События прошлого года вновь испытывали нас на прочность. Еще совсем недавно гремела пандемия коронавируса, глобальные кризисы развивались по силовому сценарию, а сейчас страна учится жить в условиях мировых санкций и обходиться без корыстной поддержки других государств. Каждый новый день готовит нам новые вызовы, и справляться с ними приходится всем миром: неважно, работаешь ли ты губернатором, имеешь ли многомиллиардные активы или каждое утро вынужден ждать автобус до работы на остановке в спальном районе.
Реальность бурно меняется, а значит владельцам экономических и политический преференций приходится учитывать множество нестабильных факторов, влияющих в конечном счете на их позиции. В традиционной сотне влиятельных людей Ростовской области произошли серьезные изменения.
Экспертный состав RostovGazeta, куда вошли бизнесмены, политологи, общественники, представители власти и медиа, оценил влиятельность известных жителей региона. Результаты оценок, выставленные каждому из участников рейтинга, помогли понять, чьи решения являются основополагающими в жизни столицы Юга.
О проекте
«ТОП-100 самых влиятельных людей Ростовской области» — это рейтинг, который редакции на условиях конфиденциальности помогли составить эксперты: действующие политики, бизнесмены, журналисты, общественники и политтехнологи. Десятки людей, профессионально разбирающихся как в публичной политике, так и в скрытых от глаз обывателей процессах, заполнили таблицы и расставили чиновников, депутатов, силовиков, руководителей федеральных органов власти и глав частных компаний по степени их влияния. Формирование итоговой сотни проходило в несколько этапов, чтобы охватить максимально широкий круг лиц и получить наиболее объективные оценки.
Оценки кандидатам в лонг-листе на первом этапе и в шорт-листе на втором - выставлялись по десятибалльной шкале. Итоговой оценкой для каждого стал средний балл, полученный от экспертов из самых разных сфер жизни. По среднему баллу формировалась сотня лучших, что позволило получить объективную картину происходящего в регионе на данный момент.
На должности прокурора Ростовской области Роман Прасков находится более двух лет. Он регулярно встречается с жителями региона, посещает проблемные места. Прокуратура под его руководством выставляет прямые требования губернатору реагировать на жалобы дончан. Видимо, благодаря активной общественной деятельности Романа Праскова и попыткам контролировать верхушку власти, эксперты оценили его авторитет выше всех остальных.
Велико его влияние и на иные структуры. Раскрыв схему взяточничества в структуре ГИБДД, Прасков вступил в открытый конфликт с могущественным кланом из полиции.
Напомним, в 2021 году прокурор региона также заявил о коррупции при реализации нацпроектов в Ростовской области, а годом позже раскрыл коррупционную схему взяточничества в Госавтоинспекции.
По результатам прошлого года прокурор находился на 6 месте в рейтинге.
Сразу на 24 ступени в рейтинге по сравнению с прошлым годом поднялся Владимир Устинов. Переизбравшись президентом, Владимир Путин решил не менять своего полпреда в Южном федеральном округе, что говорит о высоком уровне доверия главы государства. В обязанности Владимира Устинова входит подготовка докладов для Кремля о положении дел на Юге России. Он может указывать на недочеты в работе любого губернатора округа, давать необходимые поручения.
Глава Ростовской области по итогам 2023 года оказался замыкающим в тройке самых влиятельных людей региона. Напомним, в прошлогоднем рейтинге он занимал первое место.
Вероятно, упадок влиятельности губернатора связан с пристальным вниманием прокуратуры к деятельности областной администрации. Тем не менее, Василий Голубев является одной из важнейших персон Ростовской области. Именно он наделен полномочиями принимать кадровые решения, распоряжаться бюджетом, и решать проблемы на федеральном уровне. Также губернатор контролирует информационное поле Ростовской области через пул региональных СМИ. Пока значительной угрозы позициям Голубева не заметно.
На две ступени ниже в рейтинге по сравнению с прошлым годом опустился Игорь Голдобин. Такая оценка экспертов может быть связана с тем, что за три года с начала службы в Ростовской области начальник УФСБ не часто открыто взаимодействует с жителями. Однако под его руководством ростовское управление ФСБ успешно раскрывает террористические и коррупционные схемы, не сводит глаз с чиновников-правонарушителей и ликвидирует попытки утечки ценной информации, в том числе и военного характера, для страны.
Владимиру Жигуле за год удалось подняться с 19 на 5 место в рейтинге. По мнению экспертов RostovGazeta, он оказывает значительное влияние на Ростовскую область со стороны силового блока. Начальник Росгвардии в 2019 году удостоился награды от президента Российской Федерации, в 2022 году его бойцы из отряда ОМОН «Ермак» приняли участие в специальной военной операции и вернулись на Родину. При этом росгвардеец Жигула также разработал план по борьбе с наркотиками в Ростовской области на 2023 год.
В прошлогоднем рейтинге Игорь Гуськов также входил в десятку влиятельнейших людей региона. Эксперты отмечают, что за год социальная активность чиновника заметно выросла: он активно участвует в образовательных и культурных мероприятиях, проводит «Разговоры о важном» для школьников, контролирует вопросы соцобеспечения. Проблемных тем Игорь Гуськов старается избегать. Вероятно, чтобы не потерять свое место в случае кадровых перестановок.
На 15 позиций выше, чем в прошлом году оказался Игорь Бигвавый. Эксперты отмечают, что в год президентских выборов чиновник оказал особо важное влияние на презентацию региональной политики и освещение проблемных зон Ростовской области. Мнение Игоря Бигвавого в Кремле может положительно сказаться на объемах и направлениях федерального финансирования.
В предыдущем рейтинге RostovGazeta Андрей Кикоть занимал 3 место. Понижение сразу на пять позиций, по мнению экспертов, связано с отсутствием в регионе крупных скандалов, на разрешение которых может повлиять заместитель генпрокурора. При этом полномочия Игоря Кикотя позволяют реагировать на жалобы в адрес властей. Напомним, после его визита в Астрахань в 2022 году своих постов лишились несколько чиновников.
С другой стороны, отсутствие скандалов можно расценить и как проявление эффективной работы заместителя генпрокурора России.
Глава ростовского Следкома Аслан Хуаде причастен к расследованию самых крупных уголовных дел в регионе. Кроме того, именно он разбирается в ситуации со сносом более чем 200 исторических зданий в центре Ростова, и от его решения во многом будет зависеть судьба исторического прошлого города. Однако вплоть до мая 2024 года никаких обвинений против кого-либо из администрации города выдвинуто не было. Это наглядно показывает, насколько тесные и “сплоченные” отношения между ростовскими силовиками и политиками.
Аслан Хуаде обладает широкими связями в том числе и за пределами Ростовской области. Его сын Мугдин Хуаде был назначен судьей Динского районного суда в Краснодарском крае в ноябре 2022 года.
Ранее Игорь Турченюк не входил в рейтинг влиятельных персон Ростовской области по версии RostovGazeta. Но, подчеркивают эксперты, в условиях специальной военной операции Южный военный округ приобрел особенно важное значение для корректировки курса государственной политики. Игорь Турченюк посещает подконтрольные ему подразделения по всей территории военного округа, проверяя их на соответствие современным стандартам.
От Андрея Яцкина во многом зависит отношение Совета федерации к Ростовской области. В мае 2024 года он выступал на Всероссийском форуме «Труженики села» и обращал особое внимание на значение сельских территорий для развития экономики страны. По мнению экспертов, на фоне майских заморозков, из-за которых пришлось ввести режим ЧС в регионе, выступления на подобную тему от Андрея Яцкина могут привлечь в Ростовскую область серьезную материальную поддержку.
Ранее Андрей Яцкин не попадал в сотню самых влиятельных персон от RostovGazeta.
Год назад он был шестым по влиятельности человеком в регионе. Агарков руководит самой многочисленной силовой структурой на Дону и сумел наладить контакты с крупными региональными бизнесменами и политиками. Так, он часто удостаивается наград от губернатора Василия Голубева.
Несмотря на кабинетную должность, главный полицейский Ростовской области продолжает выезжать на места преступлений и предпочитает лично контролировать расследование громких дел. В 2023 году провал мятежа Пригожина, по словам самого Олега Агаркова, был связан с грамотными действиями полиции.
Стремительно поднялся в рейтинге с 67 на 13 место Олег Жеухин, который занимает свою должность с 2019 года. Как отмечают эксперты, этот министр имеет достаточно широкий список полномочий и при необходимости может лишить работы даже более высокопоставленных чиновников или влиятельных бизнесменов. Это дает Олегу Жеухину возможность в своих интересах указывать порядок действий той или иной структуре.
Ирина Рукавишникова является голосом Ростовской области в Совете Федерации, инициативы ростовчанки ценят в верхней палате российского парламента. В 2024 году сенатор выступила модератором дискуссии о проекте концепции и структуры Цифрового кодекса РФ. Кроме того, именно она впервые озвучила идею о необходимости присваивать номера электросамокатам. Эксперты отмечают, что Рукавишникова имеет влияние и далеко за пределами региона. Однако по сравнению с прошлым годом Ирина Рукавишникова опустилась с 11 на 14 ступеньку рейтинга.
Олег Богун ранее в рейтинге RostovGazeta занимал 5 место. Опустившись на 10 позиций начальник управления ГИБДД оказался несколько ниже своего начальника Олега Агаркова. К Олегу Богуну в местных структурах ФСБ и МВД долгое время было скептическое отношение. Выходец с Кубани якобы плохо знал особенности региона. Ему даже объявили неполное служебное соответствие. Сейчас же Олег Богун не стесняется брать особо проблемные для ростовчан вопросы под личный контроль. Так, например, он поступил с нелегальными парковками на Сержантова.
Всего за год Игорю Егорову удалось подняться с 87 на 16 ступень рейтинга. Вероятно, на фоне двухлетнего течения специальной военной операции и определенных успехов в зоне ее проведения, эксперты посчитали Игоря Егорова достойным более высокой оценки. С февраля 2022 года Егоров регулярно участвует в пресс-конференциях, дает разъяснения по поводу частичной мобилизации. Егоров контролирует все военные части региона и отвечает за результаты призывов в армию России новобранцев из Ростовской области.
Ранее Дмитрий Удрас не входил в топ-100 влиятельных персон Ростовской области, однако неоднократно попадал в топы богачей от RostovGazeta. По итогам 2022 года он занял в рейтинге самых состоятельных ростовчан пятое место с 4,5 млрд рублей выручки.
Эксперты спецпроекта высоко оценили влиятельность Дмитрия Удраса, так как он посредством частичного или полного владения 25 компаниями дает работу тысячам ростовчан, а также отстаивает права одного из авторитетнейших на Юге России промышленных предприятий ПАО «Ростсельмаш» на владение землей. С запретом на передачу земель под жилую застройку Дмитрий Удрас вступил в контротношения с экспертом по развитию регионов Натальей Зубаревич, которая стала автором инициативы и заявила, что «Ростсельмаш» использует слишком много площадей.
Арутюн Сурмалян в 2023 году занимал 39 строчку в рейтинге влиятельных ростовчан. Ему принадлежит несколько строительных компаний: ГК «Сокол», ООО «Интеграл», СЗ «Галактика-Юг». Эксперты считают, что бизнес Сурмаляна в сочетании с его связями со времен работы депутатом донского парламента дают массу возможностей и значительно упрощают победу в конкурсах на постройку объектов по запросу городской администрации. Так, его компании СЗ «Галактика» доверили построить четырехполосную дорогу в Левенцовском микрорайоне.
Эксперты отмечают, что Арутюн Сурмалян активно привлекает в Ростовскую область иностранных инвесторов: летом 2022 года он проанонсировал совместный проект с Ираном. Кроме того, предприниматель развивает ростовскую культуру и вкладывает деньги в строительство музеев и облагораживание города.
Резки рост влиятельности экс-депутата эксперты объяснили его умением идти на компромиссы с властями и сохранять личную выгоду. За убыточную застройку центра города компании Сурмаляна без торгов получают участки для строительства жилья эконом-класса.
Это дебют Али Узденова в рейтинге влиятельных людей Ростовской области. В этот раз эксперты решили не обходить стороной одного из крупнейших меценатов региона. Десять лет назад Али Узденов вошел в топ-100 самых богатых госслужащих по версии Forbes, заняв 91-ю строчку рейтинга. Депутат Законодательного собрания Ростовской области обогнал министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и главу ЛДПР Владимира Жириновского.
Но в топ самых богатых жителей Ростовской области Али Узденов не вошел ни в 2022, ни в 2023 году. При этом агрохолдинг «Степь», где он занимает пост председателя совета директоров, входит в число крупнейших землевладельцев в России, это один из пяти крупнейших агрохолдингов страны.
Узденов также помог хутору Старозолотовскому со строительством нового храма и организацией музея под открытым небом «Тихий дон». Меценат создал ассоциацию «Ирбис», которая призвана сохранить снежных барсов на Алтае. Он также занимает пост председателя ассоциации «Живая природа степи», которая помогает природному комплексу «Маныч», куда входит заповедник «Ростовский» в сохранении биосферного разнообразия. На протяжении трех лет Али Узденов возглавляет ростовское отделение Русского географического общества.
Представители медиа из числа экспертов спецпроекта RostovGazeta высоко оценили деятельность Ирины Четвертаковой. Именно она является связующим звеном между журналистами и чиновниками и одним из первых источников официальной информации для СМИ. От нее во многом зависит, какое отношение у крупнейших СМИ региона сформируется к правящей верхушке.
Ранее Ирина Четвертакова не входила в рейтинги влиятельных людей региона от RostovGazeta.
Ранее Николай Гончаров не попадал в сотню самых влиятельных людей Ростовской области. Но эксперты отметили, что в декабре 2023 года депутат Госдумы обратился в прокуратуру, когда участников СВО отказывались заселить в гостиницу в Миллерово. Кроме того, Николай Гончаров – влиятельный в Ростовской бизнесмен. По итогам 2022 года он занял 33 позицию в топ-100 богачей региона.
Андрей Харченко ранее также не входил в рейтинг влиятельных ростовчан по версии RostovGazeta. В нынешнем году эксперты отметили важность человека, который контролирует приход и расход средств в регионе. Кроме того, Андрей Харченко старается решать и частные финансовые вопросы ростовчан, призывая к ответу профильные министерства.
По мнению экспертов, Андрей Харченко оказался даже влиятельнее министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой, так как председатель комитета по бюджету, налогам и собственности поддерживает более близкую связь с жителями региона.
Еще один новичок рейтинга влиятельных персон Ростовской области по версии RostovGazeta. Депутат прославилась на всю страну своим эффектным появлением на инаугурации президента — ее назвали самой стильной народной избранницей. Образ Стенякиной стоил почти 900 тысяч рублей.
Однако наши эксперты оценивали не внешний вид, а дела депутата. Она стала автором майских поправок, наделяющих вдов участников СВО правом получать две пенсии. Также депутат разработала программу, которая призвана помочь организовать досуг военнослужащих.
Кроме того, Екатерина Стенякина вошла в топ-50 самых полезных депутатов Госдумы и заняла 16 место. Авторы рейтинга – политолог Алексей Мартынов и директор Центра политического анализа Павел Данилин.
Второй год подряд 24-ю строчку рейтинга сохраняет за собой Сергей Бондарев. Должность федерального инспектора по Ростовской области он занял только в июле 2022 года, а до этого работал заместителем губернатора Ростовской области по вопросам социального развития, охраны здоровья населения, труда и занятости, переселения соотечественников, проживающих за рубежом.
Эксперты отметили, что в регионе Сергей Бондарев появляется редко, поскольку его положение приближено скорее к верховным правящим структурам, нежели к областным. Несмотря на это, он имеет сильное влияние в регионе.
Петр Ходыкин никогда ранее не становился участником топ-100 самых влиятельных персон Ростовской области. Эксперты характеризуют Ходыкина как не самого публичного, зато достаточно авторитетного предпринимателя. Его торговый дом «Риф» - второй экспортер зерна в России. И Петр Ходыкин на достигнутом останавливаться не собирается. В феврале 2024 года он стал владельцем сельхозпредприятия ООО «Степь» в Ростовской области с площадью угодий 9,5 тысячи га.
Недавно Петр Ходыкин вступил в судебную конфронтацию с Россельхознадзором. По словам предпринимателя, на его компанию оказывают давление, ведомство выявляет несоответствия требованиям стран-импортеров, а девять кораблей с зерном стоят в портах с 18 марта.
Эту должность Евгений Ковалев занимает с 2016 года, но только в 2024-м попал в рейтинг влиятельных дончан по версии RostovGazeta. Как отмечают эксперты, медийность он приобрел еще во время эпидемии коронавируса. Сейчас главный санитарный врач региона пытается взять под контроль продажу табачных изделий в области. Точнее, запретить их продажу в ларьках, где продавцы часто нарушают законодательство по распространению табака.
По мнению экспертов, дополнительное влияние глава Роспотребнадзора приобрел на фоне ухудшения экологической обстановки в регионе. Евгений Ковалев может указывать на недочеты в работе «Ростовводоканала», департамента транспорта и других структур, работа которых отражается на состоянии природы Ростовской области.
Игорь Сорокин ранее уже числился среди самых влиятельных жителей Ростова и занимал в рейтинге RostovGazeta 42-ю строчку. В правительстве он курирует вопросы промышленности и энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, регионального государственного жилищного надзора, установления тарифов.
Эксперты при оценке г-на Сорокина отметили, что он один из немногих заместителей губернатора, кто наладил регулярное освещение своей работы в местной прессе. В донских СМИ появляются сообщения о каждом выступлении политика. Однако безупречную репутацию Игоря Сорокина подорвал пожар со смертельным исходом на Ростовской АЭС в канун 2024 года.
В прошлогоднем рейтинге Зинаида Неярохина занимала 33 строчку, а в этот раз она не только поднялась сразу на пять позиций, но и обогнала главу администрации города Алексея Логвиненко. Эксперты связывают это с меньшим количеством жалоб на ее работу по сравнению с коллегой.
Зинаида Неярохина руководит городской думой четверть века, и в кругу экспертов считается серым кардиналом. Именно она влияет на изменения законов на городском уровне, в том числе на принятие бюджета донской столицы.
Вадим Корнеев ранее не попадал в рейтинг влиятельных людей Ростовской области. Не смотря на то, что свою должность руководитель ростовского подразделения федеральной антимонопольной службы занимает с 2008 года, эксперты обратили на него внимание только спустя 16 лет. Как отмечают собеседники RostovGazeta, в последние годы в Ростовской области не происходили крупные скандалы с участием монополистов. Подобные случаи пресекались на этапе планирования. Например, в мае 2024 года УФАС по Ростовской области подтвердила сговор на дорожных торгах между «РостовАвтоДорСтроем», «Ростовским ДСУ», «Таганрогским ДСУ», «Т-Трансом», «ВолгоградАвтоДорСтроем» и «Тацинским ДСУ».
Малое количество нарушений антимонопольного законодательства в регионе, по мнению экспертов, является доказательство влиятельности Вадима Корнеева, при котором монополисты просто боятся проявлять себя.
Тамара Шевченко вступила в должность министра общего и профессионального образования Ростовской области только в октябре 2023 года, поэтому ранее она не числилась в рейтинге влиятельных дончан.
Эксперты отмечают, что от решений, которые принимает Тамара Шевченко зависит образование почти миллиона жителей Ростовской области и состояние почти 3000 образовательных организаций региона.
Андрей Мосиенко за год опустился в рейтинге с 12-го места на 31-е. Напомним, что он занял место Ирины Александровой, которая в 2020 году была задержана по подозрению в превышении должностных полномочий. Эксперты отметили, что влиятельность чиновника снизилась из-за экономической ситуации в стране, которую можно кратко охарактеризовать ростом объемов налогов и сокращением доходов населения. По итогам 2023 года в регионе прекратили свою деятельность более 4 тысяч индивидуальных предпринимателей, не изменили себе только 1330 руководителей ИП, отмечал в своем докладе в апрельском форуме «Бизнес 2024: налоги, право, ответственность. 3.0» Андрей Мосиенко.
При непростой экономической ситуации в стране в целом и в Ростовской области в частности, Андрею Мосиенко удается удерживать свои позиции. Укрепить их способно появление еще большего количества предприятий малого бизнеса, которые могут значительно пополнить региональную казну налоговыми отчислениями. В первом квартале 2024 года регион вошел в топ-5 по количеству открытых ИП.
Лилия Федотова распоряжается казной Ростовской области, от ее решений зависят закупки всего региона. В 2024 году эксперты оценили влиятельность чиновницы не так высоко, и с 28 места она перешла на 32-е. Вероятно, это связано с небольшим разрывом между доходами областного бюджета, которые составили 342,4 млрд рублей, и расходами – 329,1 млрд рублей по итогам 2023 года. Собеседники RostovGazeta добавили, что министерство Федотовой является удобным манипуляционным инструментом для правительства области. В ответ на свои обращения депутаты и горожане часто слышат, что в бюджете не предусмотрены деньги на какие-либо цели. Таким образом, считают эксперты, Федотова может корректировать направление развития региона.
АО «Донэнерго» - одна из основных теплоснабжающих организаций Ростова. Эксперты добавляют, что она также получает наибольшую поддержку от региональных властей. По итогам 2023 года АО «Донэнерго» выполнило более 5 тысяч договоров на технологическое присоединение. У компании есть и конкуренты: ООО «Лукойл — Ростовэнерго», ТНС «Энерго», ПАО «Россети Юг», ООО «Ростовские тепловые сети», АО «Теплокоммунэнерго». Однако Владимиру Срабонянцу удается обходить их всех благодаря налаженным связям с правительством региона.
В условиях грядущих изменений в системе высшего образования, которые анонсировал министр науки и высшего образования Валерий Фальков, эксперты отметили особую роль ректора ЮФУ Инны Шевченко. Вуз занял 13-е место в XIV ежегодном Национальном рейтинге университетов за 2023 год по версии рейтингового исследования агентства «Интерфакс».
Как отмечают эксперты, ЮФУ является ведущим научным центром на Юге России и от того, какие управленческие решения принимает Инна Шевченко, зависит репутация не только местных ученых, но и академиков всейстраны. Вуз является центром притяжения для академиков из Индии, Египта, Китая и других стран.
Владимир Ревенко руководит ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» и ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» с 2016 года. В ноябре 2023 года в рамках ХII Петербургского международного газового форума Ростовская область победила в номинации «Рекордсмен года»: она первой в стране достигла рекордных объемов реализации метана — более 100 млн кубометров. Техническую возможность для газификации получили 10 215 домовладений, более 8 тысяч домовладений подключили к системе газоснабжения. Также Ростовская область занимает первое место в России по количеству действующих автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.
Все это свидетельствует о высоком уровне влияния Владимира Ревенко, его умении заполучить площадку для демонстрации своих возможностей. Кроме того, местные структуры «Газпрома» активно сотрудничают с властями региона и получают от них мощную материальную поддержку.
Ранее Владимир Ревенко не входил в список влиятельных персон Ростовской области.
Юрий Рязанов с 66-й строчки рейтинга RostovGazeta поднялся на 36-ю. Напомним, в 2023 году он стал одним из трех богатейших бизнесменов Ростовской области с годовой прибылью 4,6 млрд рублей. Юрию Рязанову принадлежит не только промышленный союз «Новое содружество» и ведущее предприятие региона завод «Ростсельмаш», но и ООО «Завод Конорд». Эксперты отметили, что предприятия Рязанова своей продукцией формируют имидж Ростовской области, а также оказывают значительную финансовую поддержку иным городским структурам.
Рязанов также известен как глава фонда поддержки развития общества «Наши дети» и фонда поддержки духовности общества «Полиция нравов», продюсер и писатель.
Ранее Олег Мишаков не становился участником рейтинга самых влиятельных жителей Ростовской области. Свою карьеру он начал с должности судьи Арбитражного суда в Москве в 2006 году. В сентябре 2020 года был назначен председателем Арбитражного суда Ростовской области и вошел в коллегию по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений. Эксперты отмечают, что благодаря своей должности Олег Мишаков может влиять на множество процессов, в которых задействованы крупнейшие бизнесмены и представители городской власти. Например, регулировать их споры в сфере предпринимательской деятельности, взыскивать долги по налогам, разрешать споры по нарушению договоров о правах на недвижимость, в сфере госзакупок, по причинению экологического вреда.
В Ростовскую области Сергей Третьяков перебрался из Хабаровского края, где с 2017 по 2018 год он работал директором филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра. Как отмечают эксперты, Сергей Третьяков “распоряжается” всей землей в Ростове, регистрирует сделки с недвижимостью, актуализируется данные о государственной кадастровой оценке.
Ранее Фарида Калюжина не становилась участницей рейтинга самых влиятельных дончан, однако ее предшественница по должности Елена Золотарева по итогам 2023 года заняла 13 место. В апреле Золотареву арестовали по уголовному делу о коррупции в судебной системе, а исполняющей обязанности председателя облсуда назначили Калюжину.
Эксперты отмечают, что Фарида Калюжина за почти 40 лет работы в судебной системе не нажила себе сомнительной репутации. Она успела поработать прокурором в Донецке, зампреседателя Ворошиловского райсуда, председателем Аксайского районного суда, судьей и зампредседателя Ростовского областного суда. Богатый опыт в региональной судебной системе позволил Фариде Калюжиной прочно закрепиться в судебной системе. Эксперты не исключают, что в будущем она сможет стать председателем Ростовоблсуда без приставки и.о.
Михаил Чернышев ранее работал заместителем губернатора по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, регионального государственного жилищного надзора, международного и межрегионального сотрудничества, а также мэром Ростова-на-Дону с 1993-2014 годы. Экс-чиновник до сих пор пользуется авторитетом у ростовчан, региональной прессы и у некоторых представителей правящей верхушки. Ведущие СМИ Ростова нередко обращаются к нему за комментариями по насущным вопросам градостроительства. Сохраняя старые связи, председатель Общественной палаты города продолжает продвигать свои идеи и менять облик Ростова.
Григорий Джелаухов на должность президента Адвокатской палаты Ростовской области заступил в 2018 году. Эксперты отмечают, что при практически полном отсутствии медийности он имеет много возможностей. Григорий Джелаухов отвечает за подбор сотрудников, от квалификации и качества работы которых зависит репутация всей палаты, а также уровень юридической поддержки граждан в регионе и, как следствие, уровень преступности.
Главу администрации эксперты в нынешнем рейтинге оценили значительно ниже, чем в рейтинге влиятельности 2023 года, где он занимал 4-ю строчку. Эксперты отмечают, что разрушение исторической архитектуры Ростова-на-Дону, массовая застройка участков в центре города, а также проблемы с ливневками и автодорогами подорвали репутацию сити-менеджера. Масла в огонь подлил рухнувший дом на Нариманова, 72/3. Его жильцов пригласили на программу «Мужское / женское» на Первом канале, где они раскритиковали работу Алексея Логвиненко на всю страну.
Эксперты отмечают, что несмотря на недовольство работой главы администрации, Алексей Логвиненко уверенно занимает свою должность. В руках сити-менеджера сосредоточена едва ли не основная власть над инфраструктурой и землями города. Должность Логвиненко — лакомый кусок для многих ростовских чиновников, которые также не отказались бы расчистить место под застройку в центре. Вероятно, уверенность в завтрашнем дне, по мнению экспертов, Алексею Логвиненко придают связи, накопленные в период многолетней работы в администрации.
Александр Суслин никогда ранее не получал статус одного из ста самых влиятельных жителей Ростовской области. Зато по итогам 2022 года он занял 15 место в топ-100 самых богатых ростовчан с годовой выручкой более 14 млрд рублей. Бизнесмен в прямом смысле черпает свое богатство из недр земли. Ему принадлежат компании по разработке карьеров и добыче глины, песка и других земельных материалов «Сталекс запад», «Сталекс центр», «Институт южниигипрогаз», «Кредо», «Крымгеопром», «Экокрымпром». Суслин формирует образ региона на рынке экспортеров и делает значительные отчисления в бюджет за счет налогов.
По итогам прошлого года Виктору Гончарову принадлежало 10 место в рейтинге. Эксперты связывают резкое падение Гончарова со сменой роли. Раньше он работал первым заместителем губернатора и чаще появлялся на публике. Однако в нынешних условиях увольнение, а затем и переход Виктора Гончарова на должность советника эксперты связывают со стремлением начальства вывести ценного сотрудника из-под удара. Напомним, Гончаров уволился в конце августа 2023 года, этот период по традиции является отчетным для работников сельского хозяйства, которое Гончаров курировал на посту замгубернатора. А уже в сентябре он был назначен на новую должность.
Валерий Хрипун ранее не становился участником рейтинга самых влиятельных дончан. Он возглавил Контрольно-счетную палату Ростовской области в далеком 2002 году.Эксперты отмечают, что Валерию Хрипуну на текущей должности удалось пересидеть двух губернаторов, что уже многое говорит о его связях и влиянии. Кроме того, Валерий Хрипун может контролировать поступление средств в региональный бюджет и законность расходов.
Ранее Дмитрий Суворов не попадал в рейтинг влиятельнейших дончан, однако на фоне активной помощи бойцам СВО эксперты не смогли его не отметить. Также эксперты добавили, что Дмитрий Суворов благодаря своей принадлежности к казачьему сообществу весьма успешно мог быть выбран для проведения благотворительных акций от партии «Единая Россия», членом которой он также является.
Ровно на 10 ступеней выше по сравнению с прошлым годом оказался в рейтинге Сергей Сизиков. Его назначили министром жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области в начале 2022 года. За два года работы, отметили эксперты, чиновник показал, что его слово в администрации имеет вес. Вероятно, это можно объяснить тем, что Сизиков – представитель «команды Голубева», с которым он работал задолго до перехода в министерство. В Ростов он, как и губернатор, прибыл из Москвы, сохранив при этом старые связи со столичными управленцами и наработав новые контакты в донской полиции. Кроме того, Сизиков успел поработать гендиректором ОАО «Донэнерго», что тоже наложило отпечаток на его влиятельность среди ростовских чиновников и предпринимателей.
Повышение в рейтинге эксперты объясняют обсуждением возможного назначения Сергея Сизикова на пост сити-менеджера Ростова вместо Алексея Логвиненко. Разговоры утихли, но ведь дыма без огня не бывает.
Министром региональной политики и массовых коммуникаций Дмитрия Шаркова назначили два года назад. До этого он работал главой аппарата донского парламента. Во время проставления оценок и подсчета среднего балла влиятельности Дмитрий Шарков еще исполнял свои обязанности, однако в начале мая стало известно, что он уволился и, по некоторым данным, переходит на работу в администрацию президента.
Эксперты отмечают, что в должности министра Шарков сработался со многими влиятельными политиками региона, получил возможность избирать и корректировать курс региональной политики, контролируя при этом работу части региональных СМИ. Они также не исключили, что если Шарков перейдет в администрацию президента, связи с политиками и бизнесменами одного из самых экономически значимых регионов страны позволят ему далеко продвинуться по службе. Кроме того, такое повышение в должности может свидетельствовать о мощной поддержке местных элит.
Ранее Вадим Шкабарня не становился участником рейтинга влиятельных от RostovGazeta. Но общественный транспорт никого не оставляет равнодушным в Ростове, это уж точно. Пока одни радуются новым трамвайным линиям, другие получают травмы, проваливаясь в дыры в полу городских автобусов.
Свой пост Вадим Шкабарня занял в 2022 году. Он успел пообещать избавить город от маршруток и получить выговор от сити-менеджера Алексея Логвиненко за то, что не явился на встречу с жителями Советского района в марте 2024 года. Во время работы Вадима Шкабарня тарифы на проезд в общественном транспорте выросли, образовалась нехватка водителей, а оставшихся к тому же обязали носить форму. Тем временем власти заключили концессионное соглашение о модернизации трамвайной сети с компанией «Синара».
Эксперты отмечают, что несмотря на все минусы в работе общественного транспорта Вадим Шкабарня продолжает работать. Вероятно, благодаря налаженным контактам в администрации. Покидать насиженное место директору дептранса не выгодно еще и потому, что на финансирование модернизационных транспортных проектов выделяются миллионы рублей, распределение которых он отчасти контролирует.
По сравнению с прошлым рейтингом RostovGazeta Михаил Фишкин повысил уровень своей влиятельности в обществе, перейдя с 64 по 49 позицию. По мнению экспертов, такая динамика может быть связана с тем, что Минприроды стало активнее реагировать на жалобы жителей области о ненадлежащем состоянии городской среды. Сам Фишкин остается немедийной персоной. При этом по решению Михаила Фишкина производится закупка мальков и других животных, которыми пополняют природные ресурсы. Также от его решения зависит, где в регионе можно начинать строительство и какие земли использовать для извлечения прибыли.
С 34 на 50 позицию за год опустился Александр Ищенко. А еще два года назад он был четвертым по влиятельности человеком в Ростове. Постепенное снижение рейтинга Александра Ищенко эксперты связывают с его уходом от законотворческой деятельности к взаимодействию с жителями Ростовской области. Тем не менее, Александр Ищенко старается поддерживать уровень своей медийности, а мероприятия, в которых он участвует, помогают ему в создании образа близкого к народу чиновника.
С 58 на 51 позицию за год поднялся Юрий Сильвестров. В должность он заступил около двух лет назад. Более высокую оценку влиятельности министра эксперты объяснили тем, что Юрий Сильвестров сумел закрепиться в среде региональных чиновников.
Эксперты отмечают, что рынок недвижимости — один из самых прибыльных в Ростове, а уничтожение исторических зданий ради новой застройки – наболевшая ростовчан тема. И тот факт, что Юрию Сильвестрову удается сохранять репутацию и положение в среде ростовских чиновников, несмотря на недовольство граждан и переизбыток предложения на рынке жилья, говорит о его высоком уровне влияния и обилии связей в правительстве региона.
Ранее Сергей Сухариев не входил в список влиятельных жителей Ростовской области. Но эксперты оценили деятельность Сергея Сухариева на твердые восемь баллов благодаря его вкладу в укрепление городского бюджета. Ему удалось поспособствовать росту собственных доходов города почти на 10% в 2023 году. Кроме того, Сухариев в своей должности может ставить «зачет» или «незачет» работе администрации.
Антон Кривошеенко никогда ранее не попадал в топ-100 самых влиятельных дончан. Глава регионального управления Роскомнадзора не отличается медийностью, однако ему подконтрольно все медиапространство Ростовской области. Эксперты отмечают, что в условиях развития кибермошенничества, массовых утечек данных и корректировках рекламного законодательства роль Антона Кривошеенко стала более значимой. Роскомнадзор также может оказывать значительное влияние на региональные СМИ и контролировать повестку.
Дарья Шевченко впервые попадает в рейтинг самых влиятельных жителей Ростовской области. О руководителе регионального отделения Росимущества самим дончанам мало что известно. Никакой личной информации о Дарье Шевченко нет даже на официальном сайте ведомства. Однако эксперты отмечают, что должность руководителя донского Росимущества дает Дарье Шевченко право распоряжаться огромным объемом активов: контрольными пакетами акций госкомпаний, конфискованной собственностью.
Несмотря на страх и уважение, которое внушает ростовчанам само название структуры Федеральной службы исполнения наказаний, ее руководитель в Ростовской области Дмитрий Безруких еще ни разу не оказывался среди ста самых влиятельных персон Ростовской области. Свою должность он занимает с 2020 года, а в декабре 2023 года ему присвоили звание генерал-лейтенанта. Эксперты отмечают, что влияние в кругах системы исполнения наказаний Дмитрий Безруких смог получить благодаря пятилетнему опыту работы на аналогичной должности в Ханты-Мансийском автономном округе.
Максим Папушенко уже попадал в рейтинг самых влиятельных персон Ростовской области от RostovGazeta, вот только год назад эксперты поместили министра экономики региона на 23 место. При этом эффективность работы Максима Папушенко остается на высоком уровне: в Ростовской области увеличивается количество индивидуальных предпринимателей, а инвестиционный рост по итогам 2023 года ускорился на 20%. Кроме того, министр стимулировал развитие внутреннего туризма в регионе. Всего за прошлый год Ростовскую область посетили 4,3 млн туристов. Все это, по мнению экспертов, влияет на имидж региона.
Падение влиятельности Папушенко сразу на 36 позиций за год обусловлено, по мнению экспертов, тем, что общественный и политический интерес в последнее время сместился с туризма и предпринимательства на развитие социального обеспечения граждан и городской инфраструктуры.
Бизнесмен Андрей Ульянов впервые получает статус одного из самых влиятельных жителей Ростовской области. По итогам 2022 года он стал 13-м богатейшим дончанином с годовой выручкой, превышающей 10 млрд рублей. Ульянов владеет всего одной компанией ООО «Ростра-Рд», однако даже она одна позволяет ему делать значительный финансовый вклад в развитие региона и обеспечивать область рабочими местами.
Татьяна Полинская ранее не становилась участницей рейтинга ста самых влиятельных жителей Ростовской области. Она возглавила теруправление Росздравнадзора только в апреле 2024 года. Эксперты отмечают, что влияние в медицинском сообществе Полинская получила благодаря не только высокой должности, но и своему активному участию в научной и литературной деятельности. Она заведует кафедрой фармации РостГМУ, а также пишет книги по медицине. Кроме того, особого внимания, по мнению экспертов, заслуживает тот факт, что Татьяна Полинская открыто заявила прессе о количестве штрафов, наложенных на медицинские и фармацевтические организации за административные правонарушения, а также о количестве внеплановых проверок. Она также подчеркнула, что фокус Росздравнадзора будет смещен на профилактику правонарушений.
Елена Елисеева, предшественница Ирины Шуваловой, занимала в рейтинге RostovGazeta 21 строчку. Новый министр труда вступила в должность только 18 марта 2024 года. Однако, как отмечают эксперты, за небольшой промежуток времени уже сумела показать себя как чиновник, заботящийся о репутации. Ирина Шувалова посетила с визитом Таганрог, где ознакомилась с подведомственными учреждениями.
По мнению экспертов, у Ирины Шуваловой не было времени, чтобы в полной мере продемонстрировать свои возможности, однако то, как быстро она освоилась и какие полномочия ей открывает новая должность, говорят о том, что новый глава Минтруда может далеко пойти. К тому же, предшественница сформировала плодородную почву, дав старт проектам, направленным на поддержку населения из новых регионов и беженцев.
С 14-й строчки на 60-ю за год сместился Виктор Водолацкий. Эксперты отмечают, что сейчас деятельность депутата Госдумы больше сконцентрирована на новоприсоединенных территориях и, в частности ЛНР, нежели на Ростовской области. Его непосредственное влияние на политику региона снизилось. При этом депутат продолжает поддерживать медийность и высокий уровень доверия у населения.
Иван Саввиди – один из крупнейших бизнесменов Ростовской области, за год переместился с 16-й на 60-ю позицию. Эксперты связывают это с тем, что многими активами Иван Саввиди владеет лишь номинально, а юридически все имущество принадлежит его супруге Киряки. Бизнесмен также владеет имуществом в Греции: за рубежом ему принадлежит футбольный клуб ПАОК и доля морского порта в Салониках. В «Группе Агроком», которая базируется в Ростове, работает 15 тысяч человек.
Эксперты отметили, что деньги Ивана Саввиди многое решают в городе. Взяв под опеку парк Революции и превратив его в один из лучших парков города, Иван Игнатьевич доказал властям, что и они зависят от него. По мнению экспертов, бизнес-империя Саввиди иногда заставляет городские власти работать в его интересах.
Ранее Олег Нилов не входил в рейтинг влиятельных ростовчан. Эксперты объясняют это тем, что с Ростовской областью он имеет мало общего и наведывается сюда лишь изредка. Но статус депутата Госдумы позволяет ему отстаивать интересы Ростовской области на собраниях федерального уровня, решать проблемы региона более эффективно.
Сергей Самсоненко вплоть до 2024 года не был участником рейтинга влиятельных дончан, но по итогам 2022 года вошел в рейтинг богатейших жителей Ростовской области и занял в нем 12-е место. Основной доход бизнесмен получает от организации и проведения азартных игр. Шесть подконтрольных ему компаний принесли в 2022 году почти 22 млрд рублей выручки. Не только в Ростове Сергей Борисович считается богатейшим гражданином. На звание богатейшего человека его номинировали и в Македонии в 2017 году.
Валерий Бородулин впервые попадает в рейтинг влиятельных жителей Ростовской области, хотя на свою должность он заступил в 2019 году. Эксперты отмечают, что высокий уровень влияния в финансовых структурах чиновник имел и раньше. С 2011 года он работал первым заместителем регионального министра финансов и за эти годы успел обрасти прочными связями. Главному казначею Ростовской области подвластен учет всех бюджет средств. Кроме того, Валерий Бородулин утверждает своей подписью, на что бюджетные деньги расходовать можно, а на что – нет.
Впервые участником рейтинга влиятельных в Ростовской области становится Павел Рогачкин, который по итогам 2022 года занял восьмое место в сотне самых состоятельных уроженцев региона. В Ростовской области ему принадлежат несколько компаний, которые занимаются строительством и обслуживанием дорог: ООО «Автобан», ООО «Магистраль», ООО «Миллеровское ДСУ», ООО «Ростовское ДСУ», ООО «Таганрогское ДСУ», ООО «Тацинское ДСУ», ООО «Т-транс». Он также владеет половиной ООО «Горняк», занимающимся добычей и первичной обработкой известняка и гипсового камня, третью ООО «ДЛС», специализирующимся на работе с ценными бумагами. Годовая выручка подконтрольных бизнесмену компаний составила 16,2 млрд рублей.
Рогачкин обеспечивает регион тысячами рабочих мест, его компании иногда получают материальную поддержку от властей Ростовской области на строительство дорог.
Александр Косачев также дебютирует в рейтинге влиятельных жителей Ростовской области в 2024 году. На должность заместителя председателя Законодательного собрания Ростовской области – председателя комитета по законодательству, государственному строительству и правопорядку он был избран в прошлом году. Эксперты отмечают, что Александр Косачев активно взаимодействует с общественностью, участвуя в молодежных мероприятиях и акциях поддержки бойцов СВО. От него исходит большое количество инициатив по улучшению условий для участников спецоперации и их семей, что в нынешней ситуации может привести к повышению по службе и другим бонусам.
Ирина Фоменко не становилась ранее участницей рейтинга влиятельных ростовчан. Как отмечают эксперты, редко появляющаяся на публике чиновница является важным структурным звеном для того, что культурные, национальные и другие общественные меньшинства были услышаны правящей верхушкой региона.
В прошлогоднем рейтинге Владимир Черкезов занимал 49-ю строчку. Эксперты отмечают, что влиятельность бизнесмена может падать из-за того, что в его руках почти не осталось ценных активов. Фактически Черкезов еще причастен к делам семейного бизнеса и продолжает продвигать его, пользуясь депутатской должностью. В свою очередь, в политике, по мнению экспертов, Владимиру Аванесовичу помогают его ресурсы.
По итогам прошлого года Алексей Гуков занимал 37 строчку рейтинга. В этом году он оказался ближе к его концу, чем к началу. Эксперты отметили, что на фоне снижения потока беженцев в Ростовскою область значимость таможни вернулась на прежний уровень. Гуков, по сути, контролирует все, что ввозится и вывозится из региона. Кроме того, высокая должность в таможенной структуре познакомила его с влиятельными федеральными политиками, а также позволила распоряжаться крупными финансовыми и человеческими ресурсами.
Сергей Суховенко впервые оказывается в топе самых влиятельных ростовчан, открывая седьмой десяток. По итогам 2022 года он стал 16-м ростовчанином по уровню дохода. Жителям региона Суховенко может быть известен как владелец группы компаний «Бизон» (торговля техникой и запчастями). Кроме этого, ему принадлежит несколько управляющих компаний в Ростовской области. Всего на бизнесмена оформлены 15 компаний, которые принесли ему 9,2 млрд рублей выручки. Эксперты отмечают, что влиятельность Суховенко усилилась на фоне мировых санкций и возникших у сельхозпредприятий сложностей с закупками и обслуживанием импортной техники. Дополнительное продвижение группы компаний «Бизон» предприниматель обеспечивает благодаря своей депутатской должности.
По итогам прошлогоднего рейтинга Константин Рачаловский занимал 32 строчку, хотя еще два года назад он был 78-м в списке самых влиятельных дончан. До этого рост влиятельности Рачаловского эксперты объясняли сложными санкционными условиями, в которых министру приходилось удерживать сельское хозяйство региона на плаву. Однако, как отметили эксперты рейтинга-2024, ситуация устаканилась, минсельхоз сориентировался в новых реалиях и работает в штатном режиме, обеспечивая экспортом зерна львиную долю областного бюджета и поддерживая значимость ростовских полей для страны.
Ранее Сергей Филиппов не становился участником рейтинга влиятельных. Однако эксперты отмечают, что многолетний опыт работы в структурах МЧС дал Филиппову множество связей. В начале 2000-х он работал заместителем начальника гражданской обороны района «Южное Медведково» Северо – Восточного административного округа Москвы и начальником Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве. С 2014 по 2020 год занимал должность начальника Главного управления МЧС России по Рязанской области. И вот уже четыре года на аналогичной должности служит в Ростовской области. Как отмечают эксперты, в условиях участившихся налетов вражеских беспилотников и приграничным положением Ростовской области структурам МЧС направляется большое количество ресурсов для обеспечения гражданской безопасности.
Сергей Пашко впервые попадает в рейтинг влиятельных ростовчан, при этом эксперты оценили начальника Южного таможенного управления ниже, чем начальника Ростовской таможни. Они объяснили свое решение тем, что под руководством Сергея Пашко находятся таможни не только Ростовской области, но и Астрахани, ЛНР и других областей. В Ростовской области Пашко появляется редко, больше времени посвящая устройству и восстановлению таможенных служб в ЛНР, а также контролируя проблемные таможни на предмет контрафакта и других нарушений. Не смотря на это, эксперты отмечают, что от Сергея Пашко полностью зависит то, на каких условиях будет работать Ростовская таможня и на каком уровне.
Ранее Сергей Шлык не попадал в сотню самых влиятельных людей Ростовской области, но, по мнению экспертов, многолетний опыт работы в сфере региональной медицины подарил Шлыку много полезных знакомств. Так, с 2001 по 2012 год занимал должность замминистра здравоохранения Ростовской области, параллельно с 2009 года был главным кардиологом Ростовской области, а с 2014 года — и во всем ЮФО. Ректором крупнейшего на юге страны медуниверситета он назначен в 2013 году. Эксперты отмечают, что благодаря депутатской должности Сергей Шлык может продвигать свои интересы по изменению сферы медицины в Ростовской области.
По итогам прошлого года Александр Бородай занимал 48 строчку рейтинга влиятельных. В этом году эксперты оценили его ниже, поскольку, по их мнению, депутат практически не изменил своего поведения на политической арене за год. Бородай продолжает высказываться в СМИ по поводу проведения специальной военной операции и заниматься популяризацией патриотизма, что вызывает отклик в обществе. Однако реакция федеральных властей на мнение донского депутата стала менее заметной, хотя они не давали ссылок на первоисточник и в 2023 году.
Еще один представитель системы СМИ, ранее не входивший в топ влиятельных дончан, удостоился места в седьмой десятке рейтинга. Мария Петрова заступила на должность в 2020 году. Эксперты из числа журналистов и представителей общественных организаций высоко оценили уровень ее взаимодействия с прессой. Напомним, Мария Петрова сменила на этом посту Марию Давыдову, когда та оказалась под арестом по подозрению в продвижении интересов конкретного издания при распределении контрактов.
Эксперты также отметили, что Мария Петрова формирует облик городской администрации в ведущих региональных СМИ и может даже повлиять на поведение и поступки первых лиц города, чтобы они не оказались опороченными в прессе.
В рейтинг влиятельных жителей Ростовской области Алексей Азарянский попадает впервые, поскольку на свою должность он заступил только в январе 2024 года. Эксперты отмечают, что опыт работы главой управления по организации и координации деятельности казачьих дружин войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» в 2022 году помог Алексею Азарянскому накопить связи и навыки, необходимые для работы в околосиловых структурах. В распоряжении Алексея Азарянского находится большой объемы техники для обеспечения безопасности населения.
С 45 на 78 строчку рейтинга влиятельных ростовчан шагнул Михаил Корнеев. При выставлении оценок эксперты отметили, что от имени губернатора Василия Голубева он может оказывать влияние на самые различные административные отделы. Кроме того, за годы работы в правительстве Корнеев завел много ценных связей среди политиков регионального масштаба, а также среди казаков. Таким образом, его можно назвать влиятельным не только в политической, но и отчасти в силовой сфере Ростова. Эксперты отмечают, что в 2024 году Михаил Корнеев сместил фокус на развитие судебной системы и решение проблем граждан, силовому блоку он уделяет меньше внимания.
Виктория Чернышова впервые стала участником рейтинга влиятельных дончан. Эксперты отметили, что отчетный 2023 год, который назвали Годом педагога и наставника, позволил Виктории Чернышовой показать, на что она способна. В городе открыли шесть современных школьных комплексов, увеличили призовой фонд конкурсов профессионального мастерства педагогов. Одно из важных достижений начальника управления образования, по мнению экспертов, – усиление социальной поддержки педагогов. Власти предоставляют им муниципальное жилье, чтобы привлечь молодые кадры.
Виктора Дерябкина, год назад занимавшего в рейтинге 70-ю ступеньку, эксперты теперь поставили лишь в начало восьмого десятка влиятельных ростовчан. Они объяснили свое решение тем, что влияние Виктора Дерябкина в последние годы держится лишь на его былом авторитете. С 2002 года он шесть лет подряд руководил ростовской экономикой и был одним из приближенных экс-губернатора Чуба. У Дерябкина было настолько много власти в правительстве, что ему даже позволили создать отдел по регулированию деятельности, организации и проведению азартных игр. Сегодня бывший министр экономики только принимает участие в коллективном одобрении законов, отчитывается о своей деятельности, и выступает на общественных мероприятиях.
Денис Проценко никогда ранее не становился участником рейтинга влиятельных от RostovGazeta. Место в восьмом десятке эксперты определили для руководителя управления Минкультуры России по ЮФО и СКФО, поскольку в Ростовской области он редкий гость. Однако одно из его решений способно значительно изменить облик Ростовской области. По мнению Дениса Проценко, историческая и строительная экспертизы мешают друг другу, поэтому Минкульт готовит инициативу об их разделении. Так, если работы на культурном объекте будут затрагивать его облик, в ход пойдет историко-культурная экспертиза, а если ремонт не будет касаться объекта объекта культурного наследия, будет применяться строительная экспертиза.
Светлана Пискунова также дебютантка рейтинга влиятельных персон 2024 года. Эксперты отмечают, что депутату удалось практически незапятнанной выйти из скандала с бывшим министром здравоохранения Татьяной Быковской, дав показания в суде в январе 2024 года. При этом полномочия Светланы Пискуновой как руководителя общественной приемной председателя партии “Единая Россия” позволяют ей тесно взаимодействовать с Дмитрием Медведевым и налаживать связи в федеральных структурах власти.
Ирина Смирягина не становилась участником рейтинга влиятельных от RostovGazeta, так как в должность вступила меньше года назад. С 2013 по 2022 год она работала помощником прокурора Ленинского района города. Эксперты отмечают, что прошлое место работы могло дать Смирягиной необходимые связи для дальнейшего продвижения по службе. Они также заметили, что Ирина Смирягина воздерживается от излишней медийности, однако наделена немалыми полномочиями. Так, директор депимущества может принимать окончательные решения по распоряжению муниципальной собственностью и земельными участками, которые находятся в собственности города.
Евгений Казанов впервые становится участником рейтинга влиятельных дончан. Напомним, главного судебного пристава Ростовской области назначили на должность в январе 2019 года. В полномочия Евгения Казанова входит управление всеми службами судебных приставов на территории Ростовской области, он может заставить явиться в суд в принудительном порядке даже высокопоставленных лиц и полностью контролирует правомерность работы всех судов области, их имущественное и кадровое соответствие стандартам.
Арташес Арутюнянц в прошлогоднем рейтинге был на 57-м месте по влиятельности. Свежие оценки работы президента футбольного клуба отбросили его в хвост рейтинга. При этом предприниматель уже становился героем проекта RostovGazeta «Владельцы на Дону» в 2023 году. Арутюнянц сумел получить у городских властей разрешение на строительство на улице Текучева. Администрация Ростова утвердила проект планировки и межевания данного участка. Кроме того, в 2023 году стало известно, что компания Арутюнянца «Лернако» зарегистрировала новое дочернее предприятие — ООО «Специализированный застройщик «ЖК Текучев».
Влияние (и деньги) бизнесмена выходят далеко за пределы Ростовской области. В 2022 году одна из компаний Арутюнянца зарегистрировала восемь доменных имен для сети отелей премиум-класса «Первый» в Архызе, Железноводске, Кисловодске и Теберде. Бизнесмен также основал компанию «Кяфарь» в станице Сторожевой Зеленчукского района Карачаево-Черкесской Республики.
Киряки Саввиди, самая богатая женщина региона, по итогам прошлого рейтинга находилась на 46 позиции по степени влиятельности. В топе 2024 года эксперты оценили ее на 85-89 место, хотя разница в среднем балле и незначительная: 7,4 против 7,9. Эксперты отметили: несмотря на то, что доходы Киряки Саввиди во много раз превышают доходы ее мужа, главным распорядителем активов семьи продолжает оставаться Иван Саввиди. Однако юридические факты против отрицания влиятельности г-жи Саввиди, ведь именно ее деньги позволяют чете с греческими корнями менять Ростов в свою пользу.
Александр Ярошенко впервые становится финалистом рейтинга влиятельных по версии RostovGazeta. В рейтинге богатых дончан 2023 года он занял почетное 9-е место с суммой чистой прибыли 2,7 млрд рублей. Бизнесмен владеет 17 компаниями вместе со Светланой и Сергеем Ярошенко. Кроме успешного аграрного бизнеса у Александра Ярошенко явно есть и политические амбиции — он входит в региональный политсовет «Единой России». Эксперты отмечают, что причастность к политике региона, родственники из числа депутатов Заксобрания (Сергей Ярошенко) и большие деньги позволяют Александру Ярошенко активно участвовать в преобразовании Ростовской области
Александр Толкачев никогда ранее не становился участником рейтинга влиятельных в Ростовской области персон. Начальнику Юго-западного управления Федерального агентства по делам национальностей по должности подчинены Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область, Ростовская область. Но в нашем регионе он нечастый гость.
Эксперты отмечают, что на фоне обострившейся межнациональной обстановки в некоторых регионах страны фигура Александра Толкачева в многонациональной и к тому же транзитной Ростовской области приобретает особо важное значение. Они также добавляют, что отсутствию межнациональных конфликтов дончане, вероятно, обязаны грамотно выстроенной политике Толкачева, а также его влиянием на глав местных национальных объединений, коих в Ростовской области насчитывается не один десяток.
Глава Зерноградского района впервые оказался в рейтинге влиятельных жителей Ростовской области. Отметим, что немногие главы районов удостоились места в топ-100 влиятельных персон Дона. Вниманию экспертов Василий Панасенко обязан необычным подходом к работе. Он один из немногих чиновников Ростовской области, которые стремятся упростить взаимодействие с гражданами, используя для этого цифровые технологии. Василий Панасенко проводит прямые эфиры, в которых отвечает на вопросы жителей.
Эксперты отмечают, что пример Василия Панасенко может благоприятно сказаться и на работе других представителей власти в регионе. По их мнению, в Зерноградском районе Василий Панасенко является персоной №1, а активное стремление стать ближе к народу превозносит его над всеми остальными главами районов, которые мало чем выделяются.
Николая Коломейцева называют одним из самых активных политиков региона и депутатов Госдумы, однако второй год подряд он занимает место в последнем десятке рейтинга влиятельных жителей Ростовской области. В этом году он поднялся на три позиции по сравнению с рейтингом 2023 года. Эксперты отмечают, что инициативы Николая Коломейцева вызывают активный отклик у общественности и широко обсуждаются в СМИ. Однако реальное количество воплощенных в жизнь идей Коломейцева снизилось.
За всю историю рейтингов влиятельных от RostovGazeta Артем Хохлов стал их участником лишь раз, заняв в прошлом году 54 позицию. В этом году эксперты оценили влиятельность Артема Хохлова значительно ниже на фоне остальных участников рейтинга, при этом различия в средней оценке невысоки. Авторитет Артема Хохлова проявляется в том, что он может совместно с губернатором решать, какого подрядчика выбрать для выполнения определенных задач, а также согласовывать суммы проектов.
Впервые становится участником рейтинга влиятельнейших людей Ростовской области Валерий Левченко. Он вступил в должность в 2020 году. Эксперты отмечают, что депутат и одновременно владелец строительной фирмы успешно продвигает услуги своей компании, пользуясь служебным положением и связями в гордуме. Так, в июне 2023 года он уже заявлял, что на территории старого аэропорта могут появиться первые в Ростове высотные здания. Однако кто займется строительством депутат не уточнил. В то время как застройщику «Кристина» администрация в 2022 году размежевала участок под жилую застройку в Нахичевани.
Виталий Кушнарев по итогам прошлогоднего рейтинга занимал 77-ю позицию. В нынешнем году эксперты оценили его ниже. Они отмечают, что в 2022 и 2023 году Виталия Кушнарева было практически не видно на политической арене, однако его влияние, скорее всего, усилится в ближайшее время. Эксперты связывают такую динамику с тем, что депутат в мае 2024 года подал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий в связи с назначением его на должность замгубернатора Ростовской области — министра транспорта. На момент написания этого текста Виталий Кушнарев досрочно сложил полномочия депута.
Ранее не оказывался в списках влиятельных ростовчан Юрий Овчинников. Нынешнюю должность он занял только в 2019 году. До этого работал заместителем директора в ООО «ДонУгольТрейд», генеральным директором ООО «Ростстайл», заместителем исполнительного директора «Горводоканал» в Новочеркасске и директором МУП «Ростовская транспортная компания».
Эксперты отмечают, что мнение Юрия Овчинникова оказывает серьезное влияние на действия Зинаиды Неярохиной. Кроме того, связи и опыт, накопленные в предыдущих местах работы позволяют Юрию Овчинникову корректировать выбор подрядчиков и стоимость работ по проектам для преобразования городской среды.
Евгений Сутормин впервые становится участником рейтинга самых влиятельных жителей Ростовской области. Членом партии «Коммунисты России» он является с 2016 года, а отделение политической партии «Коммунисты России» в Ростовской области возглавляет с 2019 года. В 2022 году депутата избрали на роль члена Центрального комитета политической партии «Коммунисты России», партийным организатором по Южному федеральному округу.
Евгений Сутормин известен в Ростове своими общественно ориентированными инициативами, как, например, снос и установка памятников, так и несколько абсурдными. В феврале 2024 года он предлагал сослать нерадивых чиновников на Север, припомнив провинившихся заместителей Алексея Логвиненко, которых отправили на работу в Таганрог. Также Сутормин публично жаловался на оргии в одном из ростовских баров в феврале прошлого года. Тем не менее эксперты отмечают, что к Евгению Сутормину прислушиваются в гордуме, а должность верховного атамана позволяет ему контролировать еще и силовой блок.
Впервые оказалась в рейтинге влиятельных персон Надежда Зусикова. Ростовчанам о ней почти ничего не известно, кроме того, что в 2018 году она задекларировала доходов на сумму более чем 5 млн рублей. Надежда Зусикова отвечает за то, чтобы все сотрудники администрации действовали согласно закону, а в случае чего оказывает структурным подразделениям правовую помощь. Опыт работы в юридических структурах помог начальнику правового управления завести знакомства с ведущими судьями области. Эксперты отмечают, что благодаря своему влиянию она может воздействовать на решения донских судей.
Владимир Голованов в прошлогоднем рейтинге занимал 66-ю позицию. Напомним, в прошлом году эксперты высоко оценили председателя гарнизонного суда благодаря его амбициям: он хотел возглавить Басманный суд в Москве. Однако отправленную в 2021 году заявку до сих не одобрили. Эксперты отметили, что влияние Голованова пока не позволило ему дотянуться до столицы, а это значит, что он продолжит наращивать связи и значимость в регионе.
Алексей Потешкин ранее не становился участником рейтинга влиятельных персон Ростовской области. При этом свою должность он получил чуть более двух лет назад. До назначения замглавы администрации работал в структурах МВД. Эксперты отмечают, что там у него еще могут оставаться связи. Новое место работы Потешкина также можно отнести к околосиловым структурам. По мнению экспертов, влияние Алексея Потешкина во власти укрепляет его причастность к скандалу с рухнувшим домом на Нариманова. Он регулярно выступает перед общественностью с информацией о том, какую помощь администрация оказывает жителям рухнувшего дома, а также реагирует на попытки бывших жильцов забрать свои вещи из развалин. Руками замглавы администрации более высокопоставленные чиновники показывают ростовчанам, как работает их силовой арсенал.
Геннадий Крук также впервые оказался в наивлиятельнейшей сотне дончан. На свой пост он заступил в 2020 году по приказу президента России. Так как прокурор присматривает не только за Ростовской областью, но и за другими регионами на Юге России, то Ростовскую область навещает редко. Эксперты отмечают, что несмотря на это, влияние Геннадия Крука сильно отражается на жизни транзитного региона, который теперь еще и соединяет транспортными путями большую часть страны с новоприсоединенными территориями.