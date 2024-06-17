События прошлого года вновь испытывали нас на прочность. Еще совсем недавно гремела пандемия коронавируса, глобальные кризисы развивались по силовому сценарию, а сейчас страна учится жить в условиях мировых санкций и обходиться без корыстной поддержки других государств. Каждый новый день готовит нам новые вызовы, и справляться с ними приходится всем миром: неважно, работаешь ли ты губернатором, имеешь ли многомиллиардные активы или каждое утро вынужден ждать автобус до работы на остановке в спальном районе.



Реальность бурно меняется, а значит владельцам экономических и политический преференций приходится учитывать множество нестабильных факторов, влияющих в конечном счете на их позиции. В традиционной сотне влиятельных людей Ростовской области произошли серьезные изменения.



Экспертный состав RostovGazeta, куда вошли бизнесмены, политологи, общественники, представители власти и медиа, оценил влиятельность известных жителей региона. Результаты оценок, выставленные каждому из участников рейтинга, помогли понять, чьи решения являются основополагающими в жизни столицы Юга.



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«ТОП-100 самых влиятельных людей Ростовской области» — это рейтинг, который редакции на условиях конфиденциальности помогли составить эксперты: действующие политики, бизнесмены, журналисты, общественники и политтехнологи. Десятки людей, профессионально разбирающихся как в публичной политике, так и в скрытых от глаз обывателей процессах, заполнили таблицы и расставили чиновников, депутатов, силовиков, руководителей федеральных органов власти и глав частных компаний по степени их влияния. Формирование итоговой сотни проходило в несколько этапов, чтобы охватить максимально широкий круг лиц и получить наиболее объективные оценки.

Как считали Оценки кандидатам в лонг-листе на первом этапе и в шорт-листе на втором - выставлялись по десятибалльной шкале. Итоговой оценкой для каждого стал средний балл, полученный от экспертов из самых разных сфер жизни. По среднему баллу формировалась сотня лучших, что позволило получить объективную картину происходящего в регионе на данный момент.