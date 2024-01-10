В течение 2023 года RostovGazeta рассказывала о людях, на которых держится экономическое и политическое могущество региона. Героями цикла материалов «Владельцы на Дону» стали четыре важные для области персоны.
Каждый из них оказал существенное влияние на жизнь Ростовской области, а некоторые круто изменили курс ее развития, сделав Донской край таким, каким мы его видим сейчас. Их имена знакомы большинству ростовчан, кто хоть раз интересовался новостями. Однако мало кому известно, что скрывается за громкими высказываниями и решениями этих людей. Потому что каждый уважающий себя политик знает, что не стоит выносить в публичное поле. Мы рассказали об их взлетах и падениях, семьях и увлечениях - обо всем, что скрывается под маской важных людей.