Южная Корея

Южная Корея представлена всего одной компанией в Волгоградской области. Предприятие занимается транспортными перевозками. Владелица компании имеет как корейское, так и российское гражданство.

Подробности можно почитать в нашем отдельном материале

Латвия

Латвия ранее была в тесных политико-экономических связях с Россией. Теперь же прибалтийское государство числится в списке недружественных. В Ростовской области представлены три латвийских компании, одна из которых занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества, а две другие – торговлей.

Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Литва

Литва некогда входила в состав республик СССР. На данный момент государство считается недружественным Российской Федерации. При этом в Ростовской области зарегистрировано четыре компании с совладельцами из Литвы. Две из них занимаются торговлей, а еще две – строительством и промышленностью.

Подробнее про резидентов Евросоюза в Ростовской области можно прочесть в отдельном нашем материале

Люксембург

Одно из самых маленьких государств Европы считается недружественным. Тем не менее, его связывает с Ростовской областью общий бизнес. В регионе есть три компании с люксембургской «пропиской».

Подробнее про ростовские компании из стран-офшоров читайте в отдельном материале

ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты считаются дружественным государством. Кроме того, государство считается одной из оффшорных зон. В Ростовской области представлена шестью предприятиями. Одно из них – ООО «Логопарк Дон».

Подробнее про ростовские компании из стран-офшоров читайте в отдельном материале

Сейшельские острова

Сейшелы включают в себя 115 островов. Государство носит статус дружественного и одновременно является популярным местом для регистрации оффшоров. В Ростовской области десять компаний имеют совладельцев на Сейшелах.

Подробнее про ростовские компании из стран-офшоров читайте в отдельном материале

Словения

Недружественное государство Евросоюза.

Компаний - 2
Основная сфера деятельности - медицина

Подробнее про резидентов стран Европы в Омской области

США

США уже несколько лет подряд числится в списке недружественных России государств, поскольку США выступают одним из главных инициаторов санкций. Тем не менее, в Ростовской области находится пять компаний с бенефициарами из США. Они преимущественно занимаются IT-разработками.

Подробнее про резидентов стран Северной Америки в Ростовской области читайте в отдельном материале

Турция

Официально Турция входит в список дружественных государств. Однако страна никак не пытается препятствовать вводу антироссийских санкций. Для Ростовской области относительно недалекая Турция – популярный партнер по бизнесу. В регионе зарегистрировано 47 предприятий с турецкой пропиской.

Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Узбекистан

Узбекистан – одна из бывших республик СССР. С современной Россией страна сохраняет нейтральные отношения. В Ростовской области есть десять компаний с совладельцами из Узбекистана.

Подробнее про резидентов из бывшего СССР в Ростовской области читайте в отдельном материале

Украина

В Ростовской области больше сотни компаний, в числе совладельцев которых есть граждане Украины. Всего таких предприятий 123 .

Подробнее про резидентов Украины в Ростовской области можно прочесть в отдельном материале

Швейцария

Швейцария считается недружественным государством, однако бизнесмены ценят ее за экономическую стабильность. Именно по этой причине в Ростовской области находится семь компаний, где совладельцами выступают физические или юридические лица из Швейцарии.

Подробнее про резидентов из Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Виргинские Острова (Великобритания)

Британские Виргинские острова расположены на части архипелага в Карибском бассейне. Вместе с Кипром и Белизом, острова входят в список популярнейших зон для ведения оффшорного бизнеса. Не удивительно, почему в Ростовской области граждане Виргинских островов сразу четыре компании.

Подробнее про ростовские компании из стран-офшоров читайте в отдельном материале

Франция

Францию и Ростов связывает не только знаменитый мост через Дон, сконструированный тем самым Эйфелем, но и совместный бизнес. В регионе девять компаний с французской пропиской. Добавим, что Франция, как и другие государства Европы, входит в список недружественных государств.

Подробнее про резидентов из Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Эстония

В Ростовской области представляет сразу шесть компаний, в число совладельцев которых входят граждане Эстонии. Большинство их них занимается транспортными перевозками.

Подробнее про резидентов из стран Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Сербия

Сербия на мировой арене не скрывает дружеских намерений по отношению к России. В Ростовской области 49 компаний с сербскими владельцами и совладельцами.

Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Молдова

До 2020 года Молдова и Россия сохраняли хорошие отношения. Однако три года назад государство ввело против России «отдельные ограничения». Несмотря на это, бизнесмены с паспортами Молдовы не отказываются от идеи вести бизнес в Ростовской области. В регионе открыты пять подобных предприятий.

Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Лихтенштейн

Карликовое государство Лихтенштейн входит в список недружественных стран по отношению к России. В Волгоградской области представлена одна фирма, имеющая непосредственное отношение к Лихтенштейну. Её основной вид деятельности - строительство зданий.

Подробности имеются в отдельном материале

Венгрия

В Ростовской области действует только четыре компании, чьи бенефициары находятся под венгерской юрисдикцией.

Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Бельгия

Бельгия числится в списке недружественных России государств, поскольку является членом Евросоюза. С Ростовской областью страну связывает всего одна компания – ООО «Асва». Она занимается производством нерафинированных растительных масел и фракций.

Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Абхазия

Несмотря на то что соседняя Абхазия в хороших отношениях с Россией, а русские туристы часто ездят туда отдыхать, в Волгоградской области представлена только одна компания из этой страны — ООО «Обувь», занимающаяся ремонтом обуви и ряда других изделий. Владельцем организации является Аршак Восканян.

Подробности об Абхазии можно прочитать в отдельном материале

Таджикистан

Таджикистан относится к числу бывших республик СССР. Государство сохраняет тесное экономическое сотрудничество с Россией. Однако в Ростовской области есть только два предприятия, которые ведут свою деятельность под юрисдикцией Таджикистана.

Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Мали

Страна в западной Африке, которая ведёт с Россией переговоры об экономическом и военном сотрудничестве. В Белгородской области есть фирма с совладельцами из Мали: занимается она деятельностью по предоставлению услуг в сфере бизнеса.

Подробнее о резидентах Востока и Африки можно прочесть в отдельном материале

Ливан

Страна расположена на Ближнем Востоке и входит в список дружественных по отношению к России. Ростовскую область с Ливаном связывает только одна компания, которая одновременно находится и под юрисдикцией ОАЭ. Речь идет об ООО «Мантра Турс». Компания ведет деятельность туристических агентств.

Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Йемен

Государство в Юго-Западной Азии, расположенное на юге Аравийского полуострова. Отношения с Россией поддерживают нейтральные. В Белгородской области всего одна компания с йеменскими совладельцами, и занимается она туризмом.

Подробнее о резидентах Востока и Африки можно прочесть в отдельном материале

Ирак

Дружественный Ирак находится на Ближнем Востоке. В Ростовской области есть одна компания с совладельцем из Ирака. Это – ООО «АИЦ», предприятие ведет деятельность туристических агентств.

Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Израиль

Государство сохраняет дружеские отношения с Российской Федерацией, несмотря на конфликты на Ближнем Востоке и тяжёлую геополитическую ситуацию. В Ростовской области работает три компании, совладельцами которых являются юридические или физические лица из Израиля.

Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Египет

Страна находится на севере Африканского континента. Не самый популярный резидент среди бизнес-предприятий в Ростовской области. В регионе зарегистрирована только одна египетская компания – ООО «Собек». Она занимается торговлей фруктами и овощами.

Подробнее о резидентах Африки в Ростовской области читайте в материале

Эквадор

Южноамериканская страна, сохраняющая в отношении России нейтралитет. В Белгородской области есть одна компания, связанная с Эквадором: бизнесмены Куаскота Катукуаго Франклин Фабрисио и Рейес Хосе Иван Матэус имеют доли в ООО «СББК Волшебные розы». Фирма по торговле цветами позволила заработать в 2022 году 13 тыс. рублей чистой прибыли. Не так уж много: всего 130 долларов. Примерно четверть средней эквадорской зарплаты.

Словакия

Словакия внесена РФ в список недружественных государств. Однако для бизнеса это не помеха. В Ростовской области от лица этого государства работает три предприятия.

Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Болгария

Болгария расположена на Балканском полуострове. На сегодняшний день в Ростовской области работает четыре болгарские компании, которые занимаются преимущественно торговлей.

Подробнее про бизнес из Болгарии в нашем регионе можно почитать в отдельном материале

Польша

Польша, несмотря на общее прошлое с Россией, сейчас считается недружественным государством, поскольку она входит в Евросоюз. В Ростовской области страна представлена шестью компаниями, одна из которых производит мороженое.

Подробности об этом можно почитать в отдельном материале

Португалия

Португалия – это самое западное государство Евразии. Она входит в Евросоюз и НАТО и потому получила статус недружественной. В Ростовской области действует всего одна компания, в составе совладельцев которой есть обладатели португальского гражданства.

Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Чехия

Недружественное по отношению к России государство Чехия входит в состав Евросоюза. При этом в Ростовской области имеется семь компаний, совладельцы которых – граждане Чехии.

Подробнее про резидентов из Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Швеция

Королевство Швеция находится на Скандинавском полуострове. По отношению к России Швеция считается недружественной страной. Казалось бы, Швецию в далеком от нее Ростове может представлять только ушедшая IKEA. Однако подобные сети мы в расчет не брали. Тем не менее, в Ростове все же есть две шведских компании, одна из которых занимается пассажирскими перевозками, а другая – производством красок, лаков и эмалей.

Подробнее про резидентов из Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Бангладеш

Помимо самых часто представленных азиатских стран в Волгоградской области есть и компания из Бангладеша, который входит в список дружественных России государств. ТД «Имидж-Текстиль» занимается оптовой торговлей текстильными изделиями.

Подробнее об этой организации и торговых взаимоотношениях с Бангладешем можно прочитать в отдельном материале

Грузия

Грузия ранее входила в состав СССР. Сейчас государство поддерживает с Россией нейтральные отношения, где нередки русофобские выпады. В Ростовской области действует одна компания с грузинским совладельцем.

Подробнее про резидентов из бывшего СССР в Ростовской области читайте в отдельном материале

КНДР

Отношения с КНДР у России дружественные, но в торгово-экономическом плане взаимодействие не такое плотное, как со многими другими азиатскими странами. В Волгоградской области на сегодня представлена только одна компания из Северной Кореи — СК «Рай», занимающаяся строительством.

Подробнее о ней можно узнать из отдельного материала

Сирия

Государство входит в список дружественных России государств. В Ростовской области находится только одна компания, совладелец которой – гражданин Сирии. ООО «Алваис» производит крахмал на территории региона.

Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Маршалловы острова

Маршалловы острова находятся в Океании. Это государство – сосед Австралии. Кроме того, Маршалловы острова считаются одной из наиболее популярных классических офшорных зон. Ростовскую область с ними связывает пять компаний.

Подробнее про ростовские компании из стран-офшоров читайте в отдельном материале

Босния и Герцеговина

Еще одна страна Балканского полуострова, которая нашла Ростовскую область перспективным регионом для ведения бизнеса. Под представительством предпринимателей с гражданством Боснии и Герцеговины действуют две компании – ООО «Импэкс» (занимается оптовой торговлей) и ООО «Юг-транссервис» (деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам).

Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Испания

Королевство Испания входит в состав стран НАТО и потому числится в списке недружественных государств по отношению к Российской Федерации. Несмотря на это, в Ростовской области есть пять компаний с испанскими бенефициарами.

Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Мальта

Карликовое государство расположилось на архипелаге между Италией и Ливией. Мальта, как и многие другие европейские государства, входит в число недружественных стран. В Ростовской области от имени граждан Мальты представлена только одна компания.

Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Норвегия

Королевство Норвегия находится на Скандинавском полуострове. Является членом НАТО и входит в Шенгенскую зону. По отношению к России Норвегия является недружественной страной, однако в Ростовской области все равно присутствует одна компания с норвежской пропиской.

Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Румыния

Румыния – одна из крупнейших стран Европы. Она носит статус недружественного государства. В Ростовской области только одна компания со владельцем из Румынии – ООО «Инспекционная компания Евро тест». Она занимается техническими испытаниями, исследованиями, анализом и сертификацией.

Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Северная Македония

В Ростовской области под флагом этого государства работает пять бизнес-предприятий. Они занимаются торговлей, строительством и промышленностью.

Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Финляндия

Финляндия расположена в северной части Европы. Государство входит в список недружественных. В Ростовской области работает только одна финская компания, которая занимается управлением недвижимым имуществом.

Подробнее про резидентов из Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Вьетнам

Это азиатское государство давно и крепко «дружит» с Россией. Однако на юге страны азиатские бизнесмены закрепляться не спешат. Пока в Ростовской области работает только одна вьетнамская компания – ООО «ГМХ». Она занимается добычей и обогащением угля и антрацита.

Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Сингапур

Сингапур является популярнейшей зоной для регистрации оффшоров. Хотя в Ростовской области бизнес от этой недружественной страны спросом не пользуется. В регионе функционирует всего три компании. Две из них занимаются торговлей зерном.

Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Япония

Из-за Курильских островов у России и Японии сложились сложные отношения. РФ даже внесла соседа с архипелага в список недружественных стран. Хотя Япония и протестовала против присвоения ей такого статуса. При этом в Ростовской области есть две японских компании.

Подробнее про резидентов из Азии читайте в Ростовской области читайте в отдельном материале

Камерун

Государство расположено в Центральной Африке. Оно состоит в нейтральных отношениях с Российской Федерацией. В Ростовской области существует всего одна компания, совладельцем которой выступает гражданин Камеруна.

Подробнее о резидентах Африки в Ростовской области читайте в материале

Нигерия

Нигерия находится в Западной Африке. С Ростовской областью это далекое жаркое государство связывает только одна компания, которая занимается деятельностью рекламных агентств.

Подробнее о резидентах Африки в Ростовской области читайте в материале

Руанда

Руанда – одна из стран Центральной Африки. С Россией, несмотря на расстояние, у нее сложились дружеские отношения. В Ростовской области Руанду представляет только одна компания, которая занимается строительством жилых и нежилых зданий.

Подробнее о резидентах Африки в Ростовской области читайте в материале

Уганда

Уганда находится в Восточной части африканского континента. Государство входит в список дружественных России. В Ростовской области есть одна компания с совладельцем из Уганды. Она занимается розничной торговлей легковыми авто.

Подробнее про резидентов из стран Африки в Ростовской области читайте в отдельном материале

ЮАР

Южно-Африканская Республика находится на юге Африканского континента. Это государство — не самый популярный бизнес-партнер у ростовчан. Но одна компания под юрисдикцией ЮАР в регионе все-таки есть. Это — ООО «Гала Арт». Предприятие занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Подробнее про резидентов из стран Африки в Ростовской области читайте в отдельном материале

Аргентина

Аргентина находится в Южной Америке. Государство считается дружественным по отношению к России. Однако в Ростовской области это не самый популярный бизнес-партнер. В регионе зарегистрирована только одна компания с аргентинскими корнями. Она занимается производством машин и оборудования для сельского хозяйства.

Подробнее про резидентов из Южной Америки в Ростовской области читайте в отдельном материале

Бразилия

Страна карнавалов осталась дружественной для России в 2023 году. Бразилия находится в Южной Америке и, вероятно, из-за своей отдаленности является не самым популярным партнером для бизнеса в регионе. В Ростовской области зарегистрирована только одна компания с совладельцами из Бразилии.

Подробнее про резидентов из Южной Америки в Ростовской области читайте в отдельном материале

Панама

Панама находится на Панамском перешейке между Северной и Южной Америками. Это государство также относится к популярным оффшорным зонам. С Ростовской областью Панаму связывает только одна компания.

Подробнее про резидентов из Южной Америки в Ростовской области читайте в отдельном материале