Перестрелки, заказные убийства, поножовщина – в лихие 90-е годы Ростов дрожал от криминальных разборок. В борьбе за влияние и передел лакомых районов рэкетиры не щадили никого.
* АУЕ — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.
— Нам нельзя дальше терпеть такое положение, которое сложилось у нас в городе с общественным порядком, надо принимать решительные меры, а то ведь дело дошло до того, что идешь в кино – и оглядываешься, как бы кто не сунул в бок, или не снял костюм, не оскорбил. Есть у нас на Никелькомбинате ремесленное училище №1. Учащиеся этого училища хулиганят. Их государство кормит, обувает, одевает… Однажды мы с женой в сумерках услышали шум, посмотрели – стоит человек, весь окровавленный. Оказывается, он приехал к отцу со второго участка, был выпивши, и на него напали учащиеся, избили.
— Идет какой-нибудь мальчишка, и вы идете с женой или знакомыми. За спиной раздается нецензурщина, и настроение у вас испорчено! А некоторые подобные лица говорят сальности проходящей мимо женщине.
— Со стороны милиции никаких мер не принимается. Мне неоднократно приходилось видеть: идут девчата, и вот к ним пристают хулиганы, сквернословят, обзывают их, а в этот момент мимо проходят сотрудники милиции, все это видят и слышат – и отходят в сторону, они боятся их, хулиганов.
— На днях у нас было партийное собрание, и после этого собрания мы пошли по домам толпой, потому что женщины одни боятся идти!
Накануне 21 столетия Ростов «крышевали» две крупные группировки: «Волки» и «Борцы». Большинство «волков» были боксерами и претендовали на звание самой жестокой организованной преступной группировки города.
Со своими постоянными конкурентами «Борцами» конфликты начали активно вспыхивать в начале 2000-х, до этого банды умудрялись уживаться без массовых кровопролитий.
В 2003 году обе ОПГ не смогли поделить между собой рынок ростовского такси. 7 апреля рядом с кафе «Охотничий клуб» в Кировском районе «Волки» напали на двух авторитетов из «Борцов»: Василия Клепко (Клепа) и Александра Солдатова. От тяжелых ранений они скончались в больнице. Но на этом «Волки» не остановились и спустя месяц убрали еще четверых конкурентов, среди которых был и руководитель новочеркасского «филиала» группировки Павел Волчков (Паша Волчок).
Примирить противоборствующие стороны решил влиятельный в то время Дед Хасан. Такое прозвище в блатных кругах носил вор в законе Аслан Усоян, который был застрелен в Москве в 2013 году в возрасте 75-ти лет. В ответ на вмешательство третьей стороны «волки» убили Саркиса Карапетяна (Сержа Косого).
В 2006 году редеть стали уже ряды «Волков». Треть «стаи» оказалась за решеткой, некоторые стали жертвами заказных убийств.
В 2008 году противники попытались ликвидировать главаря «Волков» Александра Иванова. По задумке злоумышленников, его автомобиль должен был быть расстрелян из гранатомета. Однако сотрудники правоохранительных органов загодя нашли оружие в припаркованной на проспекте стачке легковушке ВАЗ-2114.
На Иванова совершили по меньшей мере пять покушений. «Волки» со временем разбежались и затесались в ряды мирных ростовчан, а криминальный рынок отошел к «Борцам».
«Борцы» больше 10 лет делили теневой рынок Ростова с ОПГ «Волки». Однако крыша «Борцов» оказалась выше.
В 90-е годы «Борцы» держали под контролем один из старейших в городе рынков – «Нахичеванский рынок». В их руках негласно находился также спортивный комплекс «Трудовые резервы», отель «Золотой лев» и кинотеатр «Россия», который скоро снесут.
«Борцы» активно выгоняли конкурентов с территории региона и в 2000-х годах власти даже стали говорить о том, что с ОПГ покончено. Однако на самом деле в Ростове остались две влиятельные группировки, которые под прикрытием своих покровителей продолжали дележку города.
Вплоть до 2006 «волки» активно совершали нападения на «Борцов» и успешно ликвидировали авторитетных членов группировки. Но после ситуация перевернулась в пользу «Борцов». Почти треть от всего состава «Волков» оказалась за решеткой, а «Борцы» стали практически бесконкурентно заправлять игорными заведениями, рынком такси. По некоторым данным, криминальный авторитет борцов по кличке Соболь также контролировал авторынок «Фортуна», который в начале 2000-х годов был крупнейшим на Юге России.
«Волки» и «Борцы» противостояли друг другу не на жизнь, а на смерть. Даже после того, как ОПГ стали явлением прошлых лет, члены группировок боялись кары за свои деяния многолетней давности.
Так, 11 лет назад, в мае 2013 сотрудники крымского уголовного розыска задержали россиянина, который находился в международном розыске по подозрению в двойном убийстве. Якобы, именно он убил в апреле 2003 года двух авторитетов из «Борцов» у кафе «Охотничий клуб».
Когда крымские силовики решили переправить задержанного в Россию, тот заявил, что для него встреча с ростовскими полицейскими «смерти подобна».
Впрочем, мрачная слава о «Борцах» пошла куда дальше Ростовской области и России. Осенью 2016 года зарубежные СМИ сообщали о том, что журнал Forbes нашел связь между Дональдом Трампом и «борцовским» ОПГ Ростова. По информации издания, некоторые лидеры российских ОПГ поселились в жилом комплексе Трамп-Тауэр Sunny Isles в Майами. Недвижимостью в нем, по данным «Forbes» владели ростовский криминальный авторитет, бизнесмен Владимир Поповьян и Рафаэль Самургашев. В США они якобы перебрались в следствии криминальных разборок 2010 года, когда на лидера «волков» Александра Иванова было совершено очередное неудавшееся покушение.
В реестре владельцев недвижимости округа Miami Dade за Поповьяном значилась квартира площадью 184 кв. м, сумма сделки на 2013 год составляла 1 170 000 долларов.
В январе 2014 года эта квартира по договору дарения перешла компании Trump Casa 1102 LLC. Forbes пишет , (авторы: Илья Шуманов, Лили Добровольская), что по данным госдепартамента корпорации штата Флорида, компания была зарегистрирована за несколько дней до этого, вероятно специально для сделки. В роли президента и владельца компании выступала ростовчанка Яна Мишиева, отцом которой возможно является Владимир Поповьян. В социальных сетях девушки в те годы часто можно было увидеть его на фото.
Интересно, что регистрационным агентом Мишиевой был адвокат русского происхождения Михаил Кейфиц. В списки его именитых клиентов затесался даже сын Майкла Саттера - Феликс Саттер. Последний известен своими биржевыми аферами. В начале 2000-х годов Саттер-младший контролировал девелоперскую компанию Bayrock. Она-то и создала совместный бизнес с нынешним экс-президентом США Дональдом Трампом. Суть заключалась в том, что партнеры будут строить здания, носящие имя Трампа, по всей Америке и в странах бывшего СССР. Собственная Трамп-Тауэр якобы даже должна была возвышаться над Москвой, но сделка провалилась.
Эта ОПГ в 90-х моталась практически по всей стране, а последний свой кадр показала в Ростове-на-Дону.
«Кинопленка» появилась в 1980-х годах в Московском районе Казани. Ее основателями и лидерами были криминальные авторитеты Ахмет, Трактор и Шахир. Своим названием группировка обязана близостью места своего зарождения к заводу «Тасма», где производили кино- и аудиопленки. Аббревиатуру «ККК», которая обозначала «Кинопленка – Короли Казани» можно было встретить практически в каждом дворе.
Впервые громко на всю страну слава о «Кинопленке» прогремела после массового побоища на 500 человек с членами другой группировки в 1987 году. Тогда 20 участников банды задержали.
Следовали считали, что «Кинопленка» крышевала казанский Московский рынок, некоторых коммерсантов и устраняла конкурентов.
К 1988 году «Кинопленка» уже давно переросла «дворовую банду» и имела свои бригады, в каждой из которых был свой лидер. Но долго держаться в рамках одной структуры такая громадина не смогла и со временем раскололась на два лагеря. Под началом Эльфата Сунгатуллина (Ильфатея) остались бандиты-бизнесмены, а Ташкент взял под свое крыло рэкетиров и убийц. К середине 90-х две новые группировки практически перестали контактировать и начали переманивать членов обеих ОПГ друг к другу. Сначала за попытки переманить к себе часть «ташкентовских» пацанов, некоторые «ильфатеевские» становились жертвами киллеров Ирека Мингазизова (Ташкента). От его рук погибли Рустам Хабибуллин (Крылый) и Вадим Сергеев. Расправа над «ильфатеевскими» продолжалась до 1995 года, потом жертвами становились уже пацаны из бригады Ташкента: Азатей, Юсик. Следующей жертвой должен был стать главарь Ташкент.
В конце 90-х годов он покинул Россию и прислал из-за границы послание «своим» людям, где он угрожал тем, кто посмеет отвернуться от него. Но банда не могла существовать без главаря и потому один из бригадиров Сергей Агафонов (Учитель) предложил убить Мингазизова и освободить вакантное место.
Пока в 1998 году Ташкент отдыхал на Кубе, Учитель переманил на свою сторону телохранителя Мингазизова по прозвищу Кабан. По прилету в Питер, Кабан отвез своего покровителя домой и когда тот вышел из машины, Агафонов и киллер Дмитрий Уланов расстреляли Ташкента.
Детали убийства криминального авторитета для правоохранительных органов оставались в тайне до той поры, пока к ним не попал оружейник Владимир Бобков (Бобон). Он указал следователям на Кабана, позже клубок размотался и до киллера Уланова. Все они сотрудничали со следствием и в 2008-2010 году на скамье подсудимых оказалось еще шесть членов ОПГ. Учителя-Агафонова объявили в международный розыск, но через несколько лет он умер в Казани.
Другого авторитета из «Кинопленки», который возглавил группировку в 1997 году искали 16 лет. Он числился в федеральном и в международном розыске с 2007 года по пяти статьям: «Убийство двух и более лиц», «Кража в особо крупном размере», «Незаконный оборот оружия», «Создание вооруженной банды» и «Создание ОПС».
Татарстанская полиция долго изучала круг общения криминального босса и в итоге вышла на донскую столицу.
Задержать его удалось только в 2023 году. Разыскиваемым был Эльфат Сунгатуллин, который жил по поддельным документам. После задержания его этапировали в Татарстан.
Пока нарядные ростовские школьники и их родители стояли на линейке в честь дня знаний в 1994, на крыльце собственного дома был расстрелян лидер одной из самых властных ОПГ города «Кладбищенских» Виктор Колтунов. Эксперты насчитали на месте преступления 60 гильз, 56 из которых попали точно в цель.
У «Кладбищенских» было два лидера: мастер спорта по боксу Николай Скрипки, он же Скрипка, и 43-летний Виктор Колтунов по прозвищу Доктор. Название ОПГ получила по месту расположения своей штаб-квартиры на Северном кладбище Ростова, самом крупном в Европе.
ОПГ крышевала коммерсантов, занималась рэкетом, выбивала долги и контролировала в городе рынок ритуальных услуг.
Группировку побаивались даже три знаменитых донских вора в законе: Красный, Белый и Грачонок. Репутацию «Кладбищенским» создал бригадир силового звена, бывший офицер спецназа внутренних войск Станислав Бараков. Считается, что он стал прототипом для героя романа «Антикиллер» мафиози Баркаса.
Бараков кулаками и интеллигентным поведением добился своего поста бригадира. Но надеялся он на большее, а Скрипка и Доктор не спешили с повышением. Тогда Бараков стал присваивать часть денег с крышуемых «Кладбищенскими» коммерсантов. Об этом узнали Колтунов и Скрипка. Бараков, когда понял, что с «Кладбищенскими» ему дальше не по пути, полностью забрал себе последнюю «дань» общей суммой на 50 тысяч долларов и поспешно уехал.
Виктор Колтунов послал на его поиски нескольких членов банды.
Бараков к такому повороту событий был готов и потому вернулся на родину в Кабардино-Балкарию. Там он решил подготовить месть бывшим начальникам. Он нанял киллера Михаила Уварова, который за 10 тысяч долларов согласился убрать неугодного Доктора. Но возникла проблема: у Баракова не оказалось фотографии Колтунова. Тогда он дал киллеру адрес бизнесмена Станислава Хайло, который и указал Уварову на жертву. Киллер выполнил заказ 6 сентября 1994 года.
Бараков предугадал, что после убийства Колтунова следователи рано или поздно доберутся до него. Потому он заранее подготовил себе алиби. В день убийства он устроил банкет в одном из ресторанов Нальчика. Когда празднество окончилось, эксбригадир отказался платить. Сделал он это специально, чтобы сотрудники ресторана и гости отчетливо запомнили разборку с его участием.
Однако в ростовское СИЗО Баракова все же доставили. Там он познакомился с начальником батайского отделения ростовского банка «Прогресс-2000» Геннадием Деревенцем. Сам он оказался в камере по заявлению главы банка Эдуарда Уяса. Геннадий предложил Станиславу отомстить бывшему начальнику, а по итогу один из заговорщиков стал бы теневым главой банка, а второй смог бы использовать его как инструмент для укрепления авторитета в преступной среде.
В конце 1994 года Баракова и Деревенца выпустили из изолятора за неимением доказательств их вины.
Ничего не подозревающий банкир 21 декабря возвращался домой. У подъезда на улице Комарова он отпустил водителя и вошел в дом. Там его уже ждали люди заговорщиков из СИЗО. На финансиста напрыгнул бараковский каратист Борис Конобеев. Напарник Олег Шульженко услужливо подал ему молоток. От тяжелых травм банкира спасла меховая шапка, поэтому когда злоумышленники тащили его в машину, он еще сопротивлялся и звал на помощь.
Согласно плану, Уяса должны были похитить, надавить и, когда он согласится быть послушным Деревенцу и Баракову, отпустить. На эту процедуру было выделено 15 млн неденоминированных рублей.
Исполнители что-то напутали и сначала привезли банкира домой к Баракову. Тот отправил их с пленником в гараж. Утром финансиста отвезли в район хутора Морской Чулек под Таганрогом. Там Уяса начали избивать. Банкир предложил похитителям выкуп в 15 млрд. рублей, пригрозил знакомыми авторитетами. Все это немного отрезвило Баракова с подельником. Они поняли, что с такими связями Уяса лучше убить, чем пытаться сделать мальчиком на побегушках. Накинул веревку на шею и задушил банкира все тот же убийца Виктора Колтунова.
Обгоревшее тело в поселке обнаружили спустя несколько дней, сначала Уяса приняли за бомжа. Только экспертизы смогли доказать, кому на самом деле принадлежали останки.
Следователи вышли не на заказчиков, Деревенца и Баракова, а на прямых исполнителей. Киллер Уваров дал сыщикам наводки на Баракова, до которого правоохранители смогли добраться только в 1996 году. И Уварову, и Баракову дали 15 лет лишения свободы.
Основатель группировки Сергей Корогодин – бывший военный. Оказавшись «на гражданке» он почти сразу оказался арестован за хранение оружия на год условно. А после освобождения загорелся идеей создать собственную ОПГ.
Костяк Корогодин собрал из бывших милиционеров, которым поручил заниматься разбоем и грабежом, в том числе инкассаторских машин и валютчиков.
В квартире своей помощницы главарь банды обустроил оружейный склад. Банда была небольшая, всего 14 человек, но мощная, ведь пятеро из состава работали в правоохранительных органах, имели там связи и влияние.
Самым громким делом ОПГ стало похищение 22-летнего сына председателя ростовского отделения «Сбербанка» Владимира Королькова в ноябре 1998 года. Сначала бандиты держали Максима Королькова в подвале одного из домов в Ростове, а затем перевезли в поселок Красный Десант. За наследника банкира банда Корогодина объявила выкуп в 700 тысяч долларов. Чтобы избежать преследования, по телефону члены ОПГ назывались Асланом и имитировали кавказский акцент.
Обращение в полицию от отца пропавшего юноши ничем не помогло, так как там у Корогодина были свои связи. Максим Корольков пробыл в плену корогодинцев три месяца. Все это время бандиты использовали его для отработки боевых приемов.
Юноша обещал большие деньги за то, чтобы члены группировки отпустили его. Щедрое предложение проигнорировали все, кроме охранника, который показал, где лежит оружие. Сын банкира сбежал, прихватив с собой пистолет. Позже он дал показания, опираясь на которые следование вышло на Корогодина и его соучастников. Главарю банды дали 25 лет лишения свободы, всем остальным – по 9 лет.
Дмитрий Ященко сколотил свою банду в 90-х годах, когда вышел на волю после отбывания наказания за разбой в республике Коми. Свободу он получил раньше срока: надзиратели дали ему небольшой отпуск и попросили купить автозапчасти в Ростове. Свой шанс Ященко, конечно, не упустил и в камеру больше не вернулся.
Во время отсидки у Ященко завелся друг Михаил Боровский. Он к моменту побега Ященко уже отбыл срок и вернулся в Ростов. Чтобы собрать стартовый капитал для ОПГ и закупки оружия, Дмитрий заставил Михаила продать две его квартиры.
В состав новой ОПГ вошел капитан милиции, студентка, которая исполняла роль наводчицы, оружейник, который делал для группировки оружие и несколько уголовников.
В качестве первой цели банда выбрала ростовского бизнесмена по фамилии Бореев. Накануне он продал машину за 66 неденоминированных млн рублей. Вламываться бандитам не пришлось, жертва сама открыла им дверь, потому что увидела среди визитеров человека в милицейской форме.
В качестве орудия пыток к Борееву применили обыкновенный утюг. Банда Ященко, помимо миллионов рублей, вынесла из дома продукты и поношенную обувь.
В 1996 ященковцы на глазах у трехлетнего ребенка убили мать. По их предположениям, она была женой капитана дальнего плавания и должна была быть довольно состоятельной. Но кроме обручального кольца, снятого с пальца убитой, ничего найти не удалось.
Один из крупнейших грабежей бандиты совершили в феврале 1997 года. Тогда ростовская фирма лишилась 300 млн рублей, было убито три человека.
О жестокости банды можно судить хотя бы по тому случаю, когда член группировки Сергей Рейнгруберт до смерти избил прохожего, попытавшегося узнать время.
В послужном списке банды Ященко есть и заказные убийства. Некая Елена Грибова в 1997 году «заказала» бандитам через своего любовника собственного мужа Виталия Грибова. Тот собирался с ней развестись, а женщина не хотела остаться без его денег и имущества.
Спустя три недели слежки, исполнители затащили Грибова в собственный дом, надели на него и его 18-ти летнюю сожительницу наручники. Затем бандиты сообщили жертве, что он заказан и предложили за 20 тысяч долларов отпустить его и убить заказчика. Грибов на эти условия не согласился. Позднее его и беременную девушку обнаружили мертвыми.
Казалось бы, работа проделана чисто. Но заказчица убийства, слишком активно добивавшаяся наследства после смерти мужа, вызвала у сотрудников правоохранительных органов подозрения.
Грибову и еще двух членов ОПГ задержали.
За все время существования «ященковцы» засветились только однажды. Банда планировала напасть на ювелира на пороге его дома. Однако мужчина заметил подозрительно скрывавшихся людей и позвонил в милицию. Горе-грабителей задержали.
Суд над бандой Ященко прошел в 2000 году. К этому моменту группировка разрослась в два раза и насчитывала 30 человек. Во время суда для них даже установили дополнительную клетку. Суммарный приговор членам банды составил около 300 лет, а сам Ященко и его правая рука Головинов, получили пожизненные сроки.