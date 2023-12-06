Карта интервенций ростовской области
острова
(Великобритания)
Герцоговина
Корея
В спецпроекте «Инопредприниматели» RostovGazeta рассказывает о зарегистрированных в Ростовской области компаниях, принадлежащих иностранцам: как физлицам с паспортами других государств, так и зарубежным юридическим лицам.
Проект представлен в виде карты. По каждой стране можно посмотреть краткую информацию, какой бизнес ведут граждане этого государства в Ростовской области, и далее прочитать подробный обзор на сайте.
Чем занимаются эти предприятия и насколько они успешны? Кто их собственник? Какие из ростовских фирм «сбежали» в офшорную зону». Мы проанализировали данные ЕГРЮЛ, выявив собственников и официальные регистрационные данные о виде деятельности, посчитали финансовые показатели каждого юридического лица, их судебные дела и госконтракты и ниже даем исчерпывающий ответ. Исключили из выборки филиалы транснациональных корпораций (например, это «Икеа», «Зара», «Бершка», «Кока-кола» и так далее), филиалы российских компаний, имеющие офшорных совладельцев, банки.
Отметим, что некоторые компании с бенефициарами «из-за бугра» могли не попасть в обзор, так как порой корни уходят за рубеж через цепочку формально российских юридических лиц. Финансовые данные по многим компаниям недоступны — юридические лица могут находится на упрощённой системе налогообложения или вовсе по тем или иным причинам не раскрывают актуальную отчётность.
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Австрия
Австрия не может похвастаться дружескими отношениями с Российской Федерацией. Впрочем, как и почти все другие страны Евросоюза, которые ведут активную санкционную политику против России. Тем не менее в Ростовской области сразу два предприятия с австрийской «пропиской». Речь идет о компаниях ООО «Бауэр Таганрог» и ООО «Рост-тыква».Подробнее про резидентов стран Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале
Азербайджан
С Азербайджаном у России сложились в последнее время теплые отношения. Однако страна сохраняет нейтральный статус. Шесть из восьми азербайджанских бизнес-проекта в Ростовской области занимаются торговлей.Подробнее про резидентов из бывшего СССР в Ростовской области читайте в отдельном материале
Армения
Армения – одна из бывших республик СССР. Армянская история тесно связана с историей появления самого города Ростова-на-Дону, где очень крупная армянская община. Не удивительно, что в регионе работает сразу 20 армянских компаний. Основные сферы деятельности – торговля и деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания.Подробнее про резидентов из бывшего СССР в Ростовской области читайте в отдельном материале
Афганистан
Афганистан находится в Центральной Азии. Государство сохраняет с Россией дружеские взаимоотношения. В Ростовской области находится только одна компания, которая принадлежит физическому лицу с афганским гражданством.Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале
Белиз
Белиз выступает одной из самых популярных оффшорных зон в российской бизнес-среде и соревноваться может, разве что, с Кипром. Для предпринимателей ведение оффшорного бизнеса выгодно тем, что он не подлежит налогообложению и необходимости вести регулярную отчетность. В Ростовской области 9 компаний, чьи владельцы находятся под юрисдикцией Белиза.Подробнее про ростовские компании из стран-офшоров читайте в отдельном материале
Беларусь
В Ростовской области от лица белорусских граждан действует 36 компаний. Они занимаются в том числе различными видами торговли, арендой и управлением имуществом, строительством, перевозками и другими видами деятельности.Подробнее про резидентов из бывшего СССР в Ростовской области читайте в отдельном материале
Великобритания
Также признана в РФ недружественным европейским государством. Тем не менее, в Ростовской области восемь британских компаний. Большая часть из них занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале
Нидерланды
Нидерланды включены в список недружественных государств. При этом в Ростовской области открыты пять компаний, совладельцы которых являются гражданами Нидерландов. Сферы деятельности этих компаний – транспортные перевозки, медицина, технологии и промышленность.Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале
Германия
С Германией у России сложились непростые отношения. На 2023 год, как и все другие страны Евросоюза, она вошла в число недружественных государств. При этом в Ростове открыты восемнадцать немецких предприятий, основной род деятельности которых – промышленность и торговля.Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале
Гонконг
Официально Гонконг входит в состав Китая, однако имеет особый статус. В бизнес-среде Гонконг считается «мидшором» - промежуточной страной в бизнесе между офшорами и «чистыми» юрисдикциями. Как и другие азиатские резиденты, Гонконг представлен в Ростовской области весьма малым количеством компаний. В данном случае – всего одной.Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале
Греция
Одна из самых древних цивилизаций, ныне находящаяся в статусе недружественных России стран, представлена в Волгоградской области одной компанией. Фирмой «Авис», которая специализируется на оптовой торговле легкового транспорта, управляют сразу трое женщин-владельцев.Подробности можно найти в нашем отдельном материале
Индия
Индия сохраняет дружеские отношения с Россией на протяжении нескольких десятилетий. В Ростове совместный бизнес с этой страной представлен двадцатью компаниями. Основное направление их деятельности – торговля.Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале
Иран
Иран увеличил объемы сотрудничества с Россией после начала СВО. Страна носит статус дружественной. В Ростовской области работает шесть компаний с гражданами Ирана в списке владельцев.Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале
Италия
Родина пиццы и кожаной галантереи состоит в списке недружественных стран. Государство-член Евросоюза представлено в Ростовской области посредством шестнадцати компаний. Основной род деятельности промышленность.Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале
Канада
Недружественное государство находится в Северной Америке. В регионе функционирует три канадские компании, которые в основном занимаются торговлей зерном.Подробнее про резидентов стран Северной Америки в Ростовской области читайте в отдельном материале
Казахстан
Между Казахстаном и Россией не только самая длинная граница среди других соседствующих государств, но и теплые отношения. При этом страна сохраняет статус нейтральной. Хотя некоторые действия Казахстана на мировой арене вызывают вопросы у отечественных политиков. Тем не менее, в Ростовской области функционирует четырнадцать компаний, совладельцы которых являются гражданами Казахстана.Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале
Кипр
Кипр является популярнейшей оффшорной зоной для российских бизнесменов. В Ростовской области зарегистрировано целых 44 компании, которые находятся в собственности граждан, находящихся под юрисдикцией этой страны.Подробнее про ростовские компании из стран-офшоров читайте в отдельном материале
Кыргызская республика
Киргизия некогда входила в состав республик СССР. В настоящее время страна сохраняет нейтральные отношения с Россией. В Ростовской области республику представляет одна компания — ООО «Единый центр комплектования». Она занимается торговлей оптовой книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами.Подробнее про резидентов из бывшего СССР в Ростовской области читайте в отдельном материале
Китай
Китай входит в список дружественных стран. Бизнесмены из-за Великой Китайской стены прочно закрепились в Ростовской области. В нашем регионе работает 21 компания, совладельцы которых являются гражданами КНР.Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале
Южная Корея
Южная Корея представлена всего одной компанией в Волгоградской области. Предприятие занимается транспортными перевозками. Владелица компании имеет как корейское, так и российское гражданство.Подробности можно почитать в нашем отдельном материале
Латвия
Латвия ранее была в тесных политико-экономических связях с Россией. Теперь же прибалтийское государство числится в списке недружественных. В Ростовской области представлены три латвийских компании, одна из которых занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества, а две другие – торговлей.Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале
Литва
Литва некогда входила в состав республик СССР. На данный момент государство считается недружественным Российской Федерации. При этом в Ростовской области зарегистрировано четыре компании с совладельцами из Литвы. Две из них занимаются торговлей, а еще две – строительством и промышленностью.Подробнее про резидентов Евросоюза в Ростовской области можно прочесть в отдельном нашем материале
Люксембург
Одно из самых маленьких государств Европы считается недружественным. Тем не менее, его связывает с Ростовской областью общий бизнес. В регионе есть три компании с люксембургской «пропиской».Подробнее про ростовские компании из стран-офшоров читайте в отдельном материале
ОАЭ
Объединенные Арабские Эмираты считаются дружественным государством. Кроме того, государство считается одной из оффшорных зон. В Ростовской области представлена шестью предприятиями. Одно из них – ООО «Логопарк Дон».Подробнее про ростовские компании из стран-офшоров читайте в отдельном материале
Сейшельские острова
Сейшелы включают в себя 115 островов. Государство носит статус дружественного и одновременно является популярным местом для регистрации оффшоров. В Ростовской области десять компаний имеют совладельцев на Сейшелах.Подробнее про ростовские компании из стран-офшоров читайте в отдельном материале
Словения
Недружественное государство Евросоюза.
Компаний - 2
Основная сфера деятельности - медицина
США
США уже несколько лет подряд числится в списке недружественных России государств, поскольку США выступают одним из главных инициаторов санкций. Тем не менее, в Ростовской области находится пять компаний с бенефициарами из США. Они преимущественно занимаются IT-разработками.Подробнее про резидентов стран Северной Америки в Ростовской области читайте в отдельном материале
Турция
Официально Турция входит в список дружественных государств. Однако страна никак не пытается препятствовать вводу антироссийских санкций. Для Ростовской области относительно недалекая Турция – популярный партнер по бизнесу. В регионе зарегистрировано 47 предприятий с турецкой пропиской.Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале
Узбекистан
Узбекистан – одна из бывших республик СССР. С современной Россией страна сохраняет нейтральные отношения. В Ростовской области есть десять компаний с совладельцами из Узбекистана.Подробнее про резидентов из бывшего СССР в Ростовской области читайте в отдельном материале
Украина
В Ростовской области больше сотни компаний, в числе совладельцев которых есть граждане Украины. Всего таких предприятий 123 .Подробнее про резидентов Украины в Ростовской области можно прочесть в отдельном материале
Швейцария
Швейцария считается недружественным государством, однако бизнесмены ценят ее за экономическую стабильность. Именно по этой причине в Ростовской области находится семь компаний, где совладельцами выступают физические или юридические лица из Швейцарии.Подробнее про резидентов из Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале
Виргинские Острова (Великобритания)
Британские Виргинские острова расположены на части архипелага в Карибском бассейне. Вместе с Кипром и Белизом, острова входят в список популярнейших зон для ведения оффшорного бизнеса. Не удивительно, почему в Ростовской области граждане Виргинских островов сразу четыре компании.Подробнее про ростовские компании из стран-офшоров читайте в отдельном материале
Франция
Францию и Ростов связывает не только знаменитый мост через Дон, сконструированный тем самым Эйфелем, но и совместный бизнес. В регионе девять компаний с французской пропиской. Добавим, что Франция, как и другие государства Европы, входит в список недружественных государств.Подробнее про резидентов из Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале
Эстония
В Ростовской области представляет сразу шесть компаний, в число совладельцев которых входят граждане Эстонии. Большинство их них занимается транспортными перевозками.Подробнее про резидентов из стран Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале
Сербия
Сербия на мировой арене не скрывает дружеских намерений по отношению к России. В Ростовской области 49 компаний с сербскими владельцами и совладельцами.Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале
Молдова
До 2020 года Молдова и Россия сохраняли хорошие отношения. Однако три года назад государство ввело против России «отдельные ограничения». Несмотря на это, бизнесмены с паспортами Молдовы не отказываются от идеи вести бизнес в Ростовской области. В регионе открыты пять подобных предприятий.Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале
Лихтенштейн
Карликовое государство Лихтенштейн входит в список недружественных стран по отношению к России. В Волгоградской области представлена одна фирма, имеющая непосредственное отношение к Лихтенштейну. Её основной вид деятельности - строительство зданий.Подробности имеются в отдельном материале
Венгрия
В Ростовской области действует только четыре компании, чьи бенефициары находятся под венгерской юрисдикцией.Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале
Бельгия
Бельгия числится в списке недружественных России государств, поскольку является членом Евросоюза. С Ростовской областью страну связывает всего одна компания – ООО «Асва». Она занимается производством нерафинированных растительных масел и фракций.Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале
Абхазия
Несмотря на то что соседняя Абхазия в хороших отношениях с Россией, а русские туристы часто ездят туда отдыхать, в Волгоградской области представлена только одна компания из этой страны — ООО «Обувь», занимающаяся ремонтом обуви и ряда других изделий. Владельцем организации является Аршак Восканян.Подробности об Абхазии можно прочитать в отдельном материале
Таджикистан
Таджикистан относится к числу бывших республик СССР. Государство сохраняет тесное экономическое сотрудничество с Россией. Однако в Ростовской области есть только два предприятия, которые ведут свою деятельность под юрисдикцией Таджикистана.Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале
Мали
Страна в западной Африке, которая ведёт с Россией переговоры об экономическом и военном сотрудничестве. В Белгородской области есть фирма с совладельцами из Мали: занимается она деятельностью по предоставлению услуг в сфере бизнеса.Подробнее о резидентах Востока и Африки можно прочесть в отдельном материале
Ливан
Страна расположена на Ближнем Востоке и входит в список дружественных по отношению к России. Ростовскую область с Ливаном связывает только одна компания, которая одновременно находится и под юрисдикцией ОАЭ. Речь идет об ООО «Мантра Турс». Компания ведет деятельность туристических агентств.Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале
Йемен
Государство в Юго-Западной Азии, расположенное на юге Аравийского полуострова. Отношения с Россией поддерживают нейтральные. В Белгородской области всего одна компания с йеменскими совладельцами, и занимается она туризмом.Подробнее о резидентах Востока и Африки можно прочесть в отдельном материале
Ирак
Дружественный Ирак находится на Ближнем Востоке. В Ростовской области есть одна компания с совладельцем из Ирака. Это – ООО «АИЦ», предприятие ведет деятельность туристических агентств.Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале
Израиль
Государство сохраняет дружеские отношения с Российской Федерацией, несмотря на конфликты на Ближнем Востоке и тяжёлую геополитическую ситуацию. В Ростовской области работает три компании, совладельцами которых являются юридические или физические лица из Израиля.Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале
Египет
Страна находится на севере Африканского континента. Не самый популярный резидент среди бизнес-предприятий в Ростовской области. В регионе зарегистрирована только одна египетская компания – ООО «Собек». Она занимается торговлей фруктами и овощами.Подробнее о резидентах Африки в Ростовской области читайте в материале
Эквадор
Южноамериканская страна, сохраняющая в отношении России нейтралитет. В Белгородской области есть одна компания, связанная с Эквадором: бизнесмены Куаскота Катукуаго Франклин Фабрисио и Рейес Хосе Иван Матэус имеют доли в ООО «СББК Волшебные розы». Фирма по торговле цветами позволила заработать в 2022 году 13 тыс. рублей чистой прибыли. Не так уж много: всего 130 долларов. Примерно четверть средней эквадорской зарплаты.
Словакия
Словакия внесена РФ в список недружественных государств. Однако для бизнеса это не помеха. В Ростовской области от лица этого государства работает три предприятия.Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале
Болгария
Болгария расположена на Балканском полуострове. На сегодняшний день в Ростовской области работает четыре болгарские компании, которые занимаются преимущественно торговлей.Подробнее про бизнес из Болгарии в нашем регионе можно почитать в отдельном материале
Польша
Польша, несмотря на общее прошлое с Россией, сейчас считается недружественным государством, поскольку она входит в Евросоюз. В Ростовской области страна представлена шестью компаниями, одна из которых производит мороженое.Подробности об этом можно почитать в отдельном материале
Португалия
Португалия – это самое западное государство Евразии. Она входит в Евросоюз и НАТО и потому получила статус недружественной. В Ростовской области действует всего одна компания, в составе совладельцев которой есть обладатели португальского гражданства.Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале
Чехия
Недружественное по отношению к России государство Чехия входит в состав Евросоюза. При этом в Ростовской области имеется семь компаний, совладельцы которых – граждане Чехии.Подробнее про резидентов из Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале
Швеция
Королевство Швеция находится на Скандинавском полуострове. По отношению к России Швеция считается недружественной страной. Казалось бы, Швецию в далеком от нее Ростове может представлять только ушедшая IKEA. Однако подобные сети мы в расчет не брали. Тем не менее, в Ростове все же есть две шведских компании, одна из которых занимается пассажирскими перевозками, а другая – производством красок, лаков и эмалей.Подробнее про резидентов из Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале
Бангладеш
Помимо самых часто представленных азиатских стран в Волгоградской области есть и компания из Бангладеша, который входит в список дружественных России государств. ТД «Имидж-Текстиль» занимается оптовой торговлей текстильными изделиями.Подробнее об этой организации и торговых взаимоотношениях с Бангладешем можно прочитать в отдельном материале
Грузия
Грузия ранее входила в состав СССР. Сейчас государство поддерживает с Россией нейтральные отношения, где нередки русофобские выпады. В Ростовской области действует одна компания с грузинским совладельцем.Подробнее про резидентов из бывшего СССР в Ростовской области читайте в отдельном материале
КНДР
Отношения с КНДР у России дружественные, но в торгово-экономическом плане взаимодействие не такое плотное, как со многими другими азиатскими странами. В Волгоградской области на сегодня представлена только одна компания из Северной Кореи — СК «Рай», занимающаяся строительством.Подробнее о ней можно узнать из отдельного материала
Сирия
Государство входит в список дружественных России государств. В Ростовской области находится только одна компания, совладелец которой – гражданин Сирии. ООО «Алваис» производит крахмал на территории региона.Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале
Маршалловы острова
Маршалловы острова находятся в Океании. Это государство – сосед Австралии. Кроме того, Маршалловы острова считаются одной из наиболее популярных классических офшорных зон. Ростовскую область с ними связывает пять компаний.Подробнее про ростовские компании из стран-офшоров читайте в отдельном материале
Босния и Герцеговина
Еще одна страна Балканского полуострова, которая нашла Ростовскую область перспективным регионом для ведения бизнеса. Под представительством предпринимателей с гражданством Боснии и Герцеговины действуют две компании – ООО «Импэкс» (занимается оптовой торговлей) и ООО «Юг-транссервис» (деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам).Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале
Испания
Королевство Испания входит в состав стран НАТО и потому числится в списке недружественных государств по отношению к Российской Федерации. Несмотря на это, в Ростовской области есть пять компаний с испанскими бенефициарами.Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале
Мальта
Карликовое государство расположилось на архипелаге между Италией и Ливией. Мальта, как и многие другие европейские государства, входит в число недружественных стран. В Ростовской области от имени граждан Мальты представлена только одна компания.Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале
Норвегия
Королевство Норвегия находится на Скандинавском полуострове. Является членом НАТО и входит в Шенгенскую зону. По отношению к России Норвегия является недружественной страной, однако в Ростовской области все равно присутствует одна компания с норвежской пропиской.Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале
Румыния
Румыния – одна из крупнейших стран Европы. Она носит статус недружественного государства. В Ростовской области только одна компания со владельцем из Румынии – ООО «Инспекционная компания Евро тест». Она занимается техническими испытаниями, исследованиями, анализом и сертификацией.Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале
Северная Македония
В Ростовской области под флагом этого государства работает пять бизнес-предприятий. Они занимаются торговлей, строительством и промышленностью.Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале
Финляндия
Финляндия расположена в северной части Европы. Государство входит в список недружественных. В Ростовской области работает только одна финская компания, которая занимается управлением недвижимым имуществом.Подробнее про резидентов из Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале
Вьетнам
Это азиатское государство давно и крепко «дружит» с Россией. Однако на юге страны азиатские бизнесмены закрепляться не спешат. Пока в Ростовской области работает только одна вьетнамская компания – ООО «ГМХ». Она занимается добычей и обогащением угля и антрацита.Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале
Сингапур
Сингапур является популярнейшей зоной для регистрации оффшоров. Хотя в Ростовской области бизнес от этой недружественной страны спросом не пользуется. В регионе функционирует всего три компании. Две из них занимаются торговлей зерном.Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале
Япония
Из-за Курильских островов у России и Японии сложились сложные отношения. РФ даже внесла соседа с архипелага в список недружественных стран. Хотя Япония и протестовала против присвоения ей такого статуса. При этом в Ростовской области есть две японских компании.Подробнее про резидентов из Азии читайте в Ростовской области читайте в отдельном материале
Камерун
Государство расположено в Центральной Африке. Оно состоит в нейтральных отношениях с Российской Федерацией. В Ростовской области существует всего одна компания, совладельцем которой выступает гражданин Камеруна.Подробнее о резидентах Африки в Ростовской области читайте в материале
Нигерия
Нигерия находится в Западной Африке. С Ростовской областью это далекое жаркое государство связывает только одна компания, которая занимается деятельностью рекламных агентств.Подробнее о резидентах Африки в Ростовской области читайте в материале
Руанда
Руанда – одна из стран Центральной Африки. С Россией, несмотря на расстояние, у нее сложились дружеские отношения. В Ростовской области Руанду представляет только одна компания, которая занимается строительством жилых и нежилых зданий.Подробнее о резидентах Африки в Ростовской области читайте в материале
Уганда
Уганда находится в Восточной части африканского континента. Государство входит в список дружественных России. В Ростовской области есть одна компания с совладельцем из Уганды. Она занимается розничной торговлей легковыми авто.Подробнее про резидентов из стран Африки в Ростовской области читайте в отдельном материале
ЮАР
Южно-Африканская Республика находится на юге Африканского континента. Это государство — не самый популярный бизнес-партнер у ростовчан. Но одна компания под юрисдикцией ЮАР в регионе все-таки есть. Это — ООО «Гала Арт». Предприятие занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.Подробнее про резидентов из стран Африки в Ростовской области читайте в отдельном материале
Аргентина
Аргентина находится в Южной Америке. Государство считается дружественным по отношению к России. Однако в Ростовской области это не самый популярный бизнес-партнер. В регионе зарегистрирована только одна компания с аргентинскими корнями. Она занимается производством машин и оборудования для сельского хозяйства.Подробнее про резидентов из Южной Америки в Ростовской области читайте в отдельном материале
Бразилия
Страна карнавалов осталась дружественной для России в 2023 году. Бразилия находится в Южной Америке и, вероятно, из-за своей отдаленности является не самым популярным партнером для бизнеса в регионе. В Ростовской области зарегистрирована только одна компания с совладельцами из Бразилии.Подробнее про резидентов из Южной Америки в Ростовской области читайте в отдельном материале
Панама
Панама находится на Панамском перешейке между Северной и Южной Америками. Это государство также относится к популярным оффшорным зонам. С Ростовской областью Панаму связывает только одна компания.Подробнее про резидентов из Южной Америки в Ростовской области читайте в отдельном материале