Пока нарядные ростовские школьники и их родители стояли на линейке в честь дня знаний в 1994, на крыльце собственного дома был расстрелян лидер одной из самых властных ОПГ города «Кладбищенских» Виктор Колтунов. Эксперты насчитали на месте преступления 60 гильз, 56 из которых попали точно в цель.

Виктор Колтунов.

У «Кладбищенских» было два лидера: мастер спорта по боксу Николай Скрипки, он же Скрипка, и 43-летний Виктор Колтунов по прозвищу Доктор. Название ОПГ получила по месту расположения своей штаб-квартиры на Северном кладбище Ростова, самом крупном в Европе.



ОПГ крышевала коммерсантов, занималась рэкетом, выбивала долги и контролировала в городе рынок ритуальных услуг.



Группировку побаивались даже три знаменитых донских вора в законе: Красный, Белый и Грачонок. Репутацию «Кладбищенским» создал бригадир силового звена, бывший офицер спецназа внутренних войск Станислав Бараков. Считается, что он стал прототипом для героя романа «Антикиллер» мафиози Баркаса.



Бараков кулаками и интеллигентным поведением добился своего поста бригадира. Но надеялся он на большее, а Скрипка и Доктор не спешили с повышением. Тогда Бараков стал присваивать часть денег с крышуемых «Кладбищенскими» коммерсантов. Об этом узнали Колтунов и Скрипка. Бараков, когда понял, что с «Кладбищенскими» ему дальше не по пути, полностью забрал себе последнюю «дань» общей суммой на 50 тысяч долларов и поспешно уехал.



Виктор Колтунов послал на его поиски нескольких членов банды.



Бараков к такому повороту событий был готов и потому вернулся на родину в Кабардино-Балкарию. Там он решил подготовить месть бывшим начальникам. Он нанял киллера Михаила Уварова, который за 10 тысяч долларов согласился убрать неугодного Доктора. Но возникла проблема: у Баракова не оказалось фотографии Колтунова. Тогда он дал киллеру адрес бизнесмена Станислава Хайло, который и указал Уварову на жертву. Киллер выполнил заказ 6 сентября 1994 года.



Бараков предугадал, что после убийства Колтунова следователи рано или поздно доберутся до него. Потому он заранее подготовил себе алиби. В день убийства он устроил банкет в одном из ресторанов Нальчика. Когда празднество окончилось, эксбригадир отказался платить. Сделал он это специально, чтобы сотрудники ресторана и гости отчетливо запомнили разборку с его участием.



Однако в ростовское СИЗО Баракова все же доставили. Там он познакомился с начальником батайского отделения ростовского банка «Прогресс-2000» Геннадием Деревенцем. Сам он оказался в камере по заявлению главы банка Эдуарда Уяса. Геннадий предложил Станиславу отомстить бывшему начальнику, а по итогу один из заговорщиков стал бы теневым главой банка, а второй смог бы использовать его как инструмент для укрепления авторитета в преступной среде.

Похороны уяса.

В конце 1994 года Баракова и Деревенца выпустили из изолятора за неимением доказательств их вины.



Ничего не подозревающий банкир 21 декабря возвращался домой. У подъезда на улице Комарова он отпустил водителя и вошел в дом. Там его уже ждали люди заговорщиков из СИЗО. На финансиста напрыгнул бараковский каратист Борис Конобеев. Напарник Олег Шульженко услужливо подал ему молоток. От тяжелых травм банкира спасла меховая шапка, поэтому когда злоумышленники тащили его в машину, он еще сопротивлялся и звал на помощь.



Согласно плану, Уяса должны были похитить, надавить и, когда он согласится быть послушным Деревенцу и Баракову, отпустить. На эту процедуру было выделено 15 млн неденоминированных рублей.



Исполнители что-то напутали и сначала привезли банкира домой к Баракову. Тот отправил их с пленником в гараж. Утром финансиста отвезли в район хутора Морской Чулек под Таганрогом. Там Уяса начали избивать. Банкир предложил похитителям выкуп в 15 млрд. рублей, пригрозил знакомыми авторитетами. Все это немного отрезвило Баракова с подельником. Они поняли, что с такими связями Уяса лучше убить, чем пытаться сделать мальчиком на побегушках. Накинул веревку на шею и задушил банкира все тот же убийца Виктора Колтунова.



Обгоревшее тело в поселке обнаружили спустя несколько дней, сначала Уяса приняли за бомжа. Только экспертизы смогли доказать, кому на самом деле принадлежали останки.



Следователи вышли не на заказчиков, Деревенца и Баракова, а на прямых исполнителей. Киллер Уваров дал сыщикам наводки на Баракова, до которого правоохранители смогли добраться только в 1996 году. И Уварову, и Баракову дали 15 лет лишения свободы.