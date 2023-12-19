Поддержка участников специальной военной операции, которые приняли решение по своей воле отправиться в зону боевых действий - одно из приоритетных направлений государственной политики на сегодняшний день, и на федеральном, и на региональном уровне. Но если в первом случае выплаты, пособия и льготы едины для любого желающего вступить в ряды военнослужащих и добровольцев, то на местном уровне условия различаются - и порой весьма существенно, учитывая финансовые возможности субъектов.
В спецпроекте "Останутся при СВОих " мы проанализировали нормативные акты, изучили официальные ресурсы органов власти регионов, а также информацию из новостей СМИ. Получился рейтинг, из которого можно понять, какие регионы наиболее успешны в поддержке наших бойцов.
Также собрали все данные о региональных выплатах в случае ранения или гибели. Цена человеческой жизни и здоровья неизмерима, однако каждый, кто отправляется за "ленточку", должен быть уверен, что его семья и близкие в самом трагическом случае не останутся в сложной финансовой ситуации.
Информация в рейтинге актуальна на 1 ноября 2023 года и может измениться на момент прочтения. Отметим, что во многих регионах есть еще и внебюджетная поддержка военных, о которой не принято говорить официально.
Единых законодательных стандартов для региональных выплат участникам СВО нет - каждый регион принимает их на свое усмотрение. В большинстве регионов выплачивается фиксированная сумма, где-то есть дополнительно ежемесячные доплаты.
Чтобы понять, где в итоге контрактник или доброволец заработает больше, мы посчитали выплаты за первый год участия в СВО, которые максимально может получить боец. Ведь именно подписание контракта не менее чем на год, как правило, устанавливается условием для получения средств от региона. В наши расчёты входят федеральные 195 тысяч рублей + региональная разовая выплата + регулярные выплаты при их наличии + доплаты от муниципалитета при их наличии.
Из получившегося списка выбрали 30 ведущих регионов.
В рейтинге речь идет именно о тех, кто сегодня заключает контракт с Минобороны РФ или присоединяется к добровольческим формированиям. Единовременные выплаты призванным в ходе частичной мобилизации, начиная с 21 сентября 2022 года, не учитывались. Однако, если говорить о льготах, то они распространяются на все упомянутые категории участников СВО.
Важно - в наш расчёт не входит гарантированная зарплата участникам СВО, предусмотренная на федеральном уровне, так как она зависит от множества факторов. Известно лишь, что суммы начинаются от 204 тысяч рублей в месяц.
В данных о выплатах за ранение указали диапазон сумм - они чаще всего различаются в зависимости от тяжести урона, нанесенного здоровью. Где-то есть и единый размер, вне зависимости от характера травмы. Также собрали информацию о единовременных выплатах семьям погибших участников СВО.
Мы исследовали только официальные данные. Однако во многих регионах есть еще и внебюджетная поддержка военных, которая публично нигде не озвучивается.
В 12 регионах общая сумма единовременных выплаты за первый год контракта составит свыше 600 тысяч рублей. Это в основном «ресурсные» территории Поволжья и Сибири, а также Москва и Петербург вместе с окружающими областями.
В остальных регионах нашего рейтинга участвующие в СВО смогут рассчитывать на единовременные выплаты от 400 до 600 тысяч за первый год участия в СВО. Преимущественно это регионы Заполярья, Сибири и Дальнего Востока. Суммы коррелируют со средними зарплатами — на отдаленных территориях они по традиции ощутимо выше, чем в среднем по стране. Непосредственно региональная разовая выплата варьируется от 50 тысяч рублей в Нижегородской области до 400 тысяч рублей на Чукотке. Однако в большинстве случаев предусмотрено повышенное — по сравнению со стандартным — финансирование в зависимости от тех или иных условий, что и выводит некоторые регионы в лидеры.
В 12 субъектах РФ региональная выплата, в зависимости от тяжести полученной травмы (легкая, средняя, тяжёлая), может достигать от 200 тыс. до 1 млн рублей. При этом в Тюменской области и ЯНАО сумма в миллион рублей фиксированная и не зависит от степени ранения.
В 37 регионах власти готовы перечислить от 150 до 800 тыс. рублей. При этом Владимирская, Ростовская и Вологодская область помогут только получившим тяжёлое ранение — 750 тысяч, 600 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно. Белгородская область предоставляет 500 тысяч рублей за урон здоровью средней и высокой тяжести. Фиксированные 500 тысяч рублей за любое ранение получат участники СВО из Вологодской, Орловской, Тамбовской, Белгородской и Рязанской области, Алтайского и Камчатского края, Республики Алтай, Адыгеи, Калмыкии и Удмуртии.
Еще в шести регионах выплаты пострадавшим бойцам на местном уровне сравнительно небольшие — от 100 до 400 тысяч рублей. Любопытно, что в их число входят Брянская и Томская область, которые одновременно входят в список лидеров по стране по размеру совокупной единовременной выплаты.
Максимальная сумма выплаты на уровне регионов членам семьи погибшего участника СВО — 3 миллиона рублей. Именно такие суммы установлены в 11 регионах: ХМАО, ЯНАО, на Чукотке, в Москве и Московской области, Ставропольском крае, Кемеровской, Магаданской, Новосибирской, Белгородской и Тюменской областях.
В 13 регионах семьям заплатят по 2 млн рублей. В Ненецком автономном округе к этой сумме отдельно в Заполярном районе и Нарьян-Маре добавят соответственно 200 и 345 тыс. рублей.
В Самарской области размер пособия составляет 1 млн 300 тыс. рублей, в Дагестане и Владимирской области — по 1,25 млн рублей. Наиболее распространенный размер выплаты для подобного случая — 1 млн рублей — действует в 43 регионах РФ.
В некоторых регионах сумма может варьироваться — так, в Воронежской области 500 тыс. рублей получат семьи без детей и 1 млн рублей — с детьми. Забайкальский край платит 1 млн рублей плюс 300 тыс. рублей на каждого ребёнка, Чеченская республика — соответственно 100 тыс. плюс 50 тыс. рублей. Приморский край заложил 1 млн рублей, но только в отношении погибших до 1 апреля 2023 года, заключивших контракт до 21 сентября 2022 года. Однако регион предусматривает от 10 до 18 тыс. рублей детям, родителям и вдовам — ежегодно.
За каждой семьей закреплен социальный координатор. Югорчане достойно выполняют воинский долг по защите Отечества. Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков отмечал: «Там, где действовали сибиряки, я всегда был уверен в том, что они с честью и боевой доблестью выполнят возложенные на них задачи». Наши воины верны этому принципу. Вместе делаем общее дело. Победа за нами
Я часто встречаюсь с бойцами и знаю: наша поддержка нужна парням, мы в долгу у наших защитников. Сотни общественных организаций, тысячи волонтеров со всех уголков помогают фронту, бойцам, их семьям
Отмечают, что наш регион — один из самых заметных в работе по гуманитарной помощи и поддержке подшефных территорий. Все потому, что наши жители сплотились вокруг общей цели — победы наших ребят на фронте
Поддержка наших воинов – одна из приоритетных задач, которую я ставлю перед командой. Расширять меры поддержки необходимо: в регион возвращаются раненые бойцы, в их числе есть и те, кому требуется уход и реабилитация. Считаю, что эту помощь они должны получать бесплатно
Во время Честного маршрута во всех городах провёл встречи с участниками специальной военной операции и их близкими. Это важная часть поездки, она дала возможность настроить нашу систему поддержки под конкретные жизненные ситуации….Поднимали много частных вопросов: по жилью, трудоустройству, медицинской помощи. С каждым разбираемся точечно – сделаем всё, что в наших силах. В это непростое время весь округ сплотился ради общего дела. Так всегда было и будет в нашей большой ямальской семье
Все те меры поддержки, которые реализуются городом для семей участников СВО и для ветеранов, будут продолжены и будут реализовываться даже после военных действий, после возвращения ветеранов
В госпитале Военно-Медицинской академии навестил бойцов из Ленобласти, выздоравливающих после ранений. Передал гостинцы от фермеров и подарки от Правительства, рассказал о специальной программе трудоустройства, для тех, кто возвращается с Донбасса и увольняется с военной службы. Программу поддержал бизнес: готовы переобучать и предоставлять рабочие места с зарплатой выше среднеобластной
С председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко обсудили итоги приёма в петербургские вузы и колледжи участников специальной военной операции и детей наших бойцов. Выполнили поручение Президента – предоставили по специальной квоте для них бюджетные места. В вузы поступили более 800 человек. Более 300 ребят выбрали колледжи
В части поддержки специальной военной операции почти 2,5 млрд рублей мы выделили, в том числе на подшефный наш город Лисичанск. К сожалению, пока еще мы не можем там в полную силу работать. Наши два батальона – “Алга” и “Тимер” – находятся в зоне…Концерты, мероприятия, встречи, и, самое главное, семьи поддерживаем. Семьи, дети – горячая линия организована, всё, что необходимо. У нас есть герои, шесть героев, трое из них погибли. И 52 выходца из Татарстана награждены орденами Мужества. Мы очень их чтим, всё выполняем
Все мобилизованные получили единоразовую выплату в 200 тыс. рублей. Из средств регионального бюджета на это было направлено 519 млн рублей. Гражданам, заключившим контракт и зачисленным в именные подразделения Брянской области было перечислено в прошлом году более 41 млн рублей…Еще одной мерой поддержки стал новый закон. Будем бесплатно предоставлять земельные участки участникам специальной военной операции, удостоенным звания Героя Российской Федерации или награжденным орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО, и являющимся ветеранами боевых действий