Арташес Арутюнянц

Первым героем цикла стал президент футбольного клуб «Ростов». В 2015 году его признали одним из самых богатых депутатов донского парламента с доходом 352 млн рублей. Однако свой путь к состоятельности Арутюнянц начал еще в 90-е годы, когда работал замдиректором ОАО «Радуга» и числился в списке соучредителей ООО ТД «Каменский завод газоиспользующего оборудования».



Вплоть до 2011 бизнесмен зарабатывал только при помощи инвестиций: в его портфеле были доли в ярославском ООО «Калистер» и Каменск-Шахтинском ООО «Финторг», а также строительных компаний ООО «Дорстрой Ростов» и ООО «Хелп».



Пресытившись политикой, спустя два года, Арташес Арутюнянц в 2017 году переместился из депутатского кресла на трибуны, став президентом ФК «Ростов». А его инвестиционная компания «Южный капитал», основанная в 2013 году, выступила основным спонсором клуба. Когда у донского ФК начались проблемы с финансированием, Арутюнянц предложил полностью выкупить его. Однако правительство Ростовской области, в чьих руках находится контрольный пакет акций — 51% — не позволило этому случиться.



Бизнесмен также хотел вложиться в восстановление Парамоновских складов, однако и этого не произошло. Вместо этого он решил начать развитие гостиничного бизнеса на ул. Береговой в Ростове, а также в Архызе, Железноводске, Кисловодске, Теберде и Карачаево-Черкесской Республике. Подробнее

Али Узденов Али Узденов только на первый взгляд кажется серьезным бизнесменом и политиком. На самом деле он очень любит котиков и снимает фильмы.



Начинал свой путь будущий олигарх с роли простого монтажника на заводе. Зато уже к 1994 году ему удалось возглавить Ростовскую товарную биржу, а в последствии занимать руководящие посты в крупных предприятиях. К 2018 году Узденов собрал приличный пул активов: 30% ООО «Первый скаковой синдикат» и 40% ООО «Ланг», через которое он владеет 20% ООО «Бессергеневские огороды».



Али Узденов активно занимался региональной политикой: входил в состав президиума Регионального политсовета Ростовского регионального отделения ВПП «Единая Россия», а также являлся заместителем руководителя фракции «Единая Россия» Заксобрания Ростовской области.



Не забывает бизнесмен и о природе заботиться, а особенно о снежных барсах. Он стал сопродюсером фильма об этих животных, а также основал ассоциацию «Ирбис», которая занимается охраной барсов на Алтае. В нашем регионе олигарх охраняет природу через ассоциацию «Живая природа степи», где он является председателем.



Благодаря Али Узденову Ростовская область может похвастаться тем, что именно на ее территории расположена одна из самых красивых деревень мира — хутор Старозолотовский. Подробнее

Рафаэль и Вартерес Самургашевы Ростовчанам семья Самургашевых известна по спортивной борьбе, которая является одним из излюбленных видов спорта в регионе. Однако тысячи дончан каждый день ежедневно ездят на автобусах и даже не подозревают, что и к этому Самургашевы приложили свою руку.



Имя Рафаэля Самургашева когда-то пытались связать с преступным объединением, ОПГ, орудовавшем в Ростове в лихие 90-е. Однако никаких доказательств этому нет. Зато он прославил регион на весь мир, когда он стал призером чемпионата СССР 1989 г. и участником Олимпийских игр 2000 г. На этой олимпиаде его младший брат Вартерес стал победителем.



Сейчас они оба развивают свой спортивный клуб имени братьев Самургашевых и ГБУ РО «Центр олимпийской подготовки № 1». Параллельно Вартерес Самургашев занимается политикой в регионе: он является депутатом Заксобрания и президентом «Федерации спортивной борьбы» в Ростовской области.



Кроме спорта и политики, семья Самургашевых частично ведает делами городской инфраструктуры. Известно, что дочь Рафаэля Самургашева владеет долями в транспортных компаниях «Янтарь 1», «Янтарь 1 Автоколонна 2», «Янтарь 1 Автоколонна 4», «Янтарь 1 Автоколонна 5».



Также Самургашевы арендуют участок земли под автовокзалом. Из-за того, что он не используется по назначению, власти Ростова судились с бизнесменами. Арбитражный суд Ростовской области встал на сторону администрации. Подробнее