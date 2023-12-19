Поддержка участников специальной военной операции, которые приняли решение по своей воле отправиться в зону боевых действий - одно из приоритетных направлений государственной политики на сегодняшний день, и на федеральном, и на региональном уровне. Но если в первом случае выплаты, пособия и льготы едины для любого желающего вступить в ряды военнослужащих и добровольцев, то на местном уровне условия различаются - и порой весьма существенно, учитывая финансовые возможности субъектов.



В спецпроекте "Останутся при СВОих " мы проанализировали нормативные акты, изучили официальные ресурсы органов власти регионов, а также информацию из новостей СМИ. Получился рейтинг, из которого можно понять, какие регионы наиболее успешны в поддержке наших бойцов.



Также собрали все данные о региональных выплатах в случае ранения или гибели. Цена человеческой жизни и здоровья неизмерима, однако каждый, кто отправляется за "ленточку", должен быть уверен, что его семья и близкие в самом трагическом случае не останутся в сложной финансовой ситуации.



Информация в рейтинге актуальна на 1 ноября 2023 года и может измениться на момент прочтения. Отметим, что во многих регионах есть еще и внебюджетная поддержка военных, о которой не принято говорить официально.

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